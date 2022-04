Geschichte der Gegenwart Jenseits der Legende vom guten Deut­schen: Carl Schurz in den USA Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 16:25 Share Share Link Embed

Vier­und­fünfzig Straßen, vier Schulen, eine Kaserne und mehrere Einrich­tungen der deutsch-amerikanischen Freund­schaft sind in der Bundes­re­pu­blik nach Carl Schurz (1829-1906) benannt. Und während vielerlei Statuen und Stra­ßen­be­nen­nungen heute in die Kritik stehen, erfährt Schurz 2022 sogar neue Ehrungen: Bundes­prä­si­dent Frank-Walter Stein­meier will eine Büste von Schurz am Schloss Bellevue aufstellen lassen, und das Bundes­land Nordrhein-Westfalen fördert die Erin­ne­rung an den „bedeutende[n] Vorkämpfer unserer heutigen Demo­kratie“ und sein „Enga­ge­ment für Menschen­rechte und gegen Rassismus“ (so NRW-Heimatministerin Ina Schar­ren­bach) mit 145.000 Euro.

Im Kontrast zur hiesigen Begeis­te­rung sind Teile von Schurz’ Lebens­werk in den USA aktuell ein Thema kriti­scher histo­ri­scher Aufar­bei­tung: Anfang April legte die von US-Innenministerin Deb Haaland beauf­tragte Federal Boar­ding School Initia­tive in Washington einen Bericht zur jahr­zehn­te­langen Zwangs­ver­schi­ckung indi­gener Kinder und deren Umer­zie­hung in staat­li­chen Inter­naten vor. Haaland, die aus Arizona stammt und zum Laguna Pueblo gehört, ist die erste indi­gene Innenministerin.

Die Juristin schreibt: „Dieser Versuch, die Iden­tität, Sprache und Kultur der Native Ameri­cans auszu­lö­schen, zeigt sich nach wie vor in den Ungleich­heiten, mit denen unsere Gemein­schaften konfron­tiert sind. Dazu gehören lang­an­hal­tende genera­tio­nen­über­grei­fende Trau­mata, Zyklen der Gewalt und des Miss­brauchs, Verschwinden, vorzei­tige Todes­fälle und weitere nicht doku­men­tierte physi­sche und psychi­sche Auswir­kungen.“ Am Aufbau dieser brutalen Assi­mi­lie­rungs­an­stalten, ebenso wie am erzwun­genen Ausver­kauf der verblie­benen Reser­vate, hatte Schurz als Innen­mi­nister von 1877 bis 1881 einen heraus­ra­genden, wenn nicht sogar einen entschei­denden Anteil. Als Senator arbei­tete er zudem der Einfüh­rung der Rassen­tren­nung im Süden zu. In Deutsch­land sind diese Seiten des gefei­erten Vorbildes bis heute nahezu unbekannt.

Hinter­gründe und Verklärungen

Seine Berühmt­heit in Deutsch­land verdankt der 1829 in Erftstadt-Liblar gebo­rene Schurz dem Enga­ge­ment als demo­kra­ti­scher Revo­lu­tionär 1848 in Bonn. Nach der nieder­ge­schla­genen Revo­lu­tion befreite er 1850 in einer spek­ta­ku­lären Aktion seinen Univer­si­täts­lehrer und Freund Gott­fried Kinkel aus dem Span­dauer Zucht­haus und floh mit ihm nach Groß­bri­tan­nien. 1852 zog Schurz weiter in die USA wo er sich bald als Redner der neuge­grün­deten Repu­bli­ka­ni­schen Partei und Agitator der Skla­ven­be­freiung einen Namen machte. Nach dem Wahl­sieg Abraham Lincolns 1860 wurde Schurz zunächst US-Botschafter in Spanien und nahm später am Bürger­krieg im Range eines Gene­rals teil. In der Nach­kriegs­zeit folgten Stationen als Senator aus Missouri (1869-1875), streit­barer Jour­na­list und schließ­lich als Innen­mi­nister unter Präsi­dent Ruther­ford B. Hayes (1877-1881).

