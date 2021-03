Im 19. Jahr­hun­dert wussten die Zeit­ge­nossen in mancher Hinsicht mehr über Epide­mien als heute. Im Jahr 1867 tobte in Köln wieder einmal die Cholera – und bereits im darauf folgenden Jahr lag eine karto­gra­phi­sche Analyse vor, in der alle rund fünf­hun­dert Todes­fälle auf dem Stadt­plan einge­zeichnet waren. Eine vergleich­bare Seuchen­karte, welche die Sozi­al­geo­gra­phie der Corona-Pandemie abbilden könnte, sucht man heute in Köln vergeb­lich. Zwar exis­tieren Karten zu Inzi­denz­werten in Bundes­län­dern, Kreisen und manchen Bezirken, doch sind diese mit ihren großen Maßstäben und Durch­schnitts­werten kaum dazu geeignet, die Zusam­men­hänge zwischen sozi­al­räum­li­chen Lebens­lagen und der Anfäl­lig­keit für die Seuche sichtbar zu machen.

Epidemie-Karten, wie sie im 19. Jahr­hun­dert entstanden, visua­li­sieren gesund­heit­liche Ungleich­heiten. Über die unglei­chen Effekte der Corona-Pandemie auf Arme und Reiche wurde in Deutsch­land bis zuletzt jedoch nur wenig bekannt. Im November veröf­fent­lichte das Kölner Gesund­heitsamt ähnlich wie in Bremen und Dort­mund zwar endlich Daten über Infek­ti­ons­zahlen nach Stadt­be­zirken, doch ergaben diese nur ein grobes Bild. Auf Anfrage teilte das Kölner Gesund­heitsamt mit, dass eine detail­lierte Analyse in Arbeit sei, ließ aber eine Veröf­fent­li­chung offen. Dabei wäre es ein Leichtes, eine anony­mi­sierte Heatmap der rund fünf­hun­dert Kölner Corona-Toten zu erstellen.

Die fehlenden Karten als Symptom

Die fehlenden Karten sind nur ein Symptom für weiter­ge­hende Wissensdefizite.

Selbst örtliche Bundes­tags­ab­ge­ord­nete verfügen über keine Daten zu den sozio­öko­no­mi­schen Dimen­sionen des Infek­ti­ons­ge­sche­hens in ihren Wahl­kreisen, wie ein Kölner Büro im November auf Anfrage mitteilte. Auch insge­samt verlief die wissen­schaft­liche Erfor­schung dieser Frage in Deutsch­land bislang deut­lich zöger­li­cher als in anderen Ländern. Eine Auswer­tung der inter­na­tio­nalen Lite­ratur am Robert Koch-Institut (RKI) ergab im Sommer 2020, dass bis zu diesem Zeit­punkt in Deutsch­land erst eine einzige Studie zum Thema Ungleich­heit und Covid-19 entstanden war. Noch dürf­tiger ist das Angebot der amtli­chen Statistik. Die Website des Statis­ti­schen Bundes­amtes zu den „Auswir­kungen der Corona-Pandemie auf die Gesell­schaft“ enthält keinerlei Analysen nach Einkommen oder ähnli­chen Indi­ka­toren der Ungleich­heit – als ob diese in der Pandemie hier­zu­lande über­haupt nicht existiere.

Das Fehlen von aussa­ge­kräf­tigen Statis­tiken zu den unglei­chen Effekten von Corona hat sich im öffent­li­chen Diskurs deut­lich bemerkbar gemacht. Zwar werden laufend neue Daten bekannt, da Forschungs­ein­rich­tungen wie das Deut­sche Institut für Wirt­schafts­for­schung und andere Insti­tute entspre­chende Studien initi­iert haben. Zudem wurde der Mythos vom egali­tären Virus schon seit Früh­jahr 2020 in Berichten in Frage gestellt. Die Bericht­erstat­tung zu diesem Thema basierte jedoch weit­ge­hend auf anek­do­ti­scher Evidenz über Ausbrüche in Schlacht­höfen oder in von Migrant:innen bewohnten Hoch­häu­sern wie jenem in Göttingen, und nicht auf flächen­de­ckenden, reprä­sen­ta­tiven Statistiken.

