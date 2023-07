Am 24. Mai 2023 beugten sich der russi­sche Präsi­dent Wladimir Putin und der Präsi­dent des russi­schen Verfas­sungs­ge­richts, Waleri Sorkin, über eine histo­ri­sche Karte aus dem 17. Jahr­hun­dert und disku­tierten öffent­lich über ein Thema, das mit der profes­sio­nellen Kompe­tenz beider Männer nicht viel zu tun hatte – die histo­ri­sche Exis­tenz der Ukraine. Dahinter steht keines­wegs Putins persön­liche „Beses­sen­heit“ von Geschichte, wie es etwa der Berliner Poli­tik­wis­sen­schaftler Alex­ander Libman jüngst ausge­führt hat. Tatsäch­lich gehen die Vorstel­lungen, was einen legi­timen Staat ausmacht, zwischen Russ­land und dem inter­na­tio­nalen Völker­recht bereits seit langer Zeit ausein­ander. Somit ist Russ­lands Inva­sion der Ukraine auch eine Folge histo­risch gewach­sener Gegen­sätze über die Frage von „Volks­wille“ und Nation.

Staat­lich­keiten vor dem Nationalstaat

Nachdem sich das Moskauer Fürs­tentum im Jahr 1547 zum Zaren­reich erklärte, kämpfte es mit der Polnisch-Litauischen Adels­re­pu­blik (Rzecz­pos­po­lita) um das Erbe des mittel­al­ter­li­chen Fürs­ten­tums der Kiewer Rus, das im 13. Jahr­hun­dert von den Mongolen zerschlagen wurde. Das umstrit­tene Gebiet umfasst grob die Terri­to­rien der heutigen Ukraine, Belarus und West­russ­lands. In diesem Konflikt standen sich auch zwei gegen­sätz­liche Formen früh­neu­zeit­li­cher Staat­lich­keit gegen­über. In der Rzecz­pos­po­lita verstand sich nur der versam­melte Adel (Szlachta) als (Standes-)Nation. Idea­ler­weise sprach diese mit einer Stimme, sodass bereits ein einzelner Abge­ord­neter das Parla­ment (Sejm) mit seinem „Liberum Veto“ blockieren konnte. Dagegen dekla­rierte sich der Zar zum Selbst­herr­scher (Auto­krat), der dem Adel (Bojaren), Städten und der Kirche keine eigen­stän­digen Stan­des­rechte gewährte. Zusätz­lich nahm das Moskauer Reich die Idee eines „Dritten Roms“ auf, womit es sich als Nach­fol­ge­staat der beiden unter­ge­gangen west- und oströ­mi­schen Impe­rien verstand und sich eine escha­to­lo­gi­sche, das heißt christ­lich heils­ge­schicht­liche histo­ri­sche Mission verlieh.

Im so genannten „Wilden Feld“ (ukrai­nisch: Dike Pole / russisch: Dikoje pole), einer Konflikt­zone zwischen Zaren­reich, Rzecz­pos­po­lita und dem Krim-Khanat, etablierte sich ab dem 17. Jahr­hun­dert außerdem das Kosaken-Hetmanat, das zwischen den Groß­mächten lavierte und dessen Ziel der Schutz seiner Privi­le­gien („Goldene Frei­heiten“) und seiner ortho­doxen Reli­gion war. Auf der von Putin und Sorkin „begut­ach­teten“ Karte des fran­zö­si­schen Karto­gra­phen Hubert Jaillot ist dieses Hetm­anat zu sehen und wird als „Ukraine – Staat der Kosaken“ bezeichnet. Dessen Beson­der­heit war, dass die Führungs­schicht der Kosaken (Star­schina) ihren Anführer (Hetman) selbst wählte. Im Vertrag von Pere­jaslaw von 1654 bestimmte Hetman Bohdan Chmel’ny­c’kyj (1595-1657) den Zaren als Garanten kosa­ki­scher Frei­heiten – Zar Alexej I. und seine Nach­folger verstanden diesen Vertrag aller­dings als Unter­wer­fung unter seine Selbstherrschaft.

