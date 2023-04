Die welt­weit über vier­hun­dert Stand­orte der Bosch AG gelten seit 2020 als ‚klima­neu­tral‘, DPD liefert Pakete ‚klima­neu­tral‘ und Stahl von Thyssen soll bis 2030 ‚klima­neu­tral‘ werden. Diese zufäl­lige Auswahl an Fund­stü­cken der letzten Wochen lässt die Vermu­tung aufkommen, dass das Marke­ting­po­ten­tial des schil­lernden Begriffs längst erkannt ist und intensiv genutzt wird. Und der Verdacht liegt nahe, dass es hier meist nur um eine rech­ne­ri­sche Neutra­lität gehen kann, wird doch der Nach­weis der Klima­neu­tra­lität von vielen Unter­nehmen über den Erwerb von soge­nannten Minde­rungs­zer­ti­fi­katen erlangt.

Dahinter verbirgt sich ein florie­render Markt von Dienst­leis­tern, die Anteile z.B. an Auffors­tungs­maß­nahmen oder Solar­parks vornehm­lich im ‚Globalen Süden‘ anbieten, deren zerti­fi­zierte CO 2 -Ersparnis bzw. -Spei­che­rung mit den aktu­ellen Emis­sionen des jewei­ligen Unter­neh­mens verrechnet werden (auch als „Carbon Offset­ting“ bezeichnet). So erklärt SennAir, ein öster­rei­chi­scher Anbieter von Heli­ko­pter­flügen – darunter Heli-Skiing, Hoch­zeits­flüge und ‚Pick­nick­flüge‘ in den Alpen – seine Klima­neu­tra­lität ganz selbst­be­wusst mit dem Slogan: „Wenn wir also einen wich­tigen Helikopter-Flug machen, wird in Brasi­lien ein Baum gepflanzt und der Regen­wald gepflegt“.

Moderner Ablass­handel?

Was rech­ne­risch logisch und global gesehen sinn­voll erscheinen mag, bedarf drin­gend eines zweiten Blicks, der bald frag­wür­dige, wenn nicht sogar kontra­pro­duk­tive Aspekte sichtbar macht. Da ist zunächst die Frage der verrech­neten Einspar­maß­nahmen. Nicht zuletzt die jüngeren Enthül­lungen um das Unter­nehmen VERRA, einen der welt­weit führenden Anbieter von Klima­zer­ti­fi­katen, haben gezeigt, dass die tatsäch­liche Wirk­sam­keit der Klima­schutz­maß­nahmen bezwei­felt werden muss. So konnte die inves­ti­ga­tive Zusam­men­ar­beit von Journalist:innen des Guar­dian, der ZEIT und der Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tion Souce­Ma­te­rial durch aufwän­dige Recher­chen zeigen, dass 94 % der ange­rech­neten Maßnahmen im tropi­schen Regen­wald als nichtig erklärt werden müssten, da ange­nom­mene Minde­rungs­ef­fekte falsch einge­schätzt wurden. Schlimmer noch, die Berech­nungen bezogen sich nicht etwa auf Auffors­tungs­pro­jekte und ihr Poten­tial zur CO 2 -Spei­che­rung, sondern auf die angeb­liche Verhin­de­rung von Abhol­zungs­maß­nahmen. Es wurde ange­nommen, dass mit Zahlungen aus dem Zerti­fi­ka­te­handel Wälder erhalten werden konnten, die sonst gerodet worden wären.

Abge­sehen davon, dass sich die Bedro­hung in vielen Fällen als über­be­wertet erwies, und ‚Verhin­de­rungs­maß­nahmen‘ zum Teil mit huma­ni­tären Straf­taten einher­gingen (z.B. Vertrei­bung von Kleinbäuer:innen durch Abriss ihrer Häuser), hat dieser Ansatz einen wesent­li­chen logi­schen Haken: So wünschens­wert der Erhalt von Regen­wald­be­ständen ist, so kann er doch kaum als Kompen­sa­ti­ons­maß­nahme herhalten. Abge­sehen von klei­neren zykli­schen Zuwächsen entstehen durch den Erhalt von ausge­wach­senen Wald­be­ständen keine neuen CO 2 -Senken. CO 2 -Emis­sionen wurden also nicht mit Maßnahmen zur CO 2 -Spei­che­rung verrechnet, sondern mit bereits im Wald gebun­denem CO 2 . Das ist etwa so absurd, als würde man versu­chen, einen Bank­kredit mit Geld zu tilgen, über das man gar nicht verfügt, sondern mit Vermögen, das bereits im Besitz der kredit­ge­benden Bank ist.

