In Chris­to­pher Nolans Agenten-Zeitreise-Thriller Tenet, einem der wenigen größeren Kino­er­eig­nisse des vergan­genen Jahres, steht in mancher Hinsicht ein Kind im Zentrum des Gesche­hens: Max, der etwa sieben­jäh­rige Sohn der Heldin Kat und des Böse­wichts Sator. Max ist der Grund, warum Kat ihren gewalt­tä­tigen Mann nicht verlässt; ihn versucht sie zu schützen, wenn die Welt unter­zu­gehen droht; von ihm und ihrer großen Liebe zu ihm spricht sie wieder und wieder. Dennoch lernt das Publikum Max niemals kennen. Wir sehen ihn ganze drei Mal, stets aus großer Distanz: Zweimal kommt er aus dem Gebäude seiner teuren Privat­schule und verschwindet im mons­trösen schwarzen Gelän­de­wagen, der ihn nach Hause bringt. Ein drittes Mal, es ist die letzte Szene des Films, kommt er eben­falls aus der Schule, wird aber diesmal von seiner Mutter abge­holt. Die Welt ist gerettet, es gibt wieder eine Zukunft, und Max nimmt seine Mutter bei der Hand und geht gemeinsam mit ihr aus dem Bild.

Das Kind als Film­topos, ob nun als ulti­ma­tives Opfer, als Symbol für eine bessere Zukunft, als klas­si­sches Kind­chen­schema in der Komödie oder als „evil child“ im Horror­film: Neu ist das alles nicht. Doch die Darstel­lung der Kind­heit im Film, im Fern­sehen, in der Popu­lär­kultur gene­rell unter­liegt Verän­de­rungen, die es sich ab und zu anzu­schauen lohnt. Ein Blick auf aktu­elle Kind­heits­bilder bestä­tigt dabei, was Nolans Film bereits andeutet. Kinder sind heute ein häufig behan­deltes Thema und werden zugleich in vielen Produk­tionen weit­ge­hend igno­riert; die alte engli­sche Weis­heit, Kinder sollten „be seen, not heard“, hat sich in der nord­ame­ri­ka­ni­schen Popu­lär­kultur des frühen 21. Jahr­hun­derts in eine Darstel­lungs­praxis gewan­delt, in der Kinder oft weder gesehen noch gehört werden.

Kinder als Orga­ni­sa­ti­ons­pro­blem und Projek­ti­ons­fläche

Dies wird beson­ders deut­lich in vielen Serien, am offen­sicht­lichsten wohl in der erfolg­rei­chen Komödie The Big Bang Theory: Über 12 Staf­feln erlebt eine Gruppe von Freunden verschie­denste Ereig­nisse, zu denen auch die Geburt zweier Kinder gehört. Das erste, ein Mädchen, kommt in der Mitte der zehnten Staffel zur Welt; bald darauf bekommt die kleine Halley einen Bruder. Über zwei­ein­halb Staf­feln aber wird keines der Kinder je gezeigt, und erst im Finale der Serie tauchen beide für etwa zwei Sekunden auf. Zuvor spre­chen die Eltern (Howard und Berna­dette) häufig und intensiv über Betreu­ungs­fragen: Wer wann die Kinder über­nimmt, wer stärker unter dem chro­ni­schen Schlaf­mangel zu leiden habe und wer Windeln wech­seln muss. Es werden Geburts­tags­par­ties orga­ni­siert, es wird über den Verlust des ersten Zahns berichtet. Aktiv und für die Zuschauer sichtbar sind dabei aber ausschließ­lich Erwach­sene, deren Leben sich im Übrigen durch die Exis­tenz der Kinder nicht grund­sätz­lich verän­dert hat. Auffällig ist hier vor allem der Kontrast zwischen der großen Bedeu­tung, die Fragen wie Kinder­wunsch, Schwan­ger­schaft und neuen mütter­li­chen bzw. väter­li­chen Gefühlen einer­seits zuge­bil­ligt werden, und der fast voll­ständig fehlenden Präsenz der Kinder selbst.

