In einem geist­rei­chen, aber auch provo­ka­tiven Essay kriti­sierte Dirk Moses hier auf Geschichte der Gegen­wart vor ein paar Tagen die „Hohe­priester“ der deut­schen Erin­ne­rungs­kultur dafür, dass sie ein Bild perp­etu­ieren, das er für über­holt hält, ein Bild von der natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Vergan­gen­heit, ihrem Platz in der deut­schen und euro­päi­schen Geschichte und ihrem Stel­len­wert im Geschichts­be­wusst­sein der Bundes­re­pu­blik. Für Moses sind es nament­lich die folgenden Behaup­tungen, die sich zu einen regel­rechten „Kate­chismus“ summieren:

Der Holo­caust war einzig­artig aufgrund der spezi­fi­schen Rolle, die die Ideo­logie dabei spielte; er stellte einen Zivi­li­sa­ti­ons­bruch dar; Deutsch­land hat daher eine beson­dere Verant­wor­tung sowohl gegen­über Juden in Deutsch­land als auch gegen­über dem Staat Israel; Anti­se­mi­tismus ist eine beson­dere Art von Vorur­teil, ein spezi­fisch deut­sches noch dazu, und unter­scheidet sich von anderen Rassismen; Anti­zio­nismus ist Antisemitismus.

Zusammen bilden diese Über­zeu­gungen also, so Moses, eine Glau­bens­lehre. Sie erscheinen als funda­men­tale und unum­stöß­liche Wahr­heiten, die der Jugend einge­prägt werden sollen, damit sie ein festes, uner­schüt­ter­li­ches Verständnis davon bekommt, was es heißt, in einer Welt nach Ausch­witz Deut­scher zu sein, und welche Verpflich­tungen sich daraus ergeben. Dass diese Anschau­ungen sowohl von direkten Nach­kommen der Täter­ge­nera­tion in vierter oder fünfter Genera­tion als auch von Neubür­gern aus Syrien oder Afgha­ni­stan verin­ner­licht werden müssen, mache ihren Charakter als Zivil­re­li­gion aus. Ihre Funk­tion liegt darin, für alle Bürge­rinnen und Bürger unge­achtet ihrer sons­tigen Unter­schiede zu bestimmen, was es heißt, als Deut­sche ein demo­kra­ti­sches Subjekt zu sein.

Die zentrale These von Dirk Moses lautet, dass die endlose Wieder­ho­lung dieses Kate­chismus durch seine „Hohe­priester“ den neuen Einsichten und Erkennt­nissen zuwi­der­läuft, wie sie die neuere Forschung laufend und in wach­sendem Masse hervor­bringt, und die solche dogma­ti­schen Behaup­tungen unhaltbar machen. Der Kate­chismus habe einen Punkt erreicht, an dem er eher als Hindernis denn als Anreiz für kriti­sches Denkens wirkt, von dem doch sowohl die Vita­lität der Demo­kratie als auch eine Kultur der Achtung der globalen Menschen­rechte in der Gegen­wart abhängen. Darüber hinaus sei die demo­gra­phi­sche Verän­de­rung der Bevöl­ke­rung, die sich in Bezug auf Europas kolo­niale Vergan­gen­heit anders posi­tio­niert als die histo­ri­sche weiße Mehr­heit, jetzt ein mäch­tiger Kata­ly­sator für eine über­fäl­lige Neuver­hand­lung der Art und Weise, wie ein (bisher kaum proble­ma­ti­siertes) deut­sches und euro­päi­sches ‚Wir‘ sich die mora­li­schen Lasten und pädago­gi­schen Verpflich­tungen vorstellt, die ‚unsere‘ vielen kolo­nialen und geno­zi­dalen Vergan­gen­heiten hinter­lassen haben.

Der euro­päi­sche Kontext

Weiße Europäer:innen müssten daher jetzt aner­kennen (und sollten es wollen), dass das bislang unpro­ble­ma­ti­sierte ‚Wir‘ der euro­päi­schen Imagi­na­tion zu einem weitaus komple­xeren, hete­ro­ge­neren ‚Wir‘ geworden ist, dessen sehr unter­schied­liche Geschichten auch eine Viel­zahl von Erfah­rungen mit dem von Deut­schen und anderen Euro­päern glei­cher­maßen zu verant­wor­tenden Kolo­nia­lismus, ja mit Gewalt und Völker­mord einschließen. Das aber erfor­dere ein Über­denken sowohl der Ethik, der unsere Bezie­hung zur Geschichte zugrunde liegt, als auch unseres Verhält­nisses zu den Menschen­rechts­krisen in der Gegen­wart. Der Kate­chismus, so Moses, steht dem im Weg – und der pole­mi­sche Ton seines Essays macht deut­lich, dass er drin­gend aufge­geben werden sollte.

