Soziale Bewe­gungen und Menschen­rechts­or­ga­ni­sa­tionen bedienen sich seit den Zeiten der US-Bürger:innenrechtsbewegung des Mittels der kollek­tiven Rechts­mo­bi­li­sie­rung oder stra­te­gi­schen Prozess­füh­rung. Ihr Ziel: Urteile von grund­sätz­li­cher Bedeu­tung zu erringen, über Prozesse Themen in die breite Öffent­lich­keit zu tragen und durch diese Doppel­stra­tegie einen gesell­schaft­li­chen Wandel einzu­leiten. Erfolg­reiche Klima­klagen haben in den vergan­genen zwei Jahren die Bedeu­tung dieses Instru­ments unterstrichen.

Katha­rina von Elten hat jedoch jüngst in „Geschichte der Gegen­wart“ am Beispiel der Kämpfe um das Recht auf Abtrei­bung in den USA – und des dort statt­fin­denden Back­lashs – darauf hinge­wiesen, dass die „Justi­zia­li­sie­rung von Inter­es­sens­po­litik“ erheb­liche Risiken berge. Sie laufe auf eine Entpo­li­ti­sie­rung poli­ti­scher Sach­ver­halte hinaus und es werde mitt­ler­weile deut­lich, „dass auf dem Rechtsweg anachro­nis­ti­sche Minder­hei­ten­in­ter­essen durch­ge­setzt werden, die sogar in konser­va­tiven Staaten nicht mehr mehr­heits­fähig sind und der zeit­ge­schicht­li­chen Entwick­lung völlig zuwi­der­laufen.“ Van Elten macht darauf aufmerksam, dass das einst progres­sive Mittel der Rechts­mo­bi­li­sie­rung immer stärker von auto­ri­tären, extrem rechten und sons­tigen reak­tio­nären Akteur:innen für die Durch­set­zung ihrer Inter­essen genutzt wird.

In der Forschung über Rechts­mo­bi­li­sie­rung fris­tete die Rechts­mo­bi­li­sie­rung von rechts lange Zeit ein Nischen­da­sein, weil sie im stra­te­gi­schen Reper­toire eine vergleichs­weise unter­ge­ord­nete Rolle spielte. Das Recht ist aber in den Fokus aktu­eller auto­ri­tärer Stra­te­gien gerückt. Dabei kopieren sie nicht nur die Stra­tegie der Rechts­mo­bi­li­sie­rung durch die US-Bürger:innenrechtsbewegung und andere Menschen­rechts­ak­teure, denn die Rechten gehen einen Schritt weiter: Sie versu­chen das Rechts­system insge­samt zu kapern und als Hand­lungs­feld eman­zi­pa­to­ri­scher Stra­te­gien zu verschließen.

Die rela­tio­nale Auto­nomie des modernen Rechts

Warum lässt es sich im Recht eigent­lich anders kämpfen als mit poli­ti­schen Mitteln? Was ist das Beson­dere des juri­di­schen Feldes, wie es der Sozio­loge Pierre Bour­dieu nannte? Das Recht ist in modernen Gesell­schaften ein eigenes Feld, oder, mate­ria­lis­tisch gewendet, eine soziale Form, in welcher eigen­sin­nige Logiken, Zugangs­vor­aus­set­zungen und Verfah­rens­weisen walten. Nach Bour­dieu erhalten zu diesem Feld nur dieje­nigen einen Zugang, die die Codes des Feldes erlernt haben. die in der Lage sind, mit diesen Codes Recht auszu­legen und von anderen Feldteilnehmer:innen als Mitglieder aner­kannt werden. Das sind über­wie­gend Rechtsanwält:innen, Richter:innen und juris­ti­sche Intel­lek­tu­elle, während juris­ti­sche Laien von diesem Feld ausge­schlossen werden. Das juri­di­sche Feld ist also ein Raum des Herr­schafts­wis­sens und des Ausschlusses.

Zugleich weist das juri­di­sche Feld die Möglich­keit auf, inklu­die­rend zu wirken, wenn Menschen, vertreten durch ihre Anwält:innen, ihre Inter­essen und Kämpfe in das Feld hinein­tragen können. Im Zuge dieses Über­set­zungs­pro­zesses ins Recht gehen Aspekte des poli­ti­schen Kampfes verloren oder können in den Codes nicht thema­ti­siert werden, der Kampf erfährt aber gleichsam eine neue juri­di­sche Dynamik, indem er bspw. durch den Menschen­rechts­dis­kurs eine neue Rahmung erhält und andere Logiken als die poli­ti­schen Gewicht gewinnen.

