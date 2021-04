Geschichte der Gegenwart Gesichts­ver­lust 3.0 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 21:27 Share Share Link Embed

Noch vor Ausbruch der COVID-Pandemie nahm ein chine­si­sches Gericht im Oktober 2019 die Klage eines Rechts­wis­sen­schaft­lers in Hang­zhou an. Professor Guo Bing hatte sich gewei­gert, im Safari-Park der 10-Millionen-Megacity einem neu einge­führten Verfahren zuzu­stimmen, das bei der Einlass­kon­trolle Gesichts­er­ken­nungs­soft­ware verwendet. Er argu­men­tierte, er habe erheb­liche Bedenken sowohl gegen die Zuver­läs­sig­keit des Verfah­rens an sich als auch gegen die Spei­che­rung seiner Daten durch einen kommer­zi­ellen Betreiber. Zwar wurde die Klage formal wegen Verlet­zung von Verbrau­cher­schutz­rechten einge­reicht. Allen Beob­ach­tern war jedoch klar, dass es sich hier um den ersten in der Volks­re­pu­blik China bekannt­ge­wor­denen Fall handelt, in dem ein Gericht die Verlet­zung von Daten­schutz­rechten im persön­li­chen Bereich zu unter­su­chen hatte.

„Face-Swiping“

Wenige Wochen später meldete sich auch Lao Dongyan, eine bislang wenig bekannte Pekinger Rechts­pro­fes­sorin in einem Blog zu Wort, in dem sie detail­liert ihre Oppo­si­tion gegen die Einfüh­rung von „face-swiping” im Pekinger U-Bahn-System erläu­terte. Effi­zi­enz­ar­gu­mente seien unzu­rei­chend, um eine poten­tiell massen­hafte Verlet­zung von Persön­lich­keits­rechten zu recht­fer­tigen und insbe­son­dere dann gefähr­lich, wenn sie von Seiten des Staates in Kauf genommen würden. „Was mich wirk­lich besorgt und in Panik versetzt“, schrieb Lao, „ist, dass meine Infor­ma­tionen von Behörden miss­braucht werden. (…) Das hyste­ri­sche Streben nach Sicher­heit hat der Gesell­schaft über­haupt keine Sicher­heit gebracht, sondern totale Unter­drü­ckung und Panik.“ Das Echo im chine­si­schen Internet war verhalten, aber doch vernehmbar – spätes­tens nachdem Professor Lao ihre Bedenken im Früh­jahr 2020 auch auf die elek­tro­ni­schen Einlass­kon­trollen von Wohn­sied­lungen ausweitete.

Schon seit Jahren wird Gesichts­er­ken­nung in China viel weit­rei­chender einge­setzt als in Europa. Viele Bank­au­to­maten sind mit Gesichts­scan­nern ausge­stattet, ebenso Check-in-Counter an Flug­häfen, Türen von Behör­den­ge­bäuden, Studen­ten­wohn­heimen oder privaten Wohn­an­lagen. Mit Gesichts­er­ken­nung in öffent­li­chen Toiletten wird mancher­orts der Toilet­ten­pa­pier­ver­brauch kontrol­liert. Bereits vor fünf Jahren instal­lierten einige chine­si­sche Gross­städte Gesichts­er­ken­nungs­sys­teme, um Rotgänger an Ampeln zu iden­ti­fi­zieren und ihre Fotos in bester kultur­re­vo­lu­tio­närer Denun­zia­ti­ons­tra­di­tion einer Art „Public Shaming” zuzu­führen. Über solche Fälle hat Kai Stritt­matter in seinem Buch Die Neuerfin­dung der Diktatur bereits 2018 sehr eindring­lich berichtet. Schon wird auch die Aufmerk­sam­keit von Schul­kin­dern durch Gesichts­er­ken­nung über­wacht. Die Ergeb­nisse sind selbst­re­dend Teil der Evalua­tionen des Lehr­per­so­nals, dessen Unter­richt sowieso komplett video­auf­ge­zeichnet wird. Von den „tiger mums” und „heli­co­pter dads” im wahr­schein­lich kompe­ti­tivsten Erzie­hungs­system der Welt sind bislang wenig Wider­stände bekannt. Mitt­ler­weile hat die Gesichts­er­ken­nung auch die Spezi­es­grenze über­schritten: Chine­si­sche Schwei­ne­f­armer nutzen sie nicht nur, um die Tiere elek­tro­nisch unter­scheiden zu können, sondern auch, um früh­zeitig Rück­schlüsse auf Erkran­kungen, insbe­son­dere auf geschmacks­be­ein­träch­ti­gende „Depres­sionen” des Bors­ten­viehs ziehen zu können.

