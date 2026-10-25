Die Wahlen in Israel finden in einer tief traumatisierten und gespaltenen Gesellschaft statt. Nicht nur die Zukunft der israelischen Demokratie, sondern auch die der palästinensischen Gesellschaft hängt von ihnen ab. Der Historiker Avner Ofrath blickt auf die Parteienlandschaft und die prägenden politischen Akteure.

  • Avner Ofrath

    Dr. Avner Ofrath ist Alfred Landecker Lecturer in Globalgeschichte an der FU Berlin und im Wintersemester 2025-26 Gastprofessor für Jüdische Sprachen und Kulturen der MENA-Region und Globaler Diaspora an der Philipps-Universität Marburg. Sein Buch "Israel, Palästina, Deutschland. Versuch einer Entwirrung" ist 2026 bei Suhrkamp erschienen.

Man muss nicht lange suchen, um zu begreifen, was bei der anste­henden Wahl in Israel auf dem Spiel steht. Wie Aussagen hoch­ran­giger Minister zeigen, geht es um nichts weniger als um die Möglich­keit paläs­ti­nen­si­schen Lebens. Denn gewählt wird am 27. Oktober zwar das israe­li­sche Parla­ment und somit die neue Regie­rung, entschieden wird aber nicht zuletzt auch über das Leben von ca. fünf Millionen Paläs­ti­nen­se­rinnen und Paläs­ti­nen­sern in den von Israel mili­tä­risch besetzten Gebieten des West­jor­dan­lands und des Gaza­strei­fens. Das ist die poli­ti­sche Realität und völker­recht­liche Konstel­la­tion, die seit 1967 entstanden ist, und an der auch die Abkommen zwischen Israel und der Paläs­ti­nen­si­schen Auto­no­mie­be­hörde 1993-1998, die Räumung israe­li­scher Sied­lungen im Gaza­streifen 2005 und der Putsch der Hamas dort 2007 wenig geän­dert haben.
Vor der anste­henden Wahl haben Minister der amtie­renden Regie­rung mehr­mals klar­ge­stellt, was ihre Pläne im Fall einer Wieder­wahl sind. Im September stellte der israe­li­sche Vertei­di­gungs­mi­nister Israel Katz fest, dass 70 % des Gaza­strei­fens „leer“ seien, „ohne Einwohner, ohne Häuser, ohne Tunnel“, fügte aber hinzu, dass es noch „einiges zu tun“ gebe. „Auswan­de­rung“, so Katz, sei der einzige Weg. Bereits im Winter 2025 grün­dete Katz eine Behörde zur Vorbe­rei­tung der „Auswan­de­rung“ der paläs­ti­nen­si­schen Bevöl­ke­rung aus dem Gaza­streifen. Itamar Ben-Gvir, Minister für Natio­nale Sicher­heit, schwebt sogar ein Minis­te­rium eigens für diesen Zweck vor. Etwa 1,8 Millionen Paläs­ti­nen­se­rinnen und Paläs­ti­nenser sollten den Gaza­streifen inner­halb von sieben Jahren verlassen. Von ähnli­chen Zielen sprach Minis­ter­prä­si­dent Benjamin Netan­jahu im Winter 2025.

