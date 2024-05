In letzter Zeit wurde viel über die Verwen­dung von geschlech­ter­ge­rechter Sprache an Univer­si­täten geschrieben – viel­leicht zu viel. Auch gerade deshalb ist dieser Beitrag ein Versuch, diese Debatte, die sich im Kern um ein hart­nä­ckiges Gerücht (!) dreht, wieder etwas auf den Boden der Tatsa­chen zurück­zu­bringen. Dass Studie­rende an deut­schen Univer­si­täten dazu gezwungen würden, zu gendern, um Punk­te­abzug zu vermeiden, entspricht nicht der Realität. Diese alar­mis­ti­sche Debatte ist nichts weiter als ein Schlacht­feld eines neu erstarkten Kultur­kampfes, die einher­geht mit einer Dämo­ni­sie­rung von Queer­fe­mi­nismus, und dem Aufbau eines Feind­bildes eines diffusen „Wokismus“.

Nun jedoch hat die baye­ri­sche Landes­re­gie­rung ein höchst zwei­fel­haftes und umstrit­tenes Gesetz verab­schiedet, dass die Verwen­dung von gender­in­k­lu­siver Sprache in öffent­li­chen Ämtern, an Schulen und Univer­si­täten verbietet – und sogar noch weiter geht, indem es Bußgeld für dieje­nigen vorschlägt, die sich nicht an das Gesetz halten wollen. Sie haben es geschafft! Die CSU, eine Partei, die ein angeb­li­ches Sprach­verbot auf lokaler, regio­naler und Bundes­ebene anpran­gerte, machte sich damit – wenig über­ra­schend – wieder einmal selbst zur Verbots­partei. Die hessi­sche CDU plante, ihrer Schwes­ter­partei zu folgen und die inklu­sive Sprache an den Univer­si­täten zu verbieten, was in jeder Hinsicht gegen die Vorstel­lung von akade­mi­scher Frei­heit verstoßen würde. Der Präsi­dent der Goethe-Universität in Frank­furt am Main hat das geplante Gesetz bereits zurück­ge­wiesen. Auch der Präsi­dent der TU München hat solche Gesetze kriti­siert. Nun wurde das Gendern zunächst in der hessi­schen Verwal­tung verboten, in der Lehre und Forschung bleibt es jedoch erlaubt – alar­mie­rend ist diese Entwick­lung dennoch.

Da wir keine Jurist*innen sind, wird es in diesem Artikel aller­dings nicht um die akade­mi­sche Frei­heit und dieses Gesetz als solches gehen. Da wir auch keine Sprachwissenschaftler*innen sind, wird dieser Artikel auch keine ortho­gra­phi­sche Analyse oder Unter­su­chung der Entwick­lung einer inklu­siven deut­schen Sprache sein. Wir wollen jedoch auf zwei Dinge hinweisen. Erstens: Es gibt es diese Praxis schon, und sie beruht auf einer Ethik der Fürsorge und Empa­thie. Zwei­tens: Im Gegen­satz zu dem, was einige zu denken scheinen, wird das Erlernen einer Sprache nicht schwie­riger, wenn diese inte­grativ ist. Es ist übri­gens inter­es­sant, dass sich einige konser­va­tive Politiker*innen plötz­lich um die angeb­lich entspre­chenden Probleme von Migrant*innen kümmern wollen, wenn es darum geht, eine inklu­sive Sprache zu diskre­di­tieren… Aber zurück zur Sache.

Was tun Historiker*innen?

Eine kurze Bemer­kung für alle, die mit der Geschichte als wissen­schaft­li­cher Diszi­plin nicht vertraut sind. Historiker*innen schreiben histo­ri­sche Erzäh­lungen und disku­tieren Inter­pre­ta­tionen histo­ri­scher Fakten auf der Grund­lage ihrer Analyse histo­ri­scher Quellen. Sie listen nicht objek­tive Wahr­heiten auf, sondern schreiben Analysen, die sich aus ihren Begeg­nungen mit Ereig­nissen in der Vergan­gen­heit ergeben, die im Archiv durch ihre Erkennt­nisse aus Quel­len­ar­beit und durch Oral-History-Interviews mit histo­ri­schen Akteur*innen entstehen. Aus Respekt vor ihren Gesprächspartner*innen und vor dem Hand­werk wird daher von Historiker*innen erwartet, dass sie stets Belege für das liefern, was sie schreiben, dass sie eine selbst­kri­ti­sche Haltung zu ihren Erkennt­nissen einnehmen – und dass sie ihre Quellen diver­si­fi­zieren. Um ihre Narra­tive zu Papier zu bringen, setzen sie sich mit Diskursen und Deutungs­mus­tern ausein­ander und haben Werk­zeuge entwi­ckelt, um ihre histo­ri­schen Quellen zu bear­beiten. Inklu­sive Sprache ist, so unsere These, eines dieser Werkzeuge.