Die Evidenz der gesund­heit­li­chen Ungleichheit

Der Vergleich zu den USA und dem Verei­nigten König­reich ist frap­pie­rend: Dort wurden die dispro­por­tio­nalen Effekte der Pandemie auf ethni­sche Minder­heiten und sozial benach­tei­ligte Bevöl­ke­rungs­gruppen längst auf breiter Basis erfasst. Das Problem der gesund­heit­li­chen Ungleich­heit war daher auch im poli­ti­schen Diskurs deut­lich präsenter. In den USA zeigten Studien, dass etwa doppelt so viele Schwarze wie Weiße an Covid-19 starben – ein Befund, der die Black-Lives-Matter-Proteste zusätz­lich befeuerte.

Im Verei­nigten König­reich verknüpften Statistiker:innen den offi­zi­ellen Index of Multiple Depri­va­tion, eine sozi­al­geo­gra­phi­sche Armuts­sta­tistik, mit Daten über Corona-Todesfälle, was schon im Früh­jahr 2020 fast in Echt­zeit den Beweis erbrachte: Je ärmer die Gegend, desto höher die Morta­lität. Diese Statistik infor­mierte auch den jüngsten Bericht des Experten Michael Marmot, der die Realität der health inequa­li­ties in Groß­bri­tan­nien drama­tisch unter­strich; weitere Berichte wie der Lawrence Review der Labour Party wiesen zudem auf weitere Dimen­sionen der Ungleich­heit hin, vor allem auf die stär­keren ökono­mi­schen Auswir­kungen der Pandemie auf ethni­sche Minderheiten.

Das Wissen zeigt Wirkung. Jüngst wurde daraus die Forde­rung abge­leitet, depri­va­tion und ethni­city als gleich­be­rech­tigte Risiko-Faktoren neben hohem Alter anzu­er­kennen – und betrof­fene Gruppen bevor­zugt zu impfen. Die von COVID-19 entblößten krassen Ungleich­heiten wurden zuletzt von Keir Starmer, dem Vorsit­zenden der Labour Party, in den Mittel­punkt einer neuen Vision für eine gesell­schaft­liche Umkehr gestellt. Solche State­ments und Analysen wie den Lawrence Review sucht man auf den Websites der SPD oder der Grünen vergeblich.

Die briti­sche Multiple Depri­va­tion-Statistik

Die Gründe für die deut­sche Igno­ranz liegen auch in der Geschichte, nicht zuletzt in der histo­ri­schen Entwick­lung statis­ti­scher Infra­struk­turen, durch die Länder wie Groß­bri­tan­nien einen Wissens­vor­sprung erhielten. Das zeigt insbe­son­dere die Geschichte des Index of Multiple Depri­va­tion (IMD), der es briti­schen Statistiker:innen erlaubte, die unglei­chen Effekte des Corona-Virus in kürzester Zeit groß­flä­chig nach­zu­weisen. Die Anfänge des IMD reichen im Grunde bis in die 1960er Jahre zurück, als die Studien von Sozi­al­wis­sen­schaft­lern wie Peter Town­send in Groß­bri­tan­nien zu einer Wieder­ent­de­ckung der Armut führten. Die Welle von Forschungen brachte das Konzept der „rela­tiven Depri­va­tion“ hervor, das Town­send in den 1970er Jahren mit seinen Arbeiten maßgeb­lich prägte – und das schließ­lich auch dem IMD zugrunde liegen sollte. Das Konzept begrün­dete einen neuen, multi­per­spek­ti­vi­schen Blick auf Armut: Depri­va­tion defi­nierte sich demnach nicht allein durch geringes Einkommen, sondern durch eine Viel­zahl von Dimen­sionen, die im sozi­al­räum­li­chen Umfeld zusammentrafen.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­bookTwitter

Der neue sozi­al­räum­liche Blick auf Armut inspi­rierte in den späten 1960er und 1970er Jahren auch das so genannte urban programme. In dieser Initia­tive arbei­teten Londoner Minis­te­rien, Kommu­nal­ver­wal­tungen, Sozi­al­wis­sen­schaftler und Akti­visten zusammen, um neue lokale Ansätze für die sozialen Probleme briti­scher Städte zu entwi­ckeln. Der Diskurs über die inner cities war in den USA aufge­kommen, wo er vor allem um die schwarzen Slums kreiste und teil­weise rassis­tisch konno­tiert war. In Groß­bri­tan­nien bestand ein zentrales Anliegen darin, neues Wissen über soziale Trends auf der lokalen Ebene zu erhalten, das es Planer:innen und Forscher:innen ermög­li­chen sollte, die „Inseln“ der Depri­va­tion in Städten präzise loka­li­sieren zu können.