Tiefe Krise

Katz, Netan­jahu und andere beteuern zwar, diese „Auswan­de­rung“ solle ausschließ­lich frei­willig erfolgen, haben jedoch seit Beginn des israe­li­schen Angriffs auf den Gaza­streifen nach dem Pogrom der Hamas und anderer Grup­pie­rungen im israe­li­schen Süden am 7. Oktober 2023 Bedin­gungen geschaffen, in denen kein menschen­wür­diges Leben möglich ist. Der auch ein Jahr nach der im Oktober 2025 verkün­deten Feuer­pause anhal­tende israe­li­sche Krieg gegen die Hamas und ihre beacht­li­chen mili­tä­ri­schen Anlagen ist gleich­zeitig ein andau­ernder Angriff auf die paläs­ti­nen­si­sche Gesell­schaft selbst. Dabei wurden mindes­tens 73’000 Menschen getötet, ganze Städte und Wohn­ge­genden syste­ma­tisch von der Erde getilgt, kriti­sche Infra­struk­turen vernichtet und etwa zwei Millionen Menschen zum Leben in Zelten in einem kleinen Gebiet entlang der Mittel­meer­küste gezwungen. Von einem „freien Willen“ kann dabei keine Rede sein. 
Die Gefahr einer weiteren Zerstö­rung paläs­ti­nen­si­schen Lebens ist auch deshalb akut, weil die amtie­rende israe­li­sche Regie­rung seit 2023 die Insti­tu­tionen des Rechts­staates erheb­lich geschwächt hat. Die Justiz ist in ihrer Unab­hän­gig­keit bedroht, die Leiter der Geheim­dienste sind Vertraute Netan­jahus. Mit Bezalel Smot­rich als zusätz­li­chem Minister im Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium und mit Itamar Ben-Gvir als zustän­digem Minister für Polizei und Gefäng­nisse haben radi­kale, offen rassis­ti­sche Anführer der Sied­ler­be­we­gung im West­jor­dan­land erheb­li­chen Einfluss auf den israe­li­schen Sicher­heits­ap­parat. Die anste­hende Wahl fällt nicht zuletzt mit der für die paläs­ti­nen­si­sche Land­wirt­schaft wich­tigen Oliven­ern­te­saison zusammen. Berichte über Pogrome und Angriffe durch radi­kale Siedler, begleitet und ausge­stattet von mili­tä­ri­schen Einheiten, kommen inzwi­schen fast täglich vor. Die paläs­ti­nen­si­sche Gesell­schaft im West­jor­dan­land und im Gaza­streifen ist heute einem neuen Ausmaß an Gewalt ausge­setzt und sie ist dabei so gut wie schutzlos. 
Indes steckt die israe­li­sche Gesell­schaft vier Jahre nach der Amts­ein­füh­rung der aktu­ellen Regie­rung und drei Jahre nach dem Beginn eines mili­tä­ri­schen Konflikts an mehreren Fronten trotz einiger mili­tä­ri­scher Erfolge und unzäh­liger Sieges­ver­spre­chen in der wohl tiefsten Krise ihrer Geschichte: wirt­schaft­lich geschwächt, inter­na­tional zuneh­mend isoliert, mehr­fach gespalten, trau­ma­ti­siert und größ­ten­teils nicht in der Lage, über das Vorgehen in Gaza offen zu spre­chen. Und so kommt es, dass, während die amtie­rende Regie­rung unver­hohlen von einer ethni­schen Säube­rung im konkre­testen Sinne spricht, die meisten Heraus­for­derer Netan­jahus kaum etwas zu der einen Frage sagen, die das poli­ti­sche Gebilde Israels seit 1948 defi­niert und weiterhin defi­nieren wird: der Frage nach einem Modus vivendi zwischen Israelis und Palästinensern.

