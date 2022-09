Libe­rale Kommentator*innen führen den Ursprung des russi­schen Angriffs auf die Ukraine zu Recht auf Russ­lands impe­ria­lis­ti­sche Politik zurück. Sie haben jedoch Unrecht, wenn sie meinen, die Realität dieses Krieges lasse alle ‚irrealen‘ Ausein­an­der­set­zungen unbe­deu­tend werden, insbe­son­dere solche, die sich um Fragen der Kultur und der gesell­schaft­li­chen Konven­tionen, d. h. um Geschlecht und Sexua­lität, drehen. Zugleich zeigen sich dieselben Kommen­tie­renden davon über­rascht, in welchem Ausmaß Putins Politik in Russ­land unter­stützt wird, und stellen ungläubig fest, dass der Vatikan Russ­land noch immer nicht eindeutig verur­teilt hat. Aus ihrer Perspek­tive sind Patri­arch Kirills Worte über die Notwen­dig­keit, den Donbas gegen Gay-Pride-Paraden zu vertei­digen, Putins Äuße­rungen über cancel culture oder J.K. Rowling bloße Ausrut­scher, die nicht der Rede wert sind. Beide Äuße­rungen erfolgten jedoch nach Beginn der bewaff­neten Ausein­an­der­set­zungen, und waren alles andere als zufäl­lige Schnitzer. Das libe­rale Dogma von der Unbe­deut­sam­keit kultu­reller Ausein­an­der­set­zungen macht uns unfähig, die Mecha­nismen zu verstehen, die diesen Krieg nicht nur möglich, sondern – in den Augen eines beträcht­li­chen Teils der russi­schen Bevöl­ke­rung – unver­meid­lich und legitim gemacht haben. Seit über einem Jahr­zehnt wird ein globaler Kultur­krieg geführt, der wesent­lich dazu beigetragen hat, uns in diesen realen Krieg zu treiben.

Anti-Gender als Soft Power

In der russi­schen Kampagne gegen die Euro­päi­sche Union und den Westen kommen Geschlecht und Sexua­lität eine zentrale Stel­lung zu. Man könnte sogar sagen, dass Russ­land, indem es sich gegen die vermeint­liche mora­li­sche Auflö­sung und Dege­ne­ra­tion des Westens wendet, die durch das engli­sche Wort „Gender“ zum Ausdruck gebracht wird, eine ganz eigene Soft Power ausübt. Der Westen wird in den russi­schen Medien nicht nur als poli­ti­scher Gegner darge­stellt, sondern auch als ‚verkehrte Welt‘, die auf ihr Ende zusteuert, da sie sich dem gesunden Menschen­ver­stand widersetzt.

Voller Entsetzen werden die Länder der EU als Orte beschrieben, an denen Kinder aus normalen Fami­lien gerissen werden, um sie Homo­se­xu­ellen und Pädo­philen zu über­lassen, als Orte, an denen Ehen mit dem faden­schei­nigen Argu­ment zerstört werden, Frauen müssten vor Gewalt geschützt werden und an denen Jugend­liche im Namen einer kranken „Gender-Ideologie“ zwangs­weise Geschlechts­um­wand­lungen unter­zogen werden. Laut Kreml-Propaganda, die von der russisch-orthodoxen Kirche nach­ge­plap­pert wird, wird dieser Wahn­sinn heim­tü­ckisch in den Osten expor­tiert: Schwule regieren Europa (oder besser gesagt „Gayropa“), und die von denselben Schwulen terro­ri­sierten euro­päi­schen Insti­tu­tionen zwingen den Ländern, welche in die Fänge des Westens geraten, Gay-Pride-Paraden auf.

