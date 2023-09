Als Laura Leupi beim dies­jäh­rigen Bach­mann­preis in Klagen­furt das Alphabet sexua­li­sierter Gewalt vorträgt, läuft die Diskus­sion heiß. In alpha­be­ti­scher Ordnung rahmt, unter­bricht und ordnet eine Liste aus diskur­siven Schlag­wör­tern die Erzäh­lung einer Verge­wal­ti­gung: C steht für Catcal­ling, D für Dickpic und Dunkel­ziffer, V für Victim Blaming. Schnell wird klar, dass es um die Möglich­keit der Darstel­lung selbst geht, um das Neben­ein­ander oder gar die Unver­ein­bar­keit von Diskurs und indi­vi­du­eller Erfah­rung, aber eben auch von Diskurs und Lite­ratur. Nicht zuletzt geht es um die Frage danach, welchen Beitrag Lite­ratur in der gesell­schaft­li­chen Ausein­an­der­set­zung mit sexua­li­sierter Gewalt bieten kann. Leupis Perfor­mance mit Publi­kums­an­spra­chen markiert diesen Anspruch sehr deutlich.

Wenig über­ra­schend gestaltet sich die Diskus­sion der Jury. Obwohl sie sich auf die lite­ra­ri­sche Form beziehen soll, verläuft sie entlang poli­ti­scher Linien. Selbst die Argu­mente des Kriti­kers Philipp Tingler um die vermeint­liche formale Konven­tio­na­lität des Textes wirken vorge­schoben. Es scheint, als würden die diskur­siven Schlag­wörter eine unmit­tel­bare Abwehr­re­ak­tion hervor­rufen, wie das ganz ähnlich bei der Debatte um gender­sen­sible Sprache regel­mäßig beob­achtet werden kann. Nicht den Schlag­worten, sondern Leupis Text unter­stellt Tingler Ideo­logie. Was er jedoch bewusst über­geht, ist die Art und Weise, wie der Text den Diskurs anspielt und sich dezi­diert als Lite­ratur zu ihm in Bezie­hung setzt, so zumin­dest argu­men­tieren auch andere Jury­mit­glieder. Zuge­spitzt könnte man sagen: Tinglers Reak­tion erfüllt genau die Pointe des Textes. Was bedeutet das für lite­ra­ri­sche Ausein­an­der­set­zungen mit sexua­li­sierter Gewalt? Ohne Zweifel: Der Bezug zum Diskurs ist notwendig für eine Lite­ratur, die mit dem Anspruch auftritt, gesell­schaft­lich rele­vant zu sein – die Frage ist nur, wie Lite­ratur den Bezug genau gestaltet.

Verkürzter Diskurs und Lite­ratur als Medium der Erkenntnis

Die Jury­dis­kus­sion um Leupis Perfor­mance zeigt, wie sehr der öffent­liche Diskurs über sexua­li­sierte Gewalt verkürzt ist. Zu bloßen Schlag­wör­tern verkommen, sind seine zentralen Begriffe vor allem affektiv besetzt. Sie lösen unmit­telbar Bewer­tungen und Posi­tio­nie­rungen aus, wodurch sie keine Erkenntnis gene­rieren können. Leupi spielt genau diese diskur­sive Verkür­zung aus und macht sie zugleich beob­achtbar. So lässt sie ein Grund­pro­blem zutage treten: Die Erkennt­nisse aus den rele­vanten Spezi­al­dis­kursen wie der Sozio­logie, der Rechts­wis­sen­schaften oder der Psycho­logie spielen im öffent­li­chen Diskurs eine zu geringe Rolle; sie können nicht erfolg­reich in diesen über­setzt werden. Schuld daran ist nicht zuletzt auch die spezi­fi­sche Form, in der sexua­li­sierte Gewalt in der Regel über­haupt zum öffent­li­chen Thema wird, nämlich als Skandal. Dieser Umstand ist ein sehr zwei­schnei­diges Schwert. Schließ­lich ist jeder Fall, der an die Öffent­lich­keit gelangt und dem Gehör geschenkt wird, ein nicht zu vernach­läs­si­gender Erfolg im Kampf gegen sexua­li­sierte Gewalt. Gleich­zeitig erfüllen diese öffent­li­chen Skan­dale eine kathar­ti­sche Funk­tion, indem sie Aufmerk­sam­keit und Affekte bündeln, zur Partei­nahme ebenso wie zu Projek­tionen einladen – und damit eben­falls verkür­zend wirken. Aus diesem Grund ermög­li­chen öffent­lich ausge­tra­gene Fälle, von der struk­tu­rellen Dimen­sion des Problems abzu­lenken, statt ihr je gerecht werden zu können. Der Einzel­fall verstellt die Sicht auf die Zusam­men­hänge; Verkür­zung und Exter­na­li­sie­rung tun ihr übriges. Genau an diesem Punkt kann Lite­ratur als Medium der Erkenntnis ansetzen und danach fragen, wie sexua­li­sierte Gewalt zu den Bedin­gungen des Diskurses über­haupt erkannt werden kann.

