Der folgende Dialog zwischen Jörg Scheller und Daniel Hornuff entstand in einem Mail-Austausch und wurde im Nach­gang von den beiden Disku­tanten über­ar­beitet. Ziel dieses Gesprächs war es, zwei prägnante Dimen­sionen der Körper­kultur mitein­ander zu verglei­chen: Das Body­buil­ding und die Ästhetisch-Plastische Chir­urgie. Ausgangs­punkt des Austauschs bilden jüngere Veröf­fent­li­chungen, die die beiden Autoren zu dem Thema vorge­legt haben.

Jörg Scheller: Lieber Daniel, in unserer Forschung beschäf­tigen wir uns beide mit Körper­kultur – Du primär unter Gesichts­punkten des Designs, ich unter kunst­wis­sen­schaft­li­chen und ästhe­ti­schen Gesichts­punkten. In Deinem Buch Krass! Beauty-OPs und Soziale Medien (2021) stellst Du die These auf, dass eine „schön­heits­chir­ur­gi­sche Feudal­ge­sell­schaft“ und ein „neuer aris­to­kra­ti­scher Körper­stolz“ entstehen könnten, wenn das für viele uner­reich­bare Status­symbol des chir­ur­gisch opti­mierten Körpers zur Signa­li­sie­rung ökono­mi­scher Über­le­gen­heit genutzt wird. Mich inter­es­siert diese feudal-soziale Frage, da sie mit meinem Forschungs­ge­biet, dem Body­buil­ding, verbunden ist. Ich habe den Eindruck, dass der Aufschwung der Ästhetisch-Plastischen Chir­urgie Symptom und Symbol einer allem Diversity-, Werte- und Moral-Dekor zum Trotz – oder viel­leicht unter diesem Deck­mantel umso leichter – fort­schrei­tenden sozialen Feuda­li­sie­rung ist, die sich nicht nur in der Macht der Super­rei­chen artikuliert.

Daniel Hornuff: Da stimme ich Dir zu – in meinem Buch habe ich versucht, in diese Rich­tung zu argu­men­tieren. Körper­de­sign bedeutet im Fall der Ästhetisch-Plastischen Chir­urgie: Beauf­trage andere mit der Umge­stal­tung Deines Erschei­nungs­bildes. Das muss man sich leisten können. Mich inter­es­siert, wie dieses Design ausge­führt wird. In vielen Fällen soll von ihm nämlich nichts zu sehen sein. Man lässt andere gestal­tend in den eigenen Körper eingreifen – verbunden mit dem Wunsch, dass der Eingriff als solcher kaschiert wird. Gefolgt wird einem ästhe­ti­schen Ideal, das auf das Natur­schöne zielt. Dieses wird zwar künst­lich produ­ziert, Merk­male und Spuren des Künst­li­chen gilt es aber zu verde­cken. Je weniger sie sich dem Blick aufdrängen, desto größer muss der finan­zi­elle Einsatz gewesen, desto quali­täts­voller muss die Arbeit ausge­führt worden sein. Ein schlecht gemachtes Lifting gilt dann umso mehr als Ausweis einer billigen Dienstleistung.

JSch: Body­buil­ding hingegen – ich formu­liere etwas holz­schnitt­artig – ist Symptom und Symbol der Massen­de­mo­kra­ti­sie­rung im 20. Jahr­hun­dert. Der ursprüng­liche Muscle Beach in Santa Monica etwa war ein Projekt der Progres­siven Ära – die Works Progress Admi­nis­tra­tion stellte allen, auch einkom­mens­schwa­chen Menschen, Ort und Equip­ment für die körper­liche Selb­st­op­ti­mie­rung kostenlos zur Verfü­gung. Über­haupt setzen Body­buil­ding und Fitness­trai­ning nichts weiter voraus als den eigenen Körper und ein paar Hanteln, die auch durch Steine, Holz, Wasserkübel ersetzt werden können. So habe ich etwa in Abcha­sien 2019 einen Hantel­bau­work­shop für Kinder in einem Berg­dorf orga­ni­siert. Ästhetisch-Plastische Chir­urgie als Arbeit am Selbst­bild hingegen lässt sich nicht vom Selbst­bildner selbst ausführen. Es sind teure Dienst­leis­tungen erfor­der­lich. Der soziale Druck, der durch Ästhetisch-Plastische Chir­urgie aufge­baut wird, ist ein anderer: Arbeite nicht (nur) mit Dir an Dir, sondern erar­beite Dir Kapital, um andere für Dich an Dir arbeiten zu lassen! Oder täusche ich mich?