Als Putin davon sprach, dass J.K. Rowling wegen Trans­feind­lich­keit „gecan­celt“ worden sei, meinte er in Wirk­lich­keit die Vikti­mi­sie­rung Russ­lands durch den Westen: Die Kritik an der Schrift­stel­lerin soll „ein Beweis dafür sein, dass der Westen gerne Menschen ‚entwertet‘, und jetzt wird Russ­land genauso behan­delt“. Inner­halb dieses globalen Kriegs des Guten gegen das Böse wird die Ukraine – die auf ein Bündnis mit dem Westen drängt und sich um die Aufnahme in die EU bewirbt – als Gefah­ren­quelle und zugleich als kolo­ni­siertes Land gezeichnet, das durch Russ­land gerettet werden muss. In dieser Erzäh­lung spielt somit die Frage nach Geschlecht und Sexua­lität keine margi­nale, sondern eine überaus entschei­dende Rolle.

Selbst­ver­tei­di­gung ist ange­sichts der „kolo­nialen Aggres­sion“ des Westens und seiner Verbün­deten in der Region also bittere Notwen­dig­keit. Diese Vision brachte Patri­arch Kirill am 6. März 2022 klar zum Ausdruck, als er die Notwen­dig­keit der Putin­schen „Sonder­ope­ra­tion“ erläu­terte. Seine Erklä­rung ist es wert, in aller Ausführ­lich­keit zitiert zu werden, denn ihr Ton und ihre Rhetorik sagen viel darüber aus, wie die Macht­haber des heutigen Russ­lands denken:

Seit acht Jahren wird versucht, das zu zerstören, was im Donbas exis­tiert. Alles nur, weil dieses Land die so genannten Werte, die von denje­nigen ange­boten werden, die das Recht auf Welt­herr­schaft bean­spru­chen, grund­sätz­lich ablehnt. Heute gibt es einen Test für die Loya­lität gegen­über dieser Auto­rität, eine Art Passier­schein für diese ‚glück­liche‘ Welt, eine Welt des über­mä­ßigen Konsums, eine Welt der falschen Frei­heit. Wissen Sie, was dieser Test ist? Es ist die Gay-Pride-Parade. Die Forde­rung, eine Gay-Pride-Parade abzu­halten, ist ein Test für die Loya­lität zu dieser mäch­tigen Welt; und wir wissen, dass Menschen oder Staaten, die sich dieser Forde­rung wider­setzen, von dieser Welt abge­lehnt und als Fremde behan­delt werden.

Die west­li­chen Werte werden in diesem Narrativ als leer, falsch und konsum­ori­en­tiert darge­stellt. Der Westen bleibt dennoch eine bedroh­liche Macht; seine Opfer sind einfache Menschen, denen das Böse aufge­zwungen wird. Russ­land wiederum habe eine große zivi­li­sa­to­ri­sche Mission zu erfüllen: Seine Aufgabe bestehe darin, die lokalen Gemein­schaften vor dem Unheil der west­li­chen „Kolo­ni­sie­rung“ zu schützen und auf längere Sicht der christ­li­chen Welt mora­li­sche Erneue­rung zu bringen ­­– und den Westen vor sich selbst zu retten. In diesem Narrativ ist Russ­land der Hort jener Werte, die einst die Achse der west­li­chen Welt bildeten, und die der Westen unter­dessen aufge­geben hat. Diese wahren Werte – die der Donbas, natür­lich mit Hilfe Russ­lands, zu vertei­digen versucht – sind die Tradi­tion (einschließ­lich der so genannten tradi­tio­nellen Familie), die natür­liche Sexu­al­ord­nung, klare soziale Hier­ar­chien und die domi­nie­rende Rolle der Reli­gion, die es erlaubt, Tugend und Laster vonein­ander zu unter­scheiden. All dies habe der Westen vergessen, betört von einer falschen Vision der Frei­heit, die von Marx und Freud und später den gegen­kul­tu­rellen, femi­nis­ti­schen und LGBTQ-Bewegungen propa­giert wurde. Der Wider­stand gegen die „Gender-Ideologie“ ist in Russ­land inte­graler Bestand­teil des impe­ria­lis­ti­schen Diskurses, der von den so genannten neuen Tradi­tio­na­listen propa­giert wird, die unter anderem von Alex­ander Dugin inspi­riert wurden.

