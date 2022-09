Patrick Grzanka sitzt entspannt in seinem Büro­sessel. Er lächelt und beginnt seinem Gast die Komple­xität der Frage, was eine Frau „ist“, aus seiner fach­li­chen Perspek­tive zu erläu­tern. Ihm gegen­über sitzt ein Mann mit dichtem Voll­bart. Dieser schaut bei den Ausfüh­rungen seines Gesprächs­part­ners gelang­weilt drein, manchmal unter­bricht er Grzanka und fragt, was diese Ausfüh­rungen denn mit der „Wahr­heit“ des Frau-Seins zu tun haben. Die Kamera hält weiter drauf. Irgend­wann werden die Ausfüh­rungen von Grzanka mit Musik unter­legt, so dass sie nicht mehr verstehbar sind. Es wird zu dem Mann mit dem Voll­bart geschnitten. Er schaut dieses Mal noch gelangweilter.

Patrick Grzanka ist Professor für Psycho­logie und Leiter des inter­dis­zi­pli­nären Forschungs­pro­gramms „Women, Gender, and Sexua­lity“ an der Univer­sität Tennessee in Knoxville. Der bärtige Mann ist Matt Walsh, eine rechte Medi­en­figur und selbst ernannter „theo­kra­ti­scher Faschist“ aus dem Umfeld des konser­va­tiven Polit-Kommentatoren Ben Shapiro. Das Ganze ist insze­niert, um mithilfe von audio­vi­su­ellen Methoden die angeb­liche Inhalts­leere und Abge­ho­ben­heit wissen­schaft­li­cher Forschung an der Schnitt­stelle von mensch­li­cher Biologie und Gesell­schaft „bloss­zu­stellen“.

Dies ist eine Szene aus einer neuen „Doku­men­ta­tion“ der rechts-konservativen Medi­en­platt­form Daily Wire. Diese macht sowohl in den Verei­nigten Staaten als auch welt­weit Stim­mung gegen eine vermeint­liche „Transgender-Ideologie“ in der Gesell­schaft und der Wissenschaft.

Mars oder Venus

Diese anti-intellektuelle, anti-akademische Agita­tion instru­men­ta­li­siert die „augen­schein­li­chen“ Wahr­heiten des „gesunden Menschen­ver­stands“. Jeder normale Mensch wisse schliess­lich ganz genau, was eine Frau oder ein Mann sei: Mann gleich Penis. Frau gleich Vagina – Mars oder Venus. Um diese ,Wahr­heiten‘ zu verbreiten, wird massiv gegen die Geschlech­ter­for­schung mobil gemacht. Vor allem beför­dern diese Narra­tive Feind­lich­keit gegen trans- und nicht geschlechts-konforme Menschen. Im Zuge dessen sollen über­wunden geglaubte biolo­gis­ti­sche Denk­weisen erneut salon­fähig werden. Biologie als Legi­ti­ma­ti­ons­grund­lage für gesell­schaft­liche Entschei­dungen, Defi­ni­tionen, Politik und Akzep­tanz, so etwas gab es seit dem Sozi­al­dar­wi­nismus des 19. und frühen 20. Jahr­hun­dert nicht mehr. Die Folgen dessen sehen wir derzeit in den USA, wo die Rechte von trans Menschen immer mehr beschnitten werden, wo das Recht zum Schwan­ger­schafts­ab­bruch gekippt wurde, und wo mitt­ler­weile auch die homo­se­xu­elle Ehe unter Verweis auf ein „natür­li­ches Recht“ wieder auf den Prüf­stand kommen soll.

Während andere wissen­schafts­feind­liche Bewe­gungen der jüngeren Zeit im wesent­li­chen anti-faktisch argu­men­tierten und als „Experten“ für ihr Anliegen höchs­tens akade­misch rand­stän­dige Figuren aufbringen konnten, berufen sich die Vertrer*innen des Biolo­gismus des 21. Jahr­hun­derts auf ,echte Wissen­schaft‘ und haben tatsäch­lich akade­misch hoch aner­kannte Wissenschaftler*innen in ihren Reihen. Die Wissen­schaft, auf die sich Akteure wie Walsh, Shapiro, die Philo­so­phin Kath­leen Stock oder auch die Autorin J.K. Rowling berufen, entspricht jedoch – und das ist rele­vant – schon sehr lange nicht mehr dem Stand der aktu­ellen Forschung. Es handelt sich viel­mehr um eine ideo­lo­gisch moti­vierte reduk­tio­nis­ti­sche Natur­wis­sen­schafts­nost­algie mit aggres­sivem gesell­schaft­li­chem Wahrheits- und Hoheitsanspruch.

