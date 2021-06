Nach mehr als fünf­jäh­rigen Verhand­lungen schloss die deut­sche Regie­rung am vergan­genen 28. Mai mit ihrem Gegen­part in Namibia ein Abkommen ab, in dem sie den Völker­mord der Deut­schen an den Ovaherero und Nama im frühen 20. Jahr­hun­dert im dama­ligen Deutsch-Südwestafrika aner­kannte. Nach einem abge­lehnten Entschä­di­gungs­an­gebot von 10 Millionen Euro im Jahr 2020 gab die Bundes­re­pu­blik nun bekannt, die dama­ligen Prak­tiken eines „Rassen­kriegs“ (race war) gegen die indi­genen Völker Nami­bias als Völker­mord zu bezeichnen und über die nächsten 30 Jahre insge­samt 1,1 Milli­arden Euro „an bestehende Hilfs­pro­gramme zu zahlen.“ Diese Summe entspricht in etwa der Höhe der jähr­li­chen Entwick­lungs­hilfe, die Deutsch­land Namibia seit seiner Unab­hän­gig­keit 1990 gewährt hat, einschließ­lich Infra­struk­tur­pro­jekte und 50 Millionen Euro „für den Aufbau einer Stif­tung zur Versöh­nung zwischen den beiden Staaten.“ Das Abkommen, das aus bila­te­ralen Verhand­lungen zwischen der deut­schen und der nami­bi­schen Regie­rung hervor­ge­gangen ist, wird aller­dings von mehreren tradi­tio­nellen Führern und Reprä­sen­tanten der betrof­fenen Gemeinden abge­lehnt. Zu ihnen gehört der Ovaherero Para­mount Chief Vekuii Rukoro, der dieses als „Belei­di­gung“ bezeich­nete – bei Lichte besehen eine zutref­fende Einschät­zung dieser raffi­nierten diskur­siven Verwand­lung von fort­lau­fenden Entwick­lungs­hil­fe­zah­lungen in eine große versöhn­liche Geste.

Dieser angeb­liche Deal, der von vielen Deut­schen als poli­ti­scher und mora­li­scher Erfolg gefeiert wurde, platzte mitten in eine poten­ziell para­dig­men­ver­än­dernde Debatte über zentrale Aspekte deut­scher Regie­rungs­tech­niken im 20. Jahr­hun­dert – genauer gesagt über die offi­zi­elle Erin­ne­rung an den deut­schen Kolo­nia­lismus und den Holo­caust. In dieser Debatte steht das Beharren auf der Singu­la­rität des deut­schen Völker­mords an den Juden auf der einen Seite; auf der andern exis­tieren unter­schied­liche Vorstel­lungen über die histo­ri­sche Bezie­hung zwischen der geno­zi­dalen Gewalt des deut­schen Impe­ria­lismus und den in Europa während des Zweiten Welt­kriegs von den Deut­schen began­genen Verbre­chen. Dem Beharren auf der Einzig­ar­tig­keit des Holo­caust haftet eine selt­same Senti­men­ta­lität an; dabei werden rheto­ri­sche Ablen­kungs­ma­növer und unge­deckte intel­lek­tu­elle Behaup­tungen sichtbar – etwa die Idee, dass struk­tu­relle Rela­tio­na­lität gleich­be­deu­tend sei mit Kausa­lität –, die diszi­pli­näre und epis­te­mi­sche Mängel ebenso offen­legen wie bestimmte poli­ti­sche Einsätze.

