Nicht nur, aber insbe­son­dere im Bereich der Rassis­mus­kritik scheinen wir bestimmte Diskus­sionen immer wieder zu führen, scheinen außer Stande zu sein, an bestehendes Wissen anzu­schließen, weil wir dieses allzu häufig nicht entspre­chend tradieren bzw. aktiv „ent_innern“. Beson­ders deut­lich wird dies anhand der stetig wieder­keh­renden Debatten rund um diskri­mi­nie­rende Sprache in Kinder­buch­klas­si­kern, im Rahmen derer „wir“ (im Sinne der weißgeprägten Mehr­heits­ge­sell­schaft und der Massen­me­dien) immer wieder von Neuem dieselben grund­le­genden Fragen über die Grenzen des Sagbaren zu stellen scheinen, anstatt auf bereits formu­lierte Über­le­gungen aufzu­bauen. Daher sollen in diesem Beitrag auch nicht erneut die müßige (weil bereits viel­fach aufge­wor­fene, disku­tierte und beant­wor­tete) Frage, wie wir mit rassis­ti­schen Bezeich­nungen und Narra­tiven in Kinder­bü­chern umgehen sollen, gestellt und die verschie­denen Posi­tionen durch­ex­er­ziert werden. Viel­mehr soll danach gefragt werden, was wir womög­lich über­sehen, wenn wir in erster Linie über die „Tilgung“ von – verharm­lo­send als „schlimme Wörter“ bezeich­neten – gewalt­vollen Begriffen spre­chen, nicht aber über die Repro­duk­tion kolo­nia­lis­ti­scher und rassis­ti­scher Struk­turen in den Büchern, über die wir reden – und im weiteren Sinne inner­halb des Hand­lungs­sys­tems, in dem wir uns als Akteur:innen bewegen.

„künst­le­ri­sche frei­heit / alle worte in den mund nehmen / egal wo sie herkommen / und sie überall fallen lassen / ganz gleich wen es / trifft“ (May Ayim)

In regel­mä­ßigen Abständen wurden im deutsch­spra­chigen Raum Debatten über diskri­mi­nie­rende Sprache in Kinder­bü­chern geführt. Außer Acht gelassen wird in dem weit­ge­hend von weißen Stimmen domi­nierten Diskurs dabei oft, dass Schwarze Denker:innen wie etwa May Ayim bereits vor Jahr­zehnten auf rassis­ti­sche Sprach­ver­wen­dung in Kinder­buch­klas­si­kern einge­gangen sind. In dem von ihr, Katha­rina Ogun­toye und Dagmar Schulz 1986 heraus­ge­ge­benen Buch „Farbe bekennen. Afro-deutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte“ – das als Stan­dard­werk der afro­deut­schen Bewe­gung gilt und bis heute eine zentrale Rolle im Bereich der Rassis­mus­kritik und den Black Studies im deutsch­spra­chigen Raum einnimmt –, hat die afro­deut­sche Autorin, Spoken-Word-Künstlerin und Forscherin analy­siert, inwie­fern viele bekannte Kinder­lieder und -bücher „Kolo­ni­al­kli­schees, offenen und subtilen Rassismus“ repro­du­zieren.

In der breiten deutsch­spra­chigen Öffent­lich­keit hingegen fand eine – teils hitzig geführte und medi­en­wirksam aufbe­rei­tete – Diskus­sion rassis­ti­scher Sprache in Kinder­buch­klas­si­kern erst um das Jahr 2013 anläss­lich der Neuaus­gabe von Otfried Preuß­lers Die kleine Hexe statt, in der im Origi­nal­text vorkom­mende Begriffe wie das N-Wort durch neutra­lere Begriffe ersetzt wurden. Neben einer Reihe von – mal mehr, mal weniger fundierten – jour­na­lis­ti­schen Beiträgen zur Debatte setzte man sich schließ­lich auch in der insti­tu­tio­na­li­sierten germa­nis­ti­schen Lite­ra­tur­wis­sen­schaft bzw. -didaktik mit dem Thema ausein­ander. 2015 erschien etwa ein von Heidi Hahn, Beate Lauden­berg und Heidi Rösch heraus­ge­ge­bener Band mit dem Titel ‚Wörter raus!?‘ Zur Debatte um eine diskri­mi­nie­rungs­freie Sprache im Kinder­buch, der viel­fäl­tige Stimmen zum Thema und durchaus auch einander wider­spre­chende Posi­tionen versammelte.