DH: Nein, ich denke nicht. Wollte man es pessi­mis­tisch sehen, ließe sich eine doppelte Gefahr der schön­heits­chir­ur­gi­schen Feudal­ge­sell­schaft iden­ti­fi­zieren: Es kommt nicht nur zu einer Klas­sen­bil­dung zwischen Operierten und Nicht-Operierten, sondern auch zu einem abfäl­ligen Blick auf jene Menschen, die zwar nach dem Natur­schönen strebten, deren Körper die Zeichen ästhe­ti­scher Eingriffe aber nicht leugnen können. Sie werden als Schönheitsblender:innen, als ästhe­ti­sche Möch­te­gerne abge­wertet. Ich frage mich, ob darin ein struk­tu­reller Unter­schied zu Bodybuilding-Körpern liegt. Du hast gezeigt, dass es im Body­buil­ding um eine Ästhetik des Außer­all­täg­li­chen, um Formen des Mons­trösen, des Nicht-Mehr-Natürlichen geht: Nicht das Gefallen, das Auffallen sei erklärtes Ziel, was eine funk­tio­nale Nähe zur modernen Kunst begründe. Zugleich hat sich im Feld der Ästhetisch-Plastischen Chir­urgie eine Szene, die soge­nannte Bodymodification-Szene, gebildet, die das körper­lich Groteske, das über­stei­gerte Künst­liche, das Kunst­schöne feiert. Haben wir es also in beiden Fällen mit zwei ähnli­chen körper­äs­the­ti­schen Kate­go­rien zu tun – mit natur­schönen, neoli­beral ange­passten Fitness- und extremen Ausstellungskörpern?

JSch: Ja, diese Ausdif­fe­ren­zie­rungs­these trifft es. Im Grunde beob­achten wir in der Körper­kultur das bekannte moderne Wech­sel­spiel, wie es Georg Simmel in der Philo­so­phie des Geldes (1900) beschrieben hat: Auf Homo­ge­ni­sie­rung wird unter Vorzei­chen des Fort­schritts dialek­tisch mit der Plura­li­sie­rung von Lebens­stilen reagiert, bis hin zur Avant­garde. Dass das Natur­schöne in Fitness und Ästhetisch-Plastischer Chir­urgie ganz selbst­ver­ständ­lich herge­stellt statt nur vorge­stellt oder vorge­funden wird, fügt sich ins philosophisch-soziologische Panorama des 19. Jahr­hun­derts: Für Hegel stand das Abso­lute nicht am Anfang, sondern am Ende der Geschichte. Ein Buch des Bodybuilding-Mitbegründers Eugen Sandow trägt den Unter­titel Man in the Making (1904). Es ist bezeich­nend, dass die Sozio­login Anja Röcke in ihrer Sozio­logie der Selb­st­op­ti­mie­rung (2021) unter Verweis auf Ulrich Bröck­ling diesen Ausdruck zur Charak­te­ri­sie­rung des ideal­ty­pi­schen – nicht des empi­ri­schen! – westlich-modernen Subjekts wählt: „Ein Subjekt besteht immer ‚nur im Gerun­divum‘, also in the making.“

