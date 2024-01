Sowohl in den aktu­ellen Konflikten als auch im besetzen Europa während des Zweiten Welt­kriegs gab und gibt es nichts zu lachen. Dennoch scheint einer der ersten Reflexe von Bevöl­ke­rungen, die unter einer Besat­zung und damit oft auch unter Bombar­die­rungen und Nahrungs­knapp­heit leiden, auf die um sie herr­schende Bruta­lität mit spitzem Humor zu antworten. Kann man sich mäch­tigen Armeen entge­gen­stellen mit Witzen oder Bonmots? Sind diese doch unmit­telbar zur Verfü­gung stehende Waffen des Geistes?

Wenn der Schwache über den Starken lacht, scheint alles möglich. Vor allem wenn es darum geht, die Hoff­nung auf eine zukünf­tige Umkehr des Macht­ge­füges aufrecht­zu­er­halten, oder um den Versuch, eine andere Wirk­lich­keit als die aktuell über­mäch­tige zu gestalten. Unter noch so widrigen Umständen bewahrt sich im Lachen die unaus­lösch­liche Gabe, die Schwere in eine Leich­tig­keit zu verwan­deln. So wie es dem syri­schen Vater gelang, der im Februar 2020 in einem Video, das um die Welt ging, seiner Tochter beibringt, über die Bombar­die­rung zu lachen, um die Angst des Kindes so früh wie möglich zu besiegen und ihr Einhalt zu gebieten. Für alle beide wurde der Lärm der Flug­zeuge nur noch zum Auslöser von Lach­an­fällen und nicht mehr zum Vorboten der Verzweif­lung. Im Lachen des Kindes zerstäubte das Gefühl der Zerstörung.

Humor stellt Gesell­schaft her

In der Ukraine ist Humor sehr schnell zu einer „ener­gi­schen Waffe des Wider­stands“ geworden, glaubt man der Zeit­schrift Charlie Hebdo, die am 25. Mai 2022 den Zeich­nungen ukrai­ni­scher Kari­ka­tu­risten eine Sonder­aus­gabe gewidmet und sie auf diese Weise geehrt hat. Das hervor­ste­chendste Motiv der Kari­ka­turen ist das Lächer­lich­ma­chen der russi­schen Armee, deren blinder Gehorsam zur Quelle von Spott und Verhöh­nung wird. Eine Kari­katur zeigt, wie russi­sche Soldaten mit zertrüm­merten Schä­deln in einer Schlange stehen und darauf warten, dass Putin Zucker­watte in Form von Gehirnen an sie verteilt, mit der ihr offener Schädel wie eine vorher entleerte Konser­ven­büchse gefüllt werden soll.

Die Inva­si­ons­arme mit Spott zu empfangen, sie mit über­malten Stra­ßen­schil­dern zu begrüßen, die Rich­tung Inter­na­tio­nalem Straf­ge­richtshof in Den Haag weisen, nimmt das Verspre­chen vorweg, dass ihre Kriegs­ver­bre­chen verur­teilt werden. Um dem Kriegs­de­saster gemeinsam zu begegnen, bietet sich Humor als ein essen­ti­elles Hilfs­mittel an. Eine junge Ukrai­nerin sagt: „Humor moti­viert zu leben.“ Es sei daran erin­nert, dass mit dem Ehepaar Selen­skyj an der Spitze des Landes, die beide im Comedy-Metier gear­beitet haben, Wider­stand und Spott selbst­ver­ständ­lich zusam­men­gehen: „Wir lachen, weil wir Wider­stand leisten.“ erklärte die First Lady vor laufenden Fernsehkameras.

Die gesamte Gesell­schaft scheint sich ein solches Über­le­bens­motto zu eigen gemacht zu haben. Der Verein der Kari­ka­tu­risten in Odessa hat sich aus dieser Art Selbst­ver­pflich­tung zum Lachen gegründet. Im Comedy Club Kiew erzählt ein Come­dian dem Publikum über eine offen­sicht­lich von allen geteilte Erfah­rung: „Werden Sie auch von Ihren Eltern während des Luft­alarms ange­rufen?“ Da man gemeinsam und nicht alleine lacht, werden überall im Land Abende mit Stand-up-Comedy orga­ni­siert, die in unter­ir­di­schen Schutz­räumen statt­finden, damit die Vorstel­lung nicht von den Bombar­die­rungen unter­bro­chen wird. Als ein Akt der patrio­ti­schen Soli­da­rität geht stets ein Anteil der Eintritts­gelder an die Armee, und der Verkauf von T-Shirts mit dem Aufdruck „Worte sind unsere Waffe“ geht buch­stäb­lich durch die Decke.

