Zu den zentralen Forde­rungen der natio­nalen und inter­na­tio­nalen Gehör­lo­sen­be­we­gung gehört die Aufar­bei­tung der Geschichte gehör­loser Menschen und die Entschul­di­gung für vergan­genes Unrecht. In der Schweiz entschul­digten sich die Gehör­lo­sen­schulen und der Hörbe­hin­der­ten­ver­band Sonos jüngst für die Diskri­mi­nie­rung der Gebär­den­sprache und die gravie­renden Folgen für gehör­lose Menschen. Doch der Stel­len­wert der Gebär­den­sprache bleibt in der Schweiz umstritten: Nur wenige Tage nach dieser Entschul­di­gung publi­zierte der Bundesrat einen Bericht, in dem er sich zur recht­li­chen Aner­ken­nung der Gebär­den­sprache äusserte. Dazu war er in einem 2019 einge­reichten Postulat von Parlamentarier:innen aufge­for­dert worden. In diesem Bericht erkennt der Bundesrat zwar das Unrecht an, das gehör­lose Menschen in der Schweiz erfahren haben, und hält fest, dass zahl­reiche zu den Opfern fürsor­ge­ri­scher Zwangs­mass­nahmen gehören. Aller­dings lehnt der Bundesrat eine recht­liche Aner­ken­nung der Gebär­den­sprache ab und argu­men­tiert, diese sei „kein Allheil­mittel“ gegen die Benach­tei­li­gung von gehör­losen Menschen.

Tatsäch­lich bilden eine Reihe von weiteren Mass­nahmen, die primär in Berei­chen von Bildung, Arbeits­markt und Gesund­heits­ver­sor­gung greifen müssen, eine wich­tige Voraus­set­zung, um die Diskri­mi­nie­rung gegen­über gehör­losen Menschen abzu­bauen. Doch es geht eben auch, und das räumt der Bericht des Bundes­rates selbst ein, um Symbol­po­litik. Die recht­liche Aner­ken­nung der Gebä­rend­sprache bedeutet ein Zeichen der Wert­schät­zung der Iden­tität und Kultur von gehör­losen Menschen. Sie ist auch ein Bekenntnis zu einer viel­fäl­tigen Schweiz. Die Geschichte zeigt, dass genau hier der Dreh- und Angel­punkt liegt, um funda­men­tale Rechte von Gehör­losen zukünftig besser zu achten. Denn es waren letzt­lich die engen und rigiden Vorstel­lungen darüber, wie Schweizer Bürger:innen zu sein und zu kommu­ni­zieren hatten, die die Zwangs­mass­nahmen gegen­über gehör­losen Menschen begrün­deten und ihre Wurzeln im 19. Jahr­hun­dert haben.

Unter­richts­sprache für gehör­lose Kinder

Beson­ders viru­lent wurde – und wird teil­weise bis heute – die Ausein­an­der­set­zung geführt, in welcher Sprache gehör­lose Kinder unter­richtet werden sollen. Als im frühen 19. Jahr­hun­dert in der Schweiz, wie in zahl­rei­chen anderen Ländern, die ersten „Taub­stum­men­an­stalten“ eröffnet wurden, war noch nicht entschieden, welche Sprache im Mittel­punkt des Unter­richts stehen sollte. Einige Anstalts­leiter setzten sich dafür ein, dass gehör­lose Kinder in der jewei­ligen Gebär­den­sprache unter­richtet werden. Andere vertraten die Ansicht, gehör­lose Kinder müssten primär die gespro­chene Sprache lernen. Aus Sicht der Oralist:innen – also den Befürworter:innen des Lippen­le­sens und der Laut­sprache – war Gebär­den­sprache ein minder­wer­tiges Kommu­ni­ka­ti­ons­system. Diese Sicht wurde 1880 von „inter­na­tio­nalen Taus­tum­men­leh­rer­kon­gress“ in Mailand bekräf­tigt, an dem kaum gehör­lose Menschen betei­ligt waren.

Die Folgen des Mailänder-Beschlusses waren einschnei­dend: In der Schweiz, wie in zahl­rei­chen anderen Ländern, wurde die Gebär­den­sprache aus den Gehör­lo­sen­schulen verbannt. Die gehör­losen Kinder hatten sich nun ausschliess­lich im Lippen­lesen und in der oralen Arti­ku­la­tion zu üben. Viel­fach wandten Lehrende Unter­richts­me­thoden an, die auf Zwang und physi­scher Gewalt beruhten. Die Kinder mussten ihre Hände hinter dem Rücken und in Karton­rohren verste­cken, damit sie nicht gebär­deten. Dies war für zahl­reiche Gehör­lose eine trau­ma­ti­sche Erfah­rung, da sie sich ihrer Mutter­sprache beraubt fühlten. Im Mittel­punkt der Gehör­lo­sen­aus­bil­dung stand ein rigo­roser Anpas­sungs­druck an die Mehr­heits­ge­sell­schaft. Dabei waren Vorstel­lungen weglei­tend, wonach die Beherr­schung einer gespro­chenen Landes­sprache als Schlüssel zur Inte­gra­tion in den Schweizer Natio­nal­staat fungierte. Durch­ge­setzt wurde, wie Schweizer Bürger:innen zu sein hatten: nämlich laut­sprach­lich kommunizierend.

