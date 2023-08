Bitte verwende das Drucker-Symbol rechts über dem Artikel, um Seiten auszudrucken. Please use the print icon aobe the article to print any page.

Sommer­pause (immer mittwochs)

Wir machen Sommerpause – ein wenig zumindest. Bis Ende August publizieren wir jeweils nur am Sonntag, am Mittwoch hingegen lassen wir die Füße im Wasser baumeln. 2. August 2023

Liebe Lese­rinnen, liebe Leser

Ein wenig hin- und herge­rissen darüber, ob wir den Sommer gerade als etwas zu kühl oder als zum Glück nicht mehr so heiß empfinden sollen (und ohne die schau­er­li­chen Tempe­ra­tur­re­korde der letzten Wochen zu vergessen), wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit und hoffent­lich ein paar entspannte Urlaubs­tage oder -wochen. Wir sind dann im September wieder mit unserem normalen Service für Sie da.

Take care,
Ihr GdG-Team

