Anfang November berich­tete das mitt­ler­weile in ‚Meta‘ umbe­nannte Unter­nehmen Face­book von seinem Plan, ein ‚Meta­verse‘ zu bauen. Darunter verstanden wird eine virtu­elle Realität, die als ein digi­taler Spiel- und Handels­platz die nächste Stufe des Inter­nets bilden soll. Das Konzept dahinter ist nicht neu. 1992 veröf­fent­lichte Neal Stephenson mit seinem Roman Snow Crash die lite­ra­ri­sche Fiktion eines Meta­verse, die nicht nur den Begriff, sondern auch die Vorstel­lung davon prägte.

Snow Crash handelt vom Hacker und Pizza­lie­fe­ranten Hiro Prot­ago­nist, der in einer zwischen Mafia­or­ga­ni­sa­tionen und priva­ti­sierten Klein­staaten zersplit­terten Welt die Ausbrei­tung der geheim­nis­vollen Droge ‚Snow Crash‘ stoppen muss. Diese stellt sich als mäch­tiger Virus heraus, der sich auf mehrere Arten verbreiten lässt: analog, indem Menschen mit dem Blut infi­zierter Personen ange­steckt werden, digital, indem Hacker:innen im virtu­ellen Meta­verse einen binären Code lesen.

Stephen­sons Meta­verse bildet eine virtu­elle Realität, zu der man durch einen Netz­werk­an­schluss und durch eine Laser­pro­jek­tion auf eine Brille Zugang erhält. Das Meta­verse bildet zugleich eines der Zentren der Roman­hand­lung. Hier trifft man sich zum gemein­samen Austausch und hier tragen die realen Figuren ihre virtu­ellen Kämpfe aus. Heute ist es vermut­lich vor allem ‚The Street‘, wie der meist genutzte Teil von Stephen­sons Meta­verse heisst, die der Vorstel­lung von Face­book und anderer Unter­nehmen entspricht. The Street ist voller Menschen, die mit einem Avatar ausge­stattet die Vorzüge virtu­eller Reali­täten nutzen. Man trifft sich auf Dates, tauscht sich in Online-Communities aus, fährt virtu­elle Rennen, lauscht Konzerten zwischen den tausenden Gebäuden der digi­talen Stadt und sammelt nach Infor­ma­tionen, die sich später viel­leicht verwerten und verkaufen lassen.

Snow Crash gehört seit seinem Erscheinen zu den gern gele­senen Büchern im Silicon Valley. Nun kann man lange darüber sinnieren, was von Stephen­sons Vision mit welchem Inter­esse umge­setzt werden wird. Kultur­his­to­risch inter­es­santer ist jedoch Stephen­sons Cyberspace-Konzeption als Synthese von Cyber­punk und liber­tären Ideo­lo­gien der 90er-Jahre. Dies zeigt sich beispiel­haft in der Art, wie Stephenson Indi­vi­dua­lismus beschreibt: in Form des ‚lone­some‘ Hackers, der erst als Cyber­punk und danach als Cypher­punk die virtu­elle Welt vor dem verach­teten Staat beschützt. Damit zusammen hängt eine elitäre Ableh­nung eines kollek­tiven poli­ti­schen Subjektes und eine liber­täre Lobprei­sung des freien Marktes.

Der Kultur­pes­si­mismus von Snow Crash

Mit Snow Crash infi­zierte Personen verhalten sich wie Gläu­bige eines Kultes, indem sie gemeinsam in unver­ständ­li­chen Worten brab­beln und alles dafür tun, den Virus weiter zu verbreiten. Hinter diesem Verhalten verbirgt sich ein neuro­lin­gu­is­ti­scher Vorgang, dem der Roman anhand eines fiktiven sume­ri­schen Mythos auf den Grund geht. Zusam­men­ge­fasst geht es darum, dass sich mit Sprache program­mieren lässt und sich entspre­chend nicht nur Computer, sondern auch Menschen steuern lassen. Diesem über zahl­reiche Seiten hinweg aufge­bauten Mythos einge­schrieben ist eine doppelte Pointe.

Erstens enthält das antike Vorbild in Stephen­sons Roman eine kultur­pes­si­mis­ti­sche Paral­lele zur Gegen­wart. Wie die für die sprach­li­chen Befehle anfäl­lige antike Hirn­struktur fördert auch die inter­na­tio­nale Sprache der Massen­me­dien eine Anfäl­lig­keit für eine neue Unter­wer­fung. So gebe es heute ein „riesiges Arbeits­heer, […] das unbe­lesen oder analpha­be­tisch ist und sich auf das Fern­sehen verlässt“: Jede und jeder, „der den National Enquirer lesen oder sich Ring­kämpfe im Fern­sehen ansehen kann“, kann auch leicht zum Opfer eines neuen Virus werden, so die elitäre Medi­en­kritik von Snow Crash.

