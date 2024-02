Geschichte der Gegenwart Kolo­niale Kontakt­zonen. Anne­marie Schwar­zen­bachs Reisen zwischen Enga­ge­ment und Imperialismus Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 15:07 Share Share Link Embed

Das Leben der Autorin, Jour­na­listin und Foto­grafin Anne­marie Schwar­zen­bach (1908-1942) war geprägt von wech­selnden lesbi­schen Bezie­hungen, wieder­keh­render Morphi­um­sucht und Konflikten mit ihrer reichen, natio­nal­kon­ser­va­tiven Familie. Diese spielte in der Schweizer Geschichte des 20. Jahr­hun­derts eine zentrale Rolle: Ihr Groß­vater Ulrich Wille war ein – äußerst deutsch­land­freund­li­cher – General der Schweiz im Ersten Welt­krieg, ihr Cousin James Schwar­zen­bach diri­gierte in den 1960er und 70er Jahren eine wirk­mäch­tige frem­den­feind­liche Bewe­gung. Anne­marie Schwar­zen­bach hingegen enga­gierte sich anti­fa­schis­tisch und setzte sich zeit­le­bens für deut­sche Emigrant:innen ein.

Nicht zuletzt als posi­tive Figur inner­halb der zuse­hends kritisch rezi­pierten Schweizer Geschichte erlebt Schwar­zen­bach ihren dritten Popu­la­ri­sie­rungs­schub: Nach ihrer Wieder­ent­de­ckung in den 1990er Jahren und vielen Publi­ka­tionen zum 100. Geburtstag ist sie heute mit einer großen Ausstel­lung (Zentrum Paul Klee 2021), zwei neueren Comics und einer entste­henden Streaming-Serie endgültig in der Öffent­lich­keit ange­kommen – als queere Lite­ra­tu­rikone und sozi­al­kri­ti­sche Stimme ihrer Zeit.

Schwar­zen­bach als post­ko­lo­niale Denkerin avant la lettre?

Während die kolo­nialen Verstri­ckungen der Schweiz in den letzten Jahren etwa durch die Forschung von Patricia Purtschert ins öffent­liche Bewusst­sein treten, erscheint Schwar­zen­bach auch in dieser Hinsicht als posi­tive Gegen­figur. So wird sie im Internet als post­ko­lo­niale Autorin avant la lettre präsen­tiert oder figu­riert in preis­ge­krönter Lite­ratur als Vorbild post­ko­lo­nialen Denkens: In Mathias Énards Roman Kompass (Original: Bous­sole, prix de Goncourt 2015, dt. 2016) ist Anne­marie Schwar­zen­bach Vor- und Doppel­gän­gerin der Haupt­figur Sarah, einer jungen Islam­wis­sen­schaft­lerin. Diese begibt sich auf die Spuren Schwar­zen­bachs, während sie um ein eigenes Verständnis der ,orien­ta­li­schen‘ Kulturen und deren Bezie­hung zu Europa ringt. Sarah weist die Sicht Edward Saids zurück, der im orien­ta­lis­ti­schen Diskurs eine Form kolo­nialer Aneig­nung ausmachte. Statt­dessen plädiert sie dafür, den Nahen Osten als eine Kontakt­zone im Sinne von Homi Bhabhas third space zu verstehen, in dem sich Westen und Osten trotz asym­me­tri­schen Macht­be­zie­hungen auch befruchtet haben.

Schwar­zen­bach wird in Kompass eine Illus­tra­ti­ons­figur für Bhabhas Theorie: In der Kontakt­zone des Orients habe sie Ursprünge und Misch­formen eigener und fremder Kultur und letzt­lich eine Rettung des eigenen Ich zu finden versucht. Énards Nach­vollzug dieser inneren und äußeren Reise ist zwar richtig, über­springt jedoch, wie Schwar­zen­bach den third space ‚Orient‘ zunächst in Text und Bild als Kontakt­raum darge­stellt hat – und wie sich dabei auch impe­ria­lis­ti­sche und rassis­ti­sche Narra­tive mit ihrem humanistisch-befreienden Enga­ge­ment vermengten.