DH: Das bringt mich auf einen Aspekt der Geschichte der Ästhetisch-Plastischen Chir­urgie. Die popu­läre Ästhetisch-Plastische Chir­urgie, wie wir sie heute kennen, hat starke Wurzeln in der rekon­struk­tiven Chir­urgie. Im Nach­gang des Ersten Welt­krieges stand die Wieder­her­stel­lung zerstörter Körper­par­tien im Zentrum. Wieder­her­stel­lung bedeu­tete das Wieder­erlangen basaler körper­li­cher Funk­tionen, die durch Gewalt verloren gegangen waren. Diese Körper wurden als eine Art Zwischen­körper gesehen – zwar lebten sie noch, aber ihre unter­stellte Unvoll­stän­dig­keit markierte sie als Körper der Trans­for­ma­tion, die sowohl weiter verfallen als auch wieder – zumin­dest zu gewissen Teilen – vervoll­stän­digt werden konnten. Zugleich waren damit weit­rei­chende ästhe­ti­sche und soziale Fragen aufge­worfen. Wie sollten die teil-rekonstruierten Körper aussehen? Sollte das Wieder­her­ge­stellte als solches sichtbar bleiben, sogar als Kriegs- und Helden­zei­chen hervor­ge­kehrt werden? Oder wollte man kaschieren, um durch das Ver- und Über­de­cken vermeint­li­cher Makel eine soziale Re-Integration zu begünstigen?

JSch: An diesem Punkt, den Formen des „Machens“, unter­scheiden sich Ästhetisch-Plastische Chir­urgie und Body­buil­ding signi­fi­kant. Der alte Feuda­ladel distin­gu­ierte sich, indem er körper­liche Arbeit abwer­tete und ablehnte. Er ließ arbeiten. Entspre­chend wurde das Geis­tige valo­ri­siert. Dieses Prinzip scheint mir intakt: Man lässt arbeiten, liefert allen­falls die Hand­lungs­an­wei­sung, wie ein Konzept­künstler. Viel­leicht lösen sich hier, wie in der Psycho­logie der Gegen­wart, die Grenzen zwischen Therapie und Opti­mie­rung auf. Was früher Mittel der Therapie war, etwa bei Kriegs­ge­schä­digten, wird zur ästhe­ti­schen Opti­mie­rungs­maß­nahme im Dienste sozialer Distinktion…

DH: …für die man auf das Prinzip des körper­mo­del­lie­renden Outsour­cings setzt: Man begibt sich in eine Art Fabrik, die die Arbeit übernimmt.

JSch: Ja, denn die Umset­zung am Körper leisten andere Körper. Body­buil­ding hingegen basiert im Grunde auf der protes­tan­ti­schen Arbeits­ethik und einem gewissen prole­ta­ri­schen Stolz: Dieser Körper hier ist das Ergebnis meiner eigenen, harten, körper­li­chen Arbeit, die auch foto- oder video­gra­phisch doku­men­tiert, insze­niert, kommu­ni­ziert wird. Trotz ideen­ge­schicht­li­cher Vorläufer unter anderem in der Renais­sance­phi­lo­so­phie hat Body­buil­ding seine konkreten sozialen Ursprünge in anrü­chigen Milieus wie dem des Zirkus; die Gründer der ersten Body­buil­ding­liga, der Inter­na­tional Fede­ra­tion of Body­buil­ders (1946), nämlich Joe und Ben Weider, stammten aus beschei­denen Verhält­nissen; auch Arnold Schwar­zen­egger arbei­tete sich von weit unten nach ganz oben. Sind die Nutznießer:innen der Ästhetisch-Plastischen Chir­urgie also die feudalen Konzeptkünstler:innen der Körper­kultur in the making?

DH: Inter­es­sant ist, dass bereits die Plas­ti­schen Chir­urgen des 19. Jahr­hun­derts den Anschluss an die Kunst gesucht haben. Ihre Lehr­bü­cher strotzen nur so vor Anleihen bei ästhe­ti­schen Topoi. Seiten­lang wird über Harmonie und Wohl­ge­stalt speku­liert, wird betont, wie sehr man sich in der Tradi­tion der großen Bildhauer:innen sieht: Man formt sein Werk, voll­endet und perfek­tio­niert mit den Mitteln der Kunst, was entweder Gott oder die Natur als körper­li­ches Defizit – als Fehler – hinter­lassen haben. Diese Anleihen bei der Kunst waren derart stark, dass sie bis heute wirken. Noch immer gibt es Praxen und Kliniken, die auf ihren Websites „Korrek­turen“ in Aussicht stellen.

