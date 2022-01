Auf dem 4. Kongress des „Allge­meinen Jüdi­schen Arbei­ter­bundes von Litauen, Polen und Russ­land“ (kurz: „Bund“) – der größten jüdi­schen Arbei­ter­or­ga­ni­sa­tion im Zaren­reich und der stärksten Sektion der Russ­län­di­schen Sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Arbei­ter­partei – im Jahre 1901 ließ der Dele­gierte Mark Liber eine sonder­bare Bemer­kung fallen. „Wir müssen national sein“, erklärte er. „Man braucht dieses Wort nicht zu fürchten. National bedeutet nicht Natio­na­lismus.“ Die Formu­lie­rung scheint uns heute befremd­lich, doch den Kongressteilnehmer:innen leuch­tete sie ein. Als sozia­lis­ti­sche Partei, die Fragen natio­naler Iden­tität ins Zentrum ihres Programms stellte, ohne von einer Klas­sen­po­litik abzu­rü­cken, brachte der Bund seiner­zeit eine neue Note in die marxis­ti­sche Partei­land­schaft ihrer Zeit. Zugleich griff sie Fragen von Inter­sek­tio­na­lität und Iden­ti­täts­po­litik auf, die die Linke nach wie vor umtreiben.

Trotz Lippen­be­kennt­nissen zu Diver­sität war und ist ein großer Teil moderner poli­ti­scher Praxis auf mono­li­thi­sche Insti­tu­tionen fokus­siert. Eine zentrale Rolle spielte hierbei sicher­lich der Natio­nal­staat, der die ahis­to­ri­sche Vorstel­lung homo­gener Gesell­schaften voran­trieb und in der Politik fest­schrieb. Doch letzt­end­lich ist jede Politik an bestimmte Commu­nities oder Milieus gebunden. Auch wenn es beispiels­weise die US-amerikanischen Parteien gerne abstreiten, sind die Demo­kraten die Partei der nicht­weißen Bevöl­ke­rung mit Hoch­schul­ab­schluss, während die Repu­bli­kaner Weiße mit Sekun­där­schul­bil­dung reprä­sen­tieren. Diese Diffe­ren­zie­rungen formal anzu­er­kennen grenzt jedoch an ein Tabu und wird als Verrat an der Idee gesehen, in einer modernen Demo­kratie habe eine Partei alle Bürger:innen zu reprä­sen­tieren. Und doch exis­tieren diese Diffe­ren­zie­rungen, und die Unfä­hig­keit, sie anzu­er­kennen, führt zu nur noch stär­kerer gesell­schaft­li­cher Spal­tung. Ein Beispiel, das zeigt, dass solche kogni­tiven Disso­nanzen nicht schick­sal­haft zu modernen Parteien dazu­ge­hören, ist der Bund: eine Partei, die sich voll und ganz sowohl der inter­na­tio­nalen Soli­da­rität als auch der natio­nalen Iden­tität verschrieb.

Die Revo­lu­tion und die natio­nalen Minderheiten

In der Früh­zeit des Marxismus standen revo­lu­tio­näre Denker einer Politik der natio­nalen Iden­tität skep­tisch gegen­über. In den Augen der meisten Marxisten war die Nation besten­falls ein Schritt hin zur Entwick­lung von Klas­sen­be­wusst­sein, viel eher stand sie jedoch in Verdacht, von Letz­terem wegzu­führen. So blieben Sozialist:innen der Klas­sen­so­li­da­rität verhaftet. Ihr Ziel war die Verei­ni­gung von Arbeiter:innen in ihrer Eigen­schaft als Arbeiter:innen, und entspre­chend scheuten sie sich davor, andere konkur­rie­rende Iden­ti­täten zu kultivieren.

