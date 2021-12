Seit Monaten geis­tern Schlag­worte wie „Cancel Culture“, „Poli­tical Correct­ness“ und „Wokeism“ durch das deut­sche Feuil­leton: Die drei Phäno­mene, so heißt es regel­mäßig, würden zuneh­mend die öffent­liche Debatte prägen. Alle drei diskur­siven Marker dienen auch dazu, eine Bedro­hung der akade­mi­schen Wissen­schafts­frei­heit von links herauf­zu­be­schwören. Zuletzt hatte insbe­son­dere der Fall der briti­schen Philo­so­phin Kath­leen Stock Aufmerk­sam­keit auf sich gezogen. Diese war in Sussex nach Protesten und einer teils gewaltsam entgleisten Social-Media-Kampagne queerer Aktivist:innen gegen die von ihr vertre­tenen trans­feind­li­chen Posi­tionen von ihrer Professur zurück­ge­treten. Nur wenige Tage nach ihrem Rück­tritt wurde bekannt, dass sie nunmehr als Fellow an die neu gegrün­dete Univer­sity of Austin berufen wurde, die explizit einen Ort des „Anti-Wokism“ schaffen will.

Gegen diesen Miss­brauch von „Wissen­schafts­frei­heit“ hielten und halten wir Kritik für drin­gend geboten. Wir sind ein Autor:innenkollektiv aus Mitglie­dern des Frank­furter Arbeits­kreises für poli­ti­sche Theorie und Philo­so­phie, einem Zusam­men­schluss von Geistes- und Sozialwissenschaftler:innen, die sich im Kontext der neueren kriti­schen Theorie verorten. In dem Beitrag „Wissen­schafts­frei­heit, die wir meinen“ (Zeit v. 18.11.2021) hatten wir vor dem oben skiz­zierten Hinter­grund für ein eman­zi­pa­to­ri­sches Verständnis von Wissen­schafts­frei­heit plädiert, das von der selek­tiven Fokus­sie­rung auf und poli­ti­schen Instru­men­ta­li­sie­rung von Einzel­fällen Abstand nimmt und beson­ders auf die Analyse und Infra­ge­stel­lung der univer­si­tären Macht­ver­hält­nisse abhebt. Die Univer­sität ist histo­risch ein von Asym­me­trien und Ausschlüssen durch­zo­gener Ort, so unser Argu­ment, an dem margi­na­li­sierte Stimmen häufig keinen Eingang in den wissen­schaft­li­chen Diskurs finden. Gegen diese Hier­ar­chien zu kämpfen, ist daher ein Eintreten für (wohl­ver­stan­dene) Wissen­schafts­frei­heit, keine Bedro­hung derselben.

Ironi­scher­weise sind es weder Vermittlungs- noch Über­zeu­gungs­stra­te­gien, mit denen der angeb­li­chen Bedro­hung von links begegnet wird. Die reflex­ar­tigen Erwi­de­rungen verlassen rasch die sach­liche Ebene zugunsten von Unter­stel­lungen und persön­li­chen Angriffen. Oder sie gehen gleich dazu über, Schwei­ge­ge­bote auszu­spre­chen, wie sie etwa Uwe Stein­hoff auf seiner Home­page und auf Twitter an die Adresse von Paula-Irene Villa rich­tete. Auch unser Beitrag hat wütende Reak­tionen hervor­ge­rufen. Die Repliken „Was man nicht kriti­sieren darf“ von Uwe Stein­hoff (FAZ v. 22.11.2021) und „Gezielte Kampa­gnen“ von Vojin Saša Vuka­di­nović (Zeit v. 25.11.2021) bringen die Debatte auf genau jenes Niveau der Diskus­sion drama­ti­scher Einzel­fälle, auf dem sich sowohl die Wissen­schafts­frei­heit als auch ihre tatsäch­li­chen Gefähr­dungen schnell verzerrt darstellen – und einfa­cher verzerren lassen. Solche Verzer­rungen folgen einem Muster, das drei rheto­ri­sche Stra­te­gien kombi­niert, die im Kampf gegen die vermeint­liche „Cancel Culture“ beson­ders beliebt sind: die Drama­ti­sie­rung von Einzel­fällen, den Vorwurf der Täter-Opfer-Umkehr und die Verbrei­tung wider­legter Mythen.

