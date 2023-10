Guate­mala, das bevöl­ke­rungs­reichste Land Zentral­ame­rikas, hat seit Jahr­zehnten den Ruf, ein failing state zu sein. In der Tat leidet die Bevöl­ke­rung unter Korrup­tion, Straf­lo­sig­keit, orga­ni­sierter Krimi­na­lität und einem Klima der Gewalt. Doch in der Geschichte des Landes hat es auch immer wieder Momente der Hoff­nung auf Rechts­staat­lich­keit und Demo­kratie gegeben. Nun ist mit dem Regie­rungs­wechsel erneut ein solcher Moment gekommen.

Bernardo Arévalo – Sozio­loge, Schrift­steller und ehema­liger Botschafter Guate­malas in Spanien – ist mit seiner erst 2017 gegrün­deten, sozi­al­de­mo­kra­tisch und ökolo­gisch orien­tierten Partei Movi­mi­ento Semilla als Außen­seiter in den Wahl­kampf gezogen, mit dem Verspre­chen, die Korrup­tion im Land zu beenden. Zur Über­ra­schung vieler poli­ti­scher Beob­achter hat er die Stich­wahl um das Präsi­den­tenamt im August 2023 klar gewonnen.

Der zukünf­tige Präsi­dent ist der Sohn des ehema­ligen Präsi­denten Juan José Arévalo, der Mitte der 1940er Jahre die bisher einzige wirk­liche demo­kra­ti­sche Phase Guate­malas einge­leitet hatte, die soge­nannte Dekade des Früh­lings, die von einer breiten sozialen Bewe­gung gestützt wurde. Sein Nach­folger Jacobo Árbenz Guzmán wurde 1954 in einem von der CIA unter­stützten Putsch gestürzt. So wie die Reform­phase der 1940er Jahre gewaltsam beendet wurde, könnte auch der neue „demo­kra­ti­sche Früh­ling“, den Bernardo Arévalo heute für das Land ausge­rufen hat, schnell zu Ende sein. Gleich zu Beginn seiner Präsi­dent­schaft werden ihm bereits Steine in den Weg gelegt. Die Gene­ral­staats­an­walt­schaft zwei­felt an der formellen Recht­mä­ßig­keit des Movi­mi­ento Semilla als zuläs­siger Partei und kündigte eine Unter­su­chung an.

Arévalo erhält zudem Todes­dro­hungen. Die Inter­ame­ri­ka­ni­sche Menschen­rechts­kom­mis­sion will von zwei geplanten Anschlägen auf sein Leben erfahren haben. Arévalos Ankün­di­gungen, gegen die Korrup­tion vorzu­gehen, bedroht die Macht und die Inter­essen vieler Personen aus der Politik, dem Justiz­ap­parat und der Wirt­schaft. Diese haben die natür­li­chen Ressourcen des Landes sowie die Staats­fi­nanzen über Jahre hinweg hemmungslos ausge­beutet, während ein großer Teil der Bevöl­ke­rung – vor allem die indi­genen Gruppen der Mayas – von poli­ti­scher Teil­habe ausge­schlossen ist und in Armut lebt.

Eine Geschichte der Gewalt

Blickt man auf die Geschichte des Landes, über­rascht das alles nicht. Guate­malas Vergan­gen­heit ist reich an Umstürzen und Inter­ven­tionen. Die Folgen des 36 Jahre dauernden Bürger­krieges (1960-1996), bei dem 250.000 Menschen ums Leben kamen oder bis heute als vermisst gelten, sind noch lange nicht aufge­ar­beitet. Dennoch hat es immer wieder kurze Phasen gegeben, in denen Volks­be­we­gungen und libe­ra­lere Regie­rungen versucht haben, Reformen durch­zu­führen, um das Land aus der Gewalt und Armut zu führen. Als Juan José Arévalo in den 1940er Jahren als erster frei gewählter Präsi­dent des Landes eine Periode der Hoff­nung auf Verbes­se­rung der sozialen Lage und Demo­kratie einlei­tete, war die soge­nannte „Diktatur der 14 Jahre“ unter Jorge Ubico durch Massen­pro­teste beendet worden, und 1945 erhielt das Land schließ­lich eine neue, demo­kra­ti­sche Verfassung.