Akzep­tanz der Über­wa­chung und erste Proteste

Zwei­fellos geniessen digi­tale Über­wa­chungs­formen in China eine sehr viel höhere Akzep­tanz als im eher tech­nik­skep­ti­schen Mittel­eu­ropa – eine Reak­tion wie jene von Professor Guo hätte man daher kaum erwartet. Wer mit der in China so genannten „Schweizermesser-App” WeChat fast alles auf dem Smart­phone erle­digt – vom Bestellen des Menus im Taxi auf dem Weg zum Restau­rant bis hin zur Kauf­ab­wick­lung von Luxus­im­mo­bi­lien – wird sich nicht wundern, dass sie bald als Ersatz für den Perso­nal­aus­weis gelten soll. Eine ähnliche Noncha­lance kennt man auch aus Osteu­ropa und Südost­asien – beide Regionen neben afri­ka­ni­schen Staaten heute Gross­ab­nehmer der von ca. 7.400 chine­si­schen Unter­nehmen produ­zierten Gesichts­er­ken­nungs­sys­teme. Man darf vermuten, dass die Bereit­schaft, sich Formen digi­taler Über­wa­chung zu unter­werfen, häufig umge­kehrt propor­tional zu den Korrup­ti­ons­in­dizes einzelner Gesell­schaften verläuft.

Die Hoff­nung einiger Kritiker, dass man durch das Tragen des Nasen-Mundschutzes während der Pandemie den Gesichts­er­ken­nungs­sys­temen entgehen könnte, zerschlugen sich übri­gens schnell. Schon Mitte Januar 2020 war in China klar, dass die staat­li­chen Systeme auch mit Masken­trä­gern keine ernst­haften Probleme haben. Ihre Daten­banken waren schon lange anhand voll­bart­tra­gender Moslems in Nord­west­china und Paki­stan trai­niert worden. Ein Gross­teil der Erfolge bei der Eindäm­mung des Corona-Virus in China, aber auch in den dispro­por­tional zur Enge ihrer Bezie­hungen zur Volks­re­pu­blik wenig betrof­fenen demo­kra­ti­schen Nach­bar­staaten wie Taiwan, Südkorea und Vietnam, beruht auf dem konse­quenten Einsatz von smarten tracking-Technologien.

Schon erscheinen die ersten Studien in China, bei denen die Erken­nungs­soft­ware auch gleich die Wahr­schein­lich­keit einer Corona-Infektion des oder der fieb­rigen Träger:in hinter dem Mund­schutz mitbe­stimmen soll. Wie stabil ange­sichts solcher auch posi­tiver Aspekte die Über­wa­chungs­skepsis gerade bei jüngeren Genera­tionen in Europa veran­kert ist, bleibt abzuwarten.

Wie Professor Guo zwischen­zeit­lich in Inter­views klar­stellte, waren für seine Sorge ursprüng­lich gar nicht die Zoos­canner ausschlag­ge­bend, sondern mitt­ler­weile verbo­tene „Deepfake”-Apps, die es ermög­li­chen, elek­tro­nisch Gesichts­daten zu tauschen. Meis­tens dienen sie dazu, coole Dating-Profile zu erstellen, keines­wegs zur Umge­hung staat­li­cher Kontrollen. Ande­rer­seits werden sich einige erin­nern, wie Tom Cruise in Mino­rity Report bereits 2002 abwe­gige perso­na­li­sierte Produkte ange­boten bekam, weil er sich von einem schwe­disch nuschelnden Guerilla-Ophthalmologen neue Augäpfel hatte einsetzen lassen, um dem staat­li­chen Iris­scan zu entgehen. Bei P.K. Dick (1928–1982), von dem die zugrun­de­lie­gende Erzäh­lung von 1956 stammt, sind es noch die „Precogs”, hell­se­hende Mutanten, welche dem Staat Hinweise für die „präemp­tive” Verbre­chens­be­kämp­fung liefern. Die Über­wa­chungs­com­puter heutiger Regimes brau­chen keine wundersam mutierte mensch­liche Voraus­sicht mehr, solange sie direkt auf massen­ag­gre­gierte Daten zurück­greifen können.

