In letzter Zeit hat sich in Israel und bei vielen Jüd:innen und Nichtjüd:innen im Ausland die Meinung durch­ge­setzt, die Phrase „From the River to the Sea Pales­tine will be free“ sei ein anti­se­mi­ti­scher Slogan, der zur Zerstö­rung des Staates Israel und zur ethni­schen Säube­rung oder Ermor­dung aller in Israel lebenden Jüd:innen aufrufe.

Jüdi­sche Orga­ni­sa­tionen und andere poli­ti­sche Akteure auf der ganzen Welt fordern ein Verbot der Verwen­dung dieses Slogans. In Groß­bri­tan­nien hat die Labour-Partei ihren Abge­ord­neten Andy McDo­nald suspen­diert, weil er ihn auf einer Demons­tra­tion geäu­ßert hatte, und der engli­sche Fußball­ver­band hat seinen Spie­lern verboten, den Satz auf ihren privaten Facebook-Konten zu verwenden. Noch drama­ti­scher ist die Situa­tion in Deutsch­land. In Berlin beispiels­weise verbietet die Polizei die Verwen­dung des Slogans auf Demons­tra­tionen und nimmt Demons­tranten fest, die ihn rufen. Und die Welt ging sogar so weit zu behaupten, „Free Pales­tine ist das neue Heil Hitler“. Nichts weniger als das!

In Israel schrieb der Haaretz-Journalist Ravit Hecht, es handele sich um einen Aufruf zur „ethni­schen Säube­rung, ähnlich der, die [am 7. Oktober] in der Umge­bung von Gaza statt­ge­funden hat… Es geht nicht darum, zu den Grenzen von 1967 zurück­zu­kehren oder die Besat­zung zu beenden, sondern darum, die jüdi­sche Heim­stätte zu zerstören und die Juden von dort zu vertreiben“. Diese Inter­pre­ta­tion ist jedoch proble­ma­tisch und irreführend.

„Groß-Israel“-Träume

Zunächst lohnt es sich, diesen Slogan mit der paral­lelen Posi­tion von Jüd:innen (und Nichtjüd:innen) zu verglei­chen, die die Forde­rung nach einem „Groß-Israel“ („Eretz Israel hash­lema“) unter­stützen. Denn wenn wir die extreme Inter­pre­ta­tion akzep­tieren, dass ein Paläs­ti­nenser, der die „Befreiung Paläs­tinas vom Jordan bis zum Meer“ fordert, die Juden aus Israel vertreiben will, dann verlangt die Fair­ness, dass auch das Gegen­teil wahr ist: Das heißt, dass alle, die die „Groß-Israel“-Vision unter­stützen – vom Dichter Nathan Alterman (einer der wich­tigsten israe­li­schen Dichter, der sich poli­tisch mit der Arbei­ter­partei iden­ti­fi­zierte) und den Unter­zeich­nern des „Eretz-Israel“-Manifests von 1967 bis hin zur gegen­wär­tigen Regie­rung und der Öffent­lich­keit, die sie an den Wahl­urnen unter­stützt hat – in Wirk­lich­keit die Vernich­tung oder Vertrei­bung der Paläs­ti­nenser unterstützen.

