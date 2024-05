Wenn sich die zwei gegen­wärtig grössten Rapper in einem Beef gegen­seitig aufs Korn nehmen, schaut nicht nur das gesamte Internet gebannt zu, sondern sogar das Feuil­leton. Selten geht dieses jedoch über eine ober­fläch­liche Deutung des Beefs im Hip-Hop hinaus, was jüngst auch in der NZZ mit dem Wort von Gott­fried Benn („Das Wort ist der Phallus des Geistes“) zum Ausgangs­punkt der Analyse gemacht wurde.

Die phallo-komparative Dimen­sion kultu­reller Insze­nie­rungen ist zwar nicht zu leugnen. Diese aller­dings nur im afro-amerikanisch domi­nierten Hip-Hop und nicht etwa im Klagen­furter Bachmann-Preis zu bemerken, zeugt zumin­dest von einer Schlag­seite und verpasst zudem die kultur­theo­re­ti­sche Bedeu­tung dieses jüngsten Beefs. Denn der zwischen den Rap-Grössen Kendrick Lamar und Drake in mitt­ler­weile in rund zehn Songs ausge­tra­gene Vergleich ist eine Gele­gen­heit, nicht nur über kulturell-ökonomische Verwick­lungen in der Musik­in­dus­trie, sondern auch über Fragen nach kultu­reller Aneig­nung auf eine Weise zu reflek­tieren, die über die simple Frage „Wer darf was?“ hinaus­geht. Gerade die Frage nach der kultu­rellen Sensi­bi­lität wird von Kendrick Lamar in entlar­vender Weise gegen Drake ins Spiel gebracht.

Beefs, Disses und andere Nettigkeiten

Der Beef als vermut­lich dem jamai­ka­ni­schen Dance­hall entlehnte Form des lyri­schen Wett­streits ist im Hip-Hop seit seiner Entste­hung in der Bronx der 1970er Jahre eine regel­mäs­sige Insze­nie­rungs­form. Im Cipher, dem Kreis als Grund­ge­mein­schaft der Hip-Hop-Kultur, in der drei oder mehr Leute sich gegen­seitig heraus­for­dern und ihre lyri­schen oder tänze­ri­schen Fähig­keiten messen, liegt seine Grund­form. In den Battles, den in Clubs oder über Songs ausge­tra­genen wett­be­werbs­mäs­sigen Ausein­an­der­set­zungen, findet der Cipher die feste, massen­för­mige Insti­tu­tion. Dort versu­chen sich Rapper:innen seit den 1980er Jahren mit Wort­spielen und Verun­glimp­fungen – den Disses – gegen­seitig zu über­trumpfen. Die 1980er und 1990er Jahre sahen verschie­dene Beefs, wovon einige trau­rige Berühmt­heit beispiels­weise mit der Ermor­dung von Tupac Shakur und Chris­to­pher Wallace (The Noto­rious B.I.G.) erlangten.

Seither werden weiterhin regel­mässig Beefs ausge­tragen, die zuweilen über Jahre andauern, ohne aller­dings die tödliche Eska­la­tion der 1990er Jahre in dem als „East-Coast-West-Coast“-Rivalität bekannt gewor­denen Streit zu wiederholen.

Kendrick Lamar und Drake – Die Geschichte einer Eskalation

Der aktu­ellen Ausein­an­der­set­zung zwischen Kendrick Lamar Duck­worth und Drake (Aubrey Drake Graham) ging eine kurze gegen­sei­tige wirt­schaft­liche Unter­stüt­zung voraus: 2011 gab es eine Song-Kollaboration und im Folge­jahr eröff­nete der damals aufstre­bende Kendrick Lamar die Tour für den schon etablierten Drake. Seither haben aller­dings beide Künstler mit klei­neren Seiten­hieben aufge­wartet, insbe­son­dere seit Lamar 2015 auf dem preis­ge­krönten Album To Pimp a Butterfly das Thema Ghost­wri­ting aufbrach und viele dahinter Drake als Ziel verdächtigten.