Aus Sicht seiner vorwie­gend deut­schen oder deutsch-amerikanischen Biografen bilden Schurz’ Jahre als Senator und Minister – mit kleinen Abstri­chen – eine bruch­lose Fort­set­zung seiner frei­heit­li­chen Bestre­bungen aus der 1848er Revo­lu­tion und der Zeit des US-amerikanischen Bürger­krieges. Über Schurz’ Amts­füh­rung als Minister schreibt der Schrift­steller Uwe Timm in dem 2021 von Frank-Walter Stein­meier heraus­ge­ge­benen Sammel­band Wegbe­reiter der Demo­kratie:

Er bemühte sich um die Gleich­stel­lung der Afro­ame­ri­kaner. Hinzu kommt der im Sinne der Aufklä­rung zu verste­hende, aus heutiger Sicht proble­ma­ti­sche Versuch, die Indianer sess­haft zu machen, sie zu ‚zivi­li­sieren‘. Er wies ihnen wie sein Vorgänger Reser­vate zu, entzog aber dem Kriegs­mi­nis­te­rium die Zustän­dig­keit für diese und unter­stellte sie der zivilen Verwaltung.

Im Modus der demo­kra­ti­schen Kompro­miss­fin­dung habe Schurz sich für benach­tei­ligte Minder­heiten einge­setzt – teil­weise mit heute proble­ma­ti­sierten Methoden, aber immerhin bleibe die gute Absicht. Leider stimmt beides nicht.

Afroamerikaner:innen im Süden

Während des US-amerikanischen Bürger­kriegs und unmit­telbar danach trat Schurz als ener­gi­scher Vertreter einer robusten Recon­struc­tion der besiegten Südstaaten auf: Bundes­truppen sollten die poli­ti­sche Teil­habe und Frei­heit der eben befreiten ehema­ligen Versklavten sicher­stellen. Bereits 1871 vollzog Schurz jedoch als Senator eine Kehrt­wende: Entgegen der repu­bli­ka­ni­schen Partei­linie warb er nun offensiv für den Rückzug der Bundes­truppen und die Wieder­her­stel­lung der „poli­ti­schen Selbst­be­stim­mung“ der Südstaaten. Ein Gesetz zur Verfol­gung des Ku-Klux-Klans lehnte er ab. Die Inter­ven­tion des Bundes im Süden stelle eine gefähr­liche Ansamm­lung staat­li­cher Macht dar, die Korrup­tion alle Türen öffne, argu­men­tierte Schurz. Zudem verhin­dere die unge­rechte poli­ti­sche Ausgren­zung der südli­chen Eliten, dass sich ein gedeih­li­ches Mitein­ander von Schwarzen und Weißen einstellen könne. Der Histo­riker Eric Foner schreibt dazu: „Schurz glaubte aufrichtig, dass die Rechte der Schwarzen unter einer solchen Regie­rung sicherer sein würden als unter dem Regime der Recon­struc­tion. Aber ob er sich dessen bewusst war oder nicht, sein Programm hatte keine andere Bedeu­tung als eine Rück­kehr zur weißen Vorherrschaft.“

Schurz‘ naiven Glauben strafte spätes­tens das tatsäch­liche Ende der Recon­struc­tion Lügen. 1877, also mit dem Beginn seiner Amts­zeit als Minister, zog sich die US-Regierung aus dem Süden zurück, woraufhin Afroamerikaner:innen mit Gewalt aus dem poli­ti­schen Leben verdrängt und auf Jahr­zehnte hinaus poli­tisch und wirt­schaft­lich in ein Dasein als niedere Kaste gezwungen wurden. Die entschei­denden Maßnahmen auf der Bundes­ebene fielen nicht in Schurz’ Ressort, aber die Etablie­rung des Systems der weißen Vorherr­schaft hatte er zuvor jahre­lang beför­dert. Und auch die Resul­tate verun­si­cherten ihn noch Jahre später nicht in seiner Über­zeu­gung. Über eine Reise durch den Süden berich­tete er später:

Im Jahr 1885 … fand ich eine wunder­bare Verän­de­rung. Die Menschen, Weiße und Schwarze, arbei­teten ernst­haft und mit erstaun­li­chen Ergeb­nissen. Ich fand die Union in einem neuen Patrio­tismus wirk­lich wieder­her­ge­stellt. Es war in der Tat ein neuer Süden. Ich erkun­digte mich sorg­fältig nach den Bezie­hungen zwischen Weißen und Schwarzen. Ich stellte fest, dass die Freund­schaft zwischen ihnen stetig wuchs und zu posi­tiven Ergeb­nissen führte.

An die Stelle der Kritik an Verskla­vung und rassis­ti­scher Unter­drü­ckung trat hier die Verharm­lo­sung des Systems der Rassen­tren­nung, das bis in die 1960er-Jahre Afroamerikaner:innen gewaltsam in Armut und Recht­lo­sig­keit nieder­hielt und dem Schurz selbst poli­tisch den Weg bereitet hatte.

Indi­gene im Westen

Als Schurz 1877 sein Minis­teramt antrat, waren fast alle indi­genen Völker und Nationen, wie sie sich selbst nannten, bereits unter erzwun­genen Verträgen in Reser­vate verbracht worden. Vor diesem Hinter­grund fand eine Debatte um eine Neube­stim­mung der soge­nannten ‚India­ner­po­litik‘ statt. Einer­seits gab es weiterhin Begehr­lich­keiten nach Land. Ande­rer­seits forderten huma­ni­täre Reformer ein Umdenken ange­sichts von blutigen Mili­tär­ak­tionen und weit­ver­brei­tetem Elend in den Reservaten.

Im Amt machte sich Schurz die huma­ni­täre Rhetorik zu eigen, legte jedoch zugleich eine restrik­tive Stoß­rich­tung für Reformen fest. Keines­wegs dürfe man von der US-Regierung erwarten, unter­schrie­bene Verträge von nun an einzu­halten oder gar Indi­genen recht­lich neue Klage­mög­lich­keiten gegen Über­griffe einzu­räumen, wie mancher Menschen­freund das fordere. Auch erteilte er Förder­maß­nahmen eine Absage, die indi­genen Gemein­schaften soweit gewünscht und in selbst­be­stimmtem Ausmaß ermög­li­chen sollten, inner­halb der Mehr­heits­ge­sell­schaft Erfolg zu finden. Statt­dessen setzte Schurz auf Schritte, die eine Assi­mi­la­tion erzwingen sollten: Die Auftei­lung der Reser­vate in Privat­par­zellen („Allot­ment“), der Verkauf des nicht verteilten Landes an weiße Siedler, die Verschi­ckung indi­gener Kinder zur Umer­zie­hung in Inter­nate sowie die Auflö­sung aller indi­genen Orga­ni­sa­tionen. Erst am Ende dieser Auflö­sung käme recht­liche Gleich­heit infrage.

Unter Reformer:innen gab es nicht wenige Anhänger von erzwun­genen Assi­mi­la­tionen, wie Schurz sie bewarb und ins Werk setzte. Doch wie der Histo­riker C. Joseph Genetin-Pilawa zeigt, gab es auch viele Kritiker, wie die National Indian Defense Asso­cia­tion, die auf unmit­tel­bare Rechts­gleich­heit drängte. Orga­ni­sa­tionen auf Schurz’ Linie wie die Indian Rights Asso­cia­tion, die offen weiße Expan­si­ons­in­ter­essen bediente, konnten sich für ihren Finanz­be­darf auf die Spen­den­be­reit­schaft von Bergbau- und Eisen­bahn­ge­sell­schaften verlassen, wodurch sie – neben der Schüt­zen­hilfe aus dem Innen­mi­nis­te­rium – über ungleich bessere Möglich­keiten verfügten, für ihre Sache zu werben. Unum­stritten war die Linie von Schurz aber nie.