Wie Bettina Wilperts Roman Nichts, was uns passiert von 2018 kann Lite­ratur diese Frage verhan­deln, indem sie verschie­dene Perspek­tiven und verschie­dene Diskurse zusam­men­bringt, womit sie sich der diskur­siven Verkür­zung wider­setzt. Weil das Verständnis von Gewalt in der zweiten Hälfte des 20. Jahr­hun­derts ungleich komplexer geworden ist, aber auch weil die post­bür­ger­liche Gesell­schaft Normen abge­baut und vermehrt Verant­wor­tung an das Indi­vi­duum dele­giert hat, sind verschie­dene Wahr­neh­mungen und Bewer­tungen unver­meidbar. Wilperts Roman trägt diesem Umstand Rech­nung, indem er zwei verschie­dene Perspek­tiven montiert: die der Leip­ziger Slavistik-Absolventin Anna und die des Dokto­randen Jonas, dem sie eine Verge­wal­ti­gung in einer Party­nacht vorwirft. Beide Perspek­tiven sind glei­cher­maßen unzu­ver­lässig. Es geht nicht darum, wer von den beiden lügt, es geht um neben­ein­ander bestehende, sozial gestützte Wahr­neh­mungen. Der Roman lotet aus, welche Rolle verschie­dene Diskurse dabei spielen, ein Ereignis als sexua­li­sierten Gewaltakt zu erkennen und anzuerkennen.

#MeToo-Literatur oder #MeToo und Literatur?

Wird Gegen­warts­li­te­ratur als #MeToo-Literatur bezeichnet, hat das durchaus proble­ma­ti­sche Impli­ka­tionen. Kein Genre, sondern eine akti­vis­ti­sche Haltung ist damit bezeichnet. Von #MeToo-Literatur zu spre­chen, weist dem lite­ra­ri­schen Text eine ganz bestimmte Posi­tion in einer Diskurs­for­ma­tion zu und spricht ihm so ab, Perspek­tiven inte­grieren und beob­achten zu können. Man könnte sogar annehmen, die Lite­ratur sei dem Diskurs nach­ge­ordnet. In manchen Fällen mag das sogar so sein und im schlech­testen Fall verkommt der lite­ra­ri­sche Text dabei entweder zu einer Art Schlüs­sel­roman, der eben­falls den Diskurs­stra­te­gien der Skan­da­li­sie­rung folgt und reale Personen oder Insti­tu­tionen anpran­gert, ohne sich selbst angreifbar zu machen. Oder er nutzt den Diskurs ander­weitig als Verkaufs­stra­tegie – ange­sichts der posi­tiven Effekte, die eine breite Ausein­an­der­set­zung mit dem Thema mit sich bringt, eine Ambi­va­lenz, die Lite­ratur aushalten muss und kann. Auch diese Möglich­keit denken lite­ra­ri­sche Texte bereits mit, wie ein Blick auf Mareike Fall­wickls Roman Das Licht ist hier viel heller von 2019 zeigt. Sie lässt einen ehema­ligen Best­sel­ler­autor auftreten, der in einer Schreib­krise die privaten Briefe einer fremden Frau über ihre Gewalt­er­fah­rung unter seinem eigenen Namen veröf­fent­licht. An diesem Beispiel wird deut­lich, dass Lite­ratur in ihre Beob­ach­tung zweiter Ordnung die Lite­ratur selbst einschließen kann. Denn schluss­end­lich kommen lite­ra­ri­sche Ausein­an­der­set­zungen mit sexua­li­sierter Gewalt um eine inter­tex­tu­elle Dimen­sion nicht herum. Jede Darstel­lung muss sich zwangs­weise zu den kultu­rell tradierten Bildern, Szenen und Narra­tiven in Bezie­hung setzen, die nicht nur die Lite­ratur, sondern auch das Spre­chen und Denken über sexua­li­sierte Gewalt mit geprägt haben.