Das juri­di­sche Feld bzw. die Rechts­form weist eine rela­tio­nale Auto­nomie von den poli­ti­schen Kräf­te­ver­hält­nissen auf. Das Recht ist nicht neutral gegen­über den gesell­schaft­li­chen Herr­schafts­ver­hält­nissen. Im Recht verdichten sich auf spezi­fi­sche Weise neoko­lo­niale, rassis­ti­sche, sexis­ti­sche, ableis­ti­sche und kapi­ta­lis­ti­sche Struk­turen und Prak­tiken. Das gilt gerade für das moderne Recht in libe­ralen Demo­kra­tien. Deshalb ist es wenig verwun­der­lich, dass der Rechts­dis­kurs und Recht­spre­chungs­li­nien offen sind für auto­ri­täre und extrem rechte Strategien.

Das moderne Recht ist geprägt von Wider­sprü­chen, von zeit­glei­chen Inklusions- und Exklu­si­ons­pro­zessen. So enthält das Recht gerade aufgrund seiner Abstrakt­heit und Forma­lität, durch die es sich als eigenes Feld konsti­tu­iert, einen univer­sa­lis­ti­schen Charakter und, in den Worten des Poli­to­logen Franz Neumann, eine „ethi­sche Funk­tion“, die es den Betrof­fenen von Herr­schafts­ver­hält­nissen ermög­licht, das Recht als Schutz­in­stru­ment zu nutzen – entweder gegen­über gesell­schaft­lich mäch­tigen Akteur:innen (z.B. Unter­nehmen) oder dem verselbst­stän­digten Exeku­ti­vap­parat (Polizei, Grenz­be­hörden etc.). Im Recht wird beständig über seinen Anwen­dungs­be­reich, seine Ausle­gung und seine Durch­set­zungs­kraft gekämpft. „Dabei erfasst […] das Recht“, so Bour­dieu, „stets das momen­tane Kräf­te­ver­hältnis, indem es auch den Kampf­erfolgen der Beherrschten recht­lich Geltung verschafft und diesen Errun­gen­schaften dadurch Aner­ken­nung verleiht.“ Diese Eigen­logik des juri­di­schen Feldes, seine teil­weise Unab­hän­gig­keit von poli­ti­schen Prozessen, seine Wider­sprüch­lich­keit sind die Bedin­gungen dafür, dass im Recht gekämpft werden kann.

Kape­rung der Justiz

Auch in Deutsch­land kämpfen Rechte mit dem Recht dafür, ihre Inter­essen durch­zu­setzen, nicht zuletzt die Alter­na­tive für Deutsch­land (AfD) mit ihrer Stra­tegie, Klagen gegen die Bundes­re­gie­rung und Minister:innen vor dem Bundes­ver­fas­sungs­ge­richt (oft erfolg­reich) zu führen. Die entspre­chenden Gelän­de­ge­winne der Rechten im Recht werden im Report Recht gegen Rechts doku­men­tiert. Mittels solcher Klagen kopieren die Rechten und Auto­ri­tären die durchaus erfolg­reiche Stra­tegie progres­siver Bewe­gungen, mit Rechts­mo­bi­li­sie­rung und stra­te­gi­scher Prozess­füh­rung poli­ti­sche und recht­liche Kräf­te­ver­hält­nisse zu verän­dern. Durch solche Kämpfe nutzen die rechten Akteur:innen die rela­tio­nale Form des Rechts. Aber im Umgang mit dem Recht gehen Auto­ri­täre noch einen Schritt weiter: Sie wollen das bestehende Rechts­system nicht nur für ihre Inter­essen benutzen, es geht ihnen darum, das Recht entweder zu kapern oder seine rela­tio­nale Auto­nomie zu untergraben.

