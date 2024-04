Erst in den Jahren 2018 und 2021 hat Frank­reich offi­ziell aner­kannt, dass die fran­zö­si­sche Armee während des Alge­ri­en­krieges für das Verschwinden zahl­rei­cher Menschen verant­wort­lich war. Abseits der wenigen, tatsäch­lich gut doku­men­tierten Fälle, stellt sich die Frage, wie die vielen, auch zivilen Opfer gezählt und ihre Namen erfasst werden können und wie bedeutsam diese Rekon­struk­tionen für die alge­ri­sche Bevöl­ke­rung sind. Die alge­ri­sche Gesell­schaft, die die Verbre­chen keines­wegs vergessen hat, ist jedoch weniger an Entschul­di­gungs­gesten Frank­reichs inter­es­siert, als an konkreter Aufar­bei­tung und dem Wissen, was mit den verschwun­denen Menschen passiert ist. Mehrere Projekte widmen sich heute noch der Befra­gung von Zeitzeug:innen und der Herstel­lung einer Karto­grafie der Repression.

Der Alge­ri­en­krieg

Bekannt ist der alge­ri­sche Unab­hän­gig­keits­krieg (1954-62) vor allem für die Schlacht um Algier, die als sein symbol­träch­tigstes Ereignis gilt und titel­ge­bend war für den Film des italie­ni­schen Regis­seurs Gillo Ponte­corvo. In Alge­rien star­tete im November 1954, nach 124 Jahren der fran­zö­si­schen Kolo­ni­sa­tion, die Front de Libé­ra­tion Natio­nale (FLN) eine bewaff­nete Revo­lu­tion. Obwohl zu Beginn nur einen Hand­voll Personen zur FLN gehörten, gelang es ihnen, den Repres­sionen stand­zu­halten und nach und nach die Unter­stüt­zung der Bevöl­ke­rung zu gewinnen.

Admi­nis­trativ wurde das alge­ri­sche Terri­to­rium so wie der zum euro­päi­schen Konti­nent gehö­rende Teil Frank­reichs durch eine Auftei­lung in Dépar­te­ments verwaltet. Im Dépar­te­ment Algier wurden die Poli­zei­kräfte ab dem 7. Januar 1957 Jacques Massu unter­stellt, Komman­dant der 10. Fall­schirm­jä­ger­di­vi­sion. Die fran­zö­si­sche Regie­rung hoffte, auf diese Weise einem Ende Januar geplanten acht­tä­gigen Streik entge­gen­zu­wirken, zu dem die FLN alle Algerier:innen aufge­rufen hatte. Ein mögli­cher Erfolg des Streiks hätte den enormen Zuspruch der Bevöl­ke­rung zur FLN offen­bart und das kurz bevor sich eine anbe­raumte UNO-Sitzung geplanter Maßen mit der alge­ri­schen Frage beschäf­tigen sollte. Ebenso erhoffte man sich von der Armee eine effi­zi­ente Aufstands­be­kämp­fung und die Vernich­tung der FLN inner­halb der Bevöl­ke­rung Algiers. Grund­lage für dieses Vorgehen waren theo­re­ti­sche Arbeiten fran­zö­si­scher Mili­tärs, die – bekannt unter dem Konzept Fran­zö­si­sche Doktrin – brutale Methoden entwi­ckelten für den Kampf gegen eine länd­liche oder urbane Guerilla.

Die Gene­ra­lität der fran­zö­si­schen Streit­kräfte in Alge­rien empfahl, in länd­li­chen Gebieten „zufällig ausge­wählte oder verdächtig erschei­nende Personen für ein Verhör“ zu entführen. Diese Vorge­hens­weise fand auch ihre Anwen­dung in der Schlacht um Algier, in einem Ballungs­raum, in dem 800.000 Menschen lebten. In etwa zu glei­chen Teilen bestand Algier aus kolo­ni­sierter Bevöl­ke­rung, damals als Muslime bezeichnet, und Kolo­ni­al­be­völ­ke­rung, die man Euro­päer nannte. Diese Bezeich­nungen entspra­chen dabei nicht unserem heutigen Verständnis der Begriffe, da sich in ihnen die rassis­ti­sche Akzep­tanz und Spezi­fität der fran­zö­si­schen Kolo­ni­sa­tion Alge­riens wider­spie­gelten. Als Muslime galt die soge­nannte „indi­gene“, d. h. arabi­sche oder berbe­ri­sche Bevöl­ke­rung der Kolonie und als euro­pä­isch bezeich­nete man alle Einwohner:innen mit euro­päi­schen Wurzeln.

