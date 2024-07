Die anti­se­mi­ti­sche Welle, die seit dem 7. Oktober 2023 und dem darauf­fol­genden Krieg im Gaza-Streifen viele west­liche Länder erfasst hat, machte auch vor Harvard, der nach eigenem Selbst­ver­ständnis welt­weit führenden Univer­sität, keinen Halt. Die Liste an beschä­menden Vorfällen ist lang und reicht vom öffent­li­chen Bedrängen jüdi­scher Studie­render mit Kippa bis hin zur Verbrei­tung anti­se­mi­ti­scher Kari­ka­turen durch Studie­ren­den­gruppen. Diese anti­se­mi­ti­schen Vorfälle werden aller­dings von rechten Akteur*innen für ihre eigenen Zwecke poli­ti­siert und instru­men­ta­li­siert; die Angriffe auf Harvard sind Teil einer größeren Offen­sive gegen die US-amerikanischen Elite­uni­ver­si­täten von rechtsaußen.

Harvard und das „Jüdi­sche Problem“

Als Inbe­griff akade­mi­scher Exzel­lenz und der WASP-Kultur, also der White-Anglosaxon-Protestant Leistungs- und Funk­ti­ons­eliten, die die Univer­sität und das Land lange domi­nierten, war der jüdi­sche Erfolg in Harvard lange auch ein Ausdruck des gesell­schaft­li­chen Aufstiegs der Jüdinnen und Juden in den USA. Obwohl die jüdi­sche Gemein­schaft in den USA nur zwei Prozent der Bevöl­ke­rung ausmacht, waren in den 1960er Jahren an die 25 Prozent der Studie­renden in Harvard jüdisch. Noch heute liegt der Anteil jüdi­scher Studie­render in Harvard bei rund 10 Prozent.

Dabei mussten jüdi­sche Studie­rende in Harvard und anderen Ivy-League-Universitäten lange mit einem tief veran­kerten Anti­se­mi­tismus kämpfen. Damals – genau wie heute – stand die Frage nach der jüdi­schen Präsenz in Harvard im Fokus gesell­schaft­li­cher Auseinandersetzungen.

Wie der US-Historiker Jerome Karabel, Harvard-Absolvent und Sozio­lo­gie­pro­fessor an der Univer­sity of Cali­fornia at Berkeley, in seinem Buch The Chosen – The Hidden History of Admis­sion and Exclu­sion at Harvard, Yale, and Princeton zeigte, wurde ab den 1920er Jahren versucht, den Anteil jüdi­scher Studie­render nach unten zu drücken. Aus Angst, die WASP-Eliten würden ihre Söhne (weniger ihre Töchter, denn Harvard nahm damals nur verein­zelt Frauen auf) auf anderen Ivy League-Universitäten schi­cken, schlug der dama­lige Präsi­dent A. Lawrence Lowell 1922 eine Quote vor, mit dem Ziel, die Prozent­zahl jüdi­scher Studie­render von über 20 Prozent – und stei­gend – auf rund 15 Prozent zu drücken. Der Streit über das „Jewish problem“ spal­tete die Univer­sität und wurde teil­weise über die Presse ausge­tragen. Letzt­end­lich hatte Lowell Erfolg. Jüdi­sche Bewerber*innen wurden bei der Vergabe von Stipen­dien benach­tei­ligt. Durch seine Initia­tive wurden zudem die ausle­gungs­be­dürf­tige Kate­gorie „character“ – sowie später „perso­na­lity“ und „leader­ship“ Teil des Zulas­sungs­ver­fah­rens. Hinter diesen Chif­fren verbargen sich anti­se­mi­ti­sche Stereo­type. Jüdi­schen Bewerber*innen um Studi­en­plätze wurde entweder zu viel oder zu wenig Charakter, oder auch einfach der falsche Charakter beschieden. Charak­ter­for­mung in dem Sinne, wie sie sich Lowell vorstellte, erfolgte in einem WASP-Haushalt, nicht in den oftmals migran­tisch geprägten jüdi­schen Fami­lien, deren Abkömm­linge mit exzel­lenten akade­mi­schen Leis­tungen nach Harvard drängten.

