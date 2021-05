Geschichte der Gegenwart QAnon, Kinder­schän­dung und die Geschichte des Kinderschutzes Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 12:59 Share Share Link Embed

Die Fixie­rung auf Kinder­schän­dung und Kinder­mord stellt viel­leicht die merk­wür­digste Seite der QAnon-Bewegung dar, die in den USA seit einigen Jahren medi­en­wirksam eine groß­an­ge­legte Verschwö­rung poli­ti­scher Eliten zu enttarnen vorgibt. Ihre Vertreter:innen behaupten, dass das links-liberale poli­ti­sche und kultu­relle Estab­lish­ment von einfluss­rei­chen Netz­werken von Sata­nisten und Pädo­philen beherrscht werde, die in großem Maßstab Kinder entführten und miss­brauchten. Sie trach­teten nicht zuletzt danach, aus den Körpern und dem Blut gefol­terter Kinder das vermeint­lich lebens­ver­län­gernde Stoff­wech­sel­pro­dukt Adre­no­chrom zu extra­hieren. Eine der vielen phan­tas­ti­schen Erzäh­lungen, die über diese angeb­liche Verschwö­rung im Umlauf sind, handelt etwa von riesigen Tunnel­an­lagen unter dem New Yorker Central Park, in denen Im Jahr 2020 35.000 unter­ernährte Kinder in Käfigen gefangen gehalten und gequält worden seien. Erst das Marine-Corps habe auf Anwei­sung Donald Trumps und unter dem Deck­mantel der Corona-Epidemie diesem Treiben ein Ende gesetzt und die Kinder befreit.

Auch im deutsch­spra­chigen Raum stoßen diese Geschichten auf Reso­nanz. Der Mann­heimer Musiker Xavier Naidoo griff beispiels­weise mehr­fach Adrenochrom-Gerüchte auf. Es ist schwierig abzu­schätzen, wie viele Menschen den wilden Geschichten von QAnon tatsäch­lich Glauben schenken. Doch unab­hängig von dieser Frage erscheint die heraus­ge­ho­bene Stel­lung gepei­nigter Kinder und Kinder­schänder in rechts­ex­tremen Mytho­lo­gien der Gegen­wart erklä­rungs­be­dürftig: Woher rühren die rechten Obses­sionen mit Kinder­blut und Kinder­qualen? Und inwie­weit lassen sie sich in eine weitere Geschichte von Kindes­miss­brauch und Kinder­schutz einordnen?

Ritu­al­morde

Phan­tas­ma­ti­sche Geschichten über Kinder­schän­dungen lassen sich histo­risch weit zurück­ver­folgen. Dass Juden im Rahmen reli­giöser Zere­mo­nien christ­liche Kinder schlach­teten und ihr Blut tränken, zählte schon im Mittel­alter zu den gängigen Topoi anti­jü­di­scher Propa­ganda. Am Beginn des 20. Jahr­hun­derts fanden solche Vorstel­lungen jedoch weiterhin Gehör und gewannen sogar eine neue Rele­vanz. Die Histo­riker Chris­toph Nonn und Helmut Walser Smith haben in ihren Büchern über einen viel beach­teten Kindes­mord im west­preu­ßi­schen Städt­chen Konitz im Jahr 1900 den verhee­renden Einfluss anti­se­mi­ti­scher Ritualmord-Vorwürfe an der Jahr­hun­dert­wende nach­weisen können. Nach dem uner­klär­li­chen Verschwinden eines Jungen geriet der jüdi­sche Metzger in den Verdacht, das Kind gemeinsam mit Glau­bens­brü­dern bestia­lisch ermordet zu haben. Das Gerücht eines jüdi­schen Ritu­al­mords, vom christ­li­chen Konkur­renten des Metz­gers fleißig geschürt, wurde von der anti­se­mi­ti­schen Presse in ganz Deutsch­land begierig aufge­griffen und stachelte Anwohner zu massiven anti­se­mi­ti­schen Krawallen an. Auch der Polizei und Teilen der national-konservativen Presse erschien die Geschichte vom Ritu­al­mord an dem Jungen so plau­sibel, dass sie Nach­for­schungen in diese Rich­tung nicht von vorn­herein verwerfen wollten.

