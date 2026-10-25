Man muss nicht lange suchen, um zu begreifen, was bei der anste­henden Wahl in Israel auf dem Spiel steht. Wie Aussagen hoch­ran­giger Minister zeigen, geht es um nichts weniger als um die Möglich­keit paläs­ti­nen­si­schen Lebens. Denn gewählt wird am 27. Oktober zwar das israe­li­sche Parla­ment und somit die neue Regie­rung, entschieden wird aber nicht zuletzt auch über das Leben von ca. fünf Millionen Paläs­ti­nen­se­rinnen und Paläs­ti­nen­sern in den von Israel mili­tä­risch besetzten Gebieten des West­jor­dan­lands und des Gaza­strei­fens. Das ist die poli­ti­sche Realität und völker­recht­liche Konstel­la­tion, die seit 1967 entstanden ist, und an der auch die Abkommen zwischen Israel und der Paläs­ti­nen­si­schen Auto­no­mie­be­hörde 1993-1998, die Räumung israe­li­scher Sied­lungen im Gaza­streifen 2005 und der Putsch der Hamas dort 2007 wenig geän­dert haben.

Vor der anste­henden Wahl haben Minister der amtie­renden Regie­rung mehr­mals klar­ge­stellt, was ihre Pläne im Fall einer Wieder­wahl sind. Im September stellte der israe­li­sche Vertei­di­gungs­mi­nister Israel Katz fest, dass 70 % des Gaza­strei­fens „leer“ seien, „ohne Einwohner, ohne Häuser, ohne Tunnel“, fügte aber hinzu, dass es noch „einiges zu tun“ gebe. „Auswan­de­rung“, so Katz, sei der einzige Weg. Bereits im Winter 2025 grün­dete Katz eine Behörde zur Vorbe­rei­tung der „Auswan­de­rung“ der paläs­ti­nen­si­schen Bevöl­ke­rung aus dem Gaza­streifen. Itamar Ben-Gvir, Minister für Natio­nale Sicher­heit, schwebt sogar ein Minis­te­rium eigens für diesen Zweck vor. Etwa 1,8 Millionen Paläs­ti­nen­se­rinnen und Paläs­ti­nenser sollten den Gaza­streifen inner­halb von sieben Jahren verlassen. Von ähnli­chen Zielen sprach Minis­ter­prä­si­dent Benjamin Netan­jahu im Winter 2025.

Tiefe Krise

Katz, Netan­jahu und andere beteuern zwar, diese „Auswan­de­rung“ solle ausschließ­lich frei­willig erfolgen, haben jedoch seit Beginn des israe­li­schen Angriffs auf den Gaza­streifen nach dem Pogrom der Hamas und anderer Grup­pie­rungen im israe­li­schen Süden am 7. Oktober 2023 Bedin­gungen geschaffen, in denen kein menschen­wür­diges Leben möglich ist. Der auch ein Jahr nach der im Oktober 2025 verkün­deten Feuer­pause anhal­tende israe­li­sche Krieg gegen die Hamas und ihre beacht­li­chen mili­tä­ri­schen Anlagen ist gleich­zeitig ein andau­ernder Angriff auf die paläs­ti­nen­si­sche Gesell­schaft selbst. Dabei wurden mindes­tens 73’000 Menschen getötet, ganze Städte und Wohn­ge­genden syste­ma­tisch von der Erde getilgt, kriti­sche Infra­struk­turen vernichtet und etwa zwei Millionen Menschen zum Leben in Zelten in einem kleinen Gebiet entlang der Mittel­meer­küste gezwungen. Von einem „freien Willen“ kann dabei keine Rede sein.

Die Gefahr einer weiteren Zerstö­rung paläs­ti­nen­si­schen Lebens ist auch deshalb akut, weil die amtie­rende israe­li­sche Regie­rung seit 2023 die Insti­tu­tionen des Rechts­staates erheb­lich geschwächt hat. Die Justiz ist in ihrer Unab­hän­gig­keit bedroht, die Leiter der Geheim­dienste sind Vertraute Netan­jahus. Mit Bezalel Smot­rich als zusätz­li­chem Minister im Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium und mit Itamar Ben-Gvir als zustän­digem Minister für Polizei und Gefäng­nisse haben radi­kale, offen rassis­ti­sche Anführer der Sied­ler­be­we­gung im West­jor­dan­land erheb­li­chen Einfluss auf den israe­li­schen Sicher­heits­ap­parat. Die anste­hende Wahl fällt nicht zuletzt mit der für die paläs­ti­nen­si­sche Land­wirt­schaft wich­tigen Oliven­ern­te­saison zusammen. Berichte über Pogrome und Angriffe durch radi­kale Siedler, begleitet und ausge­stattet von mili­tä­ri­schen Einheiten, kommen inzwi­schen fast täglich vor. Die paläs­ti­nen­si­sche Gesell­schaft im West­jor­dan­land und im Gaza­streifen ist heute einem neuen Ausmaß an Gewalt ausge­setzt und sie ist dabei so gut wie schutzlos.

