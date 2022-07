Geschichte der Gegenwart „Männer als Beschützer, Frauen als Beschützte“ – Der Krieg als Heraus­for­de­rung für den ukrai­ni­schen Feminismus Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 15:59 Share Share Link Embed

Im Februar 2022 berei­teten meine Freun­dinnen aus femi­nis­ti­schen Gruppen und ich den jähr­li­chen femi­nis­ti­schen Marsch in den Städten der Ukraine anläss­lich des Inter­na­tio­nalen Frau­en­tags am 8. März vor. Wir über­legten, ob es ange­messen sei, in einer Situa­tion zu marschieren, in der ein ausge­wach­sener Krieg drohte.

Fried­liche Versamm­lungen waren damals zwar nicht verboten, doch bestand die Gefahr, dass der Marsch in der Öffent­lich­keit als „unzeit­gemäß“ kriti­siert werden könnte. Im Team der Organisator:innen des Marsches in der Stadt Poltava beschlossen wir, ihn abzu­halten und geeig­nete Botschaften zu entwi­ckeln, um das Ereignis der breiten Öffent­lich­keit im Kontext der Sicher­heits­her­aus­for­de­rungen zu vermit­teln. Aus offen­sicht­li­chen Gründen haben wir den Marsch nicht durch­ge­führt. Die Über­le­gungen über die Bedeu­tung des Gleich­stel­lungs­pro­blems bleiben jedoch auch ange­sichts einer groß ange­legten russi­schen Inva­sion bestehen.

Die Menschen­rechte und die Gleich­stel­lung der Geschlechter sind von entschei­dender Bedeu­tung für das Verständnis der Lage der Ukraine, die heute einen extrem hohen Preis für den Aufbau der Demo­kratie, für ihre Frei­heit und Unab­hän­gig­keit zahlt. Denn der Krieg findet nicht allein an der Front statt, er spielt sich auf der Ebene der Wahr­neh­mungen und der Diskurse ab.

Daher ist es jetzt, im Kontext des Krieges, wichtig, sich an die Fort­schritte der Ukraine auf dem Weg zur Gleich­stel­lung der Geschlechter zu erin­nern und sie zu würdigen. Der ukrai­ni­sche Staat ist mehrere Verpflich­tungen im Bereich der Menschen­rechte einge­gangen, insbe­son­dere nach 2014, als das Asso­zi­ie­rungs­ab­kommen mit der EU unter­zeichnet wurde. Diese Prozesse bringen die ukrai­ni­sche Gesell­schaft näher an die Werte der Demo­kratie heran und unter­scheiden uns gleich­zeitig von der kolo­nialen Idee der „russi­schen Welt“ („Russkij mir“), in der diese Werte keinen Platz haben. Darüber hinaus haben die russi­schen poli­ti­schen Eliten und die „Anti-Gender“-Bewegungen die einzig­ar­tige Mission Russ­lands stets auf den Schutz der Fami­li­en­werte ausge­richtet, indem sie die Ideen der Gleich­stel­lung der Geschlechter bekämpften und das russi­sche Volk vor dem „mora­lisch degra­dierten Westen“ und „Gayrope“ schützten.

Natür­lich bleiben viele Probleme in der Ukraine unge­löst oder schwierig. In der ukrai­ni­schen Gesell­schaft gibt es immer noch viele Vorur­teile gegen­über den Ideen des Femi­nismus sowie gegen­über LGBT+-Menschen. Laut einer von der sozio­lo­gi­schen Gruppe „Rating“ im August 2021 durch­ge­führten Umfrage haben 47 % der Ukrainer:innen eine nega­tive Einstel­lung zu LGBT-Menschen. Der Anteil dieser Befragten ist jedoch in der Alters­gruppe 16-24 Jahre am nied­rigsten (24 %).

Die Ukraine war elf Jahre lang nicht imstande, die „Istanbul-Konvention“ zur Bekämp­fung von Gewalt gegen Frauen zu rati­fi­zieren, vor allem wegen des Wider­stands reli­giöser Orga­ni­sa­tionen, die aktive Gegner:innen der Gleich­stel­lungs­ideen sind. Schließ­lich stimmte das ukrai­ni­sche Parla­ment am 20. Juni 2022 für die Rati­fi­zie­rung, die mögli­cher­weise von der eigent­li­chen Absicht ange­trieben wurde, der Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidatin zu verleihen.