Konitz war kein Einzel­fall. Anti­se­mi­tisch gefärbte Vorwürfe von Kinder­schän­dung fanden sich auch in Groß­städten. Im glei­chen Jahr, in dem in Konitz ein anti­se­mi­ti­scher Mob durch die Straßen zog, musste sich in Berlin der Bankier August Stern­berg vor Gericht gegen den Vorwurf vertei­digen, eine Viel­zahl junger Mädchen verge­wal­tigt zu haben. Ein wich­tiger Teil der öffent­li­chen Meinung sah, wie die Poli­tik­wis­sen­schaft­lerin Brigitte Kerchner heraus­ge­funden hat, in den Vorfällen nicht so sehr die Straf­taten eines Indi­vi­duums als viel­mehr ein Zeichen einer tief verwur­zelten sitt­li­chen Deka­denz der libe­ralen Groß­stadt­ge­sell­schaft. Es ist in diesem Zusam­men­hang kein Zufall, dass der Bankier Stern­berg fälsch­lich als Jude adres­siert wurde, obwohl er Protes­tant war. Im Zentrum rechts­na­tio­naler Kinder­schän­dungs­vor­würfe dieser Zeit stand eine urbane ökono­mi­sche Elite, für die „der Jude“ als Sinn­bild stand. Das Anliegen des Kinder­schutzes verband sich so um 1900 mit einer anti-liberalen Kritik modernen Lebens. Kinder­schutz meinte nicht zuletzt den Schutz vor dem Zugriff libe­raler Kulture­liten und ihren Gesellschaftsideen.

Diese Verbin­dung lässt sich auch in den folgenden Jahr­zehnten beob­achten. Nach dem Ersten Welt­krieg wurde die Forde­rung „Schützt unsere Kinder vor den Sexu­al­ver­bre­chern!”, wie sie ein Pamphlet von 1931 schmückte, zur Losung einer völkisch-nationalistischen Kampagne gegen die Weimarer Demo­kratie, und die natio­nal­so­zia­lis­ti­sche Führung wollte sich ab 1933 nicht zuletzt dadurch Legi­ti­mität verschaffen, dass sie sich ein gnaden­loses Vorgehen gegen Kinder­schänder auf ihre Fahnen schrieb. Tatsäch­lich verfügte sie im „Gesetz gegen gefähr­liche Gewohn­heits­ver­bre­cher und über Maßre­geln der Siche­rung und Besse­rung” vom 24. November 1933 die zwangs­weise Kastra­tion von Sexu­al­straf­tä­tern. Deren Vergehen wurden als Angriff gegen den „Volks­körper“ aufge­fasst, zugleich unter­blieb eine Beschäf­ti­gung mit Ursa­chen und Ermög­li­chungs­be­din­gungen von Miss­brauch ebenso wie eine Sorge um die Opfer sexu­eller Gewalt. Die Wahn­idee von Juden als gebo­renen Kinder­schän­dern bildete darüber hinaus einen Baustein der anti­se­mi­ti­schen Ausgrenzungs- und Vernichtungspolitik.

