Man muss nicht lange suchen, um zu begreifen, was bei der anstehenden Wahl in Israel auf dem Spiel steht. Wie Aussagen hochrangiger Minister zeigen, geht es um nichts weniger als um die Möglichkeit palästinensischen Lebens. Denn gewählt wird am 27. Oktober zwar das israelische Parlament und somit die neue Regierung, entschieden wird aber nicht zuletzt auch über das Leben von ca. fünf Millionen Palästinenserinnen und Palästinensern in den von Israel militärisch besetzten Gebieten des Westjordanlands und des Gazastreifens. Das ist die politische Realität und völkerrechtliche Konstellation, die seit 1967 entstanden ist, und an der auch die Abkommen zwischen Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde 1993-1998, die Räumung israelischer Siedlungen im Gazastreifen 2005 und der Putsch der Hamas dort 2007 wenig geändert haben.
Vor der anstehenden Wahl haben Minister der amtierenden Regierung mehrmals klargestellt, was ihre Pläne im Fall einer Wiederwahl sind. Im September stellte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz fest, dass 70 % des Gazastreifens „leer“ seien, „ohne Einwohner, ohne Häuser, ohne Tunnel“, fügte aber hinzu, dass es noch „einiges zu tun“ gebe. „Auswanderung“, so Katz, sei der einzige Weg. Bereits im Winter 2025 gründete Katz eine Behörde zur Vorbereitung der „Auswanderung“ der palästinensischen Bevölkerung aus dem Gazastreifen. Itamar Ben-Gvir, Minister für Nationale Sicherheit, schwebt sogar ein Ministerium eigens für diesen Zweck vor. Etwa 1,8 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser sollten den Gazastreifen innerhalb von sieben Jahren verlassen. Von ähnlichen Zielen sprach Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im Winter 2025.
Tiefe Krise
Katz, Netanjahu und andere beteuern zwar, diese „Auswanderung“ solle ausschließlich freiwillig erfolgen, haben jedoch seit Beginn des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen nach dem Pogrom der Hamas und anderer Gruppierungen im israelischen Süden am 7. Oktober 2023 Bedingungen geschaffen, in denen kein menschenwürdiges Leben möglich ist. Der auch ein Jahr nach der im Oktober 2025 verkündeten Feuerpause anhaltende israelische Krieg gegen die Hamas und ihre beachtlichen militärischen Anlagen ist gleichzeitig ein andauernder Angriff auf die palästinensische Gesellschaft selbst. Dabei wurden mindestens 73’000 Menschen getötet, ganze Städte und Wohngegenden systematisch von der Erde getilgt, kritische Infrastrukturen vernichtet und etwa zwei Millionen Menschen zum Leben in Zelten in einem kleinen Gebiet entlang der Mittelmeerküste gezwungen. Von einem „freien Willen“ kann dabei keine Rede sein.
Die Gefahr einer weiteren Zerstörung palästinensischen Lebens ist auch deshalb akut, weil die amtierende israelische Regierung seit 2023 die Institutionen des Rechtsstaates erheblich geschwächt hat. Die Justiz ist in ihrer Unabhängigkeit bedroht, die Leiter der Geheimdienste sind Vertraute Netanjahus. Mit Bezalel Smotrich als zusätzlichem Minister im Verteidigungsministerium und mit Itamar Ben-Gvir als zuständigem Minister für Polizei und Gefängnisse haben radikale, offen rassistische Anführer der Siedlerbewegung im Westjordanland erheblichen Einfluss auf den israelischen Sicherheitsapparat. Die anstehende Wahl fällt nicht zuletzt mit der für die palästinensische Landwirtschaft wichtigen Olivenerntesaison zusammen. Berichte über Pogrome und Angriffe durch radikale Siedler, begleitet und ausgestattet von militärischen Einheiten, kommen inzwischen fast täglich vor. Die palästinensische Gesellschaft im Westjordanland und im Gazastreifen ist heute einem neuen Ausmaß an Gewalt ausgesetzt und sie ist dabei so gut wie schutzlos.
Indes steckt die israelische Gesellschaft vier Jahre nach der Amtseinführung der aktuellen Regierung und drei Jahre nach dem Beginn eines militärischen Konflikts an mehreren Fronten trotz einiger militärischer Erfolge und unzähliger Siegesversprechen in der wohl tiefsten Krise ihrer Geschichte: wirtschaftlich geschwächt, international zunehmend isoliert, mehrfach gespalten, traumatisiert und größtenteils nicht in der Lage, über das Vorgehen in Gaza offen zu sprechen. Und so kommt es, dass, während die amtierende Regierung unverhohlen von einer ethnischen Säuberung im konkretesten Sinne spricht, die meisten Herausforderer Netanjahus kaum etwas zu der einen Frage sagen, die das politische Gebilde Israels seit 1948 definiert und weiterhin definieren wird: der Frage nach einem Modus vivendi zwischen Israelis und Palästinensern.