Erstens ist es für die anti-woken Verteidiger:innen der Debat­ten­kultur typisch, apodik­tisch zu konsta­tieren, die Wissen­schafts­frei­heit sei beson­ders durch „Trans­ak­ti­visten oder Gender-Studies-Personal“ gefährdet. Es folgt – z.B. bei Vuka­di­nović – die Aufzäh­lung einer Reihe von Fällen in Groß­bri­tan­nien und die Formu­lie­rung des Vorwurfs, die andere Seite erwähne „nichts, was dort in den letzten Jahren eine zentrale Rolle spielte“. Das geht gleich doppelt an der Debatte vorbei: Niemand leugnet die Exis­tenz oder die Rele­vanz dieser Fälle, doch diese bedürfen einer Einord­nung in die univer­si­tären und gesell­schaft­li­chen Macht­ver­hält­nisse. Dann jedoch müsste man außerdem eine Reihe von Fällen berück­sich­tigen, die Vuka­di­nović unter­schlägt, weil sie das gängige und von ihm repro­du­zierte Narrativ in Frage stellen, die akade­mi­sche Frei­heit werde vor allem durch trans- und andere woke social justice warriors gefährdet. Denn er verliert kein Wort zu Lisa Tilley, die im August ihre Stelle am Birk­beck College in London aufgab, um auf die Bedro­hung der akade­mi­schen Frei­heit durch ihren Kollegen, den bekannten Rechts­in­tel­lek­tu­ellen Eric Kauf­mann, aufmerksam zu machen, der gezielt von ihm als links iden­ti­fi­zierte Studie­rende und Kolleg:innen atta­ckiert; kein Wort zu der von Sara Ahmed doku­men­tierten Tatsache, dass Beschwerden über Macht­miss­brauch von Kolleg:innen, Vorge­setzten und Univer­si­täts­lei­tungen oft unter den Teppich gekehrt und unter Andro­hung von Vergel­tung aktiv unter­bunden werden, wenn Ange­hö­rige von Minder­heiten oder in der insti­tu­tio­nellen Hier­ar­chie schlechter Gestellte sie äußern; kein Wort dazu, dass (aus Sicht der NGO Liberty und des Joint Committee on Human Rights) die Meinungs­frei­heit an den Univer­si­täten in Groß­bri­tan­nien vor allem durch die Prevent Agenda der Regie­rung gefährdet ist, da beson­ders BAME (Black, Asian, and mino­rity ethnic) Studie­rende schnell des Extre­mismus verdäch­tigt werden, wenn sie „zu radi­kale“ Ansichten vertreten, und daher zur Selbst­zensur gedrängt werden; kein Wort schließ­lich dazu, dass auch in Groß­bri­tan­nien, wie in Frank­reich und in den USA, regel­mäßig insbe­son­dere Forschung zu Rassismus von der Regie­rung als unwis­sen­schaft­lich atta­ckiert wird. Alles nur „projek­tive Proble­ma­ti­sie­rungen“? Beiträge wie jener von Vuka­di­nović führen genau jene selek­tive Drama­ti­sie­rung von Einzel­fällen vor, an der die Debatte insge­samt krankt: ein spezi­eller Fall wird als reprä­sen­tativ für die gesamte Lage behauptet, ohne zu unter­su­chen, welche realen Macht­ver­hält­nissen diese Lage bereits strukturieren.

Zwei­tens läuft auch der Vorwurf der Täter-Opfer-Umkehr ins Leere. Eigent­lich sollte es keiner weiteren Erläu­te­rung bedürfen, dass der Hinweis auf die Kritik­wür­dig­keit einer ganzen Reihe doku­men­tierter Aussagen von Stock und auf die Einsei­tig­keit der medialen Bericht­erstat­tung über ihren Fall keine Recht­fer­ti­gung von Mord­dro­hungen darstellt. Der Kampf „mit allen Mitteln“ ist eine rechte Stra­tegie, die außer­halb der Wissen­schaft ganz genauso zu kriti­sieren ist wie inner­halb. Auch eman­zi­pa­to­risch ange­legter Akti­vismus kann in Bedro­hungen umschlagen, insbe­son­dere wenn er mit auf Social Media-Plattformen geführten Kampa­gnen einher­geht. Sach­lich formu­lierte offene Briefe und begrün­dete Proteste sind demge­gen­über nicht nur legi­time Mittel des Protests, sondern Herz­stück demo­kra­ti­scher Willens­bil­dung, und zwar im Kontext des Streits um poli­ti­sche Stel­lung­nahmen – wie dieje­nigen von Stock in Sachen Rechte von Trans-Personen – auch inner­halb von Univer­si­täten. Diese Stra­te­gien mit hate tweets, Einschüch­te­rungs­ver­su­chen und gar Mord­dro­hungen in einen Topf zu werfen, ist eine unlau­tere Stra­tegie, berech­tigte Kritik zu delegitimieren.

