Twin Peaks, Sopranos, The Wire, Brea­king Bad, Game of Thrones, West­world, Succes­sion – und jetzt? Die nächste US-Blockbuster-Serie des soge­nannten Quality oder Peak TV zeichnet sich zurzeit noch nicht ab am Hori­zont – und wird es viel­leicht auch niemals. Denn die Zeiten, in denen man sich bestimmte TV-Serien nicht entgehen lassen konnte und die Fliege aus Brea­king Bad oder das Into aus West­world das belieb­teste Thema für intel­lek­tu­ellen Small­talk waren, sind schon wieder vorbei. Warum das so ist, wird die Ameri­ka­nistin Elisa­beth Bronfen nächsten Sonntag im Gespräch mit GdG erläutern.

TV-Serien sind aber nach wie vor ein wich­tiges Genre für kultu­relle Selbst­re­fle­xion, gesell­schaft­liche Trans­for­ma­tionen und ästhe­ti­sche Expe­ri­mente. In den letzten Jahren hat sich das Seri­en­an­gebot so stark diver­si­fi­ziert, dass anstelle eines Master­n­ar­ra­tivs viele wider­sprüch­liche Zugänge parallel zuein­ander entstanden sind; es ist unmög­lich geworden, sich einen Über­blick zu verschaffen. Das kann man positiv sehen oder auch als eine Unüber­sicht­lich­keit kriti­sieren, die mit dem Boom bzw. der Über­pro­duk­tion von Serien in den letzten Jahren einher­ge­gangen ist. Allein in den USA sind 2022 600 Serien produ­ziert worden.

Ein paar Serien möchten wir in unserem Seri­en­sommer unter die Lupe nehmen – von der Arzt­serie bis zu den Klassikern.

Doch weil GdG sich schon lange mit dem Phänomen TV-Serie beschäf­tigt, beginnen wir heute mit einem Blick in unser Archiv.

*

Psycho­the­rapie im Fern­sehen? Ist das nicht lang­weilig? Die TV-Serie „In Treat­ment“ führt vor, wie span­nend Geschichten über die Abgründe und Leiden moderner Seelen sein können. Philipp Sarasin leuchtet es ein, dass sich für dieses endlose Thema nichts so sehr eignet wie Romane – oder eine TV-Serie.

https://geschichtedergegenwart.ch/in-treatment-die-tiefgruendige-tv-serie-ueber-psychotherapeutische-behandlungs-serien-bietet-stoff-fuer-nachdenkliche-tage/

Emily Dick­inson gilt heute als die bedeu­tendste ameri­ka­ni­sche Dich­terin des 19. Jahr­hun­derts. Zu Lebzeiten war sie unbe­kannt. Ihre Gedichte rasen seither durch die Zeit. Die TV-Serie „Dick­inson“ kommt ihnen dabei entgegen, findet Sandro Zanetti.

https://geschichtedergegenwart.ch/schraeg-durch-die-zeit-emily-dickinson-als-serie/

Die Erfolgs­serie Babylon Berlin geht in die dritte Staffel und treibt ihr Programm, Geschichte schock­zu­ge­frieren, auf die Spitze. Eine Analyse von Ruth Mayer.

https://geschichtedergegenwart.ch/babylon-berlin-oder-die-weimarer-republik-als-standbild/

Die Klima­krise kommt auf Netflix bislang vor allem in post­apo­ka­lyp­ti­schen Szena­rien vor. Aktu­elle Serien wie Ragnarök oder Sweet Tooth verhan­deln ökolo­gi­sche Kata­stro­phen und bedienen sich dabei in der Motten­kiste der Fantasy. Doch was haben alte Gött:innen und Helden mit dem Klima­wandel zu tun, fragt Chris­tine Lötscher.

https://geschichtedergegenwart.ch/oekofantasy/

Vor mehr als sechzig Jahren machten sich E.P. Thompson und Richard Hoggart in West York­shire auf die Suche nach Gemein­schaft in der Indus­trie­ge­sell­schaft. Lässt sie sich dort auch noch heute finden? Zwei Fern­seh­se­rien geben Aufschluss, meint Moritz Föllmer.

https://geschichtedergegenwart.ch/auf-der-suche-nach-gemeinschaft-zwei-fernsehserien-ueber-west-yorkshire/

Die deut­sche Netflix-Serie „Dark“ ist eine in Bildern und Sound geformte Dystopie über Umwelt­zer­stö­rung und Verant­wor­tungs­lo­sig­keit, erzählt zu Dauer­regen und als Sturz durch Raum und Zeit. Und eine Coming-of-Age-Story, die fragt, ob Pop-Kultur uns rettet. Dunkles Vergnügen, findet Chris­tine Lötscher, ist garantiert.

https://geschichtedergegenwart.ch/dark-im-sturz-durch-raum-und-zeit/

Die konser­va­tive Revo­lu­tion in den USA geht weiter, und im Fokus steht der weib­liche Körper. Elisa­beth Bronfen spricht über die Bedeu­tung der Aufhe­bung von Roe v. Wade und erklärt, dass die US-Populärkultur, konkret die Serie Mrs. America, die Analyse zu den gegen­wär­tigen poli­ti­schen Entwick­lungen bereits gelie­fert hat.

https://geschichtedergegenwart.ch/die-errungenschaften-des-feminismus-sind-fragil-mrs-america-und-das-equal-rights-amendment/