Mitbestimmung und Ausgrenzung
Es gehört zu den vielen Paradoxen von Israel/Palästina und der umliegenden Region, dass Wahlen in Israel die eine Gelegenheit sind, in der immerhin ein Teil der palästinensischen Gesellschaft politisch partizipieren kann, nämlich jene Menschen und ihre Nachfahren, die sich am Ende des Krieges um Palästina 1947-1949 auf dem Gebiet des neu gegründeten israelischen Staates aufhielten und zu israelischen Staatsbürgern wurden. In Jordanien, wo palästinensische Flüchtlinge nach der Nakba zu Staatsbürgern wurden, herrscht die haschemitische Dynastie ohne Legitimierung durch Wahlen. In Syrien und im Libanon werden Palästinenser:innen seit acht Jahrzehnten in einem Status der Staatenlosigkeit gefangen gehalten, ähnlich wie die Palästinenser:innen in den von Israel militärisch besetzten Gebieten. Israelische Politiker:innen des rechten Lagers bezeichnen seit Jahren die arabische Minderheit in Israel als „fünfte Kolonne“ und drohen wiederholt mit deren Vertreibung. Tatsächlich ist die arabische bzw. palästinensische Minderheit in Israel – die Selbstbezeichnungen variieren stark – der wohl wichtigste Störfaktor einer zunehmend ethnokratisch verstandenen und praktizierten Demokratie und damit eine sehr bedeutende Kraft in der israelischen Politik. Selbst in Perioden erhöhter Repression und Diskriminierung, wie seit dem Oktober 2023, ermöglicht der Status der Staatsbürgerschaft dieser Minderheit, arabische Sprache und palästinensische Identität innerhalb Israels präsent zu machen.
Genau diese Möglichkeit palästinensischer Mitbestimmung versuchen Netanjahu und andere Politiker seit längerer Zeit zu delegitimieren und zu beschränken. Am Wahltag 2015 versuchte Netanjahu – schon damals an der Macht –, seine Anhänger mit einer Video-Botschaft zu mobilisieren: „Die rechte Regierung ist in Gefahr. Die arabischen Wähler rücken in Massen auf die Wahllokale an. Linke NGOs bringen sie mit Bussen.“ 2019 platzierte Netanjahus Likud-Partei Kameras in Wahllokalen in arabischen Dörfern und Städten. Offiziell wurde das mit befürchteten Wahlfälschungen begründet, doch liegt die Vermutung hier besonders nahe, dass damit Wähler eingeschüchtert werden sollten. Erst neulich kündigten Netanjahu und Smotrich an, bei der anstehenden Wahl Beobachter ihrer Parteien insbesondere in Wahllokalen in arabischen Städten und Dörfern zu platzieren.
Bei der bevorstehenden Wahl erreichte diese politische Ausgrenzung eine neue Dimension, als der zentrale Wahlausschuss alle arabischen Parteien ausschloss. Erst der Oberste Gerichtshof machte diese Entscheidung rückgängig, jedoch mit einer bedeutenden Ausnahme: Er empfahl Sami Abu Shehadeh, dem Vorsitzenden der palästinensisch-nationalen Partei Balad, auf seine Kandidatur zu verzichten, denn es zeichnete sich ab, dass eine Mehrheit der Richter:innen für seinen Ausschluss stimmen würde. Grund dafür war ein umstrittener Artikel vom 8. Oktober 2023, in dem Abu Shehadeh den Angriff der Hamas als „strategisches“ und „wichtiges historisches Ereignis“ bezeichnete. Abu Shehadeh bereute später den Artikel und betonte, dass er für eine friedliche Lösung des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern stehe und die kollektiven politischen Rechte der Israelis anerkenne. Die Behandlung des Falls Abu Shehadeh steht im Kontrast zur Behandlung zahlreicher Minister:innen und Abgeordneten, die nach dem 7. Oktober 2023 eine gezielte und flächendeckende Zerstörung, eine Vernichtung und eine zweite Nakba forderten. Keine und keiner dieser Politiker:innen wurde von der Wahl ausgeschlossen. Die meisten Parteien der jüdisch-israelischen Opposition schließen ihrerseits eine Regierungsbeteiligung der arabischen Parteien oder sogar eine Zusammenarbeit mit ihnen aus. Eine Ausnahme bildet die neugegründete Partei „Die Demokraten“, die prominente Aktivist:innen der Proteste gegen die Zerschlagung der Justiz durch die Regierung im Jahr 2023 in ihre Liste aufgenommen hat.