Zehn Jahre nach der ersten voll­stän­digen Gesichts­trans­plan­ta­tion brachte 2020 ein japa­ni­sches Unter­nehmen nun auch „natur­ge­treue“ Gesichts­masken aus dem 3D-Drucker auf den Markt. Diese werden bislang von allen gängigen Erken­nungs­soft­wares als authen­tisch iden­ti­fi­ziert. Werden wir also bald mit Voll­ge­sichts­masken unserer ärgsten persön­li­chen Feinde durch die video­über­wachten Städte laufen? Wer wird sich in China den ersten Deepfake-Ausdruck eines hoch­ran­gigen Partei­ka­ders bestellen?

F/Racial Reco­gni­tion und Emotionserkennung

Bereits seit 2015 betreibt China ein Projekt, dessen Ziel die online-Identifikation aller Bürger:innen inner­halb von Sekunden ist. Voran­ge­trieben wird es u.a. von den FirmenIs’vision in Shanghai und Seetech in Peking. Noch sind die auf 15 Tera­byte geschätzten Gesichts­daten offenbar nicht voll­ständig, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Den Staat scheint dabei die Vorstel­lung nicht zu irri­tieren, dass eine Fest­platte dieser Grösse bequem in einer Hand­ta­sche trans­por­tiert und in unlieb­same Hände geraten könnte. Oberste Ziele seien öffent­liche Sicher­heit, Terrorismus- und Korruptionsbekämpfung.

Zu den Kunden von Is’vision, das bereits seit 2003 den „Platz des Himm­li­schen Frie­dens“ video­über­wacht, gehören nicht nur die Ämter für Öffent­liche Sicher­heit, sondern auch Grenz­be­hörden oder Einrich­tungen wie der Bahnhof von Ürümqi, der Haupt­stadt von Xinjiang. Dort, so wirbt die Firma auf ihrer Home­page, sei Dank ihrer Tech­no­logie der Haupt­schul­dige eines Terror­an­schlags der „Turke­stan Islamic Party” am letzten Tag der üppig medi­a­li­sierten Besuchs­reise Xi Jinpings im April 2014 iden­ti­fi­ziert worden, bei der dieser das „Uigu­ri­sche Auto­nome Gebiet” mit seinen 25.8 Mio. Einwoh­nern zur „Front­linie der Terro­ris­mus­be­kämp­fung” erklärt hatte. Die Einrich­tung der „Berufs­bil­dungs­zen­tren”, also jener Inter­nie­rungs­lager, in denen heute nach Schät­zungen von Menschen­rechts­or­ga­ni­sa­tionen rund eine Millionen Ange­hö­rige v.a. mosle­mi­scher Minder­heiten „umer­zogen” werden, geht mittelbar auf diesen Anschlag zurück. Dasselbe gilt für die Verab­schie­dung der „Verord­nung zur Besei­ti­gung des Extre­mismus in der Auto­nomen Region Xinjiang”, die mitt­ler­weile durch die gele­akten „China Cables” im Wort­laut bekannt und deren düstere Konse­quenzen durch tausende Doku­mente aus lokalen Polizei-Institutionen bestä­tigt worden sind.

Sowohl für die Mitglieder von LGBTQ+ -Gruppen in China als auch für die musli­mi­schen und buddhis­ti­schen Bevöl­ke­rungs­gruppen in Xinjiang oder Tibet dürfte Spielberg’s Film­titel Mino­rity Report heute jeden­falls einen ganz anderen Klang haben als vor dem Amts­an­tritt von Xi Jinping. Dasselbe gilt zwei­fellos auch für Zwangs­ar­beiter aus den Minder­hei­ten­ge­bieten, die an die Zulie­ferer inter­na­tio­naler Unter­nehmen von Adidas bis Zegna im chine­si­schen Kern­land verkauft worden sind.