Das moderne Recht stellt für auto­ri­täre Akteur:innen ein Risiko dar. Die rela­tio­nale Auto­nomie der Rechts­form schützt das Rechts­system davor, dass sich poli­ti­sche Kräf­te­ver­hält­nisse unmit­telbar im Recht nieder­schlagen können. Das heißt: Selbst wenn Auto­ri­täre fulmi­nante Wahl­siege erringen, die Büro­kratie auf partei­po­li­ti­sche Linie bringen oder gar massiven Einfluss auf die Medien erhalten, kann es Bewe­gungs­spiel­räume im Recht geben, die sich dem auto­ri­tären coup d’état entge­gen­stellen. Das mussten auch auto­ri­täre Agita­toren wie Donald Trump oder Jair Bolso­naro erleben, die ihre rigo­rose Politik nicht unge­bro­chen durch­setzen konnten. „Die Unab­hän­gig­keit, mit der die Justiz ihre Kontroll­funk­tion ausübt, ist von zentraler Bedeu­tung für die Demo­kratie. Für die Akteur:innen des radi­ka­li­sierten Konser­va­ti­vismus wird sie daher zur Gegnerin“, schreibt die öster­rei­chi­sche Publi­zistin Nata­scha Strobl am Beispiel der öster­rei­chi­schen ÖVP unter dem ehema­ligen Kanzler Sebas­tian Kurz und deren Umgang mit der Justiz.

Auto­ri­täre Bewe­gungen und Agitator:innen auf der ganzen Welt haben daher Stra­te­gien und Instru­mente entwi­ckelt, um in der Regel schritt­weise, manchmal aber auch abrupt, die rela­tio­nale Auto­nomie des Rechts auszu­höhlen. Der Rechts­wis­sen­schaftler Günter Fran­ken­berg zählt zum auto­ri­tären Reper­toire Angriffe auf die Unab­hän­gig­keit der Justiz, die Auswei­tung exeku­tiver Macht­be­fug­nisse, norma­li­sierte Ausnah­me­zu­stände und infor­ma­li­sierte Macht­tech­niken. Öffent­lich­keits­wirksam wird über die Kape­rung der Justiz am Beispiel der USA disku­tiert, wo die Abkehr von der progres­siven Roe v. Wade-Rechtsprechung u.a. auf die Neuzu­sam­men­set­zung des US-Supreme Court durch Donald Trump zurück­geht. Die Kape­rung der Justiz ist eine Stra­tegie auto­ri­tärer Akteur:innen, die nicht auf die USA beschränkt ist, sondern auch in Europa bisweilen weit fort­ge­schritten oder in Entste­hung begriffen ist.

Die rechten Regie­rungen in Ungarn und Polen haben in den letzten Jahren daran gear­beitet, vor allem auf Ebene der Verfas­sungs­ge­richts­bar­keit durch die Umbe­set­zung von Richter:innen einen unmit­tel­baren Einfluss auf die Recht­spre­chung zu gewinnen. Dies gelang durch die poli­tisch verord­nete Früh­ver­ren­tung von Richter:innen, die zum Beispiel der Euro­päi­sche Gerichtshof in der Form als euro­pa­rechts­widrig beur­teilte – oft werden solche Urteile trans­na­tio­naler Gerichte jedoch igno­riert. Ersetzt werden die Richter:innen immer wieder durch Jurist:innen, die zuvor im Minis­te­ri­al­ap­parat gear­beitet haben und dort eine poli­ti­sche Sozia­li­sa­tion erfahren haben, die der Unab­hän­gig­keit und der Macht von Gerichten argwöh­nisch bis ableh­nend gegen­über steht. Das Inter­esse daran, die Eigen­stän­dig­keit der Rechts­form zu vertei­digen, ist bei solchem Personal gering ausgeprägt.