Die Wahr­heit sieht etwas anders aus. Wer die israe­li­sche Kontrolle über das gesamte Gebiet zwischen Fluss und Meer fordert, verwei­gert den Paläs­ti­nen­se­rinnen und Paläs­ti­nen­sern zual­ler­erst das Recht auf Selbst­be­stim­mung und hindert sie daran, eine natio­nale Heimat aufzu­bauen und gleiche Bürger- und Persön­lich­keits­rechte zu genießen. In der Praxis bedeutet ihre Posi­tion in den meisten Fällen die Anwen­dung von Apart­heid, wie B‘Tselem (und andere Orga­ni­sa­tionen) in ihrem Bericht vom Januar 2021 mit dem Titel „Ein Regime jüdi­scher Vorherr­schaft vom Jordan bis zum Mittel­meer: Das ist Apart­heid“ schreiben.) In den Augen der großen Mehr­heit der Jüdinnen und Juden in Israel und wahr­schein­lich in der ganzen Welt ist dies eine legi­time poli­ti­sche Posi­tion, auch wenn sie umstritten ist und bekämpft wird. Jede Möglich­keit eines paläs­ti­nen­si­schen Staates zu hinter­treiben, war die Politik Israels in den letzten Jahr­zehnten, und der Sied­lungsbau sollte dies sicher­stellen. Der israe­li­sche Premier­mi­nister Benjamin Netan­jahu hat kürz­lich öffent­lich geschworen, sich jedem Versuch, einen paläs­ti­nen­si­schen Staat zu gründen, zu wider­setzen und die israe­li­sche Kontrolle vom Fluss bis zum Meer aufrecht­zu­er­halten. Es ist jedoch klar, dass (zumin­dest derzeit) nicht alle, die diese Posi­tion vertreten, tatsäch­lich eine ethni­sche Säube­rung oder die Ermor­dung aller Paläs­ti­nenser zwischen dem Fluss und dem Meer unter­stützen. Diese Art von gewalt­samer „Lösung“ könnte zwar rechts­extremen Poli­ti­kern wie dem israe­li­schen Finanz­mi­nister Bezalel Smot­rich zuge­schrieben werden, dessen „Decisive Plan“ in diese Rich­tung geht, aber nicht allen Befür­wor­tern eines „Groß-Israel“.

Die paläs­ti­nen­si­sche Perspektive

Im paläs­ti­nen­si­schen Kontext ist die Bedeu­tung des Slogans wesent­lich komplexer. Bei seiner Inter­pre­ta­tion ist es wichtig, auf die histo­ri­sche Rich­tig­keit zu achten und Anachro­nismen zu vermeiden: Die Bedeu­tung des Slogans ist offen und hängt vom konkreten und histo­ri­schen Kontext ab, in dem er gesagt wird, und natür­lich von der persön­li­chen Absicht derer, die ihn verwenden.

Der Slogan bezieht sich auf Paläs­tina, d. h. auf das geogra­phi­sche Gebiet zwischen Mittel­meer und Jordan, das als „Mandats­ge­biet Paläs­tina“ defi­niert wurde und von den Paläs­ti­nen­sern als ihre histo­ri­sche Heimat betrachtet wird. Wie wir alle wissen, ist ein beträcht­li­cher Teil der Palästinenser:innen zwar prin­zi­piell zu einem Kompro­miss über die Grün­dung eines souve­ränen paläs­ti­nen­si­schen Staates im West­jor­dan­land, in Ostje­ru­salem und im Gaza­streifen bereit, die etwa 22% des Mandats­ge­biets Paläs­tina ausma­chen, sie betrachten aber dennoch ganz Paläs­tina als ihr Heimatland.

Aus paläs­ti­nen­si­scher Sicht – die der histo­ri­schen Wahr­heit entspricht – wurde ihnen ihr Heimat­land von den Groß­mächten wegge­nommen und einer Gruppe von Sied­lern über­lassen, die sie gewaltsam zu einer Minder­heit in ihrem eigenen Land machten und die Kontrolle über den größten Teil ihres Landes über­nahmen. So gesehen befinden sich alle Paläs­ti­nen­se­rinnen und Paläs­ti­nenser, die in diesem Gebiet und auch außer­halb leben, in einem Zustand der Ungleich­heit und Unfrei­heit. Die Palästinenser:innen in Gaza leben seit 16 Jahren unter Bela­ge­rung und werden jetzt jede Woche zu Tausenden ermordet. Palästinenser:innen im West­jor­dan­land stehen unter direkter Besat­zung, in Ostje­ru­salem gelten sie als Einwohner:innen und nicht als Staatsbürger:innen; nur Palästinenser:innen inner­halb der Grünen Linie, der Waffen­still­stands­line von 1949, genießen teil­weise gleiche Rechte. Flücht­linge, die 1948 vertrieben wurden oder geflohen sind und nicht zurück­kehren durften, haben nicht einmal das Recht, in ihrer Heimat zu leben.