Ich sympa­thi­siere in Vielem mit Moses’ Perspek­tive auf die Geschichte, und auch sehr mit seiner ethi­schen Stoß­rich­tung. Ich habe an anderer Stelle ähnlich argu­men­tiert, wenn auch etwas mehr en passant. Seit langer Zeit hat die Geschichte des Natio­nal­so­zia­lismus für mich viel mehr Sinn gemacht, wenn man sie ebenso als euro­päi­sche wie als deut­sche Geschichte versteht. Ich hielt es immer für wichtig, sie inner­halb des euro­päi­schen Kolo­nia­lismus und der inter­na­tional verbrei­teten Rassen­kunde zu verorten und ihre ideo­lo­gi­schen Antriebe im Kontext eines allge­mei­neren Natio­na­lismus, Mili­ta­rismus und anti­de­mo­kra­ti­schen Denkens zu lesen. Ich habe sie immer als eine von mäch­tigen Tendenzen nicht nur der deut­schen, sondern der euro­päi­schen Geschichte seit dem 19. Jahr­hun­dert ausge­brü­tete verstanden. Die Idee, dass der Natio­nal­so­zia­lismus einen Moment des „Bruchs“ mit der euro­päi­schen „Zivi­li­sa­tion“ darstelle, schien mir immer auf einer Reihe von eher zwei­fel­haften Vorstel­lungen darüber zu beruhen, worin die euro­päi­sche Geschichte vor 1933 bestand: Weit davon entfernt, einen Bruch mit dieser Geschichte darzu­stellen, schien er mir viel­mehr immer ein macht­volles Destillat einiger ihrer unan­ge­nehmsten Tradi­tionen zu sein. (Wenn uns die endlosen Fußnoten der wissen­schaft­li­chen Ausgabe von Hitlers Mein Kampf von 2015 irgend­etwas gelehrt haben, dann war es das). Die Tatsache, dass viele von uns in Insti­tu­tionen arbeiten, die vormals mit dazu beigetragen haben, genau diese Ideen auszu­brüten, macht es umso wich­tiger, diese Geschichte anzuerkennen.

Es geht im Übrigen nicht darum, die allge­meine Last unseres gemein­samen Erbes – d.h. ein Fundus von häss­li­chen Ideen –, die ‚wir‘ als Euro­päer zu tragen haben, einer spezi­el­leren Last für die Nach­kommen der deut­schen Täter der zweiten, dritten, vierten Genera­tion gegen­über­zu­stellen, die ich vorhin erwähnt habe, so verständ­lich diese Argu­men­ta­tion auf den ersten Blick auch erscheinen mag. Dass es nicht um eine Gegen­über­stel­lung von euro­päi­schem Denken und deut­schem Handeln geht, zeigt die sehr große Menge an Arbeiten zum Thema Kolla­bo­ra­tion im Holo­caust – von Frank­reich bis zur Ukraine: Von der fran­zö­si­schen Miliz bis zu den ukrai­ni­schen Hilfs­truppen lebten die Kolla­bo­ra­teure die anti­se­mi­ti­schen Impulse, die die deut­schen Täter antrieben, mit der glei­chen komplexen, viel­fäl­tigen, aber rekon­stru­ier­baren Mischung aus Enga­ge­ment, Enthu­si­asmus, Routine und situa­tiven Erfor­der­nissen aus, die Historiker:innen in den letzten drei Jahr­zehnten im Fall Deutsch­lands erforscht und heraus­ge­ar­beitet haben.