Dass derar­tige Denk­fi­guren nunmehr im deut­schen Sprach­raum ange­kommen sind, zeigt die verbis­sene Agita­tion gegen das von der deut­schen Bundes­re­gie­rung geplante Selbst­be­stim­mungs­ge­setz. Mit diesem Gesetz soll das Leben für trans- und inter­ge­schlecht­liche Menschen auf vielen Ebenen verbes­sert werden, ja, es soll den Weg zur Gleich­be­rech­ti­gung ebnen. Insbe­son­dere ist geplant, das bishe­rige Verfahren einer Perso­nen­stands­än­de­rung zu verein­fa­chen. Wo früher ein lang­wie­riges und kosten­auf­wen­diges Gerichts­ver­fahren mit zwei psych­ia­tri­schen Gutachten benö­tigt wurde, um im „Ziel­ge­schlecht“ aner­kannt zu werden, wird bald ein Verwal­tungsakt genügen. Was für die Commu­nity der trans- und inter­ge­schlecht­li­chen Menschen ein Grund zur Freude und Hoff­nung ist, ist für andere ein Affront, ein Versuch, die Kate­gorie „Frau“ zu elimi­nieren, ja sogar ein Angriff auf die Biologie selbst.

In der Falle des Biologismus

Feminist*innen sollten gegen­über solchen biolo­gis­ti­schen Narra­tiven hell­hörig werden. Denn viele der Verhal­tens­normen der bürger­li­chen Gesell­schaft des 19. Jahr­hun­derts wurden unter Verweis auf die vermeint­liche Wahr­heit der Biologie natu­ra­li­siert. Damit zielten patri­ar­chale Akteure in Politik, Wissen­schaft und den Kirchen darauf ab, mithilfe der Biologie progres­sive Forde­rungen – etwa nach einem Frau­en­wahl­recht – abzu­wehren. Zu diesem Zweck wurde die Natur mit mensch­li­chen kultu­rellen Vorstel­lungen aufge­laden und diese dann als „natür­lich“ wieder auf die Gesell­schaft zurückreflektiert.

Die Dioramen aus den Natur­kun­de­mu­seen des Fin de Siècle bezeugen diese Praxis, so etwa die Gorilla Familie des Sencken­berg Museums in Frank­furt am Main. Die Präpa­ra­toren stellen die Tiere in einer ideal­ty­pi­schen bürger­li­chen Fami­li­en­kon­stel­la­tion dar: Vater, Mutter und Kind. Das männ­liche Tier ist aufge­richtet und blickt die Betrachter*innen heraus­for­dernd an und hält in der linken Hand einen grossen Knüppel. Das weib­liche Tier sitzt neben ihm, ist unbe­sorgt und säugt das Jung­tier. Die Asso­zia­tion, die bei den Betrachter*innen hervor­ge­rufen werden soll, ist klar – der Silber­rü­cken als ,natür­li­cher Beschützer‘ seiner Familie. Die Annahme einer angeb­li­chen Natür­lich­keit der Familie bei Primaten legt den Rück­schluss auf das mensch­liche Zusam­men­leben nahe: Wissen­schafts­kom­mu­ni­ka­tion im Auftrag des Patri­ar­chats.

Umso erschre­ckender ist es also, dass eine trans­feind­liche Strö­mung Fahrt aufnimmt, die mit biolo­gis­ti­schen Argu­menten trans Frauen aus dem Femi­nismus auszu­schliessen sucht. Dabei wird die Defi­ni­tion derje­nigen, die als „Frau“ gelten können, auf Geschlechts­teile, Chro­mo­somen oder Gameten redu­ziert und gegen die Auswei­tung der Rechte von trans Menschen gewendet. Diese Posi­tion vertreten Personen und Gruppen, die sich selbst als ,radfems‘, als radi­kale Feminist*innen verstehen und bezeichnen. In ihrem Vorhaben erhalten sie Unter­stüt­zung von christlich-fundamentalistischer Seite wie etwa der „Heri­tage Foun­da­tion“ in den USA oder die „Demo für Alle“ in Deutsch­land. Beide Grup­pie­rungen betreiben aktive Lobby­ar­beit gegen progres­sive soziale Errun­gen­schaften. Unter den trans­feind­li­chen „Femi­nis­tinnen“ kann so sogar die sozial über­kom­mene Vorstel­lung einer hete­ro­nor­ma­tiven Vater-Mutter-Kind-Familie wieder anschluss­fähig werden. So hat beispiels­weise Rieke Hümpel, eine der Ko-Autor*innen eines queer- und trans­feind­li­chen Gast­bei­trags in der deut­schen Tages­zei­tung Die Welt einen Tweet unter ihren Follo­wern geteilt, der anhand des Beispiels von Gorillas „die masku­line Rolle des Beschüt­zers“ als natur­ge­geben und nicht sozial bestimmt propagiert.

