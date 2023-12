Der aktu­elle Ausbruch des Konflikts im Gaza-Streifen und Israel hat auf beiden Seiten uner­mess­li­ches Leid verur­sacht – und ein Ende ist nicht in Sicht. Das Ausmaß von Tod und Zerstö­rung in einer so dicht besie­delten Gegend und die Folgen für die Menschen, die am verletz­lichsten sind, haben zu einer huma­ni­tären Kata­strophe geführt. Die tägli­chen Opfer­zahlen redu­zieren die Leben und die Liebsten von Menschen auf Zahlen und gele­gent­liche persön­liche Leidensgeschichten.

Inmitten dieser steten Flut der Gewalt sind die jüngsten Angriffe auf Kran­ken­häuser und Kran­ken­wagen ein beson­ders erschre­ckendes Problem. Denn sie töten und verstüm­meln dieje­nigen, die an einem medi­zi­ni­schen Ort Zuflucht und Hilfe suchen. Am 3. November traf ein Luft­schlag der israe­li­schen Armee eine Kran­ken­wa­gen­ko­lonne nahe des Al-Shifa-Kran­ken­hauses, bei dem 15 Menschen ums Leben kamen und 60 weitere verletzt wurden. In der Folge setzte die israe­li­sche Armee folgenden Tweet ab: „Ein Kran­ken­wagen wurde als Terror­zelle der Hamas iden­ti­fi­ziert. Daraufhin schlug ein Flug­zeug der israe­li­schen Vertei­di­gungs­kräfte zu und neutra­li­sierte die Hamas-Terroristen, die sich in dem Kran­ken­wagen befanden. Wir betonen, dass dieses Gebiet in Gaza ein Kriegs­ge­biet ist. Die Zivil­be­völ­ke­rung wird zu ihrer eigenen Sicher­heit erneut zur Evaku­ie­rung nach Süden aufgefordert.“

Kran­ken­wagen sind schon häufig zum Ziel von Angriffen geworden – etwa in Konflikten in Myanmar, der Ukraine, Kamerun, Syrien sowie bei einem türki­schen Angriff auf kurdi­sche Gebiete im Jahr 2019. Allein von 2016 bis 2017wurden in Syrien 243 Kran­ken­wagen ange­griffen, wobei für 123 Angriffe die syri­sche Regie­rung verant­wort­lich war und russi­sche Streit­kräfte 60 weitere Kran­ken­wagen beschä­digten oder zerstörten.

Auch im Gaza-Streifen waren dies nicht die ersten Kran­ken­wagen oder Sanitäter*innen, die unter Beschuss kamen: Amnesty Inter­na­tional regis­trierte eine Reihe von entspre­chenden Toten in den Jahren 2009 sowie 2014. Solche Angriffe gegen Kran­ken­wagen gehen nicht nur von staat­li­chen Armeen aus. Schmeitz et al. merken an, dass es seit den 1970er Jahren Hunderte von Angriffen auf Notfall­dienste durch terro­ris­ti­sche Gruppen gegeben hat, wobei diese in den letzten zwei Jahr­zehnten signi­fi­kant zuge­nommen haben. Der vorlie­gende Beitrag skiz­ziert die Posi­tion des Huma­ni­tären Völker­rechts bezüg­lich Angriffen gegen Kran­ken­wagen sowie deren Defi­ni­tion nach dem Völker­straf­recht, und spricht abschlie­ßend das Problem des Miss­brauchs von Kran­ken­wagen durch Kriegs­par­teien als Perfidie an.

Die Posi­tion im Huma­ni­tären Völkerrecht

Kran­ken­wagen sind im Huma­ni­tären Völker­recht keine gewöhn­li­chen Zivil­ob­jekte. Als medi­zi­ni­sche Trans­porte gehören sie gemäß Artikel 35 der Genfer Konven­tion I und Artikel 21 der Genfer Konven­tion IV zu den geschützten Objekten, die während eines inter­na­tio­nalen bewaff­neten Konflikts nicht ange­griffen werden dürfen. Das gilt auch für zivile und mili­tä­risch orga­ni­sierte Einheiten zu Lande, in der Luft oder auf See gemäß Artikel 12 des Zusatz­pro­to­kolls I.