JSch: Das heißt, es wird nach vorab fest­ge­legten Norm­bil­dern gestaltet? Es geht also gerade nicht um persön­liche, sondern vermeint­lich kollek­tive Körper­vor­stel­lungen? Das wäre ironisch – der neue Körperadel beruft sich aufs herge­stellte Kollek­tive, dem Körper­plebs bleibt nur das vorge­fun­dene Besondere!

DN: Ja, denn solche – nicht alle! – Kliniken sugge­rieren, dass im Grunde bei jedem Menschen irgendein objektiv fest­stell­barer Körper­fehler vorliege, der nur durch die genia­li­sche Kraft eines chir­ur­gi­schen Körper­mo­del­lie­rers in die gute Form gebracht werden könne. Der Wunsch, soziale Teil­habe über das eigene Körper­bild zu erwirken, wird in solchen Ange­boten in ein unter­stelltes Defizit umge­bogen. Dieses gelte es ästhe­tisch zu lindern. Daher die wieder­keh­rende Verschrän­kung von thera­peu­ti­scher Rhetorik und ästhe­ti­scher Norm, gipfelnd in der berühmten „Mang–Nase“, die an der Bodensee-Klinik zu erwerben ist. Welche Rolle aber nehmen ästhe­ti­schen Normen im Body­buil­ding ein – in einem Bereich also, der viel eindeu­tiger durch Wett­be­werb gekenn­zeichnet ist?

JSch: Die ästhe­ti­sche Norm im Body­buil­ding speist sich aus Erha­ben­heit und Lange­weile im wert­neu­tralen Sinne – mit dem Medi­en­künstler Nam June Paik gilt: Es gibt gute lang­wei­lige Kunst und schlechte lang­wei­lige Kunst. Wer als Nicht-Initiierter einen Bodybuilding-Wettbewerb erlebt hat, wird sich gewun­dert haben, was daran inter­es­sant sein soll. Endlos anmu­tende Reihen fast iden­tisch ausge­bil­deter Norm­körper, die in endlosen forma­lis­ti­schen Verglei­chen evalu­iert werden. Mich erin­nert Body­buil­ding an Konkrete Kunst. Mini­male Unter­schiede haben maxi­male Bedeu­tung. Nicht perma­nente Erneue­rung stilis­ti­scher Mittel ist das Ziel, sondern subtile Varia­tion inner­halb eines streng abge­grenzten Rahmens.

DH: Und woran bemisst sich dieser Rahmen?

JSch: Dieser Rahmen ist der gege­bene Körper. Ästhetisch-plastische Chir­urgie impli­ziert indes poten­ziell unend­liche Möglich­keiten und steht damit fest auf dem Treib­sand zeit­ge­nös­si­scher Selb­st­op­ti­mie­rung „ohne vorstell­baren Endzu­stand und ohne erreich­bare Erfül­lung und Voll­endung“ (Röcke, s.o.). Sie ist symbo­li­sche wie auch prak­ti­sche Form unstill­barer „Begehr­nisse“ im „ästhe­ti­schen Kapi­ta­lismus“ (Gernot Böhme). Da das Gesicht im Body­buil­ding nicht bewertet wird, spielen allfäl­lige ästhetisch-chirurgische Eingriffe in dieser Region eine unter­ge­ord­nete Rolle – Doping mit Substanzen, die für Außen­ste­hende unsichtbar, also anäs­the­tisch bleiben, ist weitaus wich­tiger. Die Formung des Körpers erfolgt im Body­buil­ding durch Trai­ning von innen nach außen statt von außen nach innen. Was die Erha­ben­heit betrifft, so wollen Body­builder mit ihrer Ästhetik nicht den Eindruck schöner, verspielter oder natür­li­cher Harmonie erwe­cken, sondern etwas Gewal­tiges und Verstö­rendes zum Ausdruck bringen. Sie nennen sich „Freaks“ oder „not normal“; sie sind stolz auf einen unpo­pu­lären, ja als patho­lo­gisch geltenden Lebens­stil, der klös­ter­lich und exzessiv zugleich ist. „Not normal“ ist die Norm. Inso­fern sind es ausge­rechnet ihre Norm­körper, die, sozu­sagen durch Hyperaf­fir­ma­tion, Mainstream-Normen des Fitness­zeit­al­ters brechen.