Biolo­gi­scher Reduk­tio­nismus vs. Systembiologie

Auch etablierte Medi­en­schaf­fende wie die Redak­tion des Maga­zins Emma bedienen trans­feind­liche Narra­tive, die auf einer biolo­gis­ti­schen Epis­te­mo­logie beruhen. So veröf­fent­lichte das Magazin am 22. August 2022 ein Inter­view mit der Biologin und Nobel­preis­trä­gerin Chris­tiane Nüsslein-Volhard, um Stim­mung gegen das Selbst­be­stim­mungs­ge­setz zu machen. Zugleich wendete es sich gegen den aktu­ellen Forschungs­stand in der System­bio­logie, der das mensch­liche Geschlecht nicht mehr als binär beschreibt, sondern als komplexes Netz verschie­dener gene­ti­scher, hormo­neller, und sozialer Faktoren konzep­tua­li­siert. Das ist der Forschungs­stand, der die Exis­tenz von inter, trans und nicht-binären Menschen auch biolo­gisch validiert.

Im Inter­view stellt die Biologin diesem Konzept ihr „Faktum“ der Zwei­ge­schlecht­lich­keit des Menschen gegen­über. Es gäbe grosse und kleine Gameten: Frau und Mann. Inter­se­xu­elle Menschen hätten einen Geburts­fehler und trans Menschen würden natür­lich unwi­der­ruf­lich ihrem jewei­ligen Geburts­ge­schlecht ange­hören. Diese sehr eindeu­tige, sehr verein­fa­chende Sicht auf das mensch­liche Geschlecht sagt weniger über die Biologie des Menschen als über die wissen­schaft­liche Sozia­li­sa­tion von Frau Nüsslein-Volhard aus. Denn einer­seits war ihre Haupt­schaf­fens­phase in den 1970er und 1980er Jahren (in der es das Feld der System­bio­logie noch nicht gab), und ande­rer­seits fokus­sierte sich ihre Forschung auf Modell­orga­nismen wie Zebra­fi­sche und Fruchtfliegen.

In der histo­ri­schen und philo­so­phi­schen Wissen­schafts­for­schung wird ein derar­tiges Vorgehen als biolo­gi­scher Reduk­tio­nismus bezeichnet. Anhänger dieser erkennt­nis­theo­re­ti­schen und metho­do­lo­gi­schen Posi­tion berufen sich darauf, dass die Gesamt­heit eines Faktums genau dann hinrei­chend erklärt ist, wenn seine einzelnen Bestand­teile auf der Mikro­ebene bekannt sind – etwa im Frucht­flie­gen­mo­dell. Die Über­tra­gung bzw. „Hoch­ska­lie­rung“ dieser reduk­tio­nis­ti­schen Sicht (sowie deren Ergeb­nisse) in andere und komple­xere Zusam­men­hänge kann zu erheb­li­chen erkennt­nis­theo­re­ti­schen und ethi­schen Problemen führen – etwa dann, wenn es um die Frage der Exis­tenz und Akzep­tanz von trans Menschen geht oder um die Suche nach einem „natür­li­chem Familienmodell“.