Indes steckt die israe­li­sche Gesell­schaft vier Jahre nach der Amts­ein­füh­rung der aktu­ellen Regie­rung und drei Jahre nach dem Beginn eines mili­tä­ri­schen Konflikts an mehreren Fronten trotz einiger mili­tä­ri­scher Erfolge und unzäh­liger Sieges­ver­spre­chen in der wohl tiefsten Krise ihrer Geschichte: wirt­schaft­lich geschwächt, inter­na­tional zuneh­mend isoliert, mehr­fach gespalten, trau­ma­ti­siert und größ­ten­teils nicht in der Lage, über das Vorgehen in Gaza offen zu spre­chen. Und so kommt es, dass, während die amtie­rende Regie­rung unver­hohlen von einer ethni­schen Säube­rung im konkre­testen Sinne spricht, die meisten Heraus­for­derer Netan­jahus kaum etwas zu der einen Frage sagen, die das poli­ti­sche Gebilde Israels seit 1948 defi­niert und weiterhin defi­nieren wird: der Frage nach einem Modus vivendi zwischen Israelis und Palästinensern.

Mitbe­stim­mung und Ausgrenzung

Es gehört zu den vielen Para­doxen von Israel/Palästina und der umlie­genden Region, dass Wahlen in Israel die eine Gele­gen­heit sind, in der immerhin ein Teil der paläs­ti­nen­si­schen Gesell­schaft poli­tisch parti­zi­pieren kann, nämlich jene Menschen und ihre Nach­fahren, die sich am Ende des Krieges um Paläs­tina 1947-1949 auf dem Gebiet des neu gegrün­deten israe­li­schen Staates aufhielten und zu israe­li­schen Staats­bür­gern wurden. In Jorda­nien, wo paläs­ti­nen­si­sche Flücht­linge nach der Nakba zu Staats­bür­gern wurden, herrscht die hasche­mi­ti­sche Dynastie ohne Legi­ti­mie­rung durch Wahlen. In Syrien und im Libanon werden Palästinenser:innen seit acht Jahr­zehnten in einem Status der Staa­ten­lo­sig­keit gefangen gehalten, ähnlich wie die Palästinenser:innen in den von Israel mili­tä­risch besetzten Gebieten. Israe­li­sche Politiker:innen des rechten Lagers bezeichnen seit Jahren die arabi­sche Minder­heit in Israel als „fünfte Kolonne“ und drohen wieder­holt mit deren Vertrei­bung. Tatsäch­lich ist die arabi­sche bzw. paläs­ti­nen­si­sche Minder­heit in Israel – die Selbst­be­zeich­nungen vari­ieren stark – der wohl wich­tigste Stör­faktor einer zuneh­mend ethno­kra­tisch verstan­denen und prak­ti­zierten Demo­kratie und damit eine sehr bedeu­tende Kraft in der israe­li­schen Politik. Selbst in Peri­oden erhöhter Repres­sion und Diskri­mi­nie­rung, wie seit dem Oktober 2023, ermög­licht der Status der Staats­bür­ger­schaft dieser Minder­heit, arabi­sche Sprache und paläs­ti­nen­si­sche Iden­tität inner­halb Israels präsent zu machen.

Genau diese Möglich­keit paläs­ti­nen­si­scher Mitbe­stim­mung versu­chen Netan­jahu und andere Poli­tiker seit längerer Zeit zu dele­gi­ti­mieren und zu beschränken. Am Wahltag 2015 versuchte Netan­jahu – schon damals an der Macht –, seine Anhänger mit einer Video-Botschaft zu mobi­li­sieren: „Die rechte Regie­rung ist in Gefahr. Die arabi­schen Wähler rücken in Massen auf die Wahl­lo­kale an. Linke NGOs bringen sie mit Bussen.“ 2019 plat­zierte Netan­jahus Likud-Partei Kameras in Wahl­lo­kalen in arabi­schen Dörfern und Städten. Offi­ziell wurde das mit befürch­teten Wahl­fäl­schungen begründet, doch liegt die Vermu­tung hier beson­ders nahe, dass damit Wähler einge­schüch­tert werden sollten. Erst neulich kündigten Netan­jahu und Smot­rich an, bei der anste­henden Wahl Beob­achter ihrer Parteien insbe­son­dere in Wahl­lo­kalen in arabi­schen Städten und Dörfern zu plat­zieren.

