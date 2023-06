In Zürich musste jüngst eine Drag-Lesung für Kinder auf Grund der Drohungen, die die Veran­stalter erhielten, unter Poli­zei­schutz abge­halten werden. Auch eine Schule in Stäfa, im Kanton Zürich, in der Schüler*innen zu einem „Gender-Tag“ am 15. Mai geladen hatten, erhielt nach einem online gene­rierten Shit­s­torm derart massive Drohungen, dass die Veran­stal­tung in Rück­sprache mit der Polizei wegen Sicher­heits­be­denken abge­sagt wurde. Der „Gender-Tag“ wurde seit zehn Jahren jähr­lich in der Schule abge­halten – bis in diesem Jahr Drohungen gegen „Leib und Leben“ von Veranstalter*innen und Lehr­kräften die Schule zum Rückzug zwangen. Der Vorwurf lautet: Es handle sich um eine „Verse­xi­sie­rung des Schul­un­ter­richts“. Rechte Politiker*innen mischten eben­falls mit: SVP-Nationalrat Andreas Glarner forderte auf Twitter die Entlas­sung der Schul­lei­tung. Eine weitere Drag-Lesung für Kinder in Zürich wurde in diesem Monat von Rechten ange­griffen – vorn mit dabei bei der Mobi­li­sie­rung der anti-LGBTQ Proteste war ein Verschwö­rungs­theo­re­tiker mit Kontakten in die deut­sche Reichs­bürger-Szene. „Dass wir bei einer Kinder­ver­an­stal­tung in der Biblio­thek mit physi­scher Gewalt rechnen müssen, erschreckt mich“, sagte Biblio­theks­di­rektor Felix Hüppi.

Schon im Oktober 2022 hatte eine Neonazi-Gruppe am Weg zum Veran­stal­tungsort der „Drag Story Time“ für Kinder im Tanz­haus Zürich Rauch­fa­ckeln ange­zündet und Parolen gesungen, anschlie­ßend stürmten sie die Veran­stal­tung und begannen, vor den Kindern rechts­ra­di­kale Parolen zu skandieren.

Ähnliche Töne hört man dieser Tage auch aus den Reihen der CSU. Deren Münchner Stadtrat Hans Theiss, LGBTQ-Sprecher seiner Frak­tion, war entsetzt: „Hier wird eine rote Linie über­schritten, wenn klar sexua­li­sierte Themen bei Vier­jäh­rigen plat­ziert werden.“ CSU-Generalsekretär Martin Huber pflich­tete ihm bei: „Lasst Kinder einfach Kinder sein […] Vier­jäh­rige sollten mit Bauklötzen oder Knete spielen und nicht mit woker Früh­sexua­li­sie­rung indok­tri­niert werden.“



Alles für das Kindeswohl?

Worum ging es? Wenn man Theiss Glauben schenken würde, um Folgendes: „Sexu­al­kunde durch Drag Queens für vier­jäh­rige Kinder – ist das wirk­lich Euer Ernst?“, schrieb er auf Twitter. Die Realität sah anders aus: In der Stadt­bi­blio­thek im Münchener Stadt­teil Bogen­hausen sollten Drag-Darstellende und eine jugend­liche trans Autorin eine Lesung für Kinder ab vier Jahren abhalten. Theiss warnte, es brauche eine „alters­ad­äquate Heran­ge­hens­weise“ und „viel Finger­spit­zen­ge­fühl“ – wofür genau, das sagte er nicht. Aber er schien eine genaue Vorstel­lung davon zu haben, wie die Vortra­genden gekleidet sein würden: „Schauen Sie doch mal, in welchen Outfits die Prot­ago­nisten dort auftreten, ist das alters­ge­recht? Wenn mich meine sieben­jäh­rige Tochter fragt, warum die ,Drei Frage­zei­chen‘ alles Jungs sind, dann spielt sich das auf der rich­tigen Ebene ab – aber so?“ Theiss konnte natür­lich nicht wissen, in welchen Outfits die Drag Künstler*innen auftreten würden, weil die Veran­stal­tung (ange­kün­digt für den 13. Juni) noch gar nicht statt­ge­funden hatte. Doch seine Impli­ka­tion war klar: die Behaup­tung nämlich, dass hier Drag Darsteller*innen sexuell aufrei­zend vor Kindern auftreten würden. Mit der Realität hat das jedoch nichts zu tun.