Als Lowell das Amt des Univer­si­täts­prä­si­denten 1933 nach 24 Jahren abgab, war der Prozent­satz jüdi­scher Studie­render auf rund 12 Prozent gesunken. Auch unter der Ägide des neuen Präsi­denten James B. Conant ändert sich zunächst wenig. Bis 1941 stagnierte die Anzahl jüdi­scher Studie­render. Erst in der Nach­kriegs­zeit kam es zu einer meri­to­kra­ti­schen Wende, um deren genaue Ausfor­mung jahre­lange gestritten wurde, und zu einer wirk­li­chen Öffnung des Zulas­sungs­ver­fahren sowie zu der Trans­for­ma­tion Harvards zu einer inter­na­tio­nalen Univer­sität und globalen Marke. Die Anzahl jüdi­scher Studie­render stieg bis 1952 wieder auf 25 Prozent und blieb jahr­zehn­te­lang ähnlich hoch, sinkt aber wiederum seit einigen Jahren. Dies ist aller­dings weniger auf Anti­se­mi­tismus als auf demo­gra­fi­sche und bildungs­po­li­ti­sche Entwick­lungen zurück­zu­führen. Mitt­ler­weile machen andere Minder­heiten, vor allem asia­ti­sche Amerikaner*innen mit beinahe 30 Prozent und Afroamerikaner*innen mit 10 bis 14 Prozent einen Groß­teil der Studie­ren­dens­schaft aus.

Wie Karabel in seinem Buch zeigt, waren die Ausein­an­der­set­zungen um die Zulas­sungen in Harvard nur ein Teil eines größeren Diskurses um die Verlust­ängste der WASP-Eliten, die ihre Privi­le­gien und ihren gesell­schaft­li­chen und ökono­mi­schen Status durch die aufstre­bende jüdi­sche Gemein­schaft, oftmals erst vor einer oder zwei Gene­ra­tionen in die USA immi­griert, bedroht sahen. Damals wie heute waren – wenn auch unter verän­derten Vorzei­chen – Kultur­kampf und Anti­se­mi­tismus in Harvard eng verknüpft. Ging es damals darum, gesell­schaft­liche Räume gegen ein jüdi­sches Eindringen zu vertei­digen, wird heute der Kampf gegen Anti­se­mi­tismus genutzt, um vermeint­lich libe­rale und progres­sive Räume anzu­greifen und für den Rechts­kon­ser­va­tismus zurückzuerobern.

Ein Campus unter Druck von (rechts)außen

In das Licht der welt­weiten Öffent­lich­keit gerieten die anti­se­mi­ti­schen Vorfälle in Harvard Mitte Dezember 2023. In einer öffent­li­chen Kongress­an­hö­rung wurden die Univer­si­täts­prä­si­den­tinnen Clau­dine Gay (Harvard), Sally Korn­bluth (M.I.T.) und Liz Magill (Univer­sity of Penn­syl­vania) zu den anti­se­mi­ti­schen Vorfällen an den drei Univer­si­täten befragt. Von der fünf­stün­digen Befra­gung durch die Kongress­ab­ge­ord­neten machte ein kurzer Ausschnitt die Runde durch die Sozialen Medien, in dem die drei Präsi­den­tinnen wieder­holt von der Trump-nahen Abge­ord­neten Elise Stefanik (Harvard-Abschluss) gefragt wurden, ob der „call for geno­cide of Jews“, also der „Aufruf zum Völker­mord an den Juden“, gegen den jewei­ligen Code of Conduct, den Verhal­tens­kodex, zu dem sich alle Studie­renden verpflichten, verstoße. Den drei Univer­si­täts­prä­si­den­tinnen gelang es nicht, darauf eine über­zeu­gende Antwort zu geben. Auch auf die wieder­holte Nach­frage Stefa­niks verwies Gay auf den Kontext, in dem anti­se­mi­ti­sche Aussagen getroffen würden. Sie stellte also die Frage, ob auf „speech“ auch „conduct“ folge, in den Mittel­punkt. Dies konnte nicht nur als offene Einla­dung verstanden werden, eben von jener anti­se­mi­ti­schen Rede auf dem Campus Gebrauch zu machen, sondern hinter­ließ auch den verhee­renden Eindruck, dass Harvard bei anti­se­mi­ti­schen Vorfällen einen Laissez Faire-Ansatz verfolge.