Putin wandte sich dieser Art von Konser­va­tismus in den Jahren 2011 bis 2013 zu, als Reak­tion auf die Massen­pro­teste gegen den Wahl­be­trug, mit denen seine dritte Amts­zeit als Präsi­dent begann. Diese Wende erwies sich als außer­or­dent­lich erfolg­reich, vor allem da sie auf frucht­baren Boden fiel: Die russi­sche akade­mi­sche und intel­lek­tu­elle Elite hatte einen neuen Konser­va­tismus propa­giert, der auf einer Kombi­na­tion aus anti­west­li­chem Natio­na­lismus, Oppo­si­tion zum Sozia­lismus und Appellen an soge­nannte tradi­tio­nelle Werte beruhte. Der Wandel, den unsere Region nach 1989 erlebt hat, ist in dieser Vision das Ergebnis der Vorherr­schaft des libe­ralen Westens einer­seits und einer Reihe von Demü­ti­gungen des Ostens ande­rer­seits. Impe­riale Nost­algie und Größen­wahn durch­ziehen diese Rhetorik.

Der tradi­tio­nelle Osten vertei­digt sich gegen den deka­denten Westen

Seit Jahren werden diese Ansichten nicht nur von den russi­schen Medien verbreitet, sondern auch – in leicht abge­wan­delter Form – von ultra­kon­ser­va­tiven Publi­ka­tionen, die die „Gender-Ideologie“ in ganz Europa kriti­sieren und von Redner*innen auf Veran­stal­tungen wie dem „Welt­kon­gress der Fami­lien“, welcher übri­gens Ende der 1990er Jahre von Russ*innen und Vertreter*innen der ameri­ka­ni­schen reli­giösen Rechten ins Leben gerufen wurde. Von der beson­deren Mission Russ­lands im Anti-Gender-Kreuzzug spricht zum Beispiel die deut­sche Sozio­login Gabriele Kuby, eine der Vorrei­te­rinnen der euro­päi­schen Bewe­gung gegen die „Gender-Ideologie“. In einem Inter­view stellte sie klar, dass „Russ­land heute das einzige Land ist, in dem es der Kirche und dem Staat möglich ist, die Grund­lagen der Familie wieder­her­zu­stellen“. In dieser moralisch-politischen Geografie verläuft eine scharfe Grenze zwischen dem athe­is­ti­schen Westen und dem der Deka­denz wider­ste­henden christ­li­chen Osten.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

In Russ­land wird diese Botschaft direkt in die Gesetz­ge­bung über­setzt. Seit gut zehn Jahren bilden Narra­tive vom deka­denten und gleich­zeitig aggres­siven Westen die Grund­lage für die Aushöh­lung der Zivil­ge­sell­schaft, das harte Vorgehen gegen sexu­elle Minder­heiten und die Einschrän­kung der Frau­en­rechte. Im Jahr 2012 verab­schie­dete die Duma ein Gesetz, in dem Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tionen als „Orga­ni­sa­tionen, die die Funk­tionen auslän­di­scher Agenten wahr­nehmen“, bezeichnet wurden. 2017 wurde der Geltungs­be­reich des Gesetzes erwei­tert, um alle Medien, die direkt oder indi­rekt aus dem Ausland finan­ziert werden, als „auslän­di­sche Agenten“ zu diskre­di­tieren. Im Jahr 2013 wurde ein Verbot „homo­se­xu­eller Propa­ganda“ erlassen; in der Praxis bedeutet dies ein Verbot der Bereit­stel­lung von Infor­ma­tionen über die Situa­tion von LGBTQ-Personen, des Anbrin­gens von Regen­bo­gen­sym­bolen und der öffent­li­chen Zurschau­stel­lung von Zunei­gung durch gleich­ge­schlecht­liche Paare, ganz zu schweigen von Demons­tra­tionen. Im selben Jahr trat ein Adop­ti­ons­verbot von russi­schen Kindern durch Personen aus Ländern in Kraft, in denen die Ehe für gleich­ge­schlecht­liche Paare geöffnet wurde. Russ­land hat die Istanbul-Konvention, die Opfer häus­li­cher Gewalt schützt, nicht rati­fi­ziert; außerdem hat Putin 2017 ein Gesetz unter­zeichnet, das einma­lige Fälle von inner­fa­mi­liärer Gewalt entkri­mi­na­li­siert, wenn sie nicht zum Tod oder zu schwerer Körper­ver­let­zung führen.