In Schurz’ Amts­zeit grün­dete das Innen­mi­nis­te­rium 1879 die Carlisle Indian Indus­trial School in Penn­syl­vania, in der junge Indi­gene fernab von Eltern und Familie in die Zivi­li­sa­tion einge­führt werden sollten. Schon bei der Ankunft wurde den Schüler:innen die Haare abge­schnitten. Gespräche in der eigenen Sprache und nicht­christ­liche reli­giöse Prak­tiken waren verboten. Schurz wurde nicht müde, das Expe­ri­ment zu bewerben und die Errich­tung eines ganzen Systems von Inter­naten zu fordern: „Das wilde Aussehen der India­ner­jungen und -mädchen weicht schnell einem gepflegten Erschei­nungs­bild. Eine neue Intel­li­genz, die ihre Gesichter erhellt, verwan­delt ihren Ausdruck.“

Eben­falls im Jahr 1879 schickte Schurz einen Gesetz­ent­wurf an den Kongress, demzu­folge Reser­vate unter Indi­genen in 65-Hektar-Parzellen aufge­teilt und der Rest Sied­lern zum Verkauf ange­boten werden sollte. Der Verkauf sollte zwangs­weise erfolgen – trotzdem folgte der Schritt angeb­lich nur den Wünschen von Indi­genen selbst, so Schurz in seinem Bericht des Folge­jahres: „Von allen Seiten werden Anfragen von India­nern an das Minis­te­rium heran­ge­tragen,“ ihnen indi­vi­du­elle Eigen­tums­titel zuzuteilen.

Die Beru­fung auf indi­gene Bedürf­nisse war eine offen­sicht­liche Lüge, wie auch zeit­ge­nös­si­sche Kritiker:innen bemerkten, denn schon unter dem geltenden Recht war es Indi­genen möglich, indi­vi­duell einen verkauf­baren Land­titel zu erwerben. Helen Jackson, eine promi­nente Refor­merin aus Boston und Autorin des bekannten Buches A Century of Dishonor (1881) hielt Schurz’ Beru­fung auf Indi­gene für „ein schönes Beispiel seiner Heuchelei“ und erklärte in einem Brief: „der berühmte Gesetz­ent­wurf, den er ausge­ar­beitet und einge­bracht hat, […] ist ein schänd­li­cher Entwurf. Er würde, wie (der Ponca-Anführer, J.W.) White Eagle sagte, ‚den Indianer wie einen Vogel rupfen.‘“ Zu demselben Schluss kam 1881 auch der bekannte Ethno­loge Lewis H. Morgan. Das notwen­dige Resultat der Parzel­lie­rung und der freien Verkäuf­lich­keit von Land wäre „unzwei­fel­haft, dass die Indianer sich in kürzester Zeit von jedem Fuß Land trennen und in Armut verfallen würden“.

Im Gegen­satz zu seiner Beru­fung auf angeb­li­chen Zuspruch, hielt Schurz an anderer Stelle fest, dass selbst­ver­ständ­lich keine Rück­sicht genommen werden könne auf die Ansichten „unzi­vi­li­sierter Indianer“. Es sei „nicht zu erwarten, dass sie aus ihrem eigenen Bewusst­sein heraus verstehen, was das Beste für ihr Wohl­ergehen ist. Wir müssen in hohem Maße die notwen­digen Über­le­gungen für sie anstellen und sie dann auf möglichst humane Weise dazu bringen, unsere Schluss­fol­ge­rungen zu akzep­tieren.“ Auch wenn Schurz Wert darauf legte, dass Indi­gene über Zeit weiße Kultur­tech­niken frei­willig über­nehmen würden, ging er keines­wegs davon aus, dass Assi­mi­la­tion zu einer Inte­gra­tion auf Augen­höhe führen könne. Viel­mehr war die Aufnahme der Indi­genen in die Mehr­heits­ge­sell­schaft in niederen Posi­tionen vorge­sehen: „Wir können aus einem Indianer nie etwas anderes machen als einen (auf Reser­vaten einge­setzten, J.W.) Poli­zisten oder einen zweit­klas­sigen Farmer. Durch das System, das wir so erfolg­reich auf den Weg gebracht haben, können wir getrost darauf hoffen, die Indianer so lange zu absor­bieren, bis sie in der großen weißen Familie völlig verschwunden sind.”