Gerade vor diesem Hintergrund versuchen Vertreter:innen der arabischen Parteien sowie NGOs, eine höhere Wahlbeteiligung der arabischen Minderheit zu erzielen als bei der letzten Wahl 2022. Ahmad Tibi und Yousef Jabareen vom linken Bündnis „Die Gemeinsame Liste“ hoffen auf eine Wahlbeteiligung von bis zu 70 % und kündigen an, alles zu tun, um die amtierende Regierung abzuwählen. Mansour Abbas von der muslimisch-konservativen „Vereinigten Arabischen Liste“, der seit einigen Jahren auf Integration setzt und vor der anstehenden Wahl zum ersten Mal einen jüdischen Kandidaten aufgestellt hat, hofft sogar auf eine Regierungsbeteiligung, wie es schon 2021-2022 unter Naftali Bennett und Yair Lapid der Fall war. Trotz unterschiedlicher Strategien und Ideologien sind die arabischen Parteien im Ziel vereint, die amtierende Regierung abzuwählen, obwohl eine andere nur bedingt eine Verbesserung bringen dürfte. Es ist, wie arabische Vertreter:innen betonen, eine Wahl zwischen schlecht und schlechter.
Eisenkot vs. Netanjahu
Der große und bemerkenswerte Erfolg Netanjahus vor der anstehenden Wahl ist, dass er drei Jahre nach dem kolossalen Versagen am 7. Oktober 2023 und den katastrophalen Resultaten seiner Politik, die Hamas zu stärken und so die palästinensische Einheit zu sabotieren, immer noch an der Macht ist und einen Wahlkampf führt, in dem das Rennen so eng ist. Dieser Erfolg liegt zum einen daran, dass das rechte Lager es in den letzten Jahren geschafft hat, die Idee eines politischen Kompromisses mit den Palästinensern aus der Agenda des israelischen Mainstreams zu verdrängen. Um Wähler nicht zu verlieren, äußern sich die allermeisten Parteien und Kandidaten der jüdischen Opposition nur selten und widerwillig zur aktuellen Gewalt und zur Zukunft des Gazastreifens und des Westjordanlands.
Zum anderen liegt Netanjahus Stärke darin, die ethnisch-identitären Spannungen innerhalb der jüdisch-israelischen Gesellschaft über die Jahre verstärkt und zu seinen Gunsten genutzt zu haben. Seine Likud-Partei ist seit Jahrzehnten eine wichtige politische Heimat für Israelis, die aus arabischen Ländern stammen, die in den ersten Jahrzehnten des jungen israelischen Staates stark benachteiligt wurden, und deren Nachfahren trotz beachtlichen wirtschaftlichen und sozialen Aufstiegs in vielen Aspekten weiterhin schlechter dastehen als die Nachfahren europäischstämmiger Israelis. Diese Spannung zwischen Misrachim und Ashkenasim, zwischen arabisch- und europäischstämmigen Israelis, ist ein zentraler Faktor in der israelischen Politik. Wie viele populistische Politiker hat es Netanjahu geschafft, sich selbst – einen sehr vermögenden aschkenasischen Politiker – als den Anführer, ja die Verkörperung des „Volkes“ zu etablieren und den gegen ihn laufenden Prozess wegen Korruptionsverdacht zu einem Komplott der alten Eliten, sogar eines Deep State zu stilisieren.
Vor diesem Hintergrund ist das Hervortreten eines neuen Herausforderers Netanjahus, nämlich des ehemaligen Generalstabchefs Gadi Eisenkot, eine bedeutende Entwicklung. Dessen neu gegründete Partei Jaschar (Hebräisch für „Geradeaus“ und „ehrlich“) dürfte laut Umfragen im nächsten Parlament die größte sein. Eisenkot ist Sohn marokkanischer Einwanderer (sein Nachname stammt aus dem früher als „Berber-Sprache“ bekannten Tamazight; eine üblichere lateinische Transliteration ist „Azencot“). Aufgewachsen in Eilat an der geografischen Peripherie Israels, verkörpert er durch seine militärische Karriere die israelische Erfolgsgeschichte par excellence. Es ist diese Erfolgsgeschichte, die Eisenkot durch die Aufstellung seiner Parteiliste offenbar zu vermitteln sucht. Viele der Kandidat:innen von Jaschar sind Misrachim mit bemerkenswerten Karrieren, viele haben am 7. Oktober 2023 gekämpft oder Verwandte verloren. Dass Eisenkots Sohn in der israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen im Dezember 2023 ums Leben kam, und dass Eisenkot dies nur selten erwähnt, verleiht ihm unter vielen Israelis eine besondere Autorität, die in starkem Kontrast zum Reichtum, zu den Korruptionsskandalen der Netanjahus und nicht zuletzt zu ihren Verschwörungstheorien über einen vermeintlichen Verrat der Generäle am 7. Oktober 2023 steht.
