Kritik­feind­lich­keit, Anti-Intellektualität, Cancel Culture, snow­flake– und loony-left-Gehabe: Dies sind die Stich­wörter, mit denen Safe Spaces in feuil­le­to­nis­ti­schen Kommen­taren und rechts­po­pu­lis­ti­schen Rheto­riken in der Regel asso­zi­iert werden. Beson­ders explosiv wurden die Debatten mit dem Aufkommen von Safe-Space-Forderungen an US-amerikanischen Univer­si­täten. Damit würden, so die verbrei­tete These, Semi­nare oder gar ganze Hoch­schulen zu diskus­si­ons­be­rei­nigten Orten gemacht, an denen Denk- und Sprech­ver­bote um sich griffen. Abseits von diesen Klagen durch­lief das Konzept des Safe Space eine Entwick­lung, die meiner Ansicht nach besorg­nis­er­re­gender, aber weniger skan­da­li­sie­rungs­fähig ist. Entgegen den Debatten um eine mögliche Safe-Space-Werdung von akade­mi­schen Räumen ist dieses Konzept an zahl­rei­chen US-amerikanischen Hoch­schulen bereits etabliert. Mit dem Segen der Univer­si­täten soll es für eine Inte­gra­tion von Queers in ein univer­si­täts­weites, sicher­heits­be­dachtes „Wir“ sorgen, das aber zugleich knall­harte rassi­fi­zie­rende Herr­schafts­struk­turen mit sich bringt.

Safe Spaces zwischen diver­sity und Sicherheitsregime

Konkret handelt es sich bei dieser teil­weise schon jahre­lang exis­tie­renden Form von univer­si­tären „sicheren Räumen“ um soge­nannte Safe-Space-Programme – diver­sity-Trai­nings im Bereich LGBTQ-Politik, die entweder von einzelnen Aktivist:innen, von der Hoch­schule selbst oder von externen NGOs wie The Safe Zone Project und Campus Pride ange­boten werden. Die Work­shops entstanden unter anderem als Reak­tion auf die Suizide junger queerer Erwach­sener, die insbe­son­dere 2010 in die öffent­liche Aufmerk­sam­keit gerieten. Die Inhalte dieser Work­shops sind etwa queere Identifizierungs- und Begeh­rens­weisen, queerer Slang und weitere „queer­freund­liche“ Ressourcen an der jewei­ligen Hoch­schule. Ihr Haupt­ziel ist es, allies zu schaffen, das heißt Personen, die als „sichere“ Ansprechpartner:innen für Queers auf dem Campus fungieren sollen.

Dazu arbeiten die Programme oftmals mit Selbst­mar­kie­rungs­prak­tiken: Nach den Trai­nings erhalten die Teil­neh­menden Sticker und Buttons in Regen­bo­gen­farben mit dem Wort „Safe Space“, die an Büro- und Wohn­heim­türen, Klei­dung und Taschen befes­tigt werden können. Nicht selten beinhaltet das Design eben­falls das Logo der Hoch­schule. Wie für diver­sity-Maßnahmen üblich, werden diese Programme zudem in wirt­schaft­li­chen Dimen­sionen bemessen. So veröf­fent­licht die NGO Campus Pride, die selbst Safe-Space-Workshops anbietet, ein landes­weites Hoch­schul­ran­king zum Thema Queer­freund­lich­keit. Die Exis­tenz eines Trai­nings für allies stellt einen der entschei­denden Para­meter dar. Zuletzt tragen diese Programme zur Außen­dar­stel­lung der Univer­si­täten bei, indem sie ein bestimmtes Selbst­ver­ständnis trans­por­tieren: Wir sind eine werte­ori­en­tierte Gemein­schaft, die sich um Queers kümmert und für Tole­ranz und Viel­falt eintritt.

An den Safe-Space-Programmen wurde bereits mehr­fach Kritik geübt. Dies betrifft zum einen die inhalt­liche Verfla­chung, die mittels der Sticker und Bottons betrieben wird, zum anderen das teil­weise auto­ri­täre Auftreten der Hoch­schulen, die ursprüng­lich akti­vis­ti­sche Safe-Space-Initiativen an sich reißen. Vor allem aber stehen die Work­shops nicht nur im Zusam­men­hang mit „weicher“, „freund­li­cher“ diver­sity-Arbeit. Das zugrun­de­lie­gende Bestreben, den Campus sicher zu machen, verweist auch auf tech­ni­sierte Sicher­heits­re­gime, wie sie Univer­si­täten in den USA unter­halten. Dazu zählen Über­wa­chungs­ka­meras an Gebäuden, eine univer­si­täts­ei­gene Polizei sowie, in den Worten des Histo­ri­kers Kwame Holmes, „campus emer­gency noti­fi­ca­tion systems“. Dies sind Warn­sys­teme der einzelnen Univer­si­täten, über die aktu­elle Meldungen zu mögli­chen Gefahren per SMS oder Mail verschickt werden können.

