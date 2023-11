Liegt die inhalt­liche Pointe des Ausdrucks „Stoff­wechsel“ seit Ende des 19. Jahr­hun­derts auf der dyna­mi­schen Stabi­li­sie­rung von Orga­nismen (als Meta­bo­lismus), so war in der Mitte des Jahr­hun­derts die Trans­for­ma­tion selber (als Meta­mor­phose) der eigent­liche Fokus. Dies ist der Grund, weshalb Karl Marx dem Begriff des Stoff­wech­sels eine solch bedeu­tende Stel­lung in seinem Denken verlieh. Gemäß Marx erfolgt Stoff­wechsel nicht allein als bioche­mi­scher Auto­ma­tismus, sondern er bedarf immer auch der „Arbeit“. Diese erscheint bei Marx im Kapital als ein „Prozess zwischen dem Menschen und der Natur“. Qua Arbeit tritt der Mensch „dem Natur­stoff selbst als eine Natur­macht gegen­über“ und durch die mensch­liche Arbeit verlässt der Stoff­wechsel die rein natur­ar­tigen Auto­ma­tismen, wie etwa die Verdauung des Körpers oder die Photo­syn­these auf den Agrar­flä­chen. Als Übergangs- und Über­tra­gungs­vor­gang vermit­telt Stoff­wechsel zwischen Natur und Kultur. Marx betonte insbe­son­dere den produk­tiven Charakter des Stoff­wech­sels, der zu neuen Formen indus­tria­li­sierter Land­wirt­schaft und zu neuen Verhält­nissen von Stadt und Land hinführt.

Stoff­wechsel als Theorie der Urbanisierung

Heute geht es darum, die Rele­vanz des, wie Peter Sloter­dijk jüngst schrieb, „halb­me­ta­pho­ri­schen Ausdrucks“ Stoff­wechsel für die Archi­tektur und mate­ri­elle Kultur der Gegen­wart (vor dem Hinter­grund der inhalt­li­chen Prägungen im 19. Jahr­hun­dert) erneut zu erschließen. Die Veren­gung von Stoff­wechsel auf meta­bo­li­sche Prozesse von Orga­nismen wird den Eigen­heiten der mensch­li­chen Bau- und Konstruk­ti­ons­praxis nicht gerecht, wie sie der deut­sche Archi­tekt und Archi­tek­tur­theo­re­tiker Gott­fried Semper bei der Verwen­dung dieses Begriffs noch im Blick hatte. „Stoff­wechsel“ bildete das Zentrum von Sempers weit­läu­figem Theo­rie­ge­bäude, das auf ein inte­griertes Verständnis von empi­ri­scher Beschrei­bung und wünschens­werter Entwick­lung konstru­ierter Arte­fakte abzielte und mit den beiden Bänden von Der Stil (1860 und 1863) eine umfas­sende, wenn auch unvoll­stän­dige Ausar­bei­tung erfahren hat. Der Archi­tek­tur­theo­re­tiker und ehema­lige ETH-Professor Ákos Mora­vánszky hat 2018 die zentrale Bedeu­tung von Stoff­wechsel für ein zeit­ge­mäßes Verständnis von Mate­ria­lität in der Archi­tektur in einer gleich­na­migen Publi­ka­tion in Erin­ne­rung gerufen. In seiner Lesart erscheint „Archi­tektur als Alchemie“ und Stoff­wechsel als trans­his­to­ri­sches Konzept, das „die Umwand­lungs­fä­hig­keit der Werk­stoffe“ der Archi­tektur erschließt.

