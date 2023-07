„Die Deut­schen haben (…) ein Trauma – ein Infla­ti­ons­trauma“. Das stellte eine Sendung im Deutsch­land­funk vor gut zehn Jahren fest. Da war dieses Trauma, das stets auf die Hyper­in­fla­tion von 1923 zurück­ge­führt wird, „schon fast neunzig Jahre alt“. Mitt­ler­weile wäre das Trauma also ziem­lich genau hundert Jahre alt. In Verges­sen­heit geraten ist es in den letzten Jahren nicht. Im Zuge der Infla­ti­ons­er­fah­rungen der letzten Monate tauchte der Begriff des Infla­ti­ons­traumas regel­mäßig in Arti­keln großer Tages­zei­tungen auf. Nur gele­gent­lich wird kritisch gefragt, ob den Deut­schen die Infla­tion in den Genen stecke. Meist wird das deut­sche Infla­ti­ons­trauma als Fakt einfach hinge­nommen. Auch im Kreise der Wirt­schafts­weisen wird die Hyper­in­fla­tion von 1923 als immer noch kollektiv prägendes Ereignis betrachtet.

Was bezeichnet der Begriff des Infla­ti­ons­traumas? Woher stammt er? Und wie über­zeu­gend ist die These, dass die Deut­schen an diesem Trauma nun schon seit hundert Jahren leiden?

Deut­sche Ur-Ängste?

Eine wissen­schaft­liche und etablierte Defi­ni­tion des Infla­ti­ons­traumas gibt es nicht. Ganz allge­mein ist mit dem Trauma eine sowohl hand­lungs­lei­tende als auch lähmende kollek­tive Angst vor Infla­tion beschrieben. Die Angst lässt sich histo­risch begründen. Viele Autorinnen und Autoren nennen als Begrün­dung den Verlust der Erspar­nisse in den frühen 1920er Jahren, der einer Enteig­nung durch den Staat gleichkam. Der Verlust hatte eine wütende und verzwei­felte Mittel­schicht zur Folge. Andere Autoren verweisen auf deut­sche „Ur-Ängste vom Zusam­men­bruch der Währung“. Eine beson­ders dras­ti­sche Defi­ni­tion in diesem Sinne fand sich vor einigen Jahren in der Taz, wonach sich das Trauma der Infla­tion so beschreiben lasse: „Auf der einen Seite das Reser­voir von Waren, letzt­lich von Eßwaren, und auf der anderen Seite Geld, das seine Kauf­kraft verloren hat. Es hat sich so aufge­bläht, daß es wie (Scheiß-) Dreck behan­delt wird. Es ist selbst zum Beschiß geworden und hat seine Schlüs­sel­ge­walt über die Eßwaren verloren.“ Die Foto­auf­nahmen von Geld als Spiel­zeug, Heiz­mittel oder Stra­ßen­dreck, die nahezu jeden Artikel zur Hyper­in­fla­tion zieren, geben dieser Inter­pre­ta­tion einen bild­li­chen Ausdruck. Das Argu­ment der Angst und der Enteig­nung der Spar­gut­haben sind eng verbunden mit der poli­ti­schen Desta­bi­li­sie­rung der Weimarer Repu­blik, die auch der fehlenden Unter­stüt­zung der Mittel­schicht geschuldet war.

Von Exis­tenz­ängsten geplagt waren die Mittel­ständler, die während der Infla­tion selten ihre Arbeit verloren, aller­dings eher nach der Infla­tion. Zahl­reiche Beamte wurden im Zuge des Spar­dik­tats der Währungs­sta­bi­li­sie­rung von 1924 entlassen. Noch weit­rei­chen­dere Folgen hatte die massive Arbeits­lo­sig­keit während der Großen Depres­sion, die fünf Jahre später begann. Neuere Studien haben aller­dings auch gezeigt, dass eine Krise im kultu­rellen Gedächtnis keiner korrekten histo­ri­schen Zuord­nung bedarf. Tatsäch­lich scheinen viele Deut­sche die Hyper­in­fla­tion als eine schwam­mige Groß­krise mit Geld­ent­wer­tung, Arbeits­lo­sig­keit und dem Aufstieg Hitlers zu verbinden. Im histo­ri­schen Rück­blick kommt es, so könnte man zuge­spitzt sagen, auf zehn Jahre mehr oder weniger nicht an.