Bezüg­lich nicht-internationaler bewaff­neter Konflikte verweist das Inter­na­tio­nale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) auf den brei­teren Schutz gemäß des Gemein­samen Artikel 3 der Genfer Konven­tionen über die Anfor­de­rungen an die Bergung und Versorgen von Verwun­deten und Kranken als eine „subsi­diäre Form des Schutzes“, durch die sicher­ge­stellt wird, dass diese medi­zi­nisch versorgt werden. Das Zusatz­pro­to­koll II (Art.11(1)), das für nicht-internationale bewaff­nete Konflikte gilt, in denen bewaff­nete Gruppen Terri­to­rium kontrol­lieren, hat eine ähnliche Regel wie die Genfer Konven­tionen.

Bei medi­zi­ni­schen Einheiten und Fahr­zeugen ist nach Huma­ni­tärem Völker­recht die Schwelle für die Recht­fer­ti­gung von Angriffen also höher. Nicht bloß die Frage der Unter­schei­dung – nur Kombattanten/Kämpfer*innen oder mili­tä­ri­sche Ziele sind anzu­greifen – oder die Frage der Verhält­nis­mä­ßig­keit sind hier abzu­wägen. Medi­zi­ni­sche Einheiten und Fahr­zeuge können ihren Schutz nur unter bestimmten Umständen verlieren und nicht allein auf der Grund­lage, dass sie zum mili­tä­ri­schen Ziel werden, wie es bei anderen zivilen Objekten der Fall ist. Gemäß Artikel 21der Genfer Konven­tionen I, Artikel 13(1) des Zusatz­pro­to­kolls I und Artikel 11 des Zusatz­pro­to­kolls II können medi­zi­ni­sche Einheiten und Trans­porte ihren Schutz nur verlieren, „wenn diese außer­halb ihrer huma­ni­tären Bestim­mung zu Hand­lungen verwendet werden, die den Feind schä­digen. Jedoch endet der Schutz erst, nachdem eine Warnung, die möglichst eine ange­mes­sene Frist setzt, unbe­achtet geblieben ist.“ Ein solcher Verlust des Schutzes ist eine „Ausnahme“, die drei Elemente erfor­dert: Der medi­zi­ni­sche Trans­port wird genutzt, um feind­schä­di­gende Akte zu begehen; es wurde gebüh­rend gewarnt; und ausrei­chend Zeit einge­räumt, um die Warnung zu befolgen.

Im Falle des Angriffs am Al-Shifa-Krankenhaus machte das israe­li­sche Militär die weitere Angabe, dass der Kran­ken­wagen „von Streit­kräften als Trans­port­mittel einer Hamas-Terrorzelle in der Nähe ihrer Posi­tion in der Kampf­zone iden­ti­fi­ziert wurde […]. Uns liegen Infor­ma­tionen vor, die die Stra­tegie der Hamas aufzeigen, Terro­r­agenten und Waffen in Kran­ken­wagen zu transportieren.“

Die Anschul­di­gung, der bzw. die Kran­ken­wagen würde/n von der Hamas auf solche Weise genutzt, behauptet feind­schä­di­gende Akte, die weit über sämt­liche huma­ni­täre Schutz­pflichten hinaus­gehen. Doch die anderen beiden Elemente müssen auch erfüllt sein. Um das zweite Krite­rium zu erfüllen, muss eine gebüh­rende Warnung über­mit­telt werden, was durch eine Unter­las­sungs­an­ord­nung mit bestimmter zeit­li­cher Frist, durch eine E-Mail an die zustän­dige feind­liche Behörde, einen Funk­spruch oder eine Pres­se­mit­tei­lung erfolgen kann (IKRK, Kommentar 2016, Absatz 1850).

Schließ­lich muss die Zeit­frist zur Reak­tion auf die Warnung „ange­messen“ sein. Diese Frist hängt vom Kontext ab und ist nicht fest defi­niert. Solch eine Entschei­dung stellt eine „Ausnahme“ dar, die nur greift unter „extremen Umständen einer unmit­tel­baren Bedro­hung für die Leben der vorrü­ckenden Kombat­tanten, in denen klar ist, dass eine Warnung nicht befolgt würde“ (IKRK, Kommentar 2016, Absatz 1849). Dann darf eine solche Warnung auch kurz­zei­tiger erfolgen.

