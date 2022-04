Die deut­sche Erin­ne­rungs­po­litik gilt vielen als „Gold­stan­dard“ für die Aufar­bei­tung von Gewalt und Genozid welt­weit. Die viel­fäl­tigen Formen der Erin­ne­rung in Deutsch­land müssten auch ein Test­fall für die Über­prü­fung des gern gebrauchten Postu­lats „Nie wieder Ausch­witz!“ sein: Wird die deut­sche Gesell­schaft nun vor der Wieder­kehr von Pogromen in beson­derem Maße gefeit sein? Wird sie die Entmensch­li­chung ihrer Nach­barn diesmal recht­zeitig erkennen? Was machen die Deut­schen aus ihrem „Wer sich nicht erin­nert, ist verdammt, zu wieder­holen“ im 20. und 21. Jahr­hun­dert? Diese Fragen drängen sich hier­zu­lande vielen Neuzu­ge­zo­genen wie auch Menschen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund der zweiten und dritten Genera­tion auf, ange­sichts des Marschs der aggres­siven Rechtspopulist:innen durch die Insti­tu­tionen und der öffent­li­chen Atta­cken auf Jüd:innen wie Muslim:innen. Die Wirkung des deut­schen Diktums wird im Kontext des Kriegs von Russ­land gegen die Ukraine nun plötz­lich breit in der Gesell­schaft disku­tiert. Die Krite­rien zur Beur­tei­lung des „Nie wieder!“ sind nicht nur für die Partei Bündnis90/Die Grünen in der Regie­rungs­ver­ant­wor­tung ein mora­li­sches Dilemma.

Henryk Broder schrieb einmal, die Deut­schen verständen den Satz des Holo­caust­über­le­benden Hermann Lang­bein „Nie wieder Ausch­witz!“ auf spezi­fi­sche Weise, dass nämlich die Vernich­tung in den Lagern von Ausch­witz nie wieder passieren dürfe. Er insi­nu­ierte, dass die Deut­schen wohl nicht in der Lage seien, sich Aussch­witz an anderen Orten und in anderen Ausmaßen vorzu­stellen – den Holo­caust also zu verglei­chen – und so gege­be­nen­falls gar nicht in der Lage wären, ein „Nie wieder!“ umzusetzen.

West­deut­sche Erinnerung

Breite Teile der west­deut­schen Gesell­schaft begannen ab 1979, mit Ausstrah­lung der US-Serie Holo­caust – die Geschichte der Familie Weiss, sich mit Opfern und Tätern des Natio­nal­so­zia­lismus ausein­an­der­zu­setzen. Zu dieser Zeit sah auch die deutsch-ägyptische Autorin dieses Beitrags im Alter von zwölf Jahren den Vier­teiler und las eine Viel­zahl von Jugend­bü­chern wie Als Hitler das rosa Kanin­chen stahl (deutsch erschienen 1973), Damals war es Fried­rich (10. Auflage von 1979), Ich bin David (4. Auflage von 1979) wie natür­lich auch das Das Tage­buch der Anne Frank (47. Auflage von 1979). Seit den 1980er Jahren setzte sich also ein Groß­teil der west­deut­schen Nach­kriegs­ge­sell­schaft – und mit ihr der migrantische Teil – in Wissen­schaft, Kultur und Politik mit dem Aufstieg des Faschismus, der Entwer­tung mensch­li­chen Lebens und der Shoa ausein­ander. Der deutsch-ägyptische Jour­na­list Karim El-Gawhary hängte einmal in seinem Büro die Fotos seiner beiden Groß­väter auf: Fez als Kopf­be­de­ckung auf dem einen Foto, Uniform der Wehr­macht auf dem anderen. Diese Gleich­zei­tig­keit kann durchaus eine Art doppelte Impli­ka­tion bedeuten, die sich weder gegen­seitig ausschließt noch in einem Konflikt zuein­an­der­steht, sondern eine deut­sche Realität ist.

