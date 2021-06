Dirk Moses hat einen drin­gend benö­tigten und gedan­ken­rei­chen Text über die deut­sche Praxis des Holocaust-Gedenkens und dessen Miss­brauch geschrieben. „Der deut­sche Kate­chismus“, wie Moses ihn nennt, wird von „selbst­er­nannten Hohe­pries­tern“ getragen, die unter anderem behaupten, der Holo­caust sei einzig­artig, der Anti­se­mi­tismus ein von anderen Formen des Rassismus klar unter­scheid­bares Vorur­teil und Anti­zio­nismus sei Anti­se­mi­tismus gleichzusetzen.

Ein Kontext, in dem Moses’ Essay zu verstehen ist, ist mithin die Debatte über den Anti­se­mi­tismus. Der Grund, warum diese Debatte unge­fähr im letzten Jahr­zehnt so hitzig geworden ist, liegt nicht so sehr daran, dass die Fälle von Anti­se­mi­tismus in die Höhe geschnellt sind, sondern dass das Thema Israel und Paläs­tina untrennbar mit dem Thema Anti­se­mi­tismus selbst verwoben ist. Wir reden ja deshalb so viel über Anti­se­mi­tismus, weil wir uns nicht einig sind, wie er zu defi­nieren ist: Wie unter­scheidet man zwischen anti­se­mi­ti­schen Äuße­rungen und legi­timer Kritik an Israel, so hart und schmerz­haft sie für manche auch sein mag? Poin­tiert ausge­drückt besteht die Heraus­for­de­rung darin, einer­seits die spezi­fi­sche Erin­ne­rung an den Holo­caust am Leben zu erhalten und Anti­se­mi­tismus zu bekämpfen, wo er auftaucht, und andrer­seits den univer­sellen Wert, der aus dem Holo­caust hervor­ging, einzu­lösen: dass gleiche Rechte und Garan­tien für ein Leben frei von Diskri­mi­nie­rung für alle Menschen grund­le­gend sind – Rechte, die den Paläs­ti­nen­sern heute von Israel verwei­gert werden.

Dieses Geflecht in Span­nung zu halten, ohne es zu zerbre­chen, ist das, was Deut­sche, Juden und viele andere trennt, weil es eine unmög­liche Aufgabe ist: Kein Argu­ment kann es recht­fer­tigen, einer Gruppe von Menschen gleiche Rechte zu verwei­gern – schon gar nicht die Erin­ne­rung an den Holo­caust. Der Wert von Moses’ Inter­ven­tion in diesem intel­lek­tu­ellen und poli­ti­schen Moment der wissen­schaft­li­chen und öffent­li­chen Debatte über Anti­se­mi­tismus in Deutsch­land, Europa, den USA, Israel, Paläs­tina und darüber hinaus liegt darin, darauf hinzu­weisen, wie in Deutsch­land die Erin­ne­rung an den Holo­caust, die wir mit Werten wie Mensch­lich­keit, Gerech­tig­keit und Rechten zu verbinden versu­chen, dennoch zu einem legi­ti­mie­renden Schutz­schild und einer Recht­fer­ti­gung für die Diskri­mi­nie­rung von Paläs­ti­nen­sern durch israe­li­sche Juden geworden ist. In meinen Augen ist das heute das drin­gendste und wich­tigste Problem des deut­schen Umgangs mit der Vergangenheit.