Der „Limes“ als Raum liebender Kolonisation

Schwar­zen­bach inter­pre­tierte Welt­ge­schichte als Entste­hungs­ge­schichte des modernen Europas und damit der eigenen Iden­tität. So schreibt sie bereits vor ihren Reisen an ihren Freund Claude Bourdet 1932: „Sie wissen, dass ich den Natio­na­lismus nicht liebe, wohl aber die gemein­same europ. Kultur. Wo findet man sie heute noch ausser in ihren Grund­lagen? Und es sind sehr gewal­tige und hinreis­sende Zeug­nisse von Myke­naie u. Knossos bis zu Ur, Kisch oder Tell Halaf.“ Solche „Grund­lagen“ der euro­päi­schen Iden­tität widmet Schwar­zen­bach archäo­lo­gi­sche Bemü­hungen im poeti­schen wie konkreten Sinn – sie arbeitet in Persien und Afgha­ni­stan auf Ausgra­bungen, schreibt unzäh­lige (Foto)Reportagen über ihre Erleb­nisse und verar­beitet sie in Repor­ta­ge­bü­chern, Erzäh­lungen und Romanen. Dabei stellt sie ihre Reise­routen gerne in Analogie zu den Kriegs­zügen Alex­ander des Grossen dar, der für sie ebenso Held wie „Symbol“ einer „liebenden Erobe­rung“ war.

Diese affir­ma­tive Haltung gegen­über der antiken Kolo­ni­sa­tion verdichtet sich im ambi­va­lenten Begriff des Limes, wie sie ihn kurz vor ihrem Tod 1942 am Beispiel der marok­ka­ni­schen Ruinen­stadt Volu­bilis verwendet, „eine[r] Grenz­stadt am äußersten Limes des römi­schen Reiches“. Limes steht hier nicht bloß für eine Grenz­be­fes­ti­gung, sondern poten­ziell für eine domi­nie­rende undliebende Umar­mung des Fremden. In einem ihrer Artikel für die Basler National-Zeitung schreibt sie 1942 über Volubilis:

Die römi­schen Bürger hatten hier am Rande Mauri­ta­niens [sic] keine Aufgaben der Erobe­rung mehr, sie mußten nur kolo­ni­sieren, sichern, und das Gut der Zivi­li­sa­tion verwalten. Sogar die Städter mischten sich mit den schönen Frauen der Berber. Wie viel mehr mochten ringsum römi­sche Kolo­nisten gemeinsam mit berbe­ri­schen Bauern, Nomaden und Hirten das frucht­bare Acker­land bestellen und die Herden teilen!

Kolo­ni­sa­tion sei ein huma­nis­ti­sches Bestreben, wenn es die Kolo­ni­sierten in die fried­liche ,zivi­li­sa­to­ri­sche‘ Entwick­lung einbinde. Schwar­zen­bach steht ,Zivi­li­sa­ti­ons­be­mü­hungen‘ teil­weise auch in der Moderne positiv gegen­über – etwa, wenn sie in einer Foto­re­por­tage von 1934 die Grün­dung einer türki­schen Agrar­schule durch deut­sche Wissen­schaftler rühmt. Volu­bilis, das sie 1942 als Ideal der Völker­ver­stän­di­gung imagi­niert, ist jedoch mehr als eine antike Utopie. Es ist ein Gegen­bild zum Faschismus und Impe­ria­lismus des Zweiten Welt­kriegs, wo Erobe­rung nicht in Zivi­li­sie­rung mündet. Sophie Decock, Walter Fähn­ders und Uta Schaf­fers haben dies in ihrem Nach­wort zu Schwar­zen­bachs Afri­ka­ni­schen Schriften (2012) erst­mals heraus­ge­ar­beitet. Auf einer Foto­grafie Schwar­zen­bachs wird der Gegen­satz bild­haft: Vor dem Triumph­bogen Volu­bilis’ winden sich verbo­gene, bereits über­wu­cherte Bahn­gleise; das Moderne versagt vor dem antiken Zeugnis. Das ambi­va­lente Modell des Limes kann, wie wir sehen werden, gleichsam entgleisen.