Ließe sich das Problem der unrecht­mä­ßigen Zerti­fi­zie­rung viel­leicht noch durch eine unab­hän­gige Kontroll­in­stanz und verbind­liche Quali­täts­kri­te­rien lösen, so bleibt ein zentrales Problem bestehen. Die Möglich­keit des Erwerbs von „Klima­zer­ti­fi­katen“ kann den Unter­nehmen den Druck nehmen, sich um die klima­freund­li­chere Gestal­tung der eigent­li­chen Produk­ti­ons­weisen zu kümmern. Damit ist die Aussicht verbunden, durch Kompen­sa­ti­ons­zah­lungen ein ‚Weiter-so‘ zu ermög­li­chen, ohne Produkte, Produk­ti­ons­ver­fahren oder Konsum­muster hinter­fragen zu müssen.

Zwar mögen verpflich­tende Kompen­sa­ti­ons­zah­lungen, wie sie etwa der EU-Emissionshandel für zahl­reiche Bran­chen vorschreibt, durchaus eine Lenkungs­wir­kung entfalten und den Anpas­sungs­druck erhöhen. Die Praxis zeigt aber auch, dass dieser moderne Ablass­handel zwei­fel­hafte Auswir­kungen haben kann. Ähnlich den Gläu­bigen, die im Mittel­alter nach Zahlung für Ablass­briefe der katho­li­schen Kirche fortan ‚sünden­be­freit‘ mit einem besseren Gewissen leben konnten, so beru­higen ‚klima­neu­trale‘ Unter­nehmen ihr Gewissen durch Kompen­sa­tion – und das ihrer Kund:innen gleich mit.

Paral­lelen zur psycho­lo­gi­schen Wirkung anderer teils unge­schützter Labels wie ‚bio‘ oder ‚natür­lich‘ sind augen­fällig. Laut einer Umfrage der Verbrau­cher­zen­trale Nordrhein-Westfalen vom Sommer 2022 erwarten Verbraucher:innen beim Erwerb von als ‚klima-‚ bzw. ‚CO2-neutral‘ bezeich­neten Produkten, dass diese einem klima­freund­li­chen Produk­ti­ons­pro­zess entstammen. Der allen­falls im Klein­ge­druckten der Verpa­ckung zu findende Hinweis auf die Kompen­sa­ti­ons­praktik erfüllt diese Erwar­tungen nicht, das Label wurde daher von der Verbrau­cher­zen­trale als irre­füh­rend eingestuft.

Clima­te­washing für ein ‚Weiter-so‘

Wir haben es also nach­weis­lich mit einer neuen Form des Green­wa­shing zu tun, oder besser gesagt des Clima­te­washing. Und dieses reiht sich ein in ähnliche Stra­te­gien (etwa der ‚grünen‘ Finanz­wirt­schaft), die mit frag­wür­digen Nach­hal­tig­keits­la­bels und Kompen­sa­ti­ons­ver­fahren vor allem ein Ziel verfolgen: sich vorder­gründig dem ökolo­gi­schen Anpas­sungs­druck zu fügen – ohne zugrun­de­lie­gende Geschäfts­mo­delle zu verän­dern. Man muss nicht einmal das viel­leicht extreme Beispiel der „wich­tigen“ Pick­nick­flüge des oben genannten Helikopter-Dienstes bemühen, um dieses Ansinnen anzu­zwei­feln. Wir sind in unserem Alltag umgeben von einer Kulisse immer nach­hal­tiger bzw. klima­freund­li­cher werdender Konsum­güter, Haus­halts­ge­räte, Fahr­zeuge, Geld­an­lagen, Wohn­ge­bäude, Reise­an­ge­bote oder Unter­hal­tungs­dienste – streamt doch auch Zattoo längst ‚klima­neu­tral‘. Es gibt große Groß­un­ter­nehmen, die sich ihren Kund:innen und ihrem Personal gegen­über als zerti­fi­ziert ‚klima­neu­tral‘ preisen, aber zugleich groß­mo­to­rige Firmen­wagen finan­zieren sowie Dienst­reisen per Auto oder Flug­zeug favorisieren.