Bei der bevor­ste­henden Wahl erreichte diese poli­ti­sche Ausgren­zung eine neue Dimen­sion, als der zentrale Wahl­aus­schuss alle arabi­schen Parteien ausschloss. Erst der Oberste Gerichtshof machte diese Entschei­dung rück­gängig, jedoch mit einer bedeu­tenden Ausnahme: Er empfahl Sami Abu Shehadeh, dem Vorsit­zenden der palästinensisch-nationalen Partei Balad, auf seine Kandi­datur zu verzichten, denn es zeich­nete sich ab, dass eine Mehr­heit der Richter:innen für seinen Ausschluss stimmen würde. Grund dafür war ein umstrit­tener Artikel vom 8. Oktober 2023, in dem Abu Shehadeh den Angriff der Hamas als „stra­te­gi­sches“ und „wich­tiges histo­ri­sches Ereignis“ bezeich­nete. Abu Shehadeh bereute später den Artikel und betonte, dass er für eine fried­liche Lösung des Konflikts zwischen Israelis und Paläs­ti­nen­sern stehe und die kollek­tiven poli­ti­schen Rechte der Israelis aner­kenne. Die Behand­lung des Falls Abu Shehadeh steht im Kontrast zur Behand­lung zahl­rei­cher Minister:innen und Abge­ord­neten, die nach dem 7. Oktober 2023 eine gezielte und flächen­de­ckende Zerstö­rung, eine Vernich­tung und eine zweite Nakba forderten. Keine und keiner dieser Politiker:innen wurde von der Wahl ausge­schlossen. Die meisten Parteien der jüdisch-israelischen Oppo­si­tion schließen ihrer­seits eine Regie­rungs­be­tei­li­gung der arabi­schen Parteien oder sogar eine Zusam­men­ar­beit mit ihnen aus. Eine Ausnahme bildet die neuge­grün­dete Partei „Die Demo­kraten“, die promi­nente Aktivist:innen der Proteste gegen die Zerschla­gung der Justiz durch die Regie­rung im Jahr 2023 in ihre Liste aufge­nommen hat.

Gerade vor diesem Hinter­grund versu­chen Vertreter:innen der arabi­schen Parteien sowie NGOs, eine höhere Wahl­be­tei­li­gung der arabi­schen Minder­heit zu erzielen als bei der letzten Wahl 2022. Ahmad Tibi und Yousef Jabareen vom linken Bündnis „Die Gemein­same Liste“ hoffen auf eine Wahl­be­tei­li­gung von bis zu 70 % und kündigen an, alles zu tun, um die amtie­rende Regie­rung abzu­wählen. Mansour Abbas von der muslimisch-konservativen „Verei­nigten Arabi­schen Liste“, der seit einigen Jahren auf Inte­gra­tion setzt und vor der anste­henden Wahl zum ersten Mal einen jüdi­schen Kandi­daten aufge­stellt hat, hofft sogar auf eine Regie­rungs­be­tei­li­gung, wie es schon 2021-2022 unter Naftali Bennett und Yair Lapid der Fall war. Trotz unter­schied­li­cher Stra­te­gien und Ideo­lo­gien sind die arabi­schen Parteien im Ziel vereint, die amtie­rende Regie­rung abzu­wählen, obwohl eine andere nur bedingt eine Verbes­se­rung bringen dürfte. Es ist, wie arabi­sche Vertreter:innen betonen, eine Wahl zwischen schlecht und schlechter.

Eisenkot vs. Netanjahu

Der große und bemer­kens­werte Erfolg Netan­jahus vor der anste­henden Wahl ist, dass er drei Jahre nach dem kolos­salen Versagen am 7. Oktober 2023 und den kata­stro­phalen Resul­taten seiner Politik, die Hamas zu stärken und so die paläs­ti­nen­si­sche Einheit zu sabo­tieren, immer noch an der Macht ist und einen Wahl­kampf führt, in dem das Rennen so eng ist. Dieser Erfolg liegt zum einen daran, dass das rechte Lager es in den letzten Jahren geschafft hat, die Idee eines poli­ti­schen Kompro­misses mit den Paläs­ti­nen­sern aus der Agenda des israe­li­schen Main­streams zu verdrängen. Um Wähler nicht zu verlieren, äußern sich die aller­meisten Parteien und Kandi­daten der jüdi­schen Oppo­si­tion nur selten und wider­willig zur aktu­ellen Gewalt und zur Zukunft des Gaza­strei­fens und des Westjordanlands.