Die meisten Anhänger:innen der Sozi­al­de­mo­kratie, die sich im frühen zwan­zigsten Jahr­hun­dert in weiten Teilen Europas zu einer führenden poli­ti­schen Kraft entwi­ckelte, sahen darin kein Problem. Sie gingen vom Primat der Klas­sen­iden­tität über das Natio­nale aus und nahmen an, dass die unter­schied­li­chen Kulturen im Prozess der Geschichte allmäh­lich mitein­ander verschmelzen würden. Die natio­nalen Minder­heiten in den euro­päi­schen Ländern sah dies jedoch anders. Assi­mi­la­tion war für sie nicht erstre­bens­wert, da diese nur den großen Nationen zum Vorteil gereichte. Eine klei­nere Nation würde leicht in einer größeren aufgehen, das Gegen­teil jedoch wäre unwahr­schein­lich. Auch für eine post­na­tio­nale Zukunft war ein Weiter­leben etwa der deut­schen oder russi­schen Kultur in irgend­einer Form abzu­nehmen; auch klei­nere Nationen, die in einem klar abge­grenzten Terri­to­rium die Mehr­heit stellten, etwa die Tsche­chen oder die Finnen, konnten in einer Welt, in der Natio­na­lität durch Klasse abge­löst werden würde, ihres Fort­be­stehens sicher sein. Für natio­nale Minder­heiten jedoch, denen ein eigenes Terri­to­rium fehlte – wofür die Juden ein Para­de­bei­spiel waren –, waren die Aussichten düster. Über Jahr­hun­derte hinweg hatten sie trotz der Abwe­sen­heit eines zusam­men­hän­genden eigenen Terri­to­riums eine distinkte Kultur bewahrt, indem sie alter­na­tive Struk­turen der Verge­mein­schaf­tung schufen, oftmals in Form von Selbst­ver­wal­tungs­or­ganen. Das Aufkommen des Libe­ra­lismus und des Kapi­ta­lismus hatte diese Struk­turen bereits viel von ihrer Auto­rität einbüßen lassen, doch nun drohte die von Sozia­listen anvi­sierte Revo­lu­tion, diese komplett abzuschaffen.

Jüd:innen und Arbeiter:innen

Die Jüd:innen im Russi­schen Reich lebten keines­wegs herme­tisch abge­schirmt von ihren Nachbar:innen. Im späten 19. Jahr­hun­dert waren sie jedoch eine klar abge­grenzte Gemein­schaft. Nicht nur hatten sie ihre eigene Reli­gion, sondern mit dem Jiddi­schen auch eine eigene Sprache. Auch in geogra­phi­scher und ökono­mi­scher Hinsicht unter­schieden sie sich von der Mehr­heits­be­völ­ke­rung: Während die Bevöl­ke­rung des Russi­schen Reichs mehr­heit­lich länd­lich und bäuer­lich war, waren Jüd:innen über­wie­gend urban und im Klein­handel und in der Heim­in­dus­trie tätig. Auch dort, wo die Städte durch­mischt waren, waren es die Stadt­viertel in der Regel weniger. Zudem lebten sie im Russi­schen Reich nicht in einem klar defi­nierten, kompakten Gebiet. Zwar beschränkte die zari­sche Gesetz­ge­bung ihren Lebens­raum auf den soge­nannten Ansied­lungs­rayon – ein Gebiet, das unge­fähr das heutige Belarus, Litauen und große Teile der Ukraine und Polens umfasste und knapp über 1,200,000 km² maß. Doch auch dort stellten Jüd:innen ledig­lich ca. 10% der Bevöl­ke­rung. Auch wenn sie in vielen Stadt­vier­teln, Klein­städten und der einen oder anderen Metro­pole die Mehr­heit stellten, so gab es doch keinen Teil des Riesen­rei­ches, den sie als ihr Terri­to­rium hätten ansehen können.

Hinzu kam, dass Jüd:innen zu dem Zeit­punkt insge­samt einem gesell­schaft­li­chen Abstieg entge­gen­sahen. Vor 1861 hatten sie in Polen und im Russi­schen Reich eine Nischen­po­si­tion zwischen dem Land­adel und dem Bauerntum einge­nommen – als Hand­werker, Kauf­leute, Verwalter. Doch die Abschaf­fung der Leib­ei­gen­schaft machte die Exis­tenz einer Zwischen­schicht zwischen der Aris­to­kratie und den Bäuer:innen entbehr­lich, und die voran­schrei­tende Indus­tria­li­sie­rung Russ­lands redu­zierte erheb­lich den Bedarf an lokalen Hand­wer­kern. In anderen euro­päi­schen Staaten reagierten Juden auf das Ende des Feuda­lismus und den Anbruch der Indus­tria­li­sie­rung, indem sie in akade­mi­sche Berufe, den Finanz­sektor und ähnliche Tätig­keits­felder der post­feu­dalen Ära auswi­chen. Die Zaren­herr­schaft jedoch verhin­derte solche Aufstiege gezielt, indem sie für Jüd:innen den Zugang zu höherer Bildung wie auch zu Berufs­pa­tenten in entspre­chenden Feldern stark begrenzten. Wenn auch die russ­län­di­sche Juden­heit die zweite Hälfte des 19. Jahr­hun­derts hindurch kultu­rell florierte, tat sie es vor dem Hinter­grund funda­men­taler Unsicherheit.