Und auch die Elek­tro­mo­bi­lität wird niemals völlig klima­neu­tral werden können, selbst wenn der Antriebs­strom einmal voll­ständig aus erneu­er­baren Ener­gie­quellen stammt. Verwen­dete Mate­ria­lien, Trans­port­wege im Produk­ti­ons­pro­zess, die nötige Verkehrs­in­fra­struktur, und nicht zuletzt das Recy­cling der Fahr­zeug­kom­po­nenten werden noch auf sehr lange Sicht mit Mehr­ver­brauch von Ressourcen und Eingriffen in den Natur­haus­halt einher­gehen. Die ökolo­gi­schen und sozialen Auswir­kungen der Lithium- und Kobalt-Gewinnung zur Batte­rie­her­stel­lung illus­trieren dies bereits beim heutigen Elektrisierungsgrad.

Selbst jene sich klima­neu­tral nennenden Akti­vi­täten, die ganz ohne Anrech­nung von Minde­rungs­zer­ti­fi­katen auskommen, betrachten meist nicht den ganzen Produkt­le­bens­zy­klus ihrer Produkte (Liefer­ketten, Entsor­gung) oder andere vor- und nach­ge­la­gerte Auswir­kungen ihrer Akti­vi­täten. Zuge­geben, einzelne Unter­nehmen – auch die oben erwähnte Bosch AG – weisen trans­pa­rent darauf hin, dass sich ihr Klimalabel zurzeit nur auf eigene Stand­orte bezieht, nicht aber auf das gesamte zugrun­de­lie­gende Produktions- und Vertriebssystem.

Kompen­sa­tion oder Reduktion?

Und dennoch, die sugge­rierte Illu­sion der tech­ni­schen (oder rech­ne­ri­schen) Mach­bar­keit kurz­fris­tiger Klima­neu­tra­lität verstellt den Blick auf die Notwen­dig­keit grund­le­gen­derer Verän­de­rungs­pro­zesse. Der Reiz des Weiter-so lassen wenig Spiel­raum für Über­le­gungen, auf welchem Weg klima­schäd­liche Emis­sionen tatsäch­lich redu­ziert werden können. Aspekte der Suffi­zienz, also die Frage, welche Akti­vi­täten zurück­ge­fahren werden müssten, um klima­po­li­ti­sche Ziele errei­chen zu können, rücken in den Hinter­grund ange­sichts des Fokus auf Kompen­sa­tion. Mit Suffi­zienz ist hier mehr als nur indi­vi­du­eller Verzicht gemeint. Es geht viel­mehr um die in der Post­wachs­tums­de­batte gestellte Frage, in welchen Berei­chen Wachstum und damit einher­ge­hende Beein­flus­sungen des Klimas über­haupt noch möglich sein sollten, und wie demo­kra­tisch Konsens darüber erzielt werden sollte, welche Produkte, Verfahren oder Konsum­muster regu­la­to­risch einge­schränkt werden müssten und wie Fehl­an­reize durch Steu­er­nach­lässe und Subven­tionen für klima­schäd­liche Prak­tiken abge­stellt werden können. Clima­te­washing und busi­ness as usual sind hier nicht ziel­füh­rend und lenken von der Dring­lich­keit des Handelns ab. Leider kursiert aber bereits eine Stei­ge­rung des Reiz­worts klima­neu­tral: ‚klima­po­sitiv‘.