Jogging­hose oder Kopf­tuch, Burka oder Bauchfrei, Stöckel­schuh oder Sanda­lette? Zur Beklei­dung im öffent­li­chen Raum wird heftig debat­tiert, einge­klagt und Recht gespro­chen. Zudem werden – häufiger für Mädchen und Frauen – Vorschriften gefor­dert, die die Klei­der­wahl einschränken. Doch auch der Herren­anzug sorgt für Diskus­si­ons­stoff, vor allem, wenn von Männern der herr­schenden Klasse kein Anzug getragen wird. Aktuell sehen wir zum Beispiel den ukrai­ni­schen Präsi­denten sehr auffällig gekleidet in Tarngrün.

Diese mili­tä­risch anmu­tende, doch auch weiche und gemüt­liche Klei­dung trägt er nicht nur zuhause, in der vom Krieg betrof­fenen Ukraine, sondern auch bei allen Auftritten, die er welt­weit mit anderen Politiker:innen hat. Damit wird ein Unter­schied erzeugt zu den bei diesen vorherr­schenden Anzügen (oder Kostümen bei einigen Frauen). Präsi­dent Selen­skyj scheint diese Klei­dung denn auch sehr bewusst zu tragen, wie spätes­tens dann deut­lich wird, als er einen Jour­na­listen in Kiew durch seinen Bunker zum Schrank führt, um einen Anzug heraus­zu­holen, den er dann anziehen möchte, wenn die Ukraine den Krieg gewonnen hat.

Ein Anzug ist ein Anzug?

Die klas­si­sche deutsch­spra­chige Geschichte der Männer­klei­dung verfasste der Sozio­loge René König 1967 mit seinem Buch Kleider und Leute. Zur Sozio­logie der Mode. Hier liest sich die Entwick­lung des Männer­an­zugs als unauf­halt­same Expan­si­ons­ge­schichte: Um sich von der Aris­to­kratie abzu­grenzen, schlüpfte die Bour­geoisie in den bürger­li­chen Anzug. Nach und nach über­nahmen auch die Arbeiter dieselbe Beklei­dung. König bezeichnet dies als Verbür­ger­li­chung der Lebens­weise und sieht es als Hinweis, dass Deutsch­land in der Entwick­lung hin zu einer modernen Gesell­schaft mit den anderen Indus­trie­na­tionen, vor allem England, aufge­holt hatte. Der Anzug wird zum Indiz für oder gegen die Verbür­ger­li­chung und damit für oder gegen den Aufstieg in eine bessere Gesell­schafts­schicht, für oder gegen die Anpas­sung an das Lebens­mo­dell einer vermeint­lich homo­genen Gruppe glei­cher und freier Bürger. Noch bis weit ins 20. Jahr­hun­dert werden vor allem die nicht im Anzug auftre­tenden Männer beachtet. Und auch die heutigen Debatten drehen sich um Indi­zien für oder gegen die Anpas­sung an das kapi­ta­lis­ti­sche Lebensmodell.

Die Beklei­dung und die mit ihr verbun­denen Prak­tiken sind in ihrer histo­ri­schen Entwick­lung zu begreifen. Wie wir heute Klei­dung wahr­nehmen, hat sich im 19. Jahr­hun­dert etabliert. Zu diesen histo­ri­schen Wahr­neh­mungs­mus­tern gehört etwa die Idee, dass die Frau­en­be­klei­dung immer wech­selnden Moden unter­worfen sei, während sich Männer­be­klei­dung, vor allem der Anzug, seit seiner Ausbrei­tung in Europa und den USA nicht wesent­lich verän­dert habe. Doch England, Frank­reich, die USA oder später das Wilhel­mi­ni­sche Kaiser­reich sind spezi­fi­sche, histo­risch gewach­sene Gesell­schaften. Auch die Begriffe, mit denen gesell­schaft­liche Phäno­mene wissen­schaft­lich gefasst werden, sind histo­risch in den verschie­denen Gesell­schaften unter­schied­lich geprägt. Das gilt ganz beson­ders für dieje­nigen Begriffe, mit denen die Gesell­schafts­struk­turen beschrieben und Menschen gesell­schaft­li­chen Gruppen zuge­ordnet werden. Es handelt sich dabei um national geprägte Wahr­neh­mungs­muster. Begriffe wie Bour­geoisie, Gentlemen, Upper Class, Bürgertum sind keines­wegs bedeu­tungs­gleich, sondern aufge­laden durch die unter­schied­li­chen geschicht­li­chen Entwick­lungen der Klas­sen­ge­sell­schaften in den jewei­ligen Ländern. Genau wie Indus­trial Worker oder Arbeiter, White Collar Worker oder Ange­stellte. Diese Begriffe können deshalb nicht einfach auf andere Gesell­schaften über­tragen werden, ohne ihre analy­ti­sche Kraft zu verlieren. Grös­serer Erkennt­nis­ge­winn ergibt sich darum, wenn die inneren gesell­schaft­li­chen Diffe­renzen sowie die Unter­schiede der zu unter­su­chenden Gesell­schaften analy­siert werden – Unter­schiede, die auf den jeweils spezi­fi­schen histo­ri­schen Entwick­lungen der Klas­sen­ge­sell­schaften beruhen und bis in unsere Zeit nachwirken.