Man kann erwarten, dass Migrant:innen, die sich in Deutsch­land nieder­lassen, sich inten­siver mit der deut­schen Geschichte und dem Holo­caust beschäf­tigen. Sensi­bi­lität für den indi­vi­du­ellen Bildungs­hin­ter­grund und abge­stimmte Bildungs­an­ge­bote sind gleich­wohl vonnöten und gibt es zuneh­mend auch. Man kann sich in diesem Zusam­men­hang aber auch sehr gut vorstellen, dass Nicht-Europäer:innen, die hier zum ersten Mal Bilder aus einem NS-Konzentrationslager sehen, Angst bekommen. Dies ist keine Schande oder Bildungs­lücke. Mögli­cher­weise erleben sie Flash­backs, die die eigenen Gewalt­er­fah­rungen aktua­li­sieren. Und sie fragen sich: Welche Konti­nui­täten gibt es in Deutsch­land? Wie sind NSU, AfD, Nazi­auf­mär­sche und Alltags­ras­sismus vor eben dieser Geschichte einzu­ordnen und wären ähnliche Exzesse heute noch möglich? Schließ­lich fragen dies auch Vertreter:innen der deut­schen Politik. Welche Garan­tien der Nicht-Wiederholung haben Menschen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund und andere Mino­ri­täten? Sind sie nur beson­ders dünn­häutig, wenn sie sich der deut­schen Vergan­gen­heit bewusst werden?

Halle und Hanau

In Hanau erschoss ein Täter am 19. Februar 2020 gezielt Menschen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund in einer Schischa-Bar. Am 9. Oktober 2019 versuchte ein schwer bewaff­neter Rechts­ex­tre­mist an Yom Kippur mit Gewalt in die Synagoge von Halle einzu­dringen. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er eine unbe­tei­ligte Fußgän­gerin, fährt zu einem türki­schen Imbiss und erschießt dort einen weiteren Menschen. Im Heute Journal fragte Claus Kleber an diesem Tag den Rechtsextremismus-Forscher Hajo Funke zu den zwei Zielen – erst eine Synagoge, dann ein Döner-Imbiss. „Das wirkt ziellos und irre zunächst,“ so Kleber. An jenem 9. Oktober 2019 saß ich vor dem Fern­seher und fand das gar nicht ziellos, sondern ziem­lich glas­klar und in sich geschlossen. Auf die deut­lich quali­fi­zierter gestellte Nach­frage von Pinar Atalay in den kurz darauf folgenden ARD-Tagesthemen, ob die Wahl des türki­schen Imbisses, nachdem der Täter an der Synagoge schei­terte, zufällig gewesen sei, antwortet der Terro­ris­mus­ex­perte Georg Mascolo: Ja, er sei wohl wie viele Terro­risten „nichts anderes als ein gemeiner Mörder“, der sich „einfach wahllos andere Opfer gesucht hat und diese ermordet hat.“

Der ideo­lo­gi­sche Überbau, der Anti­se­mi­tismus und Isla­mo­phobie seit über 20 Jahren verzahnt, wird von diesen Experten in erstaun­li­cher Weise ausge­blendet. Erkennt­nisse über die ideo­lo­gi­sche Nähe von anti­se­mi­ti­schen und islam­feind­li­chen Tätern werden immer noch igno­riert. Dabei müsste das geübte deut­sche Ohr bei der pauschalen Stig­ma­ti­sie­rung einer Reli­gion, ihrer Anhänger:innen und reli­giösen Prak­tiken sowie der Unter­stel­lung, ihren wahren Glauben zu verheim­li­chen, aufhor­chen. Insbe­son­dere da diese Stig­ma­ti­sie­rung all jene umfasst, die sprach­lich, reli­giös und poli­tisch voll­kommen assi­mi­liert in Deutsch­land leben (aber mögli­cher­weise noch einen musli­misch klin­genden Namen tragen). Wolf­gang Benz fasste im Jahr­buch für Anti­se­mi­tis­mus­for­schung von 2008 zusammen: „[D]as Phänomen der Islam­feind­lich­keit [ist] deshalb inter­es­sant, weil weithin mit Stereo­typen argu­men­tiert wird, die aus der Anti­se­mi­tis­mus­for­schung bekannt sind, etwa der Behaup­tung, die jüdi­sche bzw. die isla­mi­sche Reli­gion sei bösartig inhuman und verlange von ihren Anhän­gern unmo­ra­li­sche Verhal­tens­weisen gegen­über Anders­gläu­bigen.“ Wie in Radio- und TV-Sendungen doku­men­tiert, gibt es immer mehr Menschen in Deutsch­land, die sich nicht schämen, zu behaupten, „der Islam“ sei eine „Gewalt-“ und/oder „Hass­re­li­gion“.