Deshalb behauptet die große Mehr­heit der Paläs­ti­nen­se­rinnen und Paläs­ti­nenser zu Recht, dass die Gebiete ihres Heimat­landes, also Paläs­tina, derzeit nicht „befreit“ sind, was bedeutet, dass die dort lebenden Paläs­ti­nen­se­rinnen und Paläs­ti­nenser nicht frei und gleich­be­rech­tigt sind. Wie können wir also die Situa­tion ändern und Paläs­tina von diesem diskri­mi­nie­renden und ausgren­zenden Regime befreien? Dazu gibt es viele unter­schied­liche Meinungen. Was folgt, ist eine sehr sche­ma­ti­sche und daher unvoll­stän­dige Darstel­lung von Ideen, die in Wirk­lich­keit viel dyna­mi­scher, nuan­cierter und kompli­zierter sind und in Bezug auf die sich ändernden Umstände immer wieder intern disku­tiert werden.

„…will be free“?

Unter den Paläs­ti­nen­se­rinnen und Paläs­ti­nen­sern, wie auch unter den Jüdinnen und Juden, gibt es eine Kluft zwischen dem Traum, den Gene­ra­tionen von der voll­stän­digen Kontrolle und Befreiung ganz Palästinas/des Landes Israel geträumt haben, und der Art und Weise, wie sie sich das Leben in der Befreiung realis­tisch und poli­tisch vorstellen. Einige Paläs­ti­nen­se­rinnen und Paläs­ti­nenser sehen die einzige realis­ti­sche, wenn auch nur teil­weise Befreiung Paläs­tinas in der Grün­dung zweier Staaten und der gleich­zei­tigen Aner­ken­nung des Rück­kehr­rechts der Flücht­linge in der einen oder anderen Form. Dies ist die offi­zi­elle Posi­tion der PLO, die von vielen Paläs­ti­nen­sern unter­stützt wird. Diese Lösung wird auch von vielen Israelis unter­stützt, erscheint aber heute aufgrund der lang­jäh­rigen Siedlungs- und Anne­xi­ons­po­litik Israels wahr­schein­lich nicht mehr realisierbar.

Andere glauben, dass die Errich­tung eines säku­laren und egali­tären Staates für alle seine Bewohner, Juden und Araber, der Weg zur Befreiung Paläs­tinas ist. Viele Paläs­ti­nen­se­rinnen und Paläs­ti­nenser auf der ganzen Welt, in den besetzten paläs­ti­nen­si­schen Gebieten (OPT) und in Israel (sowie einige Jüd:innen und sogar Israelis) unter­stützen diese Idee. Die arabisch-israelische poli­ti­sche Partei Balad vertritt eine etwas andere Version dieser Idee: die Umwand­lung Israels in den Grenzen von 1967 in einen säku­laren Staat für alle seine Bürge­rinnen und Bürger (statt eines jüdi­schen Staates wie heute) und mit glei­chen Rechten für alle, sowie die Been­di­gung der Besat­zung und die Grün­dung eines paläs­ti­nen­si­schen Staates in den besetzten Gebieten. Einige sind schließ­lich der Ansicht, dass verschie­dene föde­rale oder bina­tio­nale Rege­lungen als Befreiung Paläs­tinas betrachtet werden können. Solche Ideen haben in den letzten Jahren unter paläs­ti­nen­si­schen und jüdisch-israelischen Intel­lek­tu­ellen an Popu­la­rität gewonnen und wurden beispiels­weise von der gemein­samen israelisch-palästinensischen Bewe­gung „Ein Land für alle“ in detail­lierte poli­ti­sche Pläne umge­setzt. Und dann gibt es dieje­nigen, die an ein isla­mi­sches Dhimmi-Regime denken, in dem die in Paläs­tina verblie­benen Juden einen minder­wer­tigen Status haben, aber von den Behörden geschützt werden.