Das Infla­ti­ons­trauma unter­scheidet sich an diesem Punkt aller­dings entschei­dend von einem durch selbst gemachte Erfah­rungen begrün­deten Trauma. Fast niemand der heute in Deutsch­land Lebenden hat die Hyper­in­fla­tion erlebt. Zwar gibt es Studien dazu, dass beson­ders trau­ma­ti­sie­rende Erleb­nisse wie der Holo­caust auch an jüngere Gene­ra­tionen vererbt werden können. Im Fall der Hyper­in­fla­tion von 1923 wird dies gele­gent­lich mit Verweisen auf „die Groß­el­tern“ behauptet. Deren in Einzel­fällen prägenden Erzäh­lungen waren in der Bundes­re­pu­blik aber schon bald nicht mehr von dem kultu­rellen Gedächtnis der deut­schen Gesell­schaft zu trennen. Wenn heute von einem „Infla­ti­ons­trauma“ die Rede ist, bezieht sich der Begriff nicht auf selbst gemachte Erfah­rungen, sondern auf gesell­schaft­liche Narra­tive – auf Erzäh­lungen, die von Medien, Wissen­schaft und Politik repro­du­ziert werden und damit alter­na­tive Deutungen und Perspek­tiven der deut­schen Geschichte in den Hinter­grund drängen.

Von der Stag­fla­tion zum Inflationstrauma



Der Ursprung der Begriffs­bil­dung „Infla­ti­ons­trauma“ lässt sich nicht mit Sicher­heit fest­stellen. Die enge Verknüp­fung von Infla­tion und Trauma scheint aber eine neuere Wort­schöp­fung zu sein, jeden­falls kein weit­ver­brei­teter zeit­ge­nös­si­scher Begriff. Das hatte nicht zuletzt damit zu tun, dass der Begriff des Traumas während der Nach­kriegs­zeit in der öffent­li­chen Diskus­sion einen völlig anderen Bezug hatte. Trau­ma­ti­sierte Soldaten gab es zu Tausenden, nicht nur faktisch, sondern auch offi­ziell diagnos­ti­ziert: für die Zahlung einer Kriegs­rente war die Diagnose eines Psycho­logen erfor­der­lich. Das „Kriegs­trauma“ rückte noch während der Infla­ti­ons­zeit ins Zentrum poli­ti­scher Debatten. Linke Kreise bemühten sich um eine begriff­liche Auswei­tung, um auch Frauen in das kollek­tive Kriegs­trauma mit einzu­be­ziehen. Von rechten Kreisen wurde das Kriegs­trauma dagegen im Sinne einer Neurose schwäch­li­cher Kämpfer umge­deutet. Zudem stig­ma­ti­sierten viele Amts­ärzte des Arbeits­mi­nis­te­riums die nerven­kranken Soldaten als arbeits­scheu. So betrachtet wäre es in bürger­li­chen Kreisen in den 1920er Jahren gewagt gewesen, sich selbst als „trau­ma­ti­siert“ zu bezeichnen. Der Begriff des Traumas war poli­tisch zu aufgeladen.