Ganz ähnlich verhält es sich bei der mitt­ler­weile in der 17. Staffel laufenden Kran­ken­haus­serie Grey´s Anatomy: Auch hier wird Mutter­schaft disku­tiert, als emotio­nale Heraus­for­de­rung, wich­tige Aufgabe und einma­lige Erfah­rung. Ständig bezeugen junge ebenso wie erfah­rene Mütter die sie erfül­lende gren­zen­lose Liebe zu ihrem Kind, ständig wird diesen Frauen von allen Seiten beschei­nigt, sie seien „groß­ar­tige“ Mütter. Diese Mutter­schaft aller­dings bleibt abstrakt und in gewisser Weise ziellos. Denn auch hier tauchen die Kinder selbst kaum auf. Sie werden Erzie­he­rinnen ausge­hän­digt, an Baby­sitter über­geben oder mit dem Schul­ranzen auf dem Rücken aus der Tür geschoben. Niemand verbringt jemals Zeit mit ihnen, spielt oder führt gar ein Gespräch. Kinder haben in dieser Erwach­se­nen­welt keinen indi­vi­du­ellen Charakter, keine Ansprüche und keine Stimme, sie sind nur zwei­erlei: ein Orga­ni­sa­ti­ons­pro­blem und eine Projek­ti­ons­fläche für die Gefühle der Erwach­senen.

Hier seien nur zwei bezeich­nende Szenen bzw. Konstel­la­tionen genannt: Als eine Ärztin im Nacht­dienst eine Krise erlebt, ruft sie zuhause an: Jetzt und auf der Stelle will sie ihrem kleinen Sohn ihre Liebe erklären, und auf die Einwände ihres Mannes erklärt sie wieder­holt, es sei ihr egal, ob das Kind schlafe, er solle es wecken. Das Kind wird geweckt und die Mutter singt ihm (para­do­xer­weise) ein Schlaf­lied, wobei wir wie selbst­ver­ständ­lich nur die emotional bewegte Mutter sehen, nicht etwa das müde Kind am anderen Ende der Leitung. Ein anderes Beispiel ergibt sich aus dem lang­wie­rigen Rosen­krieg eines Paares, in dem die Schei­dung, das Sorge­recht für die etwa sieben­jäh­rige Tochter und der Umzug aus Seattle an die Ostküste über mehrere Folgen hinweg disku­tiert werden – die Wünsche des Mädchens werden aber an keiner Stelle erwähnt. Dieses radi­kale Ausklam­mern kind­li­cher Perspek­tiven fällt bei Grey´s Anatomy beson­ders auf, handelt es sich doch um eine Serie, die in ausge­prägter Weise, konse­quent und in klar eman­zi­pa­to­ri­scher Absicht um Diver­sität bemüht ist. Gender und race sind ständig disku­tierte Themen, Homo­se­xu­elle und Trans­per­sonen gehören selbst­ver­ständ­lich zur festen Beset­zung, und auch class und disa­bi­lity werden proble­ma­ti­siert. Kinder aber bleiben klischee­haft und stumm.

Kind­heit als Konstrukt

Diese Beob­ach­tung kann in zwei Erklä­rungs­muster einge­ordnet werden. Einmal bestä­tigt sie die in der kriti­schen Kind­heits­for­schung verbrei­tete These vom großen Nach­hol­be­darf dieses Feldes: Wo Kate­go­rien wie gender und class längst selbst­ver­ständ­lich wissen­schaft­liche wie öffent­liche Debatten bestimmen, wird Kind­heit (bzw. die Unter­schei­dung von Erwach­sen­sein / Kind­sein) keines­wegs eine solche Bedeu­tung zuge­bil­ligt. Und während die Konstru­iert­heit von Weib­lich­keit, Weiß­sein und Behin­de­rung weithin akzep­tiert ist, erscheint Kind­heit auch sechzig Jahre nach der bahn­bre­chenden Studie von Philipp Ariès zur Geschichte der Kind­heit (1960) vielen noch als eine natür­liche, nicht zu hinter­fra­gende Realität und nicht als histo­risch und kultu­rell wandel­bares Konstrukt.