Wie Holmes ausführt, erfolgt die Einschrei­bung in diese Nach­rich­ten­ver­teiler in der Regel bereits mit dem Erhalt einer univer­si­täts­ei­genen Mail­adresse. Dabei arbeiten diese Warnungen ebenso auf der emotio­nalen wie auf der tech­ni­schen Ebene. Das intime, aufmerk­sam­keits­er­hei­schende Verwachsen der User mit ihrem Smart­phone trifft auf ein campus­weit kommu­ni­ziertes Bedro­hungs­ge­fühl, das die Univer­si­täts­an­ge­hö­rigen anwei­sungs­be­reit macht und sie zu einem poli­cing ihrer Umge­bung anhält, so Holmes. Oder anders formu­liert: Die Empfänger:innen der Nach­richten werden implizit aufge­rufen, nach verdäch­tigen, „fremden“ Personen Ausschau zu halten und somit quasi-polizeiliche Zuge­hö­rig­keitschecks durchzuführen.

Vom Schauen und Töten

Entschei­dend ist: Ein solches poli­cing findet nicht in luft­leerem Raum statt, sondern inmitten einer rassis­ti­schen Gesellschaft.

Als ein Mann mit einer Machete im Früh­ling 2016 von der Polizei der Univer­sity of Colo­rado Boulder erschossen wurde, brachte mich die Notfall­war­nung dazu, um meine Sicher­heit zu fürchten. Ich wusste, dass ich jetzt von tausenden Campus­an­ge­hö­rigen umgeben war, die in ihrer Bedro­hungs­re­ak­tion ange­spro­chen wurden, und zwar durch das Umlegen eines Schal­ters. […] Es ist klar, dass ein Campus voller hoch­ak­ti­vierter und angst­er­füllter weißer Menschen keinen Safe Space für People of Color darstellt und dies auch nicht darstellen kann.

In dem Zitat von Holmes klingt ein Verweis auf die perma­nente Verdachts­hal­tung an, die People of Color insbe­son­dere an Insti­tu­tionen wie der Univer­sität entge­gen­ge­bracht wird. Wie Sara Ahmed heraus­ar­beitet, wird ihnen mittels Blicken und Ansprech­hal­tungen oftmals die Rolle eines gedul­deten Neuan­kömm­lings zuge­schrieben – oder die eines poten­zi­ellen Eindring­lings. So berichtet der dama­lige Student Cameron Okeke in einem Beitrag aus dem Jahr 2016 von der „campus police who stop me on the street for not looking ‚UChi­cago enough‘“.

Dass das entspre­chende gesell­schaft­liche Narrativ bisweilen tödliche Folgen hat, zeigen die Gewalt­taten von weißen Zivilist:innen und Polizist:innen gegen Schwarze Menschen, insbe­son­dere gegen Männer. Es ist mehr als gängig, diese öffent­lich als „Selbst­ver­tei­di­gung“ gegen einen vermeint­li­chen Aggressor auszu­geben. Im Hinblick auf Safe Spaces ist fest­zu­halten: Die landes­weite Struktur der Safe-Space-Trainings exis­tiert allein in Bezug auf Queer­ness. Ein entspre­chendes anti­ras­sis­ti­sches Bildungs- und Soli­da­ri­sie­rungs­pro­gramm gibt bislang es nicht – obwohl sich seit der Ermor­dung George Floyds Bewe­gungen in diese Rich­tung zeigen. Queers of Color sind demnach einer­seits in den univer­si­tären Work­shops „mitge­meint“ und viel­fach erfolgt auf Safe-Space-Websites ein Hinweis auf Inter­sek­tio­na­lität. Ande­rer­seits bleibt das univer­si­täts­ei­gene Sicher­heits­re­gime ein rassi­fi­zie­rendes und der Campus oftmals eine, mit Ahmed gespro­chen, „sea of whiteness“.

Quee­ring policing?

Die Forde­rung, dass der Campus allge­mein safe sein sollte – auch für Queers – spielt sich vor einem macht- und gewalt­durch­tränkten Hinter­grund ab. Sicher­heit, so zeigt sich, ist keine harm­lose Mini­mal­for­de­rung. In dieser Welt mit ihren spezi­fi­schen Sicher­heits­tech­niken und -prak­tiken herrscht eine Ökonomie der Schutz­ver­tei­lung: Während sich Insti­tu­tionen wie die Hoch­schulen zuneh­mend den Sicher­heits­be­langen weißer Queers zuwenden, bleiben Schwarze Menschen (queere und nicht-queere) weiterhin expo­niert und gefährdet. Die Protek­tion durch die Insti­tu­tion ist nicht umsonst zu haben. Sie geht mit unar­ti­ku­lierten Auflagen einher: Das insti­tu­tio­na­li­sierte diver­sity-Bemühen fordert einen „Insti­tu­ti­ons­pa­trio­tismus“ ein, um einen weiteren Begriff Ahmeds aufzu­nehmen, eine befür­wor­tende, pflicht- und schuld­be­wusste Haltung gegen­über der Hoch­schule, mit der eben­dieses Bemühen hono­riert wird. Dazu passt, dass die Safe-Space-Programme Queers in der Regel als uniform schutz­be­dürftig imagi­nieren, nicht jedoch als aufbe­geh­rend und kritisch. Im Geflecht aus diver­sity– und Sicher­heits­maß­nahmen wird weißen Queers eine hand­zahme, aber immerhin zuge­hö­rige Subjek­ti­vität zuge­standen. Zuge­hö­rig­keit wiederum über­setzt sich in diesem Kontext als eine Einla­dung zu einer univer­sellen Poli­zei­wer­dung, bei der alle Hoch­schul­an­ge­hö­rige „mit vereinten Kräften“ Verant­wor­tung tragen sollen für die Campus­si­cher­heit – womit das verän­derte, vermeint­lich queer­freund­liche „Wir“ der Gemein­schaft altbe­kannten, rassi­fi­zie­renden Abgren­zungs­dy­na­miken Auftrieb verleiht.