Die Präsi­dentin der Univer­sity of Penn­syl­vania trat inner­halb von Tagen auf öffent­li­chen Druck hin zurück. Clau­dine Gay wurde zunächst durch die oberste Körper­schaft der Univer­sität, der soge­nannten Harvard Corpo­ra­tion, der Rücken gestärkt. Doch in den folgenden Wochen wurden Plagi­ats­vor­würfe gegen Clau­dine Gay laut. Eine maßgeb­liche Rolle in der Kampagne gegen Clau­dine Gay spielte der Akti­vist und selbst­er­nannte cultural warrior Chris­to­pher Rufo (mit Abschluss von Harvard Exten­sion, dem offenen Weiter­bil­dungs­pro­gramm der Univer­sität), der auf seinem Blog die ersten Plagiatsvorwürfe veröf­fent­licht hatte.

Bei den vermeint­li­chen Plagiaten handelte es sich teil­weise um Peti­tessen, teil­weise um grobe Verstöße gegen Harvards eigenes Regel­werk für Studie­rende. Letzt­end­lich wurde der Druck von Alumni/Alumnae und Spender*innen auf die reichste Univer­sität welt­weit mit einem Endow­ment von über 50 Milli­arden Dollar zu groß: Im Januar 2024 trat Clau­dine Gay zurück. Ihre Amts­zeit war die kürzeste in der Geschichte der Univer­sität. Seitdem ist Harvard nur teil­weise zur Ruhe gekommen.

Während­dessen versuchten externe Akteur*innen die Stim­mung auf dem Campus anzu­heizen. Zeit­weise fuhr zum Beispiel ein Last­wagen rund um den Campus in Cambridge, Massa­chu­setts, der von der rechts­kon­ser­va­tiven Gruppe Accu­racy in Media finan­ziert wurde, und Studie­rende, die nach dem 7. Oktober ein einsei­tiges anti-israelisches State­ment unter­schrieben hatten, mit Fotos und Namen als „Harvard’s leading Anti­se­mites“ titu­lierte. Viele Veran­stal­tungen zu Israel und Paläs­tina waren nur noch für Univer­si­täts­an­ge­hö­rige zugänglich.

Die Univer­sität versuchte, den Anse­hens­ver­lust mehr­gleisig anzu­gehen. Zum einen setzte sie auf Dialog und Debatte. Eine kaum über­schau­bare Reihe an Veran­stal­tungen zu Israel/Palästina ergänzten seitdem das Curri­culum. Taskforces gegen Anti­se­mi­tismus und anti­mus­li­mi­schen Rassismus wurden einge­richtet. Pro-palästinensische und pro-israelische Demons­tra­tionen fanden während des Früh­jahrs­se­mes­ters auf dem Campus mehr­mals wöchent­lich statt. Im Früh­jahr wurde auf dem Campus auch ein pro-palästinensisches Protest­camp errichtet. Mit einer Mischung aus Straf­maß­nahmen gegen die kampie­renden Student*innen und Zuge­ständ­nissen gelang es der Univer­si­täts­ver­wal­tung, eine Eska­la­tion zu vermeiden. Zu den gewalt­samen Auflö­sungen wie an der Columbia Univer­sity und der Univer­sity of Cali­fornia, Los Angeles, kam es nicht, und das Encamp­ment in Harvard Yard wurde Mitte Mai von den Demonstrant*innen abge­baut. Es wurden zudem Gäste quer über das poli­ti­sche Spek­trum einge­laden, wie zum Beispiel die UN-Sonderberichterstatterin für Paläs­tina Fran­cesca Alba­nese sowie der jüdi­sche Publi­zist Peter Beinart, der es mit isra­el­kri­ti­schen Posi­tionen zu einiger Promi­nenz gebracht hat, ebenso wie Jared Kushner, jüdi­scher Schwie­ger­sohn von Donald Trump und während Trumps Präsi­dent­schaft für die US-amerikanische Politik im Nahen Osten mitverantwortlich.

