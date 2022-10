Geschichte der Gegenwart Menschen und Nicht­men­schen. Zum Tod von Bruno Latour Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 16:24 Share Share Link Embed

Wie kommen wissen­schaft­liche Wahr­heiten in die Welt? Werden sie schritt­weise aus dem immer weiter geöff­neten Buch der Natur entborgen? Oder entstehen und entwi­ckeln sie sich bisweilen zufällig, und zudem in auffal­lender Abhän­gig­keit von mensch­li­chen Verhält­nissen? In den 1970er Jahren gewann letz­tere Ansicht zuneh­mend an Einfluss. Der wieder­ent­deckte polni­sche Bakte­rio­loge und Erkennt­nis­theo­re­tiker Ludwik Fleck (Entste­hung und Entwick­lung einer wissen­schaft­li­chen Tatsache, 1936/1978), der briti­sche Sozio­loge David Bloor und sein sozi­al­kon­struk­ti­vis­ti­sches „Strong Programme“ der Wissen­schafts­so­zio­logie (1979) oder der öster­rei­chi­sche Philo­soph Paul Feyer­abend und sein Schlachtruf „anything goes“ (Against Method, 1975) markierten einen tief­grei­fenden Wandel hin zu histo­ri­schen und sozio­lo­gi­schen Unter­su­chungen der Genese wissen­schaft­li­cher Erkenntnisse.

Zufälle

Auch die Geschichte der wissen­schaft­li­chen Anfänge des damals noch nicht drei­ßig­jäh­rigen fran­zö­si­schen Theo­logen und Ethno­logen Bruno Latour, der diesen Denk­wandel seiner­seits entschei­dend voran­treiben sollte, ist selbst einem gewissen Zufall zu verdanken. Auf einer Konfe­renz in Berkeley 1976 lernte Latour, der zuvor in Abidjan (Elfen­bein­küste) als Anthro­po­loge tätig war, den Sozio­logen Steve Woolgar kennen, mit dem er, offen­sicht­lich kurz entschlossen, eine zwei­jäh­rige ethno­gra­phi­sche Feld­for­schung im Salk Insti­tute for Biolo­gical Studies in La Jolla (Ca.) unter­nahm, ohne sich vorher näher mit Biologie und biolo­gi­scher Forschung beschäf­tigt zu haben. Schon 1979 publi­zierten die beiden ihre Resul­tate im bahn­bre­chenden Buch Labo­ra­tory Life mit dem spre­chenden Unter­titel The Construc­tion of Scien­tific Facts. Was Latour und Woolgar beschrieben, hatte nichts mit der Hero­en­ge­schichten einsamer Genies an der Front wissen­schaft­li­cher Erkenntnis zu tun. Wissenschaftler:innen müssen Geld orga­ni­sieren und sich über möglichst schnelles Publi­zieren Renommee erar­beiten, was wiederum die Geld­be­schaf­fung erleich­tert; sie trinken zusammen Kaffee, tauschen Ideen aus oder halten sie zurück, um dem Konkur­renten zu schaden; sie sammeln Daten, bevor sie wissen, welche sich für ihr Argu­ment als nütz­lich erweisen werden und welche nicht; das Labor braucht Geräte, um diese Daten zu produ­zieren, und tech­ni­sches Personal, von dessen spezi­ellem Know-how ein ganzes Forschungs­pro­jekt abhängt – und so weiter.