Die Immu­ni­sie­rung Israels gegen Kritik

Deutsch­lands Geschichte der Vergan­gen­heits­auf­ar­bei­tung hat sich, sehr grob skiz­ziert, von einer anfäng­li­chen Verwei­ge­rung, sich zu seinen Verbre­chen zu bekennen, ab den 1970er Jahren zu einer beein­dru­ckenden sozialen, kultu­rellen und poli­ti­schen Bewe­gung entwi­ckelt, die die NS-Verbrechen einräumte und sich zu ihnen bekannte, wie Helmut Walser Smith in seinem Beitrag zur Debatte betont. Sie ist zu einem Modell dafür geworden, wie man mit einer gewalt­samen natio­nalen Vergan­gen­heit lebt. Seit etwa zwanzig Jahre zeichnet sich in Deutsch­land jedoch noch eine andere Entwick­lung des auf den Anti­se­mi­tismus bezo­genen Erin­nerns ab, die Dirk Moses klar erkannte: Sie heiligt Israels Status als immun gegen histo­ri­sche und evidenz­ba­sierte Argu­mente und dessen Verständ­nis­lo­sig­keit für die Erfah­rung der unter der Besat­zung lebenden Paläs­ti­nenser. Diese Verschie­bung der jüngsten Erin­ne­rungs­po­litik mit Begriffen zu iden­ti­fi­zieren, die der Sprache des Heiligen und des Profanen entliehen sind, ist nicht falsch – denn genau in dieser Sprache stellen sich die Anhänger dieses Glau­bens selbst dar.

Ich verstehe, woher dieses deut­sche Empfinden kommt, und zwar aus dem Wunsch, für den Holo­caust zu sühnen. Es spie­gelt auf einer gewissen Ebene ein deut­sches Gefühl – und Gefühl ist hier das rich­tige Wort –, dass die Deut­schen ihren eigenen Ansichten über Juden nicht ganz trauen können und es daher besser ist, sich ganz auf die Seite Israels zu stellen und es bedin­gungslos zu unter­stützen. Doch damit igno­rieren sie die Meinungs­viel­falt unter Juden in der Frage von Israel und Paläs­tina. Es gibt dazu kaum einen Konsens. Viele Juden in Israel und anderswo lehnen die israe­li­sche Politik der Diskri­mi­nie­rung der Paläs­ti­nenser ab. Warum reprä­sen­tieren offi­zi­elle deut­sche Akteure und deut­sche Medien diese Posi­tion nicht, geschweige denn, dass sie sie über­nehmen würden?

Dieser die offi­zi­elle Politik wie auch die Haltung der Medien in Deutsch­land domi­nie­rende Ansatz basiert auf dem Axiom, eine Lektion des Holo­causts bestehe darin, dass Juden und Israel (oder genauer gesagt: israe­li­sche Juden) immer im Recht seien. Es wäre aller­dings ein Gebot der Weis­heit, keine mensch­liche Gruppe so zu verehren, als wäre diese allen mora­li­schen Vorwürfen und aller histo­ri­scher Verant­wor­tung enthoben. Aus dem Holo­caust zu lernen, dass alle Menschen ein Leben in Würde und mit grund­le­genden Rechten verdienen, außer gerade jene, denen diese Rechte von israe­li­schen Juden verwei­gert werden, ist eine mora­li­sche Farce und ein Hohn. Ich bin ein israe­li­scher Jude, der in Amerika lebt. Ich bin genauso miss­trau­isch gegen­über Philo­se­miten, die denken, dass Israel nichts falsch machen könne, wie gegen­über Anti­se­miten, die denken, dass Juden ewig schuld seien. Hüte dich ebenso vor denen, die dich heilig­spre­chen, wie vor jenen, die dich entmensch­li­chen. Mir ist es lieber, israe­li­sche Juden als Menschen zu behan­deln, die genau wie alle anderen Menschen nach ihrem Tun beur­teilt werden – in dem sich notwen­di­ger­weise gute und nicht so gute Taten mischen –, und dafür auch verant­wort­lich gemacht werden.