Zum anderen liegt Netan­jahus Stärke darin, die ethnisch-identitären Span­nungen inner­halb der jüdisch-israelischen Gesell­schaft über die Jahre verstärkt und zu seinen Gunsten genutzt zu haben. Seine Likud-Partei ist seit Jahr­zehnten eine wich­tige poli­ti­sche Heimat für Israelis, die aus arabi­schen Ländern stammen, die in den ersten Jahr­zehnten des jungen israe­li­schen Staates stark benach­tei­ligt wurden, und deren Nach­fahren trotz beacht­li­chen wirt­schaft­li­chen und sozialen Aufstiegs in vielen Aspekten weiterhin schlechter dastehen als die Nach­fahren euro­pä­isch­stäm­miger Israelis. Diese Span­nung zwischen Misra­chim und Ashke­nasim, zwischen arabisch- und euro­pä­isch­stäm­migen Israelis, ist ein zentraler Faktor in der israe­li­schen Politik. Wie viele popu­lis­ti­sche Poli­tiker hat es Netan­jahu geschafft, sich selbst – einen sehr vermö­genden asch­ke­na­si­schen Poli­tiker – als den Anführer, ja die Verkör­pe­rung des „Volkes“ zu etablieren und den gegen ihn laufenden Prozess wegen Korrup­ti­ons­ver­dacht zu einem Komplott der alten Eliten, sogar eines Deep State zu stilisieren.

Vor diesem Hinter­grund ist das Hervor­treten eines neuen Heraus­for­de­rers Netan­jahus, nämlich des ehema­ligen Gene­ral­stabchefs Gadi Eisenkot, eine bedeu­tende Entwick­lung. Dessen neu gegrün­dete Partei Jaschar (Hebrä­isch für „Gera­deaus“ und „ehrlich“) dürfte laut Umfragen im nächsten Parla­ment die größte sein. Eisenkot ist Sohn marok­ka­ni­scher Einwan­derer (sein Nach­name stammt aus dem früher als „Berber-Sprache“ bekannten Tama­zight; eine übli­chere latei­ni­sche Trans­li­te­ra­tion ist „Azencot“). Aufge­wachsen in Eilat an der geogra­fi­schen Peri­pherie Israels, verkör­pert er durch seine mili­tä­ri­sche Karriere die israe­li­sche Erfolgs­ge­schichte par excel­lence. Es ist diese Erfolgs­ge­schichte, die Eisenkot durch die Aufstel­lung seiner Partei­liste offenbar zu vermit­teln sucht. Viele der Kandidat:innen von Jaschar sind Misra­chim mit bemer­kens­werten Karrieren, viele haben am 7. Oktober 2023 gekämpft oder Verwandte verloren. Dass Eisen­kots Sohn in der israe­li­schen Boden­of­fen­sive im Gaza­streifen im Dezember 2023 ums Leben kam, und dass Eisenkot dies nur selten erwähnt, verleiht ihm unter vielen Israelis eine beson­dere Auto­rität, die in starkem Kontrast zum Reichtum, zu den Korrup­ti­ons­skan­dalen der Netan­jahus und nicht zuletzt zu ihren Verschwö­rungs­theo­rien über einen vermeint­li­chen Verrat der Gene­räle am 7. Oktober 2023 steht.

Hat aber Eisenkot die Ambi­tion und das Poten­zial, in den Grund­fragen israe­li­scher Politik und Gesell­schaft einen neuen Weg einzu­schlagen? Eisenkot ist alles andere als ein Gegner oder ein Kritiker mili­tä­ri­scher Macht. Als hoch­ran­giger General hat er die Doktrin entwi­ckelt, dass Israel im Konflikt mit para­mi­li­tä­ri­schen Orga­ni­sa­tionen dispro­por­tio­nale Luft­an­griffe auf Städte und Dörfer durch­führen soll, in denen mili­tä­ri­sche Anlagen versteckt sind, um maxi­male Zerstö­rung zu verur­sa­chen. Es ist genau diese Doktrin, die Israel im Krieg gegen die Hamas im Gaza­streifen und gegen die Hisbollah im Libanon einge­setzt hat. Eine kriti­sche Ausein­an­der­set­zung mit dem mili­tä­ri­schen Vorgehen im Gaza­streifen und im Libanon ist von ihm deshalb kaum zu erwarten. Wie andere jüdisch-israelische Oppo­si­tio­nelle sagen Eisenkot und seine Partei nur wenig und Vages über den Konflikt mit den Paläs­ti­nen­sern, geschweige denn über die Besat­zung und die Zerstö­rung paläs­ti­nen­si­schen Lebens seit Oktober 2023. Es ist dennoch bemer­kens­wert, dass in seinem Partei­pro­gramm das Wort „Frieden“ neben dem Verspre­chen auftaucht, Israels Grenzen zu konso­li­dieren – keine Trivia­lität in einem Land, das seit sechs Jahr­zehnten den Status der besetzten Gebiete nicht klärt. Von „Auswan­de­rung“, Sied­lungs­ausbau und Anne­xion ist dort keine Rede.