Ziel­scheibe jüdi­sche Solidarität

Die Soli­da­rität des Zentral­rats der Juden in Deutsch­land mit Opfern von islamo- und arabo­phoben Über­griffen ist in diesem Klima aus meiner Sicht von nicht zu unter­schät­zender Bedeu­tung. Während deut­sche Medien etwa 2009 das rassis­ti­sche Motiv beim Mord an der ägyp­ti­schen Phar­ma­zeutin Marwa al-Sherbini in einem Dres­dener Gerichts­saal – sie war Zeugin in einem Beru­fungs­ver­fahren – verkannten, fuhr Stephan Kramer, der dama­lige Gene­ral­se­kretär des Zentral­rats, als Geste der Trauer und Betrof­fen­heit nach Dresden. Der Tages­spiegel bemerkte erst rück­bli­ckend, anläss­lich des Geden­kens zehn Jahre später: „[D]ie Tat [wurde] in Deutsch­land vergleichs­weise wenig beachtet. Obwohl ihr Fall der erste war, der klar isla­mo­phob moti­viert war – die NSU-Mordserie wurde erst zwei Jahre später durch die Selbstent­tar­nung dreier Täter des rechts­ex­tremen Netzes bekannt –, gab es wenig Bericht­erstat­tung und kaum Stel­lung­nahmen des offi­zi­ellen Deutschlands.“

Stephan Kramer aber schrieb schon wenige Tage nach dem Mord: „Ich bin nicht nach Dresden gefahren, weil ich als Jude Ange­hö­riger einer Minder­heit bin. Ich unter­nahm die Reise, weil ich als Jude weiß: Wer einen Menschen wegen dessen Rassen-, Volks- oder Reli­gi­ons­zu­ge­hö­rig­keit angreift, greift nicht nur die Minder­heit, sondern die demo­kra­ti­sche Gesell­schaft als Ganzes an. Deshalb ist nicht die Frage rele­vant, warum ein Vertreter der jüdi­schen Gemein­schaft Elwi Ali Okaz seine Trauer und Soli­da­rität bekun­dete, sondern die, warum es nicht auch einen massiven Besu­cher­strom oder Soli­da­ri­täts­adressen von Vertre­tern der deut­schen Mehr­heits­ge­sell­schaft gab? […] Es scheint, dass die deut­sche Gesell­schaft die Trag­weite des Dresdner Anschlags nicht erkannt hat. Es fehlt die Erkenntnis, dass der Mord an Marwa al-Sherbini ganz offen­sicht­lich das Ergebnis der beinahe unge­hin­derten Hass­pro­pa­ganda gegen Muslime von den extre­mis­ti­schen Rändern der Gesell­schaft bis hin in deren Mitte ist.“

Nie war ich dank­ba­rerer für eine öffent­liche Soli­da­ri­täts­be­kun­dung, für die man in meinen Augen schon damals Zivil­cou­rage benö­tigte. Sie hat in mir ein Funda­ment gelegt, wie ich mir ein „Nie wieder!“ in Deutsch­land vorstelle. Es ist die jüdi­sche Soli­da­rität in Deutsch­land, die mich beson­ders berührt, mir Mut gibt, und die in meinen Vorstel­lungen von diversen Bedro­hungs­sze­na­rien in der Zukunft eine wesent­liche Rolle spielt. Ich weiß, dass auch andere Freund:innen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund solche Bedro­hungs­sze­na­rien im Kopf durch­spielen. In meiner Schul­zeit habe ich gehört: „Hegasy–Vergas’ sie.“ Man wäre daher ein Tor, vor dem Hinter­grund der erlernten Geschichte, des eigenen Erle­bens und des neu-alten Rechts­extremismus nicht über zukünf­tige Entwick­lungen nach­zu­denken. Ich tue dies nicht jeden Tag. Aber es gibt eine korre­lie­rende Befind­lich­keit, die sich in meinem Leben in wich­tigen Entschei­dungs­si­tua­tionen bemerkbar gemacht hat und zu beson­derer Vorsicht führt.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Gefähr­dete Solidarität