Der Macht­kampf um das Gebiet der heutigen Ukraine endete mit der Nieder­lage der polni­schen Rzecz­pos­po­lita und dem Sieg des auto­kra­ti­schen Zaren­rei­ches im 18. Jahr­hun­dert. Peter I. („der Große“) nutzte die Zerstrit­ten­heit der polni­schen Schlachta aus, um die Adels­re­pu­blik poli­tisch zu para­ly­sieren. Das Hetm­anat verlor eben­falls seine Bedeu­tung, nachdem Hetman Ivan Mazepa (1639-1709) und Teile der Kosaken sich mit den Schweden verbün­deten, von denen sie sich die Wieder­her­stel­lung ihrer Frei­heiten verspra­chen. Peter I. verstand dies als Verrat an seiner Selbst­herr­schaft und besiegte das schwedisch-kosakische Heer im Jahr 1709 bei Poltawa. Katha­rina II. („die Große“) besei­tigte dann beide konkur­rie­renden Staat­lich­keiten endgültig: Sie löste das Hetm­anat 1763 auf, und die Rzecz­pos­po­lita, die durch Russ­land gemeinsam mit Preußen und Öster­reich aufge­teilt wurde, folgte 1795. Der russi­sche Bildungs­mi­nister Sergej S. Uwarow (1786-1855) formu­lierte 1833 erst­mals das theo­re­ti­sche Konzept der sieg­rei­chen auto­kra­ti­schen Ordnung als Triade aus „Ortho­doxie, Auto­kratie und Volks­tüm­lich­keit (narod­nost‘)“.

Nation oder Imperium?

Im Laufe des 19. Jahr­hun­derts nahmen russi­sche Intel­lek­tu­elle romantisch-nationale Ideen aus West­eu­ropa auf, die das „einfache Volk“ und nicht den Adel in den Mittel­punkt rückten. Diese vermischten sich mit den messia­ni­schen Ideen des Zaren­reichs. Der Histo­riker Wassili O. Kljut­schewski (1841-1911) verstand die Expan­sion des Impe­riums in die Terri­to­rien der histo­ri­schen Kiewer Rus als „Wieder­ver­ei­ni­gung“ der „ursprüng­li­chen“ russi­schen Nation. Wie auch in Deutsch­land oder Frank­reich, wo natio­nale Vordenker früh­mit­tel­al­ter­liche oder gar antike Stämme zu den Vorläu­fern der eigenen Nation erklärten, setzte sich auch im Zaren­reich die Vorstel­lung einer natür­li­chen Konti­nuität der russi­schen Nation durch. Alter­na­tive Formen von Staat­lich­keit wurden hingegen als „künst­lich“ verworfen, die ledig­lich eine Erfin­dung kleiner Kreise von Intel­lek­tu­ellen seien. Dies zielte vor allem gegen die aufkei­menden Vorstel­lungen ukrai­ni­scher Natio­na­lität, die sich etwa an der Univer­sität von Charkiv oder im öster­rei­chi­schen Gali­zien heraus­bil­deten. Dabei über­ging die Elite des Zaren­rei­ches geflis­sent­lich, dass ihre Vorstel­lungen (groß)russischer natio­naler Einheit und Geschichte eben­falls dem Diskurs städ­ti­scher Eliten entsprangen.

An Univer­si­täten wie Warschau und Vilnius verstärkte sich dagegen die Erin­ne­rung an die histo­ri­sche Rzecz­pos­po­lita und die Forde­rung nach polni­scher Unab­hän­gig­keit. Das Zaren­reich reagierte mit Unter­drü­ckung und Gewalt. Polens Natio­nal­dichter Adam Mickie­wicz (1798-1855) musste ins Exil fliehen, während sein ukrai­ni­sches Pendant Taras Schewtschenko (1814-1861) verbannt wurde. In Folge des polni­schen Janu­ar­auf­stand von 1863 versuchte das Zaren­reich schließ­lich mit drako­ni­schen Maßnahmen die Entste­hung alter­na­tiver Natio­nal­be­we­gungen zu verhin­dern und die Erin­ne­rung an die nicht-russischen histo­ri­schen Staat­lich­keiten auszu­lö­schen. Das König­reich Polen inner­halb des Zaren­rei­ches wurde zur „Weich­sel­pro­vinz“ degra­diert. Innen­mi­nister Pjotr Walujew (1815-1890) ließ die ukrai­ni­sche („klein­rus­si­sche“) Sprache – die er als „nicht exis­tent“ bezeich­nete – in einem Dekret vom Juli 1863 verbieten. Diese Welle der Russi­fi­zie­rung, die die russi­sche Sprache, Kultur und Lite­ratur als einzige legi­time Hoch­kultur und Stütze des Impe­riums fest­legte, dauerte bis zum Ende des 19. Jahr­hun­derts an.