Arévalo und sein Nach­folger Jacobo Árbenz vertraten eine Politik sozi­al­po­li­ti­scher Reformen. Vor allem Árbenz versuchte während seiner Amts­zeit die halb­feu­dalen Struk­turen des Landes aufzu­bre­chen. Sein Programm, das er „geis­tigen Sozia­lismus“ nannte, sah vor, die poli­ti­sche Teil­habe aller Bürge­rinnen und Bürger voran­zu­treiben, wobei insbe­son­dere die entrech­teten Mayas profi­tieren sollten. Im Zentrum seiner Politik stand eine Land­re­form, die vorsah, unge­nutzt brach­lie­gende Lände­reien der Groß­grund­be­sitzer zu enteignen und gerecht an die Bevöl­ke­rung zu verteilten. Dies galt aller­dings als Affront in einem Land, das gänz­lich auf die Plan­ta­gen­wirt­schaft ausge­richtet war, ohne der verarmten Land­be­völ­ke­rung Zugang zu Land zu gewähren.

Die Durch­füh­rung dieser Reform führte zudem zum Konflikt mit den stra­te­gi­schen und wirt­schaft­li­chen Inter­essen der USA. Die ameri­ka­ni­sche United Fruit Company (UFC), die als größte Land­be­sit­zerin und Arbeit­ge­berin in Guate­mala vor allem Bana­nen­plan­tagen betrieb und das Eisen­bahn­netz kontrol­lierte, wehrte sich gegen die drohende Verstaat­li­chung sowie die ange­strebten Reformen im Arbeits­recht. Dass der Wert des Land­be­sitzes aus Steu­er­gründen von der UFC stets viel zu gering ange­setzt worden ist, war ein Problem bei den Verhand­lungen über Entschä­di­gung. Die drohenden Verluste führten dazu, dass die UFC ihren Einfluss in der US-Regierung gegen Arbenz nutzte. Daraufhin stellte sich die ameri­ka­ni­sche Regie­rung unter Präsi­dent Dwight D. Eisen­hower, wie schon sein Vorgänger Harry S. Truman, hinter den erfolg­reich lobby­ie­renden multi­na­tio­nalen Konzern und verur­teilte die Enteig­nungen, die 30% des Land­be­sitzes der UFC betraf. In Árbenz sahen die US-Amerikaner einen Kommu­nisten, der von der Sowjet­union gestützt wurde. Der kalte Krieg hatte gerade erst begonnen und die USA fürch­teten einen Domino-Effekt in ihrem selbst­er­nannten „Hinterhof“. Andere Staaten in der Region könnten dem Beispiel Guate­malas folgen.

Die USA inter­ve­nierten daraufhin in Guate­mala, wenn auch verdeckt: Von der CIA ausge­bil­dete und ausge­rüs­tete Exil-Guatemalteken infil­trierten das Land und putschten mit Hilfe der guate­mal­te­ki­schen Olig­ar­chie gegen Árbenz. Dieser musste ins Exil fliehen und die Macht an den Anführer des Putsches, Castillo Armas, abgeben, der als Mario­nette der USA die Verstaat­li­chung sofort rück­gängig machte. Die Verfas­sung wurde suspen­diert, alle demo­kra­ti­schen Parteien und Gewerk­schaften aufgelöst.

Bürger­krieg

Von 1954 bis 1986 regierten Militär und Agra­ro­lig­ar­chie des Landes. Demo­kra­ti­sche Wahlen fanden entweder nicht statt oder entpuppten sich als Farce. Als Reak­tion darauf bildeten sich in den 1960er Jahren Guerilla-Verbände, die sich später zur Unidad Revo­lu­cio­naria Nacional Guate­mal­teca (URNG) – heute eine poli­ti­sche Partei – zusammenschlossen.