Vergif­tete Bonbons

Wunder­liche Erzäh­lungen von Kinder­schän­dung zirku­lierten in dieser Zeit aller­dings keines­wegs nur in anti­se­mi­ti­schen und natio­na­lis­ti­schen Kreisen. Auch in der poli­ti­schen Linken und im libe­ralen Bürgertum waren sie präsent, wobei das Profil des Kinder­schän­ders jedoch ein deut­lich anderes war. In der frühen Arbei­ter­be­we­gung kursierten Geschichten von wollüs­tigen Adeligen und reichen Kapi­ta­listen, die Arbei­ter­mäd­chen ihrer Ehre beraubten und in die Prosti­tu­tion zwangen. Es waren nach 1900 dann aber vor allem die katho­li­sche Kirche und reli­giöse Orden, denen libe­rale und sozia­lis­ti­sche Autoren massen­hafte Verbre­chen an Kindern unter­stellten. Auch diese Vorwürfe entstammten älteren Tradi­tionen. Die anti­kle­ri­kale Propa­ganda hatte sich seit dem 18. Jahr­hun­dert immer auch aus dem Verdacht genährt, dass hinter Klos­ter­mauern Kinder von mons­trösen Mönchen und Nonnen gepei­nigt und verge­wal­tigt würden. Und auch in diesem Fall wirkten Bilder von Kinder­schän­dung weit in das 20. Jahr­hun­dert hinein. In Madrid führte noch im Früh­jahr 1936 das Gerücht, Nonnen würden an Arbei­ter­kinder vergif­tete Bonbons verteilen, zu Massen­aus­schrei­tungen, bei denen Kirchen und reli­giöse Gebäude nieder­ge­brannt wurden.

„Rechte“ wie „linke“ Erzäh­lungen von Kinder­schän­dung einte inso­fern eine Rhetorik des Verdachts, die sich gegen real oder vermeint­lich mäch­tige Personen und Insti­tu­tionen wendete. In Anklagen von Kinder­schän­dung mani­fes­tierten sich immer auch Vorstel­lungen gesell­schaft­li­cher Macht­hier­ar­chien und soziale Demar­ka­ti­ons­li­nien zwischen ehrbaren und sitt­lich korrupten Gesell­schafts­gruppen. Sie fügten sich ein in die turbu­lenten Jahre der Jahr­hun­dert­wende, als soziale Verän­de­rungen gesell­schaft­liche Hier­ar­chien und Ordnungs­ent­würfe in Frage stellten. Zugleich grün­deten sie auf einem neuen öffent­li­chen Inter­esse an der Kinder­seele, das Medi­ziner und Pädagogen, Psycho­logen und Juristen bereits seit Mitte des 19. Jahr­hun­derts voran­ge­trieben hatten. Sie beschworen die körper­liche, aber immer mehr auch die psychi­sche Verletz­lich­keit von Heran­wach­senden und entwarfen Kinder zugleich als Hoff­nungs­träger einer besseren Zukunft, die es sorg­fältig zu bilden und von Gefahren aller Art fern­zu­halten galt. Gewalt gegen Kinder rich­tete sich in diesem Sinn immer auch gegen die ganze Nation, deren Gesund­heit und Zukunft Kinder symbolisierten.

Miss­brauchs­vor­würfe

Es ist kaum zu über­sehen, dass die rechts­ex­tremen Verschwö­rungs­ge­schichten auch heute in einer Gegen­wart zirku­lieren, die dem Wohl­ergeben von Kindern in neuer Weise Aufmerk­sam­keit schenkt. Nachdem jahr­zehn­te­lang Miss­brauchs­vor­würfe gegen pres­ti­ge­träch­tige Insti­tu­tionen wenig Gehör fanden und Täter mit einem guten Leumund oftmals nicht straf­recht­lich belangt wurden, vergeht seit einem Jahr­zehnt kaum eine Woche, in der nicht neue Vorfälle von Über­griffen und sexu­eller Gewalt offen­ge­legt werden. Kinder­heime und Heime für ledige Mütter sind ebenso als Orte der Gewalt entdeckt worden wie Elitein­ter­nate, Einrich­tungen der Katho­li­sche Kirche, Sport­ver­bände und Stütz­punkte des Leistungssports.