Eine Frage der Realität

Dieje­nigen, die dieses einschrän­kende Verständnis der Erin­ne­rung an den Holo­caust, Israels und des Anti­se­mi­tismus teilen, haben faktisch jede ernst­hafte Debatte über diese Themen in Deutsch­land erstickt. Sie sehen jüdi­sche Israelis reflex­artig als Opfer und schalten paläs­ti­nen­si­sche Stimmen in Deutsch­land syste­ma­tisch aus. Das macht sie blind für die Tatsache, dass es zwischen dem Jordan und dem Mittel­meer zwei natio­nale Gruppen von etwa 6,8 Millionen Juden und 6,8 Millionen Paläs­ti­nen­sern gibt – das heißt eine Gruppe, die alle Rechte hat und diese auf verschie­dene Weise der anderen verwei­gert (etwa durch syste­mi­schen Rassismus gegen­über den paläs­ti­nen­si­schen Bürgern Israels, die Besat­zung im West­jor­dan­land oder die Blockade des Gaza­strei­fens, die der Schaf­fung eines riesigen Gefäng­nisses gleich­kommt). Allge­meiner gespro­chen und um dem außer­or­dent­lich aufschluss­rei­chen Beitrag von Frank Biess zu dieser Debatte zu folgen, setzt sich die Erin­ne­rung an den Holo­caust in Deutsch­land heute in einer Form fort, die nicht-jüdische und nicht ethnisch-weiße Deut­sche, die einen wach­senden Teil der deut­schen Gesell­schaft ausma­chen, aus der Debatte ausschließt.

Wenn es eine Lehre aus dem Holo­caust gibt, dann dieje­nige, dass alle Menschen gleiche Rechte und ein Leben in Würde verdienen. Das Beharren auf glei­chen Rechten für Paläs­ti­nenser (unter welchem poli­ti­schen Arran­ge­ment auch immer) kann nicht als anti­se­mi­tisch ange­sehen werden. Die Situa­tion in Israel und Paläs­tina durch Begriffe wie „Apart­heid“ und „Sied­ler­ko­lo­nia­lismus“ zu kenn­zeichnen, kann disku­tiert und bestritten werden, ebenso wie die Posi­tionen der gewalt­freien sozialen Bewe­gung BDS oder jene von paläs­ti­nen­si­schen Stimmen, die ihre Erfah­rung und ihre Politik formu­lieren – aber sie sind nicht anti­se­mi­tisch. Bill Niven hat Moses dafür kriti­siert, dass er an einige dieser Themen nicht hinrei­chend ausge­wogen heran­ge­gangen sei. Zu diffe­ren­zieren ist immer ein kluger Rat. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass es hier nicht um Ausge­wo­gen­heit geht, sondern darum, in Deutsch­land zuzu­geben, dass diese Themen einen legi­timen Teil der Ausein­an­der­set­zung bilden, und Ausge­wo­gen­heit – oder Komple­xität – nicht als Argu­ment benutzt werden dürfen, um die gewalt­tä­tige Realität von Besetzten und Besat­zern zu kaschieren. Die israe­li­sche Menschen­rechts­gruppe B’tselem veröf­fent­lichte kürz­lich einen detail­lierten Bericht (A Regime of Jewish Supre­macy from the Jordan River to the Medi­ter­ra­nean Sea: This is Apart­heid), dem ein ähnli­cher von Human Rights Watch folgte (A Thres­hold Crossed: Israeli Autho­ri­ties and the Crimes of Apart­heid and Perse­cu­tion). Diese Exper­ten­gut­achten sollten disku­tiert und debat­tiert werden; es sind keine ketze­ri­schen Doku­mente, die man ins Feuer wirft. Bücher zu verbrennen, ist, meta­pho­risch gespro­chen, nicht die Antwort; die einzige ist, sich der Geschichte zu stellen.

Anti­se­mi­tismus?

