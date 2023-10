Der Juli 2023 war der heißeste Monat, der in der Mensch­heits­ge­schichte jemals gemessen wurde. Diese Meldung, zusammen mit den Schre­ckens­bil­dern von Wald­bränden und Über­schwem­mungen aus den verschie­densten Teilen der Erde, führt dazu, dass der Klima­wandel sich selbst von den hart­nä­ckigsten Verweigerer*innen kaum mehr leugnen lässt. Aller­dings ist das, histo­risch gesehen, reich­lich spät. In der Wissen­schaft ist schon viel länger bekannt, dass mensch­liche Akti­vi­täten, insbe­son­dere der Ausstoß von Kohlen­di­oxid, Einfluss auf das Klima haben. Spätes­tens in den 1970ern zeigten sich Muster in den Daten, die sich nach und nach, durch die Kombi­na­tion der unter­schied­lichsten Forschungs­me­thoden, zu einem immer klareren Bild verdich­teten. Seit langem, genauer gesagt seit 1988, gibt es das Inter­go­vern­mental Panel on Climate Change (IPCC), das im Auftrag des Umwelt­pro­gramms der Vereinten Nationen regel­mäßig Berichte zur Lage des Welt­klimas veröf­fent­licht. Tausende von Expert*innen arbeiten an ihnen mit – und während manche Details umstritten sind, gilt die Arbeit des IPCC insge­samt als extrem sorg­fältig und zuverlässig.

Ein Grund für diese verzö­gerte Ankunft im öffent­li­chen Bewusst­sein ist sicher­lich die Exis­tenz starker Inter­es­sens­gruppen. Diesen kommt es nicht gelegen, dass Normalbürger*innen verstehen, welche Bedro­hung durch die Nutzung fossiler Ener­gien entstanden ist. Inzwi­schen ist gut doku­men­tiert, dass die Öl- und Gasin­dus­trie diverse PR-Manöver einsetzte, um zu verhin­dern, dass diese Einsicht sich verbreitet, zum Beispiel durch bezahlte Zeitungs­bei­träge, die anzwei­felten, dass der Klima­wandel menschen­ge­macht sei. Doch diese Manöver hätten wahr­schein­lich nicht so erfolg­reich sein können, wenn darunter nicht ein tieferes Problem läge: wie umgehen mit der Span­nung zwischen demo­kra­ti­scher Gleich­heit und der Ungleich­heit in Wissen und Expertise?

Die Span­nung zwischen Gleich­heit und Expertise

Warum, so könnte man fragen, folgt demo­kra­ti­sche Politik nicht einfach direkt den Empfeh­lungen der Expert*innen? Die Antwort liegt auf der Hand: Das wäre Tech­no­kratie, nicht Demo­kratie. Grund­prinzip demo­kra­ti­scher Politik ist, dass „alle Macht vom Volke“ ausgeht, wie es im Grund­ge­setz der Bundes­re­pu­blik Deutsch­land heißt. Das Bewusst­sein für diese Volks­sou­ve­rä­nität zeigt sich in einer Situa­tion, in der Expert*innenwissen viel schneller von der Politik aufge­griffen wurde als beim Klima­wandel: Während der Coro­na­krise gab es viel Unzu­frie­den­heit darüber, dass scheinbar alle entschei­denden Impulse für den Umgang mit der Krise von einer kleinen Gruppe von Virolog*innen kamen, zumin­dest in der ersten Phase der Pandemie. Aber war das so falsch? Es gab in dieser Phase erstaun­lich viele Menschen, die sich nach einer halben Stunde Inter­net­re­cherche genauso kompe­tent fühlten wie führende Wissenschaftler*innen, die sich seit Jahr­zehnten mit bestimmten Themen beschäftigen.

Würde man ober­fläch­li­ches Google­wissen und genuine Exper­tise gleich­setzen, würde das darauf hinaus­laufen, die unter­schied­liche Auto­rität von Expert*innen und Laien schlicht zu leugnen – und das kann keine Lösung sein. Wir leben in arbeits­tei­ligen Gesell­schaften, in denen es unter­schied­liche Formen von Exper­tise gibt, die nicht nur denje­nigen, die sie haben, sondern auch vielen anderen zugu­te­kommen. Wer sich jahre­lang beruf­lich mit einem Themen­be­reich ausein­an­der­ge­setzt hat, kann darüber die bessere Auskunft bieten als jemand, der sich gerade erst ein paar Fach­be­griffe ange­eignet hat.

Dieser Tatsache muss sich demo­kra­ti­sche Politik stellen, ohne in Tech­no­kratie zu verfallen. Um eine räum­liche Meta­pher zu gebrau­chen: Sie muss damit umgehen, dass die Wissens­land­schaft nicht „flach“ ist, sondern es bestimmte Hügel und Berge gibt, die nur kleine Gruppen hoch­gradig spezia­li­sierter Expert*innen erklimmen – nicht unbe­dingt, weil andere kein Talent dafür hätten, sondern schlicht, weil es enorm viel Zeit kostet, so tief in ein Gebiet einzu­tau­chen. Das gilt übri­gens, in abge­wan­delter Form, auch für Formen der Exper­tise jenseits der Wissen­schaft: Wer zum Beispiel lange in einem bestimmten Gebiet gewohnt hat, kann mehr über die lokalen Beson­der­heiten sagen, als jemand, der nur auf der Durch­reise ist, und es gilt auch für das Wissen indi­gener Gruppen, das oft über Gene­ra­tionen entwi­ckelt wurde.