Krise der Auto­kratie, Revo­lu­tion und Sowjetmacht

Im Jahr 1905 stieß das russi­sche Impe­rium im fernen Osten an seine Grenzen, als es den Krieg um Einfluss­zonen in Nordost-China gegen Japan verlor. Eine Welle von Protesten bedrohte daraufhin die Legi­ti­mität des Zaren. In einer Flucht nach vorn geneh­migte Niko­laus II. erst­mals Verfas­sung und Parla­ment und damit Einschrän­kungen seiner Selbst­herr­schaft. Der Zar war aller­dings davon über­zeugt, dass die Proteste das Werk feind­li­cher Mächte, vor allem der Juden und der „verwest­lichten“ städ­ti­schen Intel­li­gen­zija seien. Daher ließ er das Wahl­recht auf Groß­grund­be­sitzer und das Bauerntum zuschneiden, die er als loyal und zaren­treu einschätzte. Umso scho­ckie­render war das Ergebnis der ersten Wahlen von 1906, in denen sich weit­ge­hend Anhänger der Verfas­sung und viele Abge­ord­nete der natio­nalen Minder­heiten durch­setzen konnten. Trotz der poli­ti­schen, kultu­rellen und sprach­li­chen Repres­sionen kam etwa der „Ukrai­ner­klub“ auf 44 Abge­ord­nete. Dieser forderte zwar keine Eigen­staat­lich­keit, aber mehr Frei­heiten für die ukrai­ni­sche Kultur und Sprache.

Das Verfas­sungs­expe­ri­ment war nur von kurzer Dauer und der Zar entmach­tete das Parla­ment, sobald sich die Lage im Impe­rium wieder beru­higt hatte. Doch die Rück­kehr zur Auto­kratie endete im Februar/März 1917, als die Versor­gungs­krise und die mili­tä­ri­schen Schwie­rig­keiten im Ersten Welt­krieg die Selbst­herr­schaft des Zaren schnell erodieren ließen. Zunächst über­nahm die provi­so­ri­sche Regie­rung unter Alex­ander Kerenski (1881-1970) die Macht, bis sie im Oktober/November 1917 von Lenins Bolsche­wiki gestürzt wurde.

Die polni­sche und ukrai­ni­sche Natio­nal­be­we­gung nutzte das Chaos des russi­schen Bürger­kriegs. Sie riefen eigene Staaten aus, die sich bewusst in die Nach­folge der histo­ri­schen Rzecz­pos­po­lita und des Kosaken-Hetmanats stellten. Am 19. November 1917 erklärte die ukrai­ni­sche Rada (die sich bereits in Folge der Febru­ar­re­vo­lu­tion gebildet hatte) die Unab­hän­gig­keit der Ukraine. Eine nach­hal­tige Staats­bil­dung gelang ihr jedoch nicht, da die Ukraine nach dem Vertrag von Brest-Litowsk im März 1918 in die Abhän­gig­keit der Mittel­mächte, also Deutsch­lands und Österreich-Ungarns, geriet. Nach dem Kriegs­ende Anfang November drangen abwech­selnd die beiden russi­schen Bürger­kriegs­frak­tionen in der Ukraine ein, während jedoch Deutsch­land als Schutz­macht ausfiel. Als Polen Mitte November 1918 seine Unab­hän­gig­keit von Russ­land durch­setzte, brachen in Ostga­li­zien eben­falls Kämpfe zwischen ukrai­ni­schen Milizen und der polni­schen Armee aus.