Wenn Theiss gewollt hätte, hätte er sich auch über Drag-Lesungen für Kinder infor­mieren können, bevor er einen Shit­s­torm auf Twitter entfachte. Aber er wollte nicht, denn die Empö­rung und das Schüren einer mora­li­schen Panik gehören zum Hand­werks­zeug reak­tio­närer Politik. In den USA findet beispiels­weise seit Jahren die Veran­stal­tungs­reihe Drag Queen Story Hour statt. Drag Queens treten dort in Drag auf – doch die Kostü­mie­rung unter­scheidet sich natür­lich stark von einer Drag Show in einem Nacht­club für Erwach­sene. Drag Queens treten vor Kindern als Prin­zes­sinnen oder Fabel­wesen verkleidet auf – wie bei einer gewöhn­li­chen Märchen­le­sung, nur bunter und viel­leicht mit mehr Glitzer.

Es geht bei den Veran­stal­tungen darum, alters­ge­recht Tole­ranz für verschie­dene Ausdrucks­formen von Geschlecht zu fördern und Kinder zu unter­halten. So war die Veran­stal­tung, die Ziel der Empö­rungs­welle wurde, auch beworben: „Sie erzählen von den unter­schied­lichsten Held:innen: Jungs in Klei­dern, Prin­zes­sinnen mit ihrem eigenen Willen, den Farben Blau und Rosa, von Kanin­chen und Füch­sinnen, dem Entde­cken der eigenen Frei­heit und vielem mehr. Freut euch auf unsere farben­frohe Lese­runde und tauscht euch im Anschluss gerne mit unseren Vorleser:innen aus!“

Fakten­freie, sexu­al­mo­ra­li­sche Panik

Warum aber dann der Vorwurf der Sexua­li­sie­rung? Kritiker*innen gaben als einen Grund zur Sorge den Namen des auftre­tenden Drag Kings an, der als „Eric Big Clit“ ange­kün­digt war. Möglich, dass ein Kind danach seine Eltern fragt, was eine Klitoris ist – nicht, dass das ein Drama wäre. Doch es geht hier weder um Fakten, noch um die Namen von Drag-Darsteller*innen. Hinter der Empö­rung steckt eine künst­lich von Rechten und Frauen mit trans­feind­li­chen Ansichten, die sich als Femi­nis­tinnen verstehen, aufge­peitschte mora­li­sche Panik, die eine ohnehin schon margi­na­li­sierte Gruppe von Menschen weiter in Gefahr bringt, Opfer von gewalt­tä­tigen Über­griffen, Mobbing und Ausgren­zung zu werden. Das zeigt die Bemer­kung Hubert Aiwan­gers: Der baye­ri­sche Wirt­schafts­mi­nister und stell­ver­tre­tende Minis­ter­prä­si­dent (Freie Wähler) war sich nicht zu schade, ganz tief in die reak­tio­näre Motten­kiste zu greifen und einen Klas­siker der Queer­feind­lich­keit auszu­graben: „Das ist Kindes­wohl­ge­fähr­dung und ein Fall fürs Jugendamt, keine Welt­of­fen­heit, wie es die Grünen verharm­losen“, behaup­tete Aiwanger.

Die angeb­liche Sorge um das „Kindes­wohl“, die Aiwanger und andere Gegner*innen von Drag- Lesungen für Kinder vorbringen, ist ein Deck­mantel für die Queer­feind­lich­keit, die sich hinter ihrem Protest versteckt. Es ist kein Zufall, dass ähnliche Einwände immer wieder zu hören sind, wenn es um die Rechte von LGBTQ Menschen geht. Denn Queer­ness und damit die bloße Exis­tenz von Menschen, die gegen hete­ro­nor­ma­tive, cis Vorstel­lungen von Gender und Sexua­lität verstoßen, werden von konser­va­tiven Kräften als exis­ten­ti­elle Bedro­hung ihres auf einer strengen Bina­rität der Geschlechter aufbau­enden Welt­bildes verstanden.