Der Kommentar des Inter­na­tio­nalen Komi­tees des Roten Kreuzes gibt ein Beispiel, in dem Soldat*innen, die sich einem Kran­ken­haus nähern, in „heftigen Beschuss aus jedem Fenster“ des Gebäudes geraten. Nach Einschät­zung des IKRK dürfen sie eine Warnung ausgeben und unver­züg­lich das Feuer erwi­dern, da eine derart „unmit­tel­bare und ernste Bedro­hung“ von einem medi­zi­ni­schen Gebäude ausgeht, dass dieses deut­lich einen feind­schä­di­genden Akt jenseits seiner huma­ni­tären Aufgaben begeht (IKRK, Kommentar 2016, Absatz 1851). Indes deutet das Lehr­hand­buch des U.S. Army Judge Advo­cate General zum Recht in bewaff­neten Konflikten darauf hin, dass es keine Pflicht zur Warnung gibt, wenn das Feuer in Selbst­ver­tei­di­gung erwi­dert wird. Ange­führt wird hier das Beispiel der Luft­schläge gegen die Richmond-Hills-Psychiatrie auf Grenada, nachdem US-amerikanische Streit­kräfte dort von grena­di­schen Revo­lu­ti­ons­kräften beschossen wurden. Es starben 17 Patient*innen (S. 146).

Im Falle der Kran­ken­wa­gen­ko­lonne außer­halb des Al-Shifa-Krankenhauses ist unklar, ob über­haupt und wenn ja, welcherlei Warnung ausge­geben wurde. Ein Spre­cher des israe­li­schen Mili­tärs sagte, dass es seit 2014 gängige Praxis der Hamas sei, Kran­ken­wagen als ihre eigenen „Taxis auf dem Schlacht­feld“ zu nutzen – und dass damals eine Warnung ausge­geben wurde. Eine solche Warnung gilt jedoch nur für spezi­fi­sche, darin benannte Bege­ben­heiten im Jahr 2014. Sie kann nicht für beinahe ein Jahr­zehnt wirksam sein.

Es gab auch Vorwürfe, die Hamas habe versucht, Kämpfer in Kran­ken­wagen durch den Grenz­über­gang in Rafah zu schleusen. Angriffe auf verdäch­tigte Kran­ken­wagen, weil Hamas-Kämpfer versu­chen, über die Grenze zu gelangen, sind jedoch keine hinrei­chende Recht­fer­ti­gung für den Beschuss der Kran­ken­wagen nahe des Al-Shifa-Krankenhauses. Die gege­bene zeit­liche und räum­liche Distanz erfor­dert mehr Vorsicht, damit durch­ge­führte Luft­schläge dem Huma­ni­tären Völker­recht entspre­chen. Es ist zu diesem Zeit­punkt unklar, ob die „Ausnahme“, die gemäß dieses Rechts­rah­mens für den Angriff von medi­zi­ni­schen Trans­porten erfor­der­lich ist, in diesem Fall gegeben war. So stellt sich die Frage, ob diese Hand­lungen einem Kriegs­ver­bre­chen gleich­kommen.

Angriffe auf Kran­ken­wagen als Kriegsverbrechen

Das Römi­sche Statut des Inter­na­tio­nalen Straf­ge­richts­hofs (IStGH) enthält das Kriegs­ver­bre­chen des vorsätz­li­chen Angriffs auf medi­zi­ni­sche Einheiten und Trans­porte (Artikel 8(2)(b)(xxiv), 8(2)(e)(ii)) sowohl für inter­na­tio­nale als auch für nicht-internationale bewaff­nete Konflikte. Es gab vor dem IStGH bislang keine Anklagen über derar­tige Verbre­chen, doch es gab einige inner­staat­liche Fälle.

Antonio Cassese verweist auf einen Fall, der 2007 vor den italie­ni­schen Gerichten verhan­delt wurde. Es ging dabei um italie­ni­sche Soldaten, die 2004 im Irak statio­niert waren und das Feuer auf einen Kran­ken­wagen eröff­neten. Die italie­ni­schen Truppen kämpften gerade gegen eine aufstän­di­sche Gruppe in Nasi­riyah. Die beiden ange­klagten Soldaten waren für die Bewa­chung einer Brücke verant­wort­lich, die der Kran­ken­wagen zu über­queren versuchte. Gemäß ihren Einsatz­re­geln gaben die Soldaten Warnungen, setzten Licht­zei­chen und Warn­schüsse ab, als der Kran­ken­wagen auf sie zukam, woraufhin drei Personen aus dem Wagen sprangen. Die Soldaten feuerten weiter und trafen einen Sauer­stoff­tank, was zu einer Explo­sion führte, bei der die vier Menschen, die sich noch im Fahr­zeug befanden – eine schwan­gere Frau, ihre Mutter, ihr Bruder sowie eine befreun­dete Person – lebendig verbrannten.