Der Nach­weis von Latour und Woolgar, dass wissen­schaft­liche Wahr­heiten im Labor auf diese Weise „gemacht“, ja „sozial konstru­iert“ werden, bedeu­tete nicht, diese der Unwahr­heit zu über­führen – es hieß nur, dass sie von Menschen und ihren Gerät­schaften gemacht sind. Latour vertei­digte fortan die Arbeit der Wissen­schaft jeder­zeit und ener­gisch, und er sprach hinsicht­lich der Möglich­keit, Gewiss­heit über die Dinge in der Welt zu erlangen, opti­mis­tisch und positiv von einem „robusten Rela­ti­vismus“. Das hat ihm sehr zu Unrecht den Vorwurf einge­tragen, ein „post­mo­derner Rela­ti­vist“ im Sinne des „anything goes“ zu sein. Latour war weit entfernt davon. Als beken­nendem Katho­liken war ihm der Unter­schied zwischen einer geof­fen­barten, gött­li­chen Wahr­heit und mensch­li­chen, das heißt histo­risch gesehen immer nur rela­tiven Wahr­heiten selbst­ver­ständ­liche Denk­vor­aus­set­zung. „Gemachte“ Wahr­heiten sind nicht „falsch“, sind weder Lüge noch Täuschung oder „Fake“ – aber sie sind nicht absolut, sondern eben nur begrenzt wahr. Die einzig inter­es­sante Frage lautet daher: Wie werden sie herge­stellt – und was macht ihre limi­tierte, rela­tive Wahr­heit aus?

Erkennt­nis­theo­rien

Bei der Suche nach Antworten auf diese Frage blieb Latour kein übli­cher Sozi­al­kon­struk­ti­vist – das heißt jemand, der ausschließ­lich die soziale, die gesell­schaft­liche und damit die „mensch­liche“ Seite der Produk­tion wissen­schaft­li­cher Erkennt­nisse und Wahr­heiten unter­sucht. Das wäre, in Latours Deutung, eine klas­sisch „moderne“ Posi­tion, die die „Post­mo­dernen“ über­nommen und nur noch radi­ka­li­siert haben: Dem erken­nenden oder „konstru­ie­renden“ Subjekt steht demgemäß das von ihm getrennte Objekt gegen­über, in einem nicht aufheb­baren Gegen­satz zwischen „innen“, dem aktiven Subjekt, und „außen“, dem passiven Objekt, verbunden einzig durch den analy­ti­schen Blick.

Es ist dies, so Latour, der Gegen­satz zwischen einem „körper­losen Beob­achter“ und dem „Ding-an-sich“ bei Imma­nuel Kant, mit dem für Latour die „Kata­strophe“ der modernen und post­mo­dernen Erkennt­nis­theorie anfing: Dem unfass­baren Ding-an-sich steht bei Kant die – körper­lose – Vernunft gegen­über, die nicht das Ding-an-sich, sondern nur die von ihr selbst mittels ihrer Kate­go­rien und Anschau­ungs­formen hervor­ge­brachte „Erschei­nung“ erkennen kann. In ähnli­chem Sinne sprach später Nietz­sche vom „rätsel­haften X des Dings“, an das das Subjekt seine nie wirk­lich passenden sprach­li­chen Erkennt­nis­mittel heran­trägt. Seit den 1950er Jahren schließ­lich war das, sehr verkürzt gesagt, die erkennt­nis­theo­re­ti­sche Posi­tion insbe­son­dere des fran­zö­si­schen Struk­tu­ra­lismus und späteren Post­struk­tu­ra­lismus. Ihr gemäß struk­tu­rieren Zeichen und Diskurse die Welt und machen sie so erst erkennbar. „Wir müssen uns nicht einbilden“, bemerkte Michel Foucault 1970 bei seiner Antritts­vor­le­sung im Collège de France, „dass uns die Welt ein lesbares Gesicht zuwendet, welches wir nur zu entzif­fern haben. Die Welt ist kein Komplize unserer Erkenntnis.“

Bruno Latour, der damals noch an der Univer­sität Tours Philo­so­phie, Anthro­po­logie und Theo­logie studierte, sah das entschieden anders. Er war über­zeugt, dass diese von Foucault so promi­nent und einfluss­reich formu­lierte Posi­tion die reale Praxis, oder viel­leicht besser noch: den Wirk­lich­keits­sinn und Reali­täts­ge­halt der Wissen­schaft und ihrer Erkennt­nis­formen syste­ma­tisch verpasst und fehl­in­ter­pre­tiert. Denn ganz so rätsel­haft und uner­kennbar erschienen ihm die Dinge nicht, wenn er beob­ach­tete, was Wissenschaftler:innen tatsäch­lich tun. Ausschließ­lich „mensch­lich“ schien es ihm dabei auch nicht zuzugehen.