Nun sind eine Drag Queen und eine trans Person nicht synonym, doch auf diese Unter­schiede kommt es LGBTQ-Feinden über­haupt nicht an. Die Gleich­set­zung von trans und Drag nutzt ihnen viel­mehr, um trans als Geschlechts­iden­tität als bloße „Verklei­dung” diffa­mieren zu können. Beson­ders häufig findet wird dieser Vorwurf trans Frauen gemacht: Ihnen aberkennen Transfeind*innen die Weib­lich­keit und diffa­mieren sie, sich bloß als Frauen zu „verkleiden”. Es geht ihnen darum, eine mora­li­sche Panik gegen die Exis­tenz und die Menschen­rechte aller Personen zu schüren, die gegen christ­liche, hete­ro­nor­ma­tive Vorstel­lungen von Geschlecht und Gesell­schaft verstoßen. Daher sexua­li­sieren diese Akteure ständig allein schon die schlichte Exis­tenz von LGBTQ-Menschen, obwohl sie vorgeben, einer angeb­li­chen „Sexua­li­sie­rung“ von Kindern Einhalt gebieten zu wollen. Das ist ein Para­doxon, das verwandt ist mit dem Kreuzzug von Verfechter*innen der soge­nannten Purity Culture, die Sex vor der Ehe und sexu­elle Aufklä­rung von Kindern und Jugend­li­chen ablehnen. Durch den Versuch, Sex zu vermeiden und Absti­nenz zu predigen, sexua­li­sieren sie aber voll­kommen alltäg­liche Situa­tionen, weil sie alles im miso­gynen Framing wahr­nehmen, dem gemäß Frauen- oder Mädchen­körper in Männern angeb­lich unkon­trol­lier­bare Lust wecken.

Hinter der angeb­liche Sorge um „die Kinder“ steckt der Mythos, dass Queer­ness – egal ob Trans­ge­schlecht­lich­keit oder Homo­se­xua­lität – durch „soziale Anste­ckung“ „über­tragen“ werden könne. Das geht auf die Annahme zurück, dass Trans­ge­schlecht­lich­keit, Homo­se­xua­lität oder Queer­ness allge­mein Krank­heiten seien, mit denen man sich „infi­zieren“ und von denen man dementspre­chend auch „geheilt“ werden könne.

Rechte Cancel Culture

Deut­sche Konser­va­tive eifern jedoch nicht nur inhalt­lich der Repu­bli­ka­ni­schen Partei jenseits des Atlan­tiks nach, sondern bedienen sich auch der Taktiken rechter Aktivist*innen in den USA – mit verhee­renden Folgen. Tilman Kuban, ehema­liger Vorsit­zender der Jungen Union und CDU-Abgeordneter im Bundestag, sorgte durch einen Tweet dafür, dass eine Kinder­ta­ges­stätte im Bistum Fulda mit Hass­nach­richten und Drohungen über­schüttet wurde. Kuban hatte anläss­lich des soge­nannten Mutter­tags auf Twitter einen Brief der Kita an die Eltern­schaft – samt Kontakt­daten des Kinder­gar­tens – veröf­fent­licht, mit den Worten: „Dem Wahn­sinn sind keine Grenzen mehr gesetzt […] Irgendwie find ich es ziem­lich cool, wenn man Kindern beibringt seiner Mutter einfach mal Danke zu sagen für ihren Mega­ein­satz Tag für Tag!“ Die Kita hatte in dem Brief erklärt, dass sie aus Rück­sicht auf Kinder aus Fami­lien, die nicht der tradi­tio­nellen Vater-Mutter-Kind Zusam­men­set­zung entspre­chen, – und aus Perso­nal­mangel – zum Muttertag keine „Muttertags“-Geschenke basteln würden. Es handle sich dabei nicht um eine Herab­set­zung dieser Fami­li­en­form, sondern um Respekt und Tole­ranz gegen­über anderen Konstel­la­tionen des fami­liären Zusam­men­le­bens. Kuban war das herz­lich egal. Nach Kritik löschte er den Ausgangst­weet und schwärzte die Adresse auf dem Brief – aber da war es zu spät.