DH: Aber damit müssen weit­rei­chende Entschei­dungen für das eigene Leben einher­gehen, oder? Entwi­ckelt sich ein Leben unter dem Vorzei­chen des Body­buil­dens zu einem Outsider-Leben, viel­leicht sogar zu einer subtil wider­stän­digen Lebensform?

JSch: Das ist durchaus so. Der Bodybuilding-Lebensstil ist inkom­pa­tibel mit dem des (post)modernen Selb­st­op­ti­mie­rungs­sub­jekts, das aufge­rufen ist, sich ständig neu zu erfinden. Body­buil­ding ist eher AC/DC als Lady Gaga. Um einen Bogen zum Anfang unseres Dialogs und zur sozialen Frage zu schlagen, sei bemerkt, dass diese bewusste Beschrän­kung nicht zwin­gend weniger Kapital erfordert.

DH: Ist der direkte Geld­ein­satz beim Body­buil­ding nicht geringer als bei einer ausge­prägten ästhetisch-plastischen Behandlungsgeschichte?

JSch: Body­buil­ding lässt sich zwar mit mini­malem Einsatz externer Mittel betreiben. Aber der Zeit­auf­wand ist hoch – und Zeit ist Geld –, die adäquate Ernäh­rung teuer. Auch das Gym, uner­läss­lich für diffe­ren­ziertes Trai­ning mit hohen Gewichten, muss bezahlt werden. Wer über­dies im Wett­be­werbs­be­reich reüs­sieren will, kommt um Supple­mente und Doping nicht herum. Zeit, Ernäh­rung, Zugang zum Gym und zu Substanzen sind im Body­buil­ding ein Kapital, das der Körper nicht selbst gene­rieren kann – so bleibt Body­buil­ding zwar eine implizit demokratisch-egalitäre Praxis, bildet aber eine Aris­to­kratie inner­halb der Körper­kultur aus. Diese Aris­to­kratie wird in der im 21. Jahr­hun­dert entstan­denen „Natural Bodybuilding“-Bewegung als deka­dent und abge­hoben, ja als krank und perver­tiert kriti­siert. Hier schließt sich der Kreis zur Ästhetisch-Plastischen Chir­urgie und zu ihren feudalen Folgen.

DH: Der Kreis schließt sich auch mit Blick auf das von Dir ange­spro­chene Verhältnis von innen und außen. Es ist inter­es­sant, welche Images von Inner­lich­keit und Äußer­lich­keit im Feld der Ästhetisch-Plastischen Chir­urgie erzeugt werden. Viele Kliniken und Praxen stellen in ihren Ange­boten konkret in Aussicht, das Äußere eines Menschen durch model­lie­renden Eingriff dem empfun­denen Inneren anglei­chen zu können. Wer sich beispiels­weise jünger fühlt, als er sich beim Blick in den Spiegel wahr­nimmt, dem bietet sich eine Palette an plas­ti­schen Möglich­keiten, um sich dem gewünschten Selbst­bild anzu­nä­hern. Nach meiner Beob­ach­tung nutzen vor allem kultur­pes­si­mis­ti­sche Stimmen diese Optionen zum mora­li­schen Urteil: Wer Skal­pell und Botox brauche, um iden­tisch mit sich selbst zu werden, offen­bare ein Defizit an Refle­xi­ons­stärke und einen Mangel an geis­tiger Tiefe. Es sind nicht zuletzt solche Anma­ßungen, die das Thema für mich gesell­schaft­lich brisant erscheinen lassen. Was in diesen Unter­stel­lungen zum Ausdruck kommt, folgt essen­tia­lis­ti­schen, physio­gno­mi­schen Körperideen – der alten Vorstel­lung, in Körpern mate­ria­li­siere sich das eindeu­tige Wesen eines Menschen, er sei über sein Erschei­nungs­bild auslesbar, laufe als offenes Buch durch die Gegend. Dieser Deter­mi­nismus kann Anlass sein, Menschen auszu­schließen, abzu­werten und gezielt zu diskri­mi­nieren, sie als anders- oder abartig zu markieren. Zugleich tritt damit der Aspekt eines mögli­chen Empower­ments – die Möglich­keit, durch ein der eigenen Vorstel­lung ange­passtes Erschei­nungs­bild die Selbst­ak­zep­tanz zu erhöhen – voll­ends in den Hinter­grund. Dies ist jedoch ein Aspekt, der zentral für den modernen Erfolg der Ästhetisch-Plastischen Chir­urgie ist.