Die Frage ist, wie dieses Wissen, das nur kleine Gruppen besitzen, in den brei­teren öffent­li­chen Diskurs getragen werden kann – wie es, um in der Meta­pher zu bleiben, von den Berg­gip­feln in die weite Ebene, die für alle zugäng­lich ist, gebracht werden kann. So gesehen sind Klimaexpert*innen und Virolog*innen nur ein Extrem­fall eines viel weiter verbrei­teten Phäno­mens. Auch bei der Städ­te­pla­nung, für den Umgang mit jugend­li­chen Straftäter*innen oder bei der Digi­ta­li­sie­rung der öffent­li­chen Verwal­tung gibt es dieje­nigen, die ausführ­li­ches Expert*innenwissen beisteuern können und dieje­nigen, die nur aus den Medien von den Problemen wissen. Zu ersterer Gruppe gehören auch dieje­nigen, die bestimmte Erfah­rungen am eigenen Leib gemacht haben – in den Nieder­landen gibt es dafür das schöne Wort „Erva­rings­des­kun­dige,“ also Expert*in aus Erfahrung.

Die Funk­ti­ons­logik von Expertise

Expert*innengemeinschaften folgen oft bestimmten Stan­dards und Methoden, um Wissen zu erzeugen. Oft findet – wie beim „peer review“ in der Wissen­schaft – eine gewisse gegen­sei­tige Kontrolle durch die Mitglieder einer Gemein­schaft statt. Aber letzt­lich ist es eine Frage der Inte­grität, die sich durch externe Kontrollen nicht komplett ersetzen lässt, nach bestem Wissen und Gewissen zur Wissens­pro­duk­tion beizu­tragen. Die gelebte Praxis ist frei­lich oft ein Stück weit entfernt von diesem Ideal: Auto­rität, die auf Exper­tise beruht, kann mit anderen Formen von Macht und Status verwech­selt oder sogar bewusst vermischt werden. Manchmal werden Gegen­ar­gu­mente oder andere Sicht­weisen abge­lehnt, nicht weil sie nicht zumin­dest prüfens­wert wären, sondern weil sie von Gruppen kommen, die nicht als „Insider“ gelten.

Der öffent­liche demo­kra­ti­sche Diskurs folgt einer anderen Logik. Hier gibt es keine „Methode“ und hier müssen unter­schied­liche Formen von Exper­tise zusam­men­ge­bracht werden. Werte und Inter­essen kommen ins Spiel, manchmal wird äußert schmutzig gespielt – denn es geht nicht um Wissens­er­zeu­gung per se, sondern um Macht und Ergeb­nisse. Expert*innengemeinschaften müssen einen gewissen Abstand vom poli­ti­schen Diskurs bewahren, und gleich­zeitig ihre Erkennt­nisse in der Öffent­lich­keit kommu­ni­zieren. Die Schnitt­stellen, an denen Wissenschaftler*innen sich in den öffent­li­chen Diskurs einbringen, sind gleich­zeitig ein beliebtes Einfallstor für dieje­nigen, die Erkennt­nisse zu ihren eigenen Gunsten verzerren wollen, denn schon mit der Präsen­ta­tion und dem Framing von Fakten lässt sich Politik machen.

Expert*innen stehen vor der Heraus­for­de­rung, wie sie ihre Ergeb­nisse in eine verständ­liche Sprache über­setzen können, ohne sie zu verzerren. Eine gewisse Verein­heit­li­chung ist dabei unver­meidbar: die Hinter­grund­an­nahmen von detail­lierten Ausein­an­der­set­zungen darüber, was genau ein Modell aussagt, können nicht in die „execu­tive summa­ries,“ die in Politik und Öffent­lich­keit gelesen werden. Deswegen ist wichtig, dass Expert*innen im Gespräch mit anderen bleiben, vor Fehl­in­ter­pre­ta­tionen warnen, und viel­leicht ein Stück weit ihre Methoden der Wissens­ge­ne­rie­rung erklären. Das passiert zum Beispiel in zahl­rei­chen Projekten der Citizen Science, in denen Bürger*innen sich online oder offline an Forschung betei­ligen, sei es bei der Beob­ach­tung von Vogel­be­ständen oder der Auswer­tung histo­ri­scher Doku­mente. Dadurch wird man nicht selbst im glei­chen Maß zur Expert*in wie die betei­ligten Wissenschaftler*innen, aber es kann helfen, z.B. die Methode der statis­ti­schen Daten­aus­wer­tung unge­fähr zu verstehen. Eine wich­tige Rolle fällt dabei denje­nigen zu, die sich profes­sio­nell mit Wissens­ver­mitt­lung beschäf­tigen, z.B. im Wissen­schafts­jour­na­lismus. Zu ihren Aufgaben gehört, darauf zu achten, dass Expert*innen jeweils präzise zu ihrem eigenen Wissen­schafts­ge­biet befragt werden – wenn sie über andere Themen spre­chen, sind sie normale Bürger*innen wie alle anderen auch.