Im inter­dis­zi­pli­nären Feld der System­bio­logie, welches erst nach der Haupt­schaf­fens­phase von Frau Nüsslein-Volhard entstand, wird hingegen davon ausge­gangen, dass eine voll­stän­dige Erklä­rung sowohl auf nied­ri­gere als auch höhere System­ebenen Bezug nehmen muss. Dies meint, dass in der Biologie ein lebendes System erst dann voll­ständig verstanden werden kann, wenn wir sowohl dessen interne biolo­gi­sche Bestand­teile und Struk­turen als auch dessen Bezie­hungen zur internen und externen Umwelt kennen. Dies ist wichtig für unser Verständnis des Menschen, auch in seiner Geschlecht­lich­keit und deren Varia­tionen. Anders als beim Frucht­flie­gen­mo­dell müssen beim Menschen die verschie­denen chemisch-biologischen Ebenen und die soziale Ebene zusam­men­ge­dacht werden. Anders als es der poli­ti­sierte biolo­gi­sche Reduk­tio­nismus des Maga­zins Emma oder trans­feind­liche, selbst­er­nannte „Feminist*innen“ behaupten, ist das biolo­gi­sche Geschlecht beim Menschen aus system­bio­lo­gi­scher Perspek­tive sehr komplex. Es ist nicht einfach eine Gege­ben­heit, sondern entsteht in komplexem Wech­sel­spiel aus dem gene­ti­schen Geschlecht (1), dem morpho­lo­gi­schen Geschlecht (u.a. Geni­ta­lien und Gameten) (2), der sexu­ellen Orien­tie­rung (3), der Geschlechts­iden­tität (4), sowie dem Ausdruck des eigenen Geschlechts­emp­fin­dens (5) einer Person, wie es beispiels­weise der Neuro­wis­sen­schaftler Steven Novella unlängst prägnant darge­legt hat.

Geschlecht – komplex gedacht

Natür­lich leugnet keine im Feld der System­bio­logie forschende Person die Bina­rität von Gameten. Sexualwissenschaftler*innen, Systembiolog*innen und Wissenschaftsforscher*innen verweisen jedoch darauf, dass das mensch­liche Geschlecht jenseits solch einfa­cher Modelle und reduk­tio­nis­ti­scher Erklä­rungen hoch­gradig komplex ist. Der Verweis auf die „geschlecht­liche Viel­falt“ ist folg­lich kein Ausdruck der Leug­nung der Biologie, wie von trans­feind­li­chen Akteuren unter­stellt wird, sondern ein wissen­schaft­lich gebo­tenes Zusam­men­denken verschie­dener geschlechts­be­stim­mender Faktoren. Die Beru­fung auf „nur die Gameten“ als Fest­le­gung mensch­li­cher Geschlechts­zu­ord­nung ist hingegen eine sowohl aus wissen­schaft­li­cher als auch sozialer Perspek­tive unzu­läs­sige Verkür­zung längst vergan­gener Tage.

Dennoch beruft man sich gegen­wärtig auf solch verein­fachte Vorstel­lungen eines Biolo­gismus vergan­gener Tage. Für die rechts-konservativen poli­ti­schen Kommentator*innen des Daily Wire trägt diese zur Festi­gung ihres reak­tio­nären Welt­bilds bei und ist längst zu einem lukra­tiven Geschäft geworden. Der eingangs erwähnte, nur hinter einer Bezahl­schranke zugäng­liche trans­feind­liche Film What is a Woman (2022) bedient alle abwer­tenden Klischees gegen­über trans Menschen, wobei Matt Walsh sich den Nimbus eines ernst­haft fragenden, an wissen­schaft­li­cher Objek­ti­vität inter­es­sierten neutralen Ethno­logen gibt. Dies kommt bei den konser­va­tiven Abonnent*innen des Daily Wire gut an. Gleich­zeitig wirbt Walshs Kollege Ben Shapiro, dass sich „biolo­gi­sche Fakten“ nicht um „Gefühle scheren“, wenn er an Univer­si­täten auftritt und die „Fakti­zität“ der Zwei­ge­schlecht­lich­keit anhand einer engen Auswahl von Daten und akade­mi­schen Stimmen fest­macht. Dieses Mate­rial gibt jedoch keines­wegs den aktu­ellen Diskurs der System­bio­logie und Human­me­dizin um die Bimo­da­lität des mensch­li­chen Geschlechts wieder. Auch werden die Erkennt­nisse der Geschlech­ter­for­schung als „weiches Snow-Flake-Fach“ ausge­klam­mert (oder wie im Fall von Patrick Grzanka lächer­lich gemacht), denn ein verengter biolo­gi­scher Reduk­tio­nismus lässt sich nur schlecht mit inter­dis­zi­pli­närem oder sozial- und geis­tes­wis­sen­schaft­li­chem Denken und Forschen vereinbaren.