2020 wurde die Debatte anläss­lich der welt­weiten Proteste gegen Poli­zei­ge­walt und Rassismen, infolge derer sich auch Medien, Veranstalter:innen und nicht zuletzt Verlage vermehrt rassis­mus­kri­ti­scher Diskurse bedienten bzw. versuchten, sich in anti-rassistische Diskurse einzu­ordnen, schließ­lich aber­mals aufge­rollt. Nicht nur in den Massen­me­dien wurden dabei „neue Refle­xionen im Bereich der Kinder­li­te­ratur entworfen“. Darauf aufbauend betont Joseph Kebe-Nguema, dass die Entfer­nung rassis­ti­scher Begriffe aus Texten wie Pippi Lang­strumpf oder Jim Knopf wenig an deren diskri­mi­nie­renden Narra­tiven ändere, sondern viel­mehr deren kolo­nia­lis­ti­sche Diskurse verschleiere. Dabei plädiert er für eine kriti­sche Ausein­an­der­set­zung mit dem kultur­ge­schicht­li­chen Kontext der Erzäh­lungen und mit den jewei­ligen national-historischen Verhält­nissen zu Rassismus und Rassifizierung.

Histo­risch kriti­sche Ausgaben kinder­li­te­ra­ri­scher Klas­siker, die auch aus post­ko­lo­nialer Perspek­tive ansetzen, gibt es im deutsch­spra­chigen Raum dennoch bislang keine. Dafür fand im November 2021 etwa die vom Arbeits­kreis für Jugend­li­te­ratur orga­ni­sierte Tagung „Cancel Lite­ra­ture“ statt, in der das Verhältnis zwischen Kinder- und Jugend­li­te­ratur und soge­nannter „Poli­tical Correct­ness“ sowie „Cancel Culture“ reflek­tiert wurde und bei der auch nicht-weiße Autor:innen und Forscher:innen wie Chantal-Fleur Sandjon, Andrea Karimé oder Joseph Kebe-Nguema spra­chen. Was in Kebe-Nguemas kriti­schem Kommentar zur Tagung dennoch deut­lich wird, ist die nach wie vor zu weiten Teilen fehlende Ausein­an­der­set­zung mit dem auch den (Kinder- und Jugend-)Literaturbetrieb domi­nie­renden Weiß­sein als „entnannter“, d. h. unsichtbar gemachter, Norm. Mit Blick auf den von ihm gelei­teten Work­shop berichtet Kebe-Nguema: „Als ich alle Betei­ligten – meine Gruppe bestand ausschließ­lich aus weiß­deut­schen Personen – fragte, ab wann sie damit begonnen hatten, sich mit dem eigenen Weiß­sein ausein­an­der­zu­setzen, stellte ich fest, dass dies für sie noch nie Thema war“. Er schluss­fol­gert schließ­lich poin­tiert: „Wie kann man sich anmaßen, zu bestimmen, wie rassis­tisch diskri­mi­nierte Personen mit nega­tiven Fremd­dar­stel­lungen umgehen sollen, wenn man sich nicht einmal bewusst ist, was es bedeutet in diesem Deutsch­land Wei ß gelesen zu werden?“

Die drei Ps (Personal, Programm, Publikum) sind die entschei­denden Stellen, an denen im Kultur­be­trieb gesell­schaft­li­cher Wandel ermög­licht oder blockiert werden kann. (Philipp Khabo Koep­sell)

Tatsäch­lich haben bereits Künstler:innen wie Philipp Khabo Koep­sell, Chantal-Fleur Sandjon, Sharon Dodua Otoo oder Stefanie-Lahya Aukongo bei der „Ersten Indaba Schwarzer Kultur­schaf­fender in Deutsch­land“ – einem zwei­tä­gigen Vernet­zungs­treffen, das anläss­lich des 130. Jahres­tages der Berliner Kongo Konfe­renz 2015 am Berliner Theater Ball­haus Nauny­straße statt­fand und unter der Heraus­gabe von Philipp Khabo Koep­sell in einer selbst­ver­legten Publi­ka­tion schrift­lich doku­men­tiert wurde – aufge­zeigt, dass Schwarze Menschen und Menschen of Colour häufig weder als poten­ti­elle Konsument:innen noch als signi­fi­kante Produzent:innen von Lite­ratur wahr­ge­nommen werden:

„Die (meist weißen) Entschei­dungs­träger haben bis dato fast ausschließ­lich ein weißes Ziel­pu­blikum defi­niert. Dies ist keine bewusste Entschei­dung, sondern viel­mehr das Ausblenden der demo­gra­phi­schen Dynamik und der inhä­rente Trug­schluss, Menschen mit soge­nanntem Migra­ti­ons­hin­ter­grund (hier sind meist nicht-weiße Menschen gemeint) hätten weder Inter­esse an Kultur noch seien sie ein ernst­zu­neh­mender kultur­pro­du­zie­renden [sic] Faktor. Dementspre­chend orien­tieren sich auch Form, Inhalt und Entwick­lung kultu­reller Produk­tionen am Para­digma einer weißen Mehrheitsgesellschaft.“

Wie diese Annahmen das Schaffen Schwarzer Künstler:innen prägen, einschränken und oft sogar verhin­dern, zeigen die Teilnehmer:innen der Indaba auf (das Wort stammt aus dem südafri­ka­ni­schen isiZulu und bedeutet Zusam­men­kunft, Versamm­lung oder Konfe­renz, aber auch Sach­ver­halt, Ange­le­gen­heit, Affäre), und zwar aus ihren Erfah­rungen mit Gatekeeper:innen an Kultur­in­sti­tu­tionen und Entscheidungsträger:innen in der Kultur­po­litik heraus. Diese machen deut­lich, dass sowohl Autor:innen als auch Leser:innen auf dem deutsch­spra­chigen Lite­ra­tur­markt nach wie vor vorwie­gend als weiß imagi­niert werden – und sich auch die Infra­struk­turen inner­halb des Lite­ra­tur­be­triebs an diesen Imagi­na­tionen ausrichten, bestimmten Akteur:innen Räume und Wege eröffnen, während sie anderen diese verschließen, und so bestehende Macht­ver­hält­nisse festigen.

Mit Blick auf die Kinder- und Jugend­li­te­ratur hat Élodie Malanda in einem Beitrag kürz­lich gezeigt, inwie­fern Texte von Schwarzen Autor:innen auf dem deutsch­spra­chigen Buch­markt inner­halb dieser etablierten Struk­turen auf mehr­fache Weise margi­na­li­siert werden. Zu den Mino­ri­sie­rung­pro­zessen, denen Schwarze Kinder- und Jugendbuchautor:innen und ihre Texte unter­worfen sind, gehört dabei nicht nur die Erzäh­lung, dass es sich bei ihren Publi­ka­tionen um Nischen­pro­dukte handele, sondern auch die Annahme, dass die Ausein­an­der­set­zung mit Rassismus, Kolo­nia­lismus und Post­ko­lo­nia­lität „Schwarze“ Themen seien, die nur wenige Leser:innen inter­es­sieren bzw. betreffen würden (sowie die damit zusam­men­hän­gende schon erwähnte Tatsache, dass nicht-weiße Personen oft nicht als poten­ti­elle Rezipient:innen wahr­ge­nommen werden).

Auch die Debatte rund um rassis­ti­sche Begriffe und Narra­tive in Kinder­buch­klas­si­kern zeugt von dieser weit verbrei­teten Auffas­sung. M. Mustapha Diallo erläu­tert in seinem Beitrag für den Band Wörter raus!? hierzu: „In dieser Hinsicht offen­bart die bedin­gungs­lose Vertei­di­gung der lite­ra­ri­schen Authen­ti­zität nicht nur eine Igno­ranz sprach­li­cher Gewalt, sondern impli­ziert die Empfeh­lung an die Betrof­fenen, die Texte nicht zu lesen.“ Wenn rassis­ti­schen Worten und Erzäh­lungen ihr (re)traumatisierendes Poten­tial abge­spro­chen bzw. dieses ausge­blendet oder verharm­lost wird, werden also jene Personen, die in unserer Gesell­schaft ohnehin bereits margi­na­li­siert werden, als poten­ti­elle Leser:innen weiter ausge­schlossen. Weiß­sein wird dabei aber­mals als Norm repro­du­ziert und weiterhin unsichtbar gemacht. Die Perspek­tive weißer Akteur:innen wird weiterhin zentriert, wenn sie anstelle jener, die von rassis­ti­scher Diskri­mi­nie­rung betroffen sind, die Deutungs­ho­heit darüber bean­spru­chen, was als rassis­tisch gelten darf.