Bakte­rien

Das zeigte er – oder es zeigte sich ihm – in der Ausein­an­der­set­zung mit dem Bakte­rio­logen Louis Pasteur, dem Latour die von fran­zö­si­scher Helden­ver­eh­rung nicht ganz freie Studie Les microbes. Guerre et paix (1984) und einige gewich­tige Aufsätze widmete. Auf der einen Seite findet man hier die Argu­mente des Sozi­al­kon­struk­ti­vismus: Pasteur ist ein glän­zender Rhetor, der sich in spek­ta­ku­lären öffent­li­chen Vorle­sungen an das Publikum wendet, um der neuen Bakte­rio­logie, die gegen jedes einzelne Bakte­rium „Krieg“ führen muss, zum Durch­bruch zu verhelfen, während die Hygie­niker noch an ihren veral­teten Gleich­ge­wichts­lehren fest­hielten. Er ist ein gewiefter Labor­tech­niker, der Bakte­rien „abschwä­chen“ kann (eine zufäl­lige Entde­ckung), um mit ihnen erfolg­reich Schafe gegen Milz­brand (Anthrax) zu impfen, was für großes mediales Aufsehen sorgt und der Bakte­rio­logie in Frank­reich zum Durch­bruch verhalf. Und so weiter.

Doch das ist nur das eine. Entschei­dend für Latour war, dass Pasteur im Arsenal seines Feld­zuges für die neue Wissen­schaft einen Verbün­deten gewann, der selbst sehr aktiv ist, ja der, so Latour, recht eigent­lich „handelt“ und daher die Entste­hung und Durch­set­zung einer neuen wissen­schaft­li­chen Wahr­heit entschei­dend beein­flusste: das Bakte­rium selbst. Da war zum Beispiel das Milch­säu­re­bak­te­rium, das als Ferment die Milch sauer werden lässt. 1857, als Pasteur diese Vorgänge in seinem Labor unter­suchte, waren alle Chemiker entschieden der Ansicht, dass für das Sauer­werden auf keinen Fall ein „Lebe­wesen“, sondern nur anor­ga­ni­sche chemi­sche Prozesse verant­wort­lich sein konnten. Wie gelang es Pasteur, zu einer anderen Erkenntnis zu kommen? In der genauen Lektüre von Pasteurs entspre­chendem Forschungs­be­richt entdeckte Latour ein Doppeltes: Einer­seits zeigte „es sich Pasteur“, dass das nicht stimmen konnte – die „Erfah­rung“ im Labor sprach entschieden dagegen, ja, „etwas“ sprach dagegen –; und ande­rer­seits, dass Pasteur seine ganze hand­werk­liche und wissen­schaft­liche Kunst­fer­tig­keit anwenden musste, um dieses graue „Etwas“ unter dem Mikro­skop in das zu verwan­deln, was er dann als das Milch­säu­re­bak­te­rium iden­ti­fi­zierte. Ein histo­ri­sches Ereignis, so Latour: „Das Nach­helfen Pasteurs wurde vom Ferment als histo­ri­sche Chance ergriffen, um sich zu mani­fes­tieren und damit einen ganz anderen Weg einzu­schlagen.“ Oder mit einer Prise post­theo­lo­gi­scher Ironie: „Pasteur denkt, das Ferment lenkt. Das Ferment denkt, Pasteur lenkt.“