Die Mili­tärs unter­lagen ab Januar 1957 keinen recht­li­chen Beschrän­kungen mehr: Durch­su­chungen, Verhaf­tungen, Gewahrsam und Verhöre fanden ohne juris­ti­sche Aufsicht oder Kontrolle statt. Die Zahl der Verhaf­tungen explo­dierte und erreichte binnen sechs Monaten mehrere Zehn­tau­send. Die Inhaf­tierten wurden gefol­tert und ihre – wahren oder falschen – Aussagen zogen neue Verhaf­tungen nach sich. Das Militär überzog Algier mit einem kollek­tiven Terror unvor­stell­baren Ausmaßes. Die Leichen derje­nigen, die unter der Folter starben oder hinge­richtet wurden, wurden beseitigt.

Unter den Fall­schirm­jä­gern befand sich auch Jean-Marie Le Pen, Gründer des rechts­extremen Front National, der mitt­ler­weile Rassem­blement National heißt. Le Pens Rolle in der Schlacht um Algier und seine Betei­li­gung an Folte­rungen werden noch heute, obwohl sie gut belegt sind, von Histo­ri­kern klein­ge­redet und auf den Webseiten der extremen Rechten geleugnet.

Die Suche nach den gewaltsam Verschwundenen

Bisher beruhte das Wissen über das Verschwin­den­lassen von Menschen während des Alge­ri­en­kriegs auf wenigen und eher außer­ge­wöhn­li­chen Einzel­fällen. Anstoß erregte im Kriegs­ver­lauf vielemehr der Einsatz von Folter durch die fran­zö­si­sche Armee, zumal dies noch nicht verblas­sene Erin­ne­rungen an den Zweiten Welt­krieg wach­rief. Doch das Verschwinden des Anwalts Ali Boumendjel im März und des Mathe­ma­ti­kers Maurice Audin im Juli 1957 offen­barten nun der fran­zö­si­schen Öffent­lich­keit in Europa, dass vom Militär entführte Menschen durch Folter oder außer­ge­richt­liche Hinrich­tung umge­bracht wurden und ihre Leich­name nicht aufzu­spüren waren.

Die Zahl der Fälle gewalt­samen Verschwin­den­las­sens während der Schlacht um Algier zu ermit­teln, gleicht einem unmög­li­chen Unter­fangen. Die Mili­tär­füh­rung war nicht verpflichtet, gegen­über der Zivil­be­hörde Rechen­schaft abzu­legen und sogar die zivile Präfektur betei­ligte sich an der Vertu­schung. So verwei­gerte die Präfektur bspw. im Mai 1957 die Heraus­gabe von Doku­menten, die eine extra einge­rich­tete Kommis­sion zur Unter­su­chung der Menschen­rechts­ver­let­zungen im Alge­ri­en­krieg ange­for­dert hatte. Als drei Anwälte im August 1959 in Algier die Zeugen­aus­sagen von Ange­hö­rigen der Verschwun­denen doku­men­tierten, wurden sie umge­hend von der Polizei daran gehin­dert. Auch die nur sehr wenigen Anzeigen, die während des Krieges von der Bevöl­ke­rung gestellt wurden, wurden mit der Amnestie im Rahmen des Waffen­still­stands 1962 obsolet.