Die Ukraine hat jedoch viele Errun­gen­schaften auf dem Gebiet der Menschen­rechte und der Gleich­stel­lung der Geschlechter vorzu­weisen: Forschung zu verschie­denen Themen, die Akti­vi­täten femi­nis­ti­scher Orga­ni­sa­tionen und Initia­tiv­gruppen, viele Medien, die die Ideen der Gleich­stel­lung der Geschlechter fördern, und eine entwi­ckelte Gesetz­ge­bung. So hat die Ukraine beispiels­weise 2005 das Gesetz zur Gewähr­leis­tung glei­cher Rechte und Chancen für Frauen und Männer verab­schiedet, und seit 2018 ist häus­liche Gewalt in der Ukraine strafbar. Jedes Jahr werden zahl­reiche Gesetze zur Gleich­stel­lung der Geschlechter verab­schiedet, und ein natio­naler Mecha­nismus für die nach­hal­tige Umset­zung der staat­li­chen Gleich­stel­lungs­po­litik auf allen Regie­rungs­ebenen funktioniert.

Während des Krieges steht der ukrai­ni­sche Femi­nismus vor der Heraus­for­de­rung, neue Botschaften zu entwi­ckeln, um die Gleich­be­rech­ti­gung der Geschlechter zu kommu­ni­zieren, insbe­son­dere vor dem Hinter­grund der Tatsache, dass Männer der mili­tä­ri­schen Mobi­li­sie­rung unter­liegen und die große Mehr­heit der Männer das Land während des Kriegs­rechts nicht verlassen darf. Und während die Kritik am Femi­nismus, insbe­son­dere im Zusam­men­hang mit der Mobi­li­sie­rung, vor der umfas­senden Inva­sion Russ­lands nur spora­disch auftrat, besteht jetzt die reelle Gefahr einer zuneh­menden anti­fe­mi­nis­ti­schen und gleich­stel­lungs­feind­li­chen Rhetorik.

Mili­tär­dienst: seine Pflicht, ihr Recht

In Kriegs­zeiten können tradi­tio­nelle Vorstel­lungen von Frauen- und Männer­rollen verstärkt werden, da in den meisten Ländern, auch in der Ukraine, Frauen nicht zum Wehr­dienst einge­zogen werden. Auch die Staats­bür­ger­schaft ist stark geschlechts­spe­zi­fisch geprägt. Demnach ist es die Pflicht eines Mannes als Bürger, sein Land im Krieg zu vertei­digen. Es ist die Bürger­pflicht der Frauen, die Männer im Krieg zu unter­stützen. So werden in Kriegs­zeiten Geschlech­ter­vor­stel­lungen konstru­iert, die auf der essen­tia­lis­ti­schen Vorstel­lung beruhen, dass Männer Beschützer sind, während Frauen durch ihre angeb­lich verletz­liche „Natur“ geschützt werden.

Das im Februar 2022 in der Ukraine verab­schie­dete Gesetz über das Kriegs­recht basiert auf dieser Perspek­tive: Die meisten zivilen Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren können mobi­li­siert werden und dürfen das Land nicht verlassen. Dieses Gesetz bedeutet nicht, dass alle Männer einge­zogen werden: Verschie­dene Mobi­li­sie­rungs­wellen umfassen die Mobi­li­sie­rung unter­schied­li­cher Gruppen von Männern. Vorwie­gend wird nun die bishe­rige mili­tä­ri­sche Erfah­rung berück­sich­tigt. Bestimmte Gruppen von Männern sind von der Mobi­li­sie­rung ausge­nommen und dürfen das Land verlassen, oder sie können nur mit ihrer Zustim­mung mobi­li­siert werden. Es handelt sich um Männer, die von der medi­zi­ni­schen Kommis­sion aus gesund­heit­li­chen Gründen als wehr­un­fähig einge­stuft wurden; Männer, die drei oder mehr Kinder unter 18 Jahren haben; Männer, die Kinder unter 18 Jahren allein erziehen; Männer, die ein Kind mit einer Behin­de­rung erziehen, Studenten und andere.