Über wen lachen wir?

Wort­spiele und parodis­ti­sche Texte kommen oft aus einer jeweils länder­spe­zi­fi­schen Popu­lär­kultur und werden vom Humor der Wider­stän­digen neu aktua­li­siert. Das war auch im vom Dritten Reich besetzten Europa bereits der Fall. Die verwen­deten Bezüge, die allen bekannt sind, erzeugen Sinn und erlauben die Etablie­rung von Gesell­schaft durch Rede­weisen der Kompli­zen­schaft. Als einzig­ar­tige und zugleich univer­selle Reak­tion erzeugt dieser Wider­stand schon allein durch seine Exis­tenz eine Gegen­ge­sell­schaft und eine Gegen­sprache, deren seman­ti­sche Codes sich am Wieder­aufbau einer Basis gemein­samer Werte betei­ligen. Diese Popu­lär­kultur aus gesundem Menschen­ver­stand und Sarkasmus wurde von den ersten Wider­stands­kämp­fern gegen die feind­li­chen Nazis einge­setzt und vom 14. Juni 1940 an, dem Einmarsch der Wehr­macht in Paris, in der Privat­sphäre der Fran­zosen veran­kert. Jeder fühlte sich ange­spro­chen und konnte in einer Geste der Kompli­zen­schaft die Pointen wieder­holen, die darauf ange­legt waren, durch Mund­pro­pa­ganda weiter­geben zu werden.

Der Humor, der bestimmte Ereig­nisse spie­gelt, hat in sich nichts Stati­sches oder Fixiertes, sondern folgt den Varia­tionen und Entwick­lungen entspre­chend den Zeiten und Orte, an denen die Besat­zungen statt­finden. Mit der Zeit wird das Lachen aggres­siver und roher. Es richtet sich zwar immer noch gegen den Feind und dessen Mitstreiter, doch es über­schreitet nie eine still­schwei­gend aner­kannte Grenze: Niemals richtet es sich gegen Opfer oder Verfolgte, sondern nur die Henker werden der Lächer­lich­keit preisgegeben.

Nach mehr als einem Jahr Krieg in der Ukraine sind die Formen des Sarkasmus auch zu einem „erwach­se­nerem“ und schmerz­vol­lerem Humor über­ge­gangen, in dem sich große Besorgnis ausdrückt, während in den ersten Kriegs­tagen noch eine Kari­katur die Runde machte, in der ein riesiger Hitler einem kleinen Wladimir Putin über die Wange strei­chelt. Die israe­li­schen Come­dians haben sich nach dem 7. Oktober 2023 dazu entschieden, zusammen zu stehen und die Gesell­schaft nicht durch Kritik an der Regie­rung zu spalten. Sie haben sich eine nicht über­schreit­bare Grenze gesetzt. Jede Anspie­lung auf die von der Hamas entführten Geiseln bleibt im Bereich des Unmög­li­chen. Auch die arabisch-israelischen Come­dians sind in der aktu­ellen Konfron­ta­tion, die vor allem zivile Opfer fordert, auf ein Schweigen zurückgeworfen.

Verbo­tener Humor

Para­do­xer­weise gelten für den klan­des­tinen Humor, der keiner Zensur unter­worfen ist, weil er sich ihr eben genau wider­setzt, keinerlei poli­ti­sche Grenzen, da er sich an einer Realität abar­beitet, die er erklär­ter­maßen ausein­an­der­nehmen will. Die Wider­stands­texte im besetzten Frank­reich zielten ausschließ­lich auf die Nazis, die Regie­rung in Vichy und deren staat­liche Kolla­bo­ra­tion mit dem Dritten Reich, auf die prodeut­schen Kolla­bo­rie­renden verschie­dener Dienst­herren und alle Papa­geien der offi­zi­ellen Diskurse, mit denen die Fran­zosen auf die „neue euro­päi­sche Ordnung“ und „natio­nale Revo­lu­tion“ einge­schworen werden sollten. Täglich spru­delten die Bonmots und wurden nach dem Krieg sowohl in Frank­reich als auch in Deutsch­land in Sammel­bänden heraus­ge­geben, wodurch die „geflüs­terten Witze“ in den alli­ierten Besat­zungs­zonen zwischen 1945-47 in aller Öffent­lich­keit publi­ziert wurden (insbe­son­dere im Frei­heit Verlag Heidelberg).