Selbst­be­stim­mung zwischen Wilson und Lenin

Nach 1918 füllten zwei mitein­ander konkur­rie­rende Konzepte die Lücke aus, die der Unter­gang der konti­nen­talen Impe­rien in Europa hinter­lassen hatte: Die Idee einer demo­kra­ti­schen „self gouvern­ment“ des US-amerikanischen Präsi­denten Woodrow Wilson (1856-1924) – und Lenins Idee „natio­naler Selbst­be­stim­mung“, unter Voraus­set­zung einer kommu­nis­ti­schen Revo­lu­tion aller­dings. Polens Staats­chef Marschall Józef Piłsudski berief sich einer­seits auf die modernen demo­kra­ti­schen Vorstel­lungen Wilsons, wollte aber auch die histo­ri­sche Rzecz­pos­po­lita in neuer Form wieder aufleben lassen. Da er jedoch Ukrainer, Bela­russen und Litauer nur als „Juni­or­partner“ akzep­tierte, schei­terte das Konzept einer ostmit­tel­eu­ro­päi­schen Föde­ra­tion unter polni­scher Führung. Statt­dessen gelang es den Bolsche­wiki beinahe, den polni­schen Staat erneut auszu­lö­schen, als die Rote Armee im August 1920 vor Warschau stand. Der Wider­spruch in Lenins Konzept war, dass er einer­seits die natio­nale Selbst­be­stim­mung aller Völker des ehema­ligen Zaren­rei­ches verkün­dete, ande­rer­seits aber die russi­sche Hege­monie unter roter Fahne wieder­her­stellen wollte.

Die Rote Armee erlebte aller­dings eine vernich­tende Nieder­lage gegen Polen, was die Expan­sion des revo­lu­tio­nären Russ­lands zu den west­li­chen Grenzen des alten Impe­riums stoppte und 1922 zur Grün­dung der Sowjet­union führte. Für die Ukraine bedeu­tete das, dass der Groß­teil von ihr nun zwischen Polen und der Sowjet­union, klei­nere Teile zwischen der Tsche­cho­slo­wakei (Trans­kar­pa­tien) und Rumä­nien (je die Hälfte der Buko­vina) geteilt war. In der in dieser Weise verklei­nerten Ukrai­ni­schen Sowjet­re­pu­blik (UkrSSR) förderten Lenins Bolsche­wiki zunächst die ukrai­ni­sche Sprache und Kultur, wobei jedoch die poli­ti­sche Kontrolle stets in der Hand Moskaus blieb und der kommu­nis­ti­schen Partei der UkrSSR über­durch­schnitt­lich viele russisch­spra­chige Funk­tio­näre ange­hörten. Stalin hingegen setzte nach seiner endgül­tigen Macht­über­nahme im Jahr 1929 ganz auf Repres­sion und Massen­mord. Wie die Zaren vor ihm, bekämpfte er jede Idee ukrai­ni­scher und bela­rus­si­scher Eigen­stän­dig­keit und ließ vor allem dieje­nigen Kultur­schaf­fenden als „Faschisten“ verhaften und ermorden, die er als Reprä­sen­tanten einer mögli­chen Eigen­staat­lich­keit ausmachte. Stalins Nach­folger Nikita Chruscht­schow entstammte einer west­rus­si­schen Familie, die zu Beginn des 20. Jahr­hun­derts in die neuen Indus­trie­ge­biete der östli­chen Ukraine einge­wan­dert war. Er nahm die Vorstel­lungen des 19. Jahr­hun­derts über die „Drei­ei­nige Nation“ aus Russen, Ukrai­nern und Bela­russen wieder auf und gab ihr als „sowje­ti­sche Nation“ einen moder­neren Anstrich. So nutzte er etwa die Feier­lich­keiten zum 300. Jubi­läum des Vertrags von Pera­jaslaw im Jahr 1954, um die „histo­ri­sche Einheit“ der drei „Bruder­völker“ in der Sowjet­union zu zemen­tieren. Die gewal­tigen Indus­trie­pro­jekte in der östli­chen Ukraine sollten die alte „dörf­liche“ ukrai­ni­sche Kultur besei­tigten und den Weg zu einer sowjetisch-russischen Indus­trie­mo­derne öffnen. Die Über­gabe der Krim unter Verwal­tung der ukrai­ni­schen Sowjet­re­pu­blik war somit keines­falls ein „Geschenk“ an die Ukraine, sondern Demons­tra­tion dieser „ewigen Einheit“.