Die Aufstän­di­schen wurden brutal bekämpft: Oppo­si­tio­nelle, Akti­visten und Gewerk­schaftler wurden syste­ma­tisch verfolgt und ermordet. Vor allem unter den Präsi­dent­schaften der Gene­räle Efraín Ríos Montt und Humberto Mejía Víctores nahm diese „Counter-Insurgency“ immer mehr zu: Es kam zu Massen­ver­trei­bungen der indi­genen Maya-Bevölkerung und Umsied­lungen in soge­nannte Modell­dörfer, um die Kontrolle über die Land­be­völ­ke­rung zu erleich­tern. Ganze Dörfer wurden dabei wegen des Verdachts der Unter­stüt­zung der Guerilla ausge­löscht und zahl­reiche Massaker an der indi­genen Bevöl­ke­rung verübt.

Mili­tä­risch war die Guerilla zwar 1984 besiegt worden, doch ging der Krieg bis 1996 mit nied­riger Inten­sität weiter. Ange­sichts der starken wirt­schaft­li­chen Probleme und der inter­na­tio­nalen Isola­tion des Regimes duldete die Regie­rung jedoch bereits 1985 Präsi­dent­schafts­wahlen, aus welchen der gemä­ßigte Christ­de­mo­krat Vinicio Cerezo als Sieger hervor­ging. Seine Macht blieb jedoch beschränkt, da die Mili­tärs und das Unter­neh­mertum de facto weiter die Macht behielten. Immerhin erfolgten unter ihm und seinem Nach­folger die Aufnahme von Frie­dens­ver­hand­lungen zwischen Regie­rung und der Guerilla. Der 1995 zum Präsi­denten gewählte Álvaro Arzú brachte die Frie­dens­ver­hand­lungen zum Abschluss; Ende 1996 wurden zwischen Vertre­tern der Regie­rung und der URNG ein Frie­dens­ab­kommen unterzeichnet.

Indi­gene Rechte und die Landfrage

Für die Mayas hatte das Frie­dens­ab­kommen eine beson­dere Bedeu­tung, da sie erst­mals in der Geschichte der Nation über­haupt offi­zi­elle Aner­ken­nung erfuhren. Von Bedeu­tung war auch Guate­malas Rati­fi­zie­rung der Konven­tion 169 der inter­na­tio­nalen Arbeits­or­ga­ni­sa­tion (ILO) und ihr Inkraft­treten 1997, denn sie umfasst ein völker­recht­li­ches Abkommen zum Schutz indi­gener Völker. Ebenso wichtig war die Land­frage, denn die extrem unge­rechte Vertei­lung von Land war schließ­lich einer der Haupt­aus­löser für den bewaff­neten Konflikt gewesen. Obgleich im Frie­dens­ab­kommen aner­kannt ist, dass Land und natür­liche Ressourcen zentrale Bedeu­tung für das Über­leben und die Entwick­lung der indi­genen Völker haben, hat sich seitdem an der Land­ver­tei­lung aller­dings kaum etwas geändert.

Die Mayas werden weiter stark benach­tei­ligt und diskri­mi­niert, parti­zi­pieren kaum bis gar nicht an poli­ti­schen Prozessen. Immer wieder kommt es zu poli­tisch moti­vierten Gewalt­taten und Menschen­rechts­ver­stößen gegen Akti­visten oder Jour­na­listen, die die Situa­tion anpran­gern. Die Olig­ar­chie aus Politik und Wirt­schaft hat nicht aufge­hört, die Geschicke des Landes zu kontrol­lieren und für ihren Vorteil zu nutzen. Umso wich­tiger ist nun der Siegvon Bernardo Arévalo, der für einen Neuan­fang steht. Arévalo versprach während seines Wahl­kampfes eines der dring­lichsten Probleme des Landes anzu­gehen: Die Korruption.