Beun­ru­hi­gend ist auch, dass in China derzeit nicht nur fahrer­lose Taxis an den Start gehen, sondern womög­lich bald auch rich­ter­lose Gerichte, denen die bei weitem grösste Daten­bank von digi­ta­li­sierten Gerichts­ur­teilen der Welt zur Verfü­gung steht. Die auf der algo­rith­mi­schen Auswer­tung solcher Daten und also auch auf dem „deep lear­ning” aller Vorur­teile basie­renden Programme beginnen bereits aufgrund von Infor­ma­tionen zur Gesichts- und Körper­spra­chen­er­ken­nung verfah­rens­ent­schei­denden Input an die Justiz­be­amten zu liefern. Wem wächst – rein statis­tisch gesehen – in Ürümqi ein terro­ris­ti­scher Bart? Wer schlen­dert in Shanghai mit einem homo­se­xu­ellen Blick den Bund entlang? Wie patrio­tisch war das Kinn bei der Fahnen­his­sungs­ze­re­monie in Kashgar in die Höhe gereckt, wie suizidal die Kopf­be­we­gung eines Lager­in­sassen? Nur noch wenig entgeht dem Projekt „Sharp Eyes“ des Minis­te­riums für Öffent­liche Sicherheit.

Und im „Westen“?

Doch wer im Glas­haus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Auch die EU hat in ihrem Projekt „iBor­derCtrl“ seit 2018 allerlei Tech­no­lo­gien entwi­ckeln lassen, die Menschen im Busch­werk erspähen, Risi­ko­pro­file von Reise­do­ku­menten erstellen und, natür­lich, Gesichter erkennen. Das „Auto­matic Decep­tion Detec­tion System“ wurde z.B. darin trai­niert, „Lügen­mi­miken“ bei der Beant­wor­tung der von Avataren am Grenz­über­gang gestellten Fragen zu melden. Pilot­sys­teme wurden an Aussen­gren­zen­posten in Ungarn, Grie­chen­land und Lett­land „erfolg­reich getestet“, führten jedoch aufgrund von Fehler­raten von bis zu 20% zu nach wie vor hängigen Protest­ver­fahren wegen Verlet­zung der euro­päi­schen Datenschutz-Grundverordnung.

In den USA wurde der Einsatz von Gesichts­er­ken­nungs­tech­no­logie in San Fran­cisco im Mai 2019, in Port­land im September 2020 grund­sätz­lich verboten – letz­teres in Reak­tion auf ihren Einsatz während der Black Lives Matter-Demons­tra­tionen. Für Schlag­zeilen sorgten auch die Nach­richten über Clear­view AI, jene Firma, deren Daten­bank von rund drei Milli­arden aus sozialen Medien geka­perten Bildern mitt­ler­weile von tausenden ameri­ka­ni­schen Straf­ver­fol­gungs­be­hörden genutzt wird. Die Firma verfügt damit über etwa siebenmal so viele Gesichts­daten wie das FBI – das „Ende der Privat­sphäre, wie wir sie kannten“ titelte die New York Times. Die Bezie­hungen des austra­li­schen Firmen­grün­ders (Cam-)Hoan Ton-that in die rechte Polit­szene der USA sind wohl­do­ku­men­tiert, der Einsatz der Daten­bank in Kanada seit kurzem recht­lich unter­sagt. Als nun die Unter­su­chungs­be­hörden bei der Iden­ti­fi­ka­tion der Kapitol-Stürmer vom 6. Januar 2021 massen­haft Clearview-Daten verwen­deten, freute sich nicht nur Ton-that – auch in China war die Häme gross. Wieder einmal hätten die USA gezeigt, dass sie „mit zwei­erlei Mass messen“, stichelte das „China Jugend-Netzwerk“. Mit dem „Menschen­rechtshut auf dem Kopf“ habe man chine­si­sche Gesichts­er­ken­nungs­firmen auf die staat­liche Über­wa­chungs­liste gesetzt, während Clear­view sogar von US-amerikanischen Social-Media-Giganten wie Twitter, Face­book und Youtube kriti­siert worden sei. In Krisen­zeiten verlasse sich die „schein­hei­lige“ US-Justiz dann aber doch auf das viel­ge­schol­tene Gesichtserkennungs-Unternehmen!