Gerade beim Männer­anzug werden mit Vorliebe die Gemein­sam­keiten heraus­ge­stellt. Er habe sich, so ist immer wieder zu lesen, seit über 200 Jahren nur in Details verän­dert. Während Klei­dung sonst als modisch gilt, das heisst, dem stän­digen Wandel unter­worfen sei, scheint gerade der Männer­anzug, das einfluss­reichste Klei­dungs­stück der bürger­li­chen Gesell­schaft, aus der Geschichte gefallen, faktisch immer gleich­ge­blieben. Doch die Adap­tion des Anzugs in der fran­zö­si­schen, US-amerikanischen oder der deut­schen Gesell­schaft verlief ganz unter­schied­lich. Und so kann anhand der Antworten auf die Frage, wer wann wo welchen Anzug trug oder trägt, die Entwick­lung verschie­dener moderner Klas­sen­ge­sell­schaften analy­siert werden.

Im Anzug verschwinden die Unterschiede

Der Anzug als Teil der Männer­klei­dung entstand im 18. Jahr­hun­dert im wohl­ha­benden engli­schen Bürgertum. Hier konnten Männer ein betrieb­sames, an den eigenen Profiten inter­es­siertes Denken und Handeln entfalten, aus dem sich später die kapi­ta­lis­ti­sche Produk­ti­ons­weise entwi­ckelte. Diese Merchants fanden gesell­schaft­liche Aner­ken­nung und Aufnahme in die herr­schenden Klasse, weshalb auch ihre Beklei­dung aner­kannt wurde. Im kosmo­po­li­ti­schen Umfeld der erfolg­rei­chen Kapi­ta­listen von Manchester gab es das Bedürfnis nach einer einheit­li­chen Aussen­dar­stel­lung. Mit dieser Beklei­dung konnten kultu­relle (oder reli­giöse und ethni­sche) Unter­schiede inner­halb der bour­geoisen Klasse verschwinden und dieses Merkmal machte die Attrak­ti­vität der Anzüge aus.

Von England aus beein­flussten die verän­derten Beklei­dungs­ge­wohn­heiten Männer welt­weit. Beson­ders in den ameri­ka­ni­schen Kolo­nien wurden schon früh Anzüge zur vorherr­schenden Alltags­klei­dung nicht nur der Merchants, sondern aller Männer. In der ameri­ka­ni­schen Minder­hei­ten­ge­sell­schaft, in die Menschen aus vielen Teilen der Welt einwan­derten, war das bour­geoise Merkmal des Anzugs attraktiv, denn es half, kultu­relle, ethni­sche oder reli­giöse Unter­schiede der Einwan­derer zumin­dest äusser­lich auszu­blenden. Durch diese von Europa aus gesehen unter­schied­li­chen gesell­schaft­li­chen Bedürf­nisse wurde in den USA der Anzug zum Massen­pro­dukt und konnte schon vor der Mitte des 19. Jahr­hun­derts überall im Staats­ge­biet in sehr guter Qualität und günstig gekauft werden. Die Massen­pro­duk­tion von Beklei­dung begann mit dem Anzug. In Nord­ame­rika bildete er nicht mehr ein kenn­zeich­nendes Klei­dungs­stück einer bestimmten Gruppe, sondern die erstre­bens­werte Klei­dung aller Männer. Nur folge­richtig entwi­ckelte sich in den USA die erste Massen­pro­duk­tion von Männer­be­klei­dung. Diese funk­tio­nierte nach dem Prinzip der Auftei­lung in einzelne Arbeits­schritte wie am Fliess­band. Wichtig waren hier die Migrant:innen, die manchmal schon von den aus Europa einlau­fenden Schiffen im Hafen von New York ange­heuert wurden, um in einer Fabrik die benö­tigten Stoffe zu weben oder Nähar­beiten zu verrichten. So nähten die Neuan­kömm­linge in New York güns­tige Anzüge für die Männer im gesamten besie­delten Gebiet des dama­ligen Amerikas. Waren die Migranten dann etwas länger da, suchten sie Arbeit in besser bezahlten Indus­trie­zweigen oder versuchten ein Stück Land zu bekommen, um dort auch wieder das Geld zu verdienen, mit dem sie dann die Anzüge erwerben konnten, um sich zu adap­tieren. Klas­sen­über­grei­fend war dementspre­chend die Akzep­tanz für massen­fa­bri­zierte Anzüge gross.