Damit verbunden ist zwei­tens die Vorstel­lung einer leicht zu korrum­pie­renden Masse, die am Ende nur durch den als Einzel­kämpfer agie­renden Hacker gestoppt werden kann. Dafür noch­mals zurück in die Geschichte von Snow Crash: Die histo­ri­schen Infor­ma­tionen über die sume­ri­sche Kultur stammen von einem Forscher, der sein Wissen in eine zentrale Infor­ma­ti­ons­da­ten­bank einschoss, weil er hoffte, dass ihn jemand dafür bezahlen würde. Dabei stiess er auf den Geschäfts­mann L. Bob Rife, Mono­pol­be­sitzer des welt­weiten Glas­fa­ser­netzes und des Meta­verse. Rife fand Gefallen an den daraus wach­senden Möglich­keiten und begann, eigen­ständig Sprach­be­fehle zu programmieren.

Seine wach­sende Anhän­ger­schaft sammelt Rife auf einem gigan­ti­schen Floss-Verbund, der als eine Art Water­world um einen priva­ti­sierten Flug­zeug­träger ange­legt ist. Aussen­ste­hende nehmen das Floss­system als ein Slum von Flücht­lingen aller Nationen wahr, die kaum mitein­ander spre­chen können. Doch dank des Virus ist der Floss-Verbund straff von oben orga­ni­siert. Einzelnen Flücht­lingen wurde ein Radio­emp­fänger ins Hirn gepflanzt, wodurch sie als moderne Priester:innen funk­tio­nieren, die Rifes Sprach­be­fehle an die anderen Bewohner:innen weiter­geben. Daraus entsteht eine netz­werk­ar­tige Masse gleich­ge­schal­teter Menschen, die auf ihrem Floss-Verbund Amerika ansteuern. Dass die leicht kontrol­lier­bare Menschen­masse einer grossen Anzahl von Flüch­tenden auf einem Boot vor der ameri­ka­ni­schen Küste entspricht, lässt sich viel­leicht als Satire auf kultu­relle Ängste lesen – oder auch als nicht ganz zufäl­liger Ausrut­scher des poli­ti­schen Unbe­wussten des ameri­ka­ni­schen Cyberpunks.

Vom Cyber­space der 80er Jahre zu Stephen­sons Metaverse

Der heute so gängige Begriff Cyber­space wurde 1982 von William Gibson geprägt. In dessen Roman Neuro­mancer (1984) erschien der Cyber­space als ‚konsen­su­elle Hallu­zi­na­tion‘ voller Ambi­gui­täten und unkon­trol­lier­barer neuer Lebe­wesen im virtu­ellen Raum. Zehn Jahre später hob Snow Crash beides auf und säku­la­ri­sierte und entmys­ti­fi­zierte die digi­tale Welt. Deut­lich werden diese Neue­rungen zuerst in der festen Raum­ord­nung des Meta­verse. Dieses ist nicht mehr, wie die ersten fiktiven Cyberspace-Welten von Gibson und anderen Cyberpunk-Autor:innen, unend­lich gross, sondern erscheint als räum­lich beschränkt, erkundbar und messbar, und zwar auf den Meter genau. Die digi­tale „Grafik­re­prä­sen­ta­tion“ hat einen Umfang von exakt 65‘536 Kilo­me­tern (=216). Dieser feste Raum wird vom Zentrum aus mit Gebäuden und Inhalten gefüllt. Wie auf dem Immo­bi­li­en­markt müssen hierfür erst Grund­stücke gekauft und Gebäude gebaut, das heisst program­miert werden.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Wie die Visua­li­sie­rungen aussehen, wird durch die Inha­ber­firma, die ‚Global Multi­media Protocol Group‘, bis ins Detail proto­kol­liert. So gibt es beispiels­weise allge­mein­gül­tige Vorschriften darüber, mit welchen physi­ka­li­schen Gesetzen sich Figuren durch die Welt bewegen und was sie als Hindernis empfinden. Auch die indi­vi­du­elle Erschei­nung ist stan­dar­di­siert. Aller­dings gibt es darin wie in heutigen virtu­ellen Welten Möglich­keiten der erwerb­baren Diffe­renz. So exis­tieren eine Reihe vorge­ge­bener männ­li­cher oder weib­li­cher Avatare, die man sich im Super­markt kaufen kann und mit denen die Mehr­heit der User:innen die virtu­elle Realität betreten. Wer aller­dings genü­gend Geld hat oder wer wie die Hacker:innen seine eigene Erschei­nung program­mieren kann, schafft sich mit neuen Avataren eine äusser­liche Distink­tion zur digi­talen Masse.

