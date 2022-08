Geschichte der Gegenwart Multi­di­rek­tio­nale Erin­ne­rung – ein soli­da­ri­sches Archiv Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 16:10 Share Share Link Embed

Als Michael Roth­bergs Buch Multi­di­rek­tio­nale Erin­ne­rung: Holo­caust­ge­denken im Zeit­alter der Deko­lo­ni­sie­rung mit einem einfüh­renden Inter­view und einem ausge­zeich­neten Nach­wort von Felix Axter und Jana König auf Deutsch erschienen war, begann eine erstaun­liche Diskus­sion. Der Text, der in der engli­schen Fassung als Beitrag zur „dritten Phase“ (Astrid Erll) der Gedächt­nis­for­schung rezi­piert worden ist, wurde als post­ko­lo­nialer Angriff auf eine schwer errun­gene deut­sche Erin­ne­rungs­kultur verstanden: als Rela­ti­vie­rung des Holo­caust durch den Vergleich mit anderen Mensch­heits­ver­bre­chen und nicht zuletzt als Rück­wei­sung der Singu­la­rität der Shoah. In den Reak­tionen auf das Buch, mit ihrem tatsäch­li­chen oder takti­schen Miss­ver­stehen, klangen die „Mbembe-Debatte“ und der soge­nannte Histo­ri­ker­streit 2.0 nach. Um diese Debatten soll es hier nicht gehen, sondern viel­mehr um das Buch selbst: Was bedeutet eigent­lich „multi­di­rek­tio­nale Erin­ne­rung“? Und warum lohnt es, darüber nach­zu­denken? Denn dem Buch ist ein großes Publikum zu wünschen, das sich neugierig und unvor­ein­ge­nommen in das von Roth­berg aufge­schlos­sene „Archiv der multi­di­rek­tio­nalen Erin­ne­rung“ begibt, und auf seine kalei­do­sko­par­tige Zusam­men­stel­lung und Diskus­sion poli­ti­scher Ereig­nisse und intel­lek­tu­eller Posi­tionen, doku­men­ta­ri­scher, jour­na­lis­ti­scher und lite­ra­ri­scher Texte sowie Filme und Bilder einlässt.

Ausgangs­lage

Die Ausgangs­frage von Michael Roth­berg, Professor für Kompa­ra­tistik und Engli­sche Lite­ratur an der Univer­sität Kali­for­nien (UCLA) und zugleich Samuel Goetz Chair in Holo­caust Studies, lautet: Was passiert, wenn Erin­ne­rungen an unter­schied­liche Gewalt­ver­bre­chen inner­halb einer Gesell­schaft aufein­an­der­treffen? Ausge­hend von der These, dass Erin­ne­rung keine begrenzte Ressource ist, und im Rück­griff auf seine eigenen lite­ra­tur­wis­sen­schaft­li­chen Forschungen zu Holo­caust, Rassismus und Schwarzer Geschichte, entwi­ckelte er das sowohl retro­spek­tive als auch zukunfts­be­zo­gene Konzept der multi­di­rek­tio­nalen Erin­ne­rung. Retro­spektiv, denn es ist ihm aufge­fallen, dass schon lange vor 1960, also einer Zeit, die zumin­dest in Deutsch­land als „blei­erne Zeit“ des Schwei­gens bezeichnet wurde, wich­tige wech­sel­sei­tige Bezüge zwischen Holo­caust und Kolo­nia­lismus, zwischen Rassismus und Anti­se­mi­tismus in Europa und den USA, in der Karibik und Afrika herge­stellt worden sind, auf die sich eine künf­tige Erin­ne­rungs­kultur berufen kann, indem sie an diese „produk­tive Inter­ak­tion dispa­rater Geden­kakte“ anknüpft. So ist sein Buch zugleich ein erhel­lender Beitrag zu einem wenig bekannten Aspekt der Nach­kriegs­ge­schichte bis etwa 1961, dem Jahr des Eich­mann­pro­zesses und des Massa­kers von Paris.