Die Angriffe von Rechts­außen sind mit solchen klein­tei­ligen Maßnahmen aber nur begrenzt abwehrbar, geht es doch eigent­lich um nicht weniger als einen ideo­lo­gi­schen Umbau der US-amerikanischen Eliteuniversitäten.

„What if Harvard is bad for America?“

Der konser­va­tive Think Tank American Enter­prise Insti­tute veröf­fent­lichte jüngst einen Kommentar mit dem Titel „What if Harvard is bad for America?“ Ist dies die konser­va­tive Abkehr von der von mittel­inks bis mitte­r­echts getra­genen Idoli­sie­rung der US-amerikanischen Ivy-League-Universitäten und das Ende ihrer – gesamt­ge­sell­schaft­lich durchaus proble­ma­ti­schen – Funk­tion bei der Elitenbildung?

Die rechts­kon­ser­va­tiven Klagen, an den Elite­uni­ver­si­täten laufe der libe­rale Geist Amok, sind nicht neu und haben promi­nente Vorläufer. Der konser­va­tive Vordenker William F. Buckley, Jr. hatte 1951 in seinem Buch God and Man at Yale die Elite­uni­ver­sität in New Haven als Hort des Athe­ismus und Libe­ra­lismus darge­stellt. In den letzten Jahren gab einige Bestre­bungen, durch Neugrün­dungen Alter­na­tiven zu den Ivy League-Universitäten zu schaffen. Doch bisher blieb es meist bei Potem­kin­schen Dörfern: schicke Webseiten mit Werbe­vi­deos und einge­flo­genen Gastprofessor*innen, die aller­dings selten gewillt waren, ihre Posi­tionen an den etablierten, angeb­lich links­do­mi­nierten privaten und staat­li­chen Univer­si­täten aufzu­geben. Eine ernst­hafte Konkur­renz zu den Etablierten ist bisher nicht entstanden. Auch ist damit nicht so schnell zu rechnen. Harvard und Yale verdanken ihre Stel­lung jahr­zehn­te­langen, wenn nicht jahr­hun­der­te­alten Pfad­ab­hän­gig­keiten. Das soziale und kultu­relle Kapital der Ivy League-Universitäten baut vor allem – neben den extra­or­bi­tanten Endow­ments – auf der schwer zu repli­zie­renden Grund­zutat Repu­ta­tion auf.

Das seit Buckley konstante konser­va­tive Lamento über die vorherr­schende vermeint­liche linke Gott­lo­sig­keit, genauso wie das in jüngerer Zeit evozierte Schreck­ge­spenst des „Neomar­xismus“, konnten also bisher der Anzie­hungs­kraft einer Ivy League-Erziehung wenig anhaben. Die Domi­nanz der Wall Street und des Beltway, also der Finanz- und Poli­ti­kel­iten, durch Absolvent*innen dieser Insti­tu­tionen scheint unge­bro­chen. Auch die konser­va­tive Elite rekru­tierte sich weiterhin aus Harvard, Yale et al: von George W. Bush (Harvard-Abschluss), über die Sena­toren Ted Cruz (Harvard-Abschluss) und J.D. Vance (Yale-Abschluss) bis hin zu den konser­va­tiven ebenso wie libe­ralen Richter*innen am Obersten Gerichtshof, die beinahe alle in Harvard oder Yale ihr Jura­stu­dium absol­viert haben. Und selbst Trump lässt ja kaum eine Gele­gen­heit aus, sein Studium an der Univer­sity of Penn­syl­vania, eben­falls eine Ivy League-Universität, zu erwähnen.