Falsche Konti­nui­täten

Dass „die” chine­si­sche Gesell­schaft im Gegen­satz zur euro­päi­schen „Schuld­kultur” durch „Scham­kultur” charak­te­ri­siert sei, in der die Angst vor „Gesichts­ver­lust” (shī miànzi 失面子, diū liǎn 丢臉) ein beson­ders tief veran­kertes Phänomen darstelle, ist ein in- und ausser­halb Chinas wohl­ge­pflegtes Klischee. Es hat meist mehr mit kultu­rellen Selbst­ab­gren­zungen oder euro­päi­schen Projek­tionen als mit der Realität tradi­tio­neller Rechts- und Moral­auf­fas­sungen in China zu tun. Auch die gele­gent­lich venti­lierte Idee, wonach die Akzep­tanz des soge­nannten „Sozi­al­punk­te­sys­tems” in China durch buddhis­ti­sche Vorstel­lungen über die Anhäu­fung posi­tiven und nega­tiven „Karmas” geprägt sei, vermag in Bezug auf eine der säku­larsten Gesell­schaften der Welt kaum zu über­zeugen. Stets genügt ein Blick in die demo­kra­ti­sche Gesell­schaft Taiwans oder auf die letzten Wahl­er­geb­nisse in Hong Kong vor Einzug des Sicher­heits­ge­setzes, um sich klar­zu­ma­chen, dass „kultu­ra­lis­ti­sche“ Argu­mente dieser Art nicht verfangen. Die Möglich­keit, eine stabile „Menta­lität“ der Meidung von Gesichts­ver­lust entlang von Natio­nen­grenzen oder Kultur­räumen zu diagnos­ti­zieren, wird auch durch die expe­ri­men­telle Psycho­logie nicht bestätigt.

Zwar wurde die Rede von einer spezi­fisch chine­si­schen Angst vor dem „Gesichts­ver­lust“ von den chine­si­schen Refor­mern zu Beginn des 20. Jahr­hun­derts eifrig geführt, meis­tens jedoch unter Rück­griff auf englisch­spra­chige Kolo­ni­al­li­te­ratur des 19. Jahr­hun­derts. Intel­lek­tu­ellen dieser Zeit galt der Reflex der Gesichts­wah­rung noch als Inbe­griff der Rück­stän­dig­keit der tradi­tio­nellen chine­si­schen Gesell­schaft, so dass etwa Lin Yutang (1895–1976), ein zweimal für den Nobel­preis nomi­nierter Schrift­steller, 1935 schrieb: „Erst wenn in den Minis­te­rien das Gesicht verloren geht und Regie­rung mittels ‚Gesicht‘ durch ‚Regie­rung‘ durch das Recht abge­löst wird, dann werden wir eine wahre Repu­blik haben.“ Wenn es auch schwer­fällt, das kommu­nis­ti­sche China als Rechts­staat zu bezeichnen, so spielte nach 1949 das Verständnis von „Gesichts­ver­lust“ als Merkmal einer korrupten Beam­ten­mon­ar­chie keine Rolle mehr.

Noch bis vor kurzem scherten sich auch die Bewohner des über­wa­chungs­ka­pi­ta­lis­ti­schen Einpar­tei­en­staates im 21. Jahr­hun­dert wenig um die neuen Spiel­arten des Gesichts­ver­lusts an neugie­rige Maschinen. Doch das ändert sich nun. In einer 2020 anonym durch­ge­führten Umfrage gaben bereits 60% der Befragten an, sie seien über den ausufernden Einsatz von Gesichts­er­ken­nungs­sys­temen besorgt. Nicht weniger als 30% behaup­teten sogar, ihre Gesichts­daten seien bereits auf dem Schwarz­markt verkauft worden. Am stärksten kriti­siert wird Gesichts­er­ken­nung zur Erfas­sung des Kauf­ver­hal­tens in Einkaufs­zen­tren (42%), gefolgt von Aufmerk­sam­keits­kon­trolle bei Studie­renden (28 %) und ihrer Verwen­dung bei der Vorbe­rei­tung von Schönheits-OPs, Persön­lich­keits­pro­filen und Gesund­heits­ein­schät­zungen (19%).