Das weit aufge­spannte lite­ra­ri­sche und kultur­his­to­ri­sche Panorama der vier Teile des Buches kann hier nur in groben Zügen ange­deutet werden. Im Mittel­punkt stehen jeweils zentrale Texte, die Roth­berg sowohl histo­risch als auch erin­ne­rungs­theo­re­tisch unter­sucht, und um die er weiteres Mate­rial grup­piert. So entstehen Konstel­la­tionen, anhand derer er sein Modell entwi­ckelt und disku­tiert, begin­nend mit Hannah Arendt und Aimé Césaire, die aus entge­gen­ge­setzten Rich­tungen über den Zusam­men­hang von Impe­ria­lismus, Tota­li­ta­rismus und die Vernich­tung der euro­päi­schen Juden als Bumerang-Effekt (Arendt) bzw. choc en retour (Césaire) nach­ge­dacht haben.

Im zweiten Teil zu „Räumen und Orten der Erin­ne­rungs­ver­schie­bung“ besucht der ameri­ka­ni­sche Bürger­rechtler und Sozio­loge W.E.B. Du Bois, der übri­gens in engem Austausch mit Max Weber unter anderem über kolo­niale Arbei­ter­fragen stand, die Ruinen des Warschauer Ghettos. Ein Besuch, der sein Nach­denken über „Rassen­fragen“ nach­haltig verän­derte und laut Roth­berg „zum Anlass der Model­lie­rung Multi­di­rek­tio­naler Erin­ne­rung“ wurde. Sein Text von 1952 wird zusammen mit Texten von André Schwarz-Bart und Caryl Phil­lips gelesen, die eben­falls „zusam­men­führen, was es angeb­lich ausein­an­der­zu­halten gilt.“

Der dritte Teil widmet sich dem Aufkommen der Zeugen­schaft in einem multi­di­rek­tio­nalen Netz­werk der Erin­ne­rung, das von Über­le­benden des Holo­caust und von Über­le­benden der Gewalt der Deko­lo­ni­sie­rung, insbe­son­dere des Alge­ri­en­krieges, geschaffen wurde. Am Beginn steht mit Chronik eines Sommers (1961) ein Doku­men­tar­film als „radi­kales ästhe­ti­sches und sozio­lo­gi­sches Expe­ri­ment“, dessen Zentrum der Zeit­zeu­gen­be­richt einer Holo­caust­über­le­benden ist. Gegen­ge­lesen wird der Film von Jean Rouch und Edgar Morin mit den eben­falls expe­ri­men­tellen Les Belles Lettres von 1961, einer Zusam­men­stel­lung von Briefen zum Alge­ri­en­krieg, versehen mit Kommen­taren von Char­lotte Delbo, die drei Konzen­tra­ti­ons­lager über­lebt hatte. Es geht um unter­schied­liche Formen von Zeug­nissen in einer Zeit, in der der Kolo­nia­lismus an sein Ende kam und zugleich die Bedeu­tung des Holo­caust im öffent­li­chen Bewusst­sein in Europa, Israel und den USA zentraler wurde.

Der vierte Teil geht anhand von einem wenig bekannten Text von Margue­rite Duras und einem wieder­ent­deckten Roman von William Gardner Smith der Frage nach einer mögli­chen oder unmög­li­chen Univer­sa­li­sie­rung des Holo­caust nach, und thema­ti­siert schließ­lich die Figur des Kindes als „Träger einer unbe­hag­li­chen multi­di­rek­tio­nalen Erin­ne­rung“ sowie die Möglich­keit einer Ethik multi­ge­nera­tio­neller Erin­ne­rung, u.a. im Film Caché (2005) von Michael Haneke und dem Jugend­roman La Seine était rouge (1961) von Leïla Sebbar.

Erin­ne­rung, so Roth­berg, findet nicht im Singular statt, „Vergleich, Analogie, Aneig­nung und Nach­hall sind unver­meid­liche Bestand­teile aller Arti­ku­la­tionen von Erin­ne­rung“. Dabei diffe­ren­ziert er aller­dings zwischen Verglei­chen, die Unter­schiede aner­kennen und bewahren, und solchen, die Unter­schiede nivel­lieren. Er widmet sich seinen Lektüren mit großer Sorg­falt, fast liebe­voll, aber niemals affir­mativ oder unkri­tisch. Denn es ist ihm wichtig, dass der Holo­caust, ganz im Sinne Dan Diners, nicht zu einer histo­risch und poli­tisch entleerten Chiffre für das größte denk­bare Unrecht wird – eine Tendenz, die er in manchen der von ihm unter­suchten Texten durchaus feststellt.

Barbaren an der Grenze des Eurozentrismus

Wenn am Beginn von Roth­bergs Unter­su­chung Hannah Arendts Buch Elemente und Ursprünge totaler Herr­schaft steht, trägt dies zunächst einmal ihrer großen Bedeu­tung Rech­nung. Es handelt sich bei dem komplexen und sehr viel disku­tierten Buch zudem um einen frühen Versuch der Erfor­schung des Zusam­men­hangs von Impe­ria­lismus, Kolo­nia­lismus und Tota­li­ta­rismus. Hannah Arendt liefert in gewisser Weise mit ihrer Vorge­hens­weise ein Modell für Roth­berg: So wie sie nicht strin­gent „Stufen der Barbarei“ als histo­ri­schen Ablauf entwi­ckelt, sondern Konstel­la­tionen (bzw. im Sinne Walter Benja­mins Kris­tal­li­sa­tionen) unter­sucht, entwi­ckelt auch er keine strin­gente Theorie der multi­di­rek­tio­nalen Erin­ne­rung. Er geht verschie­denen Konstel­la­tionen des In-Beziehung-Setzens von Holo­caust und Kolo­nia­lismus nach – auch am Beispiel von Hannah Arendt.

Arendt hat sich zentral und immer wieder mit dem Thema „Rasse“ und Rassismus ausein­an­der­ge­setzt und versucht zu erklären – das kann hier nur ange­deutet werden –, dass die kolo­niale Erfah­rung entschei­dend für den Rasse­be­griff des 20. Jahr­hun­derts war. Hier verlor „die Idee der Mensch­heit und des gemein­samen Ursprungs des Menschen­ge­schlechts“ zum ersten Mal ihre Über­zeu­gungs­kraft, wie sie in Elemente und Ursprünge schrieb. Dabei greift sie im Kapitel zur „Gespens­ter­welt des schwarzen Erdteils“ unter anderem auf Joseph Conrads Schil­de­rungen der Barbaren zurück, um den Schock der Kolo­ni­sa­toren ange­sichts der Kolo­ni­sierten zu erklären, die sie als geschichts- und kulturlos aus der Mensch­heit ausschlossen und vor deren Über­macht sie sich gleich­zeitig fürch­teten. Diese Wahn­vor­stel­lung von den „wilden Horden“ und der „über­wäl­ti­genden Unge­heu­er­lich­keit Afrikas“ hat aller­dings wenig mit der Geschichte Afrikas zu tun. Und sogar der Schock der Kolo­ni­al­herren resul­tierte aus etwas anderem, als es Conrad und mit ihm Arendt beschrieben. Nicht vor Krie­ger­horden fürch­teten sich die Buren in Südafrika, sondern vor schwarzen Farmern, die erfolg­reich für den Markt der entste­henden Minen­in­dus­trie produ­zierten. Aus diesem Grund entmach­teten sie ihre Konkur­renten mit Hilfe von Rassen­ge­setzen poli­tisch und ökono­misch. Rassen­ge­setze und geno­zi­dale Kriege hatten im südli­chen Afrika, der Rassen­ge­sell­schaft par excel­lence, viel mehr mit kapi­ta­lis­ti­schen Inter­essen denn mit Urängsten der Euro­päer vor dem afri­ka­ni­schen Herz der Fins­ternis zu tun. Verstö­rend ist nun aller­dings Arendts „Zwei­tei­lung des Mensch­li­chen“, die Afrikaner:innen zumin­dest histo­risch vom „Projekt der Errich­tung einer gemein­samen Welt“ ausschließt. Sie refe­riert nicht einfach Ideen zur Geschichts- und Kultur­lo­sig­keit Afrikas, sondern sie hatte, wie es Iris Därmann im Gespräch mit René Aguigah tref­fend formu­lierte, keinerlei Zugang zur poli­ti­schen Subjekt­haf­tig­keit des Konti­nents. Dabei hat sie zugleich Rassismus – zum Beispiel in ihrem Aufsatz Race-Thinking Before Racism von 1944 – als haupt­säch­liche Waffe des Impe­ria­lismus bezeichnet und Rassen­denken als Zerstö­rung von Gleich­heit und Soli­da­rität aller Menschen betrachtet.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Roth­berg geht es nicht darum, Verblen­dungen und blinde Flecken anzu­pran­gern, sondern mit seiner Rekon­struk­tion etwas zu erschließen und aufzu­schließen, indem er danach fragt, aus welchem Grund Arendt ausge­rechnet Conrad bemüht, und er zeigt, dass es ihr mit dem Zusam­men­denken von Impe­ria­lismus und Anti­se­mi­tismus gelingt, etwas Spezi­fi­sches heraus­zu­ar­beiten: Die Figur des Barbaren wird bei ihr nämlich Voraus­set­zung dafür, etwas Neues zu denken: nicht den in der mensch­heits­ge­schicht­li­chen Vergan­gen­heit posi­tio­nierten Wilden, sondern den in der Gegen­wart der KZs geschaf­fenen, aller Rechte und jegli­cher Geschichte entklei­deten Menschen.

„Der imagi­nierte kultur­lose Wilde – der imagi­nierte Barbar – liefert den meta­pho­ri­schen Hinter­grund für zwei zentrale ‚Charak­tere‘ von Arendts Analyse: den nackten, der Kultur beraubten Menschen, und den staa­ten­losen Lager­häft­ling, der des Rechtes beraubt ist, über Rechte zu verfügen.“

Wenn Hannah Arendt aller­dings die Imagi­na­tionen weißer, in die Defen­sive gedrängter Buren oder briti­scher Kolo­ni­al­herren zitiert, ob zustim­mend oder nur refe­rie­rend, wobei zwei­teres ange­sichts ihrer Ausfüh­rungen zur kolo­nialen Realität eher unwahr­schein­lich ist, und aus bloßer Unkenntnis – so darf man unter­stellen – Afrika als geschichts- und gesetzlos phan­ta­siert, kann eine multi­di­rek­tional verstan­dene Geschichte dabei helfen, Arendts bahn­re­chende Erkennt­nisse stehen zu lassen und mit der Kritik ihrer blinden Flecken zugleich eine andere Geschichte zu reak­ti­vieren: die der Schwarzen südafri­ka­ni­schen Intel­lek­tu­ellen und der kommer­zi­ellen Farme­rinnen, der Gewerk­schaften und lite­ra­ri­schen Projekte.

Erin­ne­rungs­po­litik

Roth­berg sagt nicht, es ist viel oder gar genug erreicht, was die Erin­ne­rung an den Holo­caust und die Forschung dazu betrifft, und nun sollten wir uns den Themen Rassismus und Kolo­nia­lismus zuwenden, im Gegen­teil. Er spricht davon,

„wie sehr eines der bedeu­tendsten Ereig­nisse des 20. Jahr­hun­derts bei der Ausar­bei­tung einer poli­tisch und histo­risch sensi­blen Kultur­wis­sen­schaft über­gangen worden ist. Die Kultur­wis­sen­schaft im Allge­meinen und die Post­co­lo­nial Studies im Beson­deren haben dazu tendiert, Fragen extremer Gewalt wie die, über die Du Bois nach seinem Besuch in Warschau nach­ge­dacht hat, zu meiden …“

An diese frühe Ausein­an­der­set­zung eines Schwarzen Intel­lek­tu­ellen mit der Shoah knüpft Roth­berg an und zeigt nicht nur, wie früh, sondern auch wie dicht die gegen­sei­tigen Bezüge in den Texten jüdi­scher und schwarzer Autor:innen waren. Diese Geschichte gilt es zu erzählen anhand konkreter Beispiele, die das Konzept der multi­di­rek­tio­nalen Erin­ne­rung skiz­zieren, formen, erläu­tern, zur Diskus­sion stellen.

Die Idee der multi­di­rek­tio­nalen Erin­ne­rung ist inso­fern sehr wohl ein erin­ne­rungs­theo­re­ti­scher Beitrag zu einer aktu­ellen Debatte, als er danach fragt, wie in einer globalen und globa­li­sierten Welt die Erin­ne­rung an die Shoah nicht zu einer Meta­pher verkommt, nicht allein in Staats­akten beschworen, sondern in der Zivil­ge­sell­schaft wach­ge­halten werden kann, und wie sie zum Ausgangs­punkt für eine noch weiter gespannte Frage werden kann, wie nämlich Euro­zen­trismus über­wunden werden kann, ohne zentrale Werte der Aufklä­rung und Eman­zi­pa­tion zur Dispo­si­tion zu stellen.

Bezüge zwischen Kolo­nia­lismus und Holo­caust sind dabei gera­dezu zwin­gend, und zwar nicht, weil es histo­ri­sche Verbin­dungs­li­nien gibt, sondern weil die Ausein­an­der­set­zung mit dem Holo­caust nicht nur Vorbild für Erin­ne­rungs­kultur, Public History, die Aufar­bei­tung anderer Völker­morde, ethni­scher Säube­rungen und Verbre­chen war und ist, sondern weil sie über­haupt erst die Voraus­set­zung für die Möglich­keit eines neuen Umgangs mit Geschichte war. Nach dem Zweiten Welt­krieg, dies drang in der von Roth­berg unter­suchten Periode ins Bewusst­sein einer welt­weiten Öffent­lich­keit, ließ sich nicht einfach ein neues Kapitel im Buch der Geschichte aufschlagen, wie nach den Kriegen der Vergan­gen­heit. Dass Geschichte aufge­ar­beitet werden muss, ist keine Selbstverständlichkeit.

Roth­berg soll wider­spro­chen werden, im Einzelnen und selbst, was das gesamte Konzept der multi­di­rek­tio­nalen Erin­ne­rung betrifft; das ist der Sinn wissen­schaft­li­cher Debatten. Natür­lich kann „Erin­ne­rung“ zur knappen Ressource werden, es gibt Konflikte und konkur­rie­rende Inter­essen hinsicht­lich begrenzter Geld­mittel und sowohl in der Öffent­lich­keit als auch in der Politik begrenzte Aufmerk­sam­keits­ka­pa­zi­täten. Wer das Buch gelesen hat, kann sich über den Vorwurf, Roth­berg würde die Singu­la­rität der Shoah in Frage stellen und ihn in die Nähe einer „Schluss­strich­de­batte“ rückt, aller­dings nur wundern, schrieb Urs Lindner ganz zu Recht im Tages­spiegel. Es geht auch nicht um eine „Norma­li­sie­rung“ von Geschichte durch Vergleiche, sondern ganz im Gegen­teil darum, wie das schwer errun­gene Gedenken an die Shoah in einer zuneh­mend globa­li­sierten Welt sinn­voll und sinn­stif­tend bleiben kann, ja muss. Bei der Suche danach kann der Rück­griff auf das von Roth­berg aufge­schlos­sene soli­da­ri­sche Archiv inspi­rieren und Wege weisen, denn in den von ihm disku­tierten Erin­ne­rungs­texten jener, die mehr­fach Zeugen geworden sind und Erfah­rungen in unter­schied­li­chen Regimen gemacht haben, werden Verbin­dungen, Vergleiche, Unter­schiede und Möglich­keiten der Soli­da­rität diskutiert.