Mitbe­stim­mung und Ausgrenzung

Es gehört zu den vielen Para­doxen von Israel/Palästina und der umlie­genden Region, dass Wahlen in Israel die eine Gele­gen­heit sind, in der immerhin ein Teil der paläs­ti­nen­si­schen Gesell­schaft poli­tisch parti­zi­pieren kann, nämlich jene Menschen und ihre Nach­fahren, die sich am Ende des Krieges um Paläs­tina 1947-1949 auf dem Gebiet des neu gegrün­deten israe­li­schen Staates aufhielten und zu israe­li­schen Staats­bür­gern wurden. In Jorda­nien, wo paläs­ti­nen­si­sche Flücht­linge nach der Nakba zu Staats­bür­gern wurden, herrscht die hasche­mi­ti­sche Dynastie ohne Legi­ti­mie­rung durch Wahlen. In Syrien und im Libanon werden Palästinenser:innen seit acht Jahr­zehnten in einem Status der Staa­ten­lo­sig­keit gefangen gehalten, ähnlich wie die Palästinenser:innen in den von Israel mili­tä­risch besetzten Gebieten. Israe­li­sche Politiker:innen des rechten Lagers bezeichnen seit Jahren die arabi­sche Minder­heit in Israel als „fünfte Kolonne“ und drohen wieder­holt mit deren Vertrei­bung. Tatsäch­lich ist die arabi­sche bzw. paläs­ti­nen­si­sche Minder­heit in Israel – die Selbst­be­zeich­nungen vari­ieren stark – der wohl wich­tigste Stör­faktor einer zuneh­mend ethno­kra­tisch verstan­denen und prak­ti­zierten Demo­kratie und damit eine sehr bedeu­tende Kraft in der israe­li­schen Politik. Selbst in Peri­oden erhöhter Repres­sion und Diskri­mi­nie­rung, wie seit dem Oktober 2023, ermög­licht der Status der Staats­bür­ger­schaft dieser Minder­heit, arabi­sche Sprache und paläs­ti­nen­si­sche Iden­tität inner­halb Israels präsent zu machen.
Genau diese Möglich­keit paläs­ti­nen­si­scher Mitbe­stim­mung versu­chen Netan­jahu und andere Poli­tiker seit längerer Zeit zu dele­gi­ti­mieren und zu beschränken. Am Wahltag 2015 versuchte Netan­jahu – schon damals an der Macht –, seine Anhänger mit einer Video-Botschaft zu mobi­li­sieren: „Die rechte Regie­rung ist in Gefahr. Die arabi­schen Wähler rücken in Massen auf die Wahl­lo­kale an. Linke NGOs bringen sie mit Bussen.“ 2019 plat­zierte Netan­jahus Likud-Partei Kameras in Wahl­lo­kalen in arabi­schen Dörfern und Städten. Offi­ziell wurde das mit befürch­teten Wahl­fäl­schungen begründet, doch liegt die Vermu­tung hier beson­ders nahe, dass damit Wähler einge­schüch­tert werden sollten. Erst neulich kündigten Netan­jahu und Smot­rich an, bei der anste­henden Wahl Beob­achter ihrer Parteien insbe­son­dere in Wahl­lo­kalen in arabi­schen Städten und Dörfern zu plat­zieren.