Lamar verkör­pert somit nicht nur die in der Hip-Hop-Kultur zentrale Eigen­stän­dig­keit als Rapper und Dichter, er steht darüber hinaus auch für das Genre des poli­ti­schen Conscious-Rap, der poli­ti­sche Themen wie Rassismus und soziale Unge­rech­tig­keit inner- und ausser­halb des Show­busi­ness anspricht. So wurde der Song „Alright“ zur inof­fi­zi­ellen Hymne der Black-Lives-Matter-Bewegung. Aller­dings thema­ti­siert Lamar auch persön­liche Schwä­chen und fami­liäre Trau­mata mehr­fach und offen in seinen Liedern – vom proble­ma­ti­schen Umgang mit Alkohol und Drogen über die eigene Verletz­lich­keit und psychi­sche Erkran­kung hin zu seinem Verhalten als Sohn und Vater.

Der kana­di­sche Sänger und Rapper Drake, der schon seit 2006 regel­mässig Top-Ten-Singles und Alben produ­ziert und davor als Teenage-Schauspieler in einer TV-Serie bekannt wurde, ist ebenso wie Kendrick Lamar mehr­fa­cher Grammy-Gewinner, aber vor allem auch der best­ver­kaufte Hit-Produzent Nord­ame­rikas. Er hält die aller­meisten Rekorde, was Chart-Hits angeht, während sich Lamar mit Veröf­fent­li­chungen eher auf Konzept­alben fokus­siert. Sowohl Lamar als auch Drake gehören zu den größten zeit­ge­nös­si­schen Künst­lern, was Reich­weite, Einfluss und wirt­schaft­liche Grösse angeht. Damit finden die Gemein­sam­keiten aber auch schon ihr Ende, stehen sie sich ansonsten doch eher als Anti­poden gegen­über. Sheldon Pearce bezeich­nete die beiden als „natür­liche Gegen­spieler“: „der kommer­zi­elle Malo­cher gegen­über dem anspruchs­vollen Philosophen-Messias“. Solche Klischees würden aller­dings beiden nicht gerecht, offen­barten aber gleich­wohl grös­sere Tendenzen ihres Werkes. Die beiden Künstler verkör­pern zudem auch gänz­lich verschie­dene Formen des Umgangs mit Öffent­lich­keit: während Drake auf allen Kanälen fast rund um die Uhr präsent ist, zeigt sich Kendrick selten in der Öffent­lich­keit und lebt zurück­ge­zogen. Dass nun gerade diese beiden sich in einem der wohl aufse­hen­er­re­gendsten Rap-Battles duel­lieren, liegt unter anderem an der gänz­lich verschie­denen Auffas­sungen von Kunst und ihrer Verqui­ckung mit Big Busi­ness und Politik.

Die Span­nung zwischen den beiden Künst­lern eska­lierte nun in verschie­denen Songs und einer engen Chronologie:

Am 19. April veröf­fent­lichte Drake mit „Push Ups“ einen direkten Kendrick-Diss und doppelte fünf Tage mit einem Lied nach, das sowohl auf Kendrick zielte als auch AI-generierte Verse der verstor­benen Rapper Tupac und Snoop Dogg beinhal­tete. Letz­teren zog er rasch zurück, nachdem die Nach­lass­ver­walter von Tupac ihm mit recht­li­chen Schritten gedroht hatten, provo­zierte aber mehr­fach in sozialen Netz­werken eine Erwi­de­rung Kendrick Lamars.

Am 30. April schliess­lich schlug Lamar ein erstes Mal mit einem eigenen Diss-Track zurück: „Euphoria“, der sich schnell zur Nr. 1 auf der Apple-Hitpa­ra­den­liste entwi­ckelte und in sechs Minuten eine minu­tiöse Abrech­nung und Sezie­rung von Drakes Persön­lich­keit enthält. Schon hier wird es persön­lich, wenn Lamar Drake vorwirft, seine Aufgabe als Vater seiner Aner­ken­nungs­sucht zu unter­werfen. Gleich­zeitig zeigt sich in „Euphoria“ ein Kultur­wandel im Vergleich zu den ausschliess­lich in Machismo-Manier durch­ge­führten Beefs der 90er Jahre: Heute kann in Disses auch die emotio­nale Erreich­bar­keit als Partner und Vater thema­ti­siert werden.