Erfolgs­ver­spre­chender scheint den Rechten die Revo­lu­tion von innen: Das System der Elite­uni­ver­si­täten soll nicht zerstört, sondern umge­baut werden. Eine exem­pla­ri­sche Über­nahme einer Bildungs­an­stalt findet man bereits in Florida. Das ursprüng­lich als progressiv und LGTBQ+-friendly bekannte New College of Florida, eine kleine Insti­tu­tion an der Küste vom Golf von Mexiko, wurde Opfer einer feind­li­chen Über­nahme, als Ron DeSantis (Harvard-Abschluss und Yale-Abschluss), Governor von Florida, kurzer­hand das Kura­to­rium des Colleges entließ und neu mit ideo­lo­gi­schen Gefolgs­män­nern und -frauen besetzte. Darunter auch Chris­to­pher Rufo, dessen Quali­fi­ka­tion zur Aufsicht einer akade­mi­schen Insti­tu­tion man doch als sehr begrenzt einstufen muss. Seitdem wurden die Grund­sätze Diver­sity, Equity, and Inclu­sion (=DIE) aus der insti­tu­tio­nellen Selbst­ver­pflich­tung gestri­chen und das mit der Umset­zung beauf­tragte DEI-Office des Colleges geschlossen und das Curri­culum umge­krem­pelt. Ein großer Teil der ursprüng­li­chen Studie­renden und Professor*innen hat das College verlassen. Der Präsi­dent des New College of Florida, Richard Corcoran, hat unter­dessen ange­kün­digt, dass jüdi­sche Studie­rende aus Harvard, die vor dem dortigen Anti­se­mi­tismus fliehen würden, am New College keine Studi­en­ge­bühren zahlen müssten. Ob Studie­rende das Angebot schon ange­nommen haben, ist bislang nicht bekannt.

Gegen Instru­men­ta­li­sie­rung und gegen Antisemitismus

Aus dem Beispiel des New College of Florida lässt sich eine rechte Vision für die US-amerikanischen Bildungs­in­sti­tu­tionen nach dem Kultur­kampf, nach der Austrei­bung von DEI und „woke­ness“, destil­lieren. Als nächstes also Harvard?

Doch vor der Revo­lu­tion von innen müssen die altehr­wür­digen Mauern der Ivy League-Universität ins Wanken gebracht werden. Die ist zumin­dest teil­weise bereits gelungen. Als Antwort auf die scharf geführten Debatten der letzten Monate hat Harvard sich kürz­lich zur insti­tu­tio­nellen Neutra­lität verpflichtet und wird in Zukunft keine poli­ti­schen State­ments zu Ange­le­gen­heiten – wie zum Beispiel in der Vergan­gen­heit nach dem Tod von George Floyd oder dem russi­schen Angriff auf die Ukraine – abgeben, die die akade­mi­schen Aufgaben der Univer­sität nicht direkt berühren. Die rechten cultural warriors werten dies als ihren Erfolg. Zudem ist in diesem Jahr ist die Anzahl der Bewer­bungen auf das grund­stän­dige (under­gra­duate) Studium in Harvard gesunken – um 5 Prozent. Ein signi­fi­kanter Rück­gang, um dessen Deutung noch gerungen wird. Dass die Debatten um Anti­se­mi­tismus dem Ansehen der Univer­sität geschadet haben, lässt sich nicht bestreiten. Somit ist der Rück­gang der Bewer­bungen auch eine Warnung an die Universitätsleitung.

Mit ihrer zöger­li­chen Haltung gegen­über den anti­se­mi­ti­schen Vorfällen im Zuge der Proteste gegen den Krieg im Gaza­streifen hat die Univer­sität es den rechten cultural warriors lange genug leicht gemacht. In einem Ende Juni veröf­fent­lichten Bericht beklagt die eigens einge­rich­tete Task Force zur Bekämp­fung von Anti­se­mi­tismus ein Klima der Einschüch­te­rung und Diskri­mi­nie­rung seit dem Terror­an­schlag vom 7.Oktober 2024 gegen­über jüdi­schen und insbe­son­dere israe­li­schen Studie­renden in Harvard. Hier nicht klare Kante zu zeigen und die Kritik am Anti­se­mi­tismus den rechten cultural warriors zu über­lassen, schadet der Univer­sität sowie der pro-palästinensischen Protest­be­we­gung, die sich so leicht als anti­se­mi­tisch dele­gi­ti­mieren lässt. Vor allem aber schadet es den betrof­fenen jüdi­schen Studie­renden, die ein Recht auf ein Studium ohne Anti­se­mi­tismus an der ältesten Univer­sität auf US-amerikanischen Boden haben und deren Erfah­rungen zu lange kaum Beach­tung geschenkt wurde.