Einige Gruppen von zivilen Frauen mit bestimmten Berufen können eben­falls mobi­li­siert werden, z. B. Ärztinnen. Nach Angaben der Mili­tär­be­hörden wurde bis Juni 2022 keine zivile Frau ohne ihre Zustim­mung zum Mili­tär­dienst einberufen.

In der Zwischen­zeit sind Frauen, die trans sind (sofern sie ihre Papiere nicht geän­dert haben), gezwungen, im Land zu bleiben. Sie können auch mobi­li­siert werden, es ist wahr­schein­lich, dass sie im Militär Aggres­sionen und Diskri­mi­nie­rung durch Kame­raden erfahren.

Auch wenn nicht alle Männer oder nicht einmal die Mehr­heit von ihnen an der Front sind, sind die geschlechts­spe­zi­fi­schen Erwar­tungen, dass Männer kämpfen sollen oder müssen, ziem­lich stark. Laut einer CEDOS-Studie über den ersten Monat des Krieges gaben einige Binnen­ver­trie­bene an, sie hätten eine nega­tive Einstel­lung zu sich selbst. Dies galt vor allem für Männer, da die Vorstel­lung vorherrschte, Männer seien Vertei­diger und sollten kämpfen, aber nicht in sicheren Gebieten bleiben. Einigen Befragten zufolge führten diese Vorur­teile zu Hinder­nissen beim Zugang zu Wohn­raum: Die Leute wollten Männern nicht immer eine Wohnung geben.

Das erheb­liche geschlechts­spe­zi­fi­sche Gefälle bei der Betei­li­gung von Frauen und Männern an den Streit­kräften ist verständ­lich, da Frauen nie einge­zogen wurden, sondern ihnen nur die Berufs­armee zur Auswahl stand.

Die Frage nach der Stel­lung der Frauen in der Armee ist in der Ukraine nicht neu. Ab 2014, als der Krieg im Donbass begann, nahm die Zahl der Frauen in der Berufs­armee zu. Aller­dings waren die Frauen mit der Tatsache konfron­tiert, dass ihnen viele Posi­tionen in der Armee verwehrt waren.

Die Situa­tion hat sich im Rahmen des Bera­tungs­pro­jekts des ‚Unsicht­baren Batail­lons‘ im Jahr 2015 geän­dert, als eine erste Unter­su­chung über Probleme von Frauen in der Armee durch­ge­führt wurde. Es stellte sich beispiels­weise heraus, dass eine Frau als Kämp­ferin agierte, aber laut den Unter­lagen offi­ziell als Buch­hal­terin ange­stellt war, da zu dieser Zeit viele mili­tä­ri­sche Berufe für Frauen aufgrund tradi­tio­neller Geschlech­ter­ste­reo­typen über die Rolle der Frau in der Armee verboten waren. Dann wurde die Liste der für Frauen zuläs­sigen Mili­tär­be­rufe erheb­lich erwei­tert. „Nachdem in der Studie fest­ge­stellt wurde, dass Frauen in ihrem Dienst mit recht­li­chen Hinder­nissen konfron­tiert sind und keine beson­deren Dienst­be­din­gungen für sie vorge­sehen sind, wurde die Notwen­dig­keit einer voll­stän­digen Gleich­stel­lung der Geschlechter im Sicher­heits­sektor und die Besei­ti­gung der ‚gläsernen Decke‘ zum Gegen­stand der öffent­li­chen Debatte“, so Hanna Hryt­senko, Mitau­torin der Studie.

Vor Beginn des Krieges dienten 31 757 Frauen bei den ukrai­ni­schen Streit­kräften, was 22 % der Gesamt­zahl der Mili­tär­an­ge­hö­rigen entspricht. Dennoch sehen sich Frauen inner­halb der mili­tä­ri­schen Struk­turen immer noch mit Heraus­for­de­rungen und daher mit Vorur­teilen und Sexismus konfrontiert.

