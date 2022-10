In der Ukraine leben Millionen Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten. Imke Hansen ist promo­vierte Histo­ri­kerin und orga­ni­siert für die Orga­ni­sa­tion Libe­reco Part­nership for Human Rights psycho­lo­gi­sche Hilfe vor Ort. In einem Inter­view, das sie per Zoom vom Flug­hafen in der moldaui­schen Haupt­stadt Chișinău aus gabt, erklärt sie, worauf es im Herbst 2022 für die Unter­stüt­zung der Menschen in der Ukraine ankommt.

Felix Acker­mann: Aus welcher Perspek­tive erleben Sie den russi­schen Krieg gegen die Ukraine?

Imke Hansen: Ich arbeite seit 2015 im Osten der Ukraine, wo der russisch-ukrainische Krieg schon seit 2014 andauert. In Sever­odo­netsk, einer Stadt, die in den letzten Jahren circa dreißig Kilo­meter von der Front­linie entfernt war, hat die ukrai­ni­sche Orga­ni­sa­tion Vostok SOS einen Stütz­punkt. Dort haben wir mit Hilfe von Libe­reco und anderen Orga­ni­sa­tionen einen trau­ma­sen­si­tiven Trainigs-Hub einge­richtet. Dort konnten Menschen lernen, besser mit dem Stress umzu­gehen, den das Leben in einem Kriegs­ge­biet mit sich bringt. Wir haben dort mit zivil­ge­sell­schaft­li­chen Initia­tiven, Schulen und mit der Polizei des Gebiets Luhansk gear­beitet, um Stress­re­si­lienz zu stärken, Konflikte in der Gesell­schaft gewalt­frei zu bewäl­tigen und für den Umgang mit trau­ma­ti­sierten Menschen zu sensi­bi­li­sieren. Wir sind regel­mäßig in die Orte direkt an der Front­linie gefahren, Wie Stanytsia Luhanska oder Shastya, um auch dort Trai­nings zu geben und zivil­ge­sell­schaft­liche Entwick­lung zu unterstützen.

FA: Sie gehören zu den wenigen deut­schen Akteur:innen, die für ihr eigenes Handeln Konse­quenzen aus dem russi­schen Über­fall im Jahr 2014 gezogen hatten. Wann haben sich für Sie die Anzei­chen einer Auswei­tung der Kriegs­zone verdichtet?

IH: Im Sommer letzten Jahres nahm in den Städten entlang der dama­ligen Front­linie der Beschuss zu. Seit dem Herbst war eine mögliche weiter­ge­hende russi­sche Inva­sion immer mal wieder Gesprächs­thema. Als dann am 17. Februar 2022 der Kinder­garten in Stanytsia Luhanska beschossen wurde, war klar, dass es losgeht, etwas, von dem wir zu dem Zeit­punkt noch keine Vorstel­lung hatten. Seit dem 24. Februar sind wir vor allem damit beschäf­tigt, huma­ni­täre Hilfs­lie­fe­rungen zu koor­di­nieren, Evaku­ie­rung zu ermög­li­chen und den Geflüch­teten inner­halb der Ukraine zu helfen. Dabei hat die ukrai­ni­sche Zivil­ge­sell­schaft gerade in den ersten Wochen und Monaten Enormes geleistet, zahl­lose Menschen haben sich enga­giert, viele davon zum ersten Mal in ihrem Leben. Am Bahnhof Uzhgorod wurde eine Versor­gungs­sta­tion aufge­baut, wo Geflüch­tete Essen, medi­zi­ni­sche Hilfe, aber auch Klei­dung oder eine tempo­räre Unter­kunft erhalten konnten. In den ersten Wochen wurden da 10.000 Menschen am Tag versorgt. Die Arbeit leis­tete ein Team von Frei­wil­ligen, die sich spontan zusam­men­ge­funden haben, geleitet von einer Person, die bis dahin Kosme­ti­kerin war. Solche spon­tanen Initia­tiven sind kein Einzel­fall, sondern eher typisch für die Reak­tionen der ukrai­ni­schen Gesell­schaft auf die russi­sche Großinvasion.