Naher Osten, 1933–1936: Typo­lo­gi­sche Völkerkunde

Schwar­zen­bachs histo­risch fundiertes Inter­esse für eine Vermi­schung der Kulturen schließt eine stereo­type Beschrei­bung des als ,orien­ta­lisch‘ wahr­ge­nom­menen Fremden nicht aus. Rassis­ti­sche Argu­mente werden ange­deutet, aber auch abge­lehnt. So beschreibt sie in einem Artikel, dass Arme­nier in Persien ihren „Rassen­typus rein bewahrt“ hätten, ihre kultu­rellen Beson­der­heiten jedoch nicht allein aufgrund von „Blut und Boden“ erklärbar seien. Stereo­type dienen sowohl dem Lob als auch dem Tadel des ,Exoti­schen‘: Der ,orien­ta­li­sche Mensch‘ erscheint bewun­derns­wert duldsam, aber in seinen Tradi­tionen verhaftet – im Extrem­fall zum eigenen Unglück, wie eine liba­ne­si­sche Familie zeige. Scheinbar unfähig, winter­taug­liche Gebäude zu bauen, „warteten“ sie frie­rend auf den Früh­ling „und lernten nichts. Und so seit Jahrhunderten.“

Wie bereits die – oft impe­ria­lis­tisch grun­dierte – Ethno­logie des 19. Jahr­hun­derts kartiert Schwar­zen­bach Volks­men­ta­li­täten: In Kontrast zu archaisch-ritterlichen Arabern erscheinen die Perser am äußersten Rande des Nahen Ostens beson­ders schick­sals­er­geben. Ihre Kultur sei die älteste, aber durch ihren Nieder­gang in einer melan­cho­li­schen Starre gefangen. Die türki­sche Bevöl­ke­rung dagegen, dem Westen am nächsten, raffe sich dank Atatürk und Europa auf.

Stereo­ty­pien gehor­chen auch Geschlech­ter­rollen. Musli­minnen bleiben, „schwarz wie Nacht­vögel“, unsichtbar. Beach­tung finden eman­zi­pierte euro­päi­sche Frauen: „Madame d’Andurin“ (Marga d’Andurain, 1893–1948 verkör­pert als fran­zö­si­sche Aben­teu­rerin mit eigenem Noma­den­stamm proto­ty­pisch die Vision einer liebenden Kolo­ni­sie­rung des Limes. Nicht zufällig lobt sie Schwar­zen­bach als „[e]ine moderne Zenobia, als Nach­fol­gerin der Römerin, die in Palmyra über ein eigenes Reich herrschte.“

Amerika und Afgha­ni­stan, 1936–1941: soziales Engagement

Schon während ihren ersten Reisen im Nahen Osten rückt Schwar­zen­bach zuse­hends vom Klas­si­fi­zie­renden ab und findet zu doku­men­ta­ri­schen Beschrei­bungen. Diese Verschie­bung akzen­tu­iert sich auf ihren Reisen durch Amerika 1936–1938. Galten die USA lange als Land der zu kolo­ni­sie­renden fron­tier, so ist spätes­tens in den 1930er Jahren Ernüch­te­rung einge­treten, wie Schwar­zen­bach konsta­tiert. Am Rand der Zivi­li­sa­tion befinden sich ameri­ka­ni­sche Arbeiter:innen nicht länger aufgrund eines geogra­phi­schen Limes, sondern aufgrund von Ausbeu­tung und Umweltzerstörung.