Diffe­ren­zie­rungen sind aller­dings nicht die Sache Vuka­di­no­vićs, was ange­sichts seiner früheren Atta­cken auf das Werk von Judith Butler und „die Gender Studies“ nicht über­rascht. Trotz der an anderer Stelle (etwa von Sabine Hark und Judith Butler sowie von Paula-Irene Villa) bereits mit starken Gründen einge­for­derten Nuancen schreibt Vuka­di­nović – ebenso wie auch Stock in ihrem Buch Mate­rial Girls – weiterhin gegen einen Popanz an: „die Gender Studies“ und ihre „post­mo­derne“ Leug­nung der Realität. Schon die Behaup­tung, Autor:innen wie Foucault und Butler würden die Realität leugnen, ist absurd; die Fiktion einer einheit­li­chen Posi­tion in „den Gender Studies“ zum Thema Geschlecht und Geschlech­ter­iden­tität schlicht unwis­sen­schaft­lich. Wie viel­schichtig und kontro­vers die entspre­chenden Debatten tatsäch­lich sind, kann man sich schnell vor Augen führen, wenn man die entspre­chenden Zeit­schriften (z.B. Femi­nis­ti­sche Studien oder Hypatia: A Journal of Femi­nist Philo­sophy) und die einschlä­gigen Beiträge in Online-Enzyklopädien (z.B. https://plato.stanford.edu/entries/feminism-gender/ oder https://plato.stanford.edu/entries/feminism-trans/) konsul­tiert. Diese für wissen­schaft­liche Debatten typi­sche Komple­xität kommt bei Stock und Vuka­di­nović an keiner Stelle vor. Sie fordern zwar Respekt für ihre vermeint­lich rein wissen­schaft­li­chen Einlas­sungen, lassen aber ein Mindestmaß an wissen­schaft­li­cher Serio­sität vermissen und igno­rieren willent­lich, dass man die rele­vanten theo­re­ti­schen Fragen auch disku­tieren kann, ohne Menschen die Legi­ti­mität ihrer Geschlechts­iden­ti­täten und ihres Anspruchs auf ein Leben ohne Angst vor Gewalt abzu­spre­chen. Das legt nahe, dass es ihnen tatsäch­lich um etwas anderes geht als einen Beitrag zur akade­mi­schen Diskus­sion: nämlich um die Verun­mög­li­chung von Kritik und die Durch­set­zung einer trans­feind­li­chen poli­ti­schen Agenda unter dem Deck­mantel der Wissen­schafts­frei­heit (die zudem, immer wenn es stra­te­gisch opportun erscheint, mit der Meinungs­frei­heit gleich­ge­setzt wird, obwohl sie klarer­weise anderen Stan­dards und Logiken folgt). Damit stellen sie sich selbst in die Nähe derje­nigen, die auf ebenso schwa­cher Grund­lage „LGBT-Ideologiefreie Zonen“ fordern und Butler für die Verkör­pe­rung des Teufels halten.

Menschen­rechts­or­ga­ni­sa­tionen sowie LGBTQ*-Initiativen weisen seit langer Zeit darauf hin, dass Trans­per­sonen gravie­renden Anfein­dungen und Über­griffen im Alltag, Diskri­mi­nie­rungen im Beruf und Benach­tei­li­gungen im öffent­li­chen Leben ausge­setzt sind. Gestützt werden diese Ausschlüsse, die massives physi­sches und psycho­so­ziales Leid bewirken, etwa durch Vorur­teile, Hassideo­lo­gien und kultu­rell domi­nante Narra­tive. Diese Erfah­rungen – und dies ist die dritte rheto­ri­sche Stra­tegie – werden baga­tel­li­siert, wenn Trans­feind­lich­keit einfach als eine wissen­schaft­liche „Meinung“ unter anderen darge­stellt wird – wie es etwa Uwe Stein­hoff tut, der zugleich offen ausspricht, was viele nur denken, nämlich dass vulnerable Personen ohnehin „an einer Univer­sität fehl am Platze“ seien. Vuka­di­nović geht einen Schritt weiter und bedient selbst trans­feind­liche Vorur­teile, indem er empi­risch wider­legte Mythen kolpor­tiert, die belegen sollen, dass von trans Personen sowohl als Campus-Aktivist:innen als auch im Alltag eine so große Gefahr ausgehe, dass wir ihre Geschlechts­iden­tität nicht aner­kennen sollten. Nur so ist seine den Anschein empi­ri­scher Evidenz erschlei­chende Behaup­tung zu verstehen, dass aufgrund der Rechte von trans Personen nun Frauen „noch im Gefängnis Risiko laufen, verge­wal­tigt zu werden“. Hier wird ein Feind­bild beschworen, das Sexu­al­panik auslösen soll. Die Fantasie geht auf einen einzigen Fall zurück, einen folgen­schweren Justiz­skandal, im Zuge dessen ein wegen Verge­wal­ti­gung verur­teilter Häft­ling in ein briti­sches Frau­en­gefängnis verlegt wurde. (Die gravie­rende und gras­sie­rende sexua­li­sierte Gewalt, der trans Frauen in Männer­ge­fäng­nissen ausge­setzt sind, kommt selbst­ver­ständ­lich nicht zur Sprache). Damit soll die Furcht verbreitet werden, dass unter dem Deck­mantel der Trans­se­xua­lität gewalt­tä­tige Männer in Frau­en­räume eindringen – neben Gefäng­nissen werden häufig Toiletten genannt. Doch diese Argu­men­ta­tion ist absurd: Nirgends sonst nehmen wir eine ganze Gruppe in Haftung, um der Möglich­keit eines gewalt­samen Über­griffs vorzu­beugen. So wird sexua­li­sierte Gewalt über­wie­gend von Männern in Fami­lien und auf der Straße verübt – trotzdem dürfen Männer Fami­lien haben und vor die Tür. Dass Gewalt aber über­wie­gend von Männern ausgeht, verweist genau auf die Ebene struk­tu­reller Macht­ver­hält­nisse. Das Problem geschlechts­spe­zi­fi­scher Gewalt muss durch femi­nis­ti­sche, gesamt­ge­sell­schaft­liche Reformen ange­gangen werden. Sobald der Gegner Patri­ar­chat heißt und nicht „Transgender-Ideologie“ ist es aller­dings schwer, Beifall von einer breiten Quer­front zu bekommen.