Die Umset­zung dieser Geset­zes­än­de­rungen erfuhr im Allge­meinen starke gesell­schaft­liche Unter­stüt­zung, was weniger auf den russi­schen mora­li­schen Konser­va­tismus als viel­mehr auf die Wirk­sam­keit einer Rhetorik verweist, die die Gleich­stel­lung der Geschlechter als Ausdruck des west­li­chen Expan­sio­nismus und als Bedro­hung für die einfa­chen Menschen verteu­felt. Die Begeis­te­rung für Gesetze, die Gewalt gegen Frauen und sexu­elle Minder­heiten legi­ti­mieren, deutet darauf hin, dass es Putins Propagandist*innen gelungen ist, der Gesell­schaft eine Angst vor allem West­li­chen einzu­impfen – eine Angst, die sich auch in der Darstel­lung von Geschlecht und Sexua­lität nieder­schlägt. Die derzei­tige öffent­liche Akzep­tanz der Inva­sion der Ukraine ist eine natür­liche Folge dieser Propa­ganda. In beiden Fällen werden die Rollen von Täter und Opfer geschickt vertauscht und Russ­land als Opfer kultu­reller Kolo­ni­sie­rung, wirt­schaft­li­cher Ausbeu­tung und mili­tä­ri­scher Aggres­sion darge­stellt. Wer bei Patri­arch Kirills Worten genau hinhört, erkennt, wie hauch­dünn die Grenze zwischen Kultur­krieg und realem Krieg tatsäch­lich ist.

Wir haben es hier mit zwei parallel verlau­fenden Prozessen zu tun. Einer­seits greift der „Krieg gegen Gender“ zu immer radi­ka­leren Methoden, da seine Befürworter*innen zur Recht­fer­ti­gung von Gewalt neigen und Aggres­sion als notwen­dige Vertei­di­gung darstellen. Ande­rer­seits wird der mili­ta­ris­ti­sche und auto­ri­täre Diskurs zuneh­mend von der Rhetorik von Geschlecht und Familie durch­drungen. Dies gilt nicht nur für Russ­land, sondern auch für die popu­lis­ti­sche Rechte in ganz Europa. Patri­arch Kirills Worte oder Putins zahl­lose Äuße­rungen über die Bedro­hung durch „Gayropa“ sind ein extremes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn diese beiden Tendenzen aufeinandertreffen.

Die Vorstel­lung, Russ­land vertei­dige die tradi­tio­nelle Familie, indem es in der Ukraine Zivilist*innen ermordet, mag jemandem, der diesen Krieg in den west­li­chen Medien verfolgt hat und beispiels­weise Fotos von verge­wal­tigten Kindern in Butscha gesehen hat, völlig absurd erscheinen. Doch dies ist mehr als nur eine Meta­pher. Für Konsument*innen russi­scher Medien bleibt die Argu­men­ta­tion über­zeu­gend: Ange­sichts der jahre­langen „west­li­chen Expan­sion“ wird die „Inter­ven­tion“ in der Ukraine zu einem Akt der Selbst­ver­tei­di­gung. Es geht nicht nur um die terri­to­riale Inte­grität Russ­lands ange­sichts einer mögli­chen Erwei­te­rung der NATO, sondern auch um einen Kampf zwischen Gut und Böse, Vernunft und Wahn­sinn, zwischen geis­tigem Erbe und mora­li­scher Dege­ne­ra­tion. Doch so oder so – Durchschnittsruss*innen werden die Fotos aus Butscha nie zu Gesicht bekommen.

Russ­land, ein Leucht­turm der Hoff­nung für Europa?