So ist es kein Wunder, dass viele Jüd:innen den Glauben an eine Zukunft in Russ­land verloren. Zwischen 1880 und 1920 war fast ein Drittel der jüdi­schen Bevöl­ke­rung emigriert. Die bekann­teste poli­ti­sche Kraft, die aus dieser Stim­mung hervor­ging, waren die Zionisten, die – entgegen anders­lau­tender Behaup­tung der Bundist:innen nach dem Zweiten Welt­krieg – von ihren Anfängen in den 1880er Jahre bis zur Shoah eine domi­nie­rende Kraft in der jüdi­schen poli­ti­schen Land­schaft in Osteu­ropa darstellten. Doch eine Mono­pol­stel­lung hatten sie dort nicht. Ihre größte Konkur­renz war die lebhafte revo­lu­tio­näre Bewe­gung, die die Zukunft der Juden­heit in Russ­land sah, die Voraus­set­zung dafür jedoch in einer revo­lu­tio­nären Trans­for­ma­tion des Landes sah.

Der 1897 gegrün­dete Bund war die größte Partei inner­halb dieser Bewe­gung. Dabei war er zuerst gar nicht so sehr an jüdi­scher natio­naler Kultur inter­es­siert, viele seiner Führungs­per­sön­lich­keiten stammten aus russisch­spra­chigen, kultu­rell assi­mi­lierten Fami­lien. Doch sie waren sensi­bi­li­siert für die spezi­ellen Bedürf­nisse der jüdi­sche Arbeiter:innen, die zum einen nur über jiddisch­spra­chige Agita­tion zu errei­chen waren, und zum anderen über­wie­gend in kleinen Werk­stätten und nicht in großen Fabriken schuf­teten. Vor allem jedoch verstand der Bund, dass jüdi­sche Arbeiter:innen im Russi­schen Reich doppelter Unter­drü­ckung ausge­setzt waren: Als Arbeiter:innen und als Jüd:innen. Ledig­lich auf ihre Befreiung als Arbeiter:innen hinzu­ar­beiten würde sie weiterhin dem Anti­se­mi­tismus auslie­fern. Davon zeugten Pogrome wie 1902 in Często­chowa und 1903 in Kischinew, die zu Dutzenden jüdi­schen Todes­op­fern führten. Dass diese Pogrome zu großen Teilen von Arbeiter:innen mitge­tragen wurden, bestärkte den Bund in seiner Einsicht, dass das russi­sche Prole­ta­riat – und damit auch ein künf­tiger prole­ta­ri­scher Staat – dem Anti­se­mi­tismus nicht ein Ende setzen, sondern viel­mehr dessen Fort­be­stehen mit sich bringen würde. Umso wich­tiger war folg­lich die Exis­tenz einer Orga­ni­sa­tion, die jüdi­sche Arbeiter:innen als Arbeiter:innen gegen kapi­ta­lis­ti­sche Ausbeu­tung und als Jüd:innen gegen die Zumu­tungen des Anti­se­mi­tismus vertei­digen würde.

Der Weg zu einer natio­nale Iden­ti­täten aner­ken­nenden Politik war für den Bund nicht einfach. Als treue Marxist:innen hatten vielen Bundist:innen kein gutes Gefühl dabei gegen­über einer Politik, die von Klas­sen­be­wusst­sein ablenken könnte. Vor allem befürch­teten sie ange­sichts der bereits stark ausge­prägten natio­nalen Iden­tität der jüdi­schen Arbeiter:innen in Russ­land, sie letzt­end­lich in die Arme der Zionist:innen zu treiben. Doch schließ­lich über­wogen die Einflüsse von außen diese Bedenken – so etwa Karl Kaut­skys Konzep­tion geogra­phisch defi­nierter kultu­reller Zonen für das Habs­bur­ger­reich, die als Beleg dafür gesehen wurde, dass natio­nale Kultur und revo­lu­tio­näre Bewe­gung sich in der Revo­lu­ti­ons­theorie nicht gegen­seitig ausschließen mussten. Der Bund ging jedoch darüber hinaus – denn für ihn waren natio­nale Rechte nicht von geogra­phi­schen Bege­ben­heiten abhängig. Viel stärker als auf terri­to­riale Faktoren setzten die Bundist:innen auf Kultur. Nicht nur bestanden sie auf Jiddisch als der jüdi­schen Natio­nal­sprache, sondern sie sahen auch den Staat in der Pflicht, die Arbeit jiddi­scher Schulen und Kultur­in­sti­tu­tionen wie auch den Gebrauch des Jiddi­schen in der Öffent­lich­keit zu gewährleisten.