Die CDU Hessen legte noch einmal nach: Zwei Tage nach Kubans Tweet postete der offi­zi­elle Account der Partei: „Kindern in einer Kita zu verbieten, Mutter­tags­ge­schenke und andere Tradi­tionen zu pflegen, weil ,die Konstel­la­tion Mutter-Vater-Kind/er nicht mehr die Norm in heutigen Fami­lien‘ ist, gleicht einem Denk­verbot! Das macht mich fassungslos“. Dazu hatten sie eine Zitat-Kachel mit einer Aussage des hessi­schen CDU-Generalsekretär Manfred Pentz gebas­telt: „Jetzt schon Woke­ness in katho­li­schen Kitas?!“

Hass und Hetze: reak­tio­näre Kampf­be­griffe und Shitstorms

Auch die Verwen­dung von woke als Kampf­be­griff zeigt, woher die CDU Hessen hier ihre Inspi­ra­tion genommen hat: von Rechten und Rechts­extremen jenseits des Atlan­tiks, wo woke längst poli­tical correct­ness als Kampf­be­griff ersetzt hat. Der rechte Shit­s­torm samt Drohungen war erfolg­reich: Das Bistum Fulda, der Träger der Kinder­ta­ges­stätte, veröf­fent­lichte auf Anfrage eine Entschul­di­gung: „Die KiTa wird auch weiterhin ein katho­li­sches Profil haben und sich für das christ­liche Fami­li­en­bild einsetzen. Gleich­zeitig werden andere Lebens­mo­delle und Reali­täten nicht ausge­schlossen”, heißt es darin. Christ­lich bedeutet scheinbar in diesem Kontext: „Familie“ wird, wie so oft im reli­giösen Kontext, als Synonym für Vater-Mutter-Kind verwendet. Dass die CDU Hessen den Post später löschte und Pentz behaup­tete, „Hass und Hetze“ gegen die Kita seien für ihn „inak­zep­tabel“ – geschenkt. Sie hatten sich längst daran beteiligt.

Die Angriffe auf Drag Shows und alle Lebens­weisen, die nicht der hete­ro­nor­ma­tiven „Kern­fa­milie“ aus cis Vater, cis Mutter, cis Kindern bestehen, geschehen nicht in einem Vakuum. Denn die queer­feind­li­chen Narra­tive, die unter dem Vorwand des „Kinder­schutzes“ zur Verleum­dung von LGBTQ Personen, vor allem von trans Personen und Drag Performer*innen, verbreitet werden, werden derzeit in den USA in Geset­zes­form gegossen. Allein in diesem Jahr wurden auf Bundes­staa­ten­ebene mehr als fünf­hun­dert LGBTQ-feindliche Gesetze einge­bracht – und es ist erst Mai.

Die Lage für trans Personen in Repu­bli­ka­ni­schen Staaten ist drama­tisch, gar lebens­be­droh­lich: Dort werden immer mehr Verbote von gender affir­ming Gesund­heits­ver­sor­gung für trans Kinder und Jugend­liche erlassen. Dabei ist die Gender affir­ming Gesund­heits­ver­sor­gung die von führenden medi­zi­ni­schen Verbänden als „best prac­tice” empfoh­lene Behand­lungs­me­thode. Sie senkt das Suizid­ri­siko erheb­lich, das bei trans Kindern und Jugend­li­chen beson­ders hoch ist. Doch die Unter­stüt­zung von Eltern für ihre trans Kinder wird zuneh­mend krimi­na­li­siert; beispiels­weise droht in Florida gar der Entzug des Sorge­rechts.

