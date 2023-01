Geschichte der Gegenwart Reine Leere als Ware: der schöne Schein des Minimalismus Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 13:15 Share Share Link Embed

„Goodbye, Things: On Mini­ma­list Living“ – Das Cover hatte mir gleich gefallen, als ich es in der Buch­hand­lung sah – ein leeres Zimmer, ganz in Weiss. Ein Bett, eine Brille, ein Laptop, sonst nichts. Fumio Sasaki heisst der Autor, das Buch ist 2017 in engli­scher Über­set­zung erschienen. Der Autor, erklärte der Klap­pen­text, besitze nur einige wenige Klei­dungs­stücke und Haus­halts­ge­gen­stände, „and not much else“.

Frei­heit durch Weglassen

Ich kaufte mir das Buch und fand eine ganze Reihe von Einsichten, die mir sofort einleuch­teten. Man besitze zu viel Zeug. All die vielen Bücher, die man nicht mehr lese, die Kleider, die man nicht mehr trage, die nie benutzten Gegen­stände in Regalen und Schub­laden: Die eigenen Dinge seien nicht nur einfach da, sondern komman­dierten und regierten einen. Sie seien Mitbe­wohner, denen man die Miete bezahle; sie setzten einen unter Druck. Jeder der eigenen erfüllten Wünsche von früher sei zu einem alten Ding geworden, das einen jetzt lang­weile. Was brauche man wirk­lich? Nur das Schönste. Der Rest sei Ballast. Also weg damit.

Noch berühmter als Sasaki ist die Japa­nerin Marie Kondo, die 2011 ihr erstes Buch über das Glück des Wegwer­fens heraus­brachte. Ihre „Konmari“-Methode verspricht Erlö­sung aus dem Kommerz; das Buch verkaufte sich in Japan mehr als 1,3 Millionen Mal. Auch die deut­sche Über­set­zung von 2013 – Magic Clea­ning, mit mitt­ler­weile drei Fort­set­zungs­bänden, – war ausser­or­dent­lich erfolg­reich und der Beginn ihrer inter­na­tio­nalen Karriere, mitt­ler­weile mit eigener Serie auf Netflix.

Mini­ma­lismus ist schon vor Sasaki und Kondo am Beginn des 21. Jahr­hun­derts zum neuen Mega­trend ausge­rufen worden, etwa in einem Spiegel-Artikel vom Juli 2011: „Haste nix, dann biste was“. Leere Räume und radi­kale Reduk­tion auf das eigent­lich Notwen­dige seien das neue Stilideal in Kali­for­nien, und die über­mäs­sige Produk­tion und Konsump­tion über­flüs­siger Waren ohnehin mutwil­lige Zerstö­rung knapper Ressourcen, vom Segen fürs Welt­klima ganz zu schweigen. Entschie­denes Wegwerfen sei radical chic und werde mit Zufrie­den­heit und höherem Status belohnt.

Aber wie neu war das? Die Über­schrift in Der Spiegel von 2011 war eine Anspie­lung auf Erich Fromms berühmtes Buch von 1976, Haben oder Sein. Die vielen Dinge machen arm von Peter Mosler hiess ein anderer deut­scher Best­seller von 1981. Noch einmal zwei Genera­tionen früher hatte der Archi­tekt Bruno Taut in seinem Buch Die neue Wohnung von 1924 den „über­flüs­sigen Kissen, Decken, Nippes, Vasen, Bild­chen“ den Kampf ange­sagt. Ähnlich klang das in dem Ratgeber Der neue Haus­halt von 1926. Neun Zehntel all dessen, was an den eigenen Wänden hänge, wusste die Autorin Erna Meyer, „können wir getrost entfernen“. Der am Bauhaus tätige Archi­tekt Hannes Meyer empfahl 1926 in der eleganten Illus­trierten Uhu „nur ein Minimum an Hausrat“, um jene „Räume von beson­derer Ruhe und Klar­heit“ zu erzeugen, die der moderne über­ner­vöse Groß­stadt­mensch brauche. „Viel­leicht braucht man wirk­lich nicht mehr als ein Bett, einen Tisch und ein Gram­mo­phon, um glück­lich zu sein.“ Persön­liche Frei­heit durch Weglassen lautete diese Verheis­sung, vorge­tragen in der ersten Person Plural.

Bett, Tisch, Stuhl, Schrank – neue Sachlichkeit

Diese Visionen von Klar­heit durch Leere waren aber nicht nur sehr kompa­tibel mit dem Selbst­bild der ästhe­ti­schen Moderne; eine nüch­terne ökono­mi­sche Kompo­nente hatten sie auch. In der Wirt­schafts­krise nach Kriegs­ende und der Hyper­in­fla­tion des Jahres 1923 hatte der grösste Teil der wohl­ha­benden Mittel­schichten in Deutsch­land und Öster­reich ihr gesamtes Vermögen verloren. Eine zuvor gutsi­tu­ierte Hamburger Tage­buch­schrei­berin notierte im Spät­sommer 1923 akri­bisch, wie sie ihr Silber­be­steck und ein paar goldene Manschet­ten­knöpfe verkaufte, um an Kohle zum Kochen und Heizen zu kommen. Erst 1928 hatten die Löhne das Niveau des Jahres 1913 wieder erreicht; im Jahr darauf führte die Welt­wirt­schafts­krise erneut zu dras­ti­schen Einkom­mens­ver­lusten. „Die ehema­lige Reprä­sen­ta­tion und Behag­lich­keit“, schrieb Gabriele Tergit 1931 im Berliner Tage­blatt, „ist öder Ballast. Der Mensch braucht Bett, Tisch, Stuhl, Schrank, die Sach­lich­keit ergibt sich ohne weiteres aus der Armut.“