FA: In den Gebieten Luhansk, Cherson und Donetsk werden derzeit immer neue Gebiete von der ukrai­ni­schen Armee befreit. Wie geht es den Menschen vor Ort?

IH: Nach der Befreiung brau­chen die Menschen in den meisten Orten erstmal drin­gend huma­ni­täre Hilfe, verletzte, kranke und trau­ma­ti­sierte Menschen müssen evaku­iert werden. In vielen Orten fehlt es erstmal an allem. Die Infra­struktur ist beschä­digt und funk­tio­niert nicht, durch Plün­derei und Zerstö­rung funk­tio­niert über­haupt erstmal vieles nicht. Der Ort Trostanyets in der nord­ukrai­ni­schen Oblast Sumy hatte nach dem Abzug der russi­schen Armee keinen einzigen Kran­ken­wagen mehr, keinen einzigen Bus. Schulen und andere Gebäude, wo die russi­sche Armee sich einquar­tiert hat, sind beschä­digt und voller Müll. Menschen haben ihre Häuser und Wohnungen verloren, Gebäude und beschä­digte Infra­struk­turen müssen wieder aufge­baut werden, das ist ein langer Prozess und vielen fehlen die Mittel. Viele Menschen in diesen Orten haben Wochen und Monate in stän­diger Todes­angst verbracht, sind Augenzeug*innen von Gewalt geworden und selbst davon betroffen gewesen, manche haben Gefan­gen­schaft und Folter über­lebt. Es wird Jahre dauern, bis die Städte und Dörfer, und die Gesund­heit ihrer Einwohner wieder herge­stellt sind.

FA: Welche physi­schen Spuren haben die russi­schen Besatzer in diesen Orten hinterlassen?

IH: Plün­de­rung, Zerstö­rung und sehr viel Müll. Ich habe eine örtliche Biblio­thek gesehen, in der russi­sche Soldaten nur vier­und­zwanzig Stunden einquar­tiert waren. Es ist beein­dru­ckend, was man in vier­und­zwanzig Stunden alles kaputt machen kann. Davon handeln auch die Geschichten der Menschen, die wir in diesen Orten treffen. Die meisten sind fassungslos ange­sichts der Verwüs­tung. Die Menschen beschreiben russi­sche Soldaten wort­wört­lich als „Orks“, um das Ausmaß der Bruta­lität und Primi­ti­vität der russi­schen Soldaten zu beschreiben. Es kursieren zum Beispiel Geschichten von Soldaten, die einen elek­tri­schen Teeko­cher auf die Herd­platte gestellt haben, von Plün­de­rungen, bei denen kaum brauch­bare Einzel­teile mitge­nommen wurden, und ähnliche Geschichten, mit denen auf die Rück­stän­dig­keit der Inva­soren hinge­wiesen wird.

FA: Welche psychi­schen Spuren hinter­lässt das bei den betrof­fenen Menschen?

IH: Zahl­reiche Menschen in den befreiten Gebieten äußern Angst davor, dass die russi­sche Armee zurück­kehrt, und sie noch­mals eine Beset­zung erleben müssen. Diese Angst spielt in Gesprä­chen eine größere Rolle als Forde­rungen nach Gerech­tig­keit, was darauf hinweist, dass die Menschen, mit denen wir gespro­chen haben, immer noch im Über­le­bens­modus sind. Die Bedro­hung der physi­schen Exis­tenz ist also immer noch oder immer wieder so groß, dass das eigene Über­leben und das Über­leben von Ange­hö­rigen und Freunden so viel Raum einnehmen, dass andere Themen daneben kaum Platz haben. Viele Menschen sind immer noch in einer Kampf- oder Flucht­re­ak­tion, sie regen sich schnell auf, fühlen sich schnell bedroht, wirken wütend. Das ist in einer solchen Situa­tion über­haupt nicht verwun­der­lich, schließ­lich dient es in so einer Situa­tion dem Über­leben, alles und alle anderen poten­ziell als Bedro­hung wahr­zu­nehmen. Es führt aber auch zu vielen Konflikten, auch mit Menschen, denen man eigent­lich vertraut und denen man nichts Böses will.