Im Geiste dieser rassis­ti­schen Anma­ßung und unbe­irrt von kriti­schen Stimmen weiteten Schurz’ Nach­folger die Verschi­ckung indi­gener Kinder in spezi­elle Inter­nate immer weiter aus. Der Kongress erließ 1887 den General Allot­ment Act, unter dem bis 1934 ein Reservat nach dem anderen für den Ausver­kauf frei­ge­geben wurde. Rund zwei Drittel der 1887 verblie­benen indi­genen Lände­reien gingen verloren. Senator Henry L. Dawes, der das verab­schie­dete Gesetz einbrachte, bekannte frei­mütig: „Der Keim stammt von Minister Schurz.“

Schurz in der deut­schen Erinnerung

Von refor­me­ri­schen Ideen und Seiten­hieben auf die gewalt­tä­tigsten Auswüchse von weißem Rassismus hat Schurz‘ zeit­le­bens nie völlig abge­lassen. Unter Hinweis auf solche späteren Zeug­nisse hat sich eine deut­sche und deutsch-amerikanische biogra­phi­sche Lite­ratur ausge­bildet, die sein Wirken in der Nach­bür­ger­kriegs­zeit als direkte Fort­set­zung des Frei­heits­kampfes von 1848 darstellt. Carl Schurz gilt ihr als demo­kra­ti­sches Vorbild, da er Zeit seines Lebens Werte nicht nur prokla­miert, sondern wenn nötig sogar unter Einsatz des eigenen Lebens durch­ge­setzt habe. Im Wesent­li­chen prägt dieses Bild noch immer die deut­sche Erin­ne­rung. Schurz’ Beiträge zur Errich­tung des Systems der Rassen­tren­nung und dem versuchten Ethnozid an indi­genen Gemein­schaften kommen darin nicht vor.

Im Sinne einer anti­ras­sis­ti­schen und nicht von natio­nalen Grenzen einge­hegten Erin­ne­rungs­kultur wäre es indes erfor­der­lich – und ange­sichts der hier­zu­lande reich­lich vorhan­denen Ehrungen geboten –, Schurz’ wider­sprüch­liche Entwick­lung vom Antisklaverei-Aktivisten zum pater­na­lis­tisch argu­men­tie­renden Rassisten breiter zur Kenntnis zu nehmen und zu proble­ma­ti­sieren. Aktu­elle Aufar­bei­tungs­be­stre­bungen in den USA bieten anschau­li­ches Mate­rial zu den Folgen seiner Politik. Darüber hinaus könnte man sein Beispiel zum Anlass nehmen, um die folgen­reiche Begren­zung histo­ri­scher wie aktu­eller Demo­kra­tie­vor­stel­lungen zu thema­ti­sieren: Schurz war keines­wegs der einzige 1848er, der ganz selbst­ver­ständ­lich einen Ausgleich mit weißen Südstaa­ten­eliten und west­li­chen Sied­lern suchte, die auf den Zugang zu weiteren indi­genen Lände­reien drängten. Afroamerikaner:innen und Indi­gene aner­kannte er von vorn­herein nicht als ernst­zu­neh­mende Gesprächs­partner, und die Reformen, die er teil­weise sogar in ihrem Namen einfor­derte, zielten auf Auslö­schung und radi­kale Marginalisierung.