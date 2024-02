Als Putin die russi­sche Öffent­lich­keit auf den Einmarsch in die Ukraine vorbe­rei­tete, griff er immer wieder die Idee auf, Ukrainer:innen und Russ:innen seien „ein Volk“. Eine eigen­stän­dige natio­nale Iden­tität der Ukrainer:innen hingegen sei nichts anderes sei als eine Verschwö­rung von Feinden, die es auf die Exis­tenz Russ­lands abge­sehen hätten. Auch wenn es wenig mit den histo­ri­schen Tatsa­chen zu tun hat, gibt dieses Geschichts­nar­rativ Aufschluss über die Welt­sicht der Eliten Russ­lands. Denn es ist untrennbar mit der Entste­hung des Russi­schen Reiches, seiner Geogra­phie und der Art seiner kolo­nialen Herr­schaft über andere Nationen verbunden.

Ich werde einige Thesen formu­lieren, die als Ausgangs­punkt dienen sollen, um folgende Fragen zu durch­denken: Welche Rolle nimmt die Ukraine im russi­schen natio­nalen und impe­rialen Projekt ein? Was bedeutet die Selbst­iden­ti­fi­ka­tion als „Russ:in“, und warum ist ohne ein Über­denken dieser Selbst­iden­ti­fi­ka­tion kein demo­kra­ti­sches Russ­land möglich? Und können russisch­spra­chige Ukrainer:innen dazu beitragen, Russ­land zu demokratisieren?

Der Westen als das „Andere“…

Russ­land schloss sich recht spät, im 18. Jahr­hun­dert, dem Club der west­li­chen Groß­mächte an. Während Europa gerade dabei war, tief­grei­fende Moder­ni­sie­rungs­pro­zesse zu durch­laufen, wurde der imagi­nierte „Westen“ als Inkar­na­tion begehrter Größe für die russi­schen Eliten zum einzigen bedeut­samen „Anderen“. Dabei verkannten sie aller­dings zum einen das Wesen dieser Moder­ni­sie­rungs­pro­zesse – und zum anderen die geogra­phi­schen Gege­ben­heiten. Für die west­li­chen Eliten wurde es ange­sichts der anwach­senden Forde­rungen nach Volks­sou­ve­rä­nität, die Frank­reich auf den Kopf stellten und über den euro­päi­schen Konti­nent schwappten, immer schwie­riger, ihre Legi­ti­mität mit dynas­ti­scher Logik zu begründen und das aufkom­mende natio­nal­staat­liche Denken zu igno­rieren. So mussten sie einen Balan­ceakt voll­bringen: Einer­seits ihre Impe­rien bewahren, um ihr Gewicht in der inter­na­tio­nalen Arena zu halten, ande­rer­seits Nationen aufbauen, um sich die innen­po­li­ti­sche Legi­ti­ma­tion zu sichern.

Doch für Übersee-Imperien wie Frank­reich oder Groß­bri­tan­nien war es nicht unbe­dingt ein Wider­spruch, eine Nation zu bilden und gleich­zeitig das Impe­rium zu bewahren und auszu­dehnen: Ihre Metro­polen waren durch Meere und Ozeane von den eroberten Besit­zungen getrennt. Die Aufrecht­erhal­tung einer scharfen physi­schen und symbo­li­schen Distanz zu den Kolo­nien machte es möglich, den Bürgern der Metro­polen poli­ti­sche Rechte zu gewähren, ohne die Mecha­nismen der Ausbeu­tung und Domi­nanz in den Kolo­nien grund­sätz­lich in Frage zu stellen. Im konti­nen­talen Russi­schen Reich, wo alle ethni­schen, sozialen und geogra­phi­schen Grenzen verschwommen waren, wäre eine solche Stra­tegie zum Schei­tern verur­teilt gewesen. Inso­fern ließ das neue, von den national-demokratischen Revo­lu­tionen einge­läu­tete Modell der Moder­nität das auto­kra­ti­sche Russi­sche Reich gegen­über seinen west­li­chen Bünd­nis­part­nern immer wieder als minder­wertig erscheinen.