„Kinder­schutz“ war schon immer ein Vorwand zur Diskri­mi­nie­rung von und für stochas­ti­schen Terro­rismus gegen LGBTQ-Menschen – deut­lich zu sehen dadurch, dass Repu­bli­kaner gerade alles daran setzen, die Verbote für gender affir­ming Gesund­heits­ver­sor­gung auch auf erwach­sene Menschen auszu­weiten: Es geht letzt­end­lich darum, die Exis­tenz von trans Menschen im öffent­li­chen Raum zu krimi­na­li­sieren und Queer­ness zu verbieten. In diesem Zusam­men­hang ist das Verbot von Drag Shows im Repu­bli­ka­ni­schen Tennessee zu verstehen – andere von der Grand Old Party (GOP) regierte Bundes­staaten ziehen bereits nach. Gleich­zeitig haben die Angriffe auf Insti­tu­tionen und Veran­stalter in den USA, die Drag Shows hosten, zuge­nommen – von Beläs­ti­gung von Gästen bis zu Brand­an­schlägen mit Molotov-Cocktails und Bomben­dro­hungen. Drag Perfor­mances – für Erwach­sene und solche speziell für Kinder – müssen immer häufiger unter dem Schutz bewaff­neter lokaler Antifa-Gruppen statt­finden, um die Sicher­heit der anwe­senden Künstler*innen und Gäste zu garan­tieren. Denn die rechten „Demons­tranten“, die Drag Queens und Publikum als Groomer beschimpfen (das heißt als pädo­se­xu­elle Straf­täter), sind oft schwer bewaffnet: mit Sturm­ge­wehren und Base­ball­schlä­gern, die mit Stachel­draht umwi­ckelt sind. In Coeur d’Arlene (Idaho) verhin­derte die Polizei im Juni letzten Jahres, dass Anhänger der Patriot Front, einer faschis­ti­schen White Natio­na­list-Grup­pie­rung, in Kampf­aus­rüs­tung eine Pride Parade stürmten. In Ohio demons­trierten im März Neonazis mit Hakenkreuz-Fahnen gegen eine Drag Queen Story Hour für Kinder und skan­dierten „There will be Blood“ – „Es wird Blut fließen“. Im April versuchte eine weitere Neo-Nazi Grup­pie­rung in Ohio, Besucher*innen eines Drag Brunchs einzu­schüch­tern, indem sie Nazi-Lieder sangen, Hitler­grüße zeigten und anti-trans Slogans skandierten.

Es ist nicht verwun­der­lich, dass Nazis und White Natio­na­lists sich an dem rechten Kultur­kampf betei­ligen – und physi­sche Gewalt androhen und auch ausüben. Sie sehen die Exis­tenz von Drag Queens und Queer­ness insge­samt als exis­ten­ti­elle Bedro­hung für die „Familie“ und damit die „weiße Rasse“ – und sie verbünden sich, wie auch schon im Kampf gegen Abtrei­bung, mit der konser­va­tiven und reli­giösen Kräften. Anti-queerer Hass und Forced-Birth Akti­vismus sind poli­tisch mitein­ander verbunden: Beide gehen zurück auf die Ideo­logie der White Supre­macy.

Kultur­kampf um des Macht­er­halt willens

Nichts von alldem hält einzelne Mitglieder der CDU und CSU ab, auf eben jenen „Kulturkampf“-Zug aufzu­springen. In München brachte derweil die CSU-Fraktion im Bezirks­aus­schuss einen Dring­lich­keits­an­trag ein und forderte die Absage der Lesung. Die AfD verkün­dete im baye­ri­schen Landtag, es sei die Aufgabe der Politik, Kinder vor „solch linker Ideo­logie“ zu beschützen. Und sogar SPD-Bürgermeister Dieter Reiter, Schirm­herr des Chris­to­pher Street Day (CSD), sagte der Bild: „Ich habe für diese Art Programm kein Verständnis und glaube nicht, dass das für Vier­jäh­rige geeignet ist“ – er würde mit seinen Enkeln nicht an der Veran­stal­tung teil­nehmen. Er stehe „weiterhin stabil an der Seite der queeren Szene“, behaup­tete er in demselben Inter­view und sei gegen ein Verbot der Veran­stal­tung. Reiter bleibt trotz dieser Über­nahme queer­feind­li­cher Narra­tive weiterhin Schirm­herr des CSD und wird diesen auch anführen. Deut­sche Konser­va­tive und Teile der berühmten „bürger­li­chen Mitte“, aber auch bestimmte Teile der femi­nis­ti­schen Bewe­gung sind nicht die einzigen in Europa, die gerade das anti-Drag-Narrativ der US-amerikanischen und reli­giösen Rechten für sich übernehmen:

Euro­päi­sche konser­va­tive Politiker*innen und Aktivist*innen, die auf den LGBTQ-feindlichen „Kulturkampf“-Zug der US-amerikanischen Rechten aufspringen, machen gemein­same Sache mit Rechts­extremen und legi­ti­mieren so deren Posi­tionen. Es ist ein extrem gefähr­li­ches Spiel – für Leib und Leben derer, die Ziel­scheibe solcher Hass-Kampagnen werden, und für die Demokratie.