In den USA haben die Ermitt­lungen gegen den Investor Jeffrey Epstein nicht nur ein erschre­ckendes Ausmaß jahre­langen Miss­brauchs an Mädchen und jungen Frauen aufge­deckt, sondern auch die engen Kontakte zum Thema werden lassen, die Epstein zu vielen Mitglie­dern der poli­ti­schen und kultu­rellen Elite pflegte. In der Bundes­re­pu­blik fanden 2011 Opfer des jahre­langen Miss­brauchs an der Oden­wald­schule, dem bekann­testen deut­schen Reformin­ternat, erst­mals auf breiter Front Gehör, nachdem ihre Anklage noch zehn Jahre zuvor wenig mediale Reso­nanz erzielt hatte. Der akade­misch und bildungs­po­li­tisch außer­or­dent­lich gut vernetzte Schul­leiter Gerold Becker stand im Mittel­punkt eines ausge­klü­gelten Systems sexu­eller Gewalt, das über mehrere Jahr­zehnte Bestand hatte. Jüngst sind pädo­kri­mi­nelle Netz­werke in West-Berlin der 1970er und 1980er Jahre in das öffent­liche Blick­feld gerückt, in denen der Sozi­al­päd­agoge und Sexu­al­wis­sen­schaftler Helmut Kentler eine heraus­ge­ho­bene Rolle spielte. Als Abtei­lungs­leiter für Sozi­al­päd­agogik und Erwach­se­nen­bil­dung am Pädago­gi­schen Zentrum Berlin, einer öffent­li­chen Einrich­tung des Landes Berlin, vermit­telte er männ­liche Jugend­liche aus der staat­li­chen Fürsorge in die Obhut beken­nender Pädo­philer. Zugleich unter­strei­chen Unter­su­chungs­be­richte einzelner Bistümer das massive Ausmaß von Miss­brauch in der Katho­li­schen Kirche.

Verdeckte Gewalt

Diese und andere Enthül­lungen machen die Wahn­ge­schichten kinder­schän­dender Elitenetz­werke nicht glaub­hafter, die sich wie um 1900 immer wieder gegen libe­rale Eliten wenden und die Fähig­keiten des libe­ralen Rechts­staates, Kinder und Fami­lien zu schützen, grund­sätz­lich in Frage stellen. In den Reprä­sen­ta­tionen gequälter Kinder mani­fes­tiert sich ein diffuses Unbe­hagen an gesell­schaft­li­chem Wandel. Sie dürfen aber nicht als Ausdruck einer Besorgnis über spezi­fi­sche Gewalt­hand­lungen verstanden werden, auch wenn sie an um Bilder von Kindern gela­gerte kultu­relle Ängste anknüpfen und eine zeit­ge­nös­si­schen Sprache des Kinder­schutzes usur­pieren. Sie bedienen sich viel­mehr einer voyeu­ris­ti­schen Lust am Schau­dern, die sich auch in der weiteren Popu­lär­kultur der Gegen­wart findet. Auch gut gemeinte Fern­seh­filme wie etwa „Opera­tion Zucker“ (2012) oder der Tatort „Abgründe“ (2014), die über sexu­ellen Miss­brauch aufklären wollen, präsen­tieren einfluss­reiche „Pädo­phi­lenringe“ aus Poli­ti­kern, Staats­an­wälten, Bauun­ter­neh­mern und Mili­tärs als haupt­säch­liche Gewalt­ak­teure, denen nur durch den uner­schro­ckenen Einsatz einfa­cher Ermittler das Hand­werk gelegt werden kann. Diese Darstel­lung erscheint jedoch proble­ma­tisch. Anstatt Gewalt gegen Kinder erklären zu helfen und zu ihrer straf­recht­li­chen Verfol­gung sowie zu ihrer Präven­tion beizu­tragen, verstellen diese kultu­rellen Reprä­sen­ta­tionen den Blick auf Kindes­miss­brauch: Indem sie nebu­löse Netz­werke mäch­tiger Männer und Frauen für Miss­brauch und Gewalt verant­wort­lich machen, exoti­sieren sie diese zugleich. Wird Kindes­miss­brauch plakativ auf kultu­relle Eliten, Poli­tiker und Finanz­in­ves­toren als Täter engge­führt, gerät das Alltäg­lich­keit und Banale, das Gewalt gegen Kinder auch auszeichnet, in den Hinter­grund. Ein Verständnis von Gewalt, die sich eben nicht auf bestimmte soziale Gruppen oder insti­tu­tio­nelle Kontexte engführen lässt, wird damit ebenso erschwert wie eine histo­ri­sche Aufar­bei­tung ihrer Ursachen.