Augen­schein­lich wird dies in den Darstel­lungen der schwarzen Bevöl­ke­rung. Zu Anfang gehorcht diese noch dem Bild des kind­lich Primi­tiven: „die N[*] rückten nach, und bewohnten mit ihren Kinder­scharen sorglos und schlampig die kleinen, nied­rigen, stil­vollen Zimmer“; Am Abend „sitzen die Schwarzen auf ihren Türschwellen und singen”. Der „schwer­mü­tige[] Gesang“ rückt sie in die Nähe duldsam-melancholischer ‚Orien­talen‛, jedoch fehlt deren (verlo­rene) Hoch­kultur. Erst eine vertiefte Ausein­an­der­set­zung sensi­bi­li­siert Schwar­zen­bach dafür, dass der vermeint­liche Fata­lismus auf fehlende Bildung und recht­liche Benach­tei­li­gung zurück­zu­führen ist. In einer späteren Repor­tage konsta­tiert sie: „Diese fürch­ter­liche Demo­ra­li­sa­tion war nicht ihre Schuld.“

Die neue Einsicht begleitet Schwar­zen­bach auf ihrer nächsten Reise, die sie 1939 bis nach Afgha­ni­stan führt. Die kolo­nialen Moder­ni­sie­rungen im „Limes“ nimmt sie nun als Prole­ta­ri­sie­rung wahr. Ausge­beu­tete „Nomaden als Acht­stun­den­ar­beiter“, die einen Stau­damm errichten, erfahren keinen ‚west­li­chen Huma­nismus‛. Zugleich gewinnt sie Einblicke in das tradi­tio­nelle afgha­ni­sche Leben, insbe­son­dere dasje­nige der Frauen. Nach dem Treffen mit einer Konver­titin, die unter ihrer neuen Familie leidet, pran­gert Schwar­zen­bach in einem Artikel mit dem Titel „Die Frauen von Kabul“ vom April 1940 die Unter­drü­ckung aller afgha­ni­schen Frauen an:

[E]s genügt, die dumpfe Knecht­schaft von nahem gesehen zu haben […] und man wird die Entmu­ti­gung abschüt­teln wie einen bösen Traum und wieder der Vernunft das Wort reden, die uns auffor­dert, an die schlichten Ziele eines menschen­wür­digen Daseins zu glauben und sich dafür einzusetzen.

Schwar­zen­bachs Modell eines frucht­baren Limes wird 1939 auf die Probe gestellt: Völker werden nicht mehr – wie einst durch Alex­ander den Grossen – ,liebend erobert‘, sondern miss­braucht; der ,Orient‘ zeugt nicht nur von vergan­gener Hoch­kultur, sondern unter­drückt die weib­liche Bevöl­ke­rung. Wie in ihrem späteren Text über Volu­bilis ersicht­lich wird, hat Schwar­zen­bach das Ideal des Limes nach 1939 trotzdem nicht fallen­ge­lassen. Die kriti­schen Afghanistan-Texte drücken ihre Enttäu­schung über seine verfehlte Umset­zung aus: Wenn sich Tech­ni­sie­rung und Tradi­tion als glei­cher­maßen unter­drü­ckende Mecha­nismen gegen­über­stehen, ist der zivi­li­sa­to­ri­sche Limes nur mehr in der Antike zu finden.

Afrika, 1941–1942: Rassismus jenseits des Limes

1941 bricht Schwar­zen­bach in den belgi­schen und fran­zö­si­schen Kongo auf, um dort jour­na­lis­tisch gegen den Faschismus zu kämpfen. Ihr Enga­ge­ment richtet sich gegen das ferne Deutsch­land und nicht gegen die lokale Ausbeu­tung. In Repor­tagen rückt die heroi­sche „Pionier­ar­beit“ von Schweizer:innen ins Zentrum: Ami Vivien, eine starke Frau wie schon Zenobia und d’Andurain, zieht ihre Bewun­de­rung auf sich. ,Arbeits­scheue‘ Schwarze sind dagegen in Schwar­zen­bachs Sicht eine Beschwernis, welche die kolo­niale Tat größer macht: „Der Pflanzer muß mit einem Boden rechnen, der noch nie bebaut worden ist, mit N[*] als Arbeits­kräften, die nie regel­mä­ßige Arbeit gekannt haben und nicht daran inter­es­siert sind […].“