Akteur-Netzwerke

Doch wie ist das zu verstehen? Man muss schon sagen, dass Latours philo­so­phi­scher Anspruch nicht gerade bescheiden war. Ihm ging es um nichts weniger als eine neue Meta­physik, genauer gesagt eine neue Onto­logie (Seins­lehre), um mit einem Streich eine ganze Reihe alter philo­so­phi­scher Probleme zu lösen. Im Kern lautete seine Onto­logie, dass das Wesen der Dinge, also ihr „Sein“, nicht statisch bzw. stabil sei, sondern darin besteht, rela­tional zu sein. Es ist eine Onto­logie der Rela­tionen, der Verknüp­fungen, Verbin­dungen und Verhält­nisse im histo­ri­schen Wandel, die das „Wesen“ der Dinge ausmache. Latour folgte darin der Philo­so­phie von Gilles Deleuze (was hier zu zeigen zu weit führen würde). Auffal­lend ist aber auch, dass er, ob bewusst oder nicht, auf der Onto­logie Darwins aufbaute: Im Origin of Species (1859) zeigt dieser unauf­hör­lich – und sagt es auch explizit –, dass „das Wich­tigste die Bezie­hung von Orga­nismus zu Orga­nismus“ ist. Das bedeutet, die Orga­nismen besitzen kein in sich ruhendes, über die Zeit stabiles „Wesen“, sondern alles, was sie ausmacht, hat sich in der Bezie­hung, in den Rela­tionen zu anderen Orga­nismen ausge­bildet und verän­dert sich auf diese Weise konstant weiter.

Latours entschei­dender Twist über Darwin hinaus bestand aller­dings darin, dass diese Rela­tionen, wie am Beispiel Pasteurs schon deut­lich wurde, nicht zuletzt uns Menschen umfassen. Die Natur­dinge können so gesehen nicht als isolierte Objekte verstanden werden, deren „Wesen“, das „rätsel­hafte X“, uns daher letzt­lich verschlossen bleiben muss – oder die, wie im Szien­tismus, so sehr verein­deu­tigt seien, dass „unsere Diskurse und Hand­lungen brutal in Biologie oder Physik veran­kert“ würden. Viel­mehr erscheinen sie bei Latour als beweg­liche „nicht-menschliche Aktanten“, das heißt als gleichsam „handelnde“ Elemente in einem Netz­werk von Rela­tionen, inner­halb dessen Menschen sich ebenso auf sie beziehen, wie sie zugleich von ihnen beein­flusst werden. Über diese Rela­tionen zu spre­chen, hieß für Latour, über die konkrete Wirk­lich­keit der Dinge zu spre­chen, über ihre hand­feste Realität – weil es eben die Dinge nie außer­halb solcher Rela­tionen gibt. Den Anteil der Dinge an der Entste­hung wissen­schaft­li­cher Wahr­heiten in diesem Sinne in den Blick zu nehmen, entspreche einem den modernen Epis­te­mo­lo­gien grund­sätz­lich entge­gen­ge­setztes „Symme­trie­prinzip“. Wir sind, so Latours berühmte Formu­lie­rung, in dieser Hinsicht „nie modern gewesen“ – sondern waren immer schon mit den Dingen vermischt.

Latour hat in seiner Studie zu Pasteur akri­bisch die Verben hervor­ge­hoben – eindi­cken, filtrieren, sättigen, ausfällen, lösen, verdampfen –, mit denen Pasteur seinen hand­greif­li­chen Umgang mit dem grauen „Etwas“ beschrieb: Ein Labor­han­deln, das ihn mit diesem „Etwas“ sehr konkret – körper­lich – verbunden hat und ihn zur „Erfah­rung“ führte, dass es sich beim Milch­säu­re­fer­ment um ein Bakte­rium und nicht um anor­ga­ni­sche Materie handeln müsse. Doch damit, so Latour, verän­derte sich nicht nur Pasteur „von einem ehrwür­digen Chemiker in der Provinz zu einem Meister der Mikro­bio­logie auf der ganzen Welt“, sondern auch das Milch­säu­re­bak­te­rium: Sein Zusam­men­treffen mit Pasteur sei für dieses ein funda­men­tales Ereignis gewesen, dass es in ganz neue Bezie­hungen einfügte und in der Folge zu einem indus­triell herge­stellten Instru­ment der Milch­wirt­schaft werden ließ. „Das“ Milch­säu­re­bak­te­rium „an sich“ – wie bei Kant – gibt es für Latour nicht. Es ist immer schon histo­risch und verän­der­lich, und zwar nicht nur in unseren „Reprä­sen­ta­tionen“, in den sprach­li­chen und visu­ellen Bildern, die wir von ihm entwerfen, sondern ganz real.