Zerfall der Sowjet­union, neue Staa­ten­bil­dung und der Weg zur Invasion

Wie auch das Zaren­reich, zerfiel auch das sowje­ti­sche Impe­rium plötz­lich. Gorbat­schow machte 1989 einen ähnli­chen Fehler wie Zar Niko­laus II. im Jahr 1905, als er erwar­tete, dass freie Wahlen seinem Impe­rium neue Legi­ti­mität verschaffen würden. Die ersten demo­kra­ti­schen Abstim­mungen zum Kongress der Volks­de­pu­tierten der Sowjet­union im März 1989 und der Russi­schen Sozia­lis­ti­schen Föde­ra­tiven Sowjet­re­pu­blik (RSFSR) im März 1990 beschleu­nigten statt­dessen den Zerfalls­pro­zess. Nicht die Unter­stützer der Pere­strojka, sondern die Anhänger der Natio­nal­be­we­gungen und die Gegner des kommu­nis­ti­schen Macht­mo­no­pols gewannen die Wahl. Unter der Führung Boris Jelzins erklärte die RSFSR am 12. Juni 1990 ihre „Souve­rä­nität“ und schuf damit die Blau­pause für die Unab­hän­gig­keit der übrigen Unions­re­pu­bliken. Gorbat­schow über­stand zwar einen Putsch­ver­such reak­tio­närer Kräfte im August 1991, doch die Legi­ti­mität seines Staates erodierte und die Sowjet­union löste sich zum Jahres­wechsel 1991/1992 auf.

Bereits 1992 kriti­sierte der Poli­tik­wis­sen­schaftler Alek­sandr Tsipko die Souve­rä­ni­täts­er­klä­rung von 1990 als „Russ­lands Tren­nung von sich selbst“. Russi­sche Poli­tiker und Intel­lek­tu­elle beriefen sich erneut auf den Histo­riker Kljut­schewski und seine Ideen der „Drei­ei­nigen Russi­schen Nation“, die eine staat­liche Souve­rä­nität der Ukraine und Belarus negierte. Jelzin gelang es in den 1990er Jahren nicht, die Russi­sche Föde­ra­tion zum allge­mein akzep­tierten russi­schen Natio­nal­staat zu machen. Parteien und Bewe­gungen der extremen Rechten, aber auch die kommu­nis­ti­sche Partei, verstanden Russ­land weiterhin als Gemein­schaft der drei „Bruder­völker“ oder zumin­dest als Einheit aller Russisch­spra­chigen. Prägend war dabei der Demo­graph Wladimir Kabuzan (1932-2008), der weite Teile der östli­chen und südli­chen Ukraine, des Balti­kums und des nörd­li­chen Kasach­stans anhand von Sprach­sta­tis­tiken als „ethnisch russisch“ dekla­rierte. Dass sich die Ukraine in Form eines Refe­ren­dums im Dezember 1991 mit großer Mehr­heit aller Regionen mit insge­samt 90,3 % (und sogar 54 % der Krim­be­wohner) für die Unab­hän­gig­keit ihres Staates ausspra­chen, spielte dabei keine Rolle. Auch dass die in denselben Statis­tiken belegte und in der Ukraine weit­ver­brei­tete Mehr­spra­chig­keit im Alltag und natio­nale Selbst­zu­schrei­bungen nicht deckungs­gleich sind und die Mutter­sprache folg­lich kein ausrei­chender Marker für natio­nale Iden­ti­täten darstellt, igno­riert Russ­land bis heute.

Auch in Deutsch­land diente die Sprache lange als Begrün­dung einer vermeint­lich „geteilten“ Ukraine, zuletzt etwa durch Gregor Gysi in seiner Bundes­tags­rede unmit­telbar vor der russi­schen Groß­in­va­sion. Russ­land – und seine Apologet:innen – stellen damit das vermeint­lich „ethni­sche“ Prinzip vor die Idee einer poli­ti­schen Willens­na­tion, die sich durch den frei­wil­ligen Beschluss ihrer Bürger:innen zu einem Staat formiert. Völker­recht­liche Verträge mit der Ukraine wie das „Buda­pester Memo­randum“ von 1994 standen somit aus Sicht Russ­lands unter Vorbe­halt und hatten nur inso­fern Gültig­keit, als sich die „histo­risch“ russi­schen Länder mit Anteilen „ethnisch“ russi­scher Bevöl­ke­rung im Einfluss­ge­biet („nahes Ausland“) der Russi­schen Föde­ra­tion bewegten. Als Putin am 12. Juli 2021 seinen Essay über die „histo­ri­sche Einheit von Russen und Ukrai­nern“ publi­zierte, waren diese Ideen daher keines­wegs neu, sondern bildeten ein Amalgam bestehender Konzepte, die sich vom Zaren­reich über die Sowjet­union bis ins moderne Russ­land fort­führten und die vom Kreml als Begrün­dung für den völker­rechts­wid­rigen Angriffs­krieg gegen die Ukraine miss­braucht werden.