In immerhin einer bekannten Serie ist eine andere Perspek­tive zu erkennen; inter­es­san­ter­weise handelt es sich dabei um die Geschichte eines Vaters. Die Figur Don Draper wird in der Pilot­folge von Mad Men zunächst klas­sisch als liebe­voller Vater vorge­stellt. Er kommt von der Arbeit nach Hause, geht in das dunkle Kinder­zimmer und streicht seinen Kindern über die Köpfe. Die Kinder sehen wir nicht, sie bleiben rein gene­risch. Diese Asym­me­trie der Genera­tionen zieht sich für eine ganze Weile durch die Serie, wenn Sohn und Tochter als hübsche Acces­soires der vermeint­lich glück­li­chen Draper-Ehe fungieren und regel­mäßig vor den Fern­seher gesetzt werden, um in der Erwach­se­nen­welt nicht zu stören. Anders als in The Big Bang Theory und Grey´s Anatomy aber haben wir es bei Mad Men mit einem kriti­schen und ironi­schen Blick auf das Männer-, Frauen- und eben auch Kinder­bild der 1960er Jahre zu tun.

Tatsäch­lich eman­zi­piert sich zunächst Sally Draper vom Bild des blonden, aber gesichts­losen Töch­ter­chens und meldet eigene Gedanken und Ansprüche an. Der kleine Bobby bleibt im Hinter­grund. Erst in der sechsten Staffel erleben Vater und Sohn gemeinsam einen Nach­mittag, der Don Draper dazu bringt, über das Verhältnis zu seinen Kindern nach­zu­denken. Man glaube, so erklärt er, gleich mit der Geburt eines Kindes, das man es liebe – tatsäch­lich aber fühle man nichts. Erst wenn man dieses Kind als mensch­li­ches Wesen kennen­lerne, erkenne man seine Liebe zu ihm und damit das ganze erschre­ckende Ausmaß dieses Gefühls. Der lako­ni­sche Lebe­mann analy­siert hier auf eindrück­liche Weise die Konstruk­tion eines Genera­ti­ons­ver­hält­nisses, das sich auf große Worte beschränkt und die Menschen dahinter blass erscheinen lässt – mögli­cher­weise ist dies jedoch nur in der histo­ri­sie­renden Perspek­tive von Mad Men denkbar.

mother´s guilt

Und tatsäch­lich bezieht sich das zweite Erklä­rungs­muster auf aktu­elle Entwick­lungen: Denn das Kind­heits­bild in vielen neuen Filmen und Serien kann auch als Resultat der in der west­li­chen Welt – mit beson­derem Schwer­punkt auf Nord­ame­rika – seit einigen Dekaden geführten Debatten über Mutter­schaft und Kinder­er­zie­hung gesehen werden. In vielen Filmen und Serien wurde und wird Mutter­schaft intensiv verhan­delt. Die idea­li­sierte Mutter im glück­li­chen Fami­li­en­kreis der 1950er Jahre wirkte dabei noch lange nach, auch wenn über die Jahr­zehnte die allein­er­zie­hende Mutter, die berufs­tä­tige Mutter und die Patch­work­fa­milie dazu­kamen. Ergänzt werden diese Bilder durch erhitzte öffent­liche Debatten und Berge von Ratge­bern zum rich­tigen Erzie­hungs­stil, den heraus­zu­finden niemandem leicht­fallen kann – zu erdrü­ckend die Menge der Möglich­keiten von attach­ment paren­ting, free-range-parenting, Tiger mom, posi­tive, child-centered oder nurturant paren­ting.