Die Ableh­nung der angeb­li­chen „Gender-Ideologie“ – gleich­ge­setzt mit Abtrei­bung, Homo­se­xua­lität, Trans-Rechten, Sexu­al­erzie­hung und Gender Studies – ist in den letzten Jahren zu jenem Kitt geworden, der ultra­kon­ser­va­tive Orga­ni­sa­tionen (oftmals mit reli­giösen Wurzeln) mit rechts­ra­di­kalen und popu­lis­ti­schen Bewe­gungen in ganz Europa verbindet. Die Forsche­rinnen Wero­nika Grze­balska, Eszter Kováts und Andrea Petö haben Geschlech­ter­fragen als „symbo­li­schen Kitt“ bezeichnet, der selbst extreme Natio­na­listen aus verschie­denen Ländern zusam­men­zu­halten vermag.

Im Früh­jahr 2019 traf Jarosław Kaczyński, Vorsit­zender der polni­schen Regie­rungs­partei Recht und Gerech­tig­keit (Prawo i Spra­wi­ed­li­wość, PiS), die denk­wür­dige Aussage, dass „die LGBT-Bewegung und die Gender-Ideologie eine Bedro­hung für unsere Iden­tität, eine Bedro­hung für unsere Nation und eine Bedro­hung für den polni­schen Staat sind“. Ähnliche Argu­mente wie jene Kaczyńskis finden sich in Äuße­rungen von Poli­ti­kern rechter Parteien wie Fidesz in Ungarn, Lega Nord in Italien, Vox in Spanien, der AfD in Deutsch­land und der SVP in der Schweiz, obwohl sie sich nicht überall als glei­cher­maßen wirksam erweisen. Je nach Kontext ändert sich die Rhetorik: Während die polni­schen Anti-Gender-Kampagnen, die seit 2012 mit unter­schied­li­cher Inten­sität andauern, offen homofeind­lich sind, zieht es die poli­ti­sche Rechte in Deutsch­land oder Schweden vor, Studi­en­gänge der Geschlech­ter­for­schung und Queer­fe­mi­nismus ins Visier zu nehmen, während sie gleich­zeitig Geflüch­tete und Migrant*innen aus musli­mi­schen Ländern als Bedro­hung für weiße Frauen und „unsere Schwulen“ verteu­felt. In den west­li­chen Ländern vertei­digen die Rechten weder das Recht des Mannes, seine Frau zu schlagen, noch schlagen sie (wie in Polen) ein totales Abtrei­bungs­verbot vor, doch sie verun­glimpfen eifrig die „Perver­sionen“ des Femi­nismus, der bei der Verfol­gung einer egali­tären Politik angeb­lich „zu weit gegangen“ ist.

Was rechts­ex­treme Parteien und ultra­kon­ser­va­tive Bewe­gungen verbindet, ist nicht nur ihre gemein­same Einstel­lung zum Thema Geschlecht. Wie aus dem Bericht von Neil Datta vom Euro­pean Parlia­men­tary Forum hervor­geht, erhielt die Anti-Gender-Bewegung in Europa in den Jahren 2009 bis 2019 Finanz­mittel in Höhe von mindes­tens 188 Millionen US-Dollar aus der Russi­schen Föde­ra­tion. Dieses Geld fließt zwar über Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tionen und verschie­dene „Geld­wasch­an­lagen“, stammt aber haupt­säch­lich aus den Taschen russi­scher Olig­ar­chen (die Schlüs­sel­fi­guren sind Vladimir Jakunin und Konstantin Malo­fejev). Das bedeutet nicht, dass Russ­land der einzige oder gar der Haupt­sponsor von Kampa­gnen gegen die „Queer-Ideologie“ ist: Im glei­chen Zeit­raum wurden 437 Millionen Dollar in der EU selbst aufge­bracht, und 81 Millionen Dollar kamen aus den USA, haupt­säch­lich von konser­va­tiven Think Tanks. Dennoch zeigen diese Finanz­ströme, wer in Europa durch gemein­same Ansichten und Geld mit Putin verbunden ist.