Das Gericht befand die beiden Soldaten aufgrund der beson­deren mili­tä­ri­schen Notwen­dig­keit nicht des Mordes schuldig. Unter den Umständen der anhal­tenden Feind­se­lig­keiten stellte das Fahr­zeug, das sich trotz Warnungen weiter auf den Kontroll­punkt zube­wegte, eine Bedro­hung dar, und die Soldaten hielten sich an ihre Einsatz­re­geln. Cassese vergleicht dies mit Selbst­ver­tei­di­gung nach dem Völker­straf­recht, laut dem der Aspekt der Abwen­dung einer unmit­tel­baren Gefahr für das eigene Leben oder das Leben anderer sowie der Aspekt der Ange­mes­sen­heit des fort­ge­setzten Beschusses auf einen deut­lich gekenn­zeich­neten Kran­ken­wagen, der dadurch explo­dierte, in Frage gestellt werden.

Hinsicht­lich der Kran­ken­wagen, die nahe des Al-Shifa-Krankenhauses ange­griffen wurden, wird die Frage gestellt werden, ob der Beschuss des Kran­ken­wa­gens unter den gege­benen Umständen ange­messen und verhält­nis­mäßig war. Obwohl scheinbar eine präzise Waffe einge­setzt wurde (womög­lich eine Spike-Rakete), recht­fer­tigt die Wahl dieses Mittels nicht den vorsätz­li­chen Angriff auf einen medi­zi­ni­schen Trans­port. Die derzeit verfüg­bare Fakten­lage ergibt keine unmit­tel­bare Bedro­hung, dass Mitglieder der Hamas sich in dem Kran­ken­wagen befanden und dabei waren, einen Angriff auszu­üben, oder dass der Kran­ken­wagen Waffen trans­por­tierte.

Perfidie und Krankenwagen

Sollte die Hamas die hier von Israel ange­grif­fenen Kran­ken­wagen miss­braucht haben, so könnten die verant­wort­li­chen Personen je nach Wertung des Konflikts wegen Perfidie, meuch­le­ri­scher Tötung oder Verwun­dung gemäß Artikel 8(2)(e)(ix) des Römi­schen Statuts oder wegen miss­bräuch­li­cher Verwen­dung der Erken­nungs­zei­chen der Genfer Konven­tionen (Artikel 8(2)(b)(vii)) ange­klagt werden. Nach Straf­tat­be­stands­merk­malen des IStGH umfasst das Kriegs­ver­bre­chen der meuch­le­ri­schen Tötung oder Verwun­dung den Tatbe­stand der Perfidie: Der Täter erweckte das Vertrauen oder den Glauben einer oder mehrerer Personen, nach huma­ni­tärem Völker­recht Schutz zu bean­spru­chen oder zum Schutz zu verpflichten; und beab­sich­tigt, dieses Vertrauen oder diesen Glauben zu hinter­gehen. Die miss­bräuch­liche Verwen­dung eines Kran­ken­wa­gens – als medi­zi­ni­schem Schutz­trans­port –, um Angriffe durch­zu­führen, würde diesen Tatbe­stand eines Verbre­chens erfüllen. Das zweite Kriegs­ver­bre­chen liegt in der Verwen­dung von Erken­nungs­zei­chen in einer nach Huma­ni­tärem Völker­recht verbo­tenen Weise für unmit­telbar mit den Feind­se­lig­keiten zusam­men­hän­gende Kampf­hand­lungen, die während eines bewaff­neten Konflikts zum Tod oder zu schwerer Körper­ver­let­zung führen. Nur die Verwen­dung eines Kran­ken­wa­gens zur Durch­füh­rung eines Angriffs, der zu Verlet­zungen oder zum Tod führt, würde dieses Verbre­chen erfüllen. Um hier das Kriegs­ver­bre­chen der Perfidie zu beweisen, müsste nach­ge­wiesen werden, wie der Trans­port von Waffen oder Hamas-Kämpfern in einem Kran­ken­wagen zur Verlet­zung oder zum Tod von israe­li­schen Soldat*innen oder Zivilist*innen geführt hat.