Dirk Moses hat in seinem Essay „Der Kate­chismus der Deut­schen“ nun jüngst die poli­ti­sche Theo­logie darge­legt, die sich im Verlauf der zweiten Hälfte des 20. Jahr­hun­derts in Deutsch­land heraus­bil­dete. Sie basiert demnach auf fünf Grund­an­nahmen. Zu ihnen gehört erstens die Behaup­tung, dass der Genozid der Nazis einzig­artig und außer­ge­wöhn­lich sei, weil die Vernich­tung der Juden um der Vernich­tung willen geschah. Zwei­tens handele es sich bei diesen ideo­lo­gisch moti­vierten Verbre­chen um einen „Zivi­li­sa­ti­ons­bruch“ (Dan Diner). Laut dieses Mythos‘ brach Deutsch­land mit der Praxis einer gerechten, gere­gelten euro­päi­schen Kriegs­füh­rung und wurde in der Folge durch die Nürn­berger Prozesse bestraft, die als juris­ti­sche Wieder­gut­ma­chung des natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Unrechts gedacht waren und in deren Kontext zum ersten Mal der damals noch junge Begriff des Geno­zids ins inter­na­tio­nale Straf­recht einge­führt wurde. Aufgrund dieser versuchten Ausrot­tung und dem Rassismus gegen­über Juden (d.h. dem Anti­se­mi­tismus) habe Deutsch­land, drit­tens, eine beson­dere Verant­wor­tung gegen­über den Juden in Deutsch­land und gegen­über dem Staat Israel. Vier­tens sei Anti­se­mi­tismus ein eindeutig deut­sches rassi­fi­ziertes Vorur­teil, das sich von anderen Formen des Rassismus unter­scheide. Und fünf­tens schließ­lich stelle jede Oppo­si­tion gegen die selbst­be­stim­mende Politik des Staates Israel Anti­se­mi­tismus dar; deshalb hat Deutsch­land die Anti­se­mi­tis­mus­de­fi­ni­tion der Inter­na­tional Holo­caust Remem­brance Asso­cia­tion (IHRA) über­nommen und verficht diese mit Nach­druck.

Die Sied­ler­ko­lonie Deutsch-Südwestafrika

Um den poli­ti­schen Charakter, das natio­nale Ethos und den histo­ri­schen Entwick­lungs­pfad zu verstehen, die die Grau­sam­keit der geno­zi­dalen Gewalt des Natio­nal­so­zia­lismus hervor­brachten, ist es meines Erach­tens notwendig, mit Deutsch­lands erster Reali­sie­rung der Idee vom „Lebens­raum“ zu beginnen. Die erste Konkre­ti­sie­rung des sied­ler­ko­lo­nialen Lebensraum-Konzeptes verband die terri­to­riale Expan­sion in Deutsch-Südwestafrika mit einer Biolo­gi­sie­rung des Deutsch­tums als über­le­genes Weiß­sein, das hier im Gegen­satz zur „Barbarei“ der angeb­lich unzi­vi­li­sierten Afri­kaner stand, die keinen erkenn­baren Anspruch auf dieses „deut­sche“ Land hätten. Indem man „Lebens­raum“ in diesem Sinne als eine auf ein physi­sches Terri­to­rium bezo­gene Defi­ni­tion des deut­schen Selbst und eines rassi­fi­zierten Anderen versteht, kann man Schwarz­sein nicht als etwas verstehen, das in abstrakter Weise einfach defi­niert wird, sondern muss mit Michelle M. Wright (Physics of Black­ness, 2015) die Frage stellen, „wann und wo es imagi­niert, defi­niert und performt wird und an welchen Orten“.

Im Jahr 1884 begann Deutsch­land mit der Kolo­ni­sie­rung des auf der Berliner Konfe­renz erwor­benen Südwest­afrikas. Der Anthro­po­loge Patrick Wolfe argu­men­tiert, dass die Ankunft der Deut­schen und die Konkur­renz um Land in der nach­ge­rade klas­si­schen Logik des Sied­ler­ko­lo­nia­lismus bald die Elimi­nie­rung der einhei­mi­schen Völker bedingte. In den Herero-Kriegen von 1904-08 wurden 80 % der Ovaherero und fast die Hälfte der Nama vernichtet. Wenn man das wissen­schaft­liche Nach­leben dieses Geno­zids, der durch eine grund­sätz­liche Anti-Black­ness ange­trie­benen wurde, und dessen Bezie­hungen zu anderen rassi­fi­zie­renden Denk­kon­zepten und Prak­tiken unter­sucht, wird der impe­riale Denk­ho­ri­zont besser verständ­lich, der nicht nur die wilhel­mi­ni­sche, sondern auch die natio­nal­so­zia­lis­ti­sche Rassen­po­litik als „Kampf um Lebens­raum“ ermög­lichte. Betrachtet man beispiels­weise die Arbeit des einfluss­rei­chen Anthro­po­logen Eugen Fischer(1874-1967), zeigt sich, dass seine Studie über die „gemischt­ras­sigen“ Gemein­schaften in Reho­both im heutigen Namibia (Die Reho­bo­ther Bastards und das Bastar­die­rungs­pro­blem beim Menschen, 1913) die deut­sche Staatsbürgerschafts- und Rassen­po­litik viel­fach beein­flusste: ange­fangen von der recht­li­chen Krimi­na­li­sie­rung „gemischt­ras­siger“ Ehen in den deut­schen Kolo­nien und im Deut­schen Kaiser­reich in den Jahren 1908 bzw. 1912 über das auf dem jus sanguinis basie­rende Staats­an­ge­hö­rig­keits­ge­setz von 1913 bishin zum Einfluss von Fischers Studie auf Adolf Hitler und die Nürn­berger Gesetze von 1935.