In der Bundes­re­pu­blik tauchte der Begriff noch in den 1960er Jahren nur sehr verein­zelt in den Zeitungen auf. Bundes­kanzler Kurt Georg Kiesinger benutzte 1967 in einer Bundes­tags­rede den Begriff des „doppelten“ Traumas: „Wir, die wir in dieser Bundes­re­gie­rung zusammen sind“, führte der Kanzler aus, „kennen aus eigener Lebens­er­fah­rung die beiden Trau­mata, die […] unser Volk belasten: das Trauma der Infla­tion und das Trauma der Defla­tion.“ Sein Außen­mi­nister und Nach­folger Willy Brandt, der auf dem Höhe­punkt der Hyper­in­fla­tion von 1923 noch keine zehn Jahre alt war, sprach 1972 eben­falls von einem „spezi­fisch deut­schen Trauma“ der Infla­tion. Brandt verband diese Fest­stel­lung jedoch zugleich mit einer Warnung eines „falschen Gebrauch[s] dieses in unserem Land beson­ders explo­siven Wortes“. Ein Jahr zuvor war die Infla­tion in der Bundes­re­pu­blik auf den bedroh­lich schei­nenden Wert von über fünf Prozent geklet­tert. Für Brandt hatte diese Entwick­lung aller­dings wenig mit den spezi­fi­schen Erfah­rungen von 1923 zu tun, die aus seiner Sicht – „jeden­falls für die Älteren“ – den Begriffs­in­halt einer Infla­tion bildeten. Womit die Bundes­re­gie­rung unter Brandt zu kämpfen hatte, war ein inter­na­tio­nales Phänomen stei­gender Preise. Auch Brandt ging von einem „doppelten Trauma“ wirt­schafts­his­to­ri­scher Erfah­rungen aus. Das drückte sich darin aus, dass er es ablehnte, die Infla­tion durch „Rezes­sion und Arbeits­lo­sig­keit“ zu bekämpfen. Im selben Jahr prägte Brandts Finanz­mi­nister und spätere Kanzler Helmut Schmidt den Satz „Lieber fünf Prozent Infla­tion als fünf Prozent Arbeitslosigkeit“.

In den 1980er Jahren hatten sich sowohl die histo­ri­schen Erfah­rungs­werte mit Infla­tionen verän­dert als auch die indi­vi­du­ellen Lebens­er­fah­rungen der (West-)Deutschen. Bundes­kanzler Helmut Kohl kam – anders als Brandt und Schmidt – lange nach der Hyper­in­fla­tion auf die Welt. Das galt mit nur einer Ausnahme für sein gesamtes Kabi­nett. Von einem Infla­ti­ons­trauma sprach Kohl im Bundestag nicht, schon gar nicht von einem persön­li­chen. Er machte aber deut­lich, dass der von Brandt postu­lierte histo­ri­sche Erfah­rungs­wert von Rezes­sion und Arbeits­lo­sig­keit der 1970er Jahre keine Gültig­keit mehr hätte: „In jedem Fall umfaßte die Hinter­las­sen­schaft, die wir vorfanden, beides: Infla­tion und Arbeits­lo­sig­keit. Demge­gen­über haben wir mit dem Kampf gegen die Infla­tion ernst gemacht.“ Die „Stag­fla­tion“ der 1970er, eine Kombi­na­tion aus Arbeits­lo­sig­keit und Infla­tion, schaffte aus diesem Erfah­rungs­wert heraus ein neues Verständnis für das Phänomen der Infla­tion, das auch für den Begriff des Infla­ti­ons­traumas wegwei­send war. In der Folge war es im poli­ti­schen Diskurs eher möglich, das Trauma der Infla­tion unab­hängig vom Trauma der Defla­tion zu proble­ma­ti­sieren. So lässt sich anhand einer Analyse der Bundes­tags­reden zeigen, dass der zuvor finanz­po­li­tisch offene Verweis auf den histo­ri­schen Erfah­rungs­wert der Infla­tion seit den 1970er Jahren eine Engfüh­rung im Sinne deut­scher „Stabi­li­täts­kultur“ erfuhr.

Die Geschichts­wis­sen­schaft hat sich erst seit den 1980er Jahren wirk­lich intensiv mit der deut­schen Infla­tion ausein­an­der­ge­setzt. Teil­weise fand die These eines kollek­tiven Infla­ti­ons­traumas dabei beson­dere Beach­tung. Sie schien in der Lage, sowohl die restrik­tiven Entschei­dungen während der Großen Depres­sion zu erklären als auch den Aufstieg Hitlers. Dessen NSDAP hatte die Verteu­fe­lung der Hyper­in­fla­tion zu einem ihrer Marken­kerne gemacht. Als Ursache von 1933 lässt sich die Hyper­in­fla­tion aber kaum verstehen. Zugleich stand das Infla­ti­ons­trauma in einem schwie­rigen Verhältnis zu der sich etablie­renden Erkenntnis, dass die Infla­tion der Nach­kriegs­zeit ökono­misch eher Vorteile als Nach­teile gehabt hatte, zumin­dest bis zum Beginn der Hyper­in­fla­tion im Sommer 1922. Die Hyper­in­fla­tion von 1922/1923 erfuhr vor diesem Hinter­grund eine isolierte Betrach­tung als wirt­schaft­lich schäd­li­ches, beson­ders einpräg­sames und poten­ziell trau­ma­ti­sie­rendes Erlebnis. Die deut­schen Spare­rinnen und Sparer, deren Schicksal mit dem Begriff des Infla­ti­ons­traumas bis heute unent­rinnbar verknüpft ist, waren zu diesem Zeit­punkt aller­dings längst enteignet.