Gleich­heit, Frei­heit und Sicher­heit für alle

Das Neue und poten­ziell Bahn­bre­chende an Eisen­kots poli­ti­schem Projekt liegt aber vor allem woan­ders. Er adres­siert gezielt und mit gewissem Erfolg desil­lu­sio­nierte Likud- und Netanjahu-Wähler:innen, präsen­tiert aber ein Programm, das im histo­ri­schen Vergleich dem gemä­ßigten Flügel des israe­li­schen Main­streams zuzu­ordnen ist. Somit setzt er eine zentrale Erkenntnis mehrerer israe­li­scher Sozio­logen in die poli­ti­sche Praxis um, nämlich, dass „links“ und „rechts“ in der jüdisch-israelischen Gesell­schaft in erster Linie iden­ti­täre und nur bedingt ideo­lo­gi­sche Kate­go­rien sind. „Links“ ist stark als asch­ke­na­sisch, wohl­ha­bend und säkular, „rechts“ mit misra­chisch, benach­tei­ligt und religiös-traditionell konno­tiert. So erscheint Eisenkot als der erste Poli­tiker seit Jahr­zehnten, der die Trenn­li­nien der jüdisch-israelischen Gesell­schaft neu zu defi­nieren sucht. In einer Gesell­schaft, in der das Militär und der Mili­tär­dienst iden­ti­täts­stif­tend sind, und die drei Jahre nach dem 7. Oktober 2023 noch zutiefst trau­ma­ti­siert ist, ist Eisenkot in einer besseren Posi­tion, um schwie­rige Entschei­dungen zu treffen, als jeder andere Poli­tiker. Ob er dies auch beab­sich­tigt, ist offen.

Es ist vor allem offen, ob der Ernst der Lage den Politiker:innen der jüdisch-israelischen Oppo­si­tion klar ist, ob sie eine Zusam­men­ar­beit mit arabi­schen Parteien wagen werden, und ob länger­fristig ein neues poli­ti­sches Lager entsteht, das eine andere Zukunft für Israelis und Paläs­ti­nenser fordert oder gar gestaltet. Sollte die amtie­rende Regie­rung wieder­ge­wählt werden, droht die Zerschla­gung der noch verblei­benden demo­kra­ti­schen Sphäre in Israel und eine noch radi­ka­lere Zerstö­rung paläs­ti­nen­si­schen – und damit auch israe­li­schen – Lebens. Die anste­hende Wahl könnte die letzte Chance sein, dies zu verhindern.

Sollte es gelingen, die amtie­rende israe­li­sche Regie­rung abzu­wählen, wäre dies besten­falls ein erster Schritt auf einem langen, schwie­rigen Weg zum Wieder­aufbau paläs­ti­nen­si­schen Lebens und zum grund­le­genden Kurs­wechsel der israe­li­schen Gesell­schaft. Paläs­ti­nenser und Israelis wären dabei auf Unter­stüt­zung von außen ange­wiesen – auf inter­na­tio­nale Abkommen, Insti­tu­tionen und Koope­ra­tionen. Dabei verhin­dern zum einen Indif­fe­renz gegen­über der paläs­ti­nen­si­schen Gesell­schaft und ihrer anhal­tenden Zerstö­rung sowie zum anderen Fanta­sien von der Tilgung Israels von der Land­karte seit drei Jahren einen ange­mes­senen Umgang mit einer andau­ernden Kata­strophe. Ein enga­giertes Bekenntnis demo­kra­ti­scher Strö­mungen und zivil­ge­sell­schaft­li­cher Insti­tu­tionen zum Schutz paläs­ti­nen­si­scher Rechte und zum Grund­satz der Gleich­heit, Frei­heit und Sicher­heit der paläs­ti­nen­si­schen und israe­li­schen Natio­nal­ge­mein­schaften ist überfällig.