Einige Passagen der Hamas-Charta unter­stützen eine solche Lösung, und einige in der Hamas stellen sie sich als poli­ti­sche Lösung vor. Wiederum andere hingegen – einige Säku­la­risten, die Alge­rien als Modell für die Entko­lo­nia­li­sie­rung sehen, und sicher­lich einige in der Hamas sowie in radi­ka­leren Gruppen wie dem Paläs­ti­nen­si­schen Isla­mi­schen Dschihad und natür­lich bei ISIS und radi­kalen dschi­ha­dis­ti­schen Gruppen – sehen in der Vertrei­bung oder gar Ermor­dung der Juden die endgül­tige „Befreiung“ Paläs­tinas. Diese „Lösung“ wird auch von Teilen der Hamas-Charta unter­stützt. Es ist jedoch erwäh­nens­wert, dass der Zusatz zur Charta von 2017 (Absatz 20) die Idee eines paläs­ti­nen­si­schen Staates entlang der Grenzen vom 4. Juni 1967 als „Formel des natio­nalen Konsenses“ akzep­tiert. Die Hamas hat im Laufe der Jahre auch mehr­mals einen lang­fris­tigen Waffen­still­stand (Hudna) mit Israel vorge­schlagen. Es gibt sogar Stimmen inner­halb der Hamas, die sich für die Aner­ken­nung des Staates Israel aussprechen.

Soweit wir wissen, ist es schwierig, einen Paläs­ti­nenser oder einen Unter­stützer der paläs­ti­nen­si­schen Sache zu finden, der sich nicht mit dem Befrei­ungs­slogan From the river to the sea, Pales­tine will be free iden­ti­fi­ziert, da er allge­mein gehalten ist und keine konkrete Lösung andeutet. Nur wer die „Lösung“ der erwähnten ganz radi­kalen Kräfte gutheißt, befür­wortet tatsäch­lich einen Genozid oder eine ethni­sche Säube­rung der Jüd:innen in Israel. Aber der Slogan selbst und die Art und Weise, wie er auf den Demons­tra­tionen in Europa und Nord­ame­rika skan­diert wird, sagt darüber nichts aus.

Viele Bedeu­tungen

Wie Maha Nasser, Geschichts­pro­fes­sorin an der Univer­sity of Arizona, gezeigt hat, wurde der „From the River…“-Slogan in den 1960er Jahren während der Entko­lo­nia­li­sie­rungs­kämpfe in Afrika und Asien in Fatah-Kreisen populär. Die Vorstel­lung damals zielte auf die Errich­tung eines säku­laren, demo­kra­ti­schen und egali­tären Staates in ganz Paläs­tina, in dem die Juden volle Gleich­be­rech­ti­gung genießen sollten, aber ohne die Privi­le­gien des Zionismus.

Seither hat dieser Slogan jedoch, wie wir gesehen haben, verschie­dene Bedeu­tungen ange­nommen und ist, sofern aus dem Kontext nichts anderes hervor­geht, sehr allge­mein gehalten. Für die Paläs­ti­nen­se­rinnen und Paläs­ti­nenser ist er Ausdruck ihres legi­timen natio­nalen Kampfes, für viele andere ist er ein allge­meiner Slogan zur Unter­stüt­zung des paläs­ti­nen­si­schen Kampfes. Dieser Slogan wird seit Jahren von vielen, auch jüdi­schen Menschen, bei Demons­tra­tionen und Kund­ge­bungen auf der ganzen Welt gerufen. Er spie­gelt die Tatsache wider, dass aus paläs­ti­nen­si­scher Sicht das besetzte Heimat­land nicht nur die West­bank und der Gaza­streifen sind, sondern das gesamte Mandats­ge­biet Paläs­tina, aber er sagt nichts über die poli­ti­sche Art und Weise, wie dieses Heimat­land befreit werden soll.