Bei der bevor­ste­henden Wahl erreichte diese poli­ti­sche Ausgren­zung eine neue Dimen­sion, als der zentrale Wahl­aus­schuss alle arabi­schen Parteien ausschloss. Erst der Oberste Gerichtshof machte diese Entschei­dung rück­gängig, jedoch mit einer bedeu­tenden Ausnahme: Er empfahl Sami Abu Shehadeh, dem Vorsit­zenden der palästinensisch-nationalen Partei Balad, auf seine Kandi­datur zu verzichten, denn es zeich­nete sich ab, dass eine Mehr­heit der Richter:innen für seinen Ausschluss stimmen würde. Grund dafür war ein umstrit­tener Artikel vom 8. Oktober 2023, in dem Abu Shehadeh den Angriff der Hamas als „stra­te­gi­sches“ und „wich­tiges histo­ri­sches Ereignis“ bezeich­nete. Abu Shehadeh bereute später den Artikel und betonte, dass er für eine fried­liche Lösung des Konflikts zwischen Israelis und Paläs­ti­nen­sern stehe und die kollek­tiven poli­ti­schen Rechte der Israelis aner­kenne. Die Behand­lung des Falls Abu Shehadeh steht im Kontrast zur Behand­lung zahl­rei­cher Minister:innen und Abge­ord­neten, die nach dem 7. Oktober 2023 eine gezielte und flächen­de­ckende Zerstö­rung, eine Vernich­tung und eine zweite Nakba forderten. Keine und keiner dieser Politiker:innen wurde von der Wahl ausge­schlossen. Die meisten Parteien der jüdisch-israelischen Oppo­si­tion schließen ihrer­seits eine Regie­rungs­be­tei­li­gung der arabi­schen Parteien oder sogar eine Zusam­men­ar­beit mit ihnen aus. Eine Ausnahme bildet die neuge­grün­dete Partei „Die Demo­kraten“, die promi­nente Aktivist:innen der Proteste gegen die Zerschla­gung der Justiz durch die Regie­rung im Jahr 2023 in ihre Liste aufge­nommen hat.
Gerade vor diesem Hinter­grund versu­chen Vertreter:innen der arabi­schen Parteien sowie NGOs, eine höhere Wahl­be­tei­li­gung der arabi­schen Minder­heit zu erzielen als bei der letzten Wahl 2022. Ahmad Tibi und Yousef Jabareen vom linken Bündnis „Die Gemein­same Liste“ hoffen auf eine Wahl­be­tei­li­gung von bis zu 70 % und kündigen an, alles zu tun, um die amtie­rende Regie­rung abzu­wählen. Mansour Abbas von der muslimisch-konservativen „Verei­nigten Arabi­schen Liste“, der seit einigen Jahren auf Inte­gra­tion setzt und vor der anste­henden Wahl zum ersten Mal einen jüdi­schen Kandi­daten aufge­stellt hat, hofft sogar auf eine Regie­rungs­be­tei­li­gung, wie es schon 2021-2022 unter Naftali Bennett und Yair Lapid der Fall war. Trotz unter­schied­li­cher Stra­te­gien und Ideo­lo­gien sind die arabi­schen Parteien im Ziel vereint, die amtie­rende Regie­rung abzu­wählen, obwohl eine andere nur bedingt eine Verbes­se­rung bringen dürfte. Es ist, wie arabi­sche Vertreter:innen betonen, eine Wahl zwischen schlecht und schlechter.