Der Slip­pery Slope des „Geschlechts­rea­lismus“

Akteure wie Walsh, Shapiro oder die Redak­tion der Emma zielen darauf ab, die klas­si­sche Ordnung der Welt, wie sie rechts-konservative Akteure herbei­sehnen, zu natu­ra­li­sieren und mit dem Stempel wissen­schaft­li­cher Wahr­heit gegen progres­sive Entwick­lungen zu immu­ni­sieren. Dieses Hand­lungs­muster hat nunmehr seinen Weg in die Stra­te­gien rechts-konservativer Akteure im deut­schen Sprach­raum gefunden. Dies zeigen u.a. der Fall des queer­feind­li­chen Gast­bei­trags in der Welt sowie der insze­nierte Skandal der Verschie­bung des Vortrags der Biolo­gie­dok­to­randin und trans­feind­li­chen Akti­vistin Marie-Luise Voll­brecht an der Humboldt-Universität zu Berlin, welche – so ihre Unterstützer*innen – einfach nur „biolo­gi­sche Fakten vortragen wollte“. Dass diese „Fakten“ eine selek­tive Auswahl der Forschung eines Fach­ge­biets im Wandel darstellen und eine spezi­fi­sche „Ordnung der Welt“ stabi­li­sieren sollen, wird unterschlagen.

Dies stellt den Keim einer poli­ti­sierten „Wissen­schaft“ dar, wie sie seit der „Deut­schen Wissen­schaft“ unter dem NS-Regime nicht mehr gesehen wurde. Es geht darum, das soziale Geschlecht erneut eng an das biolo­gi­sche Geschlecht zu koppeln und biolo­gis­tisch zu bestimmen, was ein „rich­tiger Mann“ oder eine „rich­tige Frau“ ist. Jede*r, der dazwi­schen liegt oder sich derar­tigen Einord­nungen entzieht, wird mithilfe dieser Stra­tegie als gefähr­liche Trans­gres­sion einer „natür­li­chen Ordnung“ markiert.

Wenn die Emma oder die konser­va­tive Welt sich derar­tiger Konzepte und Vorstel­lungen bedienen, indem sie in einem Inter­view mit der Nobel­preis­trä­gerin Chris­tiane Nüsslein-Volhard über eine vermeint­liche „Trans­ideo­logie“ spre­chen, wird deut­lich, dass auch im deut­schen Sprach­raum eine trans­feind­liche Allianz entsteht, bei der die Rechte das epis­te­mo­lo­gi­sche und seman­ti­sche Werk­zeug bereitstellt.

Wohin derar­tige Alli­anzen führen können, zeigen Entwick­lungen in den USA, wo repu­bli­ka­ni­sche Politiker*innen und rechts-konservative Medien eine Stim­mung erzeugt haben, in der insbe­son­dere trans Frauen als poten­zi­elle Straf­tä­te­rinnen darge­stellt werden, von denen eine angeb­liche Gefahr für cis Frauen und Kinder ausgehen soll. Diese „mora­li­sche Panik“ trägt in vielen Bundes­staaten zu einer juris­ti­schen Repres­sion von trans Rechten bei. So fordern manche Hard­liner wie der repu­bli­ka­ni­sche Poli­tiker Robert Foster mitt­ler­weile offen, trans Menschen mit Erschies­sungs­kom­mandos hinzu­richten. Doch nicht nur trans Menschen sind gefährdet, sondern auch all jene cis Menschen, die sich nicht geschlechts­kon­form verhalten, die viel­leicht ein wenig mehr wie das andere Geschlecht aussehen, oder auch jene, die im Sport Leis­tungen bringen, die man ihnen von aussen betrachtet nicht zutraut. So erlaubt der Bundes­staat Idaho regel­rechte „Geschlech­ter­kon­trollen“, wo sport­lich beson­ders leis­tungs­starke Mädchen im Zwei­fels­fall Geni­tal­un­ter­su­chungen über sich ergehen lassen müssen, um zu beweisen, dass sie dem für ihre Kate­gorie rich­tigem „Geschlecht“ ange­hören. Da der trans­feind­liche Biolo­gismus zugleich „weisse Frau­en­körper“ als Norm zentriert, inklu­sive des Hormon­status, wird auch der Profi­sport zuse­hends rassi­fi­ziert. So wurden die Schwarzen Sport­le­rinnen Chris­tine Mboma und Beatrice Masi­lingi wegen ihrer natür­lich hohen Testo­ste­ron­werte von diversen Wett­kämpfen ausgeschlossen.

Die Durch­set­zung einer biolo­gis­tisch bestimmten Geschlechts­zu­ge­hö­rig­keit würde die Errun­gen­schaften des Femi­nismus um 50 Jahre zurück­setzen und einen gefähr­li­chen Präze­denz­fall für die weitere Einschrän­kung von Frei­heits­rechten schaffen. In diesem Sinne sind die Ziele der soge­nannten „radfems“ im Kern anti­fe­m­ins­tisch und faschistoid.