Aushöh­lung der rela­tio­nalen Auto­nomie des Rechts

Neben perso­nalen Neu- und Umbe­set­zungen zielen auto­ri­täre Rechts­stra­te­gien auch auf die Umwand­lung der Rechts­in­sti­tu­tionen ab. In Ungarn hat die Regie­rung unter Viktor Orbán mittels einer Doppel­stra­tegie einer­seits Gerichten Kompe­tenzen entzogen (zum Beispiel dem Verfas­sungs­ge­richt die Möglich­keit, über steu­er­recht­liche Sach­ver­halte zu entscheiden), und ande­rer­seits war geplant, von Anfang an durch Regie­rungs­lo­giken geprägte Gerichts­in­stanzen zu schaffen, die sich mit heiklen Rechts­be­rei­chen wie dem Versamm­lungs­recht beschäf­tigen sollen. Zwar wurde die unga­ri­sche Justiz­re­form erst einmal auf Eis gelegt, aber Orbán hat in den vergan­genen Jahren immer wieder demons­triert, dass seine Regie­rung beim Abbau der Rechts­staat­lich­keit oft zunächst einen Schritt zurück macht, um dann zwei Schritte nach vorne zu gehen. Solche reak­tio­nären „Reformen“, wie sie auch in Polen vonstatten gehen, höhlen die rela­tio­nale Auto­nomie des Rechts aus – die proze­du­rale Vermitt­lung poli­ti­scher Kräf­te­ver­hält­nisse ins Recht bricht weg und poli­ti­sche Logiken gewinnen unmit­tel­bare Geltung.

Angriffe dieser Art erfolgen auch gegen­über trans­na­tio­nalen Gerichten und Rechts­sys­temen. So ist die Euro­päi­sche Menschen­rechts­kon­ven­tion (EMRK) aus der Sicht vieler natio­naler Regie­rungen schon länger ein Hindernis, um Abschie­bungen und Push­backs gegen­über Geflüch­teten unge­hin­dert durch­zu­führen. Zuletzt drohte die ehema­lige briti­sche Innen­mi­nis­terin Priti Patel mit einem „Exit“ aus der EMRK, als der Euro­päi­sche Gerichtshof für Menschen­rechte (EGMR) Abschie­bungen im Rahmen des umstrit­tenen Ruanda-Deals im Eilrechts­schutz­ver­fahren verhin­derte. Die däni­sche Regie­rung versuchte vor vier Jahren im Euro­parat im Rahmen des sog. „Kopen­ha­gener Prozess“ die Kompe­tenzen des EGMR zu beschneiden. Geplant war, dem EGMR die Kompe­tenz zu entziehen, in migra­ti­ons­recht­li­chen Sach­ver­halten Urteile zu fällen, solange der natio­nale Rechtsweg nicht endgültig erschöpft ist. Damit reagierte die däni­sche Regie­rung auf eine bis dato menschen­rechts­ba­sierte Recht­spre­chungs­linie des EGMR, die Geflüch­teten den Zugang zu rechts­staat­li­chen Verfahren garan­tierte und eine rigo­rose Zurück­schie­bungs­praxis erschwerte.

Dass trans­na­tio­nale Gerichte wie der EGMR nur subsi­diär gegen­über natio­nalen Gerichten zuständig sein sollen, ist eine Forde­rung, die keine genuin auto­ri­täre Posi­tion darstellt. Aber in der euro­päi­schen Migra­ti­ons­kon­troll­po­litik sind Geflüch­tete mit einem System der Entrech­tung konfron­tiert, durch das ihnen gerade der Zugang zum Rechts­staat in den Natio­nal­staaten versperrt wird. Der Gang zum EGMR erfolgt gerade, um dieser Recht­lo­sig­keit zu begegnen. Der Vorschlag der däni­schen Regie­rung, den EGMR zu entmachten, hätte diese Entrech­tungs­po­litik daher legi­ti­miert und perp­etu­iert. Der weit­rei­chende Vorschlag fand am Ende zwar keine Zustim­mung unter der Mehr­heit der Konven­ti­ons­staaten, aber er verdeut­licht, dass euro­päi­sche Regie­rungen bereit dazu sind, Hand an die Garan­tien des Menschen­rechts­sys­tems zu legen.

Die „Waffen­still­stands­be­din­gungen“ in Bezug auf die formale Unab­hän­gig­keit des Rechts wurden von rechten Akteur:innen aufge­kün­digt. Der globale Auto­ri­ta­rismus arbeitet daran, das Recht als Feld von Kämpfen für eman­zi­pa­to­ri­sche Akteur:innen dauer­haft zu verschließen. Das ist eine Gefahr für die Demo­kratie und die poli­ti­sche Hand­lungs­fä­hig­keit: Denn bei aller ange­brachten Skepsis gegen­über dem Recht lernt man, so der Staats­theo­re­tiker Nicos Poulantzas, die „soge­nannten ‚formalen‘ Frei­heiten (…) erst wirk­lich schätzen, wenn sie einem genommen werden.“