Eisenkot vs. Netanjahu

Der große und bemer­kens­werte Erfolg Netan­jahus vor der anste­henden Wahl ist, dass er drei Jahre nach dem kolos­salen Versagen am 7. Oktober 2023 und den kata­stro­phalen Resul­taten seiner Politik, die Hamas zu stärken und so die paläs­ti­nen­si­sche Einheit zu sabo­tieren, immer noch an der Macht ist und einen Wahl­kampf führt, in dem das Rennen so eng ist. Dieser Erfolg liegt zum einen daran, dass das rechte Lager es in den letzten Jahren geschafft hat, die Idee eines poli­ti­schen Kompro­misses mit den Paläs­ti­nen­sern aus der Agenda des israe­li­schen Main­streams zu verdrängen. Um Wähler nicht zu verlieren, äußern sich die aller­meisten Parteien und Kandi­daten der jüdi­schen Oppo­si­tion nur selten und wider­willig zur aktu­ellen Gewalt und zur Zukunft des Gaza­strei­fens und des Westjordanlands.
Zum anderen liegt Netan­jahus Stärke darin, die ethnisch-identitären Span­nungen inner­halb der jüdisch-israelischen Gesell­schaft über die Jahre verstärkt und zu seinen Gunsten genutzt zu haben. Seine Likud-Partei ist seit Jahr­zehnten eine wich­tige poli­ti­sche Heimat für Israelis, die aus arabi­schen Ländern stammen, die in den ersten Jahr­zehnten des jungen israe­li­schen Staates stark benach­tei­ligt wurden, und deren Nach­fahren trotz beacht­li­chen wirt­schaft­li­chen und sozialen Aufstiegs in vielen Aspekten weiterhin schlechter dastehen als die Nach­fahren euro­pä­isch­stäm­miger Israelis. Diese Span­nung zwischen Misra­chim und Ashke­nasim, zwischen arabisch- und euro­pä­isch­stäm­migen Israelis, ist ein zentraler Faktor in der israe­li­schen Politik. Wie viele popu­lis­ti­sche Poli­tiker hat es Netan­jahu geschafft, sich selbst – einen sehr vermö­genden asch­ke­na­si­schen Poli­tiker – als den Anführer, ja die Verkör­pe­rung des „Volkes“ zu etablieren und den gegen ihn laufenden Prozess wegen Korrup­ti­ons­ver­dacht zu einem Komplott der alten Eliten, sogar eines Deep State zu stilisieren.
Vor diesem Hinter­grund ist das Hervor­treten eines neuen Heraus­for­de­rers Netan­jahus, nämlich des ehema­ligen Gene­ral­stabchefs Gadi Eisenkot, eine bedeu­tende Entwick­lung. Dessen neu gegrün­dete Partei Jaschar (Hebrä­isch für „Gera­deaus“ und „ehrlich“) dürfte laut Umfragen im nächsten Parla­ment die größte sein. Eisenkot ist Sohn marok­ka­ni­scher Einwan­derer (sein Nach­name stammt aus dem früher als „Berber-Sprache“ bekannten Tama­zight; eine übli­chere latei­ni­sche Trans­li­te­ra­tion ist „Azencot“). Aufge­wachsen in Eilat an der geogra­fi­schen Peri­pherie Israels, verkör­pert er durch seine mili­tä­ri­sche Karriere die israe­li­sche Erfolgs­ge­schichte par excel­lence. Es ist diese Erfolgs­ge­schichte, die Eisenkot durch die Aufstel­lung seiner Partei­liste offenbar zu vermit­teln sucht. Viele der Kandidat:innen von Jaschar sind Misra­chim mit bemer­kens­werten Karrieren, viele haben am 7. Oktober 2023 gekämpft oder Verwandte verloren. Dass Eisen­kots Sohn in der israe­li­schen Boden­of­fen­sive im Gaza­streifen im Dezember 2023 ums Leben kam, und dass Eisenkot dies nur selten erwähnt, verleiht ihm unter vielen Israelis eine beson­dere Auto­rität, die in starkem Kontrast zum Reichtum, zu den Korrup­ti­ons­skan­dalen der Netan­jahus und nicht zuletzt zu ihren Verschwö­rungs­theo­rien über einen vermeint­li­chen Verrat der Gene­räle am 7. Oktober 2023 steht.
Hat aber Eisenkot die Ambi­tion und das Poten­zial, in den Grund­fragen israe­li­scher Politik und Gesell­schaft einen neuen Weg einzu­schlagen? Eisenkot ist alles andere als ein Gegner oder ein Kritiker mili­tä­ri­scher Macht. Als hoch­ran­giger General hat er die Doktrin entwi­ckelt, dass Israel im Konflikt mit para­mi­li­tä­ri­schen Orga­ni­sa­tionen dispro­por­tio­nale Luft­an­griffe auf Städte und Dörfer durch­führen soll, in denen mili­tä­ri­sche Anlagen versteckt sind, um maxi­male Zerstö­rung zu verur­sa­chen. Es ist genau diese Doktrin, die Israel im Krieg gegen die Hamas im Gaza­streifen und gegen die Hisbollah im Libanon einge­setzt hat. Eine kriti­sche Ausein­an­der­set­zung mit dem mili­tä­ri­schen Vorgehen im Gaza­streifen und im Libanon ist von ihm deshalb kaum zu erwarten. Wie andere jüdisch-israelische Oppo­si­tio­nelle sagen Eisenkot und seine Partei nur wenig und Vages über den Konflikt mit den Paläs­ti­nen­sern, geschweige denn über die Besat­zung und die Zerstö­rung paläs­ti­nen­si­schen Lebens seit Oktober 2023. Es ist dennoch bemer­kens­wert, dass in seinem Partei­pro­gramm das Wort „Frieden“ neben dem Verspre­chen auftaucht, Israels Grenzen zu konso­li­dieren – keine Trivia­lität in einem Land, das seit sechs Jahr­zehnten den Status der besetzten Gebiete nicht klärt. Von „Auswan­de­rung“, Sied­lungs­ausbau und Anne­xion ist dort keine Rede.