Auf eine solche Umwand­lungs­fä­hig­keit gilt es heute aus zwei­erlei gewich­tigen Gründen zurück­zu­kommen: Zum einen geht es um eine Wieder­an­eig­nung des Stoff­wech­sel­kon­zeptes im Zeichen der Klima­krise. Dieses super wicked problem kann als eminenter Treiber für Stoff­wech­sel­phä­no­mene im 21. Jahr­hun­dert gelesen werden – die Stich­worte hierzu lauten etwa ökolo­gi­sches und zirku­läres Bauen. Zum anderen muss Stoff­wechsel als Schlüs­sel­be­griff für eine Theorie der Urba­ni­sie­rung verstanden werden, welche Mate­ria­lität – und nicht Verstäd­te­rung – ins Zentrum stellt. So wichtig die Beiträge von Henri Lefebvre für eine heutige Theorie der „Plane­tary Urba­niza­tion“ auch waren, für ein räum­li­ches Verständnis der aktu­ellen Heraus­for­de­rungen der Energie- und Mate­ri­al­wende reicht eine empi­ris­ti­sche, den Urban Studies verpflich­tete Urba­ni­sie­rungs­de­fi­ni­tion nicht aus. Die im Kontext des Klima­wan­dels zu erfol­gende Dekar­bo­ni­sie­rung der Welt beruht auf normativ-politischen Setzungen, welchen sich erst durch eine Engfüh­rung von „Imagi­na­tion und Materie“ gerecht werden lässt – eine Engfüh­rung, wie sie etwa Gaston Bachelard in seinem Essay „L’Eau et les Rêves“ im Blick hatte.

Zwei Texte der Archi­tek­tur­theorie, die sich mit der mate­ri­ellen Verfasst­heit der Welt beschäf­tigen, sollen im Folgenden Verschie­bungen im Entwick­lungs­denken der Archi­tektur und damit die Aktua­lität des Stoff­wech­sel­be­griffs veran­schau­li­chen. Wie sich bei der paral­lelen Lektüre zeigt, bleiben Vergan­gen­heit, Gegen­wart und Zukunft in Prozessen des Stoff­wech­sels aufein­ander ange­wiesen. In einem 2019 erschie­nenen Beitrag hat der Archi­tek­tur­theo­re­tiker und ehema­lige Professor am MIT Marc Jarzombek eine Ausle­ge­ord­nung der archi­tek­to­ni­schen Mate­ri­al­pa­lette des 21. Jahr­hun­derts vorge­nommen, die wie ein entstelltes Echo auf die von Gott­fried Semper Mitte des 19. Jahr­hun­derts skiz­zierte erscheint.

Texti­lien, Lehm, Holz und Mauerwerk

Wie Marx war auch Semper einer jener deut­schen Exilanten, die Mitte des 19. Jahr­hun­derts in London Zuflucht gefunden hatten; in jener Zeit also, als der Crystal Palace errichtet und die Great Exhi­bi­tion of Industry of All Nations eben­dort 1851 gezeigt wurde. Während Semper publi­zis­tisch dem Bau der Welt­aus­stel­lung selber, dem Kris­tall­pa­last, eine gera­dezu auffäl­lige Miss­ach­tung zukommen ließ – immerhin verei­nigte der Kris­tall­pa­last eine atem­be­rau­bende Dimen­sio­na­lität (564 m Länge) mit neuen Bauma­te­ria­lien (3500 t Guss­eisen, 530 t Schmie­de­eisen, 83.000 m² Glas) und neuen Herstellungs- und Monta­ge­ver­fahren (Vorfa­bri­ka­tion) –, so wurde die ausge­stellte und von Semper akri­bisch regis­trierte Waren­welt hingegen zur empi­ri­schen Basis der in den folgenden Jahr­zehnten von ihm entwi­ckelten Stoffwechsel-Theorie und inso­fern einer ausgie­bigen refle­xiven Durch­drin­gung unter­zogen. Die viel­fäl­tigen Inter­essen an der Stil­bil­dung – verstanden sowohl als überindividuell-historischer als auch individuell-schöpferischer Prozess – liefen bei Semper in einer neuar­tigen museo­lo­gi­schen Problem­stel­lung zusammen, die das Sammeln und Präsen­tieren kunst­hand­werk­li­cher und ethno­gra­phi­scher Arte­fakte aus aller Welt betraf. Die verwir­rende Mannig­fal­tig­keit der im Kris­tall­pa­last ausge­brei­teten (kolo­nialen) Waren­welt verwies für Semper auf die Notwen­dig­keit eines adäquaten Ordnungs­prin­zips. Analog zu einem „verglei­chenden System der Natur­ge­schichte“ wollte Semper ein System für die mensch­li­chen Arte­fakte etablieren.