Vor diesem Hinter­grund wird Mark Libers Ausspruch nach­voll­zieh­barer. Seine Partei hatte kein Inter­esse daran, Natio­na­lismus – im Sinne einer natio­nalen Domi­nanz oder eines Sepa­ra­tismus – zu fördern, sondern sie verfocht die Idee, dass die Revo­lu­tion die Frage natio­naler Iden­tität zu berück­sich­tigen hatte, und dass Arbeiter:innen unter­schied­li­cher Natio­na­li­täten unter­schied­liche Bedürf­nisse besäßen, denen Rech­nung zu tragen war, wenn man sie für eine größere Bewe­gung mobi­li­sieren wollte. Der Fokus des Bundes lag auf einer Art Föde­ra­lismus, der nicht nur auf terri­to­rialen Fragen, sondern auch auf solchen der natio­nalen Iden­tität und Kultur basierte. Es war kein Kompro­miss zwischen Klassen- und Natio­nal­be­wusst­sein mit dem Ziel, natio­nale Iden­tität in einer trans­na­tio­nalen Bewe­gung aufzu­lösen. Anstatt Nationen (und Natio­na­li­täten) auszu­ra­dieren, suchte der Bund ein brüder­li­ches Band zwischen ihnen zu knüpfen. Der Vorschlag des Bundes belief sich darauf, das Zaren­reich – und in Folge auch andere Staaten – zu einer Föde­ra­tion natio­naler Arbei­ter­re­pu­bliken umzu­bauen, in denen Natio­na­li­täten ohne eigenes Terri­to­rium (wie die Jüd:innen) wie auch Vertreter:innen von Natio­na­li­täten, deren ange­stammtes Terri­to­rium jenseits ihres Sied­lungs­raumes lag (Pol:innen in Belarus, Russ:innen in der Ukraine) eine weit­ge­hende kultu­relle Auto­nomie genießen würden.

Die Forde­rungen der Bundist:innen hatten jedoch Grenzen – schließ­lich gaben sie als Marxist:innen keines­wegs die Zentra­lität der Klas­sen­so­li­da­rität preis. Der Bund bestand immer wieder darauf, seine natio­nalen Forde­rungen auf die kultu­relle Sphäre zu beschränken – Schulen, Zeitungen, Theater -, lehnte jedoch poli­ti­schen und ökono­mi­schen Sepa­ra­tismus strikt ab. Er hatte keine jüdi­sche staat­liche Souve­rä­nität zum Ziel, sondern wollte Jüd:innen als Natio­na­lität in die revo­lu­tio­näre Bewe­gung bringen, und sah entspre­chend natio­nale Iden­tität als Vehikel und nicht als Hindernis für die Revolution.

Iden­ti­täts­po­litik avant la lettre

Der Bund kam nie dazu, seine Vorstel­lungen in die Tat umzu­setzen. Eine sozia­lis­ti­sche Föde­ra­tion von Natio­na­li­täten – das, was dem histo­risch am nächsten kam, war die Sowjet­union, die wohl kaum als erfolg­reiche Lösung der natio­nalen Frage gelten kann. Doch der Bund hatte inso­fern Erfolg, als dass er für viele Jahre die stärkste jüdi­sche revo­lu­tio­näre Bewe­gung im Russi­schen Reich wurde. Der Bund verstand, dass Nationen und Natio­na­li­täten exis­tieren und in abseh­barer Zukunft nicht verschwinden werden. Doch deren Exis­tenz war für den Bund kein Hindernis für Zusam­men­ar­beit und Soli­da­rität zwischen ihnen. Gesell­schaften sind Mosaike, aus unzäh­ligen Commu­nities zusam­men­ge­setzt – natio­nale, ethni­sche, reli­giöse, sexu­elle und so weiter –, die ihre jewei­ligen legi­timen Bedürf­nisse haben. Die Bedürf­nisse natio­naler Commu­nities – und auch solcher, die etwa auf Sexua­lität basieren – sind nicht Zeug­nisse falschen Bewusst­seins, sondern reale Anliegen, denen Rech­nung getragen werden muss. In den heutigen Debatten um Iden­ti­täts­po­litik werden immer wieder Bedenken geäu­ßert, die Rück­sicht­nahme auf Bedürf­nisse von LGBT- oder migran­ti­schen Commu­nities würde inner­halb progres­siver Bewe­gungen auf Kosten der Einheit gehen. Dabei ist es jedoch nicht notwendig, in ein „Entweder-Oder“-Denken zu verfallen – ebenso wenig wie es der Bund getan hat, der über weite Stre­cken als Teil der russ­län­di­schen Sozi­al­de­mo­kratie für einer Über­win­dung des Zaren­re­gimes gekämpft hat und zugleich die Bedürf­nisse der jüdi­schen Arbeiter:innen im Fokus hatte. Es ist lohnend, sich in den gegen­wär­tigen Debatten dieses Beispiel vor Augen zu führen.

Über­set­zung aus dem Engli­schen: Gleb J. Albert