Vier Tage später, am 3. Mai, doppelte Lamar mit einem kürzeren Song („6:16 in LA“) nach, aber schon 14 Stunden später fuhr Drake mit „Family Matters“ seiner­seits eine Retour­kut­sche. Nur eine Stunde nach Drakes „Family Matters“ schlug Lamar aller­dings erneut zu, mit dem die Fami­li­en­the­matik direkt aufneh­menden Track „Meet the Grahams“, in dem er sich als , guter‘ Vater und Sohn an Drakes Fami­li­en­mit­glieder wandte. In diesem Lied warf er Drake auch erst­mals vor, ein sexu­eller Ausbeuter von Frauen und Mädchen zu sein. Bevor Drake darauf antworten konnte, doppelte Lamar erneut mit „Not like us“ nach, in dem er die Pädophilie-Vorwürfe an Drake und seine Entou­rage verstärkte, aber auch die proble­ma­ti­sche kultu­relle Aneig­nung afro­ame­ri­ka­ni­scher Kultur vonseiten Drakes – der Sohn einer jüdi­schen Mutter und eines afro­ame­ri­ka­ni­schen Vaters ist – ausführte.

Während die ersten Lieder die für Kendrick Lamar charak­te­ris­ti­sche, von Jazz- und Soul-Motiven durch­setzte und musi­ka­lisch anspruchs­volle Musik kenn­zeichnen, ist der letzte Diss-Track von einem für den kali­for­ni­schen Rap typi­schen Beat geprägt, der in den USA in Stunden zum Party-Hit wurde und seither „Euphoria“ in der Apple-Hitparade verdrängt hat. Insge­samt veröf­fent­lichte Lamar bisher eine Serie von vier Songs, in denen er stufen­weise und in gekonnter Erzähl­weise eine Kritik an Werk und Person von Drake entwickelte.

Einen Tag später, am 5. Mai, veröf­fent­lichte Drake einen – viel­leicht letzten – Track, in dem er die Verdäch­ti­gungen an ihn selbst zurück­wies. Viele Beob­achter sahen in diesem letzten Lied nicht nur die endgül­tige Nieder­lage von Drake, sondern inter­pre­tierten das Lied so, dass Drake darin ein mögli­ches Ende des Beefs andeutete.

Close-Reading statt Oberflächen-Metaphernkritik

Hip-Hop kann ohne grosse Über­trei­bung als die wich­tigste kultu­relle Entwick­lung der zweiten Hälfte des letzten Jahr­hun­derts bezeichnet werden. Darum erstaunt auch nicht, dass sich eine ganze akade­mi­sche Forschungs­tra­di­tion der Hip-Hop-Studies am Rande verschie­dener kultur­ge­schicht­li­cher Diszi­plinen etabliert hat. Während in den USA auch in der breiten Öffent­lich­keit die wirt­schaft­liche, poli­ti­sche und kultu­relle Bedeu­tung von Hip-Hop aner­kannt ist, werden in Europa Hip-Hop-Studien öffent­lich eher noch belä­chelt, auch wenn sie im akade­mi­schen Feld durchaus verbreitet sind. Dabei wäre auch in Europa Hip-Hop ein Ausgangs­punkt um etwa die post­mi­gran­ti­sche Geschichte Europas neu zu beschreiben, waren doch gerade Kinder von Migrant:innen zentrale Akteure in den 1980er und 1990er Jahren, was etwa Hannes Loh und Murat Güngör im Buch Fear of a Kanak Planet (2002) beschrieben haben. Hip-Hop als Ort kultu­reller Aushand­lung ernst zu nehmen, bedeutet aber auch, bei der Analyse nicht bei der Oberflächen-Metaphorik stehen zu bleiben und auf die offen­sicht­li­chen Kriegs-Metaphern, die allzu mensch­liche Anerkennungs- und Geltungs­sucht oder auf die eher beiläu­figen Rap-King-Allüren als klas­si­sche Tropen hinzu­weisen, sondern die verhan­delten Themen genau zu beobachten.