Von der Armut war aller­dings in der weiteren Geschichte der ästhe­ti­schen Reduk­tion im Namen einer heroi­schen Moderne nirgendwo mehr die Rede. Mini­ma­lismus war viel­mehr die Verheis­sung auf das Wesent­liche, Eigent­liche und unüber­bietbar Schöne. Der Slogan „Less is more“ wird der gewöhn­lich einem der Schöpfer der klas­si­schen Moderne zuge­schrieben, Ludwig Mies van der Rohe – ein Oxymoron als Selbst­dar­stel­lung. Als Marke­ting für seine eigene unver­wech­sel­bare ästhe­ti­sche Exper­tise baute der ameri­ka­ni­sche Archi­tekt 1949 Philip Johnson sein berühmtes Glass House. Es war voll­kommen leer, hatte nur einen einzigen Raum und durch­sich­tige Wände. Auf einer Wald­wiese in Connec­ticut lag es weit genug entfernt von den Metro­polen, um als Refu­gium bezeichnet zu werden, aber nah genug, um als Treff­punkt mit mögli­chen Auftrag­ge­bern und beau­tiful people zu taugen.

John­sons reine Leere verknüpfte die demons­tra­tive Bedürf­nis­lo­sig­keit des älteren Mini­ma­lismus deut­scher Prägung mit demons­tra­tivem Konsum US-amerikanischen Stils und entspre­chenden Partys. 1967 gaben Velvet Under­ground auf der Wiese vor dem Glass House ein Konzert. 1979 bekam es den damals zum ersten Mal verge­benen Pritzker-Preis für Archi­tektur; 1997 wurde es zum ameri­ka­ni­schen Natio­nal­denkmal erklärt. Sein Inneres ist aller­dings bis heute feucht, weil sich Kondens­wasser an den Wänden sammelt. Das Dach war von Beginn an undicht und musste mehr­fach saniert werden, ebenso die Instal­la­tionen, die aufwendig von unten einge­baut werden mussten. Das durch­sich­tige Haus verbarg ebenso viel wie es zeigte.

Die Beru­fung auf die vermeint­lich schlichte strenge Einfach­heit von früher ist dabei unver­zicht­barer Teil ihrer Erfolgs­ge­schichte. Die alte japa­ni­sche Kunst der eleganten Konzen­tra­tion aufs Wesent­liche, schrieb Donald Ritchie 1985, sei bedroht von der uner­sätt­li­chen Konsum­ge­sell­schaft des ausge­henden 20. Jahr­hun­derts. Schon Bruno Taut hatte die strengen redu­zierten Formen der japa­ni­schen Archi­tektur als Vorbild gepriesen und – wie zahl­reiche andere Väter der Moderne wie Walter Gropius, Frank Lloyd Wright und Richard Neutra – seiner Sorge Ausdruck verliehen, dass die japa­ni­sche Schlicht­heit und elegante Armut zerstört werden könnte: „Japan muss – für uns – das alte edle Japan bleiben.“

Immer wieder neu

Mini­ma­lismus muss sich selbst immer wieder neu zum Original erklären: Er kommt in Wellen, die seine Verkünder igno­rieren oder zum Verschwinden bringen müssen, um als radikal neu zu erscheinen. Johan Huizinga beklagte in den 1930er Jahren die Infan­ti­li­sie­rung des sozialen Lebens durch allge­gen­wär­tige Werbe­slo­gans und hemmungs­losen Konsum; dasselbe tat John Kenneth Galbraith 1958 in seinem Best­seller von der Über­fluss­ge­sell­schaft. Der Werbe­slogan von IKEA 1976 lautete „Simpli­city is beau­tiful“. Im Jahr darauf wurde Duane Elgins Volun­tary Simpli­city in den USA zum Best­seller. Noch einmal zehn Jahre später warb Apple mit einem Foto des Firmen­grün­ders Steve Jobs für ihre Computer im schlichten Design. Es präsen­tierte ihn als aske­ti­schen Kirchen­vater des ästhe­tisch über­le­genen Konsums. In einem völlig leeren Zimmer sitzt er mit gekreuzten Beinen auf einem Teppich, nur mit Kaffee­be­cher, Stereo­an­lage und einer einzigen (aber sehr teuren) Lampe. Da ist es wieder, das Bild vom glück­li­chen Leben mit Mini­mal­ein­rich­tung und Gram­mo­phon von 1926.