Aus der Geogra­phie des Russi­schen Reiches ergab sich ein weiteres Problem. Die von Russ­land im 17. und 18. Jahr­hun­dert eroberten Terri­to­rien der Polnisch-Litauischen Adels­re­pu­blik waren poli­tisch und geogra­phisch näher am „Westen“, und damit auch an dem domi­nie­renden Modell der Moder­nität, als das russi­sche Kern­land selbst. Es war schwer, ihre Bewohner:innen den Stra­te­gien kolo­nialer Orien­ta­li­sie­rung zu unter­werfen, die Russ­land anwandte, wenn es mit den „Einge­bo­renen“ Sibi­riens, des Kaukasus und Zentral­asiens zu tun hatte. Russ­land musste also einen Vorrat von Diskursen und Prak­tiken anlegen, der es erlaubte, eine zivi­li­sa­to­ri­sche Über­le­gen­heit nicht nur gegen­über den „Einge­bo­renen“ im Osten, sondern auch gegen­über den Bewohner:innen der west­li­chen Terri­to­rien des Reiches zu bean­spru­chen. Dies bedeu­tete in erster Linie, auf dieje­nigen Eigen­schaften abzu­heben, die sie von dem der revo­lu­tio­nären Sünde anheim­ge­fal­lenen Westen unter­scheiden würden, und all das stärker zu gewichten, was sie mit der russi­schen Auto­kratie einen würde. Genau deswegen waren die Russi­fi­zie­rungs­maß­nahmen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahr­hun­derts forciert wurden, zual­ler­erst gegen die Bewohner:innen der west­li­chen Rand­ge­biete, die ortho­doxen „Kleinruss:innen“ (Ukrainer:innen) und Belarus:innen gerichtet, die zuneh­mend als unver­zicht­bare, aber zugleich unter­ge­ord­nete Teile des „drei­ei­nigen russi­schen Volkes“ markiert wurden.

… und das russi­sche Nationalbewusstsein

Die gebil­deten Eliten des Zaren­rei­ches waren bestrebt, die Bevöl­ke­rung zu konso­li­dieren und zu mobi­li­sieren, erkannten dabei aber zumin­dest in Ansätzen das für das Impe­rium gefähr­liche demo­kra­ti­sche Poten­zial eines „nation buil­ding“. Daher kamen sie mit einem Surrogat für die „Nation“ auf – nämlich durch den Rück­griff auf das bereits im 17. Jahr­hun­dert entwi­ckelte, aber erst im 19. Jahr­hun­dert zu poli­ti­scher Wirk­mäch­tig­keit gekom­mene Konzept des ortho­doxen, aus „Großruss:innen“, „Kleinruss:innen“ und „Weißruss:innen“ bestehenden „drei­ei­nigen Volkes“ als orga­ni­sche Inter­es­sens­ein­heit der Kirche, des Monar­chen und seiner Unter­tanen. Eine poli­ti­sche Subjek­ti­vität brauchte ein solches „Volk“ nicht, da sein Wesen sich auf einer geis­tigen und kultu­rellen Einheit zu speisen hatte. Sobald sich jedoch russi­sche Intel­lek­tu­elle auf die Suche nach einer kultu­rell einheit­li­chen, geistig vereinten und histo­ri­schen verwur­zelten russi­schen „Nation“ machten, stießen sie zwangs­läufig auf den kultu­rell und sozial zutiefst unein­heit­li­chen Charakter der impe­rialen Gesell­schaft. Dieser offen­sicht­liche Wider­spruch bewegte sie jedoch nicht dazu, die Grund­lagen ihrer Welt­an­schauung zu über­denken: Das euro­päi­sche natio­nen­zen­trierte Welt­bild hatte sich bereits zu fest in ihrem Bewusst­sein verankert.

