Nach dem letzt­jäh­rigen GdG-Seriensommer wenden wir uns in diesem Sommer der Lyrik zu. Das Feld ist breiter und leben­diger, als man meinen könnte: Song­texte gehören ebenso dazu wie Graf­fi­t­i­slo­gans an Haus­wänden. Expe­ri­men­telle Texte in Lyrik­zeit­schriften und kurze Posts auf Social-Media-Plattformen können sich glei­cher­maßen als Lyrik erweisen – ebenso wie Poetry-Slam-Beiträge oder Sprich­wörter, die von Mund zu Mund weiter­ge­tragen werden. Die Grenzen zu Sprü­chen aus der Werbung oder zu poli­ti­schen State­ments sind flie­ßend, die Defi­ni­tionen strittig wie eh und je.

Am besten viel­leicht so: Um Lyrik handelt es sich, wenn a) das Geschrie­bene, Gesagte oder Gesun­gene viel Weiß oder über­haupt viel Frei­raum um sich lässt und wenn b) Sprache darin so eigen­artig und im besten Sinne merk­würdig verwendet wird, dass es zu ihrer Wahr­neh­mung Zeit und Aufmerk­sam­keit bedarf. Der Frei­raum erhält dadurch auch einen Sinn.

Gibt es Gedichte, die dieser Defi­ni­tion nicht entspre­chen? Ich kenne keine. Nachdem Reim und Metrik keine zuver­läs­sigen Krite­rien mehr sind, muss man sich auf das verlassen, was an mögli­chen Bestim­mungen übrig­bleibt. Dazu gehört auch der Vers, sofern man ihn als Gestal­tungs­ein­heit begreift, der jeweils durch die Arbeit an und mit der mögli­chen Länge einer Zeile auf dem Papier oder auf dem Bild­schirm oder an den Laut­folgen, Rhythmen und Pausen im Fort­gang der Worte beim Spre­chen defi­niert ist.

Wie radikal und poli­tisch Lyrik in diesem Sinne sein kann, hat jüngst die Thea­ter­re­gis­seurin und Dich­terin Jewge­nija Berko­witsch vor Gericht in Moskau gezeigt, als sie sich in Vers­form gegen­über der absurden Anschul­di­gung, Terro­rismus zu recht­fer­tigen, vertei­digte. Wie denn auch sonst? Wenn die verlo­gene Verwen­dung von Sprache keine Grenze mehr kennt, ergibt es schlicht gar keinen Sinn mehr, auf eine andere Sprache zu vertrauen als eben auf eine, die sich dem vermeint­li­chen Gebot, auf eine bestimmte Weise zu spre­chen, nicht unterwirft.

Gerade vorges­tern gab die Deut­sche Akademie für Sprache und Dich­tung den Preis­träger des Georg-Büchner-Preises 2024 bekannt: Oswald Egger. Das ist eine gute Nach­richt. Auch für den hier nun eröff­neten Lyrik­sommer. Durch­ge­hend zeigen die Texte Eggers auf, dass und wie lyri­sches Schreiben und Spre­chen statt­finden kann: über­ra­schend, eigen­sinnig, weit ausgrei­fend und dabei in Bereiche vorsto­ßend, die ziem­lich quer zu dem liegen, was man an Sinn­erwar­tungen an Texte heran­zu­tragen gewohnt ist.

Lyrik erfor­dert, wo es sie gibt, eine bestimmte Art von Aufmerk­sam­keit. Andern­falls kriegt man von ihr einfach nichts mit. Diese Aufmerk­sam­keit benö­tigt Zeit. Wer sie sich nimmt, wird besten­falls belohnt. Im weiteren Sinne der ‚Poesie‘ – die den Aspekt der ‚Hervor­brin­gung‘ (poiesis) betont – bringt Lyrik Gegen­wart hervor: die Gegen­wart der Lektüre, der Rezep­tion, der sprach­lich evozierten Verschrän­kung von Erin­ne­rung und Erwartung.