Der Kampf gegen „Gender“ ist nicht nur eine Ausein­an­der­set­zung über unter­schied­liche Welt­an­schau­ungen – und er kann ange­sichts des tatsäch­li­chen Krieges nicht einfach vom Tisch gewischt werden. Er ist ein Krieg des Guten gegen das Böse, in dem der Feind vernichtet werden muss – nicht nur symbo­lisch, sondern buch­stäb­lich. Auf dem Welt­kon­gress der Fami­lien 2019 in Verona, an dem die Crème de la Crème der euro­päi­schen und welt­weiten ultra­kon­ser­va­tiven Orga­ni­sa­tionen, der rechts­ex­tremen Parteien und der verschie­denen Zweige des Chris­ten­tums teil­nahm, erklärte einer der Orga­ni­sa­toren, Jacopo Coghe, dass die Bewe­gung gegen die „Gender-Ideologie“ in Wirk­lich­keit gegen „die Ideo­lo­gien des Todes“ kämpfe, „die den Menschen und die mensch­liche Realität zerstören. Wenn die Mutter nicht mehr die Gebä­rende ist, und der Vater nicht mehr der Erzeuger, wenn Kinder käuf­lich sind und das Geschlecht im Kopf entschieden wird, wenn jeder Wunsch zum Recht wird, dann steht nicht nur ein neues Gesell­schafts­mo­dell auf dem Spiel, sondern ein neues Para­digma der Mensch­heit“. Die Rhetorik ist so aufge­baut, dass sie präven­tive Gewalt als notwen­dige Vertei­di­gung recht­fer­tigt. Putin versucht dies, wie wir bereits wissen, derzeit auszu­nutzen. Doch wo situ­ieren sich die euro­päi­schen „Gender“-Gegner*innen in all dem?

Bis Februar 2022 war die Faszi­na­tion, die das puti­nis­ti­sche Russ­land auf diese Milieus ausübte, kein Geheimnis. Heute jedoch ist sie zu einer beschä­menden Last geworden: Marine Le Pen musste über eine Million Wahl­kampf­bro­schüren in den Papier­korb werfen, auf denen sie mit Putin posierte, und Matteo Salvini würde am liebsten alle Erin­ne­rungen an die Fotos auslö­schen, auf denen er in einem T-Shirt mit dem Konterfei des russi­schen Präsi­denten zu sehen ist. Die als Putin-Sympathisanten bekannten Führer der spani­schen Partei Vox weigerten sich zunächst, den russi­schen Angriff auf die Ukraine zu verur­teilen, schwenkten dann aber um und verglei­chen sich nun lieber mit Zelen­skyj. Doch werden diese Kehrt­wenden Bestand haben? Bedeuten sie, dass diese Parteien in Bezug auf die Fragen nach der mora­li­schen Geografie Europas und auf ihre Haltung zur Euro­päi­schen Union einen Poli­tik­wechsel voll­ziehen? Nein, natür­lich nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass die popu­lis­ti­sche Rechte die „tradi­tio­nelle Familie“ und die „Kinder“ weiterhin vertei­digen und Brüssel weiterhin angreifen wird, dass sie jedoch ihre pro-russischen Sympa­thien etwas besser verste­cken wird.

Globale ultra­kon­ser­va­tive Bewe­gungen und rechts­po­pu­lis­ti­sche Parteien sind durch eine ‚oppor­tu­nis­ti­sche Synergie‘ mitein­ander verbunden: Erstere erhalten poli­ti­sche und finan­zi­elle Unter­stüt­zung für ihre Projekte, während letz­tere rheto­ri­sche Mittel erhalten, die es ihnen ermög­li­chen, soziale Ängste zu schüren. Ein perfektes Beispiel dafür ist das Bündnis zwischen Ordo Iuris und der poli­ti­schen Rechten in Polen. Das Ordo Iuris-Institut hat enormen poli­ti­schen Einfluss erlangt und zahl­reiche Regie­rungs­posten mit seinen Leuten besetzt; die rechten Poli­tiker wiederum können so die Frus­tra­tionen und Ängste der Wähler vor „dege­ne­rierten Eliten, die Jungen in Mädchen­kleider stecken wollen“ besser kana­li­sieren. Narra­tive über die Notwen­dig­keit, den Wahn­sinn der „Gender-Ideologie“ zu bekämpfen, sind ein nütz­li­cher Deck­mantel für auto­ri­täre und faschis­toide Haltungen, die behaupten, das Kinds­wohl zu vertei­digen. Im Falle Russ­lands tragen sie dazu bei, die Bürger davon zu über­zeugen, dass die Tötung von Zivilist*innen ein notwen­diger Preis sei, der für die Zukunft der christ­li­chen Zivi­li­sa­tion bezahlt werden muss.