Sehr viel empfäng­li­cher sind die Befragten für Einsatz­ge­biete im Bereich öffent­liche Sicher­heit und bei Verkehrs­de­likten. Dieser Grund­stim­mung entspricht, dass in China im Corona-Jahr 2020 einer­seits ohne viel Wider­stand neue Verwen­dungs­be­reiche der Gesichts­er­ken­nung in der Lockdown-compliance etabliert wurden. Ande­rer­seits gab es auch viel Beifall für Inter­net­clips von Personen, die sich den Über­wa­chungs­ka­meras durch Tragen von Motor­rad­helmen zu entziehen versuchten.

Wach­sendes Unbe­hagen, neue Allianzen

Auch im Fall von Professor Guo kam es zu Bewe­gungen. Rund ein Jahr nach der Einrei­chung seiner Klage wurde vom Volks­ge­richtshof Hang­zhou am 20. November 2020 beschieden, dass der Zoo eine Scha­dens­er­satz­zah­lung zu leisten und die Löschung der Gesichts­daten zu gewähr­leisten habe. Da sich der Urteils­spruch nur auf seinen eigenen Fall bezog, zog Professor Guo die Anzeige an eine höhere Instanz weiter. Parallel zu diesem uner­war­teten Urteils­spruch hatten sich weitere Entwick­lungen abge­zeichnet, die v.a. durch den kommer­zi­ellen Miss­brauch von Gesichts­er­ken­nungs­sys­temen ausge­löst wurden. Hierzu gehörten z.B. die Verwen­dung von Gesichts­daten durch Makler­firmen zur Einschät­zung des Kauf­in­ter­esses an Immo­bi­lien. Andere betrafen Marke­ting­firmen, die Gefühls­re­gungen poten­ti­eller Kunden beim Betrachten von Plakat- und Video­wer­bung analy­sierten. Diverse südchi­ne­si­sche Metro­polen unter­sagten in der Folge die Samm­lung von Gesichts­daten durch Immo­bi­li­en­firmen. Hang­zhou, Professor Guos Heimat­stadt, hat im Oktober letzten Jahres das Recht auf Verwei­ge­rung der Zurver­fü­gung­stel­lung biome­tri­scher Daten zum Betreten von Wohn­kom­plexen bestä­tigt. Und Tianjin, die elft­grösste Stadt der Welt, hat am 1. Dezember 2020 jegliche privat­wirt­schaft­liche Samm­lung biome­tri­scher Daten ohne Einwil­li­gung der Erfassten verboten. Dass sich die auch in der ostchi­ne­si­schen Hafen­me­tro­pole dem „Uighuren-Tracking“ ausge­setzten Zwangs­ar­beiter dort nun sicherer fühlen, darf gleich­wohl bezwei­felt werden.

Unbe­ein­druckt von der Kritik an den gut doku­men­tierten rassis­ti­schen Fehl­leis­tungen biome­tri­scher Erken­nungs­sys­teme verläuft ein epis­te­mi­scher Bruch. Noch rasanter als im „Westen“ rückt er in China von der Einzig­ar­tig­keit indi­vi­du­ellen Verhal­tens ab und bewegt sich immer tiefer in massen­da­ten­ge­stützte Wahr­schein­lich­keits­mo­delle. Durch sie werden Räume eröffnet, in denen der Algo­rithmus verspricht, letzt­lich mehr über das Indi­vi­duum, dessen Verhalten, Emotionen und Vorlieben zu wissen als das Indi­vi­duum selbst. Dass das Unbe­hagen an der physi­schen Iden­ti­fi­zier­bar­keit des Einzelnen vor diesem Hinter­grund auch in der Han-chinesischen Mehr­heit in China wächst, ist unüber­sehbar. Ebenso unüber­sehbar wie die noch klar unter­scheid­baren Ost-West-Asymmetrien der Akteure: In China ist es vorrangig der Daten­hunger des Staates, der Angst und Bange werden lässt; im „Westen“ jener der Tech­no­lo­gie­firmen und Marke­ting­ab­tei­lungen. Besorgte und Geschä­digte aller Länder und Systeme wären gut beraten, hier kluge Alli­anzen zu schmieden!