Juden und Nicht-Juden sollten diese Wahr­heit verstehen und aner­kennen. Diesen Slogan als „anti­se­mi­tisch“ zu bezeichnen, ist ein mäch­tiges Instru­ment in den israe­li­schen, deut­schen und anderen poli­ti­schen tool­boxes, um die Exis­tenz des paläs­ti­nen­si­schen Volkes und seine Verbin­dung zu Paläs­tina zu leugnen, die Besat­zung und Unter­drü­ckung zu verfes­tigen und den Schrei nach Frei­heit und nach Recht zum Schweigen zu bringen. Es ist genau das, was immer mehr Paläs­ti­nen­se­rinnen und Paläs­ti­nenser darüber verzwei­feln lässt, ob ein Dialog mit Israelis und Deut­schen über­haupt möglich ist.

Notwen­dige Klärung

Nach dem Massaker vom 7. Oktober bekam der „Free Palestine…“-Slogan aller­dings noch eine neue Bedeu­tung. Einige in Europa und den Verei­nigten Staaten nutzten ihn, um ihre Unter­stüt­zung für die Gräu­el­taten der Hamas auszu­drü­cken und sie als Akte der „Entko­lo­nia­li­sie­rung“ und „Befreiung“ Paläs­tinas zu bezeichnen. In diesem Zusam­men­hang ist das mithin kein Befrei­ungs­slogan, sondern unmit­telbar Ausdruck der Unter­stüt­zung von massen­haften Grau­sam­keiten, von Massa­kern, Geisel­nahmen und Vergewaltigungen.

In Anbe­tracht der vielen verschie­denen Bedeu­tungen des Slogans, darunter in letzter Zeit wie gesagt auch die Unter­stüt­zung der Verbre­chen der Hamas, liegt es heute an jenen, die ihn benutzen, Wege finden, um zu klären, was sie meinen, wenn sie ihn verwenden: Ob ihre Absicht darin besteht, das von der Hamas verübte Massaker zu unter­stützen, oder darin, den Wunsch nach Befreiung, Gleich­heit und Frieden auszudrücken.

Tatsäch­lich schlugen einige vor, den Slogan zu ändern. In Berlin zeigte ein Demons­trant ein Plakat mit der Aufschrift „From the river to the sea we demand equa­lity“. Das Plakat wurde jedoch von der Polizei entfernt, die die Forde­rung nach Gleich­heit als anti­se­mi­tisch einstufte. Leila Farsakh, eine palästinensisch-amerikanische Profes­sorin für Poli­tik­wis­sen­schaft an der Boston Univer­sity, schlug vor: „From the river to the sea ever­yone must be free“. Diese Formu­lie­rung, so versi­cherte sie uns in einem privaten Gespräch, konzen­triere sich auf den Kern des israe­li­schen sied­lungs­ko­lo­nialen Apart­heid­re­gimes – die grund­le­gende poli­ti­sche Ungleich­heit und die Verwei­ge­rung von Rechten –, und unter­streiche das Streben nach Frei­heit und Gleich­heit für alle, die zwischen dem Fluss und dem Meer leben. Wir halten diesen Slogan für poli­tisch wirksam und präzise.

Aber das Nach­denken über diesen Slogan, von dem viele behaupten, er leugne die Exis­tenz der Juden in Israel, muss letzt­lich zu uns, den israe­li­schen Jüdinnen und Juden, und zu unserem Leben in Israel zurück­kehren. Denn es ist erschre­ckend, dass Israel und seine Unter­stützer dieje­nigen, die diesen Slogan skan­dieren, beschul­digen, einen Völker­mord zu unter­stützen, während Israels mörde­ri­scher Angriff auf den Gaza­streifen bisher mehr als 26.000 Paläs­ti­nen­se­rinnen und Paläs­ti­nenser getötet hat, von denen die große Mehr­heit Kinder und Frauen sind.

