Dmitrij Matwejt­schew erregte Mitte März 2022 einige Aufmerk­sam­keit. Der Duma­a­b­ge­ord­nete forderte öffent­lich, die USA sollten Alaska an Russ­land abtreten. Die Rück­gabe der ehema­ligen russi­schen Kolonie sei, so erklärte er, eine ange­mes­sene Kompen­sa­tion für all die Schäden, die der „vater­län­di­schen“ Wirt­schaft durch west­liche Sank­tionen entstünden. Einige US-amerikanische TV-Sender griffen die Meldung auf und Mike Dunleavy, der Gouver­neur Alaskas, twit­terte: „Good luck with that!“ Doch ange­sichts der drama­ti­schen Nach­richten vom Krieg Russ­lands gegen die Ukraine geriet das Thema rasch wieder in Verges­sen­heit. Dabei gehört die Idee, der Verkauf Alaskas an die USA im Jahr 1867 müsse – wie auch immer – rück­gängig gemacht werden, bereits seit einiger Zeit zum Grund­rau­schen des russi­schen Neoimperialismus.

„Wir haben die Krim zurück­ge­holt, ihr müsst Alaska zurückholen!“

Insbe­son­dere seit der völker­rechts­wid­rigen Anne­xion der Krim im Jahr 2014 wird die Rück­gabe der Region von russi­schen Poli­ti­kern und Meinungs­ma­chern immer wieder thema­ti­siert. Dass viele dieser Äuße­rungen im Gewand scheinbar scherz­hafter Bemer­kungen daher­kamen (etwa, wenn Wladimir Putin das Wort­spiel „Eis-Krim“ nutzte), ermög­lichte es, das Thema zu setzen und zugleich als absurd zurück­zu­weisen.

Dennoch – oder gerade deshalb – fanden sich in Insze­nie­rungen und Reprä­sen­ta­tionen der neuen russi­schen Größe immer öfter auch Verweise auf das „russi­sche“ Alaska. Ganz offensiv wurde und wird dabei der Zusam­men­hang zur Halb­insel im Schwarzen Meer herge­stellt: „Wir haben die Krim zurück­ge­holt, ihr müsst Alaska zurück­holen!“ lautet etwa die Inschrift auf einer 2016 errich­teten Marmor­tafel in der Stadt Jewpa­to­rija. Manchem mögen auch noch die hellen Stimmen jener jugend­li­chen Kadetten im Ohr klingen, die 2017 in einem profes­sio­nell produ­zierten Video mit dem Titel „Onkel Wowa, wir sind mit Dir“ unter anderem davon sangen, dass sie dereinst Alaska „in den Hafen der Heimat“ zurück­führen würden. Und 2021 erklärten führende Prot­ago­nisten der russi­schen Verwal­tung auf der Krim, wenn es den USA ernst sei mit histo­ri­scher Gerech­tig­keit, sollten sie den ersten Schritt gehen und Alaska zurückgeben.

Ökono­mi­sche Poten­ziale und „russi­sche Besitztümer“

Doch je lauter die Forde­rung nach einem russi­schen Alaska arti­ku­liert wurde – so etwa vom unlängst verstor­benen Enfant terrible der russi­schen Politik Wladimir Schi­ri­no­wski – desto offen­kun­diger schien es, dass es sich dabei um substanz­lose Gedan­ken­spiele handelte. Doch aus zwei Gründen wird der neo-imperiale Alas­ka­dis­kurs nun ernster genommen: Erstens wird die Region unter geostra­te­gi­schen Aspekten in den kommenden Jahr­zehnten an Bedeu­tung gewinnen. Aufgrund des Klima­wan­dels verrin­gern sich die Eismengen in den arkti­schen Meeren und es entstehen dauer­haft nutz­bare Routen, die den globalen Handel verän­dern werden. Zugleich könnten bislang unzu­gäng­liche Rohstoff­vor­kommen in der Arktis erschlossen werden. Und schließ­lich stellt das tauende Eis auch eine mili­tä­ri­sche Heraus­for­de­rung dar. Russ­land hat ökono­mi­sche sowie stra­te­gi­sche Risiken und Poten­ziale dieser gravie­renden Verän­de­rungen erkannt und baut im Zuge einer Arktis­stra­tegie seine Präsenz im Norden massiv aus. Die USA reagieren mit Manö­vern und dem Ausbau ihrer Trup­pen­prä­senz in der Region. In diesem begin­nenden „Kalten Krieg“ kommt Alaska eine zentrale Rolle zu.

