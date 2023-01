Geschichte der Gegenwart Spal­tung von oben. Zur anti-demokratischen und rassis­ti­schen Logik der Integration Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 16:54 Share Share Link Embed

Nicht nur in der deut­schen Bundes­haupt­stadt läuft der Wahl­kampf mit voller Kraft. Auch in Bayern und Hessen ist schon Vorwahl­kampf für den Herbst. Nur so lässt sich erklären, wie es die Berliner Silves­ter­nacht auf die natio­nale Aufmerk­sam­keits­bühne gebracht hat. Dennoch ist bemer­kens­wert, wie, ja, fast schon auto­ma­ti­siert die diskur­sive Eska­la­tion einge­setzt hat: Bundes­in­nen­mi­nis­terin Nancy Faeser spricht von „gewalt­be­reiten Integrations-Verweigerern“; Jens Spahn macht die „unge­re­gelte Migra­tion“ verant­wort­lich; die Berliner CDU will die Vornamen von Tatver­däch­tigen mit deut­scher Staats­an­ge­hö­rig­keit erfahren; eine FDP-Bundestagsabgeordnete diagnos­ti­ziert „kultu­relle Über­frem­dung“; die CSU möchte die Gelder für den Stadt­staat umge­hend kürzen; der durch Zeitungen und Talk­shows tourende „Inte­gra­ti­ons­ex­perte“ Ahmad Mansour konsta­tiert, der Hass auf Staat und Polizei sei selbst eine Art Rassismus; die Bild-Zeitung fordertund die AfD verspricht schnelle Abschie­bungen und sogar Ausbür­ge­rungen. All diese öffent­li­chen Aussagen wurden getroffen, bevor man sich über­haupt einen genauen Über­blick darüber verschaffen konnte, was in der Silves­ter­nacht in Berlin geschehen ist.

Inzwi­schen musste die Polizei die Zahl der durch Böller verletzten Beamten ebenso deut­lich nach unten korri­gieren wie die der Fest­ge­nom­menen, und fest­stellen, dass es sich bei den Poli­zisten atta­ckie­renden Männern mehr­heit­lich um Deut­sche handelte. Ein genauerer Blick lohnt inso­fern, um die hinter der Eska­la­tion der öffent­li­chen Debatte liegenden diskur­siven Dyna­miken besser zu verstehen. Diese dürften aller­dings all jenen altbe­kannt sein, die sich mit der jüngeren Geschichte des Rassismus in Deutsch­land befassen. Wie gewohnt, verfährt die Skan­da­li­sie­rung höchst ahis­to­risch, selektiv und post­fak­tisch. Sie folgt den gut etablierten Mustern des Diskurses um Inte­gra­tion und dieje­nigen Menschen in Deutsch­land, die aus dessen Sicht zunächst und zumeist als Problem erscheinen.

Diskur­sive Eskalationsstrategien

Die Skan­da­li­sie­rung beginnt, wo die „Berliner Silves­ter­nacht“ zu einem eigen­stän­digen Problem gemacht wird. Dies ist nicht selbst­ver­ständ­lich. Zusam­men­schnitte älterer Tagesschau-Sendungen, wie sie in popu­lären Tweets geteilt wurden, führen schnell vor Augen, dass Ausschrei­tungen und Randale in der Silves­ter­nacht nichts Neues und kein Spezi­fikum migran­tisch geprägter städ­ti­scher Räume sind. So beglei­tete den Jahres­wechsel Gewalt in anderen und vor allem auch klei­neren Städten, was aber kaum mediale und poli­ti­sche Reso­nanz gefunden hat. Im säch­si­schen Borna etwa griffen an Silvester Randa­lierer – einigen Zeugen zufolge unter „Sieg Heil“-Rufen – Rathaus und Polizei an. Auf solche Fälle aufmerksam zu machen, ist kein whata­bou­tism, keine Verharm­lo­sung der Gewalt in der Haupt­stadt. Viel­mehr macht ein solcher Reali­täts­ab­gleich die selek­tive mediale und poli­ti­sche Skan­da­li­sie­rung von Gewalt sichtbar, die sich auch im größeren Maßstab fest­stellen lässt. Die an Aggres­si­vität und Orga­ni­sa­ti­ons­grad deut­lich besorg­nis­er­re­gen­deren Angriffe auf Polizist*innen, aber auch Journalist*innen und Gegendemonstrant*innen bei ‚Querdenker‘-Demos etwa haben für kein vergleich­bares Erre­gungs­ni­veau gesorgt. Schon droht die gut vernetzte Reichsbürger-Bewegung im Vergleich zur „migran­ti­schen Gefahr“ herun­ter­ge­spielt zu werden.