In der Zwischenkriegs- und Kriegs­zeit nahm der Anpas­sungs­druck auf Gehör­lose weiter zu. Die Schweiz verschärfte Mass­nahmen, Menschen aus der Gesell­schaft auszu­schliessen, die Norm­vor­stel­lungen von wünschens­werten Bürger:innen nicht entspra­chen. Dies zeigt sich an der Auswei­tung der fürsor­ge­ri­schen Zwangs­nahmen, wozu auch euge­ni­sche Inter­ven­tionen zählten. In den 1930er Jahren zeigte sich die Gehör­lo­sen­für­sorge von verschie­denen Kantonen intensiv bestrebt, insbe­son­dere gehör­lose Frauen von Fami­li­en­grün­dungen abzu­bringen. Ebenso sind Fälle von Zwangs­ste­ri­li­sa­tionen dokumentiert.

Kriti­sche Inter­ven­tionen: Die Gehörlosenbewegung

Diese Zwangs­mass­nahmen blieben aller­dings nicht unwi­der­spro­chen. Bereits im ausge­henden 19. Jahr­hun­dert hatte sich eine inter­na­tio­nale Gehör­lo­sen­be­we­gung formiert, die die Mailänder-Beschlüsse kriti­sierte. Aller­dings verlor diese bald an Einfluss. Erst nach dem Zweiten Welt­krieg fand die Gehörlosen-Community wieder zu einer inter­na­tio­nalen Vernet­zung zurück. 1951 grün­deten sie die World Fede­ra­tion of Deaf. Diese bildete ein wich­tiges Gremium, um gehör­losen Menschen vermehrt als poli­ti­sche Subjekte sichtbar zu machen.

Eine nach­hal­tige Verän­de­rung im Umgang mit gehör­losen Menschen erreichte aber erst die Gehör­lo­sen­be­we­gungen, die sich welt­weit seit den 1970er Jahren formierte. Das Recht auf Gebär­den­sprache war dabei eine Kern­for­de­rung der Gehörlosenaktivist:innen. In verschie­denen Ländern lehnten sie sich den Protest­formen Neuer Sozialen Bewe­gungen an und kämpften hart­nä­ckig für den Abbau von recht­li­chen Diskri­mi­nie­rungen. Die Gehörlosenaktivist:innen erzielten, so auch in der Schweiz, zahl­reiche Erfolge, so beispiels­weise einen Ausbau des Dolmet­schungs­an­ge­botes, bessere Ausbildungs- und Berufs­mög­lich­keiten für Gehör­lose und einen brei­teren Zugang zu Medien und Kommunikationsmitteln.

Im Kontext der Eman­zi­pa­ti­ons­be­we­gung von Gehör­losen wurden schliess­lich auch die Kate­go­ri­sie­rungen von „Behin­de­rung“ versus „Norma­lität“ in Frage gestellt. Zahl­reiche Gehör­lose begannen, die Bezeich­nung als „behin­dert“ abzu­lehnen. Sie wiesen darauf hin, dass sie mit der Gebär­den­sprache über ein voll­ständig ausge­bil­detes Kommu­ni­ka­ti­ons­system verfügen. Sind Gehör­lose „behin­dert“? Oder sind sie Teil einer kultu­rellen Minder­heit, die sich durch eine eigene Sprache charak­te­ri­siert? Diese Frage war und ist bis heute auch unter den gehör­losen Menschen umstritten. Sie weist aber darauf hin, dass „Behin­de­rung“ keine feste Kate­gorie ist, sondern Ergebnis von komplexen gesell­schafts­po­li­ti­schen Aushandlungsprozessen.

Viel­spra­chig­keit neu denken

Die UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behin­de­rungen bezeichnet die Gebär­den­sprache als eigen­stän­dige Sprache und verlangt ihre Aner­ken­nung und Unter­stüt­zung. Die Mehr­heit der euro­päi­schen Staaten aner­kennt heute die Gebär­den­sprache auf Verfassungs- oder Geset­zes­ebene. Die Schweiz hat zwar die UNO-Behindertenrechtskonvention rati­fi­ziert, aber die recht­liche Aner­ken­nung der Gebär­den­sprache auf natio­naler Ebene bisher abge­lehnt. Sie hält damit weiterhin an einem Para­digma fest, das sich im 19. Jahr­hun­dert heraus­ge­bildet hatte und von einem engen Nexus zwischen der Laut­spra­chen­kom­pe­tenz und natio­naler Zuge­hö­rig­keit ausgeht. Menschen, die dieser Norm nicht entspre­chen, drohen zwangs­läufig ausge­schlossen zu werden. Dieser Proble­matik trägt der jüngste Entscheid des Bundes­rates zu wenig Rechnung.

Sich für vergan­genes Unrecht gegen­über Gehör­losen zu entschul­digen, ist wichtig, aber nicht genug. Viel­mehr müssen Struk­turen geschaffen werden, um Menschen­rechts­ver­let­zungen zukünftig zu verhin­dern. Die recht­liche Aner­ken­nung der Gebär­den­sprache ist ein unab­ding­bares Mittel auf dem Weg dazu. Und weshalb sollte die Schweiz die sprach­liche Viel­viel­falt nicht mit Stolz aner­kennen? Sie hat vier gespro­chene Landes­spra­chen, mehrere gespro­chene Minder­hei­ten­spra­chen und dazu noch drei verschie­dene Gebär­den­spra­chen mit unter­schied­li­chen Dialekten. Zwei­fels­ohne gab diese kultu­relle Viel­falt, zu der auch die Gehör­lo­sen­kultur gehört, der Schweizer Demo­kratie immer wieder wich­tige Impulse. Diese histo­ri­schen Leis­tungen gilt es in ein ange­mes­senes Licht zu rücken und zu anerkennen.