Eine kleine Geschichte bringt das allge­mein herr­schende Gefühl auf den Punkt: „Wie defi­niert man Kolla­bo­ra­tion? Kolla­bo­ra­tion ist ein ausglei­chender Vorgang, bei dem uns die Deut­schen unsere Uhren wegnehmen und dafür unsere Stunde schlagen.“ Oder auch das in Frank­reich bekannte „Radio-Paris ment, Radio-Paris est alle­mand“, das die Über­nahme der Infor­ma­ti­ons­me­dien durch die Besatzer anklagt (Akus­tisch lässt sich im Fran­zö­si­schen nur schwer unter­scheiden zwischen ment ‚lügt‘ und ‚est allemand‘ – ‚ist deutsch‘). Die Abkür­zung NSDAP wurde umge­hend zu „Nous Sommes Des Alle­mands Provi­so­ires“ (‚Wir sind provi­so­ri­sche Deut­sche‘). Diese Sprüche fanden eine große Verbrei­tung im besetzten Frank­reich und darüber hinaus auf dem gesamten fran­zö­si­schen Terri­to­rium aufgrund des spar­samen Einsatzes ihrer Mittel, die einen substan­zi­ellen Wahr­heits­ef­fekt produ­zieren und durch­schla­genden Erfolg hatten, weil sie leicht zu merken sind. Im Gegen­satz zur lärmenden Propa­ganda, die die Geister verne­belt, ist wider­stän­diger Humor nicht geschwätzig.

Noch vor Kriegs­ende, aber nach der Befreiung Frank­reichs wurde im Dezember 1944 in Toulouse die Ausstel­lung humour interdit (verbo­tener Humor) von einem einige Monate zuvor gegrün­deten Verein fran­zö­si­scher Zeichner und Humo­risten orga­ni­siert. Der Vereins­gründer Léo Soubeille, Zeichner und Wider­stands­kämpfer aus Toulouse, und sein Mitstreiter Serge Ravenel, Regio­nal­chef der FFI (Dach­or­ga­ni­sa­tion der fran­zö­si­schen Wider­stands­gruppen), wollten jene Zeich­nungen ehren, die im Unter­grund entstanden waren und von der deut­schen wie auch fran­zö­si­schen Zensur verboten wurden. Mit dem öffent­li­chen Zeigen der sati­ri­schen Werke von unter­schied­li­chen Ausge­sto­ßenen, d. h. von Wider­stands­kämp­fern, Inter­nierten und Depor­tierten, wurde versucht, die wider­stän­dige Geste am Leben zu halten und weiter­zu­tragen und die immense Krea­ti­vität, die sich gegen die Barbarei entfes­selt hatte, zu dokumentieren.

Humor als Geheimsprache

Der Humor der Wider­stands­kämpfer besteht vor allem darin, die Macht der Sieger zu dekon­stru­ieren, wobei er zugleich eine Kampf­an­sage und eine para­doxe Waffe ist. Die deut­schen Besatzer wurden mit allge­meinen Figuren wie les Fritz oder als Para­siten (Kartof­fel­käfer) bezeichnet oder sie wurden mit anste­ckenden Krank­heiten gleich­ge­setzt, wie die braune Pest oder furor teuto­nicus, was ihnen jegliche Realität absprach und sie in einen unwirk­li­chen Raum verbannte, sie symbo­lisch ausschloss oder gar löschte. Da sich die Pariser stör­risch weigerten, sie anzu­sehen, wurde Paris für die Deut­schen zur „Stadt ohne Blick“. Ihnen jegliche Macht abzu­spre­chen, ist in gewisser Weise auch ein Kampf gegen den „heim­li­chen Wunsch, aufzu­geben“. So lässt sich verhin­dern, dass das Leben mit und neben dem Feind zur Gewohn­heit wird, betonte Jean Texcier in den Conseils à l’occupé, einer Broschüre mit Hinweisen für die Menschen unter der Besat­zung, die er im Sommer 1940 erar­beitet hatte.