Gaïa und das Elend der Kritik

Ob Latour, der nicht müde wurde, über das post­mo­derne Fest­halten an den Reprä­sen­ta­tionen zu spotten, damit alle philo­so­phi­schen Probleme gelöst hatte, die er lösen wollte, bleibt dahin­ge­stellt. So schnell, wie ihm das vorschwebte, wird man das offen­kun­dige Gewicht der Bilder, Zeichen und Diskurse, der Para­digmen und Philo­so­phien nicht los, die auch bei den mensch­li­chen Akteuren im Labor ihr Handeln zumin­dest mitstruk­tu­rieren. Und dass die Natur­dinge nicht „stabil“, sondern „rela­tional“ sind, wussten bzw. wissen auch die Post­mo­dernen. Kritisch mag man zudem einwenden, dass die These, wir seien überall und immer schon in unüber­sicht­liche und nicht steu­er­bare Netz­werke von mensch­li­chen und nicht-menschlichen „Aktanten“ verwoben, dazu verleiten kann, die poli­ti­schen Fragen nach unglei­cher Macht und Verant­wor­tung der mensch­li­chen Akteure aus dem Blick zu verlieren. Wo soll man denn poli­tisch ansetzen, wenn immer alles mit allem „vernetzt“ ist und nicht nur jedes Bakte­rium, sondern auch alle Arte­fakte um uns herum „handeln“?

Doch unge­achtet dieser Kritik ist Latours Philo­so­phie im begin­nenden 21. Jahr­hun­dert von unbe­streit­barer Aktua­lität. Denn einer­seits hat er sich unter dem Titel „Elend der Kritik“ entschieden dagegen gewehrt, dass nicht zuletzt seine Beschrei­bung der Konstruk­ti­ons­pro­zesse wissen­schaft­li­cher Wahr­heiten von Klima­wan­del­leug­nern dazu miss­braucht wird, die wissen­schaft­li­chen Erkennt­nisse und Belege zur Erder­wär­mung in frivoler Weise als bloße „Meinung“ oder gar „Fake“ zu denun­zieren. Und andrer­seits hat er maßgeb­lich dazu beigetragen, die Rela­tion von uns Menschen zum Planeten als Ganzem zum philo­so­phi­schen Problem zu machen. In Face à Gaïa, seinen Huit confé­rences sur le nouveau régime clima­tique (2015) bezieht er sich auf die soge­nannte Gaïa-Hypothese von Lynn Margulis und James Love­lock, die in den 1970er Jahren die Erde und die Biosphäre als komplex rück­ge­kop­peltes, sich selbst orga­ni­sie­rendes „Lebe­wesen“ konzi­piert haben.

Jenseits der schnell ins Kraut geschos­senen New Age-Trivialisierungen dieser „Göttin“ greift Latour den Gedanken auf, um vor allem auf die Schwie­rig­keit aufmerksam zu machen, wie „wir alle“ im Anthro­pozän zwar unbe­streitbar zu einer geolo­gi­schen Kraft geworden sind und das Erdklima kata­stro­phal verän­dern, ohne dass es uns dabei aber möglich scheint, diese unend­lich komplexen Rela­tionen zwischen „uns“ und der nicht einheit­li­chen, aus wissen­schaft­lich in viel­fäl­tigster Art beschrie­benen Rück­kopp­lungs­schleifen bestehenden „Gaïa“ zu erfassen. Es war ihm daher in den letzten Jahren ein Anliegen, in Zusam­men­arhbeit mit Künstler:innen, Sozial- und Naturwissenschaftler:innen für diese Komple­xität eine neue Sprache zu entwi­ckeln, um im Anthro­pozän in adäquater Weise Verant­wor­tung zu über­nehmen. Ein spätes Einge­ständnis, möchte man anfügen, dass es doch Spra­chen und Bilder braucht, um unser mit der „Natur“ vernetztes Handeln anzuleiten.