Vom Kommunikations- zum Arbeitsort

Das Meta­verse bildet zugleich einen virtu­ellen Arbeits­raum für Hacker:innen, die in der Regel nichts anderes als Programmier:innen sind. Damit entfällt auch die von Neuro­mancer noch bekannte doppelte Virtua­lität. Neben dem Cyber­space gab es bei Gibson das zu Vergnü­gungs­zwe­cken entwi­ckelte ‚Simstim‘, mit dem man sich als eine Art VR-Erfahrung in eine andere Person versetzen konnte, was insbe­son­dere für die Stimu­la­tion sexu­eller Gelüste genutzt wurde. Stephen­sons Meta­verse hingegen ist ein Ort, an dem beides möglich ist: es wird ein kommo­di­fi­ziertes sexua­li­siertes (und sexis­ti­sches) Angebot bereit­ge­stellt – die weib­li­chen Avatare gibt es mit den Brust­grössen „unwahr­schein­lich, unmög­lich oder grotesk“. Und es ist ein Ort, in dem sich die begna­deten Hacker:innen treffen, um sich auszu­tau­schen oder eben vor allem, um zu arbeiten.

Diese Entwick­lung der Kommo­di­fi­zie­rung wird in Snow Crash als zuneh­mende Entfrem­dung von der Tiefen­struktur des Cyber­space und seiner Computer insze­niert, als Enteig­nung und Verlust der Produk­ti­ons­mittel der virtu­ellen Welt. Einst arbei­teten Hacker:innen mit einer binären Sprache, die direkt ins Innere der Maschine drang. Später erschienen neue Program­mier­spra­chen, die erst kompi­liert werden mussten. Noch grösser wurde der Auto­no­mie­ver­lust, als die ersten User-Interfaces erschienen. In der Roman­ge­gen­wart nutzen die Programmierer:innen das Meta­verse und die darin enthal­tenen 3D-Visualisierungen mit einem jewei­ligen Inter­face als Hilfe­stel­lung in ihrer Arbeit. Diese Form der Arbeit vermit­telt Snow Crash als Entfrem­dung vom inneren Kern der Compu­ter­tech­no­logie. Ein:e richtige:r Hacker:in begibt sich konträr dazu ins ‚Flat­land‘, so die Gegen­me­ta­pher zur virtu­ellen 3D-Landschaft, wo er oder sie sich mit binären Codes und Text­files beschäftigt.

Diesem Befund einge­schrieben ist ein Ursprungs­my­thos. Für die digi­tale Welt, in der aus den Akti­vi­täten der User:innen Geld erwirt­schaftet wird, hat Mark Andre­jevic den Begriff ‚Digital Enclou­sure‘ vorge­schlagen, der immer wieder mit Snow Crash in Verbin­dung gebracht wurde. Damit ist gemeint, dass die eins­tigen ‚online commons’ durch Unter­nehmen priva­ti­siert wurden, die nun den digi­talen Raum kontrol­lieren. Doch in Snow Crash gibt es einen entschei­denden Unter­schied zum Entfremdungs-Begriff von Marx: Die Programmier:innen von Stephen­sons Meta­verse wurden nicht gewalt­voll in die „Frei­heit“ der Lohn­ar­beit getrieben. Der digi­tale Raum war von Beginn weg ein privater Raum, der sich in Form von Rifes Meta­verse gegen andere Kommu­ni­ka­ti­ons­netz­werke durch­ge­setzt hat – Snow Crash erwähnt ein halbes Dutzend weiterer fiktiver elek­tro­ni­scher Kommu­ni­ka­ti­ons­netze, die parallel zum Meta­verse exis­tieren. So war das Meta­verse weder je ein Gemeingut noch als solches inten­diert, entspre­chend gibt es auch den roman­ti­sierten Urzu­stand nicht.

Vom Meta­verse zur Shop­ping Mall und den Cypherpunks

Stephenson entwi­ckelte seine Vorstel­lung des künf­tigen Cyber­space auch in weiteren lite­ra­ri­schen Texten. Eine Fort­set­zung findet sich beispiels­weise in der Kurz­ge­schichte Spew (1994), die zwei Jahre nach Snow Crash im Wired, dem Sprach­rohr der ameri­ka­ni­schen Cyber­kultur, erschien. Die in Form eines Briefes verfasste Geschichte handelt von Stark, der den digi­talen Wider­stand in Form der ‚Cypher­punks‘ entdeckt. Dabei hatte er eigent­lich anderes im Sinn. Als „Profil-Auditor“ über­wacht er das öffent­liche Netz­werk, genannt ‚Spew‘, und beob­achtet User:innen anhand ihrer Hand­lungen, beispiels­weise bei ihren Käufen in der „Virtual Mall“.