Deut­sche, die solche apolo­ge­ti­schen Ansichten vertreten, haben die Unver­fro­ren­heit, Juden, Israelis und andere, die anderer Meinung sind als sie, als Anti­se­miten zu beschimpfen. Sie teilen die reflex­ar­tige Reak­tion, Anti­zio­nismus mit Anti­se­mi­tismus gleich­zu­setzen. Doch wir sollten den Kampf gegen Anti­se­mi­tismus von den Ausein­an­der­set­zungen über Zionismus und Anti­zio­nismus und über die israe­li­sche Politik trennen. Anti­se­mi­tismus ist eine Form von Rassismus oder Diskri­mi­nie­rung und niemals akzep­tabel. Zionismus hingegen ist, wie jede Form von Natio­na­lismus, immer disku­tabel. Das wich­tigste Prinzip in diesen Ausein­an­der­set­zungen muss die Unter­stüt­zung der Gleich­be­rech­ti­gung aller Einwohner sein, die zwischen dem Jordan und dem Mittel­meer leben. Wie diese Bewohner sich entscheiden, diese Rechte poli­tisch aufzu­teilen – in einem Staat, in zwei Staaten, in einer Konfö­de­ra­tion oder irgend­einem anderen poli­ti­schen Arran­ge­ment –, ist ihre Sache. Eine weite histo­ri­sche Perspek­tive ist in diesem Zusam­men­hang hilf­reich. Juden sind seit langer Zeit über die Frage der jüdi­schen Selbst­be­stim­mung gespalten. Sollen wir, als ein Erbe des Holo­caust, Hannah Arendt, Martin Buber und Judah Magnes als Anti­se­miten betrachten, weil sie sich eine jüdi­sche Heimat nicht als exklu­siven jüdi­schen, sondern als bina­tio­nalen Staat vorstellten?

Die restrik­tiven deut­schen Ansichten über Anti­se­mi­tismus, Israel und Paläs­tina haben die Regie­rungs­po­litik auf Bundes- und lokaler Ebene beein­flusst. Die deut­sche Regie­rung unter­stützt das IHRA-Dokument (Inter­na­tional Holo­caust Remem­brance Alli­ance) von 2016 zum Thema Anti­se­mi­tismus, das unge­achtet der ursprüng­li­chen Absichten seiner Verfasser inzwi­schen zu einer Waffe geworden ist, um Kritik an Israel zum Schweigen zu bringen. Der Bundestag hat eine Reso­lu­tion verab­schiedet, in der die BDS-Bewegung als anti­se­mi­tisch bezeichnet wird. Es wird gefor­dert, mit einer Stimme zu spre­chen. Ein deut­scher Kollege schrieb mir vor ein paar Wochen während der jüngsten Gewalt in Israel und Gaza: „Dies ist eine neue Etappe in der Geschichte unserer Demo­kratie; die Medien spre­chen alle mit einer Stimme, aber sie scheinen dies nicht unter starkem Zwang von oben zu tun, sondern weil jeder den anderen über­treffen und ausste­chen will, wenn es darum geht, den Anti­se­mi­tismus in Deutsch­land zu bekämpfen.“

Es hat Gegen­wind gegeben. Im Dezember 2020 lancierten deut­sche Kultur­ein­rich­tungen die „Initia­tive GG 5.3 Welt­of­fen­heit“ für Meinungs­frei­heit in Kunst und Wissen­schaft, dieje­nigen einge­schlossen, die einen Boykott Israels unter­stützen wollen. Die im März 2021 veröf­fent­lichte „Jeru­sa­lemer Erklä­rung gegen Anti­se­mi­tismus“ (JDA), zu deren Verfas­sern ich gehörte, gab Richt­li­nien zur Unter­schei­dung zwischen anti­se­mi­ti­scher Rede und legi­timer Kritik an Israel vor. Die mehr als 300 Unter­zeichner, renom­mierte Namen aus den Berei­chen Holocaust-, Nazi-, Antisemitismus-, Juden- und Israel­for­schung, teilen die Verpflich­tung, Anti­se­mi­tismus zu bekämpfen, Meinungs­frei­heit zu schützen und gleiche Rechte für alle Bewohner des Heiligen Landes zu fordern. Einige Reak­tionen auf diese Initia­tive in Deutsch­land waren jenseits von Gut und Böse und rich­teten sich insbe­son­dere gegen deut­sche Kollegen. Der Frank­furter Bürger­meister Uwe Becker, Chef der Deutsch-Israelischen Gesell­schaft und Anti­se­mi­tis­mus­be­auf­tragter des Landes Hessen, veröf­fent­lichte kürz­lich einen Artikel, in dem er den JDA-Unterzeichnern vorwarf, die Zerstö­rung Israels zu unter­stützen. Wir befinden uns im Reich gewalt­tä­tiger Fanta­sien, und man fühlt sich unan­ge­nehm an frühere anti­se­mi­ti­sche Phan­tasmen erin­nert: Wieder sind die Juden – diesmal jene auf der Linken – allmächtig und für alles Böse verantwortlich.