Um die Einheit von „Volks­geist“ und „Volks­körper“ zu stärken, schlugen sie vor, zu seinen vom Westen unver­dor­benen „Ursprüngen“ zurück­zu­kehren. Dabei stand als Symbol der russi­schen kultu­rellen und histo­ri­schen Authen­ti­zität einzig der Mythos von der mittel­al­ter­li­chen Kyiver Rus und ihrem slavisch-russischen Volk zu Verfü­gung. Dieser Mythos, obwohl erst Mitte des 17. Jahr­hun­derts von Kyiver Geist­li­chen kreiert, wurde immer wieder für den Kampf gegen die polni­sche Aris­to­kratie aktualisiert.

So begann sich ab den 1840er Jahren in den Köpfen gebil­deter Russ:innen ein Komplex von Vorstel­lungen über sich und die Welt abzu­zeichnen, in dem sich die Grenze zwischen ihnen selbst und dem bedeut­samen, aber uner­reich­baren west­li­chen „Anderen“ heraus­bil­dete. Die von der Disso­nanz zwischen dem Ideal der Nation und der Realität des Impe­riums ausge­löste Frus­tra­tion führte viele sich als euro­pä­isch verste­hende Intel­lek­tu­elle Russ­lands dazu, sich gegen den imagi­nierten Westen zu posi­tio­nieren, indem sie das Terri­to­rium der heutigen Ukraine als Quelle russi­scher natio­naler Authen­ti­zität in Beschlag nahmen.

Der Wider­spruch zwischen der Hete­ro­ge­nität des konti­nen­talen Impe­riums und dem Bedürfnis, als Natio­nal­staat zu gelten, führte in der Praxis dazu, dass es keine Kohä­renz in der Wahr­neh­mung wie in der Beherr­schung des impe­rialen Staates gab. Daraus resul­tierten wiederum zuneh­mende Wider­sprüche und eine Insta­bi­lität inner­halb des Landes. Da jedoch die Eliten davon ausgingen, dass das „russi­sche Volk“ von einer intrin­si­schen Einheit beseelt und in Liebe zum Zaren geeint sei, und zugleich demo­kra­ti­sche Insti­tu­tionen, die diese Annahme einem Reali­täts­check unter­ziehen könnten, fehlten, begann man, innere Probleme ausschließ­lich als Werk von Feinden zu sehen, die die natür­liche Harmonie zwischen Herr­scher und Unter­tanen zerstören wollen würden. Als Feind traten dabei der „Westen“ und seine Agenten auf den Plan und die Ukraine wurde schon im 19. Jahr­hun­dert zu jenem verwund­baren Teil, der vom natio­nalen Körper losge­rissen werde, um Russ­land zu schwä­chen und ihm den Status als Groß­macht zu versagen.

Die Ukraine als imagi­näres Zentrum der russi­schen Grösse

Auf diese Weise entstand im 18. und 19. Jahr­hun­dert eine bestimmte Auswahl an Ideen über das „Russisch-Sein“, die die konkrete poli­ti­sche Aufgabe, die sich vor den Eliten des russi­schen Impe­riums aufgetan hatte, lösen sollten. Diese Aufgabe bestand darin, das tradi­tio­nelle Reich von den west­li­chen „Seuchen“, den natio­nalen und demo­kra­ti­schen Revo­lu­tionen, fern­zu­halten. Die Ukraine erschien in diesem Blick­winkel als Verkör­pe­rung der kultu­rell authen­ti­schen russi­schen Nation und der histo­ri­schen Konti­nuität russi­scher Staat­lich­keit und wurde damit zum Boll­werk der „russi­schen“ (impe­rialen und auto­kra­ti­schen) Zivi­li­sa­tion vor der „west­li­chen“ (natio­nalen und demo­kra­ti­schen) Gefahr.

