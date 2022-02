Ende Januar dieses Jahres sorgte die Schau­spie­lerin und Enter­tai­nerin Whoopi Gold­berg für Aufsehen. In der Sendung The View und später in der Late Show with Stephen Colbert behaup­tete sie, im Holo­caust sei es nicht um „Rasse“ (race) gegangen. Als Begrün­dung führte sie an, dass dort „two white groups of people“ aufein­an­der­ge­troffen seien: „They [the Nazis] had issues with ethni­city, not with race, because most of the Nazis were white people, and most of the people they were attacking were white people. So to me, I’m thin­king, how can you say it’s about race if you’re figh­ting each other. … I said, this wasn’t racial. This was about white on white.“

Für Whoopi Gold­berg scheint es offen­sicht­lich, dass es bei „race“ unwei­ger­lich um Haut­farbe geht. Der Holo­caust sei daher „white on white“, oder, wie sie es ausdrückt, eine Frage von „ethni­city“ – der US-amerikanische Begriff zur Unter­schei­dung zwischen Gruppen glei­cher Haut­farbe. Die Ermor­dung von Weißen durch Weiße könne nichts mit Rassismus zu tun haben.

Obwohl es nur in diesem Fall für einen Skandal sorgte, steht Whoopi Gold­berg mit dieser Ansicht beileibe nicht allein. „Rassismus gegen Weiße“ gebe es nicht, so heißt es in aktu­ellen post­ko­lo­nialen und anti­ras­sis­ti­schen Diskus­sionen apodik­tisch immer wieder. Promi­nent vertrat das WDR-Wissenschaftsmagazin Quarks jüngst diese These. Rassismus, heißt es dort, sei mit extremer Gewalt verbunden, die sich in histo­ri­schen Ereig­nissen wieder­finde: „Skla­ven­handel, Kolo­nia­li­sie­rung, Völker­mord. In der Geschichte gab es jedoch keine vergleich­baren Prozesse, die sich in dieser Art auf Weiße ausge­wirkt haben.“

„Whiteness“ als Zirkelschluss

Wenn es keinen Völker­mord gegen Weiße gab, was aber war dann der Holo­caust? Ein häufig ange­brachtes Argu­ment in diesem Zusam­men­hang lautet, dass die Opfer in den Augen ihrer Verfolger nicht „weiß“ gewesen seien. So argu­men­tierte auch die Mode­ra­torin Sara Haines in The View, als sie Gold­berg entgeg­nete, dass die Nazis ihre Opfer „nicht als weiß ange­sehen“ hätten. Und auch die Kolum­nistin Samira El-Ouassil schrieb im Spiegel als Entgeg­nung auf Gold­bergs Einlas­sungen, dass ein Rassist einen Juden nicht als weiß akzep­tieren würde. „Denn: Die Kate­gorie weiß hängt nicht von der Haut­farbe ab, sondern ist ein Konstrukt. […] Was Gold­berg also ausblendet, ist, dass Juden von Rassisten willent­lich nicht als weiß ange­sehen werden, sobald sie um die jüdi­sche Iden­tität einer Person wissen.“

Dieses konstruk­ti­vis­ti­sche Verständnis von Haut­farbe mag auf den ersten Blick einleuch­tend klingen, nicht zuletzt, da es aus der Erkenntnis hervor­geht, dass „Rassen“ eben nichts „Natür­li­ches“ sind, sondern soziale Konstrukte. Wenn aber Opfer von Rassismus a priori als „nicht-weiß“ (unab­hängig von ihrer phäno­ty­pi­schen Haut­farbe) defi­niert werden, dann führt dies unwei­ger­lich in einen logi­schen Zirkel­schluss und ist hinsicht­lich der histo­ri­schen wie heutigen Erschei­nungs­formen von Rassismus deut­lich unter­kom­plex. Die Aussage „Es gibt keinen Rassismus (oder gar: keinen Genozid) gegen Weiße“ ist dann zwangs­läufig immer korrekt. Einen Erkennt­nis­ge­winn bringt das nicht.