Wie spre­chen?

Lite­ratur beob­achtet nicht nur bestimmte Diskurs­for­ma­tionen sexua­li­sierter Gewalt, sie inter­ve­niert in sie und setzt nicht selten zuerst beim Spre­chen an. Damit trägt sie der komplexen Bezie­hung sexua­li­sierter Gewalt und dem Spre­chen über sie Rech­nung. Denn dass die Erfah­rung sexua­li­sierter Gewalt mit einer sekun­dären Gewalt einher­geht, die darin besteht, zum Verstummen gebracht zu werden, ist eine Dynamik, die mit dem Philomela-Mythos in der kultu­rellen Imagi­na­tion fest veran­kert und immer wieder neu aktua­li­siert worden ist. Aber auch das Spre­chen ist nicht bloß ein positiv besetzter Akt der Selbst­er­mäch­ti­gung: Er zieht in der Regel eben­falls sekun­däre Gewalt nach sich, macht also verletzbar. Ein Beispiel ist der bereits erwähnte Roman von Bettina Wilpert, der eine juris­ti­sche Situa­tion von Aussage gegen Aussage in seine Erzähl­struktur über­nimmt. Ein deut­lich früheres Beispiel sind Leonie Ossow­skis komple­mentär ange­legte Erzäh­lungen: Von Gewalt keine Rede (1989) und Von Gewalt ist die Rede (1992). Auch sie thema­ti­siert die gesell­schaft­liche Dimen­sion sexua­li­sierter Gewalt durch das Spre­chen über sie. Dabei formu­liert die Substi­tu­tion im Titel einen klaren Anspruch an die Lite­ratur, die Gewalt zur Sprache zu bringen. Dass Ossow­skis verdop­pelte Titel das Spre­chen über sexua­li­sierte Gewalt ins Zentrum stellen, ist durchaus program­ma­tisch zu verstehen und setzt sich fort bis hin zu Maria Schr­a­ders Film She Said von 2022, der von den Recher­chen der Redak­tion der New York Times im Fall Harvey Wein­stein handelt.

Explizit in seine Program­matik über­nimmt diese gesell­schaft­liche Dimen­sion des Sprech­akts der Band „Sagte sie“, den Lina Muzur konzi­piert und 2018 heraus­ge­geben hat. Sie versam­melt darin „17 Erzäh­lungen über Sex und Macht“, wie der Unter­titel lautet, und zwar nur von Autorinnen, um, wie es im Vorwort heißt „ausschließ­lich ihre Sicht der Dinge“ zu erzählen. Was auf den ersten Blick etwas verein­fa­chend anmutet, nimmt eine Korrektur vor, die die Dyna­miken des öffent­li­chen Diskurses über­haupt erst vor Augen führt: Ihre Geschichten treffen nicht auf sekun­däre Gewalt, ihnen wird keine mäch­ti­gere Geschichte entge­gen­ge­stellt. Trotzdem formt sich in den Erzäh­lungen keines­wegs ein Chor der Einstim­mig­keit. Viel zu hete­rogen sind die Posi­tionen des Spre­chens, die Perspek­tiven und die Phäno­mene, von denen sie erzählen. Und auch in diesem Band bleibt das Spre­chen proble­ma­tisch: Es geht um die inter­na­li­sierten Zweifel, Vorwürfe und Anfein­dungen, es geht um Unaus­ge­spro­chenes zwischen den Gene­ra­tionen und es geht um die Macht­lo­sig­keit, wenn jemand die eigene Bezie­hung trotz häus­li­cher Gewalt vertei­digt. Wie spre­chen, lautet die Kern­frage in vielen dieser Texte, und so verwun­dert es nicht, dass auch in Leupis Alphabet der Buch­stabe S „für Spre­chen. Und Schweigen“ steht. Das mag wie ein Wider­spruch klingen, ist aber keiner. Beides, das Spre­chen wie das Schweigen, können gesell­schaft­lich aufer­legt, insti­tu­tio­na­li­siert und gewalt­voll erzwungen sein. Und beiden Akten, dem Spre­chen wie dem Schweigen, wohnt ein wider­stän­diges Moment inne.