Darüber hinaus diente die von ortho­doxen Slaven besie­delte Ukraine dem Russi­schen Reich als demo­gra­phi­sches Reser­voir von „russi­schen“ Ortho­doxen, die man losschi­cken konnte, um andere Rand­ge­biete des Reiches zu kolo­ni­sieren und zu „zivi­li­sieren“, um so das wuchernde impe­riale Terri­to­rium zusam­men­zu­halten. Und nicht zuletzt war die Ukraine mit ihren reichen Natur­res­sourcen eine reale Stütze der wirt­schaft­li­chen und mili­tä­ri­schen Macht des Russi­schen Reiches, die notwendig war, um auf inter­na­tio­naler Ebene als Groß­macht auftreten zu können. All das führte dazu, dass sich am Ende des 19. Jahr­hun­derts im Bewusst­sein der poli­ti­schen Eliten endgültig die Vorstel­lung verfes­tigte, dass die Schaf­fung eines russi­schen natio­nalen Kern­ter­ri­to­riums durch die Assi­mi­la­tion der ukrai­ni­schen Bevöl­ke­rung das einzige Mittel sei, um das Impe­rium zu bewahren und mit dem imagi­nierten Westen auf Augen­höhe aufzu­treten. So fand sich die Ukraine im Zentrum der Vorstel­lungen russi­scher poli­ti­scher und intel­lek­tu­eller Eliten wieder, wenn es darum ging, wie Russ­land innere Stabi­lität und äußere Größe erlangen sollte. In Folge dessen wurden die Ukrainer:innen nicht nur ins Projekt des russi­schen Impe­riums, sondern auch in das der russi­schen Nation einge­flochten. In diesem Sinne unter­schied sich ihre Rolle im Selbst­bild der poli­ti­schen Eliten Russ­lands von der aller anderen Völker des Imperiums.

Schöne Lite­ratur als Realitätsersatz

Die oben beschrie­bene Welt­wahr­neh­mung ist in erster Linie ein Projekt der Eliten, die auch heute die glei­chen Narra­tive für ihre poli­ti­schen Zwecke mobi­li­sieren. Aber heißt dies, dass sie bloß als Top-Down-Manipulation wirk­mächtig wird? Ich wage zu behaupten, dass diese Mani­pu­la­tionen nicht jedes Mal mit der Leich­tig­keit funk­tio­nieren würden, mit der Russ:innen zum Beispiel der Anne­xion der Krim applau­dierten, wenn die entspre­chenden Vorstel­lungen nicht ins Verständnis von „Russisch-Sein“ einge­schrieben wären.

Kolo­niale Expan­sion, eine nicht konse­quente Moder­ni­sie­rung, die Versuche, den zaris­ti­schen Abso­lu­tismus in einem Europa der bürger­li­chen Revo­lu­tionen und Repu­bliken zu bewahren – all diese Prozesse haben die Selbst- und Welt­sicht der intel­lek­tu­ellen Eliten des Reiches geprägt. Der Messia­nismus, das Anti-Westlertum, die Negie­rung der Ukraine als selb­stän­diges Subjekt waren die Produkte dieses histo­ri­schen Kontexts. Das Problem liegt darin, dass all das nach und nach zum abso­luten und unver­rück­baren Wesens­kern russi­scher Iden­tität geworden ist. Das „Russisch-Sein“ als eine Ansamm­lung von Vorstel­lungen ist zwar eine Schöp­fung von Poli­ti­kern und Intel­lek­tu­ellen des 19. Jahr­hun­derts, aber mit der Verbrei­tung von allge­meiner Bildung im 20. Jahr­hun­dert fanden diese Vorstel­lung von sich und der Welt Einzug ins Selbst­bild breiter Bevöl­ke­rungs­kreise. Die im 18. und 19. Jahr­hun­dert entwi­ckelten Diskurse wurden in der sowje­ti­schen, vor allem der post-stalinschen Epoche zu klas­si­schen Beispielen russi­scher Kultur und werden als kano­ni­sche Beispiele russi­scher Schaf­fens­kraft jenseits allen histo­ri­schen Kontextes gesehen. Ange­sichts des Mangels an Insti­tu­tionen, die notwendig zum Aufbau eines Natio­nal­staates gehören– Staats­bür­ger­recht, reprä­sen­ta­tive Demo­kratie und andere Errun­gen­schaften der bürger­li­chen Revo­lu­tionen des 19. Jahr­hun­derts –, wurde in Russ­land die natio­nale Iden­tität vor allem entlang lite­ra­ri­scher Texte aufgebaut.