Von den in der Schlacht um Algier verschwun­denen Menschen ist Maurice Audin der am besten doku­men­tierte und bekann­teste Fall. Dies ist der poli­ti­schen und juris­ti­schen Beharr­lich­keit seiner Frau zu verdanken, dem Enga­ge­ment eines Unter­stüt­zungs­ko­mi­tees sowie der Ausdauer des Histo­ri­kers Pierre Vidal-Naquet, der noch während des Krieges mit seinen Nach­for­schungen begann. Audins Fall ist außer­ge­wöhn­lich, denn die fran­zö­si­schen Mili­tärs haben zwar auch Dutzende „Euro­päer“ – Kommu­nisten oder libe­rale Christen – verhaftet und gefol­tert, denen sie Kompli­zen­schaft mit der FLN vorwarfen, doch Audin ist der Einzige, dessen Leiche sie verschwinden ließen. Das Verschwinden der musli­mi­schen Leich­name war hingegen gängige Praxis. Die Ange­hö­rigen der „Muslime“ verfügten nicht über die Mittel, die Justiz einzu­schalten oder die fran­zö­si­sche Öffent­lich­keit zu informieren.

Nach einge­hender Bera­tung durch Historiker:innen räumte Emma­nuel Macron 2018 in einer Erklä­rung die Verant­wor­tung der fran­zö­si­schen Armee für das Verschwinden von Maurice Audin offi­ziell ein. Aller­dings barg das Kommu­niqué die Schwie­rig­keit, dass mit Audin der einzige „Euro­päer“ ausge­wählt wurde, um alle alge­ri­schen Opfer der Repres­sion zu reprä­sen­tieren. 2021 erkannte Marcon in einem weiteren, jedoch deut­lich allge­meiner verfassten Text an, dass es sich auch beim Tod des Anwalts Ali Boumendjel um eine Ermor­dung gehan­delt hatte.

Doch wie lassen sich die zahl­rei­chen weiteren Opfer ausfindig machen? 2018 wurde von Fabrice Rice­puti in Archiven eine Akte gefunden, in der die Anfragen alge­ri­scher Fami­lien an die Präfektur Algier doku­men­tiert sind, nachdem deren Fami­li­en­an­ge­hö­rige vom fran­zö­si­schen Militär verschleppt wurden. Anhand der in der Akte verzeich­neten Namen wurde ein Zeugen­aufruf gestartet und die betref­fenden Fami­lien konnten so über das Schicksal ihrer Ange­hö­rigen Gewiss­heit erlangen. Sie konnten Fotos und Doku­mente teilen, aber auch weitere Vermisste melden.

Hierfür wurde von Fabrice Rice­puti das Gemein­schafts­pro­jekt Mille autres. Des Maurices Audin par milliers ins Leben gerufen. Auf dieser, aus dem ersten Zeugen­aufruf entstan­denen Website werden fort­lau­fend die Fälle aus der Akte und die von den Fami­lien ergänzten Infor­ma­tionen doku­men­tiert. Die Vermissten sind mit Namen, gege­be­nen­falls Foto und vorhan­denen Infos gelistet, in der Hoff­nung, dass sie von Ange­hö­rigen, Bekannten oder Nachbar:innen noch iden­ti­fi­ziert werden. Zahl­reiche Gespräche mit Zeug:innen konnten seither geführt werden. So wie in der Aufar­bei­tung der sehr bekannten Fälle des gewalt­samen Verschwin­den­las­sens während der südame­ri­ka­ni­schen Dikta­turen, konzen­triert sich das Vorgehen auch hier auf die Fami­lien und nicht das Militär als Haupt­quelle für die Iden­ti­fi­zie­rung der Verhaf­teten und Verschwun­denen. Über Jahre haben Historiker:innen nach Doku­menten gesucht, in denen die Mili­tärs selbst über ihre Verbre­chen Zeugnis ablegen. Dabei wurde häufig über­sehen, dass zunächst einmal die Fami­lien selbst die ersten, verläss­li­chen Quellen für die histo­ri­schen Doku­mente sind, deren Spuren sich dann zum Teil in den behörd­li­chen Akten nach­voll­ziehen lassen.