„Sprache […] muss nicht belei­digt die Piazza räumen, sie kann sich auch weiter­ent­wi­ckeln.“ (Leila Essa)

Dem häufig vorge­brachten Vorwurf, dass man sich nur in der Kinder­li­te­ratur anmaßen würde, den „heiligen Gral“ des Origi­nal­textes zu verän­dern (allzu oft werden hier auch Narra­tive der „Zensur“ heran­zi­tiert, die die Repro­duk­tion von Hass­rede mit dem Recht auf Meinungs­frei­heit gleich­setzen), kann ein aktu­elles Gegen­bei­spiel entge­gen­ge­setzt werden: In ihrem Roman Iden­titti (2020) verhan­delt Mithu Sanyal die Prozess­haf­tig­keit und Ambi­va­lenzen von kultu­rellen Iden­ti­täten in einer post­ko­lo­nialen Welt und greift an zwei Stellen auf rassis­ti­sche Begriffe zurück. Wie Leila Essa in einem Beitrag für ZEIT ONLINE schreibt, wurde Sanyal nach Erscheinen der ersten Auflage „von zwei Schwarzen Kolle­ginnen darauf hinge­wiesen, wie sehr die Wieder­gabe rassis­ti­schen Voka­bu­lars an zwei Text­stellen sie aus der Erzäh­lung geschleu­dert habe“. Anstatt sich daraufhin als Opfer einer vermeint­li­chen „Cancel Culture“ zu insze­nieren, änderte Sanyal die Stellen und fand so für die zweite Auflage ihres erfolg­rei­chen Buchs einen Weg, „margi­na­li­sierte Perspek­tiven auf den Text zu prio­ri­sieren“. Die Deutungs­ho­heit darüber, was als verlet­zend und rassis­tisch wahr­ge­nommen wird, über­lässt Sanyal dabei jenen Menschen, die von dem von ihr repro­du­zierten Begriff fremd­be­zeichnet werden – und wendet sich dabei zugleich gegen etablierte Vorstel­lungen vom lite­ra­ri­schen Text als ein einsam verfasstes, ein für alle Mal abge­schlos­senes Werk.

Darüber hinaus gilt es, mit Magda­lena Kißling fest­zu­halten, dass eine post­ko­lo­niale Lesart nicht nur in Bezug auf jene Texte ange­bracht ist, in welchen rassis­ti­sche Sprache und Stereo­type explizit verhan­delt werden. Viel­mehr muss auch die (Re-)Produktion von „weißer Norma­lität“ gerade in Büchern, die sich scheinbar nicht mit Rassi­fi­zie­rung und Rassismus beschäf­tigen, kritisch hinter­fragt werden. Denn wie Chris­tine Lötscher auf GdG mit Blick auf die Diskus­sionen rund um Amanda Gormans Gedicht „The Hill We Climb“ formu­liert hat, ist „[d]ie Frage, wie poli­tisch Lite­ratur sein muss oder darf, […] falsch gestellt. Sie ist immer schon politisch.“

In diesem Sinne ist auch die im Rahmen der Debatte über rassis­ti­sche Sprach­ver­wen­dung in Kinder­buch­klas­si­kern häufig formu­lierte Frage, wie poli­tisch Lite­ra­tur­ver­mitt­lung und Lektüre denn sein „dürfen“, müssen oder sollen, als falsch gestellt zu betrachten. Beide sind immer schon poli­tisch. Auch bzw. gerade das Ausblenden und das Nicht-Thematisieren rassi­fi­zie­render Struk­turen (Antje Lann Horn­scheidt und Adibeli Nduka-Agwu haben dafür den Begriff der „Entnen­nung“ geprägt) sind poli­ti­sche Entschei­dungen – und ein Privileg einer weißen Mehr­heits­ge­sell­schaft, die bisweilen sowohl die Produktions- als auch die Deutungs­ho­heit über Lite­ratur bean­sprucht. Es ist lange über­fällig, anderen, bisher weit­ge­hend benach­tei­ligten Stimmen – sowohl im Bereich der Lite­ratur als auch in Lite­ra­tur­wis­sen­schaft und -kritik – eine größere Bühne zu bieten und Räume und Struk­turen zu schaffen, die einen gesell­schaft­li­chen Wandel auch mit Blick auf die Produk­tion und Rezep­tion von Kinderliteratur(-Klassikern) ermöglichen.

Dieser Beitrag ist erst­mals in der öster­rei­chi­schen Fach­zeit­schrift „1001 Buch“ erschienen: In der aktu­ellen Ausgabe des Maga­zins für Kinder- und Jugend­li­te­ratur „Alt, aber gut. Alt, aber gut?“ dreht sich alles um die Klas­siker der Kinderliteratur.

Der Artikel wurde für „Geschichte der Gegen­wart“ gekürzt und leicht bearbeitet.