Dieser Lite­ra­tur­zen­trismus ist der Versuch, eine Grup­pen­iden­tität zu erlangen, wo keine Mittel zu ihrem realen Aufbau verfügbar sind – wie etwa Presse- oder Versamm­lungs­frei­heit. Der Lite­ra­tur­kult, zusammen mit dem Fehlen bürger­li­cher und poli­ti­scher Frei­heiten, hat dem russi­schen Natio­na­lismus einen bösen Streich gespielt, indem er das „Russisch-Sein“ mit einer unver­rück­baren und zugleich absolut anachro­nis­ti­schen Auswahl von Ideen und Begriffen verknüpfte.

Die post­so­wje­ti­sche Zeit

Die in den fried­li­chen Revo­lu­tionen von 1989-1990 in Osteu­ropa so viru­lente Idee der staats­bür­ger­li­chen Nation, die auf kollek­tiver Teil­nahme am poli­ti­schen Leben begründet ist und an die das neue Russ­land nach dem Ende der Sowjet­union hätte anknüpfen können, wurde in post­so­wje­ti­scher Zeit rasch entwertet. Die neuen olig­ar­chi­schen Eliten haben den demo­kra­ti­schen Diskurs bloß genutzt, um natio­nales Vermögen zu plün­dern, und als Ergebnis fingen viele russi­sche Bürger:innen an, Demo­kratie mit Verfall zu asso­zi­ieren. Zur glei­chen Zeit gewannen in der Gesell­schaft Konzepte der Nation, die den diskre­di­tierten Ideen des Libe­ra­lismus und der Demo­kratie zuwi­der­liefen, an Boden. Intel­lek­tu­elle fingen an, ihre Inspi­ra­tion aus den Werken monar­chis­ti­scher Emigranten und konser­va­tiver Denker zu schöpfen, die zu Sowjet­zeiten verboten waren, nun aber den Buch­markt über­flu­teten. Dadurch erfolgte eine unkri­ti­sche Verin­ner­li­chung der poli­ti­schen Konzepte und Mytho­lo­gien des späten 19. und frühen 20. Jahr­hun­derts durch das post­so­wje­ti­sche Lese­pu­blikum. Es ist zentral, dass die Ukraine – entweder als Ganzes oder Teile von ihr – in diesen wieder zum Leben erweckten Narra­tiven ins Gewebe der imagi­nierten russi­schen Nation einge­woben war.

Als Putin und seine Mann­schaft an die Macht gekommen waren, verzich­teten sie auf ein einheit­li­ches Konzept einer russi­schen Nation. So konnten sie sich die Möglich­keit offen­lassen, je nach poli­ti­schem Bedarf unter­schied­liche diskur­sive Hebel zu betä­tigen. Doch der Groß­teil der diskur­siven Instru­mente in ihrem Arsenal appel­lierte an das Ressen­ti­ment und das Gefühl, die natio­nale Zusam­men­set­zung Russ­land stimme nicht mit den natio­na­lis­ti­schen ideo­lo­gi­schen Prämissen überein. Dieses Narrativ speiste natio­na­lis­ti­sche Bestre­bungen zur vorgeb­li­chen Wieder­her­stel­lung dieser Iden­tität von „Volk“ und Terri­to­rium und schuf die Illu­sion einer Inter­es­sens­gleich­heit zwischen Staat und Bevöl­ke­rung. Und auch wenn diese Mythen­schöp­fung zunächst ledig­lich zur gesell­schaft­li­chen Mobi­li­sie­rung gedacht war, haben Ideo­lo­gien die Eigen­schaft, außer Kontrolle zu geraten und auch ihre Schöpfer mit sich zu reißen.