Soli­da­rität als Fluchtpunkt

Beim Spre­chen bleibt die Lite­ratur aber nicht stehen. S steht bei Leupi nicht nur für Spre­chen und Schweigen, sondern auch für Soli­da­rität. Eben eine solche Soli­da­rität ist der Flucht­punkt vieler lite­ra­ri­scher Darstel­lungen sexua­li­sierter Gewalt. In Libuše Moní­kovás Erst­ling Eine Schä­di­gung von 1981 steht die Freund­schaft der Studentin und Stra­ßen­bahn­fah­rerin Jana mit der Künst­lerin Mara im Mittel­punkt der Erzäh­lung und verla­gert so den Fokus von Gewalt auf Soli­da­rität. In Mareike Fall­wickls Pandemie-Roman Die Wut, die bleibt von 2022 hält ausge­rechnet die Neben­hand­lung um die Teenie-Tochter Lola der düsteren, aber genau darin erhel­lenden Perspek­tive auf Fami­li­en­struk­turen und Care Arbeit eine opti­mis­ti­sche Perspek­tive der Soli­da­rität entgegen. Diese besteht aber nicht in den Taten der fünf jungen Frauen, die ihren Körper im Kampf­sport stählen, um sich dann auf grau­same Art und Weise in Selbst­justiz zu üben. Denn der Roman bietet keine Lesart an, in der die brutalen Rache­akte ein ernst­zu­neh­mendes, posi­tives Angebot wären. Viel­mehr ist die Soli­da­rität ein Effekt des Romans, indem er an genau dem Punkt ansetzt, der in den Fall­sta­tis­tiken sexua­li­sierter Gewalt mit Ohnmacht belegt ist: der geringen Erfolgs­aus­sicht auf Straf­ver­fol­gung, geschweige denn Verur­tei­lung. Diese Ohnmacht fängt der Roman auf und verschafft ihr Geltung im akti­vie­renden Affekt der Wut, mit der niemand allein ist.

Was haben diese Romane gemeinsam? Sie erzählen gleich­zeitig von Gewalt und von Soli­da­rität, ohne das eine dem anderen unter­zu­ordnen. Sexua­li­sierte Gewalt geht nicht darin auf, Plot-Device für eine Held*innenerzählung zu sein; sie wird um ihrer selbst willen darge­stellt. Umge­kehrt bleibt aber auch die Soli­da­rität nicht auf die Gewalt bezogen, sie löst sich von ihr und über­schreitet ihren Einfluss. Die Romane gestalten damit aktiv Welt. Dabei ersetzen nicht wenige von ihnen auch kurzer­hand das Leit­kon­zept der hete­ro­nor­ma­tiven Liebes­be­zie­hung durch soli­da­ri­sche Freund­schaften. Die Perspek­tive, die Lite­ratur anbietet, geht damit über Kritik und Refle­xion hinaus. Es geht ihr nicht um einzelne Taten oder Täter*innen, sondern um Struk­turen der Gewalt – und um ihre soli­da­ri­schen Alternativen.