Als Reak­tion auf dieses Über­an­gebot entstand das nächste Schlag­wort – mother´s guilt – mit zahl­rei­chen Büchern, Arti­keln, TED-Talks – und Serien: Die Mütter in The Big Bang Theory und Grey´s Anatomy oder auch der kana­di­schen Serie Workin‘ Moms kämpfen mit zahl­rei­chen Zumu­tungen, allen voran aber mit mother´s guilt. Diese Serien wollen ihr Publikum von über­zo­genen Ansprü­chen an Eltern und insbe­son­dere Mütter eman­zi­pieren. Dabei ist jedoch bemer­kens­wert, wie sehr sie die Inter­essen der Frauen gegen die Inter­essen der Kinder ausspielen. Denn die Ansprüche, denen die Seri­en­mütter begegnen, sind stets von außen formu­liert: So werden haus­ge­ba­ckene Kekse für den Schul­basar gefor­dert, selbst­ge­schnei­derte Halloween-Kostüme für Säug­linge, die Teil­nahme an der Krab­bel­gruppe oder das Einhalten von Mutter­schutz und Baby­pause. All diese Ansprüche gelten glei­cher­maßen als absurd und unbe­gründet – mit echten Bedürf­nissen der Kinder haben sie scheinbar nichts zu tun. Wenn eine Prot­ago­nistin der Workin‘ Moms gleich in der ersten Folge erklärt, Babys bräuchten kein Yoga und keine selbst­ge­machten Wickel­ta­schen, so ist dies eine fast schon trot­zige Reak­tion auf die pani­sche Suche nach der rich­tigen Erziehungs- und vor allem Förder­me­thode für das eigene Kind. Und diese Reak­tion geht weiter: „Baby Mabel doesn’t like anything yet, ‘cause she’s a baby“. Hier wird ausdrück­lich formu­liert, was die (Nicht-)Darstellung von Kindern in vielen neueren Serien bereits nahe­legt: Kleinen Kindern werden Vorlieben, Bedürf­nisse und jegliche Indi­vi­dua­lität rund­heraus abge­spro­chen.

In der Darstel­lung erscheint dies als witziger und erfri­schender Gegenpol zu über­eif­rigen, sich selbst aufop­fernden Heli­ko­pter­müt­tern. Letzt­lich aber wird hier die alte Debatte nach dem Verhältnis von Frau­en­rechten und Kinder­rechten auf neue und proble­ma­ti­sche Weise aufge­griffen, als handle es sich um ein Null­sum­men­spiel, bei dem die Inter­essen der einen Gruppe nur auf Kosten der anderen durch­ge­setzt werden können. Dass es sich dabei schluss­end­lich um ein gesell­schaft­li­ches Problem handelt – und dass es kein Zufall ist, dass diese Perspek­tive gerade heute und vor allem in den USA so stark ist – wird gern igno­riert. Frauen in Fern­seh­se­rien setzen sich gegen Erwar­tungen durch und machen den Kampf gegen die gesell­schaft­lich bedingte Unmög­lich­keit des Mutter­da­seins zu ihrer Privat­sache. Da geht es nicht um mensch­liche Arbeits­zeiten, eine bezahl­bare Kinder­be­treuung oder gesetz­lich veran­kerten Mutter­schutz. Auch soziale Unter­schiede spielen hier keine Rolle; während Rose­anne in den 1990ern mit Erzie­hungs­fragen und finan­zi­ellen Problemen jonglierte, ist die nächste Mieten­zah­lung der heutigen Seri­en­mütter nicht gefährdet. Es geht um Lebens­ent­würfe und neoli­be­rale Leis­tungs­op­ti­mie­rung. Kinder passen hier höchs­tens als Idee herein, nicht als eigene Wesen mit indi­vi­du­ellen Bedürf­nissen.

Der Netflix-Werbespot für Workin‘ Moms spie­gelt diese Priva­ti­sie­rung der Mutter-Kind-Debatte auf erschre­ckende Weise: Der kurze Film feiert die zähe, durch­set­zungs­fä­hige Mutter, die ihren Job hoch­schwanger oder mit dem Baby im Arm erle­digt, auf der Toilette Mutter­milch pumpt und uner­müd­lich arbeitet, „even if it breaks you“. Erneut sind die Kinder nicht mehr als Deko­ra­tion und poten­ti­eller Stör­faktor. Hier wird nicht etwa eine Gesell­schaft gefor­dert, die mit entspre­chender Infra­struktur und Gesetzen Mütter und Kinder schützt und beiden Gruppen Entfal­tungs­mög­lich­keiten bietet. Hier wird – durch die stän­dige Wieder­ho­lung und Beto­nung des Wortes „mother“ – ein neues, hoch­an­spruchs­volles Frau­en­ideal konstru­iert, dessen Durch­set­zung die Inter­essen von Müttern und Kindern syste­ma­tisch igno­riert.