Gleich­heit, Frei­heit und Sicher­heit für alle

Das Neue und poten­ziell Bahn­bre­chende an Eisen­kots poli­ti­schem Projekt liegt aber vor allem woan­ders. Er adres­siert gezielt und mit gewissem Erfolg desil­lu­sio­nierte Likud- und Netanjahu-Wähler:innen, präsen­tiert aber ein Programm, das im histo­ri­schen Vergleich dem gemä­ßigten Flügel des israe­li­schen Main­streams zuzu­ordnen ist. Somit setzt er eine zentrale Erkenntnis mehrerer israe­li­scher Sozio­logen in die poli­ti­sche Praxis um, nämlich, dass „links“ und „rechts“ in der jüdisch-israelischen Gesell­schaft in erster Linie iden­ti­täre und nur bedingt ideo­lo­gi­sche Kate­go­rien sind. „Links“ ist stark als asch­ke­na­sisch, wohl­ha­bend und säkular, „rechts“ mit misra­chisch, benach­tei­ligt und religiös-traditionell konno­tiert. So erscheint Eisenkot als der erste Poli­tiker seit Jahr­zehnten, der die Trenn­li­nien der jüdisch-israelischen Gesell­schaft neu zu defi­nieren sucht. In einer Gesell­schaft, in der das Militär und der Mili­tär­dienst iden­ti­täts­stif­tend sind, und die drei Jahre nach dem 7. Oktober 2023 noch zutiefst trau­ma­ti­siert ist, ist Eisenkot in einer besseren Posi­tion, um schwie­rige Entschei­dungen zu treffen, als jeder andere Poli­tiker. Ob er dies auch beab­sich­tigt, ist offen.
Es ist vor allem offen, ob der Ernst der Lage den Politiker:innen der jüdisch-israelischen Oppo­si­tion klar ist, ob sie eine Zusam­men­ar­beit mit arabi­schen Parteien wagen werden, und ob länger­fristig ein neues poli­ti­sches Lager entsteht, das eine andere Zukunft für Israelis und Paläs­ti­nenser fordert oder gar gestaltet. Sollte die amtie­rende Regie­rung wieder­ge­wählt werden, droht die Zerschla­gung der noch verblei­benden demo­kra­ti­schen Sphäre in Israel und eine noch radi­ka­lere Zerstö­rung paläs­ti­nen­si­schen – und damit auch israe­li­schen – Lebens. Die anste­hende Wahl könnte die letzte Chance sein, dies zu verhindern.
Sollte es gelingen, die amtie­rende israe­li­sche Regie­rung abzu­wählen, wäre dies besten­falls ein erster Schritt auf einem langen, schwie­rigen Weg zum Wieder­aufbau paläs­ti­nen­si­schen Lebens und zum grund­le­genden Kurs­wechsel der israe­li­schen Gesell­schaft. Paläs­ti­nenser und Israelis wären dabei auf Unter­stüt­zung von außen ange­wiesen – auf inter­na­tio­nale Abkommen, Insti­tu­tionen und Koope­ra­tionen. Dabei verhin­dern zum einen Indif­fe­renz gegen­über der paläs­ti­nen­si­schen Gesell­schaft und ihrer anhal­tenden Zerstö­rung sowie zum anderen Fanta­sien von der Tilgung Israels von der Land­karte seit drei Jahren einen ange­mes­senen Umgang mit einer andau­ernden Kata­strophe. Ein enga­giertes Bekenntnis demo­kra­ti­scher Strö­mungen und zivil­ge­sell­schaft­li­cher Insti­tu­tionen zum Schutz paläs­ti­nen­si­scher Rechte und zum Grund­satz der Gleich­heit, Frei­heit und Sicher­heit der paläs­ti­nen­si­schen und israe­li­schen Natio­nal­ge­mein­schaften ist überfällig.