Die Frage „Warum Deutsch­land?“ wird durch all dies nicht wegerklärt, noch weniger wird sie beant­wortet. Eine Darstel­lung des Holo­causts in den von Moses vorge­schla­genen Kontexten zu situ­ieren, bedeutet nicht, die Notwen­dig­keit zu über­sehen, über die Belas­tungen einer insta­bilen, sich dyna­misch verän­dernden, vor disrup­tiven demo­kra­ti­schen Ener­gien bers­tenden, dabei aber auto­ri­tären Gesell­schaft nach­zu­denken. Es bedeutet nicht, die tief­grei­fenden, multi­di­men­sio­nalen Krisen zu über­sehen, die der Erste Welt­krieg und seine Nach­wir­kungen in Deutsch­land hervor­ge­bracht hatten, bezie­hungs­weise die Bedeu­tung, die viele Deut­sche diesen Krisen und ihren Auswir­kungen beimaßen; oder die Art und Weise zu über­sehen, wie diese kultu­rellen und ideo­lo­gi­schen Reak­tionen – die sich auf die oben erwähnten brei­teren euro­päi­schen Erbschaften stützten – die Entschei­dungen prägten, die die Deut­schen (oder genü­gend von ihnen) 1933, 1939 oder 1941 fällten. Moses behauptet auch gar nicht, dass man dies tun soll. Sein Beharren darauf, dass der den Natio­nal­so­zia­lismus beherr­schende anti­se­mi­ti­sche Geist mehr Sinn macht, wenn man ihn vor dem Hinter­grund einer brei­teren Geschichte der Verfol­gung imagi­närer „Sicher­heits­be­dro­hungen“ und deren Vernich­tung liest, als wenn man ihn einfach als einen weiteren Ausdruck des – angeb­lich spezi­fisch deut­schen – „längsten Hasses“ beschreibt, scheint mir ein Punkt zu sein, über den es sich lohnt, nach­zu­denken, obwohl es sicher­lich keinen Grund gibt, dies als Null­sum­men­spiel zu sehen.

„Hohe­priester“

Gene­rell bleibe ich aller­dings unsi­cher, was die Antwort auf die Frage „Warum Deutsch­land?“ angeht, und das Gefühl, dass sich der Rahmen, in dem wir denken müssen, um sie zu beant­worten, im Moment ziem­lich tief­grei­fend verschiebt (in genau der Art und Weise, die Moses beschreibt), macht mich noch weniger sicher als ich es eine Zeit­lang war. Diese Unsi­cher­heit wurde durch die syste­ma­ti­sche Lektüre der modernen fran­zö­si­schen Geschichte während des letzten Jahres und durch die Verla­ge­rung des Schwer­punkts meiner Lektüre und meines Unter­richts auf verglei­chende Arbeiten (zum Beispiel über die Geschichte der euro­päi­schen extremen Rechten) noch verstärkt. Die ober­fläch­lichste Durch­sicht der Arbeiten von Kolleg:innen, die sich auf die fran­zö­si­sche Geschichte spezia­li­siert haben, um die Geschichte des fran­zö­si­schen Faschismus sowie die spezi­fi­schen Formen des fran­zö­si­schen Über­le­gen­heits­ge­fühls (nati­vism) und Auto­ri­ta­rismus zu rekon­stru­ieren, hinter­lässt den Eindruck, dass Frank­reich zwar nicht seinen eigenen Hitler hervor­ge­bracht hat, es aber sehr wohl dazu in der Lage gewesen wäre (und wie ein Freund aus diesem Gebiet mich oft erin­nert, hat Frank­reich nicht einen produ­ziert – sondern mehrere). Wenn man den Rahmen weiter fasst und das Wieder­auf­leben der extremen Rechten in ganz Europa in den letzten zehn bis zwanzig Jahren betrachtet, ist in ähnli­cher Weise auffällig, wie wenig Fort­schritte man bei der Defi­ni­tion eines allge­meinen Kerns für diese oft dispa­raten Bewe­gungen macht, wenn man nicht nach ihrer gemein­samen Genea­logie im euro­päi­schen Kolo­nia­lismus des späten 19. Jahr­hun­derts fragt.

In dem Maße, wie Dirk Moses’ grund­sätz­li­ches Argu­ment über Europa als einen Rahmen von Kontexten für den Natio­nal­so­zia­lismus zutref­fend ist, ist dies auch seine Beob­ach­tung einer gewissen Abwehr­hal­tung, ja von regel­recht neur­al­gi­schen Punkten, die man nur auf eigene Gefahr berührt, wenn man auf diese Weise vor einem deut­schen Publikum argu­men­tiert. Auch ich habe die frus­trie­rende Erfah­rung machen müssen, bei öffent­li­chen Podi­ums­dis­kus­sionen in Deutsch­land, auf denen ich für die Notwen­dig­keit argu­men­tierte, die Geschichte des Natio­nal­so­zia­lismus in den brei­teren Kontext der euro­päi­schen Gewalt­ge­schichte zu stellen, die Antwort zu erhalten, dass ich bloß die Ansichten von Ernst Nolte wieder­hole oder dem konser­va­tiven Revi­sio­nismus der 1980er Jahre Vorschub leiste – als ob all jene, die über den Natio­nal­so­zia­lismus in diesen brei­teren Kontexten denken wollen, so einge­stellt sein müssten! Mein persön­li­cher Tief­punkt ereig­nete sich vor ein paar Jahren auf einem öffent­li­chen Podium, als ein hoch­ran­giger deut­scher Professor und eine etablierte öffent­liche Stimme – einer von denen, die Moses wohl im Sinn hat, wenn er von „Hohe­pries­tern“ spricht – auf meinen Vorschlag hin, dass wir kosmo­po­li­ti­schere Erin­ne­rungs­kul­turen entwi­ckeln müssen, das Mikro­phon ergriff und „Quatsch“ hineinbrummte.