Bemer­kens­wert an der diskur­siven Eska­la­tion sind inso­fern nicht nur die bemühten rassis­ti­schen Bilder und Argu­men­ta­tionen, die sich etwa in den zu Beginn zitierten Kommen­taren – von AfD über CDU bis hinein in die SPD und Grünen, vom Boule­vard bis in die bürger­li­chen Medien – unver­hohlen Ausdruck verschaffen. Bemer­kens­wert und besorg­nis­er­re­gend ist vor allem der weniger expli­zite, in gesell­schaft­liche Struk­turen und kultu­relle Deutungs­muster einge­las­sene Rassismus, der ein soziales Klima hervor­bringt, in dem solche Reak­tionen nahe­lie­gend erscheinen. Er sorgt dafür, dass rassis­ti­sche Inter­pre­ta­tionen Reso­nanz in einer breiten Öffent­lich­keit finden und – dies ist beson­ders erheb­lich – für die zum Problem erklärten Betrof­fenen erwartbar werden. Sie lernen hier, welchen Platz ihnen in der bundes­re­pu­bli­ka­ni­schen Gesell­schaft zuge­bil­ligt wird. Damit arti­ku­liert sich in den Kommen­taren und Wort­mel­dungen ein über­kom­menes und letzt­lich anti­de­mo­kra­ti­sches Gesell­schafts­ver­ständnis, das uns daran hindert, die sozialen Verhält­nisse ange­sichts der Heraus­for­de­rungen der Zeit soli­da­risch zu gestalten. Damit wird das vermeint­lich diagnos­ti­zierte Problem – Spal­tung der Gesell­schaft – verschärft bzw. über­haupt erst produ­ziert.

Das Phan­tasma der Integration

Sympto­ma­tisch für diese sich selbst unter­lau­fende Logik ist der Diskurs der Inte­gra­tion. Zur Erin­ne­rung: Fahrt aufge­nommen hat die Rede von der Inte­gra­tion Ende der 1990er Jahre, als die CDU nach einer Möglich­keit suchte, die staats­bür­ger­schaft­liche Moder­ni­sie­rung und Demo­kra­ti­sie­rung des Landes aufzu­halten. Die rot-grüne Bundes­re­gie­rung unter Gerhard Schröder bemühte sich damals um eine Libe­ra­li­sie­rung des Staats­bür­ger­schafts­rechts, die sich insbe­son­dere in der Schaf­fung des „Doppel­passes“ nieder­schlagen sollte. „Ja zur Inte­gra­tion. Nein zur doppelten Staats­bür­ger­schaft“ hieß das Bekenntnis einer von CDU und CSU auf den Straßen ausge­tra­genen Unter­schrif­ten­kam­pagne, die insbe­son­dere im hessi­schen Land­tags­wahl­kampf 1999 hohe Wellen schlug. Die Bundes­re­gie­rung knickte ein, die Rede von der Inte­gra­tion nahm Über­hand und die Libe­ra­li­sie­rung des Staats­bür­ger­rechts wurde einst­weilen verschoben – und dann aufge­weicht. In der gegen­wär­tigen Stim­mungs­mache gegen die aktuell disku­tierte weitere Erleich­te­rung der Einbür­ge­rung, die als „Verram­schen“ der deut­schen Staats­bür­ger­schaft atta­ckiert wird, wieder­holen rechts­kon­ser­va­tive Kreise das Manöver. Die gegen­wär­tige poli­ti­sche Kampagne gegen „Leute, die eigent­lich in Deutsch­land nichts zu suchen haben“, so Fried­rich Merz, und die autoritär-nationalistische Drohung mit einem Verbot der Mehr­spra­chig­keit auf deut­schen Schul­höfen sind in diesen Kontext einzuordnen.