Das von Stark beschrie­bene Netz­werk ist wie sein lite­ra­ri­scher Vorgänger, die virtu­elle Welt von Simulacron-3, eine Form der digi­talen Daten­er­he­bung. In einem Netz­werk, das zu global über­wachten Konsum­sphäre geworden ist, träumt jeder Profil-Auditor davon, eine bisher über­se­hene Korre­la­tion der Konsum­daten zu finden und dadurch einen neuen Absatz­markt zu entde­cken. In dieser Suche stösst Stark auf die Cypher­punks, die dank Verschlüs­se­lung unab­hängig von der Aufsichts­be­hörde im Netz­werk mitein­ander kommu­ni­zieren können und die, so Starks Fazit, in ihrer Unab­hän­gig­keit weitaus glück­li­cher sind als er selbst.

Die lite­ra­ri­sche Fiktion der Cypher­punks spielt mit dem alten linken New Media-Traum, das Internet nicht nur als Konsum­sphäre zu verwenden, sondern es in eine „Broad­cast station“ zu verwan­deln. Entgegen den histo­ri­schen Vorbil­dern spielt die Botschaft dabei jedoch keine Rolle mehr. So fürchtet sich auch der Cyberspace-Überwacher Stark nicht vor einer mögli­chen subver­siven Gefahr, sondern sieht zuerst die neuen Profit-Möglichkeiten: „[U]nexploited market niche“, so lautet sein erster Gedanke, als er einen Cypher­punk zu Gesicht bekommt. Und tatsäch­lich geht es der neuen Subkultur nicht um einen Angriff auf die Grund­lagen des Konsum­netzes. Stephen­sons Cypher­punks wollen zu einem gleich­be­rech­tigten Partner auf dem dere­gu­lierten Netz­werk werden, um beid­seitig vom neuen Konsum­ver­spre­chen zu profi­tieren; sowohl als Produzent:innen als auch als Konsument:innen.

„Liber­taria in Cyberspace“

Die Cyhpher­punks sind indes keine lite­ra­ri­sche Fiktion Stephen­sons. Unter diesem Begriff versam­melte sich zu Beginn der 90er-Jahre eine Bewe­gung, die die Kryp­to­gra­phie als zentrale Praxis propa­gierte. Die hete­ro­gene Gruppe scharte sich um eine Mailing­list von Timothy C. May, Eric Hughes und John Gilmore. Inhalt­lich hatte die Gruppe verschie­dene Bezugs­punkte. Man koket­tierte beispiels­weise mit dem Anar­chismus von Peter Lamborn Wilson (‚Hakim Bey‘). Und auffällig oft ging eine solche Kritik staat­li­cher Insti­tu­tionen mit einem posi­tivem Bezug zum freien Markt und dessen liber­tären Apologet:innen wie etwa Ayn Rand einher. Freier Waren­aus­tausch und freie Kommu­ni­ka­tion beför­dern sich glei­cher­massen, so die Hoff­nung dahinter.

Entspre­chend sollte der von staat­li­chen Insti­tu­tionen unab­hän­gige Cyber­space jenen Raum bilden, wo sich dieser Austausch noch freier entfalten kann, so etwa der zentrale Befund von Timothy May in seinem liber­tären Pamphlet Liber­taria in Cyber­space (1992). Mit ‚Liber­taria‘ spielte May auf die liber­tären Ideen der 70er-Jahre an, sich eine Insel zu kaufen, um dort das eigene Para­dies zu entwi­ckeln – dass die meisten von May genannten Vorbilder wie „Vanuatu, Minerva, Mike Oliver, Tonga“ alle­samt schon bewohnte Orte waren, spielte in der liber­tären Kolo­ni­al­phan­tasie bezeich­nen­der­weise nie eine Rolle.