Die Nieder­lage durch ätzenden Humor zu verleugnen, ist ein Vertei­di­gungs­re­flex des Rechts auf die Ausübung der eigenen geis­tigen Frei­heit und bedeutet, die Hoff­nung auf die Zukunft nicht aufzu­geben. Charles de Gaulle erklärte in einer Radio­an­sprache auf Radio Londres am 3. August 1940, dass sich der Wider­stand auf diesen Gebrauch der Frei­heit gründet: „Ange­sichts der enormen Umwäl­zungen kommt es auf die Menschen an, die es verstehen, im Rhythmus der schreck­li­chen Ereig­nisse zu denken, zu wollen und zu handeln. Alle anderen werden hinweg­ge­fegt.“ Die Unter­grund­zeit­schrift Panta­gruel verlaut­barte als oberstes Gebot, es sei eine Frage der Würde „selbst zu denken“.

Wenn es darum geht, eine Gemein­schaft wieder herzu­stellen, neigt das Lachen dazu, die Verbin­dungen zu knüpfen oder zu repa­rieren, die von der zerset­zenden Wirkung der Besat­zung zerstört worden sind, indem es für eine poli­ti­sche Einheit sorgt, die über die diversen Tendenzen einer Hand­voll enga­gierter Indi­vi­duen weit hinaus­geht. Als univer­sell einsetz­bares Ventil knüpft der Umgang mit Humor an eine Tradi­tion der poli­ti­schen Respekt­lo­sig­keit an, die seit der Fran­zö­si­schen Revo­lu­tion eine bedeu­tende histo­ri­sche Rolle spielt. Die fran­zö­si­sche Sprache mit ihren ähnlich klin­genden Worten und zahl­rei­chen Alli­te­ra­tionen eignet sich beson­ders gut für den Einsatz auf dem Schlacht­feld, und viele Flug­blätter bemühten sich, die Sprache für die deut­schen Besatzer auf unver­ständ­liche Weise einzusetzen.

An den vielen Vari­anten des „neuen fran­zö­si­schen Alpha­bets“, die in Umlauf waren, wird deut­lich, dass eine neue Geheim­sprache erlaubte auszu­spre­chen, was man nicht buch­stäb­lich genauso hinschreiben konnte. Propa­gan­da­pa­rolen wurden verdreht, um die Botschaften zu unter­wan­dern und die Argu­mente des Gegners auf ihn selbst zurück zu richten. So wurde beispiels­weise ein Loblied auf Pétain in einer Weise gespielt oder abge­wan­delt, dass damit de Gaulle gefeiert wurde. Oder die Miliz wurde beschimpft, die Kolla­bo­ra­tion verun­glimpft, der rassis­ti­sche Blick der Nazis auf sie selbst zurück­ge­wendet, wie in der Beschrei­bung des „arischen Typs: blond wie Hitler, schmal wie Göring und groß wir Goebbels“.

Den Führer, der von der Propa­ganda des Dritten Reichs unauf­hör­lich als unver­hoffter Retter Deutsch­lands darge­stellt wurde, zeich­nete man als Anti­helden und rückte damit die Dinge richtig. In doppel­deu­tigen Anspie­lungen wies man voraus­ah­nend auf das Schicksal von Verrä­tern hin. Darin spie­gelte sich sowohl die Hoff­nung als auch der Sinn des Kampfes. Viele Flug­blätter – wie das im Musée de Bondues über­lie­ferte – waren wie Trau­er­an­zeigen aufge­macht und nahmen den Tod Hitlers vorweg:

„Sie werden gebeten, am Trau­erzug, der Trau­er­feier und der Beer­di­gung teil­zu­nehmen von:

Monsieur Adolf Hitler,

der aufgrund fest­ge­fah­renen Ehrgeizes und des Verschlin­gens von Flug­blät­tern eines über­ra­schenden Todes gestorben ist.

De profundis! [in Frakturschrift]

Es trauern:

sein heiß­ge­liebter Göring,

Goeb­bels (Stell­ver­treter),

Himmler,

Ribbentrop,

all seine Tanten, seine heilige Familie und seine wenigen Freunde.

Zuständig für die Feier­lich­keiten ist die Straßenreinigung.

Nach dem Wunsch des Verstor­benen wird nur eine Krone akzep­tiert, die Dornen­krone (honni soit qui mal y pense).“

Die Entlar­vung der herr­schenden Diskurse und offi­zi­ellen Argu­men­ta­tionen, die Demas­kie­rung und Umkeh­rung mit dem Ziel, die Zukunft so auszu­malen, wie man sie sich erhofft, erweisen sich als mäch­tige Werk­zeuge der Subver­sion. Die Waffe des Humors verleiht dem Unter­grund­kampf des Wider­stands gegen die Unter­drü­ckung eine ewige Aktualität.