Nun ist für die US-Debatte, aus der der Fokus auf die Kate­gorie „whiteness“ hervor­geht, das Erbe der „color line“ zwei­fellos konsti­tutiv. Für das Verständnis des deut­schen Rassismus ist ein solches dicho­tomes Verständnis aber nicht ausrei­chend. Das bedeutet natür­lich nicht, dass antisch­warzer Rassismus in der deut­schen Geschichte und Gegen­wart nicht rele­vant wäre – dafür liefert z.B. Wulf D. Hund in seiner lesens­werten Studie Wie die Deut­schen weiß wurden reich­lich Anschau­ungs­ma­te­rial. Hund zeigt aber auch, dass sich die Konstruk­tion der Kate­gorie „Rasse“ im deut­schen Kontext nicht in Dicho­to­mien erschöpfte und nicht nur unter Bezug auf Haut­farbe erfolgte. Das gilt auch für den Holo­caust, für den er prägnant konsta­tiert: „Für den natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Anti­se­mi­tismus war ‚weiß‘ kein Diffe­renz­be­griff.“ Ohne hier auf die veräs­telte Diskus­sion des Verhält­nisses von Anti­se­mi­tismus und Rassismus näher eingehen zu können, sollte an sich unstrittig sein, dass Anti­se­mi­tismus den Kern des Holo­caust darstellt und dass er sich nicht in Kate­go­rien von „White“ vs. „Non-White“ erklären lässt.

Die Deut­schen und der „Osten“

Neben den frap­pie­renden Verkür­zungen bei der Analyse des Geno­zids am euro­päi­schen Judentum führt die einfache trans­na­tio­nale Über­tra­gung von Begriffen und Konzepten auf die jüngere deut­sche Geschichte und Gegen­wart auch zu einem massiven blinden Fleck in Bezug auf Osteu­ropa und osteu­ro­päi­sche Menschen. Durch das Igno­rieren der deut­schen Gewalt­ge­schichte im Osten des Konti­nents und die Gleich­set­zung von Deut­schen und Osteuropäer:innen in der heutigen Täter­ka­te­gorie „weiß“ wird ein zentrales Kapitel der Geschichte des deut­schen Kolo­nia­lismus und Rassismus ausge­blendet und den betrof­fenen Menschen die Aner­ken­nung ihrer Erfah­rungen mit Rassismus versagt – in der post­ko­lo­nialen Debatte ansonsten zurecht ein abso­lutes No-Go.

Das Othe­ring Osteu­ropas begann schon mit der Aufklä­rung, die die Region über­haupt erst als solche erfand. „Osteu­ropa“ galt im west­li­chen Denken als „Europe but not Europe“, wie Larry Wolff es formu­liert hat. Eine Art Zwischen­welt zwischen Okzi­dent und Orient, vermeint­lich gekenn­zeichnet durch Rück­stän­dig­keit und Barbarei. Ähnliche Befunde hat Maria Todo­rova zu Südost­eu­ropa bzw. dem „Balkan“ vorgelegt.