Bewaff­nete Gruppen haben regel­mäßig Kran­ken­wagen für Anschläge und Waffen­trans­porte verwendet. Im Jahr 2011 nutzten Aufstän­di­sche im Irak mit Spreng­stoff bela­dene Kran­ken­wagen, um Poli­zei­ge­bäude anzu­greifen. 2016 miss­brauchte ISIS zwei Kran­ken­wagen für einen koor­di­nierten Selbst­mord­an­schlag in Samarra und Tikrit, bei dem über 25 Menschen getötet wurden. Der IStGH hat unlängst Erfah­rungen mit der Unter­su­chung von Perfidie und meuch­le­ri­scher Tötung gesam­melt. Im Rahmen seiner vorläu­figen Unter­su­chung zu Afgha­ni­stan schloss die Staats­an­walt­schaft des IStGH, die Taliban hätten womög­lich das Kriegs­ver­bre­chen der meuch­le­ri­schen Tötung oder Verwun­dung eines gegne­ri­schen Kombat­tanten (Artikel 8 (2)(e)(ix)) begangen: Die Taliban hatten 2011 einen Kran­ken­wagen benutzt, um einen Selbst­mord­an­schlag auf das Ausbil­dungs­zen­trum der afgha­ni­schen Natio­nal­po­lizei in Kandahar zu verüben, bei dem 12 Beamt*innen getötet und weitere Personen verletzt wurden (Absatz 156). Auf ähnliche Weise fuhren die Taliban 2018 einen mit Spreng­stoff bela­denen Kran­ken­wagen in das Regierungs- und Geschäfts­viertel von Kabul und töteten mit seiner Explo­sion mehr als 100 Menschen und verletzten über 235 weitere. Das IKRK vermerkte, dass der Miss­brauch von Kran­ken­wagen durch Kämpfer „die Neutra­lität von Gesundheitsdienstleister*innen ernst­haft unter­gräbt“ und einen Vertrau­ens­miss­brauch darstellt, der „schwer­wie­gende Folgen hinsicht­lich deren öffent­li­cher Wahr­neh­mung, Wirk­sam­keit und Sicher­heit hat“.

Schluss­ge­danken

Dieser Beitrag soll keine Schuld zuweisen, sondern die Rolle des Huma­ni­tären Völker­rechts für die recht­liche Analyse des Einsatzes tödli­cher Gewalt im Gaza/Israel-Konflikt beleuchten. Der Schutz medi­zi­ni­scher Einheiten und Trans­porte ist ein Kern­an­liegen der Genfer Konven­tion I. Allge­meiner gespro­chen bildet dieser Schutz die Grund­lage für die Arbeit des Inter­na­tio­nalen Komi­tees des Roten Kreuzes und anderer huma­ni­tärer Orga­ni­sa­tionen, die Kriegs­leiden lindern wollen.

Das Huma­ni­täre Völker­recht – einschließ­lich seiner Regeln für den Beschuss medi­zi­ni­scher Trans­porte – muss in einer Weise deut­lich gemacht werden, die nicht einfach grünes Licht für mili­tä­ri­sche Opera­tionen ohne Rück­sicht auf mensch­liche Kosten gibt. Das Huma­ni­täre Völker­recht ist ein recht­li­ches Mindestmaß, bei dem wir uns um den kleinsten gemein­samen Nenner der Einhal­tung bemühen. Es soll die Kriegs­schäden so weit wie möglich abmil­dern. Hierfür müssen wir uns in sozialen, diplo­ma­ti­schen und poli­ti­schen Foren über das Gesetz hinaus für einen besseren Schutz der Menschen einsetzen, die in Konflikten gefährdet sind. Dieser Impe­rativ ist hinsicht­lich tödli­cher Gewalt gegen medi­zi­ni­sche Einheiten und Trans­porte wie Kran­ken­wagen beson­ders akut. Denn, wenn hier Fehler unter­laufen, leiden dieje­nigen unnötig mehr, die in Konflikten am verletz­lichsten sind.

Aus dem Engli­schen von Jen Theodor.

Erst­ver­öf­fent­li­chung: Articles of War