Im Aufsatz Prac­tical Art in Metals and Hard Mate­rials. Its Tech­no­logy, History and Styles, den Semper 1852 im Londoner Exil verfasst und 1867, vier Jahre nach der Eröff­nung, dem Kaiser­lich König­li­chen Öster­rei­chi­schen Museum der Kunst und Indus­trie zu Wien (dem heutigen MAK) gewidmet hat, wird das Konzept eines idealen Museums entwi­ckelt. Ausge­hend von vier grund­le­genden tech­ni­schen Klassen – Texti­lien, Lehm-, Holz- und Mauer­werkbau – entwi­ckelt Semper darin eine Logik des Stoff­wech­sels in museo­lo­gi­scher Absicht. Die vier tech­ni­schen Klassen seien, so Semper, „überall“ dieselben; entspre­chend bilden sie die anthro­po­lo­gi­sche Grund­lage der Weltkonstruktion.

„Die Wurzeln oder Grund­mo­tive aller mensch­li­chen Arbeiten sind iden­tisch mit den ersten Elementen der mensch­li­chen Indus­trie, die überall gleich sind, nämlich (A) Zwirnen, Weben und Spinnen (Herstel­lung von dünnen und bieg­samen Stoffen durch Kunst) (B) Kera­mi­sche Kunst. Ausar­bei­tung von Formen in weichen plas­ti­schen Mate­ria­lien und deren anschlie­ßende Härtung (C) Tisch­lerei. (Zusam­men­fügen von Stäben zu Konstruk­ti­ons­sys­temen) (D) Maurer­hand­werk. (Schneiden harter Mate­ria­lien in vorge­ge­bene Formen und Zusam­men­fügen kleiner harter Teile zu Bauobjekten.“

Sempers Aufsatz wurde durch ein inter­pre­ta­ti­ons­be­dürf­tiges Schema illus­triert, das als veri­ta­bles Denk­bild des Stoff­wech­sels bezeichnet werden kann. Jeweils in der Mitte der vier Seiten eines Quadrats sind die vier nicht weiter redu­zier­baren Pole mensch­li­cher Indus­trien einge­tragen. In den Trans­po­si­tionen dieser ideal­ty­pisch gedachten Pole zeigen sich Misch­formen der Welt­kon­struk­tion in Raum und Zeit: Entlang der Kanten finden Vermi­schungen zwischen Konstruk­ti­ons­me­thoden statt, während sich in Rich­tung Zentrum des Quadrats eine zeit­liche Ausdif­fe­ren­zie­rung oder gar tech­ni­sche Weiter­ent­wick­lung mani­fes­tiert. Jede der vier tech­ni­schen Klassen schlägt sich verfah­rens­mäßig poten­ziell auch in den jeweils anderen Indus­trien nieder. Körbe etwa bezeichnet Semper als Misch­formen textiler und kera­mi­scher Indus­trien (A und D); Mosaike sind Misch­formen von modular-stereotomischen und textilen Konstruk­ti­ons­tech­niken (A und C); gegos­sene Bronzetüren stellen Misch­formen von holz­ver­ar­bei­tenden und kera­mi­schen Indus­trien dar (B und D).