Wieder andere Menschen wirken unbe­tei­ligt oder wie gelähmt, als wenn ein Teil von ihnen in der Erstar­rungs­re­ak­tion, auch Totstell­re­flex genannt, stecken geblieben sind. Solchen Menschen fällt es oft schwer, Entschei­dungen zu fällen, wie es weiter gehen soll, Kräfte zu mobi­li­sieren und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Viele Menschen brau­chen Unter­stüt­zung, und die beste Unter­stüt­zung in solchen Momenten ist peer-support, also gegen­sei­tige Unter­stüt­zung von Menschen, die in einer ähnli­chen Situa­tion sind oder ähnli­ches erlebt haben.

FA: In der Ukraine sind heute mehr als sieben Millionen Menschen Binnen­flücht­linge. Wie schätzen Sie die Folgen der im Osten und Süden des Landes fort­ge­setzten russi­schen Kriegs­füh­rung für sie ein?

IH: Ein großer Teil der Binnen­ge­flüch­teten lebt wie in einem Zwischen­raum – nicht in ihrer Heimat und ohne an einem anderen Ort ange­kommen zu sein, arbeitslos, ohne konkrete Perspek­tive einer Verbes­se­rung. Viele leben in Unter­künften, manche schlafen auf dem Boden oder auf Plas­tik­son­nen­liegen. Die meisten sind auf externe Hilfe ange­wiesen. Viele Fami­lien sind zerrissen, Frauen und Kinder an einem Ort, und die Männer an einem anderen. Viele wissen nicht, wie es weiter gehen soll, können keine Entschei­dung treffen und warten darauf, wieder zurück­zu­können. In den Shel­tern, aber auch in privaten Quar­tieren sind die Menschen nicht frei­willig. Wie gesagt, es entstehen sehr schnell Konflikte, wenn Menschen gestresst und ständig auf der Hut vor Bedro­hung sind. Doch die Folgen der Flucht­be­we­gung betreffen nicht nur die Geflüch­teten, sondern auch die Einwohner*innen der Orte, die sie aufge­nommen haben, wo die Infra­struktur jetzt unter einer größeren Belas­tung steht und es viele Probleme zu lösen gibt, ohne dass dafür die notwen­digen Ressourcen zur Verfü­gung stünden.

FA: Worauf ist die psycho­lo­gi­sche Unter­stüt­zung ausge­richtet, die Sie mithilfe von Libe­reco in der Ukraine für Binnen­flücht­linge anbieten?

IH: Unsere Programme sind aktuell darauf ausge­richtet, Menschen erst einmal zu stabi­li­sieren, damit sie wieder entscheidungs- und hand­lungs­fähig werden. Das geht am besten, wenn es gelingt, dass sich Menschen wieder etwas sicherer fühlen – auch wenn die Situa­tion in der Ukraine aktuell keines­wegs sicher ist. Es geht darum, sich in sich selbst und in der Situa­tion, wie unsi­cher die auch ist, sicherer und hand­lungs­fä­higer zu fühlen. Das gelingt in trau­ma­the­ra­peu­ti­schen Sitzungen in der Regel gut. In Trai­nings und in Unter­stüt­zungs­gruppen erklären wir Menschen, warum sie sich so fühlen, wie sie sich fühlen, und was es für den Körper bedeutet, in einer Stress­re­ak­tion fest­zu­ste­cken. Für viele ist das ein Aha-Moment, sie finden sich in den Symptomen und Wahr­neh­mungen wieder und fangen an, ihren eigenen Zustand mit etwas Distanz zu reflek­tieren. Sie verstehen auch, dass es nicht sie sind, mit denen etwas nicht stimmt, sondern dass sie eine ganz normale Reak­tion auf eine unnor­male Situa­tion erleben. Wenn Menschen erkennen, dass lästige Symptome wie Schlaf­lo­sig­keit, Nervo­sität, Angst und Kontroll­be­dürfnis von einer Stress­re­ak­tion kommen, die ihnen im ursprüng­li­chen Moment das Leben gerettet hat, fällt es ihnen oft leichter, diese Stress­re­ak­tion loszulassen.