Eine Krise von vielen

Eine lang­fris­tige Betrach­tung des „Infla­ti­ons­traumas“ zeigt, dass die These einer hundert­jäh­rigen Exis­tenz ungenau ist. Die zahl­rei­chen indi­vi­du­ellen Erleb­nisse der Ereig­nisse von 1923 sind keines­wegs gleich­be­deu­tend mit dem, was in der öffent­li­chen Debatte heute mit dem deut­schen „Infla­ti­ons­trauma“ bezeichnet werden soll. Das Infla­ti­ons­trauma hat sich von einer niemals konkret bezeich­neten und in seinen Auswir­kungen unklaren Primär­er­fah­rung der deut­schen Bevöl­ke­rung zu einem fest­ste­henden Begriff des kultu­rellen Gedächt­nisses gewan­delt. Doch auch das kultu­relle Verständnis des Infla­ti­ons­traumas hat sich im Zuge der Infla­ti­ons­er­fah­rungen der 1970er Jahre und mit zuneh­mender Distanz zur Großen Depres­sion gewan­delt. Unab­hängig von seinem begriff­lich erfolg­losen Tandem­partner des „Defla­ti­ons­traumas“ konnte das Infla­ti­ons­trauma zu einer glaub­wür­digen Erklä­rung west­deut­scher Stabi­li­täts­kultur herhalten. Je öfter es in diesem Sinne genutzt wurde, umso über­zeu­gender schien es. Die Annahme einer hundert­jäh­rigen Exis­tenz des Infla­ti­ons­traumas sugge­riert eine Konti­nuität der Bedeu­tung dieses Begriffs, die ange­sichts der Verän­de­rungen frag­lich scheint.

Eine andere Frage ist, ob und in welcher Hinsicht der Begriff des Infla­ti­ons­traumas ange­bracht ist. Wirft man einen Blick auf die Bundes­tags­de­batten der letzten Jahre, bezieht sich der Begriff des „Traumas“ im Eifer der parla­men­ta­ri­schen Ausein­an­der­set­zung auf alles Mögliche, ob Stutt­gart 21, die Wahl­er­folge der FDP oder das Abstim­mungs­ver­halten der Linken. In der schrift­li­chen Begrün­dung von parla­men­ta­ri­schen Anträgen bezieht sich der aus der Medizin stam­mende Begriff des Traumas dagegen fast ausschließ­lich auf mental geschä­digte Solda­tinnen, Soldaten und Geflüch­tete, die aufgrund ihrer Erleb­nisse staat­liche Unter­stüt­zung benö­tigen. Dieser Kontext von Krieg und Flucht, der auch im poli­ti­schen Diskurs der 1920er Jahre eine zentrale Rolle spielte, macht deut­lich, dass die deut­sche Geschichte von einer Viel­zahl trau­ma­ti­sie­render Erleb­nisse durch­zogen ist. In diesem histo­ri­schen Kontext war die deut­sche Hyper­in­fla­tion nur eine Krise von vielen, und bei weitem nicht die schlimmste. Anders ausge­drückt: Wer zwischen 1914 und 1923 sowohl sein Kind als auch sein Geld auf dem Konto verlor, hatte allen Grund, trau­ma­ti­siert zu sein. Es wäre aber grob verkür­zend, darin ein „Infla­ti­ons­trauma“ zu sehen. Dass die Sehn­sucht nach poli­ti­scher und wirt­schaft­li­cher Stabi­lität in Deutsch­land eng verknüpft sind mit dem Begriff des Infla­ti­ons­traumas, hat ohne Frage histo­ri­sche Gründe. Diese liegen aber weniger in den Ereig­nissen von 1923 als in der spezi­fi­schen histo­ri­schen Entwick­lung des kultu­rellen Gedächtnisses.