Deutsch­land stellt hierbei aufgrund seiner langen Verflechtungs- und Expan­si­ons­ge­schichte mit und im östli­chen Europa einen beson­ders rele­vanten Fall dar. Ein hier­ar­chi­sie­render Blick und kultu­ra­lis­ti­sches Othe­ring bildeten eine Konstante im deut­schen Diskurs im ‚langen‘ 19. Jahr­hun­dert. Promi­nentes Beispiel sind die Debatten in der Frank­furter Pauls­kirche 1848/49: In der Meis­ter­erzäh­lung der deut­schen Demokratie- und Natio­nal­ge­schichte ein fester Erin­ne­rungsort, zeugen die Proto­kolle der Reden zugleich von einem zutiefst kolo­nialen Blick auf ‚den Osten‘. Nicht nur die Provinz Posen oder Böhmen, sondern ein sehr weit gefasster ‚Raum‘ bis ans Schwarze Meer wurden von einer großen, frak­ti­ons­über­grei­fenden Mehr­heit als ‚deut­scher Osten‘ verein­nahmt, den es in einer mission civi­li­satrice kultu­rell und tatsäch­lich zu erobern gelte. Ein anderes, brei­ten­wirk­sames Beispiel ist Gustav Frey­tags Erfolgs­roman Soll und Haben (1855), der stereo­type Bilder unfä­higer Pol:innen in der kollek­tiven Wahr­neh­mung verankerte.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Der deut­sche Blick nach Osten radi­ka­li­sierte und rassi­fi­zierte sich im Kaiser­reich. Das Reichs- und Staats­an­ge­hö­rig­keits­ge­setz von 1913 kodi­fi­zierte diskri­mi­nie­rende Poli­tiken in Bezug auf Aufent­halts­mög­lich­keiten und Natu­ra­li­sie­rungs­op­tionen von Zuwanderer:innen aus dem östli­chen Europa. Seine restrik­tiven Rege­lungen verhin­derten noch Jahr­zehnte später die Einbür­ge­rung der „Gastarbeiter:innen“ aus dem Mittel­meer­raum. Die germa­ni­sie­rende Sied­lungs­po­litik in den polni­schen Teilungs­ge­bieten Preu­ßens („Ostmark“) ist ebenso ein Ausdruck des zuneh­mend kolo­nialen deut­schen Verhält­nisses zum „Osten“ wie das „Land Ober Ost“ des Ersten Welt­kriegs und der in der Weimarer Zeit propa­gierte „Grenz­ko­lo­nia­lismus“ sowie die „Grenz­land­ar­beit“. Wichtig ist in diesem Zusam­men­hang zudem die Entste­hung der soge­nannten „Ostfor­schung“, die die wissen­schaft­liche Exper­tise für Kolo­ni­sa­ti­ons­pläne lieferte. Die Radi­ka­li­sie­rung des Antis­la­wismus geschah hierbei im Zusam­men­spiel mit anderen Diskri­mi­nie­rungs­formen gegen­über Bewohner:innen der Groß­re­gion, insbe­son­dere mit dem Anti­se­mi­tismus (Feind­bilder der „Ostjuden“ und des „jüdi­schen Bolsche­wismus“) und dem Antiziganismus.

Der „Gene­ral­plan Ost“ des NS-Regimes und die Vernich­tungs­herr­schaft in den besetzten Gebieten Osteu­ropas stellten die Kulmi­na­tion solcher rassis­ti­schen Hier­ar­chi­sie­rungen und Expan­si­ons­pro­jekte dar. Neben der jüdi­schen Bevöl­ke­rung, die in der Shoah ermordet wurde, war der slawi­schen Bevöl­ke­rung die Rolle von rassisch minder­wer­tigen Sklaven zuge­wiesen („slawi­sche Unter­men­schen“). Die enormen Opfer­zahlen unter der Zivil­be­völ­ke­rung in der Sowjet­union, in Polen und in Südost­eu­ropa sind nur vor diesem rassis­ti­schen Hinter­grund zu verstehen, erin­nert sei nur an die hier­zu­lande nach wie vor wenig beach­tete Blockade Lenin­grads: Über eine Million Menschen verhun­gerten und erfroren in der Stadt, weil sie aus Sicht der Deut­schen „über­flüs­sige Esser“ waren, die Platz machen sollten für die „Germa­ni­sie­rung‘“. Ein anderes Beispiel ist die Behand­lung der Millionen soge­nannten „Ostar­beiter“, die im Deut­schen Reich unter unmensch­li­chen Bedin­gungen Zwangs­ar­beit verrich­teten. Ihre geson­derte Kenn­zeich­nung mit dem Aufnäher „Ost“ und das Verbot sexu­eller Bezie­hungen mit der „arischen“ Bevöl­ke­rung lassen sich ange­messen nur als rassis­tisch beschreiben.