In unserer Arbeit üben wir mit Menschen, wie sie ihren Stress und ihre Angst regu­lieren können, anstatt einfach auszu­halten oder zu verdrängen. Mit einfa­chen Körper- und Wahr­neh­mungs­übungen geben wir ihnen Instru­mente an die Hand, die ihnen helfen können, ihre Stress­re­si­lienz zu verbes­sern und schwie­rige Situa­tionen sowie Lang­zeit­be­las­tungen zu meistern.

FA: Ein wich­tiges Prinzip Ihrer Arbeit vor Ort, ist auch im Bereich psycho­lo­gi­scher Unter­stüt­zung Hilfe zur Selbst­hilfe zu leisten. Wie kann man sich diese Hilfe für dieje­nigen vorstellen, die selbst in der Ukraine helfen?



IH: Wir arbeiten momentan viel mit den Menschen, die in der Hilfe für Kriegs­ge­schä­digte aktiv sind. Nach sieben Monaten außer­or­dent­li­chen Enga­ge­ments unter den Bedin­gungen eines Krieges, der das ganze Land betrifft, breitet sich Erschöp­fung aus. Viele Menschen sind ausge­brannt und wollen zugleich nicht aufhören, anderen zu helfen. Journalist*innen und Menschen, die in der Doku­men­ta­tion von Menschenrechts- und Kriegs­ver­bre­chen arbeiten, suchen nach Möglich­keiten, ihre Resi­lienz zu stärken, um nicht mit den Gefühlen und Geschichten ihrer Interviewpartner*innen nach Hause zu gehen. Psychotherapeut*innen wollen sich in trau­ma­the­ra­peu­ti­schen Methoden fort­bilden, damit sie Betrof­fenen effektiv helfen können. Wir unter­stützen diese Inten­tionen, bieten Trai­nings und Work­shops an, beraten und betreuen. Wir profi­tieren hier davon, schon in den Jahren davor trau­ma­sen­si­tive Trai­nings aufge­baut zu haben. So verfügen wir über Arbeits­ma­te­ria­lien und Erfah­rung, wie wir den Helfern schnell und effektiv helfen können. Insge­samt gibt es sehr viele, die Hilfe brau­chen. Geflüch­tete, Ange­hö­rige von Kriegs­ge­fan­genen und Vermissten, Menschen, die durch den russi­schen Angriff alles verloren haben, stecken oft fest in dem Erlebten und können kaum Kontakt mit anderen aufnehmen oder Unter­stüt­zung annehmen. Hier braucht es oft weniger profes­sio­nelle Therapeut*innen als den bereits erwähnten Peer-Support, also gegen­sei­tige Unter­stüt­zung in der Familie, der Nach­bar­schaft, zwischen Menschen, die ähnli­ches erlebt haben. Gemein­same alltäg­liche Tätig­keiten, wie zusammen kochen oder zusammen am Wieder­aufbau eines Hauses arbeiten, können da schon sehr helfen. Gemeinsam spielen und singen hilft nicht nur Kindern, sondern auch Erwach­senen aus dem Trauma. Das gilt auch für die Geflüchteten.

Kurzum, gemein­same Akti­vi­täten und alles, was ein Stück Alltags­rhythmus und Norma­lität zurück­bringt, kann helfen.

Und schließ­lich ist es wichtig, dass die Menschen sich verge­gen­wär­tigen, dass sie nicht unnormal, krank oder verrückt sind. Sie haben einfach eine Stress­re­ak­tion, eine absolut normale Reak­tion auf abnor­male Umstände, auf stän­dige lebens­be­droh­liche und scho­ckie­rende Ereig­nisse. Viele Menschen schämen sich ihrer Reak­tionen und ihrer körper­li­chen Probleme und spre­chen nicht darüber, igno­rieren sie sogar, auch wenn sich ihr Zustand dadurch verschlech­tert. Sie wollen nicht als schwach gelten und keine schlechten Menschen sein. Sie fühlen sich schuldig, dass sie nicht noch tapferer und helden­hafter handeln, noch weniger schlafen und noch mehr anderen Menschen helfen. Moral steht uns oft im Weg, die Zeichen unseres Körpers zu verstehen, und Film­helden haben den Rahmen dessen, was möglich ist, völlig verzerrt. In Wirk­lich­keit ist es eben nicht das Beste, nach einer nahezu über­for­dernden Situa­tion Martini zu trinken und so zu tun, als wäre alles ganz leicht gewesen. Schlimme Erleb­nisse, schwie­rige Situa­tionen müssen als solche gewür­digt und vom Körper verdaut werden, damit das Nerven­system gesund und stark bleibt.