Eine andere Erinnerungspolitik

Wir brau­chen eine andere deut­sche Erin­ne­rung an den Holo­caust und eine andere Ausein­an­der­set­zung mit dem Anti­se­mi­tismus, mit Israel und mit Paläs­tina – für Deut­sche, Juden und Paläs­ti­nenser. Deutsch­land hat vor einigen Tagen ange­kün­digt, dass es den Genozid, den es in Namibia in den frühen 1900er Jahren begangen hat, aner­kennt und Wieder­gut­ma­chung leisten wird. Dies rückt eines der Elemente von Moses’ „Kate­chismus“ – die Einzig­ar­tig­keit des Holo­caust – in ein anderes Licht. Wie Udi Green­berg in seinem Beitrag zur Debatte anmerkte, erfor­dert die Aner­ken­nung des Geno­zids in Namibia von den Deut­schen nicht, von ihrer Auffas­sung der beson­deren Rolle des Holo­causts für die Bildung der deut­schen natio­nalen Iden­tität abzu­rü­cken. Eine solch kluge Verbin­dung, die manchen bis heute wider­sprüch­lich erscheint – nämlich die Fähig­keit, gleich­zeitig den Völker­mord in Namibia anzu­er­kennen, ohne den Holo­caust zu schmä­lern –, wäre in Deutsch­land nun aller­dings auch ange­zeigt, um das Holocaust-Gedenken und die Kritik an Israels Verlet­zung der Menschen­rechte und der poli­ti­schen Rechte der Paläs­ti­nenser zusammenzuführen.

Der Holo­caust hat den Deut­schen eine blei­bende mora­li­sche Verpflich­tung aufer­legt, diesen zu erin­nern und Anti­se­mi­tismus zu bekämpfen. Gleich­zeitig ist die Geschichte des Anti­se­mi­tismus seit der Grün­dung des Staates Israel nicht einfa­cher, sondern kompli­zierter geworden. Die Bedin­gungen für die jüdi­schen Gemeinden in der Diaspora als Minder­heiten in ihren jewei­ligen Staaten sind nicht zu verglei­chen mit jenen der Juden als einer souve­ränen Mehr­heit im Staat Israel. Auf der ganzen Welt werden Juden als Minder­heit in Staaten von Anti­se­miten ange­griffen, während Israel den Paläs­ti­nen­sern in der Vergan­gen­heit und in der Gegen­wart Unrecht zuge­fügt hat und weiter zufügt. Juden können sowohl Opfer sein als auch andere zum Opfer machen. Diese Komple­xität sollte man zur Kenntnis nehmen.

Die Deut­schen sollten nach einem Weg suchen, den Anti­se­mi­tismus zu bekämpfen und das Gedenken an den Holo­caust zu pflegen, aber zugleich auch die Kritik an Israel wegen der Verwei­ge­rung glei­cher Rechte für Paläs­ti­nenser als legi­timen Teil der Ausein­an­der­set­zung aner­kennen. Das bedeutet nicht, dass man mit dieser Kritik einver­standen sein muss. Es wäre jedoch ein erster Schritt hin zu einer ernst­haften öffent­li­chen Diskus­sion darüber, wie man die rich­tigen Worte findet, um die Verpflich­tung zur Erin­ne­rung an den Holo­caust und die Kritik an Israel wegen der Verwei­ge­rung glei­cher Rechte für die Paläs­ti­nenser mitein­ander in ein Verhältnis zu bringen. Dies ist eine heikle, schwie­rige Heraus­for­de­rung; es ist aber nicht unmög­lich, wenn der dafür notwen­dige mora­li­sche und zivile Mut vorhanden ist, sich der Vergan­gen­heit immer wieder neu zu stellen. Wenn es eine Lehre gibt, die man aus dem Holo­caust ziehen kann, dann ist es dieje­nige, dass diese Heraus­for­de­rung die Anstren­gung wert ist.