Zeichnet man in diesem Sinne die Über­tra­gung und Verwand­lung der Rassen­kon­zepte aus Südwest­afrika bis zu ihrer Anwen­dung in den Gebieten und an den Bevöl­ke­rungen Ostpreu­ßens nach, kann man gewis­ser­maßen den Weg der Verhär­tung des Deutsch­seins als Weiß­sein nach­zu­voll­ziehen: Eine so konzi­pierte deut­sche Staats­bür­ger­schaft, die auf dem Ausschluss von Schwarz­sein, Jüdisch­sein und anderen „Unrein­heiten“, basierte, bedurfte einer rassen­hy­gie­ni­schen Wissen­schaft, erzwun­gener Segre­ga­tionen und schließ­lich des Geno­zids. Der Lite­ra­tur­wis­sen­schaftler Dorian Bell, der über Anti­se­mi­tismus im fran­zö­si­schen Kaiser­reich schreibt, bezeichnet in seinem Buch Globa­li­zing Race: Anti­se­mi­tism and Empire in French and Euro­pean Culture (2018) die Art und Weise, wie sich impe­riale Logiken der „Rasse“ in verschie­denen Formen und in unter­schied­li­chen Maßstäben und Skalen an verschie­denen Orten reali­sieren, als „rassi­sche Skala­rität“. Mit diesem Konzept lässt sich verstehen, wie „es für [die Idee von] Rasse möglich war, Raum zu produ­zieren, wie auch umge­kehrt für Raum, Rasse zu vermit­teln und zu produ­zieren.“ Anders gesagt, bedeutet das, dass das Konzept „Lebens­raum“, das im Deut­schen Kaiser­reich Geltung erlangte, zwar Merk­male besaß, die demje­nigen des natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Deutsch­lands ähnlich waren, aber dennoch nicht in diesem aufging; und zwar deshalb, weil die Kontexte des Bevöl­ke­rungs­ma­nage­ments (indi­gene Afri­kaner in Südwest­afrika im Vergleich zu Juden, Roma und anderen in Deutsch­land) und der Land­nahme (afri­ka­ni­sche Kolo­nien im Vergleich zu Mittel- und Osteu­ropa) unter­schied­lich waren – die poli­ti­schen Ziele aber doch ähnlich, nämlich die Schaf­fung eines reinen deut­schen Volkes.

Schwarz­sein

Schwarz­sein erfor­schen und das Enga­ge­ment im Feld der „Black Studies“ haben ein Konzept stark­ge­macht, das Michelle Wright als „epiphä­no­me­nale Zeit“ beschreibt: Ein „‚Heute‘, durch das die Vergan­gen­heit, Gegen­wart und Zukunft immer inter­pre­tiert werden“, indem es ein Denken von „direkter oder linearer Kausa­lität“ zurück­weist und durch ein Denken in Rela­tionen ersetzt. Konkreter: Es bedarf keiner Kausa­li­täts­be­haup­tung, um sinn­voller Weise anzu­er­kennen, dass viele in Deutsch­land auch nach dem Verlust ihrer afri­ka­ni­schen Kolo­nien kolo­niale Ambi­tionen hegten, dass der Genozid an den Ovaherero und Nama die Massen­ver­nich­tung in das Arsenal der biopo­li­ti­schen Möglich­keiten einbrachte oder dass der „Lebens­raum“ der Nazis ausge­prägt sied­ler­ko­lo­niale Züge trug.

Die Fokus­sie­rung auf das Schwarz­sein ist für mich eine stän­dige Erin­ne­rung daran, dass bei diesen histo­rio­gra­fi­schen Debatten sehr viel auf dem Spiel steht. Drin­gender als die Ausein­an­der­set­zungen darüber, ob der deut­sche Weg von Windhoek nach Ausch­witz ein direkter, indi­rekter oder nicht vorhan­dener war, ist die Inkon­sis­tenz, mit der Geno­zi­der­fah­rungen betrachtet und beur­teilt werden.