Der untote Leichnam des russi­schen Ressentiments

Man stellt sich unfrei­willig die Frage: Kann man über­haupt ein demo­kra­ti­sches und nicht impe­ria­les­Russ­land aufbauen, ohne die Ideo­lo­geme in Frage zu stellen, die das impe­riale Projekt immer und immer wieder aufer­stehen lassen? Kann Russ­land sich verän­dern, wenn der russi­sche Durch­schnitts­bürger weiterhin denkt, dass sein Volk eine einma­lige Mission habe, wenn er weiterhin von seiner „staats­tra­genden Rolle“ in den Geschichts­lehr­bü­chern und von seiner „beson­deren Mission“ in den Werken „großer russi­scher Schrift­steller“ liest, wenn er weiterhin Gedichte lernt wie jenes von Fëdor Tjutčev, wonach man „Russ­land nicht mit dem Verstand begreifen, nicht mit allge­meinen Maß messen“ könne?

Ohne eine grund­le­gende kriti­sche Neube­wer­tung werden diese Narra­tive des natio­nalen Selbst­be­wusst­seins immer und immer wieder den verwe­senden Leichnam des russi­schen Ressen­ti­ments an die Ober­fläche treiben, sobald die Macht­haber wieder einmal das Bedürfnis danach haben und entspre­chende Impulse geben sollten. Ohne das Bewusst­sein für die histo­ri­sche Kontex­tua­lität der für „Russ:innen“ kano­ni­schen Vorstel­lungen von ihnen selbst und der sie umge­benden Welt, ohne ihre kriti­sche Dekon­struk­tion und vor allen ohne stabile Insti­tu­tionen, die diese Dekon­struk­tion möglich machen würden, riskiert ein „Russ­land der Zukunft“, wie es sich russi­sche Oppo­si­tio­nelle aktuell ausmalen, wieder einmal den Weg zu gehen, den es schon mehr­mals gegangen ist: von Versu­chen demo­kra­ti­scher Umge­stal­tung hin zur Diktatur. Es versteht sich von selbst, dass sich diese Dekon­struk­ti­ons­pro­zesse nicht auf einen kleinen Kreis der „Auser­wählten“ beschränken dürfen. Eine unab­ding­bare Voraus­set­zung dafür ist nicht zuletzt die Über­win­dung der erschre­ckenden sozialen Ungleich­heit, die nicht nur die Beja­hung des Krieges, sondern auch die unmit­tel­bare Teil­nahme an ihm möglich macht.

Die ukrai­ni­sche Unab­hän­gig­keit und die impe­riale Blindheit

Ein Schlüs­sel­faktor, der zu Russ­lands Fehl­kal­ku­la­tion in seiner „Mili­tär­ope­ra­tion“ führte, war es, den Ukrainer:innen jede Hand­lungs­fä­hig­keit abzu­spre­chen. Mit dem massiven Wider­stand der ukrai­ni­schen Bevöl­ke­rung konfron­tiert, konnten russi­sche Nationalist:innen mit Entsetzen beob­achten, wie ihre imagi­näre Welt der ewigen und intrin­si­schen Einheit der Russ:innen und der Ukrainer:innen in sich zusam­men­fällt. Als Putin plante, Kyiv in drei Tagen einzu­nehmen, vergaß er, ein kleines Detail zu berück­sich­tigen: Die Ukraine ist nicht von den fiktiven, dümm­li­chen Bauern aus sowje­ti­schen Filmen bevöl­kert. Dort leben reale Menschen, die sich in den 30 Jahren Unab­hän­gig­keit an demo­kra­ti­sche Wahlen gewöhnt und sogar an mehreren Revo­lu­tionen gegen auto­ri­täre und korrupte Herr­scher teil­ge­nommen hatten. In diesem Prozess haben sie eine eigene, von Russ­land unab­hän­gige Gemein­schaft hori­zon­taler Soli­da­rität – eine Nation – geschaffen, die viele von ihnen zu vertei­digen bereit sind.