Stephenson sah sich nun seiner­seits als ideo­lo­gi­scher Wegbe­reiter der Cypher­punks, unter anderem, indem er das ersehnte Liber­taria auch lite­ra­risch verar­bei­tete. 1999 veröf­fent­lichte er mit Cryp­to­no­micon das Epos der Cypher­punks – Stephenson erklärte später, dass der Titel ein Wort­spiel basie­rend auf H.P. Love­crafts Necro­no­micon sei und nicht etwa aus Timothy Mays Cypher­no­micon, dem Schlüs­sel­werk der Cypher­punks, abge­leitet wurde. In zwei paral­lelen und indi­rekt mitein­ander verknüpften Hand­lungs­strängen beschäf­tigt sich das gut 900 Seiten umfas­sende Opus mit alten und neuen Verschlüs­se­lungs­tech­no­lo­gien und mit sicheren Daten­häfen. Aus Offshore Banking wird offshore Daten­spei­che­rung und die Hacker:innen setzen diese Entwick­lung um. Parallel dazu kündigt der Roman auch die Grün­dung einer digi­talen Währung an – eine Idee, die Stephenson insbe­son­dere der Lektüre von David Chaums verdankt, der in den 90er-Jahren die Vorstel­lung digi­taler Währungen prägte.

Sowohl digi­tale Währungen als auch der Daten­hafen sind Teil eines Rufs nach einem dere­gu­lierten Internet. Wenn Daten „durch eine kleine Anzahl von Nadel­öhren“ fliessen, die von „jewei­ligen Staaten kontrol­liert und über­wacht“ werden, so die zentrale Botschaft von Cryp­to­no­micon, „schei­tert jede Art von Inter­net­an­wen­dung, die keiner Einmi­schung durch irgend­einen Staat unter­liegen soll“. Erst die Unab­hän­gig­keit des Cyber­space und damit einher­ge­hend der Konsti­tu­ie­rung eines ‚freien‘ Raums für den freien Markt schafft Abhilfe hiervon, so Stephen­sons Botschaft, der Cryp­to­no­micon im Einklang mit John Perry Barlows liber­tärer A Decla­ra­tion of the Inde­pen­dence of Cyber­space (1996) verfasste.

Die liber­täre Apologie

Während Cryp­to­no­micon eine elabo­rier­tere Vision darstellt, veröf­fent­lichte Stephenson zuvor mit The Great Simo­leon Caper (1995) für das Time Maga­zine auch eine leichter zugäng­liche Vari­ante. Die Kurz­ge­schichte spielt erneut mit einem Meta­verse, das einer Synthese von Internet, Glas­fa­ser­ver­bin­dungen, HDTV und digi­talem Bargeld entspricht, so Stephenson verein­fachte Defi­ni­tion. Darin wurden die ‚Simo­leons‘ entwi­ckelt, eine digi­tale Währung, die Menschen, so das Verspre­chen der Hersteller:innen, einen Ausweg aus der Infla­tion und dem schlechten Haus­halten der Regie­rung bieten soll.

Diesen Angriff will die ameri­ka­ni­sche Regie­rung aller­dings nicht hinnehmen. Als Gegen­mass­nahme plant sie den Grün­dungs­an­lass der ‚Simo­leons‘ zu sabo­tieren. Dieser Plan läuft jedoch schief, da er von einer Gruppe von ‚Crypto-anarchists‘ oder ‚panar­chist‘ verhin­dert wird. Die Kryptoanarchist:innen haben dank einem Infor­manten nicht nur Zugang zu Staats­ge­heim­nissen, die sie verschlüs­selt weiter­geben können, sondern bieten auch eine Perspek­tive, die über die Simo­leons hinaus­geht. Im Meta­verse haben sie ‚The First Distri­buted Repu­blic‘ gegründet, eine „virtual nation-state“, dessen Währung die verschlüs­selten „Cryp­to­Credits“ bilden.

Dass die vermeint­li­chen Anarchist:innen als erste Amts­hand­lung einen neuen Staat mit eigener Währung grün­deten, ist bereits komisch genug. Wenn Stephenson dann noch auf die Vorzüge des digi­talen Staates hinweist, wird seine Kurz­ge­schichte endgültig zur liber­tären Parabel: Die Stärke des neuen Staates und seiner Währung besteht einzig darin, dass man die Steuern umgehen kann. Davon wird schliess­lich auch der CEO der Simo­leons über­zeugt. In seinem ersten Treffen mit einem Kryp­to­anar­chisten fragt er ihn unglaub­würdig: „You can rig it so that people who use E-money don’t have to pay taxes to any government? Ever?” Die Antwort darauf ist einfach: „You got it.“ So führt der Anar­chist den CEO in die liber­täre Welt des freien Marktes des Cyber­space ein, in dem die Regie­rung nichts zu suchen hat. Und gerade das ist viel­leicht jene Vision, die Face­books posi­tiven Bezug zum Meta­verse am besten auf den Punkt bringt.