Der Kampf gegen die Korruption

Auf dem Korrup­ti­ons­wahr­neh­mungs­index von Trans­pa­rency Inter­na­tional belegt Guate­mala einen unrühm­li­chen 150. Platz. Ab 2006 sammelte zwar eine Inter­na­tio­nale Kommis­sion gegen die Straf­lo­sig­keit und Korrup­tion in Guate­mala (CICIG) Beweise für Korrup­ti­ons­fälle, ihr Mandat wurde aller­dings 2019 vom dama­ligen Präsi­denten Jimmy Morales, der selbst mit seiner Familie im Fokus der Korrup­ti­ons­er­mitt­lungen stand, nicht verlän­gert. Der CICIG stellte sich von Anfang an ein soge­nannter „Pacto de Corruptos“ entgegen, eine infor­melle Allianz von Poli­ti­kern, Geschäfts­leuten, Ex-Militärs und Krimi­nellen, die erheb­li­chen Einfluss auf Politik und Justiz ausübt und die Arbeit der CICIG massiv behin­derte. Dennoch deckte die CICIG 2015 einen Korrup­ti­ons­skandal auf, in den höchste Regie­rungs­mit­glieder verstrickt waren. Diese hatten ihnen genehme Richter instal­liert oder gekauft und Jour­na­listen, die zu Korrup­ti­ons­fällen recher­chierten, einge­schüch­tert. Als diese Prak­tiken bekannt wurden, kam es zu Massen­pro­testen, vor allem der jüngeren Teile der Bevöl­ke­rung. Aus diesen Protesten ging schließ­lich auch das Movie­mento Semilla hervor, das später unter der Führung von Bernardo Arévalo zu einer poli­ti­schen Partei umge­wan­delt wurde.

Bei den Wahlen im Juni 2023 wurde das Movie­mi­ento Semilla zwar nur dritt­stärkste Kraft. Arévalo zog jedoch über­ra­schend in die Stich­wahl um das Präsi­den­tenamt ein und gewann diese mit 58% der Stimmen deut­lich. Die Gene­ral­staats­an­wältin hat Ende September die Wahl­un­ter­lagen beschlag­nahmt und macht ernst mit dem Versuch, das Movi­mi­ento Semilla zu suspen­dieren. Arévalo wirft ihr einen versuchten Staats­streich vor. Daraufhin kam es erneut zu Protesten und Demonstrationen.

Dass die Behörden sofort die Recht­mä­ßig­keit seiner Partei anzwei­felten und diese nun über­prüfen, zeigt, dass Arévalo es schwer haben wird. Der Pakt der Korrupten hat zu viel zu verlieren. Die Drohungen gegen den neu gewählten Präsi­denten zeigen zudem auch, dass sich das poli­ti­sche Klima im Land, wo Macht­fragen viel zu oft durch Gewalt geklärt worden sind, nicht wirk­lich geän­dert hat, so hoff­nungs­voll Arévalos Sieg auch ist. Hinzu kommt, dass Menschen­rechts­ak­ti­visten und Jour­na­listen, die Korrup­tion anpran­gern, weiter Repres­sa­lien ausge­setzt sind und einge­schüch­tert werden. Auch wenn die Proteste von 2015 zeigen, dass durchaus Mobi­li­sie­rungs­po­ten­zial in der Zivil­ge­sell­schaft vorhanden ist, steht hinter Arévalos Sieg kein breites Bündnis. Beob­achter werten seinen Wahl­sieg eher im Schei­tern der Konser­va­tiven, ein Bündnis gegen ihn zu bilden. Die Wahl­be­tei­li­gung war zudem mit nur 45% äußerst niedrig.

Was Hoff­nung macht: Hinter dem Movi­mi­ento Semilla steht vor allem die Jugend des Landes, die gegen die mäch­tige und korrupte Elite aufbe­gehrt. Sie hat in den Protesten 2015 eine wich­tige Rolle gespielt, nutzt zudem geschickt die sozialen Medien um zu mobi­li­sieren. Einige ihrer jüngeren Mitglieder sitzen bereits seit 2019 als Abge­ord­nete im Kongress und pran­gern dort die Korrup­tion an. Sollte Arévalo nichts passieren und die Wahl als recht­mäßig aner­kannt werden, könnte dies ein Hoff­nungs­schimmer für das Land sein.