Und zwei­tens zeigt Russ­lands Krieg in der Ukraine, wie lebendig in Moskau das Denken in impe­rialen Kate­go­rien ist. Der Verweis auf die impe­riale Vergan­gen­heit Alaskas ist in diesem Zusam­men­hang nicht als konkrete Resti­tu­ti­ons­for­de­rung zu begreifen. Sie steht hier viel­mehr für ein Russ­land, das sich seiner „histo­ri­schen“ Grenzen bewusst ist. Als etwa der ameri­ka­ni­sche Präsi­dent Joe Biden am 26. März 2022 in Warschau erklärte, Russ­land begebe sich mit dem Krieg gegen die Ukraine auf den Weg zurück ins 19. Jahr­hun­dert, hieß es auf dem offi­zi­ellen Twitter-Account der russi­schen Botschaft in Kanada: Mit Blick auf Alaska sei das eine gute Idee. Dazu wurde eine histo­ri­sche Karte veröf­fent­licht, auf der die „russi­schen Besitz­tümer in Amerika“ verzeichnet waren.

Ein schlechtes Geschäft?

Solchen revi­sio­nis­ti­schen Ideen liegt die in Russ­land durchaus popu­läre These zugrunde, bei dem 1867 abge­schlos­senen Geschäft sei es nicht mit rechten Dingen zuge­gangen und Russ­land habe nach wie vor einen histo­risch begrün­deten Anspruch auf die Region. In zahl­losen Doku­men­ta­tionen, Arti­keln, Büchern und Inter­net­foren wird dieser Gedanke disku­tiert. Frag­lich scheint dabei ledig­lich, wer Schuld an dem angeb­li­chen Debakel trug: Mal wird der russi­sche Unter­händler Baron von Stoeckl bezich­tigt, sich an dem Vertrag berei­chert zu haben, mal werden die „Verräter“ in Peters­burger Minis­te­rien vermutet. Andere Autoren argu­men­tieren hingegen, das Terri­to­rium wäre ledig­lich für 99 Jahre verpachtet worden und Leonid Breschnew habe es in seiner Eigen­schaft als Gene­ral­se­kretär versäumt, berech­tigte Ansprüche geltend zu machen. Kurzum: Letzt­lich basieren all diese Theo­rien auf der Annahme, am 30. März 1867 sei nicht Alaska, sondern Russ­land „verkauft“ worden.

So vertraut uns diese Denk­figur impe­rialer Zurück­set­zung und Demü­ti­gung heut­zu­tage auch erscheinen mag, die Zeit­ge­nossen hatten eine völlig andere Wahr­neh­mung der Dinge: Als das Russi­sche Impe­rium seine nord­ame­ri­ka­ni­sche Kolonie an die USA verkaufte, löste dies nicht in Russ­land, sondern in den USA erheb­li­chen Wider­spruch aus. Das Geschäft sei eine mise­rable Idee und ein fataler Fehler, hieß es in der US-amerikanischen Öffent­lich­keit. Der Kauf­preis von 7,2 Millionen Dollar sei viel zu hoch für dieses vermeint­lich wert­lose Terri­to­rium. Von „Ice-Bergia“ und „Wal-russia“ schrieben die Zeitungen.

In Russ­land hingegen gab es kaum Proteste gegen die im kleinsten Kreis um Zar Alex­ander II. getrof­fene Entschei­dung, die einzige russi­sche Über­see­ko­lonie aufzu­geben. Im Gegen­teil: Mit diesem Schritt entle­digte sich das Impe­rium auf einen Schlag mehrerer Probleme, die seit einigen Jahren immer drän­gender geworden waren und für die sich keine Lösung abzeich­nete. Zunächst einmal erfor­derte der Unter­halt der Kolonie wesent­lich größere Mittel, als sie Gewinne einbrachte. Denn die Seeotter, deren wert­volle Felle ganz entschei­dend zur russi­schen Expan­sion in den Nord­pa­zifik beigetragen hatten, waren nach etwas mehr als einem Jahr­hun­dert russ­län­di­scher Kolo­ni­al­herr­schaft beinahe ausge­rottet. Andere Einnah­me­quellen gab es prak­tisch nicht; die Gold- und Ölvor­kommen Alaskas waren noch weit­ge­hend unbe­kannt. Doch nicht nur ökono­misch, sondern auch mili­tä­risch wurde die Kolonie unhaltbar. Die russi­schen Truppen in der Region zählten ledig­lich einige hundert Mann und hätten gegen einen ernst­haften Angriff kaum etwas ausrichten können.