Keine „Stunde Null“

Diese Geschichte ist bekannt. Ihre Rele­vanz für die Zeit nach 1945 wird jedoch selten gesehen. Doch es gab keine ‚Stunde Null‘. Die gezielt gegen Osteu­ropa gerich­tete Kompo­nente des Anti­kom­mu­nismus in der Zeit des Kalten Krieges sowie Schimpf­worte und Witze über osteu­ro­päi­sche Zuwanderer:innengruppen, die vor allem nach 1989 eine erneute Konjunktur erlebten („Polen­witze“), zeigen an, dass antis­la­wi­scher und antio­st­eu­ro­päi­scher Rassismus nicht mit dem Unter­gang des Natio­nal­so­zia­lismus endeten. Die immer noch häufig anzu­tref­fende Täter­be­schrei­bung „osteu­ro­päi­sches Erschei­nungs­bild“ ist zudem ein deut­li­ches Indiz dafür, dass dies auch mit äußer­li­chen Zuschrei­bungen einhergeht.

Vor dem anti­öst­li­chen Ressen­ti­ment waren auch die vermeint­lich privi­le­gierten Migra­ti­ons­gruppen der ethnisch deut­schen Spätaussiedler:innen und jüdi­schen Kontin­gent­flücht­linge nicht gefeit. Sie erlebten, wie so viele als ‚östlich‘ gele­sene Menschen, beruf­liche Dequa­li­fi­zie­rung und fanden und finden sich in der deut­schen Arbeits­hier­ar­chie weit unten in der Lager­lo­gistik oder als Reini­gungs­kräfte wieder. Sie erfuhren Diskri­mi­nie­rung aufgrund ihres Akzents, ihrer Nach­namen oder weil zuhause anders gekocht wurde und bekamen im Zwei­fels­fall die Wohnung nicht, für die sie sich bewarben. Erfah­rungen von Abwer­tung, die sie mit anderen migran­ti­schen Gruppen und Menschen in der Bundes­re­pu­blik verbindet. Weshalb es nur folge­richtig und ange­messen wäre, sie auch gemeinsam zu denken und anzuerkennen.

Der Blick auf die derzei­tigen Debatten ergibt jedoch leider ein anderes Bild: Die Erfah­rungen der Menschen aus dem östli­chen Europa werden entweder gar nicht gesehen oder rela­ti­viert, indem sie als nicht-rassistisch moti­viert einsor­tiert werden. Für die Proble­matik stereo­typer Darstel­lungen von Osteuropäer:innen fehlt oft jede Sensi­bi­lität. Der histo­ri­sche Blick zeigt, in welcher Konti­nuität eine solche Haltung steht: Über ‚den Osten‘ wissen wir entweder nichts, oder wenn doch, dann werden die mit ihm verbun­denen Perspek­tiven nicht als gleich­wertig aner­kannt. Die Tradi­ti­ons­li­nien sind frap­pie­rend und werden auch nicht dadurch besser, dass sie jetzt in Gestalt eines sich kritisch begrei­fenden Diskurses daher­kommen. Wer wissen möchte, wie die Nicht-Anerkennung der Erfah­rungen rassis­ti­scher Diskri­mi­nie­rung von Betrof­fenen wahr­ge­nommen wird, kann dies bei Twitter und Insta­gram nach­lesen oder in einem der einschlä­gigen Podcast­for­mate nachhören.

Bei den Diskus­sionen über antio­st­eu­ro­päi­schen Rassismus werden auch schnell die Grenzen der Vermit­tel­bar­keit des konstruk­ti­vis­ti­schen Verständ­nisses von „Whiteness“ deut­lich. In den Debatten auf Social Media werden die Kate­go­rien in aller Regel nach wenigen Posts mit äußer­li­chen Zuschrei­bungen gleich­ge­setzt. Whoopi Gold­berg steht auch hier nicht alleine mit ihrer Annahme, dass es bei „Rasse“ um Haut­farbe ginge. Wenn wir auf eine Termi­no­logie bestehen, die alles in Farb­ka­te­go­rien von „weiß“ und „nicht-weiß“/„of color“ fasst, dann tragen wir aktiv zu dieser Verwir­rung bei.