Der Beitrag der Wissenschaft

Die Grenze zwischen wissen­schaft­li­chem Streben und poli­ti­schem Enga­ge­ment ist in dieser Debatte oft unscharf, ganz so, wie sie im Histo­ri­ker­streit Mitte der 1980er Jahre über die Einzig­ar­tig­keit des Holo­caust und des „Dritten Reiches“ verwischt wurde. Akade­miker in Deutsch­land sollten ihre Stimme erheben; Regie­rungs­ver­treter und Medi­en­leute sollten auf Wissen­schafter hören und die Arbeit lokaler Akti­visten zur Kenntnis nehmen. Sa’ed Atshan und Katha­rine Galor porträ­tieren in ihrem Buch The Moral Triangle: Germans, Israelis, Pales­ti­nians (2020) dieses konflikt­reiche Terrain am Beispiel von Berlin, wo sie Räume aufspüren, in denen Deut­sche, Israelis und Paläs­ti­nenser gemeinsam aktiv und soli­da­risch sind, was dabei hilft, wech­sel­sei­tige Aner­ken­nung und wieder­her­stel­lende Gerech­tig­keit (resto­ra­tive justice) zu schaffen.

In der Wissen­schaft haben sich die Felder der Holocaust-, der Israel- und der Palästina-Studien in Rich­tung einer inte­gra­tiven Geschichte bewegt. Ein erster Anlauf­punkt dafür ist das wegwei­sende, von Bashir Bashir und Amos Gold­berg gemeinsam heraus­ge­ge­bene Buch The Holo­caust and the Nakba: A New Grammar of Trauma and History (2018), das Gegen­stand von Diskus­si­ons­foren im Journal of Geno­cide Rese­arch und in der Zeit­schrift Central Euro­pean History war. Die Debatten über das Thema sind fruchtbar und gehen weiter. Meines Erach­tens ist es nicht die Frage, ob man die beiden Ereig­nisse – den Holo­caust und die Nakba, d.h. die Vertrei­bung der Paläs­ti­nenser aus dem israe­li­schen Staats­ge­biet von 1948 – gemeinsam erfor­schen sollte, sondern wie man dies aufschluss­reich tun kann. Die beiden Ereig­nisse sind in ihrem Ausmaß und ihrem histo­ri­schen Charakter völlig unter­schied­lich; es geht nicht darum, sie zu verglei­chen, sondern ihre bedeu­tungs­ge­la­denen Bezie­hungen in der Geschichte und der Erin­ne­rung nach­zu­zeichnen, nicht zuletzt, weil die Zeit­ge­nossen schon damals und auch später sie auf unter­schied­liche Weise als aufein­ander bezogen betrach­teten. Wich­tige wissen­schaft­liche Arbeiten haben verschie­dene Stränge dieser Bezie­hungen zwischen Europa, Deutsch­land, Israel und Paläs­tina jenseits eines binären und mora­li­sie­renden Verständ­nisses zusam­men­ge­tragen, so nament­lich das kürz­lich von Bashir Bashir und Leila Farsakh heraus­ge­ge­bene Buch The Arab and the Jewish Ques­tions: Geogra­phies of Enga­ge­ment in Pales­tine and Beyond (2020).

Die offi­zi­elle deut­sche Erin­ne­rung an den Holo­caust und ihr Umgang mit Anti­se­mi­tismus, Israel und Paläs­tina, wie sie sich heute darstellen, sind hingegen auf dem Weg ins Nichts. Es mangelt an Mensch­lich­keit für die Opfer, egal wer sie sind. Es kann in unserer Welt keine Recht­fer­ti­gung dafür geben, einer bestimmten Gruppe von Menschen gleiche Rechte zu verwei­gern. Die Verwei­ge­rung dieser Rechte implizit oder explizit mit der Erin­ne­rung an den Holo­caust zu recht­fer­tigen, ist eine krei­schende Dissonanz.

Über­set­zung: Svenja Golter­mann und Philipp Sarasin