Im aktu­ellen Battle zwischen Drake und Kendrick sticht hier ein Aspekt unter vielen mögli­chen hervor, der die aktu­elle Debatte um kultu­relle Aneig­nung ins Zentrum stellt. So warf Lamar seinem Kontra­henten Drake schon in „Euphoria“ und „Meet the Grahams“ vor, nicht Teil der Hip-Hop-Kultur zu sein, sondern diese für seine Aner­ken­nung und ökono­mi­schen Vorteile („no cultural cachet to binge“) zu verwenden, ohne die kultu­relle Sensi­bi­lität zu kennen.

Drake sah seiner­seits die Trag­weite der afro-amerikanischen Geschichte in ihrem Einfluss auf die Hip-Hop-Kultur nicht, denn sonst hätte er in der Antwort „Family Matters“ Lamar nicht vorge­worfen, zu rappen, wie wenn er dabei wäre, die Sklaven zu befreien („Always rappin‘ like you ‚bout to get the slaves freed“). Ähnlich proble­ma­ti­sche Aussagen machte Drake schon im Song „Slime you out“.

Kendrick kriti­sierte ihn nicht nur für diese Unsen­si­bi­lität, sondern bezich­tigte Drake in „Not like us“, dasselbe zu tun, wie die Kolo­ni­sa­toren und so die afro-amerikanische Kultur zu seinem ökono­mi­schen Vorteil auszu­nutzen. Er erteilte ihm eine Geschichts­lek­tion, in der Atlanta als neue Haupt­stadt des Rap und die Art und Weise, wie Drake Künstler aus dieser Stadt braucht, im Zentrum stehen:

Once upon a time, all of us was in chains

Homie still doubled down calling us some slaves

Atlanta was the Mecca, buil­ding rail­roads and trains

Bear with me for a second, let me put y’all on game

The sett­lers was using town folk to make ‚em richer

Fast-forward, 2024, you got the same agenda …

No, you not a colle­ague, you a f**king colonizer

In seiner über mehrere Songs entwi­ckelten Erzäh­lung betonte Kendrick, dass es bei Fragen der kultu­rellen Aneig­nung nicht darum geht, ob jemand schwarz oder weiss ist. Letz­teres wurde kürz­lich von Rick Ross mit dem Drake-Diss als ,white boy‘ in „Cham­pagne Moments“ repro­du­ziert. Statt­dessen geht es Lamar um den bewussten Umgang mit der Geschichte eines kultu­rellen Phäno­mens. Lamar entwi­ckelt also eine Ethik der Hand­lung in der Kultur­in­dus­trie, die auf das Verhalten und die Berück­sich­ti­gung der jewei­ligen Geschichte zielt und nicht eine essen­tia­lis­ti­sche Zuschrei­bungs­logik bestimmen lässt, ,wer was darf‘. Lamars meta­kul­tu­relle Über­le­gungen stellen dem Essen­tia­lismus somit eine post-ethnische Utopie entgegen, wenn er etwa auf dem Album DAMN (2017) im Lied YAH rappt: „don’t call me black no mo / that word is only a color, it ain’t facts no mo’.“ „They not like us“ sind also nicht die essen­tia­lis­ti­schen Anderen, sondern die rück­sichtslos Geschichts­ver­ges­senen. Lamar gewann den größten Beef des 21. Jahr­hun­derts somit nicht nur mit erst­klas­sigem Storytel­ling und viel­deu­tigen Reimen, sondern auch mit der Kombi­na­tion von Geschichts­be­wusst­sein und meta­kul­tu­rellen Reflexionen.