Alte Eliten wollen neue Anzüge

In Europa hingegen stiess die stan­dar­di­sierte Produk­tion von Männer­klei­dung auf den Wider­stand der herr­schenden Klassen. Beson­ders in England, dem Mutter­land des Anzugs, wurden Anzüge als Massen­pro­dukte abge­lehnt. Mit der Auswei­tung der indus­tri­ellen Produk­tion nach der Mitte des 19. Jahr­hun­derts stiegen neue Männer in die herr­schende Klasse auf, in England insbe­son­dere die Manu­fac­turer. In einem Prozess, den man in Anleh­nung an den Histo­riker Eric Hobs­bawm und sein Konzept der „erfun­denen Tradi­tion“ als Inven­tion of Fashion Tradi­tion bezeichnen kann, erkannten und aner­kannten sich diese Männer der herr­schenden Klasse als Gentlemen in mass­ge­schnei­derten Anzügen. Der Anzug des engli­schen Gentleman musste hand­ver­ar­beitet sein, d. h. er bestand aus dem Produkt einer an sich veral­teten, ökono­misch nicht mehr notwen­digen Produk­ti­ons­weise. Damit inner­halb der durch die Aufnahme der Manu­fac­turer grösser gewor­denen herr­schenden Klasse weiterhin für die Elite erkennbar war, wer eigent­lich dazu­ge­hörte, musste der Träger der tailor made Anzüge zusätz­liche Regeln beherr­schen. Dazu gehörte, wann welcher Anzug zu welchem Anlass zu tragen war, wie man sich zu kleiden hatte und andere Distink­ti­ons­merk­male. Mit diesem infor­mellen Wissen konnte man sich zur engli­schen Ober­klasse zuge­hörig fühlen.

Auch in den USA gewannen die Manu­fac­turer durch die zuneh­mende Indus­tria­li­sie­rung an Einfluss. Anders als in England konnte die Abgren­zung einer herr­schenden Klasse über die Beklei­dung im mass­ge­schnei­derten Anzug und das damit verbun­dene infor­melle Wissen aber nicht funk­tio­nieren. Die Durch­set­zung von luxu­riöser hand­ge­fer­tigter Beklei­dung nach veral­teten Produk­ti­ons­weisen gelang nicht. Statt­dessen wurde in den USA die moderne Massen­pro­duk­tion für Männer­be­klei­dung zur flexi­blen Massen­pro­duk­tion weiter­ent­wi­ckelt. Jetzt wurden Anzüge über den Preis zu Status­sym­bolen. Der ameri­ka­ni­sche Ökonom und Sozio­loge Thor­stein Veblen sprach vom „demons­tra­tiven Konsum“ (conspi­cious consump­tion), der Aner­ken­nung verschaffe. Dies bedeu­tete: Je höher der Preis für den Anzug als Konsumgut, desto höher das Ansehen in der Gesell­schaft. Ein beson­deres Wissen in den Umgangs­formen oder über die Art und Weise, wann welche Anzüge zu tragen waren, war dazu nicht erforderlich.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Nicht zum Anzug­träger berufen