JSch: Womit wiederum das Verhältnis von Erscheinungs- und Selbst­bild aufge­rufen wird.

DH: Ja, und ich würde gene­rell sagen: Körper und Iden­tität weniger als hart mitein­ander verkop­pelte Größen einzu­stufen, sondern sie als wandel­bare, vonein­ander entkop­pelte Entwürfe zu sehen, trägt dazu bei, natu­ra­li­sie­rende Reduk­tio­nismen abzu­schwä­chen. Deshalb ist es so wichtig, die Bild- und Medi­en­di­men­sion der Ästhetisch-Plastischen Chir­urgie genau zu beob­achten. Denn gerade über Bilder in den Sozialen Medien – über Foto­gra­fien, Videos, zuneh­mend auch über algo­rith­misch erstellte Bild­si­mu­la­tionen – werden Körper­vor­stel­lungen einer­seits normiert, ande­rer­seits diver­si­fi­ziert und irri­tiert. Auch dies scheint mir eine metho­di­sche Paral­lele zur Beschäf­ti­gung mit dem Phänomen des Body­buil­dings zu sein: Wer sich auf eine möglichst vorur­teils­freie Beob­ach­tung der ästhe­ti­schen, medialen und sozialen Dyna­miken einlässt, erkennt, dass sich in diesen Körper­prak­tiken folgen­reiche Selbst­ver­ständ­nisse gegen­wär­tiger Kulturen zeigen.

JSch: Vor diesem Hinter­grund erscheint es mir als inter­es­sant, sowohl Unter­schiede als auch Gemein­sam­keiten zwischen Body­buil­ding und Ästhetisch-Plastischer Chir­urgie in den Blick zu nehmen. Wir sehen, so scheint es mir, Über­lap­pungen beim Thema der Bedeu­tung von Bildern. Jeweils dienen Bilder – innere, vorge­stellte, aber auch äußere, vor allem digi­tale – als ästhe­ti­sche Refe­renzen, um den eigenen Körper an ihnen zu messen. Klare Unter­schiede sehen ich hingegen in der gelebten gesell­schaft­li­chen Praxis: das ästhe­ti­sche Extreme im Body­buil­ding, Forman­pas­sung und sogar Verschleie­rung des Eingriffs in der Ästhetisch-Plastischen Chir­urgie. Im Body­buil­ding muss das Künst­liche sogar sichtbar werden.

DH: Womit wir noch­mals den Bezug zur Bodymodification-Szene herstellen können, in der eben­falls nach ästhe­ti­scher Über­stei­ge­rung, nach einem Über­bieten gewöhn­li­cher Körper­formen gestrebt wird. Gleich­zeitig meine ich, dass es gerade diese kleinen, oft belä­chelten oder als grotesk abge­stem­pelten Bewe­gungen sind, die deut­lich zeigen, welche ästhe­ti­schen und sozialen Codes dem jewei­ligen Körper­de­sign zugrunde liegen. Wenn Deine Ansätze implizit dafür werben, weniger vorur­teils­be­laden solche Körper­kul­turen zu beob­achten, kann ich mich diesem Vorgehen nur anschließen. Die kultur­wis­sen­schaft­liche Beschäf­ti­gung mit der Ästhetisch-Plastischen Chir­urgie wäre demnach der Versuch, Diskri­mi­nie­rung und sozialen Ausschluss auf ihre körper­äs­the­ti­schen Wurzeln zu befragen.