Inte­gra­tion wird in diesem Zusam­men­hang stets als Ausweg und Angebot beschworen. Dass sie geschei­tert sei, zeige der mangelnde Respekt der „nicht-deutschen“ Randa­lierer vor der Staats­ge­walt. „Respekt­lo­sig­keit“ wird in der öffent­li­chen Debatte allzu schnell zum Ausdruck einer insge­samt mangel­haften Legi­ti­ma­tion des poli­ti­schen Systems und einer allge­meinen Krise des sozialen Zusam­men­halts in Deutsch­land erklärt: zum „Demo­kra­tie­de­fizit“. Inte­gra­tion wird so als Lösung für die unter­schied­lichsten Problem­lagen präsen­tiert, kann sich als wohl­feile Rede hart­nä­ckig im öffent­li­chen Diskurs halten und lässt sich immer wieder als poli­ti­sche Waffe einsetzen, obwohl die mit diesem Konzept verbun­denen Probleme längst hinrei­chend bekannt sind.

Diese Probleme fangen damit an, dass „Inte­gra­tion“ die Gegen­über­stel­lung eines national gedachten „Wir“ und „der Anderen“ und damit die mehr als bloß symbo­li­sche Ausschlie­ßung von großen Teilen der Bevöl­ke­rung in Deutsch­land fort­schreibt, von denen viele von Geburt an eine deut­sche Staats­bür­ger­schaft besitzen – und das betrifft bei weitem nicht bloß junge Menschen. Die gleich­zei­tige Homo­ge­ni­sie­rung des ihnen gegen­über­ge­stellten „Wir“ führt in einen über­holten argu­men­ta­tiven Natio­na­lismus, der ange­sichts trans­na­tio­naler Verflech­tungen sozialer Bezie­hungen und Zuge­hö­rig­keiten, ökono­mi­scher Struk­turen und Prozesse und kultu­reller Forma­tionen gera­de­wegs naiv erscheint. Forde­rungen nach mehr oder besserer Inte­gra­tion gehen stets davon aus, dass das inte­grie­rende „System“ gutwillig ist und allen dieselben, oder doch zumin­dest faire Chancen bietet, die zu Inte­grie­renden aber leider nicht immer mitspielen. Sie müssen daher in Konflikt­fällen zur Ordnung gerufen werden oder sind gleich ganz zu entfernen. Der Inte­gra­ti­ons­im­pe­rativ bereitet so nicht auf die Reali­täten von Gegen­wart und Zukunft unserer durch und durch von Migra­tion geprägten Gesell­schaft vor – es sei denn, man wünscht sie sich in auto­ri­tärem Gewand.

Zugleich werden auf diese Weise gesell­schaft­liche und poli­ti­sche Zuge­hö­rig­keiten an doppelte – kultu­ra­lis­ti­sche und ökono­mis­ti­sche – Bedin­gungen geknüpft. Nur wer von vorn­herein zum „Wir“ gehört, gehört auch vorbe­haltlos dazu. Alle andern müssen sich ihre Zuge­hö­rig­keit immer erst verdienen und beständig unter Beweis stellen. Inso­fern geht auch die Kritik an einer letzt­lich ethni­schen Volks­de­fi­ni­tion nicht weit genug, wenn sie sich einer defen­siven, ökono­misch verklärten Argu­men­ta­tion verschreibt und Zuge­hö­rig­keit an Leis­tung koppelt.

In voraus­ei­lenden Gehorsam gegen­über rassis­ti­schen Einwänden wird so etwa immer wieder auf den „Fach­kräf­te­mangel“ sowie die Verdienste von Migrant*innen verwiesen („berei­chert haben sie uns kultu­rell und geleistet haben sie viel“). Damit bedient man letzt­lich aber nur selbst wieder eine anti­de­mo­kra­ti­sche und rassis­ti­sche Logik, in der Gruppen und ihre Mitglieder mit Blick auf ihren Wert und ihre Nütz­lich­keit hier­ar­chi­siert („gute“ vs. „schlechte Migrant*innen“) und immer nur teil­weise inklu­diert werden. Die tatsäch­li­chen Defi­zite und Krisen von Demo­kratie und sozialem Zusam­men­halt haben vor allem hier ihren Ursprung.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Es ist eine bittere Ironie, dass die an der Realität der Migra­ti­ons­ge­sell­schaft vorbei­ge­hende Migrations- und Staats­bür­ger­schafts­po­litik selbst signi­fi­kant zu den sozialen Defi­ziten in der migran­ti­schen Bevöl­ke­rung beiträgt, die sie beständig beklagt, und damit Schei­tern und Elend des Inte­gra­ti­ons­dis­kurses beson­ders scharf vor Augen führt: Er schei­tert, weil unter den Tisch fällt, dass die zu Inte­grie­renden ohne die struk­tu­rellen Hürden, die vom Aufent­halts­recht über das Bildungs­system bis hin zur poli­ti­schen Teil­habe reichen, eigent­lich schon längst inte­griert sein könnten. Und er ist elend, weil die Hürden im Inte­gra­ti­ons­dis­kurs nicht nur uner­wähnt bleiben, sondern von struk­tu­rellen Hinder­nissen und mangelnden staat­li­chen Anstren­gungen zu indi­vi­du­ellem Versagen umde­fi­niert werden. Die Schuld lässt sich so immer nur bei den vermeint­li­chen Inte­gra­ti­ons­ver­wei­ge­rern suchen. Darum ist auch der in der Diskus­sion der vergan­genen Tage immer wieder hervor­ge­brachte soziale Einwand – die Sozia­li­sa­tion! der soziale Brenn­punkt! – so zahnlos, solange dieser Vorstel­lung von „Inte­gra­tion“ nicht entschieden entge­gen­ge­treten wird.