Obwohl Raphael Lemkin den Begriff des Geno­zids mit Blick auf impe­riale und kolo­niale Herr­schaft prägte – er stand maßgeb­lich unter dem Eindruck des osmanisch-türkischen Geno­zids an der arme­ni­schen, assy­ri­schen und grie­chi­schen Bevöl­ke­rung des Reiches sowie der spani­schen Kolo­ni­sa­tion in Amerika –, bietet dieser Begriff erstaun­lich wenig Raum dafür, euro­päi­sche kolo­niale Geno­zide anzu­klagen und rück­wir­kende Wieder­gut­ma­chung einzu­for­dern. Denn während wir darüber debat­tieren, ob der natio­nal­so­zia­lis­ti­sche Genozid eine Ausnahme darstellt oder histo­ri­sche Verbin­dungen gibt, wird den Opfern des voran­ge­gan­genen deut­schen Geno­zids in Südwest­afrika bzw. Namibia ein belei­di­gendes und unwür­diges Mini­mal­an­gebot präsen­tiert: Von den über­le­benden Gemein­schaften wird erwartet, dass sie diese rheto­ri­sche Aner­ken­nung (eher ein Schuld­ein­ge­ständnis als eine Entschul­di­gung) ohne bedeut­same Entschä­di­gung akzep­tieren, obwohl die Deut­schen seit langem die Maxime hoch­halten, dass es keine Aner­ken­nung von Verbre­chen ohne Wieder­gut­ma­chung geben kann. Deutsch­lands aktu­elle Aner­ken­nung seiner kolo­nialen Verbre­chen kann daher unmög­lich als erster Schritt auf dem langen Weg zur Versöh­nung gefeiert werden, und dies nicht zuletzt deshalb, weil die Ovaherero- und Nama-Gemeinschaften weiterhin unter der spiri­tu­ellen, kultu­rellen und meta­phy­si­schen Wunde ihrer ermor­deten Vorfahren leiden, die trotz früherer staat­li­cher Rück­füh­rungs­ze­re­mo­nien immer noch in deut­schen (und anderen) Archiven und musealen Einrich­tungen einge­ker­kert sind.

Was in dieser Debatte über Konti­nuität auf ekla­tante Weise abwe­send ist, sind die Black Studies und die Schwarzen Menschen selbst: die scho­ckie­rende Herab­stu­fung von und das Desin­ter­esse an lebenden und toten Schwarzen Menschen, die abstrakte Behand­lung afrikanischer/Schwarzer Menschen als Subjekte distan­zierter histo­ri­scher Betrach­tungen – während es Gemein­schaften gibt, die weiterhin die Konti­nui­täten kolo­nialer Enteig­nung ertragen und immer noch Wieder­gut­ma­chung für ihr Leiden fordern. Welche Funk­tion hat die Entpo­li­ti­sie­rung der versuchten Vernich­tung als bloß „ideo­lo­gi­sche“ Ange­le­gen­heit, als gäbe es nicht – und dies hat nicht zuletzt sein Funda­ment in der gewalt­samen Rück­seite des West­fä­li­schen Staa­ten­sys­tems –, klare und eindeu­tige poli­ti­sche Motive für das Othe­ring, die Dämo­ni­sie­rung und den Versuch, ganze Völker zu vernichten? Was wäre, wenn diese Geschichte mit den indi­genen Namibier:innen und ihrer Ableh­nung des Deals beginnen würde, anstatt diese kriti­sche Ableh­nung in der west­li­chen Bericht­erstat­tung zu einem Nach­satz am Ende der Geschichte zu degra­dieren? Was wäre, wenn afri­ka­ni­sche Reali­täten einen wesent­li­chen Kern der Debatte ausma­chen würden, und nicht unsere Inter­pre­ta­tion der Gewalt kolo­nialer Unter­drü­cker? Was wäre, wenn die Ovaherero und Nama als ausrei­chend verläss­liche Erzähler ange­sehen würden, so dass wir ihre Welt­sicht, ihre histo­ri­schen Inter­pre­ta­tionen, ihre andau­ernden Trau­mata und ihre Forde­rungen nach Wieder­gut­ma­chung als unsere bestim­menden Wahr­heiten betrachten würden?

Ereig­nisse sind sicher­lich einzig­artig, aber selten außer­ge­wöhn­lich. Das Verständnis für die tiefe Verflech­tung von histo­ri­schen Ereig­nissen und Prozessen anstelle einer bloß linearen Abfolge kann unser Verständnis für histo­ri­sche Ereig­nisse und das Poten­zial für Soli­da­rität, das aus dieser wahr­haften Aner­ken­nung erwächst, nur stärken. Eine nach­hal­tige Beschäf­ti­gung mit den Black Studies kann dazu beitragen, dies zu erleichtern.