Die impe­riale Blind­heit betrifft nicht nur die pro Putin und pro Krieg einge­stellte Teile der russi­schen Öffent­lich­keit, sondern auch den Groß­teil der Vertreter der Titu­lar­na­tion. Die Stimmen der Bürger:innen von Staaten, die Russ­land zu ihrer Einfluss­sphäre zählt, sowie der Vertreter:innen ethni­scher Minder­heiten inner­halb Russ­lands selbst, finden bei diesen kaum Gehör, unab­hängig von ihrer Einstel­lung zu Putin und zum Krieg. Wenn man in einem Diskurs geboren und aufge­wachsen ist, der Russ­land ausschließ­lich als „Natio­nal­staat“ kate­go­ri­siert, ist es kaum möglich zu sehen, dass Russ­land von Millionen bewohnt wird, die sich im „russi­schen“ natio­nalen Projekt nicht reprä­sen­tiert sehen, vor allem wenn dieses die Form eines mili­ta­ri­sierten Ethno­na­tio­na­lismus annimmt. Dies bedeutet, dass wenn es einmal wieder eine Staats­krise geben sollte, die russi­schen Intel­lek­tu­ellen aufgrund ihrer impe­rialen Blind­heit dem Zusam­men­bruchs ihres Impe­riums, das sie für einen Natio­nal­staat halten, einmal mehr hilflos zusehen werden.

Ist eine russi­sche deko­lo­niale und eman­zi­pa­to­ri­sche Kultur möglich?

Die Ukrainer:innen müssen sich damit abfinden, dass die Russ:innen weiterhin ihre Nachbar:innen bleiben. Es ist also in ihrem Inter­esse, dass diese ein nicht aggres­sives Staats­wesen aufbauen und ein solches Bild von sich und von der Welt entwi­ckeln, das die Souve­rä­nität der Nach­bar­staaten nicht in Frage stellt. In der Ukraine gibt es eine Gemein­schaft, die Impulse für weitere Verän­de­rungen in Russ­land geben kann: Die russisch­spra­chigen Ukrainer:innen, die teil­weise in eben­jenem russi­schen impe­rialen Diskurs aufge­wachsen sind, die aber zugleich Zugang zu alter­na­tiven, anti­im­pe­rialen Narra­tiven gefunden haben. Der Krieg hat Millionen von Ukrainer:innen die Erfah­rung von Soli­da­rität, Selbst­or­ga­ni­sa­tion und hori­zon­taler Vernet­zung gegeben, im Zuge dessen sich eine poli­ti­sche „Nation“ formiert, wenn wir eine solche als poli­ti­sche Soli­dar­ge­mein­schaft betrachten.

Diese Ukrainer:innen könnten den Russ:innen demons­trieren, wie man ein poli­ti­sches Gemein­wesen aufbauen und ohne Impe­rium leben kann. Sie könnten dafür die russi­sche Sprache nutzen, die kein exklu­sives Eigentum der Russ:innen und schon gar nicht Putins ist, um mit ihrer Hilfe eine eman­zi­pa­to­ri­sche Kultur zu schaffen und Russ­land zugleich das Monopol auf die russi­sche Sprache zu nehmen. Die Provin­zia­li­sie­rung und Appro­pria­tion der russi­schen Sprache eröffnet auch neue Möglich­keiten für Kontakte zwischen ehema­ligen Subal­ternen Russ­lands und für deren kollek­tiven Wider­stand gegen das impe­riale Zentrum. Womög­lich könnte eine solche russi­sche Sprache zum Instru­ment der Subver­sion werden, zu einem Schlüssel für die Umwand­lung des Raumes eines ehema­ligen Impe­riums in einen Raum radi­kaler Befreiung.

Über­set­zung aus dem Russi­schen: Gleb J. Albert