Das urban programme ordnete sich in einen brei­teren progres­siven Kontext ein: In den frühen 1970er Jahren entdeckte die Gesell­schaft nach der Armut auch die ökono­mi­sche Ungleich­heit wieder, also die Einkommens- und Vermö­gens­ver­tei­lung über das gesamte Spek­trum von unten bis oben. Das neue gesell­schaft­liche Inter­esse verband sich mit einem zeit­glei­chen Trend zu wissens­ba­sierter Sozi­al­po­litik, der sich nicht nur die erstar­kenden zivil­ge­sell­schaft­li­chen Orga­ni­sa­tionen und viele Wissenschaftler:innen verpflichtet fühlten, sondern auch Teile der Staats­bü­ro­kratie und Regie­rung. In diesem Gesamt­kon­text entstand in den 1970er Jahren eine neue Statistik der geogra­phi­schen Depri­va­tion, die das ganze Land bis hinab zu den kleinsten lokalen Verwal­tungs­ein­heiten sozio-ökonomisch vermessen sollte. Nach der neoli­be­ralen Wende von 1979 wurde die Produk­tion von Statis­tiken über ökono­mi­sche Ungleich­heit wieder zurück­ge­fahren, doch am Ende der 1990er Jahre wurden diese Vorläufer schließ­lich zum heutigen IMD weiterentwickelt.

Statis­ti­sche Blind­stellen in Deutschland

Eine vergleich­bare Vorge­schichte lässt sich für die Bundes­re­pu­blik nicht erzählen. Erst im Jahr 2017 wurde hier erst­mals ein Deut­scher Index der Sozio-Ökonomischen Depri­va­tion (GISD) konstru­iert – feder­füh­rend war nicht zufällig das Robert-Koch-Institut, das den Index für die Analyse von gesund­heit­li­chen Ungleich­heiten nutzen wollte. Der GISD ist mit einer Abde­ckung von rund 5.000 Gemein­de­ver­bänden und Bezirken genauer als die amtliche Armuts­be­richt­erstat­tung, aber nicht so hoch­auf­lö­send wie der engli­sche IMD mit seinen fast 33.000 „small areas“. Zudem liegt im GISD etwas weniger Gewicht auf der Einkom­mensun­gleich­heit, die nur in Form regio­naler Durch­schnitts­ver­dienste einbe­zogen wird, aber nicht anhand von präzi­seren Sozi­al­daten über rela­tive Armut wie im IMD. Gleich­wohl: Die erste RKI-Analyse des GISD anhand von über 186.000 Corona-Fällen bestä­tigte im Herbst 2020 den vermu­teten Zusam­men­hang mit sozio­öko­no­mi­scher Depri­va­tion. In der öffent­li­chen Diskus­sion in Deutsch­land fanden diese Ergeb­nisse frei­lich kaum Beach­tung.

Warum es so lange keinen etablierten Index dieser Art in Deutsch­land gab, erklärt sich durch die ganz andere Vorge­schichte. Während man im briti­schen urban programme der 1970er Jahre rela­tive Depri­va­tion karto­gra­phierte, ging es im west­deut­schen Programm der „Stadt­er­neue­rung“ vor allem um Sanie­rung und Wieder­aufbau. Die west­deut­sche Stadt­so­zio­logie beschäf­tigte sich zwar auch mit inter­na­tio­nalen Ansätzen der Stadt­öko­logie und Sozi­al­raum­ana­lyse, doch Armut war dabei höchs­tens am Rande ein Thema, so wie in der bundes­deut­schen Sozio­logie insge­samt. Für sie blieb Depri­va­tion noch lange ein Fremd­wort und einen deut­schen Peter Town­send brachte sie nicht hervor.

Dies war sympto­ma­tisch für einen größeren geschicht­li­chen Kontext: Seit der frühen Nach­kriegs­zeit wurden Fragen der Armut und ökono­mi­schen Ungleich­heit in Wissen­schaft, Öffent­lich­keit und Politik der Bundes­re­pu­blik zum Groß­teil ausge­blendet. Eine vergleich­bare Wieder­ent­de­ckung der Armut wie in den USA oder dem Verei­nigten König­reich in den 1960er Jahren fand hier nicht statt. Ebenso gingen die trans­na­tio­nalen Diskus­sionen über die Einkommens- und Vermö­gensun­gleich­heit während der 1970er Jahre weit­ge­hend an der Bundes­re­pu­blik vorbei. Statt­dessen führte man 1975/76 nur eine kurze, auch wahl­kampf­tak­tisch moti­vierte Debatte um die „Neue Soziale Frage“, die sich um das Ausmaß der Armut drehte – eine Frage, die auf Grund unge­nü­gender Statis­tiken nicht entschieden werden konnte.

