Bitte verwende das Drucker-Symbol rechts über dem Artikel, um Seiten auszudrucken. Please use the print icon aobe the article to print any page.

Frohe Ostern! Frohe Ostern!

Artikel werden geladen... Schließen

Liebe Leser:innen, wir machen heute eine kleine Pause und sind am Mittwoch wieder mit einem Artikel für Sie da. Wir wünschen Ihnen allen ein schönes Osterfest! 31. März 2024 Lesezeit ca. 1 Minuten Artikel drucken In Pocket speichern GdG-Team Dies ist das gemeinsame Profil des Teams von Geschichte der Gegenwart. Die Liste aller Mitglieder finden Sie hier Und falls Sie etwas lesen möchten: In unserer Rubrik Reiz­wörter befinden sich inzwi­schen 79 Artikel, eine Art Wort­le­xikon der letzten 7 Jahre. Viel­leicht haben Sie Ideen für weitere Reizwörter? Und noch ein Wort in eigener Sache. Wir bedanken uns herz­lich bei unserer Redak­teurin Elisa Barth, die die letzten sechs Monate Texte einge­worben, redi­giert und über­setzt hat. Wir haben unglaub­lich gern mit ihr zusam­men­ge­ar­beitet! Nächste Woche kommt Jule Govrin wieder aus der GdG-Pause zurück. Wir freuen uns. Die Redak­tion können wir uns leisten, weil viele von Ihnen ein Abo bei uns gelöst haben. Dafür möchten wir uns bedanken! Ohne Redak­teurin könnten wir GdG nicht stemmen. Ein Abo kann man bei Steady übri­gens ab 3.50 (Wasser-Abo) wählen. Und beim Champagner-Abo schi­cken wir Ihnen ein signiertes Buch von uns zu. Ihr GdG-Team Δ 0 Kommentare

Abonnieren Sie unseren Newsletter, um keine neuen Artikel zu verpassen.

Wir machen alle Inhalte kostenlos zugänglich und verzichten auf Werbeeinnahmen. Damit wir die laufenden Kosten decken können, sind wir auf die freiwillige Unterstützung unserer Leser:innen angewiesen. Jetzt auf Steady abonnieren!

Vorheriger Artikel Streiken wie in Japan? Über ein Stück japa­ni­scher Streik­ge­schichte und seine Instrumentalisierung Wie und warum konnte ein ungewöhnlicher Streik japanischer Busfahrer:innen weltweit bekannt werden? Und was bedeutet der Ruf nach „Streiken wie in Japan“?

821 Artikel - kostenlos & werbefrei! Hierfür investieren wir viel Zeit und Herzblut. Die Autor:innen schreiben ohne Honorar, und die Herausgeber:innen arbeiten ehrenamtlich. Dennoch fallen erhebliche Betriebskosten an. Mit einem Abo bei Steady können Sie unsere Arbeit wirkungsvoll unterstützen! Mehr erfahren Jetzt auf Steady abonnieren!

Insert

Cookie-Zustimmung verwalten Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite zu optimieren. Alle Daten werden dabei anonymisiert. Funktional Funktional Immer aktiv Die technische Speicherung oder der Zugang ist unbedingt erforderlich für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu ermöglichen, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wird, oder für den alleinigen Zweck, die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen. Vorlieben Vorlieben Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden. Statistiken Statistiken Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt. Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren. Marketing Marketing Die technische Speicherung oder der Zugriff ist erforderlich, um Nutzerprofile zu erstellen, um Werbung zu versenden oder um den Nutzer auf einer Website oder über mehrere Websites hinweg zu ähnlichen Marketingzwecken zu verfolgen. Cookies akzeptieren Ablehnen Einstellungen anzeigen Einstellungen speichern Einstellungen anzeigen