Quellen verstehen: Der Berliner „Tunten­streit“

Inklu­sive Sprache hilft uns, unsere Quellen zu verstehen. Beginnen wir zum Beispiel mit dem West-Berlin der 1970er Jahre, zur Blüte­zeit der Schwu­len­be­we­gung nach der ersten Reform des §175 StGB, der Sex zwischen allen Männern – egal welchen Alters– unter Strafe gestellt hatte. Einige der Aktivist*innen der Schwu­len­be­we­gung waren soge­nannte „Tunten“, schwule Aktivist*innen, die mit ihrer Geschlech­ter­rolle spielten und typisch „weib­liche“ Namen benutzten. Sie standen im Zentrum eines wich­tigen Moments der west­deut­schen Schwu­len­ge­schichte, dem soge­nannten „Tunten­streit“, um die Rolle der „effemi­nierten“ schwulen Männer (Tunten) inner­halb der Bewe­gung. Einige Aktivist*innen spra­chen sich für ihre Einbe­zie­hung aus, da sie die Viel­falt queerer Lebens­welten abbil­deten und tradi­tio­nelle Geschlech­ter­normen in Frage stellten. Andere waren dagegen, weil sie befürch­teten, dass diese Stereo­typen verstärken und so einer brei­teren gesell­schaft­li­chen Akzep­tanz schwuler und bise­xu­eller Männer entge­gen­stehen würde. Die Debatte machte die Span­nungen zwischen den verschie­denen Grup­pie­rungen deut­lich, die sich für die Rechte von queeren Menschen einsetzen.

Dies wirft die Frage auf, wie wir als Historiker*innen damit umgehen sollen, wenn cis Männer mit ihrer Geschlech­ter­rolle spielen und weib­liche Namen in ihren Doku­menten verwenden, ohne sich als trans zu iden­ti­fi­zieren. Die Protagonist*innen dieser Ära sind „Helene“ oder „Anna“, die über ihre Gefühle als schwule, „effemi­nierte“ Männer schrieben und die Diskri­mi­nie­rung kriti­sierten, der sie inner­halb der Linken ausge­setzt waren, weil sie sich nicht an die norma­tive Geschlech­ter­rolle hielten, die von „linken Männern“ erwartet wurde. Wenn wir in den Quellen also über die Leben von „Anna“ oder „Helene“ stol­pern, sagen diese Namen allein uns noch nichts über ihre Geschlechts­iden­tität. Wir wissen, dass sie mit der Schwu­len­be­we­gung in Verbin­dung standen und über ihr „Schwul­sein“ schrieben, so dass es irre­füh­rend, wenn nicht schlichtweg falsch sein könnte, sie als Trans-Aktivist*innen zu inter­pre­tieren. Hier ist „Aktivist*in“ eine bessere Option als „Akti­vist“ oder „Akti­vistin“. Wie Jonah Garde schrieb, erlauben uns der Raum und der Glot­tis­schlag zwischen dem „t“ und dem „in“ damit einen gewissen Wider­stand gegen die Entschei­dungs­ge­walt der Historiker*innen. Diese Schreib­weise unter­streicht damit die unzäh­ligen Möglich­keiten, wie „Anna“ oder „Helene“ mit dem Geschlecht spielten. Sie ermög­licht es uns, das Dazwi­schen­sein und die Flui­dität der „Tunten­po­litik“ zu verstehen.