Auf der Ebene der Vorstel­lungen und Erwar­tungen wurden die Streit­kräfte in der Vorkriegs­zeit stark mit Männ­lich­keit asso­zi­iert. So ist es beispiels­weise in vielen ukrai­ni­schen Schulen Tradi­tion, dass Jungen am ukrai­ni­schen Feiertag „Tag des Vertei­di­gers“ (dem Ehrentag der ukrai­ni­schen Streit­kräfte) als „zukünf­tige Vertei­diger“ beglück­wünscht werden.

Gleich­zeitig gibt es öffent­liche Diskus­sionen über die Rele­vanz dieser Praxis ange­sichts des hohen Frau­en­an­teils in den Streit­kräften der Ukraine. Im Jahr 2021 wurde der „Tag des Vertei­di­gers“ auf Initia­tive von weib­li­chen Abge­ord­neten des Parla­ments offi­ziell in „Tag der Vertei­diger und Vertei­di­ge­rinnen“ umbe­nannt („Den zakhyst­nyka ta zakhysnytsi“).

Es wird ange­nommen, dass der Krieg die Sicht­bar­keit von Frauen in den Streit­kräften erhöhen wird, insbe­son­dere derje­nigen, die an der Front sind. So werden beispiels­weise in jeder Rede von Volo­dymyr Zelen­skyj nach Kriegs­be­ginn die „Verteidiger:innen“ beider Geschlechter erwähnt.

Nicht nur ein Opfer: neue Bilder und Rollen von Frauen

Die ukrai­ni­schen Frauen leisten einen unglaub­li­chen Beitrag zum Sieg der Ukraine: Sie leisten Frei­wil­li­gen­ar­beit, kümmern sich um die Bedürf­nisse der Front und der Zivil­be­völ­ke­rung, evaku­ieren Menschen aus Kampf­ge­bieten, kümmern sich oft allein um Kinder und arbeiten weiter.

Auch die große Mehr­heit der femi­nis­ti­schen Orga­ni­sa­tionen in der Ukraine arbeitet weiter. Sie haben ihre Akti­vi­täten umstruk­tu­riert, um huma­ni­täre Hilfe für Frauen, einschließ­lich gefähr­deter Gruppen, zu leisten. Die meisten femi­nis­ti­schen Orga­ni­sa­tionen sind aktiv am Aufbau eines Systems betei­ligt, mit dem auf Fälle von geschlechts­spe­zi­fi­scher Gewalt reagiert und den Opfern geholfen werden kann.

Feminist:innen und femi­nis­ti­sche Ressourcen tragen außerdem wesent­lich dazu bei, die Sicht­bar­keit von Frauen während des Krieges zu erhöhen. Anläss­lich des Mutter­tags, der in der Ukraine im Mai begangen wird, rief die beliebte Inter­net­seite „Gender in Detail“ dazu auf, Geschichten über die Rolle der Mütter während des Krieges zu erzählen.

Eine wich­tige Botschaft dieser Geschichten und Frau­en­bilder ist nicht nur die Sicht­bar­keit von Frauen während des Krieges, sondern auch die Heraus­bil­dung eines alter­na­tiven Diskurses über weib­liche Subjek­ti­vität und Agency im Gegen­satz zum Diskurs der Viktimisierung.

Es gibt einige Initia­tiven, die nicht als femi­nis­tisch bezeichnet werden, die aber eben­falls zur Bildung eines neuen Diskurses über die Hand­lungs­macht von Frauen während des Krieges beitragen, im Gegen­satz zur Unter­stüt­zungs­rolle der Frauen.

Geschlecht ist im Krieg kein Krite­rium mehr für Nütz­lich­keit oder Unnütz­lich­keit. So stellt Natalya Savranska in einer Reihe von Zeich­nungen unter dem Titel „Jeder hat seine eigene Front“ die Idee unter­schied­li­cher und gleich­wer­tiger Beiträge zum Sieg verschie­dener Gruppen von Frauen und Männern dar: „Danke an die Mütter“, „Danke an die Tierschützer:innen“, „Danke an die frei­wil­ligen Psycholog:innenen“, „Danke an die Bäuer:innen“. In den ukrai­ni­schen Medien wird auch viel über das „alltäg­liche Held:innentum“ ukrai­ni­scher Frauen berichtet: Arbei­te­rinnen im Evaku­ie­rungszug, Verkäu­fe­rinnen, Ärztinnen, Post­an­ge­stellte, Lehre­rinnen. Und schließ­lich widmete das Kalush Orchestra, Gewinner des Euro­vi­sion Song Contest 2022, sein Musik­video „Stefania“ den Frauen und Müttern im Krieg.