Geografie der Repression

Als eines der erstaun­lichsten Ergeb­nisse entstanden aus dem Kontakt mit den Fami­lien der Opfer sehr genaue Beschrei­bungen von Orten und damit eine Geografie der Repres­sion. Im Rahmen der Doku­men­ta­ti­ons­ar­beit und im Laufe der Gespräche entdeckten wir die zahl­rei­chen Gelände und Häuser, die bei der Bevöl­ke­rung Algiers als ehema­lige Folter­keller und Haft­zen­tren bekannt sind. Auf Grund­lage der gesam­melten Daten haben wir eine Karte der Folter­orte erstellt, die wir im Rahmen unserer Forschung fort­lau­fend ergänzen.

Die Loka­li­sie­rung der Orte in Algier und dessen Umland ist 60 Jahre nach den tatsäch­li­chen Ereig­nissen kompli­ziert und aufwendig. Einige Orte sind bekannt und gut erhalten, wie ehema­lige Kasernen der fran­zö­si­schen Armee, andere wurden seit 1962 neu genutzt oder bewohnt. Wieder andere wurden zerstört, wie bspw. das Restau­rant La grand Terrasse, das die Fall­schirm­jäger beschlag­nahmt und in dem sie einen Folter­keller einge­richtet hatten. Dank des Zeit­zeugen und Histo­ri­kers Mohamed Rebah konnte die Loka­li­sie­rung dieses Folter­kel­lers durch die Befra­gung weiterer Zeugen bestä­tigt werden. Wir haben die Villa Mirelle ausfindig gemacht. Dort wurden vor allem „euro­päi­sche“ Gefan­gene, die man für ihre Unter­stüt­zung der alge­ri­schen Unab­hän­gig­keit gefol­tert hatte, kurz­zeitig wieder in einen Zustand gebracht, in dem man sie einem Richter vorführen konnte. Es ist uns auch gelungen, endlich die Villa des Roses zu loka­li­sieren, in der Le Pen laut zahl­rei­cher Zeugen­aus­sagen gefol­tert hat. In den Berichten von Opfern sowie den Memoiren ehema­liger Mili­tärs finden sich Beschrei­bungen von Kolo­ni­al­farmen im Umland Algiers, die während des Krieges beschlag­nahmt oder von ihren Besitzer:innen frei­willig dem Militär zur Verfü­gung gestellt wurden.

Im November 2022 sind wir dank unseres Kollegen und Archi­vars Mohamed Bounaama auf einen mögli­chen Standort der Ferme Perrin aufmerksam geworden. Der Zeugen­be­richt des dort inhaf­tierten Nadji Abbas Turqui beschreibt die Farm als ein kolo­niales Weingut, auf dem die Gefan­genen in ca. 3 m² große Wein­tanks gesperrt wurden, deren Zugang nur durch ein schmales Loch an der Decke möglich war. Turquis bezeugt, dass auch der Anwalt Ali Boumendjel hier inhaf­tiert war. Bei unserem spon­tanen Besuch im Winter 2022 weiß der heutige Besitzer sofort, worum es uns geht, und zeigt uns mehrere dieser voll­ständig geka­chelten Tanks, die von den späteren Eigentümer:innen über Durch­brüche verbunden und heute, mit Fens­tern und Türen versehen, als eine Art modu­larer Wohn­raum dienen. Für uns ist es ein Schock, diesen Ort zu besich­tigen. Wir haben Berichte über die Wein­tanks und den Ersti­ckungstod einiger Menschen darin gelesen, doch es ist etwas ganz anderes, sich so unver­mit­telt auf dem Grund eines solchen Tanks wiederzufinden.

In einer Art Archäo­logie des Terrors müssen wir immer wieder das, was wir sehen, mit unseren histo­ri­schen Quellen zusam­men­bringen. Indem wir mit dem Abstand der vielen Jahre die Orte aufsu­chen, können wir die Beschrei­bungen von Nadji Abbas Turqui besser verstehen. „In jedem Wein­tank befanden sich 6 oder 7 Personen. Die extreme Enge erlaubte es den Gefan­genen nicht, sich hinzu­legen und so mussten sie die ganze Zeit hocken. Fast 25 Tage verharrte ich in dieser Posi­tion und verließ sie nur, wenn man mich zu den Verhören brachte.“