Sempers Engfüh­rung von basalen Typen mensch­li­cher Arbeit und händi­schen Indus­trien erlaubt, wie der 2021 verstor­bene Schweizer Pionier der Archi­tek­tur­an­thro­po­logie, Nold Egenter, in einem Vortrag 1987 fest­ge­stellt hat, „ganz verschie­dene Dinge aus verschie­densten Kulturen aufgrund kate­go­rialer Merk­male in überraschender Weise neben­ein­ander“ zu stellen und mitein­ander zu verglei­chen. Der erkennt­nis­theo­re­ti­sche Kern­ge­danke von Sempers univer­sa­lis­tisch ange­legter Stoff­wech­sel­theorie bestand darin, die Umwand­lungs­fä­hig­keit der Mate­ria­lien glei­cher­maßen vom „Stoff“ und von den „Ideen“ abhängig zu machen – ein allein materiell-technologisches Verständnis von Kunst­ge­werbe und Archi­tektur wurde von ihm zurückgewiesen. Tech­ni­sche und symbo­li­sche Gehalte übertragen sich (vom Prinzip her) immer gleich­zeitig und durchaus zuwi­der­lau­fend – was den enormen empi­ri­schen Reichtum gestal­te­ri­scher Ausfor­mungen und räum­li­cher Entwick­lungen welt­weit erst erklären kann.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Die museo­lo­gi­sche Pointe von Sempers Schema aber bestand darin, die Heuristik ebenso als archi­tek­to­ni­schen Grund­riss eines idealen Museums zu begreifen. Der Gang durch dessen räum­liche Kompar­ti­mente würde sich somit auch als Gang durch die ideale Ordnung konstruk­tiver Erkennt­nis­bil­dung erweisen. Die „univer­selle Samm­lung“ des idealen Museums zeigt mittels ihrer Anord­nung wie „die Dinge“ zu allen Zeiten und in allen Ländern der Welt „gemacht werden“. Gleich­zeitig liefert sie ein zeit­li­ches Erklä­rungs­muster, welche Hinweise auf die zukünf­tige Entwick­lung konstru­ierter Arte­fakte mitent­hält – womit ihr nicht nur retro­spek­tive, sondern auch prospek­tive Bedeu­tung zukommt. „Eine voll­stän­dige und univer­selle Samm­lung muss sozu­sagen den Längs­schnitt, den Quer­schnitt und den Plan der gesamten Kultur­wis­sen­schaft geben; sie muss zeigen, wie die Dinge zu allen Zeiten gemacht wurden, wie sie gegen­wärtig in allen Ländern der Welt gemacht werden und warum sie je nach den Umständen auf die eine oder andere Weise gemacht werden; sie muss die Geschichte, die Ethno­gra­phie und die Philo­so­phie der Kultur zeigen.“ Stand der Londoner Kris­tall­pa­last mit den dort präsen­tierten globalen Waren für Semper noch stell­ver­tre­tend für eine epis­te­mo­lo­gi­sche Unübersichtlichkeit, so ist diese in der Ordnung des idealen Museums nunmehr (in einem Hegel­schen Sinn) aufgehoben.

Stahl, Beton, Glas und Kunststoff

So wie Semper von vier tech­ni­schen Klassen ausge­gangen war – Texti­lien, Lehm-, Holz- und Mauer­werksbau –, so verweist Mark Jarzombek in seinem in e-flux erschie­nenen Beitrag eben­falls auf vier tech­ni­sche Klassen, welchen er eine unhin­ter­geh­bare Bedeu­tung für heutige Urba­ni­sie­rungs­pro­zesse zumisst: Stahl, Beton, Glas und Kunst­stoff. Jarzom­beks eigent­li­ches Inter­esse gilt dabei den diese tech­ni­schen Klassen reprä­sen­tie­renden Indus­trien. Diese, so Jarzombek, schränken heute die Möglich­keiten einer nach­hal­tigen Archi­tektur weit­ge­hend ein.

Hatte Semper in seiner anthro­po­lo­gi­schen Konzep­tion von Konstruk­tion einen letzt­lich antiken Begriff von Indus­trie verwendet (Lat. indus­tria bedeutet Fleiß, Akti­vität), der, unter Ausblen­dung der bereits damals in Gang gekom­menen Energie-intensiven „Mecha­ni­sie­rung und Auto­ma­ti­sie­rung aller Produk­ti­ons­zweige“ (Lewis Mumford), auf händi­schen Prak­tiken beruhte, so streicht Jarzombek die über­ra­gende Bedeu­tung der globa­li­sierten Bauin­dus­trien für die welt­weite räum­liche Entwick­lung hervor. In Anleh­nung an den Begriff des military-industrial complex spricht Jarzombek von The Quadri­vium Indus­trial Complex – so der Titel des Aufsatzes. Verhan­delt wird darin die tief­rei­chende Abhän­gig­keit, in der sich die Archi­tektur durch die „großen globalen Konzerne im Zusam­men­spiel mit dem Aufstieg der neoli­be­ralen Globa­li­sie­rung“ wieder­findet. Indem inter­na­tio­nale Konzerne wie etwa Holcim, mit Haupt­sitz in der Schweiz, Beton zum zweit­meist konsu­mierten Gut über­haupt gemacht haben – nach Trink­wasser – zählt allein die verkaufte Menge (pro Tonne) und nicht mehr eine vernunft­ge­lei­tete Evalua­tion des Mate­rials für die räum­liche Entwick­lung der Welt. Die Mono­pol­stel­lung der domi­nanten tech­ni­schen Klassen Stahl, Beton, Glas und Kunst­stoff führt dazu, dass diese unter­dessen in jedem Winkel der Welt zugäng­lich sind und selbst die infor­mellen Märkte des Globalen Südens domi­nieren. Von der Sicht­be­ton­villa bis zur Auto­bahn­brücke – kein Maßstab und kein Anwen­dungs­be­reich ist heute für den Emissions- und Energie-intensiven Beton zu schade.