Unter­schätze Erinnerungskultur

Was mich jedoch von Moses trennt, ist der etwas respekt­lose Ton gegen­über der Authen­ti­zität des poli­ti­schen und emotio­nalen Enga­ge­ments derer, die er kriti­siert. Eine der Schwä­chen seines Essays ist, dass nicht ganz klar wird, wo struk­tu­rell das Problem zu liegen scheint. Moses’ „Hohe­priester“ werden verschie­dent­lich als „68er“ und/oder „Eliten“ bezeichnet. Beide Begriffe verde­cken so viel, wie sie offen­baren, und über­gehen die Meinungs­viel­falt derje­nigen, für die „68er“ oder „Elite“ brauch­bare Abkür­zungen sein könnten. Wenn man aber davon ausgeht, dass Moses die breite Genera­tion von Wissenschaftler:innen, von in Gedenk­stätten Enga­gierten und anderen Aktivist:innen der Erin­ne­rungs­ar­beit im Blick hat, die von den 1960er Jahren bis zur Jahr­hun­dert­wende daran gear­beitet haben, das Bewusst­sein und die Akzep­tanz der Tatsäch­lich­keit der NS-Verbrechen in den Mittel­punkt der poli­ti­schen Kultur der Bundes­re­pu­blik zu stellen, dann muss man sich schon ein wenig unwohl fühlen, wie ihre Bemü­hungen hier beschrieben werden. Dieses breite Meinungs­spek­trum als reak­tio­näres Nach­hut­ge­fecht gegen die unum­stöß­liche neue Wahr­heit zu charak­te­ri­sieren, das mit den Mitteln der Zensur „Ketzerei“ unter­drückt, scheint mir sowohl die Leis­tungen als auch die Moti­va­tionen der Menschen, um die es hier geht, in einer Weise zu verkürzen, die nicht geeignet ist, das notwen­dige Gespräch zu fördern.

Man vergisst leicht, welch enormer Anstren­gungen es in der alten Bundes­re­pu­blik und nach 1990 bedurfte, dieses Wissen zu etablieren, und man unter­schätzt damit auch leicht die sehr starken struk­tu­rellen Wider­stände, auf die dieses gemein­same Projekt stieß. Der verzwei­felt hier­ar­chi­sche, patri­zi­sche, pater­na­lis­ti­sche und klien­te­lis­ti­sche Charakter der deut­schen Wissen­schaft – und nicht zuletzt das mitent­schei­dende Mitspra­che­recht des Minis­te­riums bei der Beset­zung von akade­mi­schen Führungs­po­si­tionen – bedeu­tete, dass die Karriere bei der Verfol­gung bestimmter Forschungs­pro­jekte auf dem Spiel stand. Noch in den 1990er Jahren war die Beschäf­ti­gung mit der Rolle von Insti­tu­tionen wie nament­lich den Univer­si­täten in der Zeit des Natio­nal­so­zia­lismus weit mehr als das übliche Nach­geben gegen­über dem alten ödipalen Impuls, seinen eigenen wissen­schaft­li­chen „Vater“ zu töten – hier ging es darum, die eigenen, unmit­tel­baren (und mäch­tigen) akade­mi­schen Vorgänger für deren Rolle als intel­lek­tu­elle Wegbe­reiter des Massen­mordes heraus­zu­for­dern und anzu­klagen. Über Anwälte, Richter, Ärzte, Poli­zisten oder Lehrer in der Nazi­zeit zu schreiben, bedeu­tete, über die eigenen Eltern, Tanten oder Onkel zu schreiben: Auch hier waren die poli­ti­schen, ethi­schen und emotio­nalen Einsätze wie auch die poten­zi­ellen persön­li­chen Kosten hoch.