Zudem gehen bei einer Redu­zie­rung aller Rassismen auf ein Gegen­satz­paar die Diffe­ren­zie­rungen verloren: Haut­farbe stellt im Alltag den primären und offen­sicht­li­chen Marker für rassis­ti­sche Diskri­mi­nie­rung dar, entspre­chend erfahren Menschen, die schon rein äußer­lich als ‚anders‘ wahr­ge­nommen werden können, häufiger und direkter Rassismus als solche, für die das ‚auf den ersten Blick‘ nicht gilt. Diese Diffe­ren­zie­rung tut not, analy­tisch wie aus Sicht der Betrof­fenen. Sie kann aber nur getroffen werden, wenn wir Rassismus nicht auf eine allum­fas­sende Dicho­tomie verkürzen. Nicht alle gesell­schaft­li­chen Hier­ar­chien und Konflikte lassen sich in Farb­ka­te­go­rien beschreiben, und trotzdem können sie rassis­tisch sein. Samira El-Ouassil brachte das in ihrer schon erwähnten Spiegel-Kolumne gut auf den Punkt: „Wir begreifen alle, dass der soge­nannte Polen­witz rassis­tisch ist, obwohl die meisten Polen erstmal als weiß gelesen werden könnten.“

Wie weiter?

Wie könnte ein anderer, histo­risch adäquater und nicht ausschlie­ßender Umgang mit dem Thema „Rassismus“ aussehen? Es wäre sicher schon viel gewonnen, wenn Essen­tia­lismen und Dicho­to­mien über­wunden würden und es Konsens darüber gäbe, dass es nicht um Erinnerungs- oder Opfer­kon­kur­renz gehen darf. Wichtig ist zudem Ambi­gui­täts­to­le­ranz: Menschen in und aus Osteu­ropa können Rassist:innen sein und ihn trotzdem selbst erleiden. Gerade die Dynamik zwischen dem Erleiden und dem Ausüben von rassis­ti­scher Diskri­mi­nie­rung in hier­ar­chisch orga­ni­sierten, diversen Gesell­schaften gilt es zu begreifen: der Weg zur Akzep­tanz in der Domi­nanz­ge­sell­schaft führt unter Umständen über eine eigene rassis­ti­sche Praxis.

Die Analyse rassis­ti­scher Kate­go­rien und Prak­tiken bedarf der Kontex­tua­li­sie­rung und Offen­heit zur Wahr­neh­mung und Aner­ken­nung ihrer jewei­ligen Spezi­fika. Gerade in Bezug auf Menschen aus Osteu­ropa gibt es hierzu ein breites Reper­toire, das in der Geschichte begründet liegt. Daher müssen wir zur Analyse des deut­schen Rassismus diesen „Rassismus gegen Weiße“ sehr ernst nehmen – ein Rassismus, der die Menschen nicht trifft, weil sie ‚weiß‘ sind, sondern weil andere rassis­ti­sche Hier­ar­chi­sie­rungen äußer­lich ‚weiße‘ Menschen treffen. Weshalb uns, entspre­chend der in der gegen­wär­tigen Debatte oft und zurecht betonten Rele­vanz des „kolo­nialen Erbes“ Deutsch­lands für heutige rassis­ti­sche Diskurse und Prak­tiken, der Blick auf das Nach­wirken des entspre­chenden kolo­nialen Erbes im östli­chen Europa – eine „Osterwei­te­rung der Erin­ne­rung“ (Mark Terkes­sidis) und damit auch der Rassis­mus­de­batte – als über­fällig und beson­ders notwendig erscheint.