Natür­lich ist das nur ein Ausschnitt aus der komplexen Situa­tion der ukrai­ni­schen Gesell­schaft, und meine Sicht­weise ist durch meine femi­nis­ti­sche Posi­tion und teil­weise durch meine eigene Infor­ma­ti­ons­blase geprägt. Neben den posi­tiven Tendenzen gibt es auch negative.

Zum Beispiel konstru­ieren einige von ihnen immer noch die zweit­ran­gige Rolle der Frau, wie ein Flashmob der ukrai­ni­schen TV-Moderatorin Lesia Niki­tiuk „Schön­heit für die Streit­kräfte“ mit einem Aufruf an Mädchen, „Männer, die an der Front sind, durch die Schön­heit der Frauen zu inspirieren“.

Es besteht die Gefahr, dass Frau­en­körper im Diskurs über die Verant­wor­tung der Frauen für den Wieder­aufbau des Landes nach dem Krieg instru­men­ta­li­siert werden, insbe­son­dere in Bezug auf die Demo­grafie. Kürz­lich wurden am selben Tag, dem 23. Mai, vier Peti­tionen von verschie­denen Autoren zum Abtrei­bungs­verbot regis­triert. Ich hoffe jedoch, und bin mir sogar sicher, dass sie nicht zur Grund­lage poli­ti­scher Entschei­dungen werden (bis zum 7. Juni erhielt eine der Peti­tionen nur 903 von den erfor­der­li­chen 25.000 Stimmen).

Retra­di­tio­na­li­sie­rung oder mehr Gleichstellung?

Kritik an Frauen, die für die Gleich­stel­lung der Geschlechter eintreten, gab es und wird es geben. Die Aufgabe des ukrai­ni­schen Femi­nismus besteht jedoch darin, nicht zuzu­lassen, dass sie zur Richt­schnur wird, wodurch die Sicht­bar­keit der Frauen verloren geht und ihr unglaub­li­cher Beitrag zum Sieg abge­wertet wird. Einer­seits kann man nach den zahl­rei­chen Berichten über die unge­heuren Heraus­for­de­rungen, mit denen Frauen im Krieg konfron­tiert waren, und den heraus­ra­genden Beitrag der Frauen zum Sieg eine diskur­sive Verschie­bung in der Gesell­schaft in Bezug auf Gleich­be­rech­ti­gung der Geschlechter erwarten. Ande­rer­seits besteht auch die Gefahr, dass sich tradi­tio­nelle Geschlech­ter­vor­stel­lungen und -erwar­tungen verfes­tigen. Ein komple­xeres Szenario ist wahr­schein­li­cher, wenn verschie­dene wider­sprüch­liche Diskurse und Frau­en­bilder gleich­zeitig von unter­schied­li­chen Akteuren rekon­stru­iert werden.

Die ukrai­ni­sche Frau­en­be­we­gung wird nicht nur mit kommu­ni­ka­tiven und diskur­siven Heraus­for­de­rungen konfron­tiert sein, sondern auch mit komple­xeren, insti­tu­tio­nellen und struk­tu­rellen Problemen als Folge des Krieges. Drama­ti­scher Rück­gang der Wirt­schafts­tä­tig­keit von Frauen, erwar­teter Anstieg der häus­li­chen Gewalt, Hilfe für Opfer kriegs­be­dingter sexu­eller Gewalt, Verrin­ge­rung der insti­tu­tio­nellen Ressourcen für die Kinder­be­treuung (z. B. sichere Kinder­gärten), Verschlech­te­rung der Lage gefähr­deter Frau­en­gruppen aufgrund gekürzter Sozi­al­aus­gaben. All diese und viele andere Probleme werden große Anstren­gungen der Frau­en­or­ga­ni­sa­tionen der Ukraine erfordern.