Betrachtet man die zivil­ge­sell­schaft­li­chen Akteure, die aus den Gras­wur­zel­be­we­gungen der Geschichts­werk­stätten in den 1970er und 1980er Jahren hervor­gingen, wird der Punkt noch deut­li­cher: Die Ausein­an­der­set­zung mit der Geschichte, an der Eltern und Groß­el­tern mitschuldig waren, war ein Akt, der oft mit viel Schmerz verbunden war. Was Moses mit unver­kenn­barem Sarkasmus als „heiliges Trauma“ beschreibt – und so der Versu­chung nachgab, die Reli­gi­ons­ana­logie ein Stück zu weit zu treiben –, war etwas, das von Mitglie­dern einer Genera­tion, die mit einem sehr tiefen Gefühl persön­li­cher Belas­tung aufwuchsen, bitter und eindring­lich empfunden wurde. Es war diese Belas­tung, die sich in den Kämpfen um Finan­zie­rung, Räume oder insti­tu­tio­nelle Unter­stüt­zung für verschie­dene Erin­ne­rungs­pro­jekte verdich­tete – ausge­fochten gegen den oft massiven Wider­stand von poli­ti­schen Kräften, die auf eine Wähler­schaft schielten, die einfach nichts mehr von dieser Vergan­gen­heit hören wollte.

Das Enga­ge­ment einer Generation

Die poli­ti­schen Verpflich­tungen und Enga­ge­ments dieser Genera­tion von Akti­visten können natür­lich jetzt unter­sucht werden, zum Beispiel mit emoti­ons­ge­schicht­li­chen Methoden. Zudem ist schon viel inter­es­sante, reflek­tierte Forschung zur Frage entstanden, wie sehr dieses erin­ne­rungs­po­li­ti­sche Commit­ment die demo­kra­ti­schen Selbst­ent­würfen und Subjek­ti­vi­täten der Deut­schen in den 1980er und 1990er Jahren prägte. Es ist in der Tat inter­es­sant, über die Sozia­li­sa­tion jener Genera­tion von leitenden Akade­mi­kern, Muse­ums­ku­ra­toren und Verwal­tern nach­zu­denken, die heute den wich­tigen Insti­tu­tionen der Erin­ne­rungs­ar­beit vorstehen. Aber während der Wunsch dieser Genera­tion, eine Art Wieder­gut­ma­chung zu leisten, wie unzu­rei­chend auch immer, für eine Analyse mit den Werk­zeugen der Psycho­ana­lyse zur Verfü­gung stehen mag, erscheint es mir einfach zu zynisch, ihre Arbeit in solch pole­mi­schen Begriffen als das Streben nach „natio­naler Erlö­sung“ zu beschreiben. Mein Eindruck war immer, dass solche Menschen durch eine Viel­zahl von mora­li­schen Verpflich­tungen moti­viert sind, die man im Großen und Ganzen unter den Begriffen demo­kra­ti­scher Akti­vismus und Stär­kung der Zivil­ge­sell­schaft zusam­men­fassen könnte, und dass solche Bemü­hungen Respekt gebieten. Während solche Projekte oft ihre Grenzen haben und für das, was sie nicht tun, kriti­siert werden können, haben wir keinen Grund, die Bemü­hungen derje­nigen zu diffa­mieren, die immerhin dafür verant­wort­lich waren, uns auf die Dinge aufmerksam zu machen, über die wir heute auch versu­chen, kritisch nachzudenken.

Die „Hohe­priester“ gehen in den Ruhe­stand, und es ist kaum über­ra­schend, dass sie das Bedürfnis haben, das Erreichte zu schützen, nicht zuletzt ange­sichts des Wieder­auf­le­bens von Formen rechts­ex­tremen Denkens in der heutigen Welt. Aber wenn wir dieje­nigen, die die histo­ri­sche Vergan­gen­heit, ihre Hinter­las­sen­schaften und Impli­ka­tionen anders sehen als wir, in ein sinn­volles Gespräch über die zukünf­tige Rich­tung der Erin­ne­rungs­ar­beit und ihre Impli­ka­tionen für die Ausein­an­der­set­zungen um die heutigen Menschen­rechte einbinden wollen, müssen wir einen Ton finden, der Respekt sowohl für die begrün­deten Ansichten als auch für die emotio­nalen Verpflich­tungen derje­nigen vermit­telt, auf deren Errun­gen­schaften wir aufbauen dürfen.

Über­set­zung: Philipp Sarasin