Die Quellen respek­tieren: Queere Opfer des NS-Regimes

Eine geschlech­ter­ge­rechte Sprache ermög­licht es uns, unsere Quellen nuan­cierter zu betrachten. Nehmen wir das Beispiel der natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Verfol­gungen von queeren Menschen. Unter dem 1935 verschärften §175 – der erst 1969, dann 1973 refor­miert wurde – depor­tierte das Nazi-Regime offi­ziell Männer, die der Homo­se­xua­lität bzw. homo­se­xu­ellen Verhal­tens beschul­digt wurden. Verhalten meinte hier nicht nur sexu­elle Akte, oft reichte ein Blick­aus­tausch in einer Bar. Tausende von ihnen starben in Konzen­tra­ti­ons­la­gern, andere wurden nach deren Befreiung inhaf­tiert. Als Historiker*innen können wir uns jedoch nicht immer sicher sein, wie diese Männer ihre Sexua­lität oder Geschlechts­iden­tität beschrieben, siehe z.B. die Aufar­bei­tung des Falles Liddy Bacroff. Neuere Forschung hat gezeigt, dass Personen, die wegen ihrer „Homo­se­xua­lität“ verfolgt und depor­tiert wurden, auch trans Frauen gewesen sein können. Wenn wir uns mit den vom Nazi-Regime geschaf­fenen Kate­go­rien begnügen, repro­du­zieren wir also die Logik eines brutalen homo­phoben, aber auch trans­phoben Regimes.

Die Forschung über die Verfol­gung von Lesben im NS-Regime hat außerdem gezeigt, dass die Arbeit mit den von den Täter*innen geschaf­fenen Kate­go­rien sogar zu Span­nungen in der Erin­ne­rungs­po­litik und damit der erschwerten Aufar­bei­tung der natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Vergan­gen­heit führen kann. Eine Möglich­keit, um in der Aufar­bei­tung eben nicht die Kate­go­ri­sie­rung des NS-Regimes zu repro­du­zieren, könnte daher auch hier eine geschlech­ter­ge­rechte Sprache sein. Ähnlich wie der Flui­dität eines Begriffes wie „queer“, mit dem wir Depor­tierte beschreiben, die andere Konzepte als „Homo­se­xua­lität“ oder über­haupt kein Konzept für ihre Sexua­lität und ihre Begehren gefunden hatten, könnte das inklu­sive Gendern einen Ausweg aus einem Dilemma darstellen. Eine geschlechts­neu­trale Sprache ermög­licht uns Empa­thie und öffnet eine Tür zur ange­mes­senen Erin­ne­rung an die Opfer. Diese Sprache erlaubt es uns also beispiel­weise, auf die Exis­tenz eines „Mannes“ in den repres­siven Akten der Nazis hinzu­weisen – und gleich­zeitig die tatsäch­liche Geschlechts­iden­tität einer trans Frau anzu­er­kennen, die wegen ihrer Homo­se­xua­lität verfolgt und depor­tiert wurde, aber in denselben Akten zu finden ist.

In anderen Worten: Geschlech­ter­in­k­lu­sive Sprache ermög­licht es uns, mit der nötigen Nuance über diese Personen zu schreiben; sie ermög­licht uns Respekt. Und eine gute akade­mi­sche Praxis braucht beides. Gute Wissen­schaft ist weder ohne nuan­cierten Umgang mit, noch ohne Respekt vor den Quellen und Akteur*innen möglich.

Sie können uns unter­stützen, indem Sie diesen Artikel teilen: Face­book Twitter

Diese beiden Beispiele aus der deut­schen queeren Geschichte sind nur zwei von vielen Fällen, in denen eine geschlech­ter­ge­rechte Sprache, das inklu­sive Gendern, nicht nur eine queer-feministische Entschei­dung für die Gegen­wart ist, sondern auch eine gute akade­mi­sche Praxis, um die Vergan­gen­heit aufzu­ar­beiten. Als Historiker*innen sind wir entsetzt, dass der Frei­staat Bayern und andere Landes­re­gie­rungen uns jetzt diese Möglich­keit nehmen will bzw. in Teilen schon hat.

Der Respekt vor unseren Kolleg*innen und Studie­renden ist ein alltäg­li­cher Grund, warum inklu­sive Sprache an deut­schen Univer­si­täten unbe­dingt erlaubt bleiben muss. Der Respekt vor den queeren Menschen der Vergan­gen­heit ist ein immer­wäh­render. Wenn rechte Politiker*innen uns und ihnen diesen Respekt nehmen wollen, ist dies ein Armuts­zeugnis für die Wissenschafts- und Meinungs­frei­heit in diesem Land.