Eine Geschichte der Gegen­wart – ihrer Produk­tion und Refle­xion – ließe sich entspre­chend allein für den Bereich der Lyrik fort­lau­fend neu schreiben. Einen Eindruck davon werden die kommenden Artikel des Lyrik­som­mers auf GdG verschaffen. Immer am Sonntag, gele­gent­lich auch am Mitt­woch, werden wir aktu­elle Beiträge zur Gegen­wart der Lyrik bringen. Wer Lust hat, sich auf den Lyrik­sommer einzu­stimmen, kann gerne auf die folgenden Artikel aus unserem Archiv zurückgreifen:

***

Amelia Glaser

Nation der Dichter*innen. Was uns ukrai­ni­sche Lyriker*innen über Krieg und Sprache lehren

Wie lässt sich die Geschichte einer multi­eth­ni­schen, schon von unzäh­ligen vergan­genen Grau­sam­keiten gezeich­neten Nation erzählen – und wie lassen sich die Schre­cken des jüngsten Krieges in Worte fassen? Zeit­ge­nös­si­sche ukrai­ni­sche Lyriker*innen glauben, dass ihre Sprache dafür das rich­tige Gefäß ist. (GdG-Artikel vom 13.7.2022)

***

Jörg Scheller und Mithu Sanyal

Poesie im Parla­ment: Naive Utopie oder Alter­na­tive zum Maschinendenken?

Braucht es poli­ti­sche Poesie oder poeti­sche Politik? Vor kurzem erhob die Schrift­stel­lerin Mithu Sanyal zusammen mit Dmitrij Kapi­telman und Simone Buch­holz die Forde­rung nach einer Parla­ments­poetin. Was diese Forde­rung für Sprache und Politik bedeutet, fragt der Kunst­wis­sen­schaftler Jörg Scheller bei Mithu Sanyal nach. (GdG-Artikel vom 2.2.2022)

***

Sandro Zanetti

Schräg durch die Zeit – Emily Dick­inson als Serie

Emily Dick­inson gilt heute als die bedeu­tendste ameri­ka­ni­sche Dich­terin des 19. Jahr­hun­derts. Zu Lebzeiten war sie unbe­kannt. Ihre Gedichte rasen seither durch die Zeit. Die TV-Serie „Dick­inson“ kommt ihnen dabei entgegen. (GdG-Artikel vom 26.5.2021)

***

Chris­tine Lötscher

Zähne ziehen. Lite­ratur und Legitimation

Was ist die Aufgabe der Lite­ratur? Wie poli­tisch darf, ja muss sie sein? Immer wieder hört man, dass Lite­ratur, die wirksam werden will, sich über ausser­li­te­ra­ri­sche Krite­rien legi­ti­mieren muss. Das gilt von der poli­ti­schen Bühne bis in die Kinder­zimmer hinein. (GdG-Artikel vom 10.2.2021)

***

Janosch Steuwer

Weiter­geben. Theodor Kramers Gedichte von der Angst

In den Anti-Corona-Protesten bricht sich ein neuer Geschichts­re­vi­sio­nismus Bahn. Wer ihm öffent­lich wider­spricht, adelt die Provo­ka­tionen mit Aufmerk­sam­keit. Sie könnten aber auch Anlass für eigene Ausein­an­der­set­zungen mit den NS-Verbrechen sein. Zum Beispiel durch die leisen Angst­ge­dichte von Theodor Kramer. (GdG-Artikel vom 6.12.2020)

***

Sandro Zanetti

Akute Dich­tung: Celans Zumutungen

Vor fünfzig Jahren nahm Paul Celan sich das Leben. Vor knapp hundert Jahren kam er zur Welt. Er hinter­ließ Gedichte, die er als Hände­druck oder als Flaschen­post verstand: Wen oder wer ein Gedicht trifft, sollte verän­dert aus der Begeg­nung hervor­gehen. (GdG-Artikel vom 19.4.2020)

***

Claudia Benthien

Public Poetry: Lyrik im urbanen Raum

Urban Poetry ist mehr als nur ein Gedicht, das auf eine Fassade geschrieben wird und mehr als die Debatte, die es auslöst. Im besten Fall verän­dert spoken-word-Poesie, Poetry in Motion oder Gedichte auf Flyern und Post­karten unsere Wahr­neh­mung von Öffent­lich­keit und von Dich­tung. (GdG-Artikel vom 8.9.2019)

***

Sylvia Sasse

„Der Mili­zionär kommt ins Spiel“ – Wie Pussy Riot den Dichter Dmitrij Prigov zitieren und das Poli­ti­sche poetisch wird

Der Mili­zionär, den Pussy Riot am Sonntag während des WM-Finals in Moskau „ins Spiel brachte“, ist eine Kult­figur der Moskauer Kunst­szene der 1980er Jahre. Sie stammt von Dmitrij Prigov, dessen Todestag sich gerade zum elften Mal jährte. (GdG-Artikel vom 22.7.2018)