FA: In vielen ehema­ligen Sowjet­re­pu­bliken gibt es tradi­tio­nelle Vorbe­halte gegen psycho­lo­gi­sche Hilfe. Prägen sie Ihre Arbeit in der heutigen Ukraine immer noch?

IH: Ja, vielen Menschen fällt es schwer, psycho­lo­gi­sche Hilfe in Anspruch zu nehmen. In der Sowjet­union war Psycho­logie als bour­geoise Pseu­do­wis­sen­schaft verpönt. Viele Menschen fürchten bis heute, dass Therapeut*innen in ihre Psyche eindringen und da etwas verän­dern, was sie nicht unter Kontrolle haben. Gleich­zeitig gibt es die gesell­schaft­liche Erwar­tung, dass Menschen mit ihren Problemen allein klar­kommen müssen – vor allem Männer. Alles andere gilt als schwach. Gerade Scham und Schuld­ge­fühle oder die Über­zeu­gung, dass andere die Hilfe drin­gender brau­chen, halten Menschen davon ab, profes­sio­nelle Unter­stüt­zung in Anspruch zu nehmen. Und schließ­lich fürchten viele, in einer Thera­pie­sit­zung alles noch einmal durch­leben zu müssen.

FA: Mit welchem thera­peu­ti­schen Ansatz arbeiten Sie unter den Bedin­gungen eines fort­wäh­renden Krieges konkret?

IH: Wir arbeiten vor Ort mit Somatic Expe­ri­en­cing, einer Methode, die mehr mit Körper­wahr­neh­mungen als mit Erin­ne­rungen oder Gefühlen arbeitet und sich auf die Wieder­her­stel­lung eines gesunden, beweg­li­chen Nerven­sys­tems konzen­triert. Das ist nicht nur eine sehr effek­tive Methode, sondern hat auch den Vorteil, dass wir nicht die Geschichte der Menschen kennen müssen, um mit ihnen trau­ma­the­ra­peu­tisch zu arbeiten. Die Trau­ma­ti­sie­rung zeigt sich in der Physio­logie, in Span­nungen und körper­li­chen Impulsen und kann damit ohne Wieder­ho­lung der Gescheh­nisse, nur mit Wahr­neh­mungen oder abstrakten Bildern behan­delt werden. So kann auch nach sexua­li­sierter Gewalt und anderen kaum sagbaren Gewalt­er­leb­nissen Erleich­te­rung und Norma­li­sie­rung erreicht werden, ohne dass über das Ereignis gespro­chen wird.

FA: Die Bilder Millionen Geflüch­teter waren im Früh­jahr stark domi­niert von Wartenden mit ihren Katzen und Hunden. Welche Rolle spielen aus Ihrer Erfah­rung Haus­tiere für Menschen auf der Flucht?

IH: Viele Menschen haben versucht, ihre Haus­tiere mit auf die Flucht zu nehmen. Nicht immer hat das funk­tio­niert. In den meisten Unter­künften für Geflüch­tete sind Haus­tiere verboten. Im Ergebnis waren in der west­li­chen Ukraine die Tier­heime schnell über­lastet. Ich treffe aber auch immer wieder Menschen, die es geschafft haben, sich mit ihren Tieren in Sicher­heit zu bringen und mit diesen zusammen zu leben. Psycho­lo­gisch wirkt sich die Anwe­sen­heit von Tieren in der Regel stabi­li­sie­rend aus. Trau­ma­ti­sierte fühlen sich oft abge­trennt von anderen Menschen, haben Schwie­rig­keiten, Nähe auszu­halten oder in Kontakt zu treten – können aber die Bezie­hung zu ihrem Tier aufrecht­erhalten. Das Strei­cheln kann Menschen, die aufgrund von kaum aushalt­baren Situa­tionen von ihren Gefühlen abge­schnitten sind, dazu bringen, Berüh­rung wahr­zu­nehmen und damit wieder ein Stück weit in ihren Körper zu kommen. Tiere sind natür­lich auch ein Stück des alten Alltags und die regel­mä­ßige Fürsorge für sie hält einen Rhythmus im Leben aufrecht. Hunde erfor­dern Spazier­gänge – das Raus­gehen, die Bewe­gung ist auch für die Besitzer wohl­tuend und der physi­schen genauso wie der psychi­schen Gesund­heit zuträglich.