In jüdi­schen Kreisen gibt es inzwi­schen die Befürch­tung, dass die Debatte um die wissen­schaft­liche Einbet­tung des Holo­causts in den euro­päi­schen Kolo­nia­lismus sozu­sagen als Vulgär­these dazu genutzt wird, um den dispo­niblen Anti­se­mi­tismus in neuem Gewand zu aktua­li­sieren und das Geschehen des Holo­causts zu verharm­losen. Gleich­zeitig fällt auf, dass das Urteil ‚Anti­semit‘ nun jüdi­sche Intel­lek­tu­elle trifft, die die israe­li­sche Politik gegen­über den Palästinenser:innen und die Besat­zung der West­bank kriti­sieren. In dem Versuch, alle fried­li­chen Kommu­ni­ka­ti­ons­ka­näle zur Beile­gung des Konflikts zwischen Israelis und Palästinenser:innen zu schließen, werden selbst Nach­fahren von Holo­caust­über­le­benden als Holocaust-Relativierer:innen verun­glimpft – eine für Deutsch­land unge­wöhn­liche Volte. Es wird kein Mittel gescheut, diese Stimmen zu verleumden. Heute scheint es für einige Deut­sche Sinn zu machen, jüdisch-arabische Verbin­dungen zu kappen, Mitge­fühl zu verhin­dern, und die Oppo­si­tion zum status quo in Israel und den besetzten Gebieten zu diskre­di­tieren. Plötz­lich wird auf eine judeo-christliche Tradi­tion rekur­riert, die die dritte abra­ha­mi­ti­sche Reli­gion bewusst außen vorlässt. „Das ist ein bemer­kens­werter Vorgang“, so Heri­bert Prantl 2010 in der Süddeut­schen Zeitung, „weil die nun beschwo­rene Gemein­sam­keit über Jahr­hun­derte hin die Gemein­sam­keit von Tätern und Opfern war“.

In Reden dieser Art soll eine Soli­da­rität erstickt werden, die im Nahen Osten schon erstickt wurde. Dies sind einer­seits Solidaritäts- und Empa­thie­bande zwischen jüdi­schen, christ­li­chen und musli­mi­schen Araber:innen über die israe­li­sche Grenze hinweg. Und ande­rer­seits – histo­risch – die Soli­da­rität von Verfolgten in der Region, die in ihrer Not den Zusi­che­rungen der Kolo­ni­al­mächte folgten. Diese jüdisch-muslimische Soli­da­rität der Verfolgten gab es (auch in der NS-Zeit, siehe bspw. die Arbeiten von Gerhard Höpp, Robert Satloff und Ronen Steinke) – und es gibt sie wieder. Zum Beispiel in den von Max Czollek in 2020 kura­tierten ‚Tagen der jüdisch-muslimischen Leit­kultur‘ mit 40 Einzel­ver­an­stal­tungen im deutsch­spra­chigen Raum. Dem Autor wurde danach von Maxim Biller, einem zentralen Prot­ago­nisten im „Histo­ri­ker­streit 2.0“ das Jüdisch-Sein abge­spro­chen. Ich stelle hier zunächst nur die Chro­no­logie fest. Czol­leks Jüdisch-Sein wurde nicht vorher bestritten.

Wer keine Kommu­ni­ka­tion – und das heißt mit Blick auf Israel: keine Zweistaaten- und keine Einstaa­ten­lö­sung – will, dem bleibt nur der status quo, d.h. die Besat­zung der West­bank und die Abrie­ge­lung des Gaza­strei­fens. Man kann Soli­da­rität mit Israel aber auch anders denken: Sie bedeutet, sich weiterhin für eine Lösung des Israel-Palästina-Konflikts einzu­setzen. Sich für eine fried­liche Lösung einzu­setzen, bedeutet das Leiden beider Seiten zu thema­ti­sieren, ein Gespür für aktu­elle Formen von Entmensch­li­chung zu entwi­ckeln und ihnen entge­gen­zu­treten. Wir „Misch­linge“ lassen uns diese Israel-Solidarität nicht absprechen.