Zur Geschichte von Safe Spaces

Ein ähnli­ches Bild zeigt sich mit Blick auf die Geschichte von Safe Spaces in den USA. Wie die Histo­ri­kerin Moira Rachel Kenney zeigt, besitzen diese Räume eine lange Tradi­tion in queeren und femi­nis­ti­schen Kontexten. Laut Kenney führt ihre Geschichte von den schwul-lesbischen Bars der 1940er bis 1960er bis zu den lokalen Frauen- und Queer-Kollektiven der Women’s Libe­ra­tion und der Gay Libe­ra­tion der 1970er Jahre; und zu den lesbisch-separatistischen Cafés, Buch­läden und Festi­vals der 1980er und 1990er, in denen erst­mals der Begriff des Safe Space aufkam.

In allen diesen Spiel­arten wurden Safe Spaces von rassis­ti­schen Ausschlüssen begleitet. So berichtet Audre Lorde in ihrer semi-autobiografischen Erzäh­lung Zami von rassis­ti­schen Türpo­li­tiken in einer New Yorker Lesben­k­neipe und von der Ausgren­zung, die sie durch ein mehr­heit­lich weißes Publikum erfuhr. Ihr Fazit lautet: „Black lesbians in the [bar] faced a world only slightly less hostile than the outer world which we had to deal with every day on the outside […] – that world which raised our blood pres­sures and shaped our furies and our night­mares.“ An den bewe­gungs­po­li­ti­schen, mehr­heit­lich weißen all-women-Gruppen übten Schwarze Femi­nis­tinnen bereits in den 1970er Jahren Kritik. Die Akade­mi­ke­rinnen Beverley und Barbara Smith etwa adres­sierten den Mittel­klas­se­ha­bitus der Bewe­gung und ihre allei­nige inhalt­liche Fixie­rung auf ein cis-Frausein. Demge­gen­über setzte das berühmte Combahee River Collec­tive, zu dem auch die Smith-Schwestern gehörten, race, Klasse und Gender als gleich­be­rech­tigte Themen und betonte seine Soli­da­rität mit Schwarzen Männern. In den 1980er und 1990er Jahren wurde die Forde­rung nach einem Safe Space wiederum genutzt, um trans Personen aus femi­nis­ti­schen Räumen zu verbannen. Das damals größte „Frauen-Musikfestival“, das Michigan Womyn’s Music Festival, beschloss 1991 eine „womyn-born-womyn“-Politik. Laut Emi Koyama schloss diese Rege­lung insbe­son­dere Schwarze trans Frauen ohne große finan­zi­elle Mittel aus, die sich keine Opera­tionen leisten konnten.

Sicher sein vor der Sicherheit

Neben diesen fort­wäh­renden Ausschlüssen markieren die univer­si­tären Safe-Space-Programme dennoch einen – nega­tiven – Wende­punkt: Erst­mals sind Safe Spaces nicht mehr im sozialen Leben und in Akti­vismen verortet, sondern an Hoch­schulen. Oder, in den Worten des Kommen­ta­tors Okeke: An einer „gentri­fying, police-protected insti­tu­tion“. An dieser Stelle zeigt sich eine einset­zende herr­schafts­kon­forme Glät­tung des Safe-Space-Konzepts, die auch über den Campus hinaus reicht. So setzte Mercedes-Benz USA 2021 anläss­lich des Pride Month einen bemer­kens­werten Tweet ab: Hier wird ein panzer­ar­tiger, sicher­heits­ver­spre­chender SUV als Safe Space für Queers beworben.

Bedeutet dies, dass Safe Spaces endgültig verworfen werden müssen? Stich­haltig beibt Okekes Kommentar, in dem er von der Bedeu­tung schreibt, die ein univer­si­täts­ei­genes Zentrum exklusiv für Schwarze Studie­rende – in seinen Worten: ein Safe Space – für ihn hatte: „I needed a space where I, a biology major, was not expected to give free race theory classes“, und wo Ruhe herrschte vor der Campus­po­lizei. Hier klingt an, was Safe Spaces unter Umständen auch bereit­halten können: Tempo­räre Sicher­heit vor dieser Art von Sicherheit.