Trans­for­ma­tion des Rassismus

Das Resultat der verfehlten Inte­gra­ti­ons­ideo­logie der letzten Jahr­zehnte ist eine doppelte, poli­tisch kata­stro­phale Spal­tung von oben: In sich selbst verstär­kenden Wieder­ho­lungs­schleifen wurde und wird ganzen Bevöl­ke­rungs­gruppen nicht nur die Zuge­hö­rig­keit abge­spro­chen. Sie werden zum Problem­fall oder sogar zur Gefahr für den sozialen Zusam­men­halt. Das kommt an und spricht sich rum. Alle, die es wissen sollen (falscher Name, falsches Aussehen, falscher Hinter­grund, falscher Pass, falsches Viertel), vernehmen, dass Zuge­hö­rig­keit, wenn über­haupt, dann nur bedingt und bis auf Weiteres, bei guter Führung gewährt wird – und solange wie von oben geduldet. Das ist fatal in einer Gesell­schaft, in der staat­li­chen Statis­tiken zufolge inzwi­schen über ein Viertel einen „Migra­ti­ons­hin­ter­grund“ haben, die sich also demo­kra­ti­sieren und moder­ni­sieren könnte und ange­sichts von sozialen Spal­tungen und Krisen auch müsste. Doch mit der Debatte um die Berliner Silves­ter­nacht droht ein weiteres Mal die Chance verpasst zu werden, ein neues, den sozialen Reali­täten ange­mes­senes Selbst­ver­ständnis zu begründen, das mit der rassis­ti­schen Logik des Inte­gra­ti­ons­dis­kurses bricht.

Wer die rassis­ti­sche Logik des Inte­gra­ti­ons­dis­kurses benennt, erntet leicht Empö­rung. „Ein Problem zu benennen, kann nicht rassis­tisch sein“, hält etwa der Jurist Ademir Kara­meh­me­dovic der Kritik an der Diskurs­dy­namik der aktu­ellen Debatte entgegen. Auch andere betonen, ihnen gehe es doch nur um Kultur, Reli­gion, Sozia­li­sa­tion, Staats­ver­ach­tung – also sei das nicht rassis­tisch. Doch damit macht man es sich viel zu leicht. Die wissen­schaft­liche Diskus­sion der letzten zwei Jahr­zehnte hat viel­fach heraus­ge­ar­beitet, dass es gerade die Verbin­dung von Kultu­ra­li­sie­rung und Ökono­mi­sie­rung ist, die es dem Rassismus erlaubt, sich unter sich verän­dernden Bedin­gungen neu zu formieren und zu repro­du­zieren – auch in Deutsch­land. Dass Rassismus bei uns lange Zeit als Rechts­ex­tre­mismus sowie „Ausländer-“ und „Frem­den­feind­lich­keit“ dethe­ma­ti­siert, patho­lo­gi­siert und ratio­na­li­siert worden ist, ist Teil des Problems. Bis heute wird er kaum als ein zentraler und komplexer Modus aufge­fasst, der unsere Gesell­schaften struk­tu­riert und desorganisiert.