Die Herkunft eines simplen Einfa­mi­li­en­hauses ist heute nur noch durch die präzise Loka­li­sie­rung der Produk­ti­ons­orte der chemi­schen Ausgangs­ma­te­ria­lien und das Nach­voll­ziehen der Liefer­ketten der genannten Bauin­dus­trien zu beant­worten. Der altehr­wür­dige Begriff des Bauma­te­rials, wie er als Reprä­sen­tant des regio­na­lis­tisch gefärbten „genius loci“ (Chris­tian Norberg-Schulz) bis heute in der Archi­tektur gebräuch­lich ist, ist inso­fern obsolet, als er den globa­li­sierten Entste­hungs­kon­texten nicht gerecht wird und die damit zusam­men­hän­genden grauen Ener­gien und Emis­sionen verschweigt. Mit seinem Office of (Un)certainty Rese­arch hat Jarzombek den Versuch unter­nommen, die chemi­sche Zusam­men­set­zung und Herkunft von Baustoffen eines kleinen Hauses karto­gra­fisch nach­zu­voll­ziehen.

Stahl wird natür­lich aus Erz und einer Reihe von giftigen Chemi­ka­lien herge­stellt, die in Berg­werken an Dutzenden von Orten auf der ganzen Welt abge­baut werden. Beton, Glas und Plastik sind in ihrer Beschaf­fen­heit und Herstel­lung nicht weniger komplex und enthalten jeweils eine Viel­zahl von Chemi­ka­lien in ihrem Mate­rial. Wenn wir auch nur ein einziges Gebäude gemäß seiner Herstel­lungs­weise bis zu seinen mole­ku­laren Ursprüngen zurück­ver­folgen würden, würden wir ein schwin­del­erre­gendes globales Unter­nehmen vorfinden.

Mit der Klima­krise und der anste­henden Dekar­bo­ni­sie­rung, so die These von Jarzombek, müsse die Domi­nanz des „Quadri­vium Indus­trial Complex“ notwen­di­ger­weise über­wunden werden. Das Gebot der archi­tek­to­ni­schen Vernunft verlangt, dass die vier Indus­trien, so Jarzombek, durch andere Indus­trien ergänzt und durch ein neues Mate­ri­al­ver­ständnis ersetzt werden. Ein solches schließt insbe­son­dere die neuen, sprich die alten von Semper hervor­ge­ho­benen Bauma­te­ria­lien Holz, Lehm und Mauer­werksbau mit ein, ist aber letzt­lich epis­te­misch als eine weiter gefasste Neude­fi­ni­tion einer ökolo­gi­schen Mate­ria­lität in der heutigen Archi­tektur zu verstehen. An Architekt:innen gerichtet stellt Jarzombek abschlie­ßend die Frage in den Raum: „Wie können wir uns als Entwerfer von den mitt­ler­weile einge­bür­gerten Verbin­dungen zwischen Ratio­na­lität, Moder­nität und Kolo­nia­lität befreien? Wie können wir den histo­risch bedingten, wissen­schaft­lich fundierten, teil­nahms­losen, korpo­ra­tis­ti­schen Kern des Quadri­viums in Erwar­tung seines Unter­gangs und Zusam­men­bruchs demontieren?“

Holz und Lehm in der Stadt der Zukunft

Jarzom­beks verzwei­felter Ruf nach Alter­na­tiven ange­sichts der Endlich­keit jener Ressourcen, die dem Quadri­vium zugrunde liegen, lässt sich mit Verweis auf Sempers Stoff­wech­sel­theorie beant­worten. Diese legt nahe, dass ökolo­gi­sche Lösungen aus dem Zusam­men­spiel von „Stoff“ und „Ideen“ zu entwi­ckeln sind. So muss die groß­maß­stäb­liche Verwen­dung von Holz als Bauma­te­rial der Stadt der Zukunft auch die Erhal­tung der Wälder im Blick behalten.