Deut­sche Histo­riker und Sozio­logen beginnen verglei­chende Unter­su­chungen zum Thema Bürger­lich­keit meis­tens am Ende des 19. Jahr­hun­derts. Das hängt damit zusammen, dass die Entwick­lung im Deut­schen Kaiser­reich ab 1871 mit derje­nigen in anderen Indus­trie­ge­sell­schaften vergleichbar scheint. Anders als in den USA und in England waren die Konflikte in der herr­schenden Klasse Deutsch­lands jedoch nicht Ausein­an­der­set­zungen zwischen Wirt­schafts­bür­gern (vergleichbar den engli­schen oder ameri­ka­ni­schen Manu­fac­tu­rern) und Händ­lern oder Kauf­leuten (vergleichbar den engli­schen und ameri­ka­ni­schen Merchants), sondern zwischen Wirt­schafts­bür­gern und dem Staat, den Beamten und der Aris­to­kratie. Der Blick auf die Männer­klei­dung zeigt dies deut­lich: Obwohl die Anzahl der Anzug­träger im Kaiser­reich stetig zunahm, war hier der Anzug nicht die kultu­rell am höchsten bewer­tete Männer­be­klei­dung. Zu dieser Beklei­dung entwi­ckelten sich viel­mehr Berufs­uni­formen; eine Klei­dung, mit der Arbeiter, Juden und andere Gruppen der deut­schen Gesell­schaft ausge­schlossen werden konnten. Wer bestimmte Berufe nicht ergreifen konnte, wer bestimmte Studi­en­gänge nicht studieren durfte, wer nicht Beamter oder Militär werden durfte, der konnte keine Berufs­uni­form bekommen. Zur herr­schenden Klasse gehörte er damit schon gar nicht. Das galt auch für die Gross­händler und Kauf­haus­be­sitzer, Tech­niker und Inge­nieure, die z. B. aus Gross­bri­tan­nien einge­wan­dert waren, um ihre Indus­trien aufzu­bauen. Sie alle waren von Berufs­uni­formen ausge­schlossen. Darum waren die Männer im Anzug in dieser Zeit in der Gesell­schaft des Wilhel­mi­ni­schen Kaiser­reichs nicht die ange­se­henste Gruppe. Die Popu­la­rität des Männer­an­zugs ist also nicht unbe­dingt ein Indiz für die Verbür­ger­li­chung einer Gesellschaft.

Welt­weite Gleich­zei­tig­keit – die Unter­schiede bleiben

Die Geschichte des Anzugs zeigt die unter­schied­liche Genese und Trans­for­ma­tion der engli­schen, ameri­ka­ni­schen, deut­schen, aber auch aller anderen Klas­sen­ge­sell­schaften. Die konkreten Fragen, wann wo welcher Anzug von wem getragen wurde und warum, sind alles andere als unbe­deu­tend. Wenn über Beklei­dung verhan­delt wird, wie die gesell­schaft­li­chen Verhält­nisse sind, sein sollten und waren, dann ist es gut, wenn die Unter­schiede der Beklei­dung mitge­dacht werden. Oder umge­kehrt: Es wäre erstaun­lich, wenn Beklei­dung in den verschie­denen Gesell­schaften welt­weit gleich verstanden würde.

Was will also der ukrai­ni­sche Präsi­dent Selen­skyj dem Jour­na­listen mit seinem Anzug im Schrank für den Tag des Sieges zeigen? Wird die Botschaft von den Politker:innen der Euro­päi­schen Union, der Schweiz, den USA, Kanada oder Südame­rika immer gleich verstanden? Wie wird sie in China, in Russ­land, in Indien, auf den Phil­ip­pinen oder in Mali aufge­nommen? Kann er mit dem Anzug demons­trieren, dass die Ukraine Teil der zivilen Werte­ge­mein­schaft ist, wie sie sich selbst versteht, und bereit ist, ein Mitglied der EU zu werden? Was sagt dieser Umgang mit den verschie­denen Klei­dungs­stü­cken über eine ange­strebte Mitglied­schaft in der NATO aus? Die vom Präsi­denten der Ukraine – der selbst keine mili­tä­ri­sche Funk­tion ausübt – gewählte mili­tä­risch anmu­tende Klei­dung sugge­riert, dass deren Träger stark, männ­lich und potent ist. Selen­skyjs Klei­dung ist keine Mili­tär­klei­dung, dennoch würde der Wechsel zum Anzug wohl viele andere Staa­ten­len­kende beru­higen. Auch diese Symbolik scheint welt­weit gleich verständ­lich – und doch werden Klei­dungs­stücke immer auch unter­schied­lich gedeutet, weil ihre Wahr­neh­mung sich histo­risch unter­schied­lich entwi­ckelt hat. An der je spezi­fi­schen Debatte zur Männer­be­klei­dung lassen sich die Kämpfe um Macht- und Herr­schafts­ver­hält­nisse in den unter­schied­li­chen Gesell­schaften besser verstehen.