Seine struk­tu­rie­rende und tren­nende Kraft lässt sich auf vielen gesell­schaft­li­chen Feldern beob­achten, etwa in der Wirt­schaft. Während man in der aktu­ellen Debatte migran­ti­sierten Jugend­li­chen die Zuge­hö­rig­keit abspricht, lässt man ihre Fami­li­en­an­ge­hö­rigen – Eltern und Groß­el­tern – seit der Zeit der „Gast­ar­beiter“ die unter­be­zahlte und preka­ri­sierte Arbeit in Kliniken, Putz­diensten, in der Logistik und den Fabriken machen. Was dabei heraus­kommt, ist keine „migran­ti­sche Paral­lel­ge­sell­schaft“, die sich weigert, sich zu inte­grieren. Viel­mehr ist genau die Verbin­dung der ökono­mi­schen Realität migran­ti­sierter Arbeit mit ihrer kultu­rellen und poli­ti­schen Abwer­tung Teil der Gesell­schaft und bringt die Distan­zie­rung von „natio­nalem Wir“ und „den Anderen“ durch die gesell­schaft­liche Orga­ni­sa­tion unge­liebter Arbeit erst hervor. Rassismus spielt hierbei eine gleich mehr­fache Rolle: Er hält einen segre­gierten Arbeits­markt am Laufen, legi­ti­miert Ausschluss und Preka­ri­sie­rung, und dient der Diszi­pli­nie­rung derer, die in diesem System der Verknap­pung und der Konkur­renz keinen Platz finden können oder finden möchten. Das Verspre­chen des Aufstiegs durch Leis­tung in einer durch sich verschär­fende Konkur­renz­kämpfe gekenn­zeich­neten sozialen Lage gilt vorder­gründig zwar allen und pola­ri­siert die Gesell­schaft als solche, erweist sich aber als beson­ders hohl, wenn es mit rassis­ti­schen Struk­turen und Diskursen einher­geht, die für den migran­ti­sierten Teil der Gesell­schaft eigene Barrieren errichten. Die Diskus­sion um Inte­gra­tion erweist sich ein weiteres Mal als Sack­gasse, aus der es keinen Ausweg gibt.

Soli­da­ri­sche Perspektiven

In dieser Situa­tion wird weder der Ruf nach der harten rechten Hand des Staates noch das sich schnell als ideo­lo­gisch erwei­sende neoli­be­rale „neue Aufstiegs­ver­spre­chen“ an die Stelle der Suche nach alter­na­tiven Perspek­tiven für ein soli­da­ri­sches Zusam­men­leben treten können. Der von oben betrie­benen und von Teilen der Mehr­heits­ge­sell­schaft akzep­tierten Spal­tung kann nur durch Soli­da­rität begegnet werden. Was es braucht, ist eine gesell­schaft­liche Praxis der Soli­da­rität, die den Kreis­lauf von rassis­ti­scher Stig­ma­ti­sie­rung durch Polizei, Medien und Politik, sozialem Ausschluss und Auffor­de­rung zur Inte­gra­tion und Leis­tung unter­bricht. Sie müsste allen, die hier leben, glei­chen Zugang zu Bildung und Frei­zeit­an­ge­boten, zum Gesund­heits­system und zu Wohn­raum, zu Ausbildungs- und Arbeits­plätzen, zu kultu­rellen und medialen Prak­tiken und zur poli­ti­schen Selbst­be­stim­mung bieten. Dass Kinder von Migrant*innen von poli­ti­schen und sozialen Rechten ausge­schlossen sind und eben keinen glei­chen Zugang zu vermeint­li­chen Gemein­schafts­gü­tern und öffent­li­cher Infra­struktur haben, ist hinrei­chend belegt und gerade im Zuge der Covid-19-Pandemie nochmal beson­ders deut­lich geworden. Eine nicht-rassistische Recht­fer­ti­gung hierfür gibt es nicht – und von Inte­gra­ti­ons­ver­wei­ge­rung zu reden, macht es nicht besser. Für eine soli­da­ri­sche Gesell­schaft hingegen braucht es poli­ti­sche Verant­wor­tung, kollek­tiven Einsatz und unab­läs­sigen Mut im Kampf für tatsäch­lich gleiche Rechte in allen Lebens­be­rei­chen und wider­stän­digen Erfin­dungs­reichtum. Und zwar im Dienst einer soli­da­ri­schen, demo­kra­ti­schen und nach­hal­tigen Gestal­tung sozialer Verhält­nisse, die sich vom Diskurs der Inte­gra­tion und dem ihm zugrun­de­lie­genden anti­de­mo­kra­ti­schen Phan­tasma einer homo­genen Gemein­schaft endgültig verab­schieden muss.