Stein­hoffs und Vuka­di­no­vićs Texte zeigen wie im Lehr­stück, wie unter Bezug­nahme auf „Wissen­schafts­frei­heit“ asym­me­tri­sche Macht­ver­hält­nisse verschleiert werden, die Forschung und Lehre durch­ziehen: Ein rein formaler Begriff von Wissen­schafts­frei­heit, der weder nach den zugrun­de­lie­genden Ausschluss­ver­hält­nissen noch nach den poten­ziell gewalt­för­migen Konse­quenzen von Forschung fragt, repro­du­ziert bestehende Macht­ver­hält­nisse – und schließt damit echte Wissen­schafts­frei­heit aus. Die Pose der „Neutra­lität“ ermög­licht es domi­nanten Gruppen, hand­feste poli­ti­sche Inter­essen als „unvor­ein­ge­nom­mene“ oder „ratio­nale“ Forschungs­er­geb­nisse zu präsen­tieren und gleich­zeitig margi­na­li­sierte poli­ti­sche Inter­essen als „mora­lis­tisch“ oder „ideo­lo­gisch“ (so Stein­hoff) zu disqua­li­fi­zieren. Selten liegen die poli­ti­schen Inter­essen so offen auf der Hand wie bei den deut­schen Anhänger:innen von Kath­leen Stock, die sich aktuell vor allem gegen die von der Ampel-Koalition geplante Libe­ra­li­sie­rung des Perso­nen­stands­ge­setzes richten (so etwa Stein­hoff im rechts­kon­ser­va­tiven Magazin Cicero). Häufig geht es um viel subti­lere – ökono­mi­sche, kultu­relle und habi­tu­elle – Ausschlüsse. Wer an echter Wissen­schafts­frei­heit inter­es­siert ist, muss diese Ungleich­heiten angehen: Denn ohne vormals ausge­schlos­sene Perspek­tiven einzu­be­ziehen, läuft der wissen­schaft­liche Diskurs nicht nur Gefahr, soziale Herr­schafts­ver­hält­nisse zu repro­du­zieren, sondern auch die Wissens­pro­duk­tion künst­lich einzu­schränken und sich Wege zu einer robus­teren Objek­ti­vität zu verbauen.

Den Blick auf die struk­tu­relle Ebene zu richten, heißt nicht, bestimmten Gruppen a priori Recht zu geben. Oft heißt es sogar, Grup­pen­zu­schrei­bungen zu histo­ri­sieren und zu proble­ma­ti­sieren (also Iden­ti­täts­po­litik zu kriti­sieren). Ebenso wichtig ist es, immer wieder neu danach zu fragen, wo sich auch in ehemals margi­na­li­sierten Posi­tionen neue Macht- und Gewalt­ver­hält­nisse heraus­bilden können. Es ist hingegen hoch­pro­ble­ma­tisch von der Gewalt, die Stock entge­gen­schlug, auf die allge­meinen Verhält­nisse kurz­zu­schließen. Auch wenn jeder Einzel­fall zählt, sind Versuche mora­li­scher Panik­mache, die sich weder auf die empi­ri­sche Bedro­hungs­lage noch auf die in der philo­so­phi­schen Debatte vertre­tenen Posi­tionen stützen können, Hinder­nisse für eine ernst­hafte Debatte über die Bedro­hungen von Wissen­schafts­frei­heit. Ein eman­zi­pa­to­ri­sches Verständnis von Wissen­schafts­frei­heit bedarf – und fördert! – klare Macht­ana­lysen, keine weitere Verbrei­tung von Mythen.