Hat aber Eisenkot die Ambition und das Potenzial, in den Grundfragen israelischer Politik und Gesellschaft einen neuen Weg einzuschlagen? Eisenkot ist alles andere als ein Gegner oder ein Kritiker militärischer Macht. Als hochrangiger General hat er die Doktrin entwickelt, dass Israel im Konflikt mit paramilitärischen Organisationen disproportionale Luftangriffe auf Städte und Dörfer durchführen soll, in denen militärische Anlagen versteckt sind, um maximale Zerstörung zu verursachen. Es ist genau diese Doktrin, die Israel im Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen und gegen die Hisbollah im Libanon eingesetzt hat. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem militärischen Vorgehen im Gazastreifen und im Libanon ist von ihm deshalb kaum zu erwarten. Wie andere jüdisch-israelische Oppositionelle sagen Eisenkot und seine Partei nur wenig und Vages über den Konflikt mit den Palästinensern, geschweige denn über die Besatzung und die Zerstörung palästinensischen Lebens seit Oktober 2023. Es ist dennoch bemerkenswert, dass in seinem Parteiprogramm das Wort „Frieden“ neben dem Versprechen auftaucht, Israels Grenzen zu konsolidieren – keine Trivialität in einem Land, das seit sechs Jahrzehnten den Status der besetzten Gebiete nicht klärt. Von „Auswanderung“, Siedlungsausbau und Annexion ist dort keine Rede.
Gleichheit, Freiheit und Sicherheit für alle
Das Neue und potenziell Bahnbrechende an Eisenkots politischem Projekt liegt aber vor allem woanders. Er adressiert gezielt und mit gewissem Erfolg desillusionierte Likud- und Netanjahu-Wähler:innen, präsentiert aber ein Programm, das im historischen Vergleich dem gemäßigten Flügel des israelischen Mainstreams zuzuordnen ist. Somit setzt er eine zentrale Erkenntnis mehrerer israelischer Soziologen in die politische Praxis um, nämlich, dass „links“ und „rechts“ in der jüdisch-israelischen Gesellschaft in erster Linie identitäre und nur bedingt ideologische Kategorien sind. „Links“ ist stark als aschkenasisch, wohlhabend und säkular, „rechts“ mit misrachisch, benachteiligt und religiös-traditionell konnotiert. So erscheint Eisenkot als der erste Politiker seit Jahrzehnten, der die Trennlinien der jüdisch-israelischen Gesellschaft neu zu definieren sucht. In einer Gesellschaft, in der das Militär und der Militärdienst identitätsstiftend sind, und die drei Jahre nach dem 7. Oktober 2023 noch zutiefst traumatisiert ist, ist Eisenkot in einer besseren Position, um schwierige Entscheidungen zu treffen, als jeder andere Politiker. Ob er dies auch beabsichtigt, ist offen.
Es ist vor allem offen, ob der Ernst der Lage den Politiker:innen der jüdisch-israelischen Opposition klar ist, ob sie eine Zusammenarbeit mit arabischen Parteien wagen werden, und ob längerfristig ein neues politisches Lager entsteht, das eine andere Zukunft für Israelis und Palästinenser fordert oder gar gestaltet. Sollte die amtierende Regierung wiedergewählt werden, droht die Zerschlagung der noch verbleibenden demokratischen Sphäre in Israel und eine noch radikalere Zerstörung palästinensischen – und damit auch israelischen – Lebens. Die anstehende Wahl könnte die letzte Chance sein, dies zu verhindern.
Sollte es gelingen, die amtierende israelische Regierung abzuwählen, wäre dies bestenfalls ein erster Schritt auf einem langen, schwierigen Weg zum Wiederaufbau palästinensischen Lebens und zum grundlegenden Kurswechsel der israelischen Gesellschaft. Palästinenser und Israelis wären dabei auf Unterstützung von außen angewiesen – auf internationale Abkommen, Institutionen und Kooperationen. Dabei verhindern zum einen Indifferenz gegenüber der palästinensischen Gesellschaft und ihrer anhaltenden Zerstörung sowie zum anderen Fantasien von der Tilgung Israels von der Landkarte seit drei Jahren einen angemessenen Umgang mit einer andauernden Katastrophe. Ein engagiertes Bekenntnis demokratischer Strömungen und zivilgesellschaftlicher Institutionen zum Schutz palästinensischer Rechte und zum Grundsatz der Gleichheit, Freiheit und Sicherheit der palästinensischen und israelischen Nationalgemeinschaften ist überfällig.