Diese Abkehr vom nord­pa­zi­fi­schen Raum war nicht zuletzt eng mit der Geschichte der Krim verbunden. Denn eine Episode des so genannten Krim­kriegs (1853-1856) spielte sich nicht am Schwarzen Meer, sondern im Nord­pa­zifik ab: 1854 atta­ckierten briti­sche und fran­zö­si­sche Kriegs­schiffe den Hafen Petro­paw­lowsk auf Kamt­schatka. Zwar wurde der Angriff abge­wehrt (ein bis heute intensiv komme­mo­riertes Ereignis), doch er zeigte auch, wie verwundbar das Impe­rium am Nord­pa­zifik war. Auch deshalb gerieten Alaska und die gesamte Region aus dem Fokus des impe­rialen Zentrums. Spätes­tens seit Beginn der 1860er Jahre rich­teten sich die Ambi­tionen Russ­lands auf die Erobe­rung Zentral­asiens und die Durch­drin­gung des Fernen Ostens. So fiel etwa die Grün­dung der Festung Wladi­wostok („Beherr­sche den Osten“) in diese Phase der impe­rialen Neuausrichtung.

Deutungen und Forderungen

Seit 1867 war „Russisch-Amerika“ in erster Linie ein Fall für Historiker:innen. Im Zentrum ihrer Debatten stand zumeist die Frage, ob und inwie­fern es sich bei der Über­see­ko­lonie um einen Sonder­fall russisch-imperialer Herr­schaft handelte. Dabei spielten auch die grau­same Dezi­mie­rung indi­gener Bevöl­ke­rungen auf den nord­pa­zi­fi­schen Inseln sowie die ökolo­gi­schen Folgen der rück­sichts­losen Ressour­cen­aus­beu­tung eine wich­tige Rolle.

Im Denken von Nost­al­gi­kern und Revi­sio­nisten des Impe­riums sind solche Themen irrele­vant. Ihnen geht es um Dimen­sionen wie Macht, Größe und impe­riales Pres­tige. Der Verkauf der Kolonie stellt in dieser Perspek­tive eine Nieder­lage dar, die sich zwar nicht wett­ma­chen lässt, die aber auch nicht als endgültig aner­kannt werden kann. Daraus resul­tiert eine diskur­sive Melange, in der sich ernst­haftes histo­ri­sches Inter­esse, Droh­ge­bärden und pseudo-ironische Bemer­kungen mitein­ander verbinden. Ihren Ausdruck findet sie in terri­to­rialen Forde­rungen, dem Ruf nach der Bewah­rung des „russi­schen Erbes“ oder in der Vorstel­lung, die Geschichte der nord­ame­ri­ka­ni­schen Kolonie müsse als Geschichte russi­scher Zivi­li­sie­rungs­mis­sion und Domi­nanz geschrieben werden.

Zumin­dest die Über­gabe Alaska an die neuen Besitzer am 18. Oktober 1867 bot dafür kein geeig­netes Anschau­ungs­ma­te­rial: Die russi­sche Flagge zerriss, als sie ein letztes Mal feier­lich einge­holt werden sollte, und Maria Maks­u­towa, die Frau des letzten russi­schen Gouver­neurs, fiel daraufhin in Ohnmacht. Im Logbuch des ameri­ka­ni­schen Mari­ne­schiffs, mit dem die Dele­ga­tionen beider Seiten gemeinsam zur Zere­monie ange­reist waren, hieß es am Abend dieses Tages: „No longer Russian America.“ Und dieser Satz gilt. Bis heute.