Erst in den 1980er Jahren lebte die Debatte über die „Neue Armut“ in der Bundes­re­pu­blik auf, und es dauerte bis in die 2000er Jahre, bis auch die Einkommens- und Vermö­gens­ver­tei­lung zu einem größeren gesell­schaft­li­chen Thema wurde. Bekannte Gründe dafür lagen in dem tief verwur­zelten Selbst­bild der „nivel­lierten Mittel­stands­ge­sell­schaft“ und dem Kontext des Kalten Krieges, der die Beschäf­ti­gung mit solchen Themen erschwerte. Wichtig war außerdem die sicht­bare Wohl­stands­ent­wick­lung und das Narrativ des „Wirt­schafts­wun­ders“.

Die Illu­sion der egali­tären Gesellschaft

Weniger geläufig ist, dass der Erfolg dieser Narra­tive auch durch Nicht-Wissen bedingt war. Das sozi­al­har­mo­ni­sche Bild der Mittel­stands­ge­sell­schaft wurde vom Sozio­logen Helmut Schelsky 1953 ohne breite statis­ti­sche Grund­lage formu­liert. Und dass die Erträge des „Wirt­schafts­wun­ders“ lange vor allem bei den Top-Verdienern ankamen, zeigten erst spätere Analysen. Gewiss war die Ungleich­heit während der Nach­kriegs­jahr­zehnte vergleichs­weise moderat ausge­prägt, doch der Trend zeigte nach oben. Heute wissen wir, dass schon in den 1970er Jahren die Einkom­mens­an­teile der oberen zehn Prozent über den euro­päi­schen Durch­schnitt hinaus­wuchsen, während die unteren 50 Prozent abfielen.

Weil die amtliche Statistik die Einkom­mens­ver­tei­lung jahr­zehn­te­lang vernach­läs­sigte und oft nur in groben Kate­go­rien nach den Anteilen von Selb­stän­digen (Arbeitgeber:innen) und Arbeitnehmer:innen darstellte, blieben viele solcher Vertei­lungs­pro­zesse im Dunkeln. Dies änderte sich erst ab den 1990er Jahren, als das Deut­sche Institut für Wirt­schafts­for­schung der amtli­chen Statistik auf diesem Feld zuneh­mend den Rang ablief.

Durch diese Vorge­schichte fehlte der Gesell­schaft nicht nur präzi­seres Wissen, sondern auch statis­ti­sche Lite­ra­ri­zität bzw. Kompe­tenz. Die Kate­go­rien, in denen die Welt heute über Ungleich­heit spricht, wurden den Deut­schen erst in den vergan­genen zwei Jahr­zehnten geläu­figer. Noch im Jahr 1997 präsen­tierte eine Titel­story im SPIEGEL die jüngsten Trends zur Einkom­mens­ver­tei­lung im tradi­tio­nellen Stil nach Selb­stän­digen und Arbeitnehmer:innen – während in vielen anderen Ländern längst die deut­lich trans­pa­ren­tere Darstel­lung nach Perzen­tilen üblich war, also nach Prozent­an­teilen unterer und höherer Einkom­mens­schichten. Dass man nach den rela­tiven Anteilen der oberen 1 Prozent im Verhältnis etwa zu den unteren 50 Prozent fragen konnte, lernte die bundes­deut­sche Gesell­schaft vergleichs­weise spät.

Die Art, wie Statis­tiken produ­ziert und kommu­ni­ziert werden, sagt viel über die jewei­lige Gesell­schaft aus, und wenn statis­ti­sche Trans­pa­renz fehlt, können bestehende Ungleich­heits­re­gime kaum hinter­fragt werden. Letz­teres gehört zu den weniger bekannten Tradi­tionen der „sozialen Markt­wirt­schaft“ in Deutsch­land. Die Erfah­rung der Corona-Krise zeigt, wie weit diese in die Gegen­wart reichen.