Gaza…

Der israe­li­sche Angriff wird derzeit vom Inter­na­tio­nalen Gerichtshof (IGH bzw. ICJ) unter­sucht, um fest­zu­stellen, ob er den Tatbe­stand des Völker­mords erfüllt. Das Urteil ist noch lange nicht gespro­chen – aber das Gericht hat bereits entschieden, dass es plau­sibel ist, dass Israel tatsäch­lich das Verbre­chen des Völker­mords begeht und hat eine Reihe von vorläu­figen Maßnahmen ange­ordnet. Dennoch ist jetzt schon klar, dass in Israel Aufrufe zum Völker­mord in Bezug auf den Gaza­streifen alltäg­lich geworden sind. Der israe­li­sche Staats­prä­si­dent Yitzhak Herzog erklärte am 13. Oktober, dass es in Gaza keine Unschul­digen gebe, und machte damit prak­tisch alle Bewoh­ne­rinnen und Bewohner zu legi­timen Angriffs­zielen. Vertei­di­gungs­mi­nister Yoav Galant verkün­dete am 9. Oktober die totale Bela­ge­rung des Gaza­strei­fens: „Es wird keinen Strom, keine Lebens­mittel, keinen Treib­stoff geben, alles wird geschlossen sein“. Tali Gott­lieb, ein Likud-Mitglied der Knesset, schrieb am 10. Oktober auf X: „Es ist Zeit für die Welt­un­ter­gangs­waffe. Starke Raketen ohne Grenzen abfeuern. Nicht nur ein Viertel ausra­dieren, sondern ganz Gaza zerstören und ausra­dieren. Sonst werden wir nichts erreicht haben. Nicht mit Slogans, sondern mit durch­drin­gendem Bombar­de­ment. Gnadenlos! Erbar­mungslos!“ Zwei Monate später, am 17. Dezember, sagte Shimon Riklin, der wich­tigste poli­ti­sche Kommen­tator von Channel 14, dem Sprach­rohr der Regie­rung, zur besten Sende­zeit: „Ich kann nicht gut schlafen, ohne die Häuser in Gaza einstürzen zu sehen… Mehr, mehr, mehr Häuser, mehr Türme. Damit sie nirgendwo mehr hin können [….] Sie müssen sich daran erin­nern, dass sie Amale­kiter sind… Ich bin für Kriegs­ver­bre­chen“. Und Zvi Yehez­keli, ein leitender Analyst von Channel 13, beklagte schließ­lich am 20. Dezember, dass die IDF in den ersten Tagen des Krieges keine 100.000 Paläs­ti­nenser getötet habe… Dies sind nur einige der mehr als 500 öffent­li­chen israe­li­schen Aufrufe zum Völker­mord, die bisher regis­triert wurden. Der öffent­liche Diskurs in Israel ist offen geno­zidal geworden.

Abge­sehen von der Bedeu­tung, die Menschen in Übersee dem „From the River to the Sea“-Slogan beimessen, gibt es eine einfache, aber entschei­dende Tatsache, die selbst die abscheu­li­chen Gräu­el­taten des 7. Oktober nicht verde­cken können: die anhal­tende und lang­jäh­rige Verwei­ge­rung des Staates Israel und des Groß­teils der jüdi­schen Gesell­schaft gegen­über der gerechten und grund­le­genden Forde­rung der Paläs­ti­nen­se­rinnen und Paläs­ti­nenser nach vollen und glei­chen persön­li­chen, recht­li­chen, bürger­li­chen und natio­nalen Rechten im Rahmen einer wie auch immer gear­teten poli­ti­schen Lösung.

Diese Weige­rung ist für die meisten israe­li­schen Jüdinnen und Juden so selbst­ver­ständ­lich wie die Luft, die sie atmen. Wir müssen so schnell wie möglich nüch­tern werden. Wenn diese Nüch­tern­heit eintritt, werden alle in Israel/Palästina besser atmen können.