Das Schweigen des Papstes

Wie steht der Vatikan zu dieser Ange­le­gen­heit? Warum schweigt der Papst? Dies ist in der Tat schwer zu verstehen, wenn man die aktu­ellen kultu­rellen Spal­tungen nicht ernst nimmt. Der Vatikan ist einer der Haupt­ver­ur­sa­cher des „Gender“-Kulturkriegs und eine der Haupt­kriegs­par­teien. Seit den 1990er Jahren bekämpft die katho­li­sche Kirche die „Gender-Agenda“ – d. h. Frauen- und Minder­hei­ten­rechte sowie sexu­ellen Libe­ra­lismus – als gefähr­liche Erfin­dung der west­li­chen „Zivi­li­sa­tion des Todes“. Anfang der 2010er Jahre verur­teilten sowohl der dama­lige Papst als auch die nach­fol­genden Episko­pate – einschließ­lich des polni­schen – „Gender“, da sie darin eine Bedro­hung für die Zivi­li­sa­tion sahen. Im Februar 2016 fand ein histo­ri­sches Treffen zwischen Papst Fran­ziskus und Patri­arch Kirill in Kuba statt; bei dieser Gele­gen­heit gaben sie eine gemein­same Erklä­rung ab, in der sie die Ehe für alle verur­teilten. Der Fair­ness halber sei gesagt, dass Fran­ziskus am Welt­kon­gress der Fami­lien 2019 in Verona nicht teil­nahm, und dass er sich von der brasi­lia­ni­schen ultra­kon­ser­va­tiven Orga­ni­sa­tion TFP (Tradi­tion, Familie, Eigentum), die ihm feind­lich gesinnt ist, fern­hält. Von Zeit zu Zeit distan­ziert er sich auch öffent­lich von offener Homofeind­lich­keit. Dennoch hat er weder die offene Konfron­ta­tion mit dem ultra­kon­ser­va­tiven Flügel der Kirche gesucht noch katho­li­sche Bischöfe zur Ordnung gerufen, die wie der Krakauer Marek Jędra­szewski öffent­lich von einer „Regen­bo­gen­plage“ spre­chen und homo­phobe Gewalt unter­stützen. Ganz im Gegen­teil: Er selbst warnte wieder­holt vor einer „Kolo­ni­sie­rung durch Gender“.

Das Ober­haupt der katho­li­schen Kirche schweigt zu Russ­lands barba­ri­schem Krieg nicht nur aufgrund einer langen Tradi­tion der Neutra­lität und des Wunsches, eine Vermitt­ler­rolle einzu­nehmen. Den Vatikan und die russisch-orthodoxe Kirche verbindet die gemein­same Über­zeu­gung, dass der konser­va­tive Osten ein Gegen­ge­wicht zum libe­ralen Westen bildet. Doch was sagt der Vatikan zu Russ­lands Posi­tion, die Vertei­di­gung der „wahren Werte“ erfor­dere den Tod von Zivilist*innen? Diese „Notwen­dig­keit“ beklagt der Papst zwei­fels­ohne, doch während der Gene­ral­au­dienz am 24. August sprach er lieber Alex­ander Dugin sein Beileid zum Tod seiner Tochter aus, als die zahl­losen Gräu­el­taten zu verur­teilen, die russi­sche Soldaten an den Töch­tern ukrai­ni­scher Bürger*innen begangen haben. Daran zeigt sich, dass die öffent­li­chen Äuße­rungen des Papstes zum Thema Krieg weder Zufälle noch Verspre­cher sind, sondern dass sie im Gegen­teil die ideo­lo­gi­sche Nähe zwischen Russ­land und dem Ober­haupt der katho­li­schen Kirche widerspiegeln.

Über­setzt aus dem Engli­schen von Anne Krier