Und natür­lich finden all diese Prozesse in sozialen Insti­tu­tionen wie Medien und Bildungs­ein­rich­tungen der verschie­densten Art statt, die eben­falls eine demo­kra­ti­sche Verant­wor­tung haben. Sie gehören, so gesehen, zur Infra­struktur funk­tio­nie­render Demo­kratie genauso dazu wie die mate­ri­elle Infra­struktur öffent­li­cher Räume und Verkehrswege.

Wieviel Ungleich­heit verträgt eine exper­ti­se­ab­hän­gige Demokratie?

Letzt­lich stellt sich eine weiter­ge­hende Frage: wenn Abhän­gig­keit von der Exper­tise anderer nicht zu vermeiden ist, wie muss dann eine Gesell­schaft gestaltet sein, damit aus dieser Abhän­gig­keit keine Domi­nanz wird? In einer Demo­kratie muss so gut wie möglich vermieden werden, dass Einzelne oder Gruppen von anderen domi­niert werden – doch wie kann das funk­tio­nieren, wenn wir in Bezug auf Exper­tise alle ständig von anderen Expert*innen abhängig sind? Um diese Frage zu beant­worten, muss man nicht nur die Wissens­in­fra­struk­turen, sondern auch die gesell­schaft­li­chen Struk­turen in einem weiteren Sinne berücksichtigen.

Man kann hier die Hypo­these wagen, dass Gesell­schaften, die sich sozio-ökonomisch immer weiter ausein­an­der­ent­wi­ckeln, vor einer großen Heraus­for­de­rung stehen, und das aus zwei Gründen. Erstens ist im Umgang mit Expert*innen Vertrauen nötig, das aller­dings auch gerecht­fer­tigt sein muss. Wenn es Gründe gibt, anzu­nehmen, dass Expert*innen in erster Linie die Inter­essen ihrer eigenen sozialen Gruppe beför­dern möchten, warum sollte man ihnen vertrauen? Empi­risch ist belegt, dass das allge­meine Vertrauen in Gesell­schaften sinkt, wenn die sozio-ökonomische Ungleich­heit steigt. Miss­trauen gegen­über „denen da oben“, aber eben mögli­cher­weise auch gegen „diese Expert*innen“, die als nicht zur eigenen Gruppe gehörig empfunden werden, wird dann zum Risiko für einen produk­tiven Umgang mit Expert*innenwissen im öffent­li­chen Diskurs.

Zwei­tens bringt sozio-ökonomische Ungleich­heit Klas­sen­bil­dung mit sich. Wenn die Milieus sich immer weiter vonein­ander weg entwi­ckeln, wenn Schulen die Kinder bereits nach sozio-ökonomischem Hinter­grund sortieren und akade­mi­sche Lauf­bahnen aufgrund ihrer großen Preka­rität nur für Privi­le­gierte attraktiv sind, dann dünnt das die persön­li­chen Netz­werke aus, in denen unter­schied­liche Berufs­gruppen, mit ihren unter­schied­li­chen Formen von Exper­tise, zusam­men­kommen. Es dürfte heute schon so sein, dass weite Teile der Bevöl­ke­rung keine Klimaexpert*innen im eigenen Freundes- und Bekann­ten­kreis haben. Die Möglich­keit des persön­li­chen Austauschs kann aber entschei­dend dafür sein, Vertrauen aufzu­bauen, ein Grund­ver­ständnis für unter­schied­liche Formen der Wissens­pro­duk­tion zu erwerben, und damit auch andere Expert*innen mit andere Augen zu sehen.

Deswegen dürfte die Verrin­ge­rung der sozio-ökonomischen Ungleich­heit dazu beitragen, dass das Vertrauen in die Aussagen von Expert*innen steigt, sei es in Bezug auf Klima­fragen oder anderen Themen. Hinzu kommt, dass der Wider­stand gegen trans­for­ma­tive Maßnahmen sinken dürfte, wenn niemand Angst haben muss, als Verlierer*in unter die Räder zu kommen.

Mehr Gleich­heit in anderen Dimen­sionen – und zentral dabei ist wahr­schein­lich die sozio-ökonomische Dimen­sion – kann, wenn diese Hypo­these stimmt, den demo­kra­ti­schen Umgang mit unglei­cher Exper­tise erleich­tern. Letz­tere ist in einer komplexen, arbeits­tei­ligen Gesell­schaft unver­meid­lich, erstere nicht. Wenn es Orte gibt, an denen Handwerker*innen und Chirurg*innen, Pfle­gende und Astrophysiker*innen sich im Alltag begegnen und entspannt und auf Augen­höhe mitein­ander über Fragen der Klima- oder Pande­mie­po­litik spre­chen können, dann kann Verständnis für die verschie­denen Formen von Exper­tise entstehen, die sie alle in die Gesell­schaft einbringen, und sie muss keine Gefahr für demo­kra­ti­sche Gleich­heit sein.