Urbane Hoch­haus­ar­chi­tektur aus Holz muss etwa das komplexe Zusam­men­spiel von Wachs­tums­zy­klen der Bäume, nach­hal­tigen forst­wirt­schaft­li­chen Prak­tiken, Poten­zialen zur karbo­ni­schen Senke, Digi­ta­li­sie­rung der Vorfa­bri­ka­tion und Umset­zung im städ­ti­schen Maßstab bedenken. Das Gleich­ge­wicht zwischen den Para­me­tern Zeit und Maßstäb­lich­keit ist von entschei­dender Bedeu­tung für die wirk­same Substi­tu­tion von Stahl und Beton durch Holz in den kommenden Jahr­zehnten. Archi­tek­to­nisch neue Wege im Kontext hege­mo­nialer tech­ni­scher Klassen zu beschreiten, bedeutet heute Mate­ria­lität unter urbanen Vorzei­chen neu zu denken; dies gilt insbe­son­dere für Holz und Lehm.

Der Vorstel­lung von Bauma­te­ria­lien wie Holz und Lehm als histo­ri­sche Vorgänger von Stahl und Beton ist heute ein radi­kales Denken der „Gleich­zei­tig­keit“ (Hassan Fathy) entge­gen­zu­halten, wie sie in Städten anzu­treffen ist. Städte erlauben – empi­risch weit konsis­tenter als die Samm­lungen von Museen – eine Refle­xion der komplexen Zeit­lich­keit von bauli­chen Entwick­lungen zu leisten. Stoff­wechsel schließt zwar die Substi­tu­tion von Baustoffen mit ein, ist aber letzt­lich im Denk­bild der Meta­mor­phose besser aufge­hoben. Dabei ist Gleich­zei­tig­keit als Schlüssel zu einer neuen ökolo­gi­schen Mate­ria­lität der Energie- und Mate­ri­al­wende zu begreifen; Harun Faro­ckis Video Essay In Compa­rison von 2009 über die unter­schied­li­chen Produk­ti­ons­weisen von unge­brannten und gebrannten Ziegeln hält hierzu zahl­reiche Hinweise bereit. Der Film (ohne Kommentar) macht, indem er globale Schau­plätze der Ziegel­pro­duk­tion zeigt, zum einen die trans­kul­tu­relle, lang­zeit­liche Bedeu­tung von Ziegeln im Hausbau deut­lich; zum anderen wird auch eine tech­ni­sche Evolu­tion ange­deutet, deren Bewer­tung den Betrachter:innen über­lassen wird. Von gemein­schaft­lich bauenden Dörfern in Burkina Faso bis zu Mauer-bauenden Robo­tern an der ETH, von händi­schem Back­steinbau in länd­li­chen und groß­städ­ti­schen Regionen Indiens bis zur maschi­nellen Ziegel­pro­duk­tion in Deutsch­land – Mauer­werk verfügt über zahl­reiche Indus­trien, die gleich­zeitig rele­vant bleiben. Die Vorstel­lung, dass bauliche Indus­trien voll­ständig durch neue ersetzt werden (und verschwinden), erscheint im Licht von Faro­ckis Video Essay als falsch. Die Ausle­ge­ord­nung unter­schied­lich alter, aber gleich­zeitig ange­wandter bauli­cher Verfahren mag als Modell für ein glei­cher­maßen nicht-lineares und nicht-zyklisches Entwick­lungs­denken in der Archi­tektur von heute dienen.

Sempers anthro­po­lo­gi­sche Frage nach der Logik des Stoff­wech­sels bildet heute den Ausgangs­punkt einer aus Material- und Konstruk­ti­ons­wissen erschlos­senen räum­li­chen Entwick­lung, welche Zukunft (unter krisen­haften Vorzei­chen) zu gestalten versucht. Nicht nur Sempers Jahr­hun­dert, das fort­schritts­gläu­bige 19., kann im Zeichen der einset­zenden Indus­tria­li­sie­rung des Bauge­werbes unter Stoff­wech­sel­aspekten beschrieben werden; auch unser Jahr­hun­dert ringt im Zeichen einer ökolo­gi­schen Trans­for­ma­tion der Bauin­dus­trien damit, wie ein bauli­cher Wandel bewusst herbei­ge­führt werden kann – unter Kenntnis der inhä­renten Möglich­keiten der vorhan­denen Baustoffe und Industrien.