Als wir auf der Straße mit den Nachbar:innen ins Gespräch kamen, schienen alle im Viertel die Geschichte der Ferme Perrin zu kennen. Während des Krieges waren die Schreie der Menschen aus dem Keller des Herren­hauses zu hören. Auch dorthin führte uns der Besitzer und zeigte uns am Boden des geräu­migen Kellers mehrere Abdrücke. Er selbst ist nach der Unab­hän­gig­keit geboren, doch er kann sich daran erin­nern, dass hier vier 1,5 m tiefe Löcher im Boden waren, bevor sein Vater sie versie­gelte. Die Gefan­genen hätten in den Löchern hocken oder stehen müssen und um ihre Qual zu erhöhen, wurden die Löcher mit Wasser gefüllt. Woher diese Infor­ma­tion kommt, lässt sich für uns nicht genau nach­voll­ziehen. Nadji Abbas Turqui spricht in seinem Zeugen­be­richt nicht von diesen Löchern, doch er berichtet, dass die Gefan­genen der Ferme Perrin regel­mäßig mit Elek­tri­zität und Wasser gefol­tert wurden. Ihnen wurden Verlet­zungen mit einem Hobel zuge­fügt, die man mit Salz bestreute, oder sie wurden hinter die Farm geführt, wo ihnen die Kehle durch­ge­schnitten wurde und man sie die Böschung hinun­ter­warf. Dies passierte in Sicht­weite der anderen Gefan­genen, weil man hoffte, sie auf diese Weise zum Reden zu bringen. Aus den Haft- und Folter­zen­tren in der Innen­stadt mussten die Mili­tärs die Leichen weiter weg bringen, um sie unauf­fällig verschwinden zu lassen, aber hier draußen konnten sie das in aller Ruhe diskret tun, in den ehema­ligen Wein­bergen und auf den umlie­genden Feldern, die aller­dings heute voll­ständig bebaut sind.

Im Rahmen unserer Arbeit über das gewalt­same Verschwin­den­lassen ist uns klar geworden, dass den Fami­lien eine Sache am aller­wich­tigsten ist: Im Gegen­satz zu dem, was sich die fran­zö­si­sche Presse und Teile des – vor allem rechten – poli­ti­schen Feldes herbei­fan­ta­sieren, geht es den Fami­lien nicht darum, Entschul­di­gungen oder Reue­be­kennt­nisse seitens Frank­reichs zu erhalten. Von allen Ange­hö­rigen der Verschwun­denen, die wir im Rahmen unserer Nach­for­schungen getroffen haben, schert sich keine:r um das Seelen­heil des Staates Frank­reichs, der seine Verbre­chen aner­kennen sollte, um sie zu sühnen. Hier dreht sich Frank­reich nur um sich selbst. Die inter­viewten Ange­hö­rigen wollen auch keine Entschä­di­gung oder Repa­ra­tion. In zwei Dingen sind sich jedoch alle einig: Sie wollen die Wahr­heit darüber erfahren, was mit den Entführten passiert ist, und sie wollen wissen, wo sich deren sterb­lich Über­reste befinden.

Die unver­hoffte Besich­ti­gung der Ferme Perrin und unsere Forschungen in Algier haben bestä­tigt, dass unter den Algerier:innen die Erin­ne­rung an das schreck­lich Jahr 1957 noch sehr lebendig ist. Es gibt immer noch Augenzeug:innen und es gibt viele über­lie­ferte Erzäh­lungen. Obwohl das Ereignis der Schlacht um Algier im Laufe der Jahre spürbar in den Hinter­grund gerückt ist, sind die Berichte und zahl­rei­chen Zeug:innen, die von der Geschichts­schrei­bung viel zu lange igno­riert wurden, nicht verstummt. Sie liefern uns wert­volle Infor­ma­tionen, die in den Kolo­ni­al­ar­chiven per Defi­ni­tion nicht vorkommen und statt­dessen im kollek­tiven Gedächtnis weiter­ge­geben werden. Sie müssen gesam­melt werden, bevor sie vergessen oder verzerrt werden und verschwinden. In einigen Jahren wird es nicht mehr so wie heute noch möglich sein, Berichte direkter Augenzeug:innen von den Mutma­ßungen der neuen Bewohner:innen der Orte unter­scheiden zu können.