An Mini­ma­lismus muss man deswegen glauben, und Sasakis Buch Good Bye, Things liest sich über ganze Kapitel wie ein Bericht einer reli­giösen Offen­ba­rung. Durch radi­kale Reduk­tion der eigenen Besitz­tümer, versi­chert er seinen Leser:innen, werde man freier und erfolg­rei­cher im Job. Wer nur das Aller­not­wen­digste besitze, könne sich besser konzen­trieren, verbringe weniger Zeit mit Einkaufen, lebe deshalb billiger und werde schlank und gutaus­se­hend. Alle Mini­ma­listen, die er bisher persön­lich getroffen habe, seien „uniquely indi­vi­dual and pretty cool“.

Sehen ihre Wohnungen deswegen einander so ähnlich? Weisse leere Wände, skan­di­na­vi­sche Desi­gner­möbel aus den 1950ern und 60ern und graue T-Shirts aus Biobaum­wolle: Mini­ma­lismus demons­triert ehrgei­zige Bedürf­nis­lo­sig­keit. Die Anzie­hungs­kraft dieser Reduk­tion aufs schönste Wesent­liche beruht darauf, dass man die damit verbun­dene, vermeint­lich unbe­grenzte Auto­nomie ebenso vorzeigt wie die ökono­mi­schen Möglich­keiten, die mit der eleganten Leere asso­zi­iert werden. Wie bei Hannes Meyers’ Formu­lie­rung von der selbst­ge­wählten Konzen­tra­tion als dem Stil der „Halb­no­maden des heutigen Wirt­schafts­le­bens“ von 1926 passen aufs Notwen­digste redu­zierte Acces­soires ausge­zeichnet zu den Co-Working-Spaces und AirBnB-Apartments des begin­nenden 21. Jahrhunderts.

Mini­ma­lis­ti­sche Reduk­tion ist wohl auch deshalb so verlo­ckend, weil sie wie eine Fastenkur oder Verzicht aufs Internet nie endgültig ist: Man kann von dort jeder­zeit zurück in die Welt der über­flüs­sigen Dinge, aber gerei­nigt und geschmückt mit dem Glamour der eigenen Askese. Mini­ma­lismus verspricht, die Konsu­men­ten­bio­grafie ihrer Besitzer:innen zu deren Vorteil für immer zu beenden und heizt sie gleich­zeitig weiter an.

Strah­lend schöne Schlichtheit

Denn eines wissen wir als Shopper des 21. Jahr­hun­derts. Je leerer ein Laden in einer belebten Einkaufs­strasse aussieht und je geringer die Zahl von Klei­dern, Schuhen oder Elek­tro­ge­räten, die darin vor mini­ma­lis­ti­schem makel­losem sauberem Weiss oder Hell­grau ausge­stellt werden, desto teurer sind diese Waren. Marie Kondo ist mitt­ler­weile selbst zur Luxus­marke geworden: So bietet sie teure Schach­teln an, um den eigenen Besitz optimal zu orga­ni­sieren – aber nur das Beste und Schönste davon.

Deswegen kennt Sasakis Wille zur Reduk­tion auch eine Ausnahme: Produkte der Firma Apple. Good bye, Things feiert iphone und iBook als heil­same und allmäch­tige Appa­rate des Ausgleichs, der Trös­tung und der Tran­szen­denz. Das Buch könnte genauso gut „good buy things“ heissen. Auf seinem Cover ist ausser dem leeren weissen Zimmer, dem Laptop und der Brille noch ein dritter Gegen­stand. Der war mir zuerst gar nicht aufge­fallen, aber ohne den geht kein Mini­ma­lismus: die Geldbörse.

Der Lock- und Kleb­stoff des Mini­ma­lismus sind ästhe­ti­sche opti­mierte Bilder der schönen Leere: Je strah­lender, gewichts- und körper­loser, desto besser. Auch dieses Prinzip kommt aus der Vergan­gen­heit und ist nur wenig jünger als die Firma Apple selbst. Der kana­di­sche Science-Fiction-Autor William Gibson hat es in den 1990ern in einer Trilogie von Science-Fiction-Romanen beschrieben: Idoru – die weib­liche Figu­ra­tion, die im Betrachter reines Begehren und Glück auslöst. Eine elek­tro­nisch erzeugte drei­di­men­sio­nale Erschei­nung im Dienst einer sehr mäch­tigen multi­na­tio­nalen Firma, makellos schön, weib­lich und – das wird bei Gibson beson­ders hervor­ge­hoben – asia­ti­scher Herkunft. Sie ist dafür program­miert, dass alle, die sie sehen, sich sofort in sie verlieben: körperlos, aber physisch anzie­hend. „She had simply conti­nued to emerge, to be more. More present. Some actual and initi­ally painful opening of one’s heart.“ Gibson Wort­schöp­fung – eigent­lich: aidoru – stammt zwar aus dem Japa­ni­schen, ist aber die nur leicht verän­derte Über­nahme eines ehrwürdig alten Begriffs. Er kommt aus der christ­li­chen Theo­logie und bezeichnet jenes menschen­ge­machte Objekt, das seine Betrachter zu täuschen und zu verhexen vermag: das Idol. Strah­lende schöne Schlicht­heit ist die Wunder­waffe der Werbung.