Eine in der Antike angeb­lich frucht­bare, im Nahen Osten frag­würdig gewor­dene Kontakt­zone erscheint im innersten Afrika unmög­lich. In Amerika begeg­nete die Autorin Schwarzen dies­seits der Grenze; sie bedurften keiner kolo­nialen, sondern recht­li­cher Maßnahmen. Umge­kehrt verortet sie Kongoles:innen jenseits des Limes. Eine zivi­li­sa­to­ri­sche Verstän­di­gung erscheint zwecklos, wie sie in einem Brief an die ameri­ka­ni­sche Schrift­stel­lerin Carson McCul­lers andeutet:

Of course they don’t under­stand us, nor should we pretend to under­stand them, I have seen and heard amazing things about them living in the jungle which would kill us soon. […] I saw yesterday an old ugly man who came to take his boy away from the plan­ta­tion back to the village, as the boy is dying of pneu­monia, and they want to save him by magic, – he will certainly die on the way. (Molanda am 29.07.1941)

Das Bewun­derns­werte an den ‚häss­li­chen‛ Kongoles:innen ist ihre Resi­lienz gegen­über oder gar ihre Iden­tität mit einer tödli­chen Natur, ihre Kultur hingegen ist aber­gläu­bisch und primitv. Anders als notlei­dende Nomad:innen oder Afroamerikaner:innen erscheinen sie keines Enga­ge­ments würdig. Liebend kolo­ni­siert werden kann hier nur noch der Boden, nicht die Bevöl­ke­rung, die sie mit – für ihr Werk ausser­ge­wöhn­lich eindeu­tigen – rassis­ti­schen Stereo­typen beschreibt.

Schwar­zen­bach als Kämp­ferin für all dieje­nigen zu verstehen, die ihr Schicksal als Margi­na­li­sierte teilten, wäre ein Miss­ver­ständnis. Sie war kein Vorbild des Post­ko­lo­nia­lismus, wie Énards Roman sugge­riert, und doch bewies sie zeit­le­bens großes sozi­al­kri­ti­sches Enga­ge­ment. Die Autorin erweist sich als ambi­va­lente poli­ti­sche Denkerin, tief in zeit­ge­nös­si­schen Diskursen verhaftet.

Sollte Schwar­zen­bach aufgrund dieser Analy­se­er­geb­nisse ihren heutigen Status als (populär)kulturell wich­tige Figur verlieren? Aus Sicht der post­ko­lo­nialen Studien, die nicht am Diskurs­verbot, sondern an der vertieften Diskurs­ana­lyse inter­es­siert sind, ist das Gegen­teil der Fall: Es ist zu hoffen, dass die Ausein­an­der­set­zung mit Schwar­zen­bach sich nicht nur weiter inten­si­viert, sondern auch diffe­ren­ziert. Die Schlag­lichter, die hier auf ihr Werk geworfen wurden, laden zur Diskus­sion und Revi­sion ein – insbe­son­dere auf der Grund­lage einer digi­talen, öffent­lich zugäng­li­chen Gesamt­edi­tion ihrer Werke und Briefe, die zur Zeit geplant wird.

Dieser Text in eine gekürzte Version des folgenden Aufsatzes: Elias Zimmer­mann: Reisen durch den Limes. Huma­nismus und Kolo­nia­lismus im Werk Anne­marie Schwar­zen­bachs. In: Lucas Marco Gisi (Hrsg.): (Post-) Kolo­nia­lismus und Schweizer Lite­ratur. Quarto . Zeit­schrift des Schwei­ze­ri­schen Lite­ra­tur­ar­chivs 51 (2023), S. 44-52.

* Das N-Wort wird in den Origi­nal­zi­taten Anne­marie Schwar­zen­bachs jeweils getilgt im Bewusst­sein, dass seine Verwen­dung in den 1930er und 1940er Jahren nicht die heutige Bedeu­tung hatte. Es ist nicht zwin­gend Ausdruck einer rassis­ti­schen Haltung, soll jedoch im vorlie­genden essay­is­ti­schen Zitat­ge­brauch nicht repro­du­ziert werden.