FA: Die erste Welle der Soli­da­rität ist in Deutsch­land bereits abge­klungen. Was sind aus Ihrer Sicht wich­tige Aspekte der Hilfe für die Ukraine?

IH: Nach Schät­zungen der UN sind knapp 18 Millionen Menschen in der Ukraine auf Hilfe ange­wiesen – das ist fast jede*r zweite, wenn man bedenkt, dass sieben Millionen ins Ausland geflohen sind. Um diese Hilfe auch über eine längere Zeit zu mobi­li­sieren, ist es wichtig, dass in Deutsch­land weiter über die Ukraine gespro­chen wird – egal ob am Küchen­tisch, im Sport­studio oder am Arbeits­platz. Ein großes Poten­zial haben alle gleich­be­rech­tigten, lang­fris­tigen Part­ner­schaften auf Augen­höhe – wie Freund­schaften zwischen Frei­wil­ligen Feuer­wehren oder Vereinen, oder Städ­te­part­ner­schaften. Jede Form direkter Koope­ra­tion schafft Nach­hal­tig­keit und Verbin­dung. Auch Spenden sind weiterhin drin­gend nötig. Beson­ders regel­mäßig über­wie­sene Beträge, auch wenn sie klein sind, stabi­li­sieren unsere Arbeit in der Ukraine.

FA: Sie arbeiten inzwi­schen haupt­amt­lich in der Ukraine, um Menschen psychisch zu unter­stützen. Zuvor hatten Sie an den Univer­si­täten Hamburg und Uppsala geforscht. Wann haben Sie entschieden, sich den Menschen in der Ukraine zuzuwenden?

IH: Ich habe mich während meiner wissen­schaft­li­chen Arbeit mit den Themen Gewalt­er­fah­rung und Trauma befasst. Ein guter Teil meiner Doktor­ar­beit handelt davon, was entsteht, wenn schwer trau­ma­ti­sierte Menschen ein Museum aufbauen, wie das in der polni­schen Stadt Oswiecim mit dem Staat­li­chen Museum Auschwitz-Birkenau in den 1940er und 1950er Jahren geschehen ist. Im Rahmen von Oral-History-Projekten habe ich Inter­views mit Über­le­benden natio­nal­so­zia­lis­ti­scher Verfol­gung geführt. Bei der Suche nach einem Verständnis von Trauma und dessen Auswir­kungen auf Indi­vi­duum und Kollektiv habe ich fest­ge­stellt, dass es in den Geistes- und Sozi­al­wis­sen­schaften da eine große Lücke gibt.

Um diese zu schließen, habe ich mich in der Praxis umge­schaut und eine trau­ma­the­ra­peu­ti­sche Ausbil­dung gemacht. Parallel zu meiner wissen­schaft­li­chen Tätig­keit habe ich ange­fangen, mit Menschen in der Ukraine prak­tisch zu arbeiten. 2020 begann ich, mich ganz der Praxis zu widmen. Ein Ziel ist es dabei, das Verständnis von Trauma in der Krisen­ar­beit und im Peace­buil­ding zu veran­kern. Gleich­zeitig vermisse ich das wissen­schaft­liche Schreiben. Ich höre jeden Tag Geschichten und sehe Dinge, die in meine zukünf­tige Forschung einfließen werden. Momentan bin ich ganz von der Krisen­hilfe absor­biert, hoffe aber, dass es bald wieder Zeit und Raum gibt, um das, was ich jetzt miter­lebe, höre und sehe, auch wissen­schaft­lich zu verar­beiten. Es gibt in den Themen­be­rei­chen Umgang mit kollek­tiver